Prasówka 16.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Córka Donalda Tuska - tak mieszka Katarzyna Tusk. Zobaczcie zdjęcia!”?

Prasówka 16.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Córka Donalda Tuska - tak mieszka Katarzyna Tusk. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska. Wraz ze swoją rodziną zamieszkuje w kamienicy w Sopocie. Jest polską blogerką i szafiarką. Współtworzy lifestylowy blog Make Life Easier. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Zobaczcie, jak wygląda jej przestronne mieszkanie na zdjęciach.

📢 Oto najbogatsze gminy w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - podróż poślubna. Zobaczcie zdjęcia! Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas.

Prasówka 16.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Cher - tak dziś wygląda. Ciągle jest bardzo aktywna. Zobaczcie zdjęcia! Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 77 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Niedawno obchodziła swoje 77. urodziny. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Oto Waldemar z "Rolnik szuka żony" na balu - tak się bawił. Mamy zdjęcia! Waldemar Gilas zdobył popularność uczestnicząc w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo jego uwaga skierowana była na Ewę z Wyrzyska, to ostatecznie znalazł szczęście u boku Doroty ze Szczecina. Zobaczcie, jak bawił się na balu karnawałowym w Skarżysku-Kamiennej. 📢 Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 46 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler.

📢 Oto Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"! 📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Tak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Zosia z serialu "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Zosia z "Rodziny zastępczej" - tak dziś wygląda Misheel Jargalsaikhan. Zobaczcie zdjęcia! Misheel Jargalsaikhan to aktorka, która sympatię polskich widzów zyskała dzięki roli Zosi Kwiatkowskiej w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś jest lekarzem medycyny naturalnej. Zagrała też w serialu "BrzydUla 2". Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Misheel Jargalsaikhan, czyli Zosia z "Rodziny zastępczej".

📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Karolina Bojar-Stefańska, najpiękniejsza sędzia piłkarska, na wakacjach. Mamy zdjęcia! Karolina Bojar-Stefańska, znana jako najpiękniejsza polska sędzia piłkarska, wybrała się na wakacje. Zobaczcie, jak prezentuje się w trakcie swojej wakacyjnej podróży na Bali oraz do Tajlandii i Malezji.

📢 Oto 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [16.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking!

📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [16.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy. 📢 Wierni rozpoczęli Wielki Post. Droga krzyżowa przeszła ulicami Poznania. Zobacz zdjęcia 15 lutego o godzinie 18:00 odbyła się msza święta w poznańskiej farze. Odprawił ją arcybiskup Stanisław Gądecki. O 18:30 wierni wyruszyli z poznańskiej fary przy ulicy Gołębiej i kolejny raz przeszli drogą krzyżową. Zobacz zdjęcia z ulic miasta. 📢 Tani dom lub mieszkanie od komornika w Poznaniu i okolicach. Ceny są bardzo atrakcyjne! Oto nowe licytacje. Mamy zdjęcia W Poznaniu i w powiecie poznańskim dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie lub dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty w lutym i marcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niezwykłych zdjęć Poznania z 1999 roku. Zobacz wyjątkową galerię i przenieś się w czasie Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 Tanie samochody od komornika! Ceny są wyjątkowo zachęcające. Oto nowe licytacje aut osobowych. Zobacz zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi! Zobacz archiwalne zdjęcia z jej budowy Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii. 📢 Poznańska rudera wśród nowoczesnych osiedli. Co skrywa ponad 120-letnia kamienica na Jeżycach? Zobacz zdjęcia Kamienica przy ul. Świętego Wawrzyńca wyróżnia się spośród innych budynków swoim wyglądem. Odpadający tynk, stare okiennice i podwórko niczym z PRL-u. Tuż za kamienicą wyrastają się nowoczesne jeżyckie osiedla, a w kamienicy obok trwa remont budynku. Można by pomyśleć, że warto, aby miasto odremontowało stary, rozpadający się wręcz budynek. Jego historia jest jednak zupełnie inna.

📢 Te samochody kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem złodziei w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy! 📢 Pręgierz wrócił na Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z montażu! Pręgierz to figura kata w stroju rycerza na wysokiej kolumnie. Jest bardzo znany nie tylko wśród poznaniaków ale i dla odwiedzających miasto turystów. Dziś, 15 lutego, po dokładnej renowacji wrócił na swoje miejsce - na Stary Rynek w Poznaniu, tuż przy Ratuszu.

📢 Pogrzeb Teresy Orczyk w Poznaniu. Uczestniczkę "Gogglebox. Przed telewizorem" żegnali najbliżsi. Zobacz zdjęcia Teresa Orczyk, mama Izabeli Zeiske i jednocześnie uczestniczka programu "Gogglebox. Przed telewizorem", została pochowana 15 lutego w Poznaniu na Cmentarzu Sołackim. Kobietę przyszły pożegnać rodzina i przyjaciele. Oto zdjęcia. 📢 Klimatyczna Bzdura Roku 2024: Oto najbardziej absurdalne wypowiedzi o klimacie. Poznaniak w "zaszczytnym" gronie Klimatyczna Bzdura Roku 2024 wybrana. W tegorocznej edycji internauci “docenili” m.in. wypowiedzi polityków Krzysztofa Bosaka, Marii Kurowskiej oraz byłego dyrektora IMGW-PIB w Poznaniu Piotra Kowalczaka. W galerii prezentujemy najbardziej absurdalne wypowiedzi o klimacie. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [16.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Powstanie Wielkopolskie zniknie z lekcji historii? "Nie będzie czasu na jego omówienie" Nie milkną echa naszej publikacji dotyczącej wykreślenia z podstawy programowej Powstania Wielkopolskiego. Ministerstwo tłumaczy, że nie zniknie ono zupełnie z podstawy. Przeciwnicy zmian zarzucają ministerstwu marginalizowanie zrywu Wielkopolan. Według nauczyciela historii proponowane zmiany w programie nie są niezbędne. 📢 Oto nowi konsultanci wielkopolscy w ochronie zdrowia. To lekarze specjaliści powołani przez Agatę Sobczyk W czwartek, 15 lutego, nowi konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia odebrali oficjalne powołania z rąk wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk oraz II wicewojewody wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego. To lekarze specjaliści powoływani przez wojewodę z porozumieniu z ministrem zdrowia. 📢 Te filmy są za najlepsze na świecie [sprawdź TOP 10] Te filmy, każdy z innej epoki, zyskały uznanie krytyków i publiczności, a ich wpływ na kinematografię jest trudny do przecenienia. Nadal są one dzisiaj bardzo cenione i stanowią klasykę kina światowego. Jeżeli chcesz zapoznać się z dziesiątką filmów, które powinieneś zobaczyć, a które zostały wyprodukowane do 2000 roku, koniecznie wejdź w naszą galerię! Sprawdź, czy któraś z pozycji Cię zaskoczy i czy zgadzasz się z naszym rankingiem!

📢 PKP wprowadza takt. Pociągi z Warszawy do Berlina przez Poznań będą kursowały nawet co dwie godziny Pociągi Berlin Warszawa Express będą kursowały według cyklicznego rozkładu jazdy. Z Warszawy do Berlina przez Poznań będą wyjeżdżały do południa 31 minut po pełnej godzinie, co 2 godziny. Z Poznania do Warszawy składy odjadą 53 minuty po pełnej godzinie, co 2 godziny, od południa. 📢 Najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Renta wdowia 2024: na jakie pieniądze można liczyć? [aktualizacja, 15.02.2024] Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? Renta wdowia, potencjalnie uchwalona jeszcze w obecnym roku, otworzyłaby możliwość dodatkowego wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. W ramach obywatelskiego projektu przewiduje się możliwość uzyskania nawet 50 proc. wysokości emerytury zmarłego małżonka, przy uwzględnieniu ograniczeń kwotowych. Istnieje również prawdopodobieństwo wprowadzenia nowego świadczenia stopniowo, przy użyciu tzw. modelu kroczącego. Nie jest jeszcze jasne, czy planowane jest wyrównanie świadczenia od 1 stycznia. Pomimo braku pewności co do tego, już pojawiają się pierwsze oszacowania dotyczące wysokości renty wdowiej. Oznacza to, że około 1,5 miliona wdów i wdowców w Polsce może spodziewać się dodatkowych środków każdego miesiąca. 📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [15.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd.

📢 Waloryzacja emerytur 2024: wiemy o ile wzrosną emerytury? [15.02.2024] Waloryzacja emerytur 2024: kiedy do niej dojdzie i o ile wzrosną emerytury? Coroczna waloryzacja emerytur to dla wielu seniorów ważne wydarzenie, które bezpośrednio wpływa na ich budżet. W 2024 roku proces ten odbędzie się, jak zawsze, w marcu, przynosząc ze sobą obietnicę podwyżek stawek minimalnych dla osób korzystających z emerytur. To dobra wiadomość dla wielu emerytów, którzy z niecierpliwością oczekują na poprawę swojej sytuacji finansowej. Pytanie, jak duża będzie waloryzacja emerytur w 2024 roku?

📢 Ale z Ciebie bambik, czyli polskie wyrazy, których możesz nie rozumieć! Bądź na bieżąco i sprawdź, co mówi do Ciebie młodzież W dzisiejszym dynamicznym świecie, pełnym skrótów, akronimów i specyficznych zwrotów, młodzież często posługuje się słowami, które dla osób spoza ich kręgu mogą wydawać się nieco enigmatyczne. Ten zjawiskowy język młodych ludzi, nasycony nowinkami internetowymi, slangiem czy też skrótami, może sprawić, że osoby dorosłe czują się nieco zagubione w tej lingwistycznej przestrzeni. Dlatego też, w naszym tekście, postanowiliśmy rzucić światło na niektóre z tych słów, które są często w użyciu wśród młodzieży, a których znaczenie może być niejasne dla innych. Polskie wyrazy, których możesz nie rozumieć! Bądź na bieżąco i sprawdź, co mówi do Ciebie młodzież!

📢 Te liczby najczęściej padają w losowaniach lotto. SPRAWDŹ [15.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach. 📢 Syn Dagmary Kaźmierskiej, "Królowe życia". Oto Conan na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! Conan Kaźmierski, syn Dagmary Kaźmierskiej, niezapomnianej uczestniczki "Królowej życia" na antenie TTV, aktualnie studiuje medycynę. Można go zobaczyć w dwóch innych programach telewizyjnych: "Bogate dzieciaki bez kasy" i "Dagmara szuka męża". A jak wygląda jego życie prywatne? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia.

📢 Syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Mamy zdjęcia! Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa. 📢 Wartostrada w Poznaniu zostanie zamknięta. "Ustawimy barierki i znaki zakazu ruchu" W związku z wysokim poziomem wody na poznańskim odcinku rzeki Warta Zarząd Dróg Miejskich informuje o zamknięciu dla spacerowiczów części Wartostrady. Do przekroczenia stanu ostrzegawczego na moście św. Rocha zostało zaledwie 6 cm. 📢 Warta Poznań jedzie do "Kotła Czarownic". Spotkanie z Ruchem nie musi być łatwiejsze od meczu z mistrzem Polski Po świetnym starcie Warty Poznań i ograniu aktualnego mistrza Polski Rakowa, przyszedł czas, aby zmierzyć się w teorii z dużo łatwiejszym przeciwnikiem. Ale to tylko w teorii. Arkadiusz Szczerbowski, asystent trenera Dawida Szulczka zaznacza, że nikt nie zamierza lekceważyć rywala, który na swoim obiekcie jest niezwykle niewygodnym przeciwnikiem.

📢 Tyle osób mieszkało po wojnie w miastach Wielkopolski. Zaskakujące liczby! W jednym z miast Wielkopolski liczebność mieszkańców od czasów powojennych do dziś wzrosła aż siedmiokrotnie! Sprawdziliśmy ilu mieszkańców zaraz po wojnie miały 23 największe dziś miasta naszego regionu. Wszystkie znacznie zwiększyły swoją liczebność. Jedne rozwijały się szybciej, inne wolniej. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii. 📢 "Niewolnica Isaura" - tak dziś wygląda. Lucelia Santos wraca do polskiej telewizji Doskonałe wieści dla miłośników kultowego serialu "Niewolnica Isaura". Już 17 lutego w TVP Kobieta zobaczymy pierwszy odcinek tego filmu. Przypominamy dziś Lucelię Santos, brazylijską aktorkę, którą polscy widzowie wręcz pokochali. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje "Niewolnica Isaura".

📢 Skrzydłowy Lecha Poznań trenuje już z drużyną. Będzie brany pod uwagę do składu na mecz z Jagiellonią Skrzydłowy Lecha Poznań - Ali Gholizadeh jest już w Poznaniu i trenuje z zespołem. Irańczyk powrócił po urlopie spowodowanym udziałem w turnieju Pucharu Azji. Trener Mariusz Rumak zaznacza, że 27-latek będzie brany pod uwagę na najbliższy pojedynek z Jagiellonią Białystok, który zapowiada się arcyciekawie.

📢 Parafia w Poznaniu organizuje ekologiczny wielki post. "To wizja na najbliższe lata" Rozpoczął się wielki post, czyli czas przygotowań do święta Wielkanocy. Parafia Łacina w Poznaniu planuje przeżyć go ekologicznie m.in sprzątając osiedle oraz prowadząc warsztaty o segregacji odpadów. Częścią chrześcijańskiego nauczanie jest oszczędzanie wody, segregacja śmieci, niewyrzucanie jedzenia oraz recykling - opowiada ks. Radek Rakowski, proboszcz parafii Łacina. 📢 Swarzędz żąda dostępu do morza. Kraina tysiąca jezior w Wielkopolsce? Niedaleko Poznania powstała, swego rodzaju, kraina tysiąca jezior... Okazuje się, że wcale nie musimy wyjeżdżać na Mazury, aby na każdym kroku spotkać zbiorniki wodne! 📢 Białystok żyje już starciem wagi ciężkiej z Lechem Poznań. Będzie "Święto Ultry", ale Jaga ma zachować... chłodne głowy Sobotni mecz (17.30) Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań będzie hitem 21. kolejki. Sensacyjny lider tabeli zmierzy się z pretendentem do mistrzostwa. To pojedynek z gatunku tych "o 6 punktów". Będzie święto na trybunach, które zwiększy jeszcze presję na obu drużynach. Dlatego trener i dyrektor sportowy, a także byli zawodnicy Jagiellonii swoimi przedmeczowymi wypowiedziami starają się chłodzić emocje wokół drużyny, które po ostatnich świetnych wynikach "Dumy Podlasia", rosną w szalonym tempie.

📢 Wypadek na DK 12 na trasie Pleszew - Kalisz. Ciężarówka wylądowała w rowie W czwartek, 15 lutego w godzinach porannych ciężarówka wypadła z drogi i wylądowała w rowie. Droga Krajowa nr 12 na trasie Pleszew - Kalisz jest całkowicie zablokowana! Na drodze tworzą się gigantyczne korki. 📢 To ostatni rok Multikina 51. Najstarszy multipleks kinowy w Poznaniu zostanie rozebrany O planowanym zamknięciu Multikina 51 przy ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu pisaliśmy już w lipcu ubiegłego roku. Teraz pojawił się możliwy termin, w którym budynek najstarszego multipleksu kinowego zostanie rozebrany. 📢 Nocna kradzież taksówki na Łazarzu w Poznaniu. "Wywiązała się awantura i bójka" W środę, 14 lutego w Poznaniu doszło do niebezpiecznej sytuacji. Przed północą na osiedlu Św. Łazarz mężczyźni ukradli samochód i pobili jego właściciela. Auto zostało porzucone, ofiara trafiła do szpitala, a sprawcy wciąż są poszukiwani.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 15.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Jak mieszka Doda? Zobacz dom piosenkarki w modnej dzielnicy. Zajrzyj do luksusowego apartamentu Dody w stolicy Doda mieszka w sercu stolicy. Zobacz, gdzie uwiła swoje gniazdko topowa polska piosenkarka. Sprawdź, jaki styl wnętrz podoba się gwieździe. Koniecznie zajrzyj do dwupoziomowego apartamentu Dody i przekonaj się, jak wygląda luksusowy dom wokalistki w Warszawie.

📢 Roztańczeni przyszli maturzyści nie schodzili z parkietu. Tak wyglądała studniówka 2024 Technikum Energetycznego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Studniówka uczniów Technikum Energetycznego w tym roku odbyła się w Domu Żołnierza. Młodzież bawiła się tak dobrze, że nie schodziła z parkietu do późnych godzin nocnych! W tej zabawie towarzyszył im fotoreporter "Głosu Wielkopolskie". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Tu rozegrały się bardzo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie. 📢 Kebaby, burgery i kotlety. To tu w Poznaniu jedli znani youtuberzy. Te miejsca polecają Książulo i MrKryha! Najlepsze kebaby, burgery i kotlety w Poznaniu? Choć restauracji z tymi daniami nie brakuje, to sprawa nie jest prosta. Popularni youtuberzy wielokrotnie odwiedzali stolicę Wielkopolski w poszukiwaniu smacznego jedzenia. Lista miejsc, które sobie szczególnie chwalą, jest całkiem długa. Co znalazło się wśród polecajek Książula i MrKryhy? Sprawdź!

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu szaleli na parkiecie! Mamy zdjęcia! Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu doczekali się swojej studniówki. Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" towarzyszył im na ich balu i uwiecznił te wspaniałe chwile. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Ogromny pożar w miejscowości Rudnicze. Na miejscu kilkanaście jednostek straży pożarnej W miejscowości Rudnicze w gminie Wągrowiec około 20 jednostek straży pożarnej gasiło ogromny pożar! Ogień pojawił się w środę, 14 lutego po godzinie 17 w budynku gospodarczym.

📢 Nieodwołane wizyty lekarskie to poważny problem. W 2023 roku przepadło prawie 1,3 mln nieodwołanych wizyt w ramach NFZ Blisko 1,3 mln wizyt przepadło w ubiegłym roku. Pacjenci, którzy zapisali się do lekarza w ramach NFZ nie przyszli we wskazanym terminie i wcześniej nie odwołali wizyty. Niestawienie się i nieodwołanie wcześniej terminu wizyty to nie tylko strata czasu lekarza. To także zablokowane miejsce, które mógłby zająć inny pacjent. 📢 Agnieszka Pachciarz, dyrektorka wielkopolskiego oddziału NFZ złożyła rezygnację. Rada funduszu podjęła decyzję w sprawie odwołania Dyrektorka Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz złożyła rezygnację. Wcześniej do rady funduszu trafił wniosek Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny w sprawie odwołania dyrektorki wielkopolskiego NFZ. Rada wydała decyzję w tej sprawie.

📢 Big Brother - uczestnicy pierwszej edycji. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu! 📢 Powstanie Wielkopolskie zniknie z podstawy programowej? Posłanka Koalicji Obywatelskiej dementuje: Niczego nie będziemy usuwać Ministerstwo Edukacji Narodowej prowadzi prekonsultacje dotyczące zmian w podstawie programowej. Według propozycji z podstawy mają zostać wykreślone informacje dotyczące zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Zagadnienia związane z jedynym w pełni zwycięskim powstaniem mają poznać tylko osoby uczące się historii na poziomie rozszerzonym.

📢 15 lutego rusza akcja składania PIT-ów. Sprawdź, co możesz odliczyć w tym roku podatkowym Do 29 lutego pracodawca ma obowiązek przesłać nam informację o wysokości dochodów (PIT-11, PIT-R) i zbiorcze deklaracje o pobranym podatku w roku ubiegłym. Ale akcja składania PIT-ów za rok 2023 rusza już teraz. Jakie ulgi przysługują nam za 2023 rok? 📢 Sześciu nastolatków z Konina piło alkohol pod centrum handlowym Posnania. Policjanci przybyli na czas! Niecały miesiąc po wybuch afery z agresywnymi nastolatkami w Posnanii, o której rozmawiano w całej Polsce, okolice centrum handlowego wciąż intensywnie patroluje poznańska policja. Mimo to sześciu nastolatków z Konina uznało, że to doskonały miejsce do spożycia alkoholu w przestrzeni publicznej. To nie była najlepsza decyzja. 📢 Rozbiórka akademików przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu trwa pomimo zakazu? Z budynków znika dachówka i więźba Trwa postępowanie w wyniku którego akademiki przy ulicy Dożynkowej w Poznaniu mogą trafić do rejestru zabytków. Z tego względu, teoretycznie, inwestor nie może prowadzić żadnych prac, które mogłyby naruszyć konstrukcję budynku. Tymczasem twórca profilu Gemela Poznańska zauważył, że rozbiórka postępuje.

📢 Gdzie lecieć na wakacje z Poznania? Lotnisko Ławica po raz pierwszy zyska połączenie na popularną włoską wyspę! Ryanair uruchomi bezpośrednie połączenie z Poznania do Palermo na Sycylii. Decyzję taką przewoźnik ogłosił 14 lutego podczas konferencji prasowej we Włoszech. 📢 Klub na Fali nad Wartą w Poznaniu zostanie zalany? Infrastruktura wciąż stoi nad rzeką. "Kilka razy dzienne monitorujemy stan wody" Pozostałości po "Klubie na Fali" wciąż stoją nad Wartą. Przedstawiciele lokalu informują, że działają zgodnie z prawem i jego elementy mogą tam być. Problem jest inny. Przez podnoszący się poziom wody istnieje zagrożenie, że infrastruktura klubu może zostać zalana. Właściciele klubu zapewniają jednak, że monitorują sytuację.

📢 Jaśkowiak “odklepał matę”? Komitet Społeczny prezentuje swoją wizję Poznania. Jego hasłem to “Energia Poznania” Komitet Społeczny "Energia Poznania" oficjalnie zainaugurował swoją kampanię przed wyborami samorządowymi. Przy czym nie zaprezentował on jeszcze oficjalnego kandydata na prezydenta Poznania. Wskazywany wcześniej Tomasz Hejna wciąż jeszcze się waha. Plan minimum - wejść do rady miasta z możliwie jak największa liczbą radnych.

📢 Walentynki - memy i demotywatory 2024. Oto święto zakochanych złośliwym okiem internautów. Zobacz najzabawniejsze z nich! Walentynki wciąż budzą w Polsce sprzeczne emocje z powodu swojego obcego pochodzenia. Nie zmienia to faktu, że zadomowiły się w Polsce na dobre i niemal wszystkim data 14 lutego jednoznacznie kojarzy się ze świętem zakochanych. Walentynki to dzień, który cieszy zakochanych, martwi samotnych, a internautów inspiruje do tworzenia prześmiewczych memów i demotywatorów. Zobacz najzabawniejsze z nich. 📢 Kryształowe wazony i naczynia z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Tyle można zarobić na starych kryształach Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX.

📢 Pomocnik Lecha Poznań zaskoczył wszystkich. "Brawo szef, szacunek" Język polski dla grających oraz trenujących obcokrajowców w ekstraklasie jest czasami barierą nie do przeskoczenia. Wielu zawodników, mimo gry przez lata nie kładzie nacisku na naukę naszego języka. Powodów jest kilka. Jednym z nich, że w szatniach ekstraklasowych zespołów często używa się angielskiego, o czym można się przekonać w wywiadach. Zakulisowo jednak niektórzy z nich brylują w polskiej mowie, że aż miło posłuchać. Takim przykładem jest Jesper Karlstroem.

📢 Aż nie chce się na nie patrzeć! Oto najbrzydsze budynki Poznania. [Zobacz zdjęcia] Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto jednak zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół siebie i rozeznać, które budowle Poznania są najpiękniejsze, a które po prostu kłują człowieka w oczy.

📢 Oto najpiękniejsze budynki w Poznaniu. Przynoszą miastu chlubę! [Zobacz zdjęcia] Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół i rozeznać, które budowle Poznania wprawiają nas w zachwyt, a które po prostu kłują w oczy. W naszej galerii przedstawiamy najpiękniejsze poznańskie budynki. W ostatnich 10 latach zdobywały one nagrodę architektoniczną Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro. 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto wyjątkowo kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 W tych miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób. Mamy najnowszy ranking. Sprawdź wyjątkowe zestawienie! Jesteś ciekawy, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź najnowsze zestawienie. Ranking najmniejszych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy twoje miasto znalazło się na liście? Sprawdź w galerii. 📢 Co za strata! Te piękne kamienice zniknęły z krajobrazu Poznania! Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie.

📢 Ważne informacje dla uczestników akcji ONA i ON 2024 Oto kilka ważnych informacji, które pomogą Wam zdobyć jak najwięcej głosów w akcji ONA i ON 2024

📢 Tramwaje 45-metrowe w Poznaniu odpowiedzią na brak motorniczych. "Nie będzie konieczności zwiększana częstotliwości kursowania" Poznań nie odłożył na półkę pomysłu zakupu tramwajów 45-metrowych. Temat ten odżywa także w kontekście braku rąk do pracy w poznańskim MPK. Bardziej pojemny tabor może być odpowiedzią na te problemy. Dyrektor ZTM Poznań zapowiada, że do tematu można wrócić za 2-3 lata. 📢 Wilki w Czarnobylu wykazują niesamowitą cechę. Naukowcy badają ich fenomen Czarnobylskie wilki wykształciły u siebie genetyczną odporność na niezwykle groźną chorobę - donoszą naukowcy. Za nietypową cechę u lokalnych watah może być odpowiedzialne podwyższone w tym rejonie promieniowanie. 📢 To był pierwszy aquapark w Wielkopolsce. Teraz przejdzie gruntowny remont za 74 mln złotych To już jest pewne, firma Adamietz dostanie zlecenie modernizacji pływalni Akwawit w Lesznie. Oznacza to zakończenie wlekącej się przez wiele miesięcy procedury przetargowej. Oferty otworzono pod koniec sierpnia 2023 roku, a korzystniejszą cenę zaproponowało przedsiębiorstwo Adamietz ze Strzelec Opolskich.

📢 Rywal Lecha Poznań poważnie osłabiony przed meczem. Komisja Ligi była bezwzględna Lech Poznań w najbliższą sobotę uda się na Podlasie na spotkanie z Jagiellonią Białystok. Tydzień później na Enea Stadion przyjedzie aktualny wicelider - Śląsk Wrocław. Już teraz wiadomo, że zostanie osłabiony przez brak swoich kibiców. Jest to natychmiastowa decyzja Komisji Ligi, która w poniedziałek w trybie nadzwyczajnym zebrała się ws. fanów Wojskowych. To efekt wydarzeń, jakie miały w ostatniej kolejce.

📢 W poznańskim Herbapolu weekend zaczyna się w piątek. Czterodniowy tydzień pracy robi wrażenie Czwarteczek, czwartunio – tak o czwartym roboczym dniu tygodnia tygodnia mawiają od tego roku pracownicy poznańskiego Herbapolu. To pierwsza duża firma produkcyjna w Polsce, która wprowadza czterodniowy tydzień pracy. Sprawdźmy, jak to się sprawdza w praktyce i co w wolne piątki robią pracownicy firmy. Na ten przykład prezes wybiera się na działkę.

📢 Woda podmyła tory w Rostarzewie. Wstrzymano ruch pociągów między Wolsztynem a Grodziskiem Wielkopolskim. Kursuje komunikacja zastępcza W poniedziałek 12 lutego w miejscowości Rostarzewo woda podmyła tory. Na odcinku pomiędzy Wolsztynem a Rakoniewicami wstrzymano ruch pociągów i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Utrudnienia potrwają także we wtorek 13 lutego rano. Potem zapadnie decyzja, czy ruch pociągów może zostać wznowiony. 📢 Rzeki wezbrały w całej Wielkopolsce. "Poznań od ponad 10 lat nie widział takiej ilości wody". Rolnicy spodziewają się dużych strat Duże opady deszczu spowodowały, że w Wielkopolsce ostrzeżenia hydrologiczne obejmują wszystkie największe rzeki województwa. Synoptycy przewidują, że poznański odcinek Warty osiągnie poziom ostrzegawczy pod koniec tygodnia. Problem dotknie głównie rolników, którzy spodziewają się dużych strat. 📢 Psy umarły kilka dni po odbiorze z hodowli. Hodowca twierdzi, że sprzedała zdrowe psy Pies kupiony od hodowcy umarł w ciągu kilku dni od zakupu. Nowi właściciele udali się z nim do weterynarza. Okazało się, że pies musiał być chory już przed zakupem. Hodowca zaprzecza, żeby sprzedane zwierzę zachorowało w hodowli. Sytuacja dotyczy psów odebranych w ten sam weekend.

📢 Tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku - SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY Podwyżka wynagrodzeń 2024: od 1433 do nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Bal seledynowy 2024. Tak bawili się poznaniacy na najstarszym balu w Wielkopolsce! Bal Seledynowy to najstarszy poznański bal. Zgodnie z tradycją odbył się on w ostatnią sobotę karnawału - w tym roku 10 lutego - w historycznej, bogato dekorowanej auli Uniwersytetu Ekonomicznego. Zobacz zdjęcia!

📢 Były zawodnik Lecha jedną nogą od powrotu do Poznania? Dwóch piłkarzy testowanych przez Kolejorza Rezerwy Lecha Poznań poszukują wzmocnień. W sobotnim spotkaniu ze Śląskiem II Wrocław (0:1) trener Artur Węska testował dwóch zawodników. Według naszych informacji, jednym z nich był dobrze znany poznańskim kibicom - Wołodymyr Kostewycz. Ukrainiec ostatnio był na testach w Ruchu Chorzów, jednak zakończyły się one fiaskiem. 📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Pierwszy dzień "wiosny" na Enea Stadionie z najwyższą frekwencją od lat. Kibice Lecha Poznań mieli powody do radości. Zobacz zdjęcia Ponad 18 tysięcy kibiców zameldowało się na Enea Stadionie podczas pierwszego meczu Lecha Poznań, co jest najwyższą frekwencją od lat. Kolejorz w sobotni wieczór pokonał Zagłębie Lubin 2:0. Fani Niebiesko-Białych od początku mieli powody do radości, bowiem lechici bardzo szybko objęli prowadzenie. Zobacz, jak bawili się sympatycy ośmiokrotnego mistrza Polski.

📢 Fortuna za porcelanę z PRL - zdjęcia, ceny. Na tych naczyniach można zarobić Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

