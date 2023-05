Prasówka 16.05.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy”?

Prasówka 16.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu…

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 16.05.23

📢 Uwaga, alerty w marketach po decyzji GIS! Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne sklepy wycofują te towary [16.05.2023 r.] Wiele marketów w Polsce, takich jak Biedronka czy Lidl, otrzymało alerty po decyzjach Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). Ostrzeżenia te dotyczą wycofania z obrotu niektórych produktów, które nie nadają się do spożycia, wśród nich znalazły się m.in. herbatka dla dzieci, buraczki czy talerze! W przypadku posiadania takich towarów w domu, należy je bezzwłocznie zwrócić do sklepu. Po przeprowadzeniu kontroli przez pracowników GIS, wyniki zostały opublikowane i wiadomo, które produkty nie są bezpieczne. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Renta wdowia. Nowe świadczenie to maksymalnie 7600 zł! Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie Renta wdowia. Jak je będzie można otrzymać? Projekt jest już w Sejmie! Renta wdowia miałaby trafić także do wdowców, a osamotniony senior miałby szansę wybrać - czy chce zachować swoje świadczenie i zwiększyć je o połowę renty rodzinnej po zmarłym małżonku, czy dostać połowę swojej emerytury i rentę rodzinną w całości. Oto szczegóły!

Prasówka 16.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Leki refundowane w nowej cenie! Podrożało ponad 600 z nich! Cukrzycy mogą się zdziwić [Lista leków] Aktualizacja listy leków objętych refundacją przyniosła spadek cen kilkuset z nich, ale... niemalże dwa raz więcej leków refundowanych będzie droższych. Zdecydowanie najwyższe podwyżki są związane z insuliną. Co podrożeje i o ile? Zobacz!

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 16.05.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź! 📢 Oto 20 najbiedniejszych gminy w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Poznaj dane [15.05.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 Tak wygląda dziś Jane Fonda. Ma już 85 lat. Zobaczcie zdjęcia! [15.05.2023] Jane Fonda dziś ma już 85 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. 21 grudnia 2022 roku skończyła 85 lat. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd. 📢 Oto najrzadsze i najbardziej oryginalne nazwiska męskie w Polsce [lista - 15.05.2023 r.] Tak brzmią najrzadsze i najdziwniejsze nazwiska męskie w Polsce! Ministerstwo Cyfryzacji co roku publikuje listę nazwisk występujących w rejestrze PESEL. Dzięki temu wiemy, jakie aktualnie nazwiska są najpopularniejsze w Polsce. Na liście jest ponad 320 tysięcy nazwisk! W Polsce żyje ponad 100 tys. Nowaków. Ich jest najwięcej. Za to aż 70 tys. mężczyzn może z dumą powiedzieć, że oprócz nich jeszcze tylko jeden Polak nazywa się tak samo. Spośród tych niezwykle rzadkich nazwisk wybraliśmy te najdziwniejsze. Zobaczcie, czy jesteście na tej liście!

📢 „Za szybcy za wściekli” znów szaleli na Morasku. Mieszkańcy mają dość. UAM zezwala na interwencję. Zobacz zdjęcia i wideo! Sceny jak z filmu “Szybcy i wściekli”. Nielegalny “drifting”, ryk silników, pisk opon dym i swąd „palonych gum” - tak wyglądają “Nocne loty” na terenie należącym do UAM. Dotarliśmy do zdjęć i nagrań zarejestrowanych przez obserwatorów. Mówią oni, że policja nie reagowała. 📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Sami swoi" o Kargulu i Pawlaku. Zobaczcie zdjęcia [15.05.2023] Tak wyglądają miejsca, w których kręcono komedię "Sami swoi" o Kargulu i Pawlaku. Film o perypetiach Kargula i Pawlaka nakręcono 56 lat temu. Teraz powstaje prequel legendarnego filmu ze Zbigniewem Zamachowskim i Mirosławem Baką w rolach głównych. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Wówczas w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza.

📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce [15.05.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę! 📢 Matura 2023: Chemia na poziomie rozszerzonym. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE. Stara formuła 2015 15 maja o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Co było na maturze? To przedmiot dodatkowy bez minimalnego progu zdawalności. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI - FORMUŁA 2015. Zostaną udostępnione po godz. 14.00.

📢 Kamienica na Szamarzewskiego 21 w Poznaniu już bez słynnego, choć wulgarnego hasła Najsłynniejsza kamienica na Jeżycach, przy ul. Szamarzewskiego 21 wygląda jak nowa – kończy się jej remont. Zniknął charakterystyczny napis, któremu zawdzięcza sławę…

📢 Filip Marchwiński wychodzi z własnego cienia. - Wreszcie jestem na to gotowy - mówi 21-letni piłkarz Lecha Poznań Gdy miał 16 lat wszyscy wróżyli mu wielką karierę. Z kolei kilka miesięcy temu przewidywano, że jak nie zmieni środowiska i nie pójdzie na wypożyczenie, jego przyszłość stanie pod dużym znakiem zapytania. Z "cudownego chłopca" stawał się przeciętnym ligowcem. Mimo rozegrania ponad 100 meczów w Lechu, zamiast czynić harmonijne postępy, cofał się w rozwoju. Był krytykowany za kiepskie liczby i kruchą sferę mentalną. I tak jak Kristoffer Velde przeszedł ogromną metamorfozę. W tej rundzie z piłkarza, który jesienią odgrywał raczej drugoplanową rolę, stał się graczem potrafiącym strzelać ważne gole. - Wreszcie jestem na to gotowy - wyznał na klubowej stronie. 📢 Akcja na Jeziorze Chrzypskim zakończona. Służby odnalazły ciało mężczyzny W niedzielę, 14 maja zaginął mieszkaniec gminy Chrzypsko Wielkie. Mężczyzny szukała międzychodzka policja. W poniedziałek 15 maja do akcji ruszyli także międzychodzcy i poznańscy strażacy. Ciało mężczyzny zostało znalezione w Jeziorze Chrzypskim w okolicach Łężeczek. Policja wykonała czynności na miejscu zdarzenia.

📢 Matura 2023: Chemia na poziomie rozszerzonym. Tutaj znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Nowa formuła 2023 15 maja o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Co było na maturze? To przedmiot dodatkowy bez minimalnego progu zdawalności. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI - FORMUŁA 2023. Zostaną udostępnione po godz. 14.00.

📢 Mieszkaniec remontowanej ulicy myślał, że latarnia uliczna się przewraca. Zadzwonił na straż pożarną Jeden z mieszkańców poznańskiej ulicy 27 grudnia myślał, że na budynek, w którym mieszka przewraca się latarnia uliczna, dlatego wezwał na miejsce straż pożarną. Okazało się, że latarnię przewrócili... robotnicy remontujący ulicę. 📢 Kup tanie mieszkanie od komornika. Ceny robią wrażenie! Oto najnowsze licytacje komornicze w Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia i ceny! MAJ 2023 W Poznaniu i całej Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze. Możesz na nich kupić mieszkanie w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski w maju 2023 roku. Zobacz zdjęcia w naszej galerii!

📢 Szykują się kolejne remonty w Poznaniu. Nie będą kursować tramwaje ZTM Poznań już zapowiada wakacyjne remonty torowisk w mieście. Tym razem szyny zostaną wymienione na ulicy Głogowskiej, między skrzyżowaniem z ulicą Hetmańską a ulicą Daleką na Górczynie. Prace zaplanowano od końca czerwca do końca sierpnia. 📢 Wiemy, ile lat trzeba pracować na wysoką emeryturę. Zobacz, ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie. 📢 Mężczyzna zraniony nożem w Poznaniu. Interweniowała policja Późnym wieczorem 14 maja doszło do kłótni między współlokatorami jednego z mieszkań przy ul. Hawelańskiej w Poznaniu. W jej wyniku jedna z osób została zraniona nożem. Na miejscu interweniowała policja i pogotowie.

📢 Mikrokawalerki na sprzedaż. Oto najmniejsze apartamenty na rynku nieruchomości w Poznaniu Od 12 do 22 m². Dla jednych to jeden średniej wielkości pokój, dla innych metraż całego mieszkania, zawierającego kuchnię, łazienkę i sypialnię. Mini kawalerki coraz częściej można spotkać na różnego rodzaju stronach z ogłoszeniami. Jak wyglądają mikroapartamenty? Ile kosztują? Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z całej Polski. Niektóre przyciągają uwagę! 📢 Potrącił dziecko na pasach i odjechał z miejsca zdarzenia. Szuka go policja Wypadek na pasach przy Racławickiej w Lesznie. W poniedziałek 15 maja 2023 samochód osobowy potrącił przechodzącą przez pasy 11-latkę. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia.

📢 Ewakuowano podstawówkę w Poznaniu. Uczeń przyniósł do szkoły granat Tuż po godzinie ósmej doszło do ewakuacji w poznańskiej Szkole Podstawowej nr 9 przy ulicy Łukaszewicza. Jej powodem było przyniesienie przez jednego z uczniów na lekcję granatu ręcznego. Na miejscu interweniowała policja.

📢 Wypadek pod Nowym Tomyślem. Zadziałał system eCall. Ranna kobieta trafiła do szpitala W nocy z 14 na 15 maja 2023 roku po północy do nowotomyskich strażaków wpłynęło zawiadomienie o wypadku na trasie Trzcianka - Głuponie. Jedna osoba została poszkodowana i przetransportowana do nowotomyskiego szpitala. 📢 W Poznaniu i okolicach wyłączą prąd! Zobacz gdzie i kiedy Tu nie będzie prądu od 15 do 19 maja. Enea Operator zapowiedział kolejne prace serwisowe w różnych częściach Poznania i w jego okolicach. Jest to zła wiadomość zwłaszcza dla osób, które pracują zdalnie w swoich domach. Bądź przygotowany! Sprawdź w galerii, gdzie i kiedy nie będzie prądu.

📢 Najmodniejsze stylizacje paznokci na maj 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na maj 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na wiosenny manicure od stylistek.

📢 Jest ostrzeżenie IMGW dla Wielkopolski. Może być niebezpiecznie! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przez burzami. Mogą one wystąpić we wschodniej Wielkopolsce. Gdzie dokładnie? 📢 Te kobiety ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości. Są poszukiwane listem gończym. Widziałeś je? Mają na swoim koncie wyroki skazujące, jednak skutecznie unikają odbycia kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Te kobiety ukrywają się przed wymiarem sprawiedliwości i są ścigane przez policję listem gończym. 📢 Takie są skutki jedzenia rabarbaru. To dzieje się z organizmem, gdy jemy rabarbar Rabarbar to warzywo, które jest często stosowane w kuchni, szczególnie w czasie wiosennych i letnich miesięcy. Rabarbar kojarzymy zapewne z domowymi przetworami i wypiekami. Któż z nas nie lubi ciasta z rabarbarem albo rabarbarowego kompotu. Okazuje się jednak, że rabarbar to nie tylko smaczna przekąska, ale również bogactwo składników odżywczych, które przynoszą wiele korzyści zdrowotnych. Ale uwaga! Pewne osoby powinny unikać rabarbaru. O tym piszemy niżej.

📢 Magiczne miejsce czy katolickie Las Vegas? Tak wygląda największy kościół w Polsce! Bazylika Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej to największy kościół w Polsce. Sanktuarium w Licheniu Starym niedaleko Konina zajmuje szczególne miejsce w sercu każdego pielgrzyma, jednak od lat wzbudza spore kontrowersje. Według jednych to miejsce magiczne, a inni nazywają je "sakralnym Disneylandem" bądź "katolickim Las Vegas". Historycy sztuki i architekci nie szczędzą słów krytyki, ale wierni tłumnie odwiedzają małą miejscowość we wschodniej Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia i przekonaj się sam, jak wygląda ta niezwykła świątynia i jej okolice.

📢 Ciała dwóch młodych mężczyzn w samochodzie. Są pierwsze ustalenia Do tragicznego zdarzenia doszło nad ranem 14 maja. Dwóch młodych mężczyzn - w wieku 21 i 24 lat - zostało znalezionych martwych w aucie. Przyczyną śmierci było prawdopodobnie zaczadzenie.

📢 Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Od nich nie usłyszysz miłego słowa. Sprawdź, kto jest na liście! 15.05.2023 r. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Każde imię ma przypisane bowiem cechy charakteru i osobowości. Niektóre imiona mogą wpłynąć na resztę życia człowieka pozytywnie, inne - utrudnić jego relacje z ludźmi. To, jakie imię nosimy, determinuje nasz charakter. Jakie imiona noszą osoby uznawane za najbardziej wredne? Jakie jest znaczenie tych imion? Zobacz, kto jest na liście. 📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek. Każdy o nich marzył! 15.05.23 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 UŚMIECH DZIECKA Szukamy dziecka na okładkę! Prześlij zdjęcie już dziś - czekają nagrody, a wśród nich 40 000 zł na spełnienie marzeń Z tej okazji Dnia Dziecka tworzymy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich wybierzemy maluchy, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK oraz wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu. Nowością w naszej akcji jest główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Lech Poznań zrobił mistrzowski szpaler, a potem nie miał litości dla Rakowa i pokonał częstochowian 2:0 Ustępujący mistrz Polski Lech Poznań pokonał w Częstochowie, świeżo upieczonego championa Raków 2:0. Bramki dla Kolejorza zdobyli Filip Marchwiński i Kristoffer Velde.

📢 Lech Poznań przełamał fatalną passę z Rakowem. Twierdza Raków padła po raz pierwszy w tym sezonie. Zobacz oceny lechitów Ustępujący mistrz Polski Lech Poznań pokonał na wyjeździe nowego mistrza kraju Raków Częstochowa 2:0 (1:0). Bramki dla Kolejorza zdobyli Filip Marchwiński oraz Kristoffer Velde, który ponownie był jednym z najlepszych, jak nie najlepszym graczem na boisku. Dzięki temu zwycięstwu Kolejorz cały czas jest blisko za plecami, będącej na trzecim miejscu, Pogoni Szczecin. 📢 Zakopower zagrał na XI Poznańskich Dniach Rodziny. Zobacz zdjęcia! Tegoroczna edycja Poznańskich Dni Rodziny rozpoczęła się w niedzielę 14 maja na placu Wolności. Gwiazdą wieczoru był zespół Zakopower. 📢 Rozkopane centrum Poznania tętni życiem w niedzielne popołudnie. Przed lodziarnią ustawiają się tłumy Dopisująca pogoda w niedzielne popołudnie 14 maja wywabiła z domów poznaniaków. Życiem tętni nawet rozkopana część centrum Poznania. Do lodziarni przy ul. Gwarnej ustawiła się długa kolejka klientów.

📢 Jak prezentuje się dywan kwiatowy w centrum Poznania? Zobacz zdjęcia! To już 10. edycja tworzenia Poznańskich Dywanów Kwiatowych z tulipanów w Parku Mickiewicza. 15 maja widoczny ma być finalny efekt prac. 📢 Zabawa i edukacja na placu Wolności. Poznańskie Dni Rodziny zgromadziły tłumy poznaniaków Poznańskie Dni Rodziny trwają na placu Wolności. Ich tegoroczne hasło to "EKO, nie EGO". Imprezie towarzyszą nie tylko koncerty. Na stoiskach można wziąć udział w warsztatach z robienia biżuterii, lalek motanek czy w quizach i grach planszowych. Zobacz, co dzieje się na placu Wolności!

📢 Arka Noego zagrała na Poznańskich Dniach Rodziny. Zobacz zdjęcia z koncertu! Podczas XI edycji Poznańskich Dni Rodziny, w niedzielę 14 maja na placu Wolności wystąpił zespół dziecięcy Arka Noego, a wieczorem wystąpi Zakopower. Zobacz relację zdjęciową z koncertu!

📢 Warta Poznań może spuszczać z tonu. Radomiak przyjedzie do Grodziska Wielkopolskiego walczyć o życie Warta Poznań może uznać sezon praktycznie za zakończony. Zieloni na pewno nie spadną z ligi, natomiast miejsce w europejskich pucharach jest poza zasięgiem. Radomiak natomiast będzie chciał zgarnąć komplet punktów. Ich przyszłość w ekstraklasie cały czas nie jest pewna. 📢 Oszuści w Kaliszu! Miasto ostrzega przed podszywającymi się pod urzędników oszustami Miasto Kalisz wydało komunikat ostrzegający mieszkańców przed prowadzącymi rzekomo badania ankietowe na temat rozkładu jazdy autobusów Kaliskich Linii Autobusowych fałszywymi urzędnikami. Poinformowano, że pracownicy urzędu nie chodzą w tym celu po domach i mieszkaniach. 📢 Nie jedz tego, jeśli masz chorobę refluksową. Tych produktów żołądek nie zniesie Choroba refluksowa przełyku to jedna z najczęstszych chorób układu pokarmowego. Na czym ona polega i jakie są jej objawy? Zobacz, jaka dieta zalecana jest u chorego. Zwróć szczególnie uwagę na zakazane produkty i te, które są wskazane. Znajdziesz je w galerii.

📢 Kolejny dzień protestu. Aktywiści położyli się na chodniku przed MTP Aktywiści swoją akcją chcą zwrócić uwagę opinii publicznej na tragiczny los zwierząt hodowlanych. 13 maja protestowali z megafonami, w niedzielę 14 maja położyli się na chodniku i wykonali performance antygatunkowistyczny. 📢 Lech II Poznań wygrywa z Śląskiem II Wrocław i zrobił duży krok w kierunku utrzymania. Maksymilian Dziuba z bramką "stadiony świata" Tydzień temu podopieczni Artura Węski przegrali u siebie ze Stomilem Olsztyn 0:3. W ramach 31. kolejki eWinner 2. ligi rezerwy Kolejorza rywalizowały na wyjeździe z Śląskiem II Wrocław. Młodzi lechici przełamali fatalną passę, czterech porażek z rzędu i wygrali to spotkanie (2:1). Tym samym Lech II Poznań zrobił ogromny krok w kierunku utrzymania w Ewinner 2. lidze. Autorami bramek dla lechitów zostali Norbert Pacławski i Maksymilian Dziuba.

📢 To najbardziej niebezpieczne miasta w Polsce! W czołówce są aż trzy wielkopolskie miejscowości. Tu jest najbardziej niebezpiecznie Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego portal Business Insider przygotował zestawienie 10 najbardziej niebezpiecznych miejscowości w Polsce. W rankingu można sprawdzić, w którym mieście w Polsce dochodzi do największej liczby przestępstw. W zestawieniu znalazły się także trzy wielkopolskie miejscowości. Czym się wyróżniły? Oto najbardziej niebezpieczne miasta w Polsce. Sprawdźcie je w naszej galerii! 📢 Takie są oznaki toksycznego związku. Tych cech partnera lepiej nie lekceważ - zobacz! Toksyczny związek niektóre osoby definiują jako ten, w którym jedna lub dwie osoby odczuwają więcej cierpienia niż radości lub taki, w którym pojawia się rutyna i mniej czasu na podzielenie się swoimi emocjami i uczuciami. Należy jednak pamiętać, że w każdym związku bywają trudniejsze momenty i warto sprawdzić, czy relacja już z pewnością spisana jest na straty. W naszej galerii dowiesz się, jak rozpoznać, czy twój związek jest toksyczny!

📢 Sztafeta Ekiden nad poznańską Maltą. Drużyny złożone z sześciu zawodników walczyły o zwycięstwo na dystansie maratońskim W niedzielne przedpołudnie 14 maja nad Maltą odbył się bieg sztafetowy Ekiden PragmatIQ z udziałem kilkudziesięciu sztafet, złożonych z sześciu zawodników. Wszystkie drużyny miały do pokonania nad Jeziorem Maltańskim w sumie 42,195 km, czyli dystans maratoński. 📢 Niespodzianki w kadrze Lecha Poznań na mecz z Rakowem Częstochowa! Najlepszy strzelec rezerw Kolejorza z wielką szansą na debiut Zawodnicy Lecha Poznań w ramach 32. kolejki zmierzą się na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Będzie to bardzo istotne spotkanie dla lechitów, ponieważ w dalszym ciągu podopieczni Johna van den Broma walczą o grę w europejskich pucharach. Tym razem w składzie lechitów z powodu urazu zabraknie Adriela Ba Loui. W jego miejsce dowołany został czołowy zawodnik rezerw Kolejorza, który znajdzie się w kadrze meczowej na to spotkanie.

📢 Karambol na DK 92 pod Wrześnią. Jak doszło do wypadku? Znamy więcej szczegółów! W wypadku w Psarach Małych na drodze krajowej 92 pod Wrześnią uczestniczyły jednak 4 pojazdy. Kierujący pojazdem renault master nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu. Lądował śmigłowiec LPR, którym przetransportowany do szpitala został kierowca renault. 📢 Tak wyglądały wakacje w PRL-u i w latach 90. Słynny Batman i kawiarnia "Meduza" robiły furorę. Zobacz archiwalne zdjęcia Pobyt w nadmorskim kurorcie, górskim ośrodku, na koloniach i obozach w schroniskach, u babci na wsi, pod namiotem, w domku letniskowym – tak wyglądały wakacje Polaka w czasach PRL-u. Wówczas letni wypoczynek był tani, bo przysługiwał każdemu pracownikowi z Funduszu Wczasów Pracowniczych lub „wczasów pod gruszą”. W tamtych latach nie były to egzotyczne podróże, lecz skromny wypad – najczęściej nad Bałtyk lub łono natury.

📢 Patrycja Tuchlińska - dziś ukochana miliardera Józefa Wojciechowskiego, kiedyś kandydatka Miss Polski 2016. Zobacz stare zdjęcia modelki Patrycja Tuchlińska, ukochana bogatego dewelopera Józefa Wojciechowskiego, wiedzie luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Modelkę i miliardera dzieli 48 lat różnicy. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. O związku modelki z bogatym deweloperem zrobiło się głośno w 2018 roku. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Zobacz zdjęcia. 📢 Tysiące martwych pszczół pod Pleszewem. Co się wydarzyło w Wielkopolsce? Pszczelarze zapowiadają: Nie odpuścimy! Sprawę bada policja Tysiące martwych pszczół znalazło wokół swojej pasieki dwóch pszczelarzy z Kowalewa i Pleszewa. Wszystko wskazuje na to, że pszczoły zostały otrute, bo jeden z rolników mimo zakazów postanowił opryskać pole rzepaku. Pszczelarze zapowiadają, że nie odpuszczą. Sprawą zajmuje się pleszewska policja

📢 Wsi o takich nazwach jest w Wielkopolsce najwięcej! Która powtarza się najczęściej? Sprawdź! Liczba miejscowości w Polsce jest naprawdę ogromna. Nie brakuje zarówno tych dużych, jak i naprawdę małych. Są też one mocno zróżnicowane pod wieloma względami. Nie jest tak, że wszystkie mają jedyne w swoim rodzaju nazwy. Wiele z nich powtarza się naprawdę często. Nazwy jakich wsi w Wielkopolsce jest najwięcej? Sprawdziliśmy to! 📢 Te miejsca w Poznaniu przypominają znane zabytki na świecie. Po co jeździć daleko, jak mamy to u siebie? Zobacz! Koloseum w Rzymie, Big Ben w Londynie czy wieża Eiffla w Paryżu. Zobaczenie najbardziej znanych zabytków na świecie nie jest proste: kosztowny wyjazd, długie stanie w kolejkach, a wrażenia czasem nie spełniają naszych oczekiwań. Co więcej, wiele podobnych miejsc można znaleźć w Poznaniu! Po co więc jeździć po świecie, jak mamy to w domu? Z przymrużeniem oka, sprawdźcie naszą galerię!

📢 Taką kartą płatniczą nie zrobisz zakupów. Nimi nie da się zapłacić Karta płatnicza to instrument płatniczy wydawany przez instytucje finansowe, najczęściej banki. Dzięki kartom szybko i sprawnie możemy dokonać transakcji bez użycia gotówki. Jest jednak kilka sytuacji w których kartą nie uda nam się zapłacić. Na przykład gdy zabraknie prądu lub terminal nie będzie mógł się połączyć z internetem. Są też sytuacje kiedy to z winy naszej karty nie dokonamy zakupów. Zobaczcie, jakie to sytuacje. 📢 Karambol w Przyborkach koło Wrześni! Zderzyło się pięć pojazdów. Cztery osoby są ranne W sobotę, 13 maja na drodze krajowej 92 w miejscowości Przyborki, między Wrześnią a Swarzędzem, doszło do karambolu. Na miejscu lądował helikopter LPR. Droga była zablokowana. Utrudnienia trwały do godz. 19. 📢 Niezwykły festiwal graffiti w ZSBD w Poznaniu. Artyści stworzyli prace na ścianach szkoły. Zobacz zdjęcia! Podczas festiwalu 13 maja, twórcy graffiti i street art z Wielkopolski i całego kraju stworzyli niepowtarzalne prace na wyznaczonych ścianach budynku Zespołu Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

📢 Tramwaje wróciły do centrum Poznania! Już jeżdżą przez ul. Święty Marcin Zgodnie z zapowiedziami, w sobotę 13 maja, krótko po godzinie 5.00 ruszyły pierwsze tramwaje w centrum. To epokowa chwila - przypomnijmy: w połowie listopada 2021 roku ulica Święty Marcin została zamknięta dla tramwajów, po zaledwie dwuletniej przerwie, jaka minęła od zakończenia pierwszego etapu przebudowy. Teraz tramwaje wracają na niegdyś reprezentacyjną ulicę centrum, a także na Fredry, Mielżyńskiego i na trasę PST. 📢 Zielono na MTP w Poznaniu! Trwa Festiwal Roślin. Możesz je kupić w promocyjnych cenach. Zobacz zdjęcia 13 i 14 maja na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich można nie tylko podziwiać różnego rodzaju rośliny, ale także zakupić je w cenach promocyjnych. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

📢 Groźny wypadek w Poznaniu. Samochód zderzył się z motocyklem na ul. Ściegiennego. Zobacz zdjęcia W okolicy cmentarza przy ul. Ściegiennego w Poznaniu doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Na miejscu obecne są 3 zastępy straży pożarnej i policja. Motocyklista został zabrany do szpitala.

📢 Tramwaje wróciły na trasę PST i do centrum Poznania! Pasażerowie dostali szneki z glancem. Zobacz zdjęcia W sobotę, 13 maja o godz. 4 rano wyremontowanym torowiskiem PST przejechały pierwsze tramwaje. Prace udało skończyć się przed terminem. Z tej okazji na pierwszych pasażerów czekała niespodzianka. Pracownicy NDI Energy częstowali poznaniaków tradycyjną szneką z glancem z lokalnej cukierni. Tramwaje wróciły także na remontowane trasy w centrum Poznania. 📢 Niezwykła impreza w Wielkopolsce! Poznaj życie w średniowiecznym grodzie. Trwa Radzim 2023. Zobacz zdjęcia! W miejscowości Gołaszyn w powiecie rawickim odbywa się niezwykła impreza Radzim 2023. Tegoroczna edycja potrwa od 13 do 14 maja. Przygotowano warsztaty oraz turnieje, a uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, jak wygląda życie w średniowiecznej wiosce. Wstęp jest wolny. 📢 Prezydent Poznania boksował się z byłym mistrzem świata! Znamy wynik starcia. Zobacz zdjęcia z gali Biznes Boxing Polska W jednym z pawilonów MTP w Poznaniu odbyła się w nocy z 12 na 13 maja, jubileuszowa 50. gala Biznes Boxing Polska. W walce wieczoru wystąpił prezydent Poznania, Jacek Jaśkowiak. Jego przeciwnikiem był Mateusz Masternak, były mistrz świata i bokser nr 1 w rankingu wagi cruiser organizacji IBF. Starcie zakończyło się remisem po trzech rundach.

📢 Matura 2023: Matematyka na poziomie rozszerzonym. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI. Nowa formuła 2023 12 maja o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Co było na maturze? To przedmiot dodatkowy bez minimalnego progu zdawalności. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI - FORMUŁA 2023.

📢 Matura 2023: Matematyka na poziomie rozszerzonym. Tutaj znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Stara formuła 2015 12 maja o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym. Co było na maturze? To przedmiot dodatkowy bez minimalnego progu zdawalności. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI - FORMUŁA 2015. 📢 Akcja policji i straży pożarnej nad Maltą w Poznaniu. Znaleziono zwłoki mężczyzny W piątek, 12 maja nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu znaleziono rzeczy należące do zaginionego mężczyzny. Około godz. 22 z jeziora wyłowiono zwłoki.

📢 Krowy, świnie, alpaki i inne zwierzęta na MTP w Poznaniu. Trwa Narodowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Zobacz zdjęcia Kozy, kaczki, świnie, konie, ale też pszczoły i króliki - wszystkie te zwierzęta od piątku można spotkać na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wszystko za sprawą XXX Narodowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, która potrwa aż do niedzieli. Co czeka zwiedzających? 📢 Pokrzywdzeni zeznają przed sądem. Kupili "cudowne" garnki na pokazach firmy Eco-Vital Kolejni pokrzywdzeni zeznają przed sądem w sprawie „afery garnkowej”. Łącznie firma Eco-Vital miała oszukać blisko 700 osób na sprzedaży naczyń kuchennych. Oskarżonym w sprawie jest prezes Paweł M. 📢 WhatsApp podsłuchuje cię w nocy? Te 5 sposobów zabezpieczy twoją prywatność przed wścibskimi aplikacjami. Zobacz, jak kontrolować dostępy Każdy z nas ma czasami wrażenie, że po rozmowie ze znajomymi na dany temat w telefonie zaraz pojawiają się reklamy dotyczące tego, o czym toczyła się dyskusja. Dzieje się tak często za sprawą źle skonfigurowanych pozwoleń i dostępów przyznanych aplikacjom, które mogą nasłuchiwać nasze otoczenie bez przerwy i wykorzystywać zebrane dane na różny sposób. Zobacz sposoby, dzięki którym zabezpieczysz swoją prywatność przed WhatsAppem i innymi aplikacjami.

📢 Oni łatwo wpadają w długi. Te znaki zodiaku muszą uważać na finanse Horoskop to swego rodzaju przepowiednia dotycząca naszej przyszłości. Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Na podstawie cech charakteru przypisanych do konkretnego znaku zodiaku sprawdziliśmy, które z nich łatwo popadają w długi. 📢 Woolworth w Galerii Pestka. Znana niemiecka sieć otwiera sklep w Poznaniu. Na klientów czekają liczne atrakcje Niemiecki sklep Woolworth już w piątek 12 maja zostanie otwarty w Poznaniu w Galerii Pestka przy Al. Solidarności 47. W ten dzień na klientów czekają liczne promocje i gratisowe niespodzianki. Zobaczcie, jak wygląda w środku. 📢 Na te kryształy z PRL "polują" kolekcjonerzy staroci. Wazony, misy i kieliszki są warte krocie! [zdjęcia] Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Dawniej kupowały tam tłumy! Obecnie popularna galeria i market w Poznaniu świecą pustkami. Tak wygląda budynek po Tesco przy ul. Serbskiej Sieć supermarketów Tesco zakończyła swoją działalność w Polsce 31 października 2021 roku, zostawiając po sobie ogromne niezagospodarowane budynki. Jeden z nich znajduje się przy ulicy Serbskiej w Poznaniu. Kiedyś tętniło tam życie, każdego dnia przez market i galerię handlową przewijały się setki klientów. Dziś w budynku nie dzieje się nic, jest opustoszały, a otwartych sklepów jest zaledwie kilka. Tak aktualnie wygląda budynek po Tesco przy ulicy Serbskiej w Poznaniu. Zobacz zdjęcia!

📢 Matura 2023: Język angielski podstawa STARA FORMUŁA 2015. Tu sprawdzisz ARKUSZ CKE i ODPOWIEDZI. Takie były tematy na maturze z angielskiego MATURA 2023 - JĘZYK ANGIELSKI - FORMUŁA 2015 - ODPOWIEDZI. Tegoroczna matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się 5 maja o godzinie 9:00. O co pytali na maturze z angielskiego? Jakie były zadania? Tutaj są poprawne odpowiedzi! Arkusz pomogli nam wypełniać nauczyciele z wielkopolskich szkół ponadpodstawowych. Sprawdź w galerii.

📢 Bieg Wings for Life w Poznaniu za nami. Adam Małysz ścigał 8 tys. zawodników! Znajdź się na zdjęciach! W niedzielę o godz. 13 z placu św. Marka na terenie MTP w Poznaniu ruszyła dziesiąta, jubileuszowa edycja największego biegu świata, czyli Wings for Life. Bieg Flagowy w Poznaniu zgromadził na starcie aż 8 tys. osób. Samochód pościgowy prowadzony był przez Adama Małysza. 📢 Te miasta zniknęły z mapy Wielkopolski. Mają swoje mroczne tajemnice! Poznaj je Wielkopolska kryje wiele tajemnic. Postanowiliśmy sprawdzić, co dzieje się z miastami, które zniknęły z mapy regionu. Niektóre straciły swoje prawa bardzo dawno, a niektóre w ostatnich latach. Gdzie się znajdowały i jak wyglądają obecnie? Każde z tych miejsc jest wyjątkowe i warto je odwiedzić, ponieważ można tu odkryć turystyczne perełki. Zobacz zdjęcia i poznaj ich niezwykłą historię. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii.

📢 14. emerytura w 2023 roku: ile wyniesie 14. emerytura oraz kiedy zostaną wypłacone czternastki? emerytura w 2023 roku: ile wyniesie 14. emerytura oraz kiedy zostaną wypłacone czternastki? Jakie będzie wynosić świadczenie z 14. emerytury? W sieci dostępne są obliczenia zarówno z uwzględnieniem, jak i bez uwzględnienia podatku - warto je sprawdzić. Kto jest objęty prawem do otrzymania 14. emerytury w 2023 roku? Czy możemy być pewni, że to świadczenie zostanie wypłacone? Dlaczego data wypłaty 14. emerytury jest tak elastyczna? Jaka będzie faktyczna kwota, którą otrzymamy "na rękę" z 14. emerytury? Znamy już pewne kryteria, które będą brane pod uwagę przy jej przydziale.

📢 Za nami Gala Finałowa Miss Województwa Wielkopolskiego 2023. Dziewczęta olśniły kreacjami! Zobacz zdjęcia Znamy laureatki konkursu Miss Nastolatek i Miss Województwa Wielkopolskiego 2023! Finałowa gala odbyła się w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym. Prezentujemy zdjęcia z uroczystości.

📢 W tym mini zoo spotkasz lemury i wielbłądy. Mieszka tu blisko 400 zwierząt z różnych stron świata! Wśród lasów, w pięknym zakątku Wielkopolski znajduje się wyjątkowe mini ZOO. W Gospodarstwie Agroturystycznym Cicho-Sza w Niedźwiedziu w powiecie ostrzeszowskim mieszka 400 zwierząt z różnych stron świata, które można zobaczyć z bliska, a większość z nich nawet pogłaskać. Prawdziwą frajdą jest karmienie lemurów! A już wkrótce gospodarze zaproszą swoich gości do nowego miejsca - Jaskini Jaszczura! 📢 Codzienność w PRL-u - tak się żyło w latach 60., 70. i 80. Oto rzeczy, sprzęty i meble minionej epoki Polska codzienność drugiej połowy XX wieku nie była kolorowa, a prawie każde wnętrze domu wyglądało tak samo. Niektórzy jednak mają sentyment do tych czasów. Pamiętasz te przedmioty, sprzęty, samochody i meble minionej epoki? Młode pokolenie może o nich w ogóle nie wiedzieć, choć niektóre perełki z lat 60., 70. i 80. wracają do łask. Oto obraz epoki PRL na zdjęciach.

📢 Najmodniejsze paznokcie na kwiecień 2023 - stylizacje, wzory, kolory. Zobacz modny manicure na wiosnę Róż i fiolet to zdecydowanie najmodniejsze kolory paznokci na wiosnę 2023. Zobacz najmodniejsze stylizacje paznokci na kwiecień 2023. Stylistki paznokci i salony kosmetyczne pokazują co jest na czasie. 📢 Tak wyglądają oszuści i naciągacze z Wielkopolski. Oni ukrywają się przed policją! Policja z Wielkopolski poszukuję kilkudziesięciu oszustów i naciągaczy z regionu. Zobacz ich zdjęcia i listy gończe. Rozpoznajesz któregoś z tych mężczyzn? Widziałeś go? Jeśli tak, to koniecznie zawiadom policję. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 marca 2023 roku. W galerii prezentujemy wizerunki osób, których policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa z art. 286 Kodeksu Karnego. Sprawdź, kto ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości.

📢 MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt sołecki i rolniczy trwa! Zagłosuj na swoich kandydatów do nagród. Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzi "Głos Wielkopolski", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody. 📢 OSOBOWOŚĆ ROKU POLSKI Zobacz retransmisję uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie! Gala była uhonorowaniem działalności ludzi świata kultury i nauki, biznesmenów, polityków, społeczników. Cała uroczystość została zarejestrowana - i właśnie ten zapis wideo można u nas obejrzeć.

📢 Kluczbork. Opuszczony Hotel Stobrawa. Weszliśmy do środka. Zobacz, jak tam wygląda! [wideo, zdjęcia] Najwyższy budynek użytkowy w Kluczborku kupił przedsiębiorca z Olesna. Dawne pokoje hotelowe przebuduje na mieszkania, natomiast na parterze będą lokale usługowo-handlowe do wynajęcia. Weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda w środku opuszczony przez lata 9-piętrowy budynek. 📢 Pogrzeb Krystyny Łybackiej w Poznaniu. Była minister edukacji i wieloletnia posłanka SLD została pochowana na Miłostowie [ZDJĘCIA] W poniedziałek, 27 kwietnia w Poznaniu odbył się pogrzeb Krystyny Łybackiej. Wieloletnia posłanka SLD i była minister edukacji w rządzie Leszka Millera, została pochowana w alei zasłużonych cmentarza na poznańskim Miłostowie. Powszechnie szanowanej posłance SLD, pośmiertnie, za wybitnie osiągnięcia, prezydent nadał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Jej zasługi podkreślali politycy różnych opcji. Pogrzeb miał charakter państwowy, z udziałem wojska, policji, straży marszałkowskiej i przemówieniami przedstawicieli władz. Krystyna Łybacka zmarła w poniedziałek 20 kwietnia, po krótkiej i ciężkiej chorobie, niespełna rok po odejściu na polityczną emeryturę.

📢 Próbny egzamin ósmoklasisty 2018: Język polski [ODPOWIEDZI, ARKUSZE, ZADANIA] Sprawdzian 8-klasisty z języka polskiego - 18 grudnia 2018 r. Próbny egzamin ósmoklasisty rozpoczęty. Na początek język polski. We wtorek, 18 grudnia uczniowie napisali test z języka polskiego. Na tej stronie 18.12.2018 znajdziecie arkusze i prawidłowe odpowiedzi z próbnego egzaminu 8-klasisty z języka polskiego.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

iPolitycznie - dpowiedzialność urzędnicza wobec sprawy Kamila