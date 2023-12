Prasówka 16.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyjątkowy pociąg jeździ po Wielkopolsce! "Jest hołdem dla historii regionu". Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 16.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyjątkowy pociąg jeździ po Wielkopolsce! "Jest hołdem dla historii regionu". Zobacz zdjęcia Wyjątkowy pociąg, wpisujący się w regionalną dumę, zaprezentowały w piątek 15 grudnia Koleje Wielkopolskie. Specjalna grafika na jednym z ELFów nawiązuje do Powstania Wielkopolskiego.

📢 Protest studentów w Poznaniu trwa. "Jowita stała się symbolem upadku publicznej nauki w Polsce" Trwa już ósmy dzień protestu w poznańskim domu studenckim Jowita. Studenci - mimo obietnic nowego ministra nauki - nie odpuszczają. - Myślę, że Jowita jest dopiero początkiem tej debaty, stała się symbolem upadku publicznej nauki w Polsce. Studenci pokazali, że można protestować, że jesteśmy w stanie się zorganizować - mówi nam jeden z protestujących.

📢 Wyciek nieznanej substancji do rzeki w Kaliszu. Trwa akcja służb Trwa akcja służb przy Wale Staromiejskim w Kaliszu. Z jednego z kanałów wydobywa się nieznana substancja.

📢 O krok od tragedii! Pseudokibice Lecha Poznań chcieli obrzucić koktajlami Mołotowa pociąg z kibicami Widzewa Łódź Pseudokibice Lecha Poznań z tzw. "ekipy swarzędzkich fanatyków" zostali zatrzymani oraz aresztowani przez wielkopolską policję. Ma to związek z koktajlami Mołotowa, które zostały znalezione na torach w Antoninku. Miały one służyć do ataku na pociąg kibiców Widzewa Łódź, który wracał ze spotkania ze Szczecina.

📢 Edison Festival 2024: Pod Poznaniem wystąpią gwiazdy! Szósta edycja festiwalu już w lipcu Ogłoszono listę wykonawców, którzy pojawią się na Edison Festival 2024 w podpoznańskim Baranowie nad Jeziorem Kierskim. Podczas szóstej edycji festiwalu wystąpią Daria Zawiałow, Natalia Szroeder, Dawid Tyszkowski, Edyta Bartosiewicz oraz Maks Łapiński.

📢 Kościół nie chce, by państwo finansowało in vitro. Abp Stanisław Gądecki pisze do prezydenta Dudy. "To eksperymentowanie na człowieku" Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, skierował list do prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym prosi o „odmowę podpisania ustawy z dnia 29 listopada 2023 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i przekazanie jej do ponownego rozpoznania przez Sejm lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego". 📢 Wypadek na ul. Zamenhofa w Poznaniu. Tramwaj zderzył się z samochodem i wypadł z szyn. Jedna osoba ranna Uwaga kierowcy i pasażerowie MPK Poznań - na ul. Zamenhofa tramwaj zderzył się z samochodem osobowym i wykoleił się. Jedna osoba została ranna. Są utrudnienia i potrwają jeszcze co najmniej pół godziny.

📢 Szlachetna Paczka 2023 w Wielkopolsce. Darczyńcy nie zawiedli. Wszystkie rodziny otrzymają pomoc! edycja Szlachetnej Paczki dobiega końca. Już w najbliższy weekend odbędzie się tzw. weekend cudów, czyli wielkie rozwożenie paczek do potrzebujących. W Wielkopolsce wszystkie zgłoszone rodziny otrzymają pomoc. 📢 Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" są jednak razem. "Wszystko zakończyło się happy endem". Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023 r.] Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" jednak razem. "Znalazłam tę swoją miłość" - wyznaje Anna. Pierwsze odcinki programu nie wskazywały na to, że najbardziej romantyczną parę stworzą Anna i Jakub. Dużo lepiej rokowały związki Dariusza i Nicoli oraz Artura i Sary. Tymczasem Anna i Jakub wyglądają dziś na najszczęśliwszych ludzi na świecie.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [15.12.2023 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Oto Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [15.12.2023 r.] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [15.12.2023 r.] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony". Mamy zdjęcia jej domu! [15.12.2023 r.] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 Magdalena Boczarska właśnie skończyła 45 lat! Tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023 r.] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Artur z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda bez brody [15.12.2023 r.] Artur był jednym z głównych bohaterów 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Wybrał Sarę i planował z nią wspólną przyszłość. Ostatecznie jednak tydzień przed wielkim finałem programu TVP 1 para rozstała się. Zobaczcie, jak na prywatnych zdjęciach wygląda Artur z "Rolnik szuka żony". Jesteście ciekawi, jak wygląda bez brody? Jest nie do poznania. Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 27-letnia Ukrainka zmarła w szpitalu w Krotoszynie po porodzie. Prokuratura wszczęła śledztwo 27-letnia Ukrainka zmarła w szpitalu w Krotoszynie po porodzie. Prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo – poinformował w piątek rzecznik prasowy Prokuratury okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler. 📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023 r.] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Justyna i Łukasz Maciorowscy z "Rolnicy. Podlasie" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023 r.] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023 r.] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 W tym domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023 r.] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Szpital ze Środy Wielkopolskiej walczy w konkursie o kącik zabaw dla małych pacjentów. Możemy pomóc mu wygrać! Szpital w Środzie Wielkopolskiej, jako jedyny w województwie bierze udział w ogólnopolskim konkursie o najlepszy kącik zabaw dla małych pacjentów. Głosowanie trwa do 17 grudnia, a każdego dnia można oddać jeden głos.

📢 Trener Lecha Poznań John van den Brom: Nie dostałem żadnego ultimatum. Nigdy nie poruszano tematu mojej pozycji Lech Poznań zorganizował w czwartek, przed wyjazdem do Radomia na ostatni mecz w tym roku, media-day. Trener John van den Brom odpowiadał na pytania dziennikarzy, którym poświęcił niemal 40 minut. Holender odniósł się do kwestii jego pozycji w klubie, plotkach o zwolnieniu, słabych statystykach, planach transferowych, przygotowań i jego przyszłości. Momentami było bardzo poważnie, bo van den Brom uniósł się, gdy pytano go, dlaczego nie chce skomentować złych trendów w grze Lecha, ale szczerze opowiadał o planach wyjścia z kryzysu i dlaczego też jest rozczarowany domowymi porażkami. Oto zapis tej rozmowy przy okrągłym stole poznańskich dziennikarzy ze szkoleniowcem Lecha Poznań.

📢 Jeśli masz te choroby, koniecznie zrezygnuj z kawy. Ona może Ci zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Laura Michnowicz 10 lat temu była żoną Józefa Wojciechowskiego - zdjęcia. Od rozwodu przeszła metamorfozę W 2013 roku Józef Wojciechowski wziął ślub z młodszą o 36 lat Laurą Michnowicz, z którą chętnie pokazywał się na salonach. Modelka była drugą żoną 76-letniego dziś milionera. Mają dwóch synów: Alexa i Alana. Po rozwodzie Michnowicz przeszła metamorfozę. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła. 📢 Dwóm młodym zawodnikom Lecha Poznań kończą się umowy. Wiemy, jaka czeka ich przyszłość W tym tygodniu kontrakt z Lechem Poznań podpisał Jakub Skowroński. Prawy obrońca mistrzów Polski juniorów starszych związał się trzyletnią umowę z Kolejorzem. Z końcem grudnia kontrakty wygasają dwójce młodych lechitów. Jaka przyszłość ich czeka? 📢 Przynoszą miastu chlubę! Oto najpiękniejsze poznańskie budynki ostatniej dekady. Zobacz zdjęcia Poznań jest w ciągłym remoncie, a w mieście powstają nowe budynki, mosty oraz drogi. Warto zatrzymać się na chwilę, by rozejrzeć się wokół i rozeznać, które budowle Poznania wprawiają nas w zachwyt, a które po prostu kłują w oczy. W naszej galerii przedstawiamy najpiękniejsze poznańskie budynki. W ostatnich 10 latach zdobywały one nagrodę architektoniczną Prezydenta Miasta Poznania im. J.B. Quadro.

📢 Julia Wieniawa na prywatnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [15.12.2023 r.] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze.

📢 Syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Sprawdźcie, czy jest podobny do ojca. Mamy zdjęcia! [15.12.2023 r.] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Owsianka nie dla każdego. Kto nie powinien jeść płatków owsianych? Sprawdź, czy jesteś w grupie, której mogą zaszkodzić Płatki owsiane to świetne źródło błonnika pokarmowego, są bogate w antyoksydanty i składniki o działaniu prebiotycznym. Na ich jedzeniu skorzystają nasze serce, figura i odporność. Niestety do miski z owsianką często trafiają dodatki, które mogą sprawić, że spożywanie płatków może przynieść więcej szkody niż korzyści. Także same płatki mogą działać antyodżywczo. Sprawdź, jak wyeliminować skutki uboczne jedzenia owsianki. Czy jesteś w grupie, która nie powinna ich jeść? 📢 Tramwaje wracają do centrum i na trasę kórnicką w Poznaniu. Jazdy próbne wypadły pomyślnie Już w sobotę 16 grudnia do centrum Poznania i na trasę kórnicką wrócą tramwaje – wcześniej, w piątek wprowadzone będą pierwsze zmiany w rozkładach jazdy, na liniach 96, 93 i 98. W czwartek odbyły się przejazdy próbne po torowiskach - miasto zapewnia, że komunikacja jest gotowa do uruchomienia w nowej odsłonie.

📢 Przynajmniej dwie sprawne lokomotywy trafią w przyszłym roku do Parowozowni Wolsztyn Dwa sprawne parowozy pojawią się w 2024 roku w Parowozowni Wolsztyn. W perspektywie następnych dwóch lat placówka może dysponować nawet czterema działającymi lokomotywami parowymi. - Myślę, że w przyszłym roku realne jest uruchomienie jednego parowozu. Dziś trudno powiedzieć, czy pierwszy gotowy będzie TKi3-87, czy Ol49-69 – to jest ten parowóz, który przestał jeździć w poprzednim roku - mówi dyrektor wolsztyńskiej parowozowni Waldemar Ligma.

📢 Te wyzwiska są nietypowe! Tymi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę. Oto popularne poznańskie obelgi. Poznaj niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Kiedy zaręczyny Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony"? Padły konkretne zapowiedzi. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Oto Waldemar i Dorota z "Rolnik szuka żony". Kiedy zaręczyny? "Nie lubię długo czekać" - podkreśla Waldemar. Sporo przeżył w tym programie. Zgodnie z przewidywaniami widzów najpierw postawił na Ewę, piosenkarkę z Wyrzyska. Ten związek jednak nie przetrwał próby. Wtedy Waldemar sięgnął po "koło ratunkowe" i przeprosił się z Dorotą. Dziś tworzą związek i myślą o zaręczynach. 📢 Oto podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". "Magiczny czas". Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas.

📢 "Rolnik szuka żony" - tego nie wiedzieliście o Irku. Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii.

📢 "Rolnik szuka żony" - tak mieszka Dariusz, gwiazda 10. edycji program. Oto wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! [15.12.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Konflikt myśliwych z mieszkańcami w gminie Dopiewo pod Poznaniem "Mogłem dziś zostać dzikiem" Zaniepokojeni mieszkańcy, spacerujący drogami leśnymi, donoszą o strzałach na terenie lasów Palędzia i Dąbrówki w gminie Dopiewo. Okazało się, że w okolicach Szlaku Pamięci Narodowej trwa polowanie. Spacerowicze są oburzeni słabym oznakowaniem oraz tym, jak blisko terenów mieszkalnych się ono odbywa.

📢 Kuriozalna sytuacja na dworcu Poznań Wschód. "Stwierdzono, że mam sobie radzić" Windy przy peronie na stacji Poznań Wschód regularnie nie działają. Natomiast usługę asysty PRM można zamówić, ale nie jest ona świadczona, poinformowała nas czytelniczka. 📢 27-latka zmarła w szpitalu w Krotoszynie po porodzie. Policja zabezpiecza dokumentację medyczną w sprawie 27-letnia Ukrainka zmarła w szpitalu po porodzie. Policja jest na miejscu i zabezpiecza dokumentację medyczną w sprawie na polecenie miejscowej prokuratury – poinformował oficer prasowy krotoszyńskiej policji asp. sztab. Piotr Szczepaniak.

📢 Wojskowe prezenty w sklepie AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje zestawy świąteczne, a w nich rękawiczki, swetry, torby! Chcesz sprawić bliskim oryginalną niespodziankę pod choinkę? Doskonale trafiłeś! Agencja Mienia Wojskowego oferuje unikalne zestawy świąteczne, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie. Nasz świąteczny pakiet to autentyczny sznyt wojskowy, który z pewnością przyciągnie uwagę. Zestaw obejmuje praktyczną torbę na wyposażenie z solidnymi szelkami, ciepły wełniany sweter oraz stylową szalokominiarkę w odcieniu khaki. Do tego dodajemy eleganckie, czarne rękawiczki, tworząc kompletną ofertę. Dzięki temu nie tylko zaoszczędzisz, ale przede wszystkim zyskasz bezcenny czas. Nasze prezenty trafią pod choinkę punktualnie, sprawiając, że świąteczne przygotowania staną się jeszcze przyjemniejsze. ZAMÓW już dziś i ciesz się spokojem w okresie świątecznym – z Agencją Mienia Wojskowego podarujesz wyjątkową radość! 📢 Pokonał Rosjanina, Niemca i Japończyka… jedną łapką. Jak Magellan stał się fenomenem Internetu? Manul w butach z polską flagą w łapie i stojący na statku. Nie, to nie sen. W ostatnich dniach te puchate zwierzaki opanowały przestrzeń internetową na dobre. A szczególnie jeden z nich – Magellan. Mieszkaniec zoo w Poznaniu otrzymał tytuł najpiękniejszego manula 2023 roku.

📢 Wyjątkowy pociąg wyjedzie na tory w Wielkopolsce. Zostanie przybrany na specjalną okazję W piątek, 15 grudnia Koleje Wielkopolskie udostępnią pasażerom wyjątkowy pociąg, wpisujący się w naszą regionalną dumę z Powstania Wielkopolskiego. Jak mówią przedstawiciele przewoźnika, „razem tworzymy historię”. Z tego powodu przygotowują specjalne barwy dla jednego ze swoich najnowszych pociągów Elfów, nawiązujące do Powstania Wielkopolskiego. 📢 Pogoda pod psem, ale robić trzeba! Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto nowe zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to cały czas wielki plac budowy, chociaż według wstępnych zapowiedzi urzędników zasadnicze roboty budowlane miały zakończyć się tutaj w drugiej połowie listopada. Postanowiliśmy sprawdzić, jak posuwają się prace. Odwiedziliśmy serce miasta w środowe przedpołudnie, kiedy termometr pokazywał minus trzy stopnie Celsjusza. Jak się okazuje, mróz robotnikom niestraszny i nawet przy niesprzyjających warunkach pracują w pocie czoła. Zobacz najnowsze zdjęcia i sprawdź, jak wygląda teraz remontowany Stary Rynek w Poznaniu.

📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie! 📢 Śmiertelny wypadek w Gołańczy. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje 29-latek Jedna osoba zginęła w wypadku, do którego doszło w czwartek w Gołańczy w powiecie wągrowieckim. Samochód uderzył tam w drzewo.

📢 Banknoty i monety z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Tyle są dziś warte stare pieniądze Po wojnie wyemitowano wiele w Polsce banknotów i monet, które dziś są przedmiotem zainteresowania numizmatyków i miłośników historii. Kolekcjonowanie takich starych pieniędzy to dla niektórych fascynujące hobby. Niektóre egzemplarze po latach mogą być sporo warte. Zobacz, które banknoty i monety są poszukiwane przez kolekcjonerów i na jakich można się wzbogacić.

📢 Tyle pieniędzy dostaniemy w 2024 roku w ramach dodatku osłonowego Dodatek osłonowy był wypłacany w 2022 roku w ramach pomocy gospodarstwom domowym z wysokimi rachunkami energii. Do prezydenta trafił już projekt dodatku osłonowego, który będzie wypłacany w 2024 roku. Zobaczcie, kto i ile pieniędzy będzie mógł dostać w nowym roku. 📢 Tak mieszkają Anna Bardowska z mężem i dziećmi! Zajrzyj do gustownego wnętrza bohaterów programu "Rolnik szuka żony" Luksusowe wnętrza rezydencji Anny i Grzegorza Bardowskich, o wartości ponad miliona złotych, stanowią prawdziwą oazę elegancji i komfortu. Para, znana z udziału w programie "Rolnik szuka żony", zyskała ogromną popularność, a ich aktywność w mediach społecznościowych pozwala fanom rzucić okiem na ich życie prywatne. Ostatnio Anna Bardowska postanowiła podzielić się fragmentami swojego ekskluzywnego domu, gdzie luksus sięga najwyższych standardów. Jesteście ciekawi, jak mieszkają Anna i Grzegorz Bardowscy, uczestnicy jednej z edycji, "Rolnik szuka żony"? Odwiedźcie naszą galerię.

📢 Oto Dariusz i Nicola z "Rolnik szuka żony" - już nie są razem. Dariusz: "Pozdrawiam moich hejterów". Zobaczcie zdjęcia! Nicola i Dariusz z "Rolnik szuka żony" nie są już razem. Rozstali się krótko przed finałem programu. - Zerwał ze mną przez internet - żaliła się Nicola z Borówna pod Bydgoszczą. Natalia zdradziła, że Dariusz po emisji pierwszego odcinku programu "Rolnik szuka żony" napisał do niej i powiedział, że dokonał złego wyboru. Burza w internecie!

📢 Tak żyje Edyta Herbuś - zdjęcia. Tancerka i aktorka jest macochą i ukochaną wnuczką Toli i Tadeusza Tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka telewizyjna Edyta Herbuś prowadzi życie pełne podróży i wyzwań. Prywatnie jest macochą dla trójki dzieci swojego partnera Piotra i ukochaną wnuczką Otylii i Tadeusza. Z dziadkami łączy ją wyjątkowa międzypokoleniowa więź. Oto, jaka jest prywatnie Edyta Herbuś.

📢 Tragiczny wypadek w Witkowie. 67-letnia kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych. Zginęła na miejscu W środę, 13 grudnia na ulicy Dworcowej w Witkowie doszło do wypadku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący samochodem osobowym, jadąc w kierunku Witkówka nie zatrzymał się na czerwonym świetle i potrącił 67-letnią mieszkankę Witkowa przechodzącą przez przejście dla pieszych. 📢 Te aplikacje rozładowują telefon. Wyłącz je, aby bateria trzymała dłużej W smartfonach mamy wiele aplikacji, dzięki czemu w jednym miejscu mamy dostęp do poczty, kont społecznościowych, konta w banku, aplikacji do odtwarzania filmów, muzyki, ale także mierzących naszą aktywność. Przez z telefonów korzystamy przez kilka godzin dziennie. Zobaczcie, które aplikacje sprawiają, ze bateria telefonu rozładowuje się w kilka godzin. 📢 Zofia Merle nie żyje. Słynna aktorka zmarła w wieku 85 lat Nie żyje aktorka Zofia Merle. Znana z wielu ról filmowych, teatralnych, a także z seriali telewizyjnych. Miała 85 lat - podał shownews.pl

📢 Miliardowa inwestycja drogowa w Wielkopolsce ruszy za chwilę pełną parą! Droga ekspresowa S11 docelowo połączy cztery województwa Osiem ofert - jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę 22-kilometrowego odcinka S11 Oborniki – Poznań wraz z obwodnicą Obornik. Budżet GDDKiA na realizację tego zadania wynosi 969 683 895,93 mln. zł. Właśnie otwarto przetargowe oferty.

📢 Nowa kuchnia Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Pozwoli przygotować tysiąc posiłków dziennie! Szpital Wojewódzki w Poznaniu ma już nową kuchnię. Będzie można w niej przygotować posiłki dla nawet tysiąca pacjentów. 📢 Wielka wytwórnia narkotyków w Koninie. "Kryształ" dystrybuowano na cały kraj. Zatrzymano 6 osób Policjanci w końcu potwierdzili informację o wytwórni narkotyków mieszczącej się w Koninie. Zatrzymanych zostało 6 osób. Zajmowali się oni produkcją oraz dystrybucją nielegalnych substancji na całą Polskę. W sumie zabezpieczono ponad 300 kg narkotyków oraz sprzęt i składniki potrzebne do ich wytwarzania.

📢 Policjanci z Poznania wrobili kierowcę w uszkodzenie radiowozu. Jeden z nich zasłabł podczas ogłaszania wyroku W 2019 roku "Głos Wielkopolski" ujawnił skandal, jaki miał miejsce w poznańskiej drogówce. Z anonimu, jaki dotarł do naszej redakcji wynikało, że w nieoznakowanym policyjnym bmw doszło do stłuczenia szyby. Żaden z funkcjonariuszy nie przyznał się do uszkodzenia, dlatego - jak wynikało z anonimu - policjanci postanowili znaleźć winnego, który zapłaciłby za naprawę. 📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich.

📢 Tak powstawał imponujący symbol Poznania. Bez niego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Oto wyjątkowe zdjęcia! To jeden z symboli Poznania, bez którego trudno wyobrazić sobie panoramę miasta. Od kilkudziesięciu lat przykuwa uwagę mieszkańców i turystów, będąc wizytówką stolicy Wielkopolski. Okrąglak - bo o nim mowa - to wyjątkowy budynek. Jego budowa rozpoczęła się 75 lat temu. W naszej galerii zobaczysz, jak powstawał Okrąglak, jak wyglądał w czasach PRL oraz co można było w nim kupić. Prezentujemy również projekt budynku, który pierwotnie miał stanąć w tym miejscu oraz rzeźbę mieszczącą się niegdyś w holu. Przenieś się w czasie i sprawdź wyjątkowe zdjęcia!

📢 Zmarł legendarny trener Lecha Poznań. Z nim Kolejorz odnosił największe sukcesy Wojciech Łazarek, trener 100-lecia Lecha Poznań zmarł w środę, 13 grudnia 2023 roku. Doprowadził Kolejorza do największych sukcesów. W dziejach poznańskiego klubu jego nazwisko zapisane jest złotymi zgłoskami.

📢 Wojciech Łazarek mówił, jak jest. Oto najbarwniejsze cytaty złotoustego trenera! Wojciech Łazarek, zmarły 13 grudnia 2023, był jedną z najciekawszych osób w polskiej piłce. Trener, który z poznańskim Lechem dwukrotnie zdobył mistrzostwo Polski (1983 i 1984), zasłynął wieloma barwnymi wypowiedziami. Oto jedyne w swoim rodzaju cytaty złotoustego szkoleniowca! Pamiętacie je jeszcze? 📢 Stare zabawki z PRL mogą być teraz warte krocie - zdjęcia, ceny. Takie były popularne w latach 60., 70. i 80. Stare zabawki z dzieciństwa u każdego wywołują nostalgię. Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki, pluszaki – dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują. Oto ceny z portalu OLX.

📢 Oto osoby, które są skazane na bogactwo. Zobaczcie znaczenie imion Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes. 📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Fabryka narkotyków w Koninie? CBŚ, policja i ratownicy chemiczni pracują już czwarty dzień. Zobacz zdjęcia Już czwarty dzień w Pątnowie, dzielnicy Konina, trwają czynności, które na razie owiane są tajemnicą. Na miejscu pracują funkcjonariusze CBŚ, policjanci z Bydgoszczy i ratownictwo chemiczne. Choć policja na razie nie udziela informacji o tamtejszych działaniach, to udało nam się dotrzeć do nieoficjalnego źródła. Dowiedzieliśmy się, że w tym miejscu działała fabryka narkotyków, a dokładnie metamfetaminy, czyli tak zwanego „kryształu”. 📢 Tajemnicze drzwi w centrum Poznania. Wiemy, dokąd prowadzą! Oto wyjątkowe zdjęcia ze środka Niewiele osób wie, że pod Wzgórzem Przemysła w centrum Poznania znajdują się tunele, które podczas II wojny światowej służyły jako schrony przeciwlotnicze. Dziś są one zamknięte i niedostępne dla zwiedzających. Prowadzą do nich niepozorne drzwi. Mamy zdjęcia ze środka!

📢 Najnowsze czołgi Abrams są już w Poznaniu. "Amerykanie ufają naszemu profesjonalizmowi" Pięć amerykańskich czołgów Abrams, z najnowszej partii dostaw do Polski, przyjechało we wtorek o godz. 9.00 do poznańskich Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych. W ciągu dnia ma dojechać siedem następnych wozów, które będą przygotowywane do przekazania polskim żołnierzom. 📢 Tramwaje wracają na trasę kórnicką w Poznaniu. Znamy datę! "Remonty torowisk nie skończą się nigdy" Tramwaje w Poznaniu wracają na trasę kórnicką i do centrum miasta. Na konferencji prasowej przedstawiciele urzędu miasta zdradzili datę. Uczulają jednak, że to nie koniec remontów - przed nami nasadzenia zielonego torowiska i krzewów. 📢 Kluby z Hiszpanii zainteresowane wielkim talentem Warty Poznań. Był też przymierzany do Lecha Kajetan Szmyt zdobył bardzo ważną bramkę w meczu Warty Poznań z Pogonią Szczecin (3:3). Gol młodzieżowca Zielonych być może był nad wyraz wyjątkowy. Po pierwsze dał poznaniakom cenny punkt, a po drugie to trafienie mogło być jego ostatnim golem w barwach warciarzy. 21-latkiem mają interesować się kluby z Półwyspu Iberyjskiego, choć sam zainteresowany zaprzecza i powątpiewa.

📢 Pasażerka skarży się na tłok w pociągu jadącym do Poznania. "Konduktor cały czas upychał pasażerów". Koleje Wielkopolskie nie widzą problemu Kiedy dojechaliśmy do następnej stacji w Stęszewie, był problem, żeby wszyscy wsiedli do pociągu. Konduktor cały czas upychał pasażerów, mimo że nie było już miejsca - skarży się pani Ewelina, która w sobotę podróżowała pociągiem Kolei Wielkopolskich. Spółka komentuje sprawę. 📢 Rolnik szuka żony: Ania Bardowska dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć Rolnik szuka żony: Ania Bardowska dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć. Ania i Grzegorz Bardowscy połączyli swoje życiowe drogi na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od tamtego momentu para zdobyła serca widzów, utrzymując niezmiennie wysoką popularność i zdobywając sympatię fanów. Ich życie pełne jest wyjątkowych chwil, które z radością dzielą się z publicznością za pośrednictwem mediów społecznościowych.

📢 Znany YouTuber odwiedził Gniezno. Próbował słynnych zapiekanek pani Ani! "Jestem w szoku" YouTuber Książulo znany jest w polskiej sieci od lat. Szymon Nyczka, bo tak się nazywa, tworzy nagrania, w których podróżuje po Polsce i ocenia jedzenie, zwłaszcza w małych, lokalnych gastronomiach. Tym razem przyjechał do Gniezna spróbować zapiekanek pani Ani z ul. Mieszka I. Jak je ocenił? 📢 Oto jakie rzeczy można kupić od wojska! Sprzęt na sprzedaż od Agencji Mienia Wojskowego. Militaria, odzież, i akcesoria codziennego użytku Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt i akcesoria. Niektóre z tych rzeczy można kupić w dobrej jakości, po okazyjnej cenie. Jakie przedmioty konkretnie sprzedaje wojsko? Sprawdź listę rzeczy, które można nabyć od Agencji Mienia Wojskowego!

📢 Czy to oni będą warci miliony? Na nich warto zwrócić uwagę - podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu młodych zawodników Lecha Poznań Akademia Lecha Poznań rundę jesienną może zaliczyć do udanych i niezwykle intensywnych. Kilku młodych zawodników Kolejorza wyróżniało się w sposób szczególny na drugoligowych boiskach, a także w Centralnej Lidze Juniorów. Dodatkowo, podopieczni trenera Bartosza Bochińskiego rywalizowali z FC Nantes w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Niektórzy z lechitów zaprezentowali się z dobrej strony również w młodzieżowych kadrach narodowych. Czas na podsumowanie postawy najbardziej perspektywicznych, utalentowanych piłkarzy Akademii Lecha Poznań w rundzie jesiennej.

📢 Próbna matura 2023/2024: Język angielski. Oto poprawne odpowiedzi i arkusze CKE! Sprawdź, jakie zadania były na próbnej maturze 8 grudnia Próbna matura 2023/2024 z języka angielskiego już za uczniami! Choć egzaminy maturalne odbędą się dopiero w przyszłym roku, to szkoły już przygotowują uczniów na ten ważny egzamin. Od 6 do 8 grudnia 2023 roku odbywać się będą w szkołach tzw. próbne matury. Zobacz arkusze CKE do testów z języka angielskiego! Mamy też odpowiedzi do próbnej matury z języka angielskiego! Odpowiedzi znajdują się pod arkuszami. 📢 Firmowe życzenia świąteczne i kartki do wysłania na Boże Narodzenie! Oficjalne życzenia świąteczne dla pracowników i klientów biznesowych Zastanawiasz się, czego życzyć pracownikom? A może czego życzyć klientom? Boże Narodzenie 2023 coraz bliżej i pewnie jak co roku szukasz odpowiedzi na te pytania. Mamy dla Ciebie gotowe życzenia bożonarodzeniowe dla pracowników, klientów, współpracowników i partnerów biznesowych. Zobacz najlepsze życzenia na Boże Narodzenie! Firmowe, biznesowe, poważne, eleganckie. Pobierz gotowe kartki do wysłania na Święta w email i SMS.

📢 Trwa 66. edycja Plebiscytu na Najlepszych Sportowców i Trenera Wielkopolski w 2023 r. Zapraszamy do głosowania! Laureatów Plebiscytu poznamy w piątek, 2 lutego na Enea Balu Sportowca w hotelu Andersia w Poznaniu. Nowością w tym roku będzie wybór najlepszej dziesiątki sportowców i najlepszego trenera poprzez wskazanie tylko jednej osoby i to koniecznie z grona kandydatów (w przypadku sportowców jest to 30 propozycji, a w przypadku trenerów – tylko 5. 📢 Paragony grozy w Poznaniu. Mieszkańcy zszokowani! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach!

📢 Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas pełen radości, ciepła i wyjątkowych chwil spędzonych w gronie najbliższych. To również moment, kiedy dbamy o każdy szczegół naszego wyglądu, w tym niezaprzeczalnie paznokcie, które stanowią uroczy dodatek do świątecznej stylizacji. W roku 2023 panują nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Czerwone, białe, srebrne i złote odcienie zyskują nowe oblicza, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach. Przygotujmy się na niezapomniane święta, otulając nasze paznokcie magią świątecznej atmosfery! 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023 Głosowanie trwa! Finał powiatowy coraz bliżej. Oddaj swój głos na najlepszych sportowców, trenerów i drużyny Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście. 📢 Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia Kultowy Dom Studencki Jowita przez lata stał się ikoną miasta Poznania. Odwiedzało go mnóstwo znanych osób, a w trakcie swojej edukacji mieszkało w niej wiele pokoleń studentów. Dziś już wiadomo, że popularne "Akumulatory" zostaną sprzedane. 📢 Dzień Kota 2023: Dziś wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz MEMY i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze MEMY i obrazki o kotach!

📢 Tak wygląda cmentarzysko lokomotyw i wagonów w Poznaniu. Co stoi na torach na największej stacji towarowej w Wielkopolsce? Na bocznicach stacji Poznań Franowo stoją lokomotywy i wagony, które są używane na bieżąco i wyglądają jakby niedawno opuściły producenta, ale i takie, które wyjeździły już tysiące kilometrów torów i czekają na ostatnia drogę - na złomowisko. To takie cmentarzysko wczorajszych królów stalowych szlaków...

📢 Opuszczona stacja pod Poznaniem zadziwia. Tu w studni woda zmienia się w szampana! Zobacz zdjęcia i poznaj jej historię Jeszcze w 1999 roku dojeżdżały tu pociągi, teraz w sezonie zaglądają tu tylko drezyny. To Osowa Góra pod Poznaniem - opuszczona stacja kolejowa w lesie, która ma swoją nietypową legendę związaną z cesarzem Napoleonem. Poznajcie jej wyjątkową historię i zobaczcie zdjęcia.

📢 Maciej Rembarz - poeta handlujący na Jeżyckim: czasem mam leciutkie ataki Maciej Rembarz poeta, był nauczycielem, hodował owce, był wizytatorem szkolnym, pracował w zoo , a od kilku miesięcy jest straganiarzem. Miał stragan na rynku Bernardyńskim, od kilku tygodni ma kiosk na rynku Jeżyckim, gdzie swoimi doświadczeniami podzielił się ze Stefanem Drajewskim

