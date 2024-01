Prasówka 17.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Michał Żebrowski i Aleksandra Żebrowska - tak mieszkają. Oto ich dom na Podhalu. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024]”?

Prasówka 17.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Michał Żebrowski i Aleksandra Żebrowska - tak mieszkają. Oto ich dom na Podhalu. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Taki dom z widokiem na góry mają Aleksandra i Michał Żebrowscy. To jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Marcelina Zawadzka - tak ubiera się Miss Polonia 2011. Dziś to ikona mody. "Klasa światowa". Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Marcelina Zawadzka to jedna z najbardziej znanych postaci polskiego show-biznesu. Zdobyła tytuł Miss Polonia 2011. Pracuje jako modelka, prezenterka telewizyjna, a nawet aktorka. Dziś jest ikoną stylu. Wiele kobiet chce ubierać się tak jak ona. Zobaczcie najciekawsze stylizacje, w których pojawiła się publicznie. Mamy zdjęcia!

📢 Małgorzata Foremniak ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990! 📢 Oto Cindy Crawford - tak dziś wygląda. Modelka wkrótce skończy 58 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Tak wygląda dziś Cindy Crawford. Supermodelka wkrótce skończy 58 lat! Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 58-urodziny obchodzić będzie 20 lutego 2024 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka.

📢 Tak mieszka dziś Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [17.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia [17.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, polskich skoczków narciarskich. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego! Tak mieszkają polscy skoczkowie. Zobaczcie, jak wyglądają ich domy zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Sprawdźcie też, jakie mają widoki ze swoich okien. Który dom podoba wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje.

📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [17.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie! 📢 Tak wygląda dziś Shazza, królowa disco-polo. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Shazza to polska piosenkarka, którą niegdyś okrzyknięto królową disco-polo. Jej piosenki takie jak "Bierz co chcesz", "Baiao Bongo" czy "Tak bardzo zakochani" znała cała Polska. Shazza dziś ma 56 lat i ciągle występuje na scenie i nadal przyciąga tłumy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Shazza, królowa disco-polo.

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów [17.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 To był jeden z pierwszych zagranicznych obozów Lecha Poznań. Kolejorz trenował na Węgrzech, a potem... zdobył mistrzostwo Tegoroczny zimowy obóz przygotowawczy piłkarze Lecha Poznań spędzają w Belek w Turcji. W zeszłym roku był to Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kolejorz od wielu lat wybiera zagraniczne destynacje. Jest to jednak reguła, która zaczęła robić się bardzo popularna dopiero w XXI wieku. Rzadziej jeżdżono za granicę w latach 90., natomiast w latach 80. był to absolutny luksus. Na taki Kolejorz pozwolili sobie w 1983 roku, gdy do rundy wiosennej przygotowywał się na Węgrzech. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [17.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! [17.01.2024] Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach. 📢 Od 40 lat służy w policyjnym mundurze. Asp. sztab. Adam Owczarzak skacze ze spadochronem, pływa i szkoli młodych Asp. sztab. Adam Owczarzak z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie obchodzi jubileusz 40-lecia służby w policyjnym mundurze. To policjant z krwi i kości - lubi swoją pracę i jest dumny z pełnionej służby. Ma na swoim koncie zatrzymanie niejednego groźnego przestępcy. Współpracuje z rozmaitymi służbami, w tym z wojskiem, w ramach szkoleń antyterrorystycznych, skacze ze spadochronem i szkoli młodych policjantów.

📢 Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera czeka na prawomocny wyrok. "Cała ta sprawa została wykreowana przez CBA" Za niespełna dwa tygodnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyda prawomocny wyrok w sprawie wójta Suchego Lasu. Grzegorz Wojtera został oskarżony o nadużycie uprawnień i wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku gminy. Są pierwszej instancji uniewinnił go od zarzucanych mu czynów. - Akt oskarżenia w tej sprawie nigdy nie powinien trafić do sądu. Cała ta sprawa została wykreowana przez CBA - powiedziała mecenas Lidia Ignaczak, obrończyni wójta. 📢 Duża awaria Inea w Poznaniu i Wielkopolsce. Mieszkańcy skarżą się na brak internetu Klienci spółki Inea we wtorkowe popołudnie zaczęli skarżyć się na problemy z połączeniem do internetu, telewizją, a nawet siecią telefoniczną. Przez chwilę nie działała też strona internetowa operatora. Co się dzieje?

📢 Słodki Dzień Babci narodził się prawie 60 lat temu w Poznaniu! Obchodzony od prawie 60 lat Dzień Babci wziął swój początek w Poznaniu. To właśnie wtedy dziennikarz legendarnego „Expressu Poznańskiego” zaraził pomysłem funkcjonującą po dziś dzień kultową cukiernię Hotelu Merkury. 📢 Ta zima w Lechu Poznań może być nietypowa. Chodzi o transfery Zimowe okienko transferowe w Lechu Poznań zapowiada się w tym roku wyjątkowo mało atrakcyjnie. Wszystko wskazuje na to, że do Kolejorza nie dołączy żaden nowy zawodnik. Takiej sytuacji nie było od wielu lat. A przecież kilku zawodników, których wcześniej udało się pozyskać w styczniu czy lutym, należy dziś do kluczowych postaci poznańskiej drużyny, a trener Mariusz Rumak właśnie od nich będzie rozpoczynał ustalanie składu, w wiosennych meczach. 📢 Znamy I wicewojewodę wielkopolską. Ma doświadczenie w samorządzie terytorialnym i biznesie Premier Donald Tusk w poniedziałek powołał nową I wicewojewodę wielkopolską. Została nią Karolina Fabiś-Szulc, która dotychczas pełniła rolę starszego inspektora w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

📢 Polityka na rzecz równości uchwalona. Protestujący w trakcie głosowani odśpiewali hymn Polski. "Pierwsza taka sytuacja od 30 lat" Po pięciu godzinach protestów radni miejscy głosami Koalicji Obywatelskiej oraz Klubu Radnych Wspólny Poznań uchwalili Politykę Miasta Poznania na rzecz Równości i Różnorodności Społecznej na lata 2024-2026. W trakcie głosowania protestujący zaczęli śpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Po głosowaniu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak pogratulował radnej będącej autorką uchwały. 📢 Halę Arena w Poznaniu prościej i taniej byłoby wyburzyć. MTP remontu nie odpuszcza. Nowa hala na razie tylko w sferze marzeń Niedawno informowaliśmy o unieważnieniu przetargu na remont i przebudowę poznańskiej Hali Arena. Oferty na wykonanie prac okazały się zbyt drogie. MTP zapowiada, że nie rezygnuje z projektu, jednak za te pieniądze halę można by było postawić od nowa. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że taka propozycja jest na stole. Jednak prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak chce doprowadzić do końca remont i przebudowę zabytkowego obiektu.

📢 800 oszukanych na 2,5 miliona złotych. CBZC rozbiło grupę przestępczą. Oszukiwali przez SMS Wysyłali fałszywe wiadomości SMS, by włamać się na konta bankowe, kraść pieniądze i zaciągać kredyty. Funkcjonariusze zatrzymali 21 osób w całej Polsce, w tym 6 w Wielkopolsce. 📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Poznaj niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę. Lepiej uważaj! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Były zawodnik Lecha Poznań i Warty może w końcu znaleźć nowy klub. Ostatni raz w piłkę grał lata temu Wołodymyr Kostewycz, czyli były obrońca Lecha Poznań oraz Warty Poznań, po wielu miesiącach może znaleźć nowy klub. Ukrainiec przebywa obecnie na testach w beniaminku ekstraklasy - Ruchu Chorzów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 31-latek w sobotę może zostać ogłoszonym nowym piłkarzem Niebieskich.

📢 Nie tylko 19-latkowie! Kwalifikacja wojskowa 2024. Te osoby dostaną wezwanie na badania. Sprawdź zasady Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do końca kwietnia – poinformowało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Warto pamiętać, że od 13 stycznia obowiązują nowe przepisy, które narzucają poborowym zaledwie 6 godzin na stawienie się w wyznaczonej jednostce wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub ogłoszenia stanu wojny. Kto dostanie wezwanie, jakie są zasady tegorocznej kwalifikacji wojskowej i jak się do niej przygotować? Sprawdziliśmy.

📢 17-piętrowy wieżowiec stanie w sąsiedztwie dworca PKP w Poznaniu. Trwa już jego budowa 17 kondygnacji, 55 metrów wysokości. Na początku stycznia ruszyła budowa najwyższego budynku mieszkalnego na poznańskim Łazarzu. 📢 Odczarować hospicjum – tu nie ma miejsca na tematy tabu, ale jest na marzenia Nawet nie wiemy, ile możemy zrobić dla drugiego człowieka – mówią wolontariusze z Hospicjum Palium w Poznaniu. To tutaj śmieją się, spełniają marzenia i umierają śmiertelnie chorzy.

📢 Chcesz zmian w rozkładzie pociągów? Weź udział w badaniu prowadzonym przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu Do końca stycznia można wziąć udział w badaniu potrzeb transportowych prowadzonym przez Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W ten sposób można zgłosić swoje uwagi do rozkładu jazdy, który wejdzie w życie w grudniu 2024 r. 📢 Nagrody Emmy przyznane. Suki Waterhouse odsłoniła ciążowy brzuch. Zobacz najdziwniejsze kreacje gwiazd Nagrody Emmy 2023 rozdano! W poniedziałek (15 stycznia) odbyła się gala, podczas której przyznano statuetki gwiazdom telewizji. Na wydarzeniu pojawiły się twarze znane niemal na całym świecie. Wiele pań zdecydowało się na odważne, a nawet wręcz dziwne kreacje. Modelka i aktorka Suki Waterhouse założyła suknię podkreślającą i częściowo odsłaniającą ciążowy brzuszek, a aktorka Alex Borstein połączyła różne style.

📢 Grzegorz Ganowicz nazwany "bandytą". Doszło do przerwania sesji rady miasta Podczas sesji rady miasta jeden z protestujących wdał się w pyskówkę z przewodniczącym rady miasta Grzegorzem Ganowiczem. Pojawili się na niej liczni przeciwnicy uchwalanej przez radę polityki równościowej. Protestujący regularnie przerywają wypowiedzi radnych, pojawiają się okrzyki "hańba" oraz związane z działaniami obecnie rządzącej koalicji. Przewodniczący rady miasta został okrzyknięty hasłem "bandyta". Przewodniczący stracił cierpliwość i przerwał obrady.

📢 Na S5 ciężarówka stanęła w poprzek. Uwaga na oblodzone drogi w Wielkopolsce Na trasie S5 w Łubowie między węzłami Łubowo i Gniezno Południe ciężarówka wpadła w poślizg i stanęła w poprzek drogi. Zablokowana jest trasa w kierunku Bydgoszczy. 📢 Przy tych chorobach lepiej unikać cytryn. Te osoby nie powinny ich jeść Cytryny to popularne owoce, które goszczą w naszych domach przez cały rok. Doskonale nadają się do napojów, potraw, deserów. To bomba witaminowa. Niestety, przy niektórych chorobach nie powinniśmy po nie sięgać. Zobaczcie, kiedy i dlaczego powinniśmy unikać jedzenia tych cytrusów.

📢 Oto liczby, które najrzadziej dają wygrane w Eurojackpot Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego, w której można wygrać najwyższe pieniądze. Gra dostępna jest w kilkunastu krajach w Europie. Na kuponie musimy skreślić dwa zestawy liczb, a prawdopodobieństwo wygrania głównej nagrody wynosi 1 : 139 838 159. Zobaczcie, jakie liczby padają najrzadziej w losowaniach tej gry. 📢 Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska - zdjęcia. Tak wygląda prywatne życie i kariera dwojga popularnych dziennikarzy Maciej Orłoś, gwiazda "Teleexpressu" - programu informacyjnego TVP1, związał się w ostatnim czasie z młodszą od siebie o ponad 20 lat Pauliną Koziejowską. Kobieta, podobnie jak znany prezenter, karierę rozpoczynała w telewizji. Para dzieli się często swoim życiem w mediach społecznościowych, pokazując nie tylko fotki z wakacji, ale i filmiki ze swojego domu. Jak żyją na co dzień Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś, pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Studniówka 2024. Zabawa trwała całą noc. Tak bawili się maturzyści z V LO w Poznaniu. Mamy zdjęcia! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 13 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie V LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 4-gwiazdkowym Andersia Hotel. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Studniówka 2024. Długie suknie i granatowe garnitury. Tak wyglądali i bawili się maturzyści z Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 13 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 4-gwiazdkowym hotelu Novotel. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Tanie domy od komornika! Oto nowe licytacje nieruchomości w Wielkopolsce. Sprawdź zdjęcia, oferty i ceny Na licytacjach komorniczych bez problemu można znaleźć domy w stosunkowo niskich cenach, ale za to w dobrym stanie technicznym. Takie rozwiązanie powinny wziąć pod uwagę osoby, które poszukują nowego miejsca zamieszkania, ale ich budżet jest dość ograniczony. Ile kosztują wystawione na licytacje nieruchomości? Sprawdź naszą galerię, w której prezentujemy najciekawsze oferty w Wielkopolsce.

📢 Odszkodowanie za błąd medyczny. Kto i ile pieniędzy może dostać z Funduszu Kompensacyjnego? Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych umożliwia pacjentom otrzymanie odszkodowania za błędy medyczne popełnione przez personel medyczny w trakcie leczenia lub diagnostyki. W ostatnich dniach pojawił się projekt rozporządzenia ministra zdrowia, które ustanawia Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych. Sprawdziliśmy, kto dokładnie może ubiegać się o świadczenie kompensacyjne, jakie warunki należy spełnić i jakie kwoty przysługują w poszczególnych przypadkach. 📢 Czy koczowisko Romów zniknie z mapy Poznania? Inwestor planuje budowę osiedla mieszkalnego przy ul. Lechickiej Poznańscy radni jednogłośnie zagłosowali za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały zagospodarowania ogrodów działkowych im. 23 Lutego w Poznaniu, na których terenie znajduje się koczowisko Romów. Jeśli inwestor dopnie swego i rozpocznie budowę osiedla mieszkalnego, wówczas ludność romska może być zmuszona do opuszczenia aktualnego miejsca pobytu.

📢 Poznań od rana zakorkowany. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość Zimowa aura, która panuje w Wielkopolsce wpłynęła znacząco na warunki na drogach. We wtorek od rana na części poznańskich ulic tworzyły się spore korki. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, a co za tym idzie, ze spóźnieniami do pracy i szkoły. Które ulice mogą przysporzyć najwięcej problemów? 📢 Koszmarny wypadek w Odolanowie. Nie żyje popularny DJ. Jechał do szpitala po partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem W czwartkowym wypadku w Odolanowie w powiecie ostrowskim zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Jedną z ofiar jest popularny DJ, który tego dnia miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem. Druga ofiara wypadku w Odolanowie to jego 19-letni kolega. Według nieoficjalnych informacji to kierowca audi, którym podróżowali zmarli mężczyźni, wyprzedzał ciąg aut, gdy doszło do wypadku.

📢 Studniówka 2024 ZSE w Poznaniu. Wyjątkowe kreacje i eleganckie garnitury! Zespół Szkół Ekonomicznych bawił się w Concordii. Oto zdjęcia Ruszył wielki sezon studniówkowy. W weekend odbyła się studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w Concordii Design. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Ekonomicznych, która odbyła się w sobotę, 13 stycznia 2024 roku. 📢 Studniówka 2024 VII LO w Poznaniu. Tak bawili się i wyglądali uczniowie Dąbrówki w hotelu Mercure. Zabawa była przednia. Mamy zdjęcia! Taki bal zdarza się tylko raz w życiu! W sobotę, 13 stycznia, odbyła się studniówka VII LO w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w hotelu Mercure. Na miejscu był fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia ze studniówki VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. Zabawa była przednia!

📢 Ciężki przebieg i powikłania - to powoduje nowy podwariant koronawirusa. Wciąż brakuje szczepionek, które miały przed nim chronić Lekarze ostrzegają przed nowym podwariantem koronawirusa. Tłumaczą, że wywołuje on nie tylko na ciężki przebieg choroby, która w wielu przypadkach kończy się pobytem w szpitalu, ale także może powodować liczne powikłania po przechorowaniu zakażenia. Tymczasem wciąż brakuje szczepionek, które miały przed nim chronić. 📢 Oto polscy piłkarze ze swoimi ukochanymi kobietami. ZDJĘCIA Lewandowski, Glik, Cash, Milik i inni na wakacjach! Mundial dla polskich piłkarzy zakończony. Porażka 1:3 z Francją w 1/8 finału przekreśliła nasz udział w dalszej części mistrzostw. Teraz piłkarze reprezentacji Polski rozjechali się po świecie. Arek Milik z ukochaną, Krzysztof Piątek, Robert Lewandowski z żoną Anną, Matty Cash, zażywają kąpieli na rajskich wyspach. ZOBACZ ZDJĘCIA Z WAKACJI POLSKICH PIŁKARZY

📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 16.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Tak wyglądają osoby poszukiwane przez policję w Poznaniu. Rozpoznajesz kogoś? Zobacz zdjęcia z monitoringu! Policja z Poznania poszukuje kilkudziesięciu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnich miesiącach w mieście. Chodzi między innymi o naruszenie nietykalności cielesnej, kradzieże, oszustwa na legendę czy uszkodzenie mienia. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych osób lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2024 roku.

📢 14-letnia Nadia walczy z nowotworem. Przeszła już cztery chemioterapie, ale wciąż potrzebna jest pomoc Nadia Kamińska to 14-latka, u której zdiagnozowano poważny nowotwór jajnika z przerzutami do przestrzeni zaotrzewnowej. Niestety, mimo czterech chemioterapii, stan dziewczynki wciąż nie pozwala jej cieszyć się beztroskim dzieciństwem. Jest jednak lek, który może poprawić jej sytuację. Jego koszty przerastają jednak możliwości rodziny Nadii. Z tego powodu bliscy 14-latki proszą o pomoc i wsparcie poprzez fundację Siepomaga.pl. 📢 Mieszkańcy Moraska w Poznaniu nie chcą budowy nowej drogi. Twierdzą, że będzie ona służyła głównie przyjezdnym Północna część Poznania stanie się nową dzielnicą mieszkaniową zagospodarowaną według koncepcji miasta-ogrodu. Do nowych osiedli trzeba jednak jakoś dojechać. Pomóc w tym ma tak zwany ring Morasko. Mieszkańcy nie chcą jednak budowy jego zasadniczej części, tak zwanego widelca moraskiego.

📢 Piłkarze Lecha Poznań dotarli już do tureckiego Belek. Polecieli jednym samolotem z rywalem z ekstraklasy W poniedziałek po południu piłkarze Kolejorza zameldowali się w Turcji. 31 piłkarzy będzie szlifować formę w rozpadanym Belek. Lechici swoją podróż rozpoczęli już w niedzielę, gdzie zameldowali się w Berlinie. Wraz z Kolejorzem do Antalyi jednym samolotem podróżował inny zespół z ekstraklasy, który także będzie przygotowywać się w tej samej miejscowości, co Niebiesko-Biali. 📢 Jurorka “The Voice Of Poland” podbija listy przebojów. Tak żyje Lanberry. Zobaczcie zdjęcia! [15.01.2024] Lanberry, a dokładniej Małgorzata Uściłowska to polska wokalistka oraz twórczyni tekstów. Większość telewidzów kojarzy ją z programu “The Voice Of Poland”, gdzie jest jurorką, jednak w ostatnim czasie polskie listy przebojów podbija jej najnowszy utwór “Dzięki, że jesteś”. Zobaczcie jak żyje Lanberry.

📢 Stadion Miejski w Poznaniu z logiem sponsora. Czy przystanki przy Enea Stadionie zmienią nazwę? Zakończył się montaż tablic z logiem sponsora tytularnego Stadionu Miejskiego, na którym to swoje mecze rozgrywa Lech Poznań. "Enea Stadion" na elewacji III oraz IV trybuny zyskał nowy wygląd. Teraz przyszło czekać na wyczyszczenie membrany, której to proces zapowiedziano w 2024 roku. Być może dojdzie także do zmian nazwy przystanków komunikacji miejskiej. 📢 Wybrano nowego dyrektora Teatru Polskiego w Poznaniu. Zostanie nim Marcin Kowalski Marcin Kowalski zostanie dyrektorem Teatru Polskiego w Poznaniu i pokieruje placówką przez kolejne cztery sezony artystyczne. Jego kandydaturę poparła komisja konkursowa - poinformował w poniedziałek, 15 stycznia poznański urząd miasta. 📢 Iran gromi przeciwnika w Pucharze Azji. Jak wypadł skrzydłowy Lecha Poznań? Od mocnego wejścia reprezentacja Iranu zainaugurowała tegoroczny Puchar Azji. W pierwszym grupowym meczu ekipa prowadzona przez selekcjonera Amira Ghalenoeiego pokonała kadrę Palestyny aż 4:1. Piłkarz Lecha Poznań, Ali Gholizadeh całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych.

📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024 - Ważne informacje dla uczestników plebiscytu Gratulujemy nominacji do nagrody w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Już na wstępie życzymy wielu głosów i... zwycięstwa. Oto kilka ważnych informacji dla uczestników akcji. 📢 Krzysztof Nowakowski nowym kanclerzem Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem Dr inż. Krzysztof Nowakowski wygrał konkurs na stanowisko kanclerza Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i od 15 stycznia pełni swoją funkcję. 📢 Takie są teraz najmodniejsze kuchnie. Zobacz aktualne trendy Meble w kuchni muszą być przede wszystkim praktyczne, solidne i stylowe. W kuchni szafki muszą być wygodnie rozplanowane, być łatwe w czyszczeniu, dopasowane do naszego wzrostu. Wystrój kuchni powinien pasować do całego mieszkania. Zobaczcie, jak kuchnie projektują architekci. Mamy dla Was kilka inspiracji.

📢 Miejsce jak z bajki. Lech Poznań nie ma prawa narzekać na warunki w Belek. Tak wygląda miejsce, w którym Kolejorz będzie szlifować formę Od poniedziałku 15, przez jedenaście dni, do 26 stycznia 2024 roku Lech Poznań będzie przebywał na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort, położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Lechici oprócz dobrze zaopatrzonego ośrodka treningowego, który należy do resortu, będą mieli do dyspozycji wiele dogodności oraz pięknych widoków, które oferuje hotel. Zobaczcie, w jakich warunkach lechici będą szlifować formę do rundy wiosennej. 📢 Stary Rynek w Poznaniu się podoba, ale jest wielką niedoróbką. "To najmniej hejtowany remont w mieście" O remoncie Starego Rynku można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest skończony. Przechodnie chwalą równą nawierzchnię, po której można w końcu przejść bez obaw o uszkodzenie obuwia. Są też głosy, że nowy kamień jest nijaki, a w wielu miejscach nawierzchnia ma szereg niedoróbek.

📢 Historyczny budynek Warty Poznań zniknął z powierzchni ziemi. Tak wyglądała rozbiórka legendarnego obiektu. Są zdjęcia! Legendarny budynek Warty Poznań zniknął z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwały prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski. 📢 Targi Ślubne 2024 w Poznaniu. To nie są te same wesela co kiedyś. "Teraz jeszcze bardziej liczy się przepych". Zobacz zdjęcia Organizacja wesela to nie lada wyzwanie. Sukienka, buty, tort, samochód, ozdoby czy obrączki to dopiero początek. Pomóc w uporządkowaniu spraw mają Targi Ślubne, które odbywały się w niedzielę na MTP w Poznaniu.

📢 Tu znajdziesz prawdziwe perełki! Giełda antyków, staroci i militariów przed M1 na Franowie w Poznaniu. Sprawdź, co można było kupić 13 stycznia odbyła się kolejna giełda antyków, militariów i staroci na poznańskim Franowie przed galerią M1. Multum sprzedających i zainteresowanych przyszło, by poszukać perełek wśród wystawionych produktów. Dla kolekcjonerów to nie lada gratka!

📢 Wyłączenia prądu w Poznaniu i okolicach. Zobacz, gdzie i kiedy nie będzie prądu od 15 do 19 stycznia Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 15 do 19 stycznia Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Miało być elegancko oraz komfortowo, a skończyło się na rozpaczy. Mieszkańcy Bolechówka pod Poznaniem brną w błocie aż po kostki O sytuacji poinformował nas rozgoryczony czytelnik, mieszkaniec Osiedla Dobry Adres 8 w Bolechówku. Droga prowadząca do domów jest w dużej części nieprzejezdna, jak informują mieszkańcy. - Gdyby doszło do wezwania pogotowia pomoc poszkodowanym jest praktycznie niemożliwa - alarmują.

📢 Akademiki w Poznaniu były wyburzane mimo wstrzymania prac przez konserwatora. "Walczyli do ostatniej chwili" 11 stycznia Miejski Konserwator Zabytków podjął decyzję o wstrzymaniu rozbiórki akademików przy ul. Dożynkowej w Poznaniu. Ponieważ decyzja wchodziła w życie następnego dnia, robotnicy pracowali do późnych godzin popołudniowych, aby rozebrać jak najwięcej obiektu. 📢 Lech Poznań w czołówce renomowanego rankingu. Kolejorz wyprzedził uznane marki z Włoch, Niemiec, Anglii i Hiszpanii Od wielu lat Lech Poznań znajduje się w czołówce polskich klubów, jeśli chodzi o szkolenie zawodników. To znalazło potwierdzenie w prestiżowym rankingu CIES Football Observatory Post, który opublikował zestawienie najbardziej dochodowych klubów pod względem uzyskanych przychodów za swoich wychowanków. Kolejorz zajął 88. miejsce w światowym rankingu, wyprzedzając takie zespoły jak Real Betis, Cagliari czy Crystal Palace.

📢 16-osobowa rodzina z Tarnowa Podgórnego została bez dachu nad głową. W końcu mogą odetchnąć z ulgą! To zasługa wielu osób Dach kamienicy, zamieszkiwanej przez 16-osobową rodzinę Mielcarków z Tarnowa Podgórnego pod Poznaniem, niebawem będzie gotowy. We wrześniu ubiegłego roku Mielcarkowie zostali bez dachu nad głową po tym, jak dekarz zszedł z budowy. Konieczny jest jeszcze remont wewnątrz budynku. Pomieszczenia zostały zalane przez opady deszczu. 📢 Drewniana droga w Łeknie została wybrana "Najważniejszym Odkryciem Archeologicznym" w Polsce! W sierpniu 2023 roku doszło do niesamowitego odkrycia - podczas prac remontowych na Rynku w Łeknie w powiecie wągrowieckim odkopano średniowieczny, drewniany trakt, mogący, jak wtedy twierdzono, pochodzić nawet z XV wieku. Znalezisko zostało wybrane Najważniejszym Odkryciem Archeologicznym w Polsce w 2023 roku! 📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Oto zdjęcia! Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Te psy czekają na ciebie! Adoptuj psa z poznańskiego schroniska. Większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii! W schronisku na ulicy Kobylepole 51 w Poznaniu swój dom tymczasowy ma wiele psów. Małe, średnie czy duże. Suczki i psy. Starsze i młodsze – na stronie schroniska możesz według tych kategorii zobaczyć, jakie psy czekają na adopcję. Dzięki opisom możesz poznać ich charakter, stosunek do dzieci oraz innych zwierząt. Przybliżony wiek oraz ewentualne schorzenia, chociaż większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii!

📢 Spór o godziny "czarnkowe". Nauczyciele są zaniepokojeni wypowiedziami wiceminister Katarzyny Lubnauer Godziny „czarnkowe” muszą być wykorzystywane na konsultacje. Tak mówią przepisy. Wypowiedzi ministry edukacji zaniepokoiły ZNP – nie chcą działać poza prawem. 📢 To są najmodniejsze fryzury w 2024 roku dla kobiet po 50. Tak warto się czesać Uczesanie powinno być dostosowane między innymi do kształtu naszej twarzy, ale także karnacji czy wieku. Jeśli Źle dobierzemy fryzurę może nam ona dodać lat i sprawić, że poczujemy się niepewnie. Za to odpowiednio dobrana fryzura może nam dodać pewności siebie i odjąć lat. Zobaczcie inspiracje na fryzury dla dojrzałych kobiet.

📢 Te znaki zodiaku są złośliwe. Oni potrafią być wredni Czy znak zodiaku może determinować nasze zachowanie? Udało nam się znaleźć najbardziej złośliwe znaki zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków uznaje się za te, które potrafią sprawić przykrość.

📢 Studniówka 2024. To był bal! Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i XXIX LO w Poznaniu Olśniewające suknie, eleganckie garnitury i tradycyjny polonez. W piątek, 5 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w Poznaniu! W sali bankietowej Pałacu Jaśminowego wspaniale bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Na ich studniówce nie zabrakło też fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Podwyżka wynagrodzeń 2024: od 1433 do nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku Podwyżka wynagrodzeń 2024: od 1433 do nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

📢 Wybierz z nami Sprzedawcę Roku. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego ekspedienta, który z uśmiechem doradza kupującym? A może słyszałeś o sprzedawcy, który przyciąga klientów jak magnes? Jeśli tak, to teraz masz okazję docenić ich ciężką pracę i zaangażowanie zgłaszając kandydata do nagrody Sprzedawca Roku! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę [1.12.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 Koszmar dzieje się na polskich drogach. Giną matki, ojcowie, dzieci i całe rodziny, a ocaleni walczą o normalność Mnóstwo krwi, złamań, ludzkiego, w tym dziecięcego, cierpienia. Chwilę później klęczysz nad umierającym 11 miesięcznym dzieckiem, starając się uratować mu życie... Tak, życie… - opisywał strażak ochotnik tuż po zdarzeniu. 16 września na autostradzie A1 w pobliżu Sierosławia zginęła trzyosobowa rodzina. Ofiarami byli rodzice i ich 5-letnie dziecko. Samochód, którym jechali uderzył w bariery energochłonne, po czym stanął w płomieniach. Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków. Giną matki, ojcowie dzieci i całe rodziny... Tylko w ubiegłym roku zginęło 1 896 osób. Liczba ta to nie tylko policyjna statystyka, to utracone życie. Ci, którzy ocaleli zmagają się z cierpieniem, walczą o zdrowie i powrót do normalności...

📢 Spłonęła restauracja z "Kuchennych Rewolucji". Trwa zbiórka pieniędzy na odbudowę "Bistro Kolorowe Wazy" w Biedrusku 13 sierpnia w Biedrusku pod Poznaniem doszło do pożaru w "Bistro Kolorowe Wazy". To lokal, który w przeszłości przeszedł metamorfozę za sprawą Magdy Gessler i programu "Kuchenne Rewolucje". Właściciele zbierają pieniądze na odbudowę bistro. 📢 Znane kobiety związane z Poznaniem. Aktorki, piosenkarki i prezenterki. One odniosły ogromny sukces! Dominika Kulczyk, Katarzyna Bujakiewicz, Weronika Książkiewicz, Paulina Smaszcz czy Klaudia Carlos - to tylko niektóre z wielu kobiet, które są związane z Poznaniem i odniosły duży sukces. Sprawdź, które jeszcze znane aktorki, piosenkarki i prezenterki urodziły się w stolicy Wielkopolski lub mają związek z Poznaniem. Często widujecie je na ekranach telewizorów.

📢 Matura 2023: Język polski poziom podstawowy. Tu sprawdzisz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI. Jakie tematy na maturze z języka polskiego? MATURA 2023 - POLSKI - ODPOWIEDZI. Tegoroczna matura z polskiego na poziomie podstawowym rozpoczęła się 4 maja o godzinie 9.00. O co pytano na maturze z polskiego? Jakie były zadania? Tego dowiemy się krótko po egzaminie. W tym artykule znajdziesz też poprawne odpowiedzi! Arkusz pomogą nam wypełniać nauczyciele z poznańskich szkół ponadpodstawowych. Sprawdź w galerii!

📢 Duża awaria internetu w Poznaniu! INEA walczy z problemem W wielu poznańskich domach nie ma we wtorek internetu. - Obecnie na naszej sieci występuje rozległa awaria - informuje INEA.