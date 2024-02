Prasówka 17.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dzień Kota 2024: Dziś wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami”?

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Syn Dagmary Kaźmierskiej, "Królowe życia". Oto Conan na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! Conan Kaźmierski, syn Dagmary Kaźmierskiej, niezapomnianej uczestniczki "Królowej życia" na antenie TTV, aktualnie studiuje medycynę. Można go zobaczyć w dwóch innych programach telewizyjnych: "Bogate dzieciaki bez kasy" i "Dagmara szuka męża". A jak wygląda jego życie prywatne? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia.

Prasówka 17.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

📢 Zosia z serialu "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Tak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Tak Waldemar z "Rolnik szuka żony" bawił się na balu w Skarżysku-Kamiennej. Mamy zdjęcia! Waldemar Gilas zdobył popularność uczestnicząc w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo jego uwaga skierowana była na Ewę z Wyrzyska, to ostatecznie znalazł szczęście u boku Doroty ze Szczecina. Zobaczcie, jak bawił się na balu karnawałowym w Skarżysku-Kamiennej.

📢 Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 46 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler. 📢 Córka Donalda Tuska - tak mieszka Katarzyna Tusk. Zobaczcie zdjęcia! Tak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska. Wraz ze swoją rodziną zamieszkuje w kamienicy w Sopocie. Jest polską blogerką i szafiarką. Współtworzy lifestylowy blog Make Life Easier. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Zobaczcie, jak wygląda jej przestronne mieszkanie na zdjęciach.

📢 Dom Marii Dejmek z serialu "Barwy szczęścia" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! Oto nowy, wymarzony dom Marii Dejmek, gwiazdy serialu "Barwy szczęścia". Maria Dejmek to 35-letnia aktorka, gwiazda serialu "Barwy szczęścia". Grała też w takich filmach jak: "Sęp", "Randka w ciemno" i "Plagi Breslau". W TVP 2 pokazała swój nowy dom. Zobaczcie, jak wyglądają przepiękne wnętrza mieszkania aktorki. 📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Oto Karolina Bojar-Stefańska, najpiękniejsza sędzia piłkarska, na wakacjach. Mamy zdjęcia! Karolina Bojar-Stefańska, znana jako najpiękniejsza polska sędzia piłkarska, wybrała się na wakacje. Zobaczcie, jak prezentuje się w trakcie swojej wakacyjnej podróży na Bali oraz do Tajlandii i Malezji. 📢 Oto najbogatsze gminy w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [17.02.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [17.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking!

📢 Niewolnica Isaura - tak dziś wygląda. Lucelia Santos wraca do polskiej telewizji [17.02.2024] Doskonałe wieści dla miłośników kultowego serialu "Niewolnica Isaura". Już 17 lutego w TVP Kobieta zobaczymy pierwszy odcinek tego filmu. Przypominamy dziś Lucelię Santos, brazylijską aktorkę, którą polscy widzowie wręcz pokochali. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje "Niewolnica Isaura". 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [17.02.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Mamy zdjęcia! Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa. 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [17.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 Te samochody kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem złodziei w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy!

📢 Pogrzeb Teresy Orczyk w Poznaniu. Uczestniczkę "Gogglebox. Przed telewizorem" żegnali najbliżsi. Zobacz zdjęcia Teresa Orczyk, mama Izabeli Zeiske i jednocześnie uczestniczka programu "Gogglebox. Przed telewizorem", została pochowana 15 lutego w Poznaniu na Cmentarzu Sołackim. Kobietę przyszły pożegnać rodzina i przyjaciele. Oto zdjęcia. 📢 Kobieta upadła na schodach kamienicy przy ul. Grodziskiej w Poznaniu. Właścicielka nieruchomości: „Nie miała prawa z nich korzystać” Sekretarka kancelarii prawnej, wynosząc śmieci, upadła na schodach zabytkowej kamienicy przy ulicy Grodziskiej w Poznaniu. Po 1,5 roku od wypadku kobieta zaczęła domagać się zadośćuczynienia od właścicieli nieruchomości. Pani Barbara i pan Zbigniew nie poczuwają się do odpowiedzialności. Uważają, że pracownica kancelarii nie była uprawniona do korzystania z tych schodów.

📢 Samochód uderzył w tył autobusu i się zapalił. Wypadek drogowy i pożar w miejscowości Słopanowo W piątek, 16 lutego, na drodze wojewódzkiej nr 185 w miejscowości Słopanowo doszło do wypadku drogowego, w wyniku którego doszło do pożaru samochodu. Jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala w Szamotułach. Sprawę bada policja.

📢 Afera w zoo w Poznaniu! Czy dyrektorka zostanie zawieszona? Urząd miasta zadecydował! Prokuratura bada sprawę nieprawidłowości w poznańskim zoo, którego dyrektorką jest Ewa Zgrabczyńska. Władze miasta podjęły decyzję o niezawieszaniu dyrektorki w trakcie trwania czynności wyjaśniających. 📢 Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego. W tle zmiany w podstawie programowej. "Akt kastracji historii" Marszałek województwa, dyrektor muzeum niepodległości oraz wojewoda wmurowali kamień węgielny pod budowę Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu. Siedziba Muzeum zaplanowana została w bezpośredniej bliskości Wzgórza Świętego Wojciecha oraz ponad 800-letniej świątyni pod wezwaniem patrona. Nowa placówka pomieści przestrzenie ekspozycyjne poświęcone pamięci o patriotycznym zrywie oraz zwycięstwie Wielkopolan. W kapsule czasu umieszczono egzemplarz "Głosu Wielkopolskiego". 📢 Ciężkie zadanie przed Lechem Poznań. Powraca kilku zawodników! Przewidywany skład Kolejorza na mecz z Jagiellonią Podczas sobotniego starcia z Jagiellonią Białystok, Lecha Poznań czeka piekielnie trudne zadanie. Poznaniacy udają się na Podlasie, gdzie w ostatnich 10 latach wygrali zaledwie raz. Co więcej, podopieczni trenera Adriana Siemieńca są niepokonani przed własną publicznością od 16 spotkań. Są jednak dobre wiadomości. Do składu Kolejorza powraca dwóch zawodników. Na kogo tym razem postawi szkoleniowiec Mariusz Rumak? Sprawdźcie przewidywany skład Niebiesko-Białych na hit 21. kolejki ekstraklasy.

📢 Skandal na meczu dzieci w Oleśnicy. Jeden z ojców nie wytrzymał, wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko Skandal na meczu dzieci w piłkę nożną w Oleśnicy. Podczas rozgrywek, jeden z rodziców, rosły, dobrze zbudowany wysoki mężczyzna wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko, jednego z zawodników. Wszystko zarejestrowała kamera. Mężczyzna podniósł dziecko za koszulkę do góry i odepchnął. Na trybunach podniosła się wrzawa i krzyk. 📢 Studzienka Bamberki wróciła na Stary Rynek w Poznaniu! Figura została odrestaurowana Bamberka to kolejny znak rozpoznawczy Starego Rynku. Powstała 1915 roku, a po dokonanej renowacji wróciła do centrum w Poznaniu. 📢 Koczowisko Romów przy ul. Lechickiej w Poznaniu nie zostanie zlikwidowane? Inwestor podjął ważną decyzję! Rozpatrzenie wniosku inwestora w sprawie wydania decyzji środowiskowej na budowę wielorodzinnych budynków przy ul. Lechickiej w Poznaniu zostało zawieszone. Bez tej decyzji deweloper nie może starać się o pozwolenie na budowę kompleksu na terenie zamieszkałym przez ludność romską.

📢 Tak ubiera się żona milionera! Renata Gabryjelska zdradza, w jakich stylizacjach czuje się najlepiej Renata Gabryjelska to aktorka, modelka, miss piękności, której w latach 90. wróżono ogromną karierę. Gwiazda zna się na modzie! W takim razie, jak wygląda jej codzienna garderoba? Ostatnio zdradziła, w czym czuje się najlepiej. 📢 Plac zabaw w parku Wodziczki w Poznaniu po raz kolejny pod wodą. "Tak to wygląda po każdej burzy". Zobacz zdjęcia Plac zabaw w parku Wodziczki w Poznaniu stanął w tym tygodniu pod wodą. Dzieci nie mogą się bawić, a okoliczni mieszkańcy narzekają, że to nie jest jednorazowa sytuacja. - Tak to wygląda po każdej burzy - zaznacza poznaniak, którego spotkaliśmy na miejscu.

📢 Tak się ubiera Dorota Gawryluk - zdjęcia. Zobacz stylizacje dziennikarki Polsatu Dziennikarka Dorota Gawryluk to twarz publicystyki Telewizji Polsat. W marcu rusza z nowym programem „Lepsza Polska”. Prywatnie prezenterka jest żoną Białorusina Jerzego Gawryluka oraz mamą dwójki dzieci Nikona i Marysi. 52-letnia Dorota Gawryluk znana jest ze swojej ponadczasowej elegancji. Zobacz jej stylizacje.

📢 Córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego - tak dziś wygląda 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto, kiedy jedzenie bananów nie jest wskazane. Przy tych chorobach lepiej ich nie jeść Banany to popularne owoce w naszym kraju. I choć nie są uprawiane w naszym klimacie to sięgamy po nie równie często jak po rodzime jabłka. Jedzenie bananów ma wiele zalet i poleca się je już od najmłodszych lat. Niestety, nie każdy powinien jeść te przepyszne owoce. Zobaczcie, kiedy mogą zaszkodzić. 📢 Tyle pieniędzy będziemy dostawać w ramach wczasów pod gruszą w 2024 roku Pieniądze na urlop od pracodawcy, czyli wczasy pod grusza to pieniądze, które pracownicy otrzymują raz w roku. Zasady przyznawania tych świadczeń jest unormowane w regulaminie zakładu pracy. Łączy je jednak zróżnicowane wysokości świadczenia uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej pracownika. Zobaczcie, ile pieniędzy dostajemy.

📢 Tani dom lub mieszkanie od komornika w Poznaniu i okolicach. Ceny są bardzo atrakcyjne! Oto nowe licytacje. Mamy zdjęcia W Poznaniu i w powiecie poznańskim dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie lub dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty w lutym i marcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Tanie samochody od komornika! Ceny są wyjątkowo zachęcające. Oto nowe licytacje aut osobowych. Zobacz zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niezwykłych zdjęć Poznania z 1999 roku. Zobacz wyjątkową galerię i przenieś się w czasie Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 Rolnicy znowu zablokują Poznań. Ich sytuacja jest bardzo zła. Skąd więc traktory za miliony? "Zostały kupione na kredyt" Niedawny głośny protest rolników, szczególnie ten organizowany w Poznaniu, zwrócił uwagę Polaków na ich sytuację. Z jednej strony pojawiły się wyrazy solidarności i zrozumienia – jest im źle z uwagi na napływ taniej żywności z Ukrainy, z którą nie są w stanie obłożeni unijnymi wymogami konkurować, z drugiej zaś pytania pokroju: „Skoro jest im tak ciężko, dlaczego protestują w klimatyzowanych kabinach luksusowych traktorów za miliony?". We wtorek czeka nas najprawdopodobniej kolejna odsłona rolniczych protestów. Poznań ma zostać zablokowany.

📢 Klub na Fali nad Wartą w Poznaniu stoi nielegalnie? Mamy odpowiedź Wód Polskich Pozostałości po Klubie na Fali wciąż stoją nad Wartą w Poznaniu. Przedstawiciele lokalu informują, że działają zgodnie z prawem i jego elementy mogą tam być. Inne zdanie na ten temat mają przedstawiciele Wód Polskich. Poziom wody wciąż się podnosi, a elementy mogą powodować zagrożenie przy ewentualnej powodzi.

📢 Roztańczeni przyszli maturzyści nie schodzili z parkietu! Tak wyglądała studniówka 2024 Technikum Energetycznego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Studniówka uczniów Technikum Energetycznego w tym roku odbyła się w Domu Żołnierza. Młodzież bawiła się tak dobrze, że nie schodziła z parkietu do późnych godzin nocnych! W tej zabawie towarzyszył im fotoreporter "Głosu Wielkopolskie". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wirus RSV jest groźny nie tylko u dzieci. Seniorzy powinni być ostrożni. Do czego może prowadzić zakażenie? Choć wirus RSV kojarzy się głównie jako choroba dotykająca dzieci, to eksperci alarmują, że może być on również bardzo niebezpieczny dla dorosłych, w tym szczególnie seniorów.

📢 Tak mieszka Aleksandra Kwaśniewska z Kubą Badachem. Zobacz dom Oli Kwaśniewskiej i znanego muzyka Ola Kwaśniewska mieszka w najmodniejszej dzielnicy stolicy. Tu uwiła swoje rodzinne gniazdko ze znanym muzykiem, którego poślubiła w 2012 roku. Koniecznie zajrzyj do domu Kuby Badacha i córki byłego prezydenta. Tak się urządziła Aleksandra Kwaśniewska z mężem i ukochanym psiakiem Lulą. 📢 Lech Poznań poważnie osłabiony przed starciem z Jagiellonią w Białymstoku. Trener Mariusz Rumak nie kryje: "Przed nami kluczowy mecz" Sobotni pojedynek Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań jest hitem 21. kolejki PKO Ekstraklasy. Do stolicy Podlasia Kolejorz jedzie osłabiony. Zabraknie kontuzjowanych Mikaela Ishaka, Mihy Blazicia, Adriela Ba Louy i Filipa Dagerstala. - Przed nami jeden kluczowych meczów tej rundy, bo będzie to bezpośredni pojedynek kandydatów do mistrzostwa - powiedział trener Lecha Poznań Mariusz Rumak.

📢 Trzecia Droga zaprezentowała swojego kandydata na prezydenta Poznania. Przemysław Plewiński to adwokat kiboli Lecha Przemysław Plewiński został oficjalnie ogłoszony kandydatem na prezydenta Poznania z Trzeciej Drogi. Jest on członkiem partii Polska 2050. Na co dzień jest on adwokatem. Reprezentował między innymi kiboli Lecha Poznań.

📢 Wypadek w Borowie w powiecie kościańskim. Auto roztrzaskało się na drzewie. Lądował śmigłowiec LPR W czwartek ok. godz. 16 doszło do wypadku w Borowie w powiecie kościańskim. W wyniku uderzenia w drzewo ucierpiały dwie osoby. Lądował śmigłowiec LPR. 📢 Pręgierz wrócił na Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z montażu! Pręgierz to figura kata w stroju rycerza na wysokiej kolumnie. Jest bardzo znany nie tylko wśród poznaniaków ale i dla odwiedzających miasto turystów. Dziś, 15 lutego, po dokładnej renowacji wrócił na swoje miejsce - na Stary Rynek w Poznaniu, tuż przy Ratuszu.

📢 Klub na Fali nad Wartą w Poznaniu zostanie zalany? Infrastruktura wciąż stoi nad rzeką. "Kilka razy dzienne monitorujemy stan wody" Pozostałości po "Klubie na Fali" wciąż stoją nad Wartą. Przedstawiciele lokalu informują, że działają zgodnie z prawem i jego elementy mogą tam być. Problem jest inny. Przez podnoszący się poziom wody istnieje zagrożenie, że infrastruktura klubu może zostać zalana. Właściciele klubu zapewniają jednak, że monitorują sytuację. 📢 Poznańska Wartostrada zamknięta! "Ustawimy barierki i znaki zakazu ruchu" W związku z wysokim poziomem wody na poznańskim odcinku rzeki Warta Zarząd Dróg Miejskich informuje o zamknięciu dla spacerowiczów części Wartostrady. Do przekroczenia stanu ostrzegawczego na moście św. Rocha zostało zaledwie 6 cm. 📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi! Zobacz archiwalne zdjęcia z jej budowy! Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii.

📢 Gdzie lecieć na wakacje z Poznania? Lotnisko Ławica po raz pierwszy zyska połączenie na popularną włoską wyspę! Ryanair uruchomi bezpośrednie połączenie z Poznania do Palermo na Sycylii. Decyzję taką przewoźnik ogłosił 14 lutego podczas konferencji prasowej we Włoszech. 📢 PKP wprowadza takt. Pociągi z Warszawy do Berlina przez Poznań będą kursowały nawet co dwie godziny Pociągi Berlin Warszawa Express będą kursowały według cyklicznego rozkładu jazdy. Z Warszawy do Berlina przez Poznań będą wyjeżdżały do południa 31 minut po pełnej godzinie, co 2 godziny. Z Poznania do Warszawy składy odjadą 53 minuty po pełnej godzinie, co 2 godziny, od południa. 📢 13 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce, o których nie przeczytacie w przewodnikach. Szokujący pomnik, magiczne zwierciadła i inne Przeszukaliśmy TikToka, Facebooka i Instagram w poszukiwaniu najbardziej nietypowych i nieoczywistych miejsc w Polsce, które robią największe wrażenie na internautach. W galerii poniżej znajdziecie 13 zakątków Polski, których nie ma w typowych przewodnikach turystycznych, ale mimo to zachwycają – są naprawdę niezwykłe, a dla większości turystów stanowią zupełne zaskoczenie! Zapraszamy – poznajcie 13 najbardziej nieoczywistych miejsc w Polsce, które koniecznie musicie zobaczyć na własne oczy.

📢 Rzeka Warta przekroczyła w Poznaniu stan ostrzegawczy. Tendencja cały czas jest wzrostowa. Ile brakuje do stanu alarmowego? Według piątkowych wskazań rzeka Warta w Poznaniu ma 404 centymetry głębokości, a poziom wody cały czas rośnie. Tym samym przekroczono stan ostrzegawczy. Ile brakuje do stanu alarmowego? 📢 Poznańska rudera wśród nowoczesnych osiedli. Co skrywa ponad 120-letnia kamienica na Jeżycach? Zobacz zdjęcia Kamienica przy ul. Świętego Wawrzyńca wyróżnia się spośród innych budynków swoim wyglądem. Odpadający tynk, stare okiennice i podwórko niczym z PRL-u. Tuż za kamienicą wyrastają się nowoczesne jeżyckie osiedla, a w kamienicy obok trwa remont budynku. Można by pomyśleć, że warto, aby miasto odremontowało stary, rozpadający się wręcz budynek. Jego historia jest jednak zupełnie inna.

📢 W poznańskim Herbapolu weekend zaczyna się w piątek. Czterodniowy tydzień pracy robi wrażenie Czwarteczek, czwartunio – tak o czwartym roboczym dniu tygodnia tygodnia mawiają od tego roku pracownicy poznańskiego Herbapolu. To pierwsza duża firma produkcyjna w Polsce, która wprowadza czterodniowy tydzień pracy. Sprawdźmy, jak to się sprawdza w praktyce i co w wolne piątki robią pracownicy firmy. Na ten przykład prezes wybiera się na działkę.

📢 Śmiertelny wypadek w Kłębowie pod Wolsztynem. Samochód osobowy zderzył się z busem. Nie żyje jedna osoba Śmiertelny wypadek w Kębłowie w powiecie wolsztyńskim wydarzył się w piątek z samego rana. Zderzyły się dwa samochody. Zginęła jedna osoba.

📢 Jesteś bambikiem? Polskie wyrazy, których możesz nie rozumieć! W dzisiejszym dynamicznym świecie, pełnym skrótów, akronimów i specyficznych zwrotów, młodzież często posługuje się słowami, które dla osób spoza ich kręgu mogą wydawać się nieco enigmatyczne. Ten zjawiskowy język młodych ludzi, nasycony nowinkami internetowymi, slangiem czy też skrótami, może sprawić, że osoby dorosłe czują się nieco zagubione w tej lingwistycznej przestrzeni. Dlatego też, w naszym tekście, postanowiliśmy rzucić światło na niektóre z tych słów, które są często w użyciu wśród młodzieży, a których znaczenie może być niejasne dla innych. Polskie wyrazy, których możesz nie rozumieć! Bądź na bieżąco i sprawdź, co mówi do Ciebie młodzież!

📢 Emerytura: tyle wpływa na konto duchownych! Księża mogą pobierać dwie emerytury Emerytura księży - tyle wpływa na konto duchownych. Emerytury dla duchownych wzbudzają duże zainteresowanie społeczeństwa. Analizując dostępne informacje, można zauważyć, że świadczenia przysługujące duchownym są czasem dwukrotnie wyższe niż emerytura przeciętnego obywatela. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że po zakończeniu aktywnej służby duszpasterskiej, ksiądz otrzymuje nie tylko emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), lecz również dodatkowe wynagrodzenie z Funduszu Kościelnego. Dowiedz się więcej. 📢 Mamy prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [aktualizacja, 16.02.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur.

📢 Powstanie Wielkopolskie zniknie z lekcji historii? "Nie będzie czasu na jego omówienie" Nie milkną echa naszej publikacji dotyczącej wykreślenia z podstawy programowej Powstania Wielkopolskiego. Ministerstwo tłumaczy, że nie zniknie ono zupełnie z podstawy. Przeciwnicy zmian zarzucają ministerstwu marginalizowanie zrywu Wielkopolan. Według nauczyciela historii proponowane zmiany w programie nie są niezbędne.

📢 BA Glass produkuje, dbając o innowacje i zrównoważony rozwój BA Glass to firma z długą historią i globalnym zasięgiem, która nie tylko odgrywa kluczową rolę w przemyśle opakowań szklanych, ale także aktywnie dąży do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Osiągnięcia potwierdzają jej pozycję jako lidera w branży oraz zobowiązanie do kontynuowania pracy na rzecz lepszego i bardziej zrównoważonego jutra. 📢 Wierni rozpoczęli Wielki Post. Droga krzyżowa przeszła ulicami Poznania. Zobacz zdjęcia 15 lutego o godzinie 18:00 odbyła się msza święta w poznańskiej farze. Odprawił ją arcybiskup Stanisław Gądecki. O 18:30 wierni wyruszyli z poznańskiej fary przy ulicy Gołębiej i kolejny raz przeszli drogą krzyżową. Zobacz zdjęcia z ulic miasta.

📢 Klimatyczna Bzdura Roku 2024: Oto najbardziej absurdalne wypowiedzi o klimacie. Poznaniak w "zaszczytnym" gronie Klimatyczna Bzdura Roku 2024 wybrana. W tegorocznej edycji internauci “docenili” m.in. wypowiedzi polityków Krzysztofa Bosaka, Marii Kurowskiej oraz byłego dyrektora IMGW-PIB w Poznaniu Piotra Kowalczaka. W galerii prezentujemy najbardziej absurdalne wypowiedzi o klimacie. 📢 Ten związek nie ma sensu. Oto sygnały świadczące o tym, że może się nie udać 15 sygnałów, świadczących o tym, że ten związek się nie uda! Czy nasz nowy związek ma przyszłość? To pytanie często nas nurtuje. Choć istnieją wskaźniki jakości relacji, jednym z najważniejszych jest nasza intuicja. Zastanów się, jak spędzacie czas razem i co podpowiada ci twoje wewnętrzne przeczucie. To pozwoli ci określić, czy wasza relacja ma potencjał na dalsze rozwijanie się. Jeżeli masz wątpliwości, co do jakości i rokowania wspólnej relacji, wejdź w galerię zdjęć i poznaj 15 sygnałów mogących świadczyć o tym, że ten związek się nie uda.

📢 Najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej! 📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [15.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd.

📢 Te liczby najczęściej padają w losowaniach lotto. SPRAWDŹ [15.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Lech Poznań spróbuje zburzyć "twierdzę Białystok", choć nie lubi grać na Podlasiu Stadion w Białymstoku to nie jest ulubione miejsce dla Lecha Poznań. Od momentu awansu Jagiellonii do ekstraklasy, zwycięstw Kolejorza na Podlasiu było jak na lekarstwo. Zadanie, aby lechici mogli zmienić ten stan rzeczy, będzie jeszcze trudniejsze, ponieważ białostocczanie notują passę 16 meczów bez porażki przed własną publicznością.

📢 Białystok żyje już starciem wagi ciężkiej z Lechem Poznań. Będzie "Święto Ultry", ale Jaga ma zachować... chłodne głowy Sobotni mecz (17.30) Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań będzie hitem 21. kolejki. Sensacyjny lider tabeli zmierzy się z pretendentem do mistrzostwa. To pojedynek z gatunku tych "o 6 punktów". Będzie święto na trybunach, które zwiększy jeszcze presję na obu drużynach. Dlatego trener i dyrektor sportowy, a także byli zawodnicy Jagiellonii swoimi przedmeczowymi wypowiedziami starają się chłodzić emocje wokół drużyny, które po ostatnich świetnych wynikach "Dumy Podlasia", rosną w szalonym tempie. 📢 9 najpiękniejszych miejsc w Norwegii. Koniecznie je odwiedź, jeśli jesteś miłośnikiem zachwycającej przyrody Kraje skandynawskie to, według wielu podróżników, jedne z najpiękniejszych zakątków Europy. Ich dziewicza przyroda zachwyca każdego, kto potrafi docenić piękno natury. Z takich krajobrazów znana jest przede wszystkim Norwegia – oto 9 najpiękniejszych miejsc w tym niezwykłym kraju. Musisz je odwiedzić, jeśli jesteś miłośnikiem zapierających dech w piersiach widoków.

📢 To ostatni rok Multikina 51. Najstarszy multipleks kinowy w Poznaniu zostanie rozebrany O planowanym zamknięciu Multikina 51 przy ul. Królowej Jadwigi w Poznaniu pisaliśmy już w lipcu ubiegłego roku. Teraz pojawił się możliwy termin, w którym budynek najstarszego multipleksu kinowego zostanie rozebrany.

📢 Kebaby, burgery i kotlety. To tu w Poznaniu jedli znani youtuberzy. Te miejsca polecają Książulo i MrKryha! Najlepsze kebaby, burgery i kotlety w Poznaniu? Choć restauracji z tymi daniami nie brakuje, to sprawa nie jest prosta. Popularni youtuberzy wielokrotnie odwiedzali stolicę Wielkopolski w poszukiwaniu smacznego jedzenia. Lista miejsc, które sobie szczególnie chwalą, jest całkiem długa. Co znalazło się wśród polecajek Książula i MrKryhy? Sprawdź! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu szaleli na parkiecie! Mamy zdjęcia! Uczniowie XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu doczekali się swojej studniówki. Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" towarzyszył im na ich balu i uwiecznił te wspaniałe chwile. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Chwilowe wstrzymanie ruchu MPK. Ogromny korek na Moście Teatralnym w Poznaniu. "Teraz już jedziemy normalnie" Do chwilowego wstrzymania linii 15 doszło w czwartek rano. Osoby jadące do pracy czy na uczelnię mogły być świadkami ogromnego korku na Moście Teatralnym w Poznaniu. Ciągnął się od Mostu aż do Teatru Wielkiego. 📢 Ogromny pożar w miejscowości Rudnicze. Na miejscu kilkanaście jednostek straży pożarnej W miejscowości Rudnicze w gminie Wągrowiec około 20 jednostek straży pożarnej gasiło ogromny pożar! Ogień pojawił się w środę, 14 lutego po godzinie 17 w budynku gospodarczym. 📢 Walentynki - memy i demotywatory 2024. Oto święto zakochanych złośliwym okiem internautów. Zobacz najzabawniejsze z nich! Walentynki wciąż budzą w Polsce sprzeczne emocje z powodu swojego obcego pochodzenia. Nie zmienia to faktu, że zadomowiły się w Polsce na dobre i niemal wszystkim data 14 lutego jednoznacznie kojarzy się ze świętem zakochanych. Walentynki to dzień, który cieszy zakochanych, martwi samotnych, a internautów inspiruje do tworzenia prześmiewczych memów i demotywatorów. Zobacz najzabawniejsze z nich.

📢 Pomocnik Lecha Poznań zaskoczył wszystkich. "Brawo szef, szacunek" Język polski dla grających oraz trenujących obcokrajowców w ekstraklasie jest czasami barierą nie do przeskoczenia. Wielu zawodników, mimo gry przez lata nie kładzie nacisku na naukę naszego języka. Powodów jest kilka. Jednym z nich, że w szatniach ekstraklasowych zespołów często używa się angielskiego, o czym można się przekonać w wywiadach. Zakulisowo jednak niektórzy z nich brylują w polskiej mowie, że aż miło posłuchać. Takim przykładem jest Jesper Karlstroem. 📢 W tych miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób. Mamy najnowszy ranking. Sprawdź wyjątkowe zestawienie! Jesteś ciekawy, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najmniej osób? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź najnowsze zestawienie. Ranking najmniejszych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy twoje miasto znalazło się na liście? Sprawdź w galerii.

📢 To był pierwszy aquapark w Wielkopolsce. Teraz przejdzie gruntowny remont za 74 mln złotych To już jest pewne, firma Adamietz dostanie zlecenie modernizacji pływalni Akwawit w Lesznie. Oznacza to zakończenie wlekącej się przez wiele miesięcy procedury przetargowej. Oferty otworzono pod koniec sierpnia 2023 roku, a korzystniejszą cenę zaproponowało przedsiębiorstwo Adamietz ze Strzelec Opolskich. 📢 Rywal Lecha Poznań poważnie osłabiony przed meczem. Komisja Ligi była bezwzględna Lech Poznań w najbliższą sobotę uda się na Podlasie na spotkanie z Jagiellonią Białystok. Tydzień później na Enea Stadion przyjedzie aktualny wicelider - Śląsk Wrocław. Już teraz wiadomo, że zostanie osłabiony przez brak swoich kibiców. Jest to natychmiastowa decyzja Komisji Ligi, która w poniedziałek w trybie nadzwyczajnym zebrała się ws. fanów Wojskowych. To efekt wydarzeń, jakie miały w ostatniej kolejce.

📢 Rzeki wezbrały w całej Wielkopolsce. "Poznań od ponad 10 lat nie widział takiej ilości wody". Rolnicy spodziewają się dużych strat Duże opady deszczu spowodowały, że w Wielkopolsce ostrzeżenia hydrologiczne obejmują wszystkie największe rzeki województwa. Synoptycy przewidują, że poznański odcinek Warty osiągnie poziom ostrzegawczy pod koniec tygodnia. Problem dotknie głównie rolników, którzy spodziewają się dużych strat. 📢 Tak mieszkają Bardowscy - Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazuje swój dom! Tak mieszkają Bardowscy. Anna Bardowska od pewnego czasu angażuje się w aranżację swojego nowego miejsca zamieszkania. Niedawno pochwaliła się swoją nowo urządzoną łazienką. Teraz, jako uczestniczka popularnego programu "Rolnik szuka żony", podzieliła się z fanami efektami swojej pracy w kuchni oraz salonie. Oba pomieszczenia emanują luksusem i stylowym designem. Zachęcamy do zapoznania się z jej inspirującym projektem wnętrza!

📢 Tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku - SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY Podwyżka wynagrodzeń 2024: od 1433 do nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku. 📢 Były zawodnik Lecha jedną nogą od powrotu do Poznania? Dwóch piłkarzy testowanych przez Kolejorza Rezerwy Lecha Poznań poszukują wzmocnień. W sobotnim spotkaniu ze Śląskiem II Wrocław (0:1) trener Artur Węska testował dwóch zawodników. Według naszych informacji, jednym z nich był dobrze znany poznańskim kibicom - Wołodymyr Kostewycz. Ukrainiec ostatnio był na testach w Ruchu Chorzów, jednak zakończyły się one fiaskiem.

📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam! 📢 Fortuna za porcelanę z PRL - zdjęcia, ceny. Na tych naczyniach można zarobić Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. Oto mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Aleksandra Popławska w nietypowych butach na jesień i Olga Bołądź w spódnicy, którą nosiło się lata temu. Gwiazdy na festiwalu w Gdyni Buty Aleksandry Popławskiej to model, którego łatwo nie dopatrzymy się na mieście, ani w sklepie, z kolei spódnica Olgi Bołądź w takim wydaniu przywodzi na myśl lata 90. Do dawnych trendów, które powracają na salony, nawiązują też w swoich stylizacjach między innymi Marianna Zydek czy Sonia Bohosiewicz. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni trwa w najlepsze, a wraz z kolejnymi dniami przybywają na niego następni goście ze świata kina. 📢 Takie są modne paznokcie od Ukrainek. Wzory, kolory na sierpień i wrzesień 2023. Zobacz i zainspiruj się Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy.

📢 Mija 10 lat od powodzi w Poznaniu i Wielkopolsce - zobacz zdjęcia z tamtych dni W drugiej połowie maja 2010 r. w środkowej Europie doszło do powodzi. Walkę o uratowanie miasta przed wielka wodą toczyli także poznaniacy. W kulminacyjnym momencie poziom Warty sięgał przy moście Rocha 6,5 metra. Najbardziej w wyniku powodzi ucierpiał wtedy Kalisz, gdzie Prosna zalała wiele domów.