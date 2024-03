Prasówka 17.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości 17.03.2024”?

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości 17.03.2024 Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 17.03.24

📢 Oto 10 miast i powiatów w Wielkopolsce, w których zarabia się najgorzej! [17.03.2024] W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS. 📢 Śmieszki heheszki! Oto najlepsze memy o miastach w Wielkopolsce. Internauci śmieją się z Kalisza, Ostrowa, Poznania i Gniezna. Zobacz! Oto memy, które rozbawią Cię do łez! Zobacz najśmieszniejsze obrazki o miastach z Wielkopolski, które tworzą internauci. Czy jesteś gotowy na solidną dawkę humoru? Zobaczcie memy na temat Poznania, Gniezna, Kalisza, Leszna, Ostrowa Wielkopolskiego i Konina. Które z nich jest najśmieszniejsze? Oceńcie sami!

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najlepsze cytaty z serialu "1670" na Netflix. Zobaczcie zdjęcia! [17.03.2024] Serial "1670" na Netflix podbija serca widzów. Poznajcie 10 najlepszych cytatów z tego filmu. To polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto najlepsze teksty z serialu "1670". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [17.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [17.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Oto Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [17.03.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Tak wygląda dziś Ula z "Klanu". Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa, postawiła na naukę! [17.03.2024] Aleksandra Niżyńska, znana widzom jako Ula z "Klanu", podjęła odważną decyzję po 11 latach grania w serialu. Obecnie ma 39 lat i podąża zupełnie inną ścieżką niż aktorstwo. Oto co obecnie robi i jak wygląda jej życie. Sprawdźcie, czy się zmieniła.

📢 Atreyu z "NeverEnding Story" - tak dziś wygląda Noah Hathaway. Mamy aktualne zdjęcia! [17.03.2024] W latach 80. XX wieku film fantasy "NeverEnding Story" ("Niekończąca się opowieść") podbił serca kinomanów na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedną z ikonicznych dziecięcych postaci tego filmu był Atreyu, grany przez Noaha Hathawaya. Atreyu, młody wojownik, który walczył z siłami ciemności, stał się bohaterem, który na zawsze pozostał w pamięci fanów. Ale co słychać dzisiaj u bohatera "Niekończącej się opowieści"?

📢 Tak dziś wygląda syn Janusza Józefowicza. Jakub Józefowicz jest bardzo podobny do ojca. Mamy zdjęcia! [17.03.2024] Janusz Józefowicz, wybitny polski artysta, od lat rozświetla sceny swoim talentem. Jest aktorem, choreografem, reżyserem, scenarzystą i dyrektorem teatru "Studio Buffo". Urodził się 3 lipca 1959 roku w Świeciu i obecnie ma 64 lata. Uczęszczał do III LO w Lublinie oraz PWST w Warszawie, gdzie zdobył tytuł magistra sztuki. Swoje kunsztowne umiejętności taneczne doskonalił pod okiem ekspertów w Szkoły Wokalno-Tanecznej w Koszęcinie oraz w Pradze. Tak wygląda jego jedyny syn, Jakub Józefowicz. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.03.2024] Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [17.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [17.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [17.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Pierce Brosnan - tak wyglądają jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [17.03.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Magdalena Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [17.03.2024] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi. 📢 Andrzej Gołota - tak mieszka. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [17.03.2024] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [17.03.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [17.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! Mamy listę [17.03.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [17.03.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 Oto, co można kupić na giełdzie przy M1. Nie brakuje niespodzianek. Popularny targ na Franowie w Poznaniu przyciąga tłumy! Mamy zdjęcia Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było tam dostać 10 marca? Po targu przeszedł się fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Okazja! Oto tanie domy i mieszkania od wojska. Sprawdź nowe oferty Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz ceny i zdjęcia Chcesz kupić mieszkanie lub dom w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytacje zapomniane powojskowe tereny, działki, a także nieruchomości, w których możesz zamieszkać. Oferta jest zróżnicowana – znajdziesz w niej propozycje zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miasteczkach powiatowych. 📢 Oni znajdą pracę! Oto 10 najbardziej poszukiwanych zawodów w Poznaniu w 2024 roku. Mamy nowy ranking! Barometr zawodów 2024 - obszerny raport podsumowujący badanie w województwie wielkopolskim opublikował Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Sprawdziliśmy, w jakich zawodach występuje duży deficyt poszukujących pracy w stolicy Wielkopolski. Posiadacze tych profesji o pracę w tym roku mogą być w Poznaniu spokojni.

📢 Te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Szymon Hołownia w Poznaniu. "PiS psuł Polskę 8 lat, my ją naprawiamy w 3 miesiące". Zobacz zdjęcia ze spotkania w Auli Artis W sobotę, 16 marca, w Poznaniu odbyło się otwarte spotkanie Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe. Swoje przemówienie wygłosił marszałek Sejmu.

📢 16-osobowa rodzina z Tarnowa Podgórnego ma dach nad głową. Optymizmu jednak brak. "Straciliśmy dużo pieniędzy" 16-osobowa rodzina Mielcarków mieszka w kamienicy w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. W ubiegłym roku dekarz, który remontował dach, zszedł z budowy. Dom został zalany. Straty oszacowano na około 250 tys. zł. Z pomocą ludzi, dach jest w końcu gotowy. Rodzina może spać spokojnie, bo woda nie kapie im już na głowę, jednak trudno o optymizm... 📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [17.03.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Festiwal Klocków 2024 w Poznaniu: Tłumy i mnóstwo atrakcji na MTP. Zobacz zdjęcia z widowiskowej imprezy! Trwa Festiwal Klocków 2024 w Poznaniu! Na MTP przez weekend można podziwiać imponujące makiety z klocków LEGO, wziąć udział we wspólnym budowaniu, a także spotkać wyjątkowych gości. Przygotowano mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zobacz, co dzieje się podczas Festiwalu Klocków w Poznaniu - oto zdjęcia z imprezy. 📢 Skazany za niewinność? Piotr Mikołajczyk odsiaduje wyrok za podwójne morderstwo w Tłokini Wielkiej. Jest szansa na powtórzenie procesu Piotr Mikołajczyk odsiaduje wyrok 25 lat więzienia za podwójne zabójstwo. Sprawa trafiła przed trybunał w Strasburgu, a Ministerstwo Sprawiedliwości po kilkunastu latach starań zmieniło stanowisko. Jest szansa na powtórzenie procesu. I być może wolność.

📢 Ósme derby Poznania dla Lecha. Kibice wpadli w szał po bramkach Velde. Zobacz, jak bawili się fani Kolejorza na trybunach Ponad 23 tysiące kibiców zawitało na Enea Stadion, aby zobaczyć ósme derby Poznania w XXI wieku. Lech Poznań przed własną publicznością wygrał z Wartą Poznań 2:0. Bohaterem niebiesko-białej części stolicy Wielkopolski został Kristoffer Velde. Zobaczcie, jak bawili się kibice podczas tego pojedynku.

📢 Pogrzeb Mariana Fludra w Gnieźnie. Doktora Judyma z Wielkopolski żegnały tłumy. Zobacz zdjęcia Pogrzeb doktora Mariana Fludra miał miejsce w sobotę, 16 marca - najpierw podczas mszy w katedrze, a następnie na cmentarzu św. Krzyża. W pogrzebie uczestniczyło wielu mieszkańców - setki tych, którzy mieli z nim styczność. Wielu z nich uratował zdrowie, a niektórym nawet życie. 📢 Gdzie umówić się na randkę w Poznaniu? Podpowiadamy nietypowe miejsca na pierwsze spotkania Poznaliście właśnie ciekawą osobę i chcecie ją zaprosić na nietypową randkę? W Poznaniu znajdziecie wiele ciekawych miejsc, i to wcale nie muszą być restauracje czy kawiarnie! Zobaczcie nasze pomysły na nietypowe miejsca na randkę w Poznaniu. 📢 "Przywróćcie Ewę na jej stanowisko". Protest w obronie odwołanej dyrektorki zoo w Poznaniu "Przywróćcie Ewę na jej stanowisko" - apelują organizatorzy protestu w Poznaniu. Pikieta odbyła się w sobotę przed urzędem miasta.

📢 Wypadek w Poznaniu. Zderzenie samochodu z tramwajem w okolicy placu Bernardyńskiego. Są ranni Wypadek w Poznaniu. Przed godziną 15 w okolicy placu Bernardyńskiego doszło do zderzenia samochodu z tramwajem. Dwie osoby są poszkodowane. 📢 Dwóch zawodników Lecha Poznań z urazami. Osłabiony drugi zespół Kolejorza remisuje na wyjeździe z Zagłębiem II Lubin Rezerwy Lecha Poznań w ramach 24. kolejki drugiej ligi mierzyły się na wyjeździe z Zagłębiem II Lubin. Oba zespoły przed tym spotkaniem miały taką samą liczbę punktów. Ostatnia rywalizacja pomiędzy tymi zespołami zakończyła się zwycięstwem drugiej drużyny Kolejorza 2:1, po golach Szymona Pawłowskiego i Artura Sobiecha. W sobotnim starciu obie ekipy podzieliły się punktami (1:1). Bramkę dla lechitów zdobył Norbert Pacławski z rzutu karnego.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [16.03.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Poznańskie Targi Mieszkań i Domów 2024: Ponad 100 wystawców z branży deweloperskiej na MTP. Zobacz zdjęcia Trwają Poznańskie Targi Mieszkań i Domów 2024 na MTP. Na zainteresowanych czeka ponad 100 wystawców. Na spore zapotrzebowanie kupujących firmy deweloperskie odpowiadają atrakcyjnymi, często premierowymi inwestycjami. Zobacz zdjęcia z targów w Poznaniu. 📢 Nieszczęśliwy wypadek w Pępowie. 4-letnia dziewczynka wpadła do kociołka z gorącą zupą. Doznała obszernych oparzeń ciała Do nieszczęśliwego wypadku doszło w piątek w Pępowie w powiecie gostyńskim. 4-letnia dziewczynka wpadła do kociołka z gorącą zupą. Doznała obszernych oparzeń ciała. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. 📢 Punkty widokowe w Polsce: 24 najbardziej niesamowite miejsca. Rekordowa wieża, najwyższy klif, platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 10 najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Oto subiektywny ranking na podstawie głosów naszych czytelników! Wielkopolska jest piękna i nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. Ale że bywamy przekorni, to postanowiliśmy zapytać Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najbrzydsze. Otrzymaliśmy kilkaset odpowiedzi. W naszym wyjątkowo subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 z nich, które w Waszych typach pojawiały się najczęściej. I uwaga: potraktujcie to zestawienie z przymrużeniem oka. 📢 Dramat! Oto 15 kierunków studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu! Mamy nowy ranking - zobacz zestawienie Znalezienie satysfakcjonującej pracy od razu po studiach to często bardzo trudne wyzwanie. Dla wielu absolwentów to prawdziwa droga przez mękę. Prezentujemy 15 kierunków studiów w Poznaniu, po których najdłużej szuka się pracy. Wstydliwy ranking powstał na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Oto kierunki studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Sprawdź zestawienie!

📢 Tutaj trzeba uważać! Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Twoje jest na liście? Jest najnowszy ranking niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najbardziej aktualne dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie trzeba najbardziej uważać? Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Czy twoje znalazło się na liście? 📢 Oto najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Oto najlepsze memy i demotywatory o szkole i nauce! Zobacz zabawne obrazki o życiu uczniów. Z tego się śmieją internauci! Matematyka i uczniowie to połączenie, które zawsze wywołuje emocje. Jedni uważają ją za królową nauk, inni wręcz przeciwnie reagują dużą niechęcią do tego przedmiotu. Jedno jest pewne nauka obliczania delty czy wzorów skróconego mnożenia niektórym może się śnić po nocach. Sprawdź! 📢 Gdzie wiosną i latem polecisz z Poznania? Oto kierunki lotów z lotniska Ławica do znanych miast i ciepłych krajów w 2024 roku Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki!

📢 Emocjonujące derby Poznania za nami. Lech - Warta 2:0. Velde sprawił, że tradycji stało się zadość Derby Poznania zakończyły się ósmą z rzędu wygraną Lecha. O to, że tradycji stało się zadość zadbał Kristoffer Velde. Norweg trafił do bramki Warty w 52 i 80 minucie. Kolejorz po 502 minutach przerwał strzelecką niemoc. 📢 Zwłoki 40-letniego mężczyzny w zaparkowanym samochodzie. Znaleziono je w piątek wieczorem w Kościanie W piątek około godz. 18 w Kościanie w zaparkowanym samochodzie znaleziono zwłoki 40-letniego mężczyzny. Służby ustalają okoliczności śmierci mężczyzny. 📢 Jan Wieczorkowski - rodzina jest dla niego najważniejsza. Zobaczcie zdjęcia! [16.03.2024 r.] Jan Wieczorkowski, znany polski aktor o niezaprzeczalnym talencie, przez lata zdobywał uznanie widzów swoimi wyjątkowymi rolami. Urodził się 24 lutego 1972 roku w Rabce-Zdroju, gdzie w domu od najmłodszych lat otoczony był artystyczną aurą. Rodzice wprowadzili go w świat muzyki i sztuki, co wywarło znaczący wpływ na jego rozwój. Tak wygląda rodzina Jana Wieczorkowskiego.

📢 Dwie nierówne połowy. Lech Poznań wygrywa po raz ósmy z rzędu w derbach Poznania. Zobacz, jak oceniliśmy zawodników Kolejorza W ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy Lech Poznań podejmował Wartę. Lepsi okazali się zawodnicy trenera Mariusza Rumaka, którzy wygrali z Zielonymi 2:0. Tym samym Kolejorz ósmy raz z rzędu okazał się lepszy w tym starciu. Autorem dwóch bramek w tym spotkaniu został Kristoffer Velde.

📢 Męska Droga Krzyżowa w Poznaniu. Mężczyźni przeszli ulicami Ostrowa Tumskiego. Zobacz zdjęcia W piątek, 15 marca wieczorem ulicami Ostrowa Tumskiego w Poznaniu przeszła Męska Droga Krzyżowa. Wziąć w niej udział mogli tylko mężczyźni. Nabożeństwu przewodniczył biskup Jan Glapiak. 📢 Rolnik z Cerekwicy "został sam" z magazynem wypełnionym chemikaliami. Co na to wójt gminy Rokietnica? "Dla mnie to zupełnie świeży temat" W magazynie należącym do rolnika, były najemca budynku pozostawił beczki z chemikaliami. Pan Antoni, mieszkaniec podpoznańskiej wsi Cerekwica "został sam" ze śmierdzącym problemem. WIOŚ, przekazuje, że "organem właściwym do nakazania posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów" jest wójt gminy Rokietnica. On sam mówi, że na koszt mieszkańców nie będzie usuwał chemikaliów.

📢 Pracownicy zoo w Poznaniu przerywają milczenie ws. Ewy Zgrabczyńskiej. "Byliśmy naiwni jak dzieci". Mamy nowe informacje Dyrektorka zoo w Poznaniu, Ewa Zgrabczyńska, usłyszała zarzuty prokuratorskie oraz została zawieszona w pełnieniu swojej funkcji. Dziennikarze programu "Uwaga! TVN" dotarli do pracowników zoo, którzy rzucili nowe światło na sprawę kontrowersyjnej działaczki na rzecz zwierząt. - Byliśmy naiwni jak dzieci, że pisząc pisma do pana prezydenta, uważaliśmy, że zareaguje - mówią. 📢 Ta taryfa opłat za prąd opłaca się najbardziej. Tak oszczędzisz na rachunkach w 2024 roku Rachunki za prąd od 1 lipca 2024 roku będą wyższe, to wszystko za sprawą odmrożenia cen za energię elektryczną. Dzięki tarczy solidarnościowej płacimy dużo mniej za prąd. Możemy zaoszczędzić na opłatach jeśli wybierzemy odpowiednią taryfę dostosowaną do trybu naszego życia. Zobaczcie, jaka taryfa opłaca się najbardziej.

📢 Jest przetarg na nową trasę rowerową w Poznaniu! Rowerem przejedziemy wzdłuż PST. "Ta trasa będzie game-changerem" Ogłoszono przetarg na budowę pierwszego odcinka drogi dla rowerów wzdłuż trasy PST, co jest dobrą wiadomością dla mieszkańców północy Poznania. Droga dla rowerów powstanie dzięki projektowi w Poznańskim Budżecie Obywatelskim zgłoszonemu przez Krzysztofa Kłoskowskiego.

📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na weekendową wyprawę. Zobacz i koniecznie się wybierz! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Gdzie na kawę i deser w Poznaniu? Poznaj 10 najlepszych kawiarni. Wygrały w plebiscycie popularnego bloga MyTuJemy. Mamy nowy ranking! Zastanawiasz się, gdzie w Poznaniu wypijesz smaczną kawę i zjesz pyszny deser? Przychodzimy z pomocą! Odkryj 10 najlepszych kawiarni w Poznaniu, wybranych przez internautów w plebiscycie popularnego bloga kulinarnego "MyTuJemy". Przejdź do galerii o zobacz ranking.

📢 Tragiczny wybuch na Dębcu wstrząsnął Poznaniem. Tak teraz wygląda miejsce po kamienicy. Mamy zdjęcia Był niedzielny poranek, 4 marca 2018 r., gdy w kamienicy przy ul. 28 czerwca 1956 r. na poznańskim Dębcu doszło do wybuchu, w którym zginęło 5 osób, a 21 zostało rannych. Kamienicę rozebrano. Jak wygląda to miejsce po 6 latach od tragedii? Smutno i obskurnie... Zobaczcie zdjęcia zrobione przez fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". 📢 To prawdziwe okazje! Kup tani samochód od komornika w Wielkopolsce. Oto najnowsze licytacje komornicze. Zobacz zdjęcia i ceny Zakup samochodu na licytacji komorniczej to znakomita okazja dla osób poszukujących dobrej jakości pojazdu za przystępną cenę. W najbliższym czasie kilka interesujących modeli trafi "pod młotek" w Wielkopolsce i w internecie. Sprawdziliśmy, co powinniście wiedzieć o aukcjach komorniczych i oferowanych tam samochodach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Utrudnienia komunikacyjne w Poznaniu. W niedzielę biegacze opanują ulice miasta. Przed nami Recordowa Dziesiątka W niedzielę odbędzie się 20. edycja biegu Recordowej Dziesiątki. W związku z tą imprezą na ulicach Poznania dojdzie do utrudnień w ruchu samochodowym. Będą też zmiany w komunikacji miejskiej. Organizatorzy zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby uciążliwości w ten dzień były jak najmniej dotkliwe dla mieszkańców miasta. 📢 Publikujemy tabelę wypłat trzynastej emerytury - tyle dostaniesz "na rękę"! [15.03.2024] Kiedy nastąpi wypłata 13. emerytury w 2024 roku? Trzynasta emerytura, przyznawana raz w roku od 2019 roku, budzi zainteresowanie wielu emerytów. Dowiedz się, kiedy oczekiwać wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku. Sprawdź datę wypłaty trzynastej emerytury w tym roku. 📢 Sylwia Bomba z ukochaną córeczką i partnerem -zobacz zdjęcia [15.03.2024] Sylwia Bomba, znana jako celebrytka, influencerka i fotografka, uarodziła się 2 grudnia 1987 roku w malowniczym Kwidzynie, województwo pomorskie. To właśnie tam spędziła dzieciństwo i lata młodości, rozwijając zainteresowania i zdobywając pierwsze doświadczenia życiowe. Po ukończeniu edukacji w szkole średniej postanowiła podążać ścieżką artystyczną, kształcąc się na Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Ludwika Schillera w Łodzi, gdzie zdobyła wykształcenie magistra sztuki. Jesteście ciekawi tej postaci? Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 Urząd Miasta Poznania wydał ponad 362 tys. zł na studia pracowników do 2018 roku. Wiemy, gdzie najchętniej dokształcali się urzędnicy! Urząd Miasta Poznania od 2018 r. do lutego 2024 r. wydał ponad 362 tys. zł na studia podyplomowe pracowników. Z dofinansowania skorzystały 174 osoby. Sprawdziliśmy, na których uniwersytetach dokształcali się urzędnicy.

📢 Emerytura 2024 czas na drugą waloryzację - znamy szczegóły [15.03.2024] Minister ds. polityki senioralnej potwierdziła, że w roku 2024 odbędzie się kolejna waloryzacja emerytur. Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła wagę tego postulatu, wypowiadając się na antenie TVN24. Przedstawiamy prognozy dotyczące wysokości emerytury po drugiej waloryzacji. Aby sprawdzić wyliczenia - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Trwa rozbudowa prywatnego akademika w Poznaniu. Zamieszka tu ponad 400 studentów. Zobacz jak będzie wyglądał w środku! Trwa rozbudowa prywatnego akademika Student Depot Poznań - powstaje tam nowe 11-kondygnacyjne skrzydło. Zamieszka tu ponad 400 studentów, a otwarcie budynku planowane jest z rozpoczęciem roku akademickiego 2025. Zobacz, jak będzie wyglądało wnętrze nowego akademika w Poznaniu.

📢 Schrony w Poznaniu są - ale zamknięte. Bez internetu ich nie znajdziesz! Czy w przypadku wojny mieszkańcy Poznania mają gdzie się schronić przed rakietami lub samobójczymi dronami? Teoretycznie tak, ale… nie wszyscy i nie od razu. Formalnie nie ma obrony cywilnej, a obiekty uznane za schrony są zamknięte i nieliczne. Szwajcarii, która ma więcej miejsc w schronach niż mieszkańców, nie dorastamy do pięt… 📢 Motoryzacyjne legendy z okresu PRL-u do kupienia w Wielkopolsce. Zobacz najciekawsze samochody na sprzedaż Te auta to ikony swojej epoki! Samochody z okresu PRL są już kultowe i wielu osobom przywodzą na myśl miłe wspomnienia - pierwszy samochód, wyjazd na wakacje z dziadkami, wymarzone pojazdy z seriali... Nie każdy wie, że takie marki jak Fiat, Trabant, Lada, czy Wołga wciąż są w sprzedaży. Zebraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia. W naszej galerii znajdziecie sporo "maluchów", ale nie tylko. Zobaczcie ich zdjęcia i ceny!

📢 Powrót ważnego zawodnika do składu Lecha Poznań. Może zadecydować o wyniku derbów. Przewidywany skład Kolejorza na mecz z Wartą Poznań Przed nami 33. spotkanie pomiędzy Lechem Poznań a Wartą Poznań. Będzie to ostatni mecz poznańskich ekip przed zbliżającą się przerwą na mecze reprezentacji. Zarówno Kolejorz, jak i Zieloni mają ogromną chrapkę na zwycięstwo. obie ekipy mają również coś do udowodnienia swoim kibicom. Podczas piątkowego meczu w składzie Lecha nie będzie wielkich rewolucji w składzie. Pozostają Ci sami nieobecni. Co więcej, do składu powraca jeden gracz, który odpokutował karę czterech żóltych kartek. Sprawdźcie przewidywany skład Kolejorza na mecze z Wartą Poznań. 📢 Jarmarki, pokazy, parady! Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce w 2024 roku. Gdzie i kiedy warto się wybrać? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące.

📢 Niepowtarzalne zdjęcia rozlewiska w Rogalińskim Parku Krajobrazowy. Tak prezentują się dęby rogalińskie zalane przez Wartę Około 25 km na południe od Poznania znajduje się największe w Europie naturalne skupisko wiekowych dębów szypułkowych. W okolicy są także liczne starorzecza i nadwarciańskie rozlewiska, które obecnie - przy podwyższonym poziomie wody w Warcie - prezentują się niezwykle okazale. Zobacz piękne zdjęcia z okolic Rogalina. 📢 Piękne życzenia na Wielkanoc: religijne, SMS, krótkie i wierszyki. Dołącz do nich wielkanocne obrazki! Wielkanoc najlepiej spędzać z bliskimi, a nie "siedząc" w telefonie. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych czytelników gotowe życzenia świąteczne. Krótkie i długie, rymowane i nierymowane, zabawne, poważne i religijne życzenia, które możesz umieścić na kartce lub wysłać Mesengerem, na WhatsApp lub SMS-em. W naszej galerii znajdziecie też piękne wielkanocne obrazki, które można dołączyć do życzeń.

📢 "Ludzie upchnięci jak bydło". Tak jeżdżą pasażerowie relacji Mosina-Poznań Pociąg relacji Mosina-Poznań o godzinie 7:04 rano jest zwykle przepełniony do granic możliwości. Pasażerowie są upchani "jak bydło", a ich podróż odbiega od standardów "nowoczesnej komunikacji miejskiej". Wielu pasażerów zostało na peronie i prawdopodobnie nie dojechało do pracy czy szkoły na czas. 📢 TOP 10 wielkopolskich powiatów, w których bezrobocie w 2024 roku jest najwyższe. Zaskoczenie? Według danych na koniec stycznia 2024 roku stopa bezrobocia w województwie wielkopolskim wyniosła 3,2 proc. i była najniższa w całym kraju. Wśród wielkopolskich powiatów najniższą stopą bezrobocia mógł pochwalić się będący na prawach powiatu Poznań z wynikiem 1,1 proc. Sprawdzamy, w których wielkopolskich powiatach bezrobocie jest najwyższe. 📢 Sto lat temu po raz ostatni Poznań był bliski zalania. Poziom wody sięgał korony wałów. Zobacz zdjęcia z powodzi na Warcie z 1924 r. Zima 1923-1924 byłą wyjątkowo śnieżna. Po niej przyszły roztopy. Sytuacja na Warcie zrobiła się dramatyczna pod koniec marca 1924 r. W szczytowym momencie, w pierwszych dniach kwietnia, woda zaczęła poważnie zagrażać Staremu Miastu i Ostrowowi Tumskiemu. Saperzy budowali groble i podnosili wały. Łęgi Dębińskie były zalane po Dolną Wildę. Szacuje się, że 2 kwietnia Warta niosła 1569 m sześc. wody na sekundę. Dla porównania, w czerwcu 2010 r., gdy po raz ostatni z niepokojem patrzyliśmy na rzekę - było to 683 m sześc. na sekundę

📢 "Życie offline to właśnie prawdziwe życie". TEDx w VIII LO w Poznaniu inspiracją dla uczniów. Zobacz zdjęcia Jak szanować swój czas i efektywnie go wykorzystywać? Co może wnieść do naszego życia śmiech? Dlaczego warto wychodzić ze swojej strefy komfortu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znaleźli prelegenci TEDx MickiewiczHighSchool.

📢 Nielegalna winda zasłania światło mieszkańcom kamienicy na poznańskim Łazarzu. PINB wstrzymał budowę, jednak prace wciąż trwają W zabytkowej kamienicy przy ulicy Lodowej 1 - tuż przy rynku Łazarskim w Poznaniu - powstaje winda, dobudowana z tyłu kamienicy. Zasłania ona światło mieszkańcom, którzy w poprzednim roku skontaktowali się z Powiatowym Inspektoratem Nadzorem Budowlanego. Ten przez kilka miesięcy zwlekał z decyzją, ale w końcu się udało - budowa została wstrzymana. Urzędnicy potwierdzili to w oficjalnym komunikacie. Prace jednak wciąż trwają.

📢 Innowacja w Poznaniu! Zamiast łuku jest... krawężnik. Gdzie podziały się tory? "To kwintesencja nieudolnego zarządzania i planowania" W ramach przebudowy torowiska tramwajowego w centrum Poznania miał powstać łuk, który umożliwiłby tramwajom skręt z ulicy 27 Grudnia w prawo w stronę placu Cyryla Ratajskiego. Przed ponownym uruchomieniem trasy wybudowano nawet zwrotnice, które prowadziłyby do nowego łuku. Tymczasem zamiast torów tuż za zwrotnicą pojawił się... krawężnik. 📢 Archidiecezja chce wysiedlenia mieszkańców osiedla Maltańskiego w Poznaniu. "Ksiądz bawi się w czyściciela". Proboszcz odpowiada na zarzuty Sytuacja mieszkańców osiedla Maltańskiego w Poznaniu wydaje się dramatyczna. Działki, na których mieszkają mają zostać zamknięte. Nie wiadomo, kiedy miałoby do tego dojść, ale przedstawiciele archidiecezji poznańskiej nie ukrywają, że plany na sprzedanie są. Mieszkańcy boją się eksmisji i twierdzą, że zostali zmuszeni do podpisania umów o dzierżawę. Ksiądz proboszcz odpowiada na zarzuty.

📢 Festiwal Klocków 2024 w Poznaniu: Oto niezwykły świat z klocków LEGO. Te cuda będzie można zobaczyć 16-17 marca na MTP Potężne makiety z klocków, strefy wspólnego budowania i mistrzowie konstrukcji z klocków - takie atrakcje przygotowali organizatorzy Festiwalu Klocków na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Festiwal odbędzie się już w ten weekend, w dniach 16-17 marca.

📢 Dopadło Cię w pracy wiosenne przesilenie? Oto najlepsze memy o pracy, które możesz klikać do końca zmiany! Dopadło Cię przesilenie wiosenne? Od przyjścia do pracy marzysz tylko o tym, by z niej wyjść? Po pięciu kawach wciąż chce Ci się spać? Nie masz energii nawet na to, by iść na przerwę? Największym osiągnięciem dnia było wysłanie maila o 9:15? Naszą galerię najlepszych memów o pracy możesz przewijać klikając strzałkę w prawo na klawiaturze!

📢 Te fryzury odejmują lat. Idealne dla kobiet dojrzałych - inspiracje Jak czesać się po 50.? Przede wszystkim tak, żeby czuć się dobrze. Odpowiednio dobrana fryzura powinna dodawać nam pewności siebie, sprawiać, że lubimy na siebie patrzeć w lustrze. Niekoniecznie trzeba podążać za trendami, a zaufać swojej intuicji. Istotną rolę przy zmianie fryzury odgrywa także fryzjer, który podpowie co będzie u nas dobrze wyglądało, a z czego musimy kategorycznie zrezygnować. 📢 Za te pamiątki z PRL kolekcjonerzy sporo zapłacą - zdjęcia. Oto najbardziej poszukiwane. Na takich zarobisz W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby.

📢 Nowe licytacje komornicze w Wielkopolsce. Oto domy i mieszkania od komornika. Ceny są wyjątkowo okazyjne! Mamy zdjęcia Domy i mieszkania z licytacji komorniczych to świetna okazja dla tych, którzy poszukują nowego miejsca zamieszkania w niskiej cenie. W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Ile kosztują i jak wyglądają domy i mieszkania z licytacji, które odbędą się w marcu? Sprawdź!

📢 Meble w starym, prostym stylu. Rustykalne, retro, vintage, PRL - zobacz aktualne ceny i zdjęcia Komody, witryny, biblioteczki, stoły, krzesła, szafy, a nawet ławeczki czy lustra w stylu rustykalnym są teraz modne. Ich urok polega na prostocie i naturalności, zarówno pod względem formy, jak i kolorystyki. Oto meble w starym stylu? Ile kosztują meble w stylu rustykalnym? Zobacz, jakie perełki można dostać na OLX.

📢 Oto 10 pomysłów na weekendowy wypad w Sudety. To perełki, które mijasz w drodze w Karkonosze i do Czech! Szukasz miejsca na weekendowy wypad wiosną? Lubisz góry, ale te najpopularniejsze znasz już jak własną kieszeń? Chętnie zejdziesz ze szlaku, by zobaczyć miejsca, które niezbyt często pojawiają się w internetowych przeglądach największych atrakcji, ale warte są poznania? Mamy dla Ciebie 10 propozycji na fajny weekend w górach trzy godziny drogi od Poznania! 📢 Marian Fluder nie żyje. Wybitny lekarz z Gniezna zmarł w wieku 78 lat Marian Fluder nie żyje. Wybitny lekarz zmarł w wieku 78 lat. Smutną informację potwierdziła nam pani Zofia, żona doktora Fludra. Marian Fluder zmarł we wtorek, 12 marca o 16:20. 📢 Prezeska Volkswagen Poznań: "Przechodzimy obecnie największą rewolucję w historii" O przyszłości branży motoryzacyjnej, wielkopolskich fabrykach Volkswagena, rozbudowie poznańskich zakładów i nowych modelach aut rozmawiamy ze Stefanie Hegels, prezeską Volkswagen Poznań.

📢 Manicure francuski - paznokcie w tym stylu zawsze są na topie! Francuski manicure to stylizacja paznokci polegająca na pomalowaniu końcówek paznokci na biało lub kremowo, a reszty płytki paznokcia lakierem bezbarwnym lub o delikatnym różowym odcieniu. Ten klasyczny i elegancki styl manicure jest bardzo popularny, ponieważ pasuje do każdej okazji, od codziennych zajęć po eleganckie wydarzenia. Jeżeli cenisz sobie estetyczne rozwiązania stylizacji paznokci, koniecznie wejdź do naszej galerii zdjęć i zapoznaj się z inspiracjami manicure w stylu francuskim.

📢 Oto zawody, w których zarabia się najmniej. To najsłabiej opłacane prace W 2024 roku najniższe zarobki dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynoszą 4242 zł brutto, a od 1 lipca będą wynosić 4300 zł brutto. Przy zatrudnieniu na pełnym etacie otrzymują niewiele ponad 3200 zł na rękę. Kto w Polsce zarabia najmniej? Oto najgorzej opłacane profesje.

📢 Tyle w 2024 kosztują zabawki PRL - zdjęcia, ceny. Na takich się wzbogacisz Resoraki, pluszowy Krecik, lalki, bączki, wańka-wstańka, gry planszowe, bierki - te zabawki były popularne w PRL-u. Dzisiaj mogą być sporo warte. Niektóre są poszukiwane przez kolekcjonerów staroci z lat 70., 80. i 90. Masz takie w domu? Możesz na nich zarobić! Zobacz, ile kosztują zabawki z PRL. 📢 Stare pieniądze PRL - zdjęcia, aktualne ceny. W 2024 roku na takich banknotach i monetach można zarobić Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź. 📢 W tych miejscach kręcono film "Żona dla Australijczyka". Zobaczcie zdjęcia [31.12.2023 r.] Oto miejsca, w których kręcono film "Żona dla Australijczyka". To kultowa polska komedia, którą wyreżyserował Stanisław Bareja. Zdjęcia do filmu kręcono w Gdańsku i w Gdyni oraz w Konstancinie-Jeziornie. Sławomir Szeliga z Inowrocławia od lat podąża śladami plenerów znanych ze słynnych polskich filmów i seriali. Tym razem wraz z rodziną podróżował śladami filmu "Żona dla Australijczyka". Zobaczcie, co odnaleźli Szeligowie z Inowrocławia. Mamy zdjęcia!

📢 Winyle warte krocie. Sprawdź, jakie płyty winylowe są poszukiwane przez kolekcjonerów. Ile kosztują? 5.12.2022 Winyle zdecydowanie wróciły do łask. Coraz więcej miłośników muzyki buduje kolekcje oparte właśnie o płyty winylowe. Dla wielu kolekcjonerów zakup ciekawego egzemplarza to jednak często wydatek nie kilkudziesięciu, ale kilkuset złotych. Ba, zdarza się nawet, że kilku tysięcy złotych! Jakie winyle osiągają tak wysokie ceny? Sprawdź! Może masz takie w swojej piwnicy. 📢 Prawie 23 tysiące kibiców na derbach Poznania - Lech Warta. Zobacz zdjęcia z trybun i znajdź się na fotografiach Niedzielne derby Poznania w PKO Ekstraklasie na żywo obejrzało 22 791. Na meczu Lecha Poznań z Wartą Poznań pojawili się kibice i sympatycy obu drużyn, a atmosfera na trybunach była niesamowita. Przygotowaliśmy dla Was zdjęcia z trybun podczas meczu Lech - Warta. Znajdziecie siebie na zdjęciach?

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA