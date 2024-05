Prasówka 17.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Michelle Obama w Poznaniu. Co za show na Impact 2024! Była Pierwsza Dama Ameryki pokazuje, jak mieć wpływ na rzeczywistość”?

Prasówka 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Michelle Obama w Poznaniu. Co za show na Impact 2024! Była Pierwsza Dama Ameryki pokazuje, jak mieć wpływ na rzeczywistość Czy tworzysz miejsce pracy, w którym Twoje dziecko poczuje się tak wspaniale, jak mówisz mu, że jest wspaniałe? - zachęcała wszystkich słuchaczy Michelle Obama podczas finałowego wydarzenia konferencji Impact 2024 w Poznaniu. Kobiety wyszły z niego z pewnością zachwycone, a mężczyźni powinni uważnie go wysłuchać.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Impact 2024 w Poznaniu. Fantastyczne dwa dni na MTP. Gwiazdy w studiu "Głosu Wielkopolskiego"! Sami zobaczcie 15 i 16 maja na konferencji Impact 2024 w Poznaniu trudno było znaleźć chwilę dla siebie, zbyt wiele się działo, zbyt wielu wartościowych osób należało i warto było posłuchać. Także redakcja "Głosu Wielkopolskiego" ma się czym pochwalić. W naszym studiu na terenie MTP nie zabrakło gwiazd i znanych twarzy. Zobacz, z kim mieliśmy przyjemność rozmawiać!

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Monika Goździalska z "Big Brother" - tak żyje. Zobaczcie jej odważne zdjęcia! [17.05.2024 r.] Monika Goździalska to znana modelka, dziennikarka i osobowość medialna, a także uczestniczka takich programów jak "Big Brother" czy "The Real Housewives. Żony Warszawy". Aktualnie w Kanale Zero Krzysztofa Stanowskiego prowadzi program "Pobudka". Zobaczcie, jak żyje dziś Monika Gożdzialska. Mamy jej odważne zdjęcia!

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyła przed programem Marysia z Łodzi [17.05.2024 r.] W "Sanatorium miłości 6" doszło do niespodziewanej zmiany. Maria Luiza z Gliwic postanowiła opuścić program, otwierając miejsce dla nowej uczestniczki. Poznajcie Marysię, emerytowaną pielęgniarkę z Łodzi. Co stoi za tą decyzją i kim jest nowa kuracjuszka? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem, a także do obejrzenia galerii zdjęć. 📢 Oto Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera - tak teraz wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Tak dziś wygląda Liv Tyler, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. Liv Tyler to amerykańska aktorka, córka lidera grupy Aerosmith Stevena Tylera i fotomodelki Bebe Buell. 29 lat temu razem z Alicią Silverstone wystąpiła w słynnym teledysku taty "Crazy". Wkrótce skończy 47 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Liv Tyler.

📢 Tak żył Zygmunt z "Sanatorium miłości 6". Trudne chwile go nie załamały [17.05.2024] Zygmunt z Krakowa to człowiek o niezwykłej historii i niegasnącym optymizmie. Pomimo życiowych burz, nie traci pogody ducha. Zgłosił się do "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju w poszukiwaniu kobiety, z którą mógłby spędzić jesień życia. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej postaci. 📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [17.05.2024 r.] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [17.05.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [17.05.2024 r.] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Ula z "Klanu" - tak dziś wygląda. Aleksandra Niżyńska zrezygnowała z aktorstwa. Postawiła na naukę! [17.05.2024] Aleksandra Niżyńska, znana widzom jako Ula z "Klanu", podjęła odważną decyzję po 11 latach grania w serialu. Obecnie ma 39 lat i podąża zupełnie inną ścieżką niż aktorstwo. Oto co obecnie robi i jak wygląda jej życie. Sprawdźcie, czy się zmieniła.

📢 Oto Alexis z "Dynastii". W maju skończy 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins, Zobaczcie zdjęcia! Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończy 91 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [17.05.2024 r.] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Ma już 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Sabrina ma już 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Brian Austin Green z "Beverly Hills 90210". Tak dziś wygląda serialowy David Silver. Ma już 50 lat! [17.05.2024 r.] Oto Brian Austin Green, czyli David Silver z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda! Brian Austin Green to amerykański aktor, któremu wielką sławę przyniosła rola Davida Silvera w serialu "Beverly Hills 90210". Jest też raperem, reżyserem i producentem filmowy. Ma już 50 lat. Tak dziś wygląda Brian Austin Green z "Beverly Hills 90210".

📢 Tak zmieniał się Kuba Wojewódzki. Wkrótce skończy 61 lat. Zobaczcie zdjęcia [17.05.2024 r.] Kuba Wojewódzki wkrótce skończy 61 lat. Tak zmieniał się przez lata. Kuba Wojewódzki to polski dziennikarz i publicysta, który swoją karierę rozpoczynał już w latach 80. XX wieku. W telewizji pracował już w latach 90. Jednak największą sławę przyniósł mu program "Idol", w którym był jednym z jurorów. Od 2002 roku pozostaje jedną najbarwniejszych postaci show-biznesu w Polsce. Niedawno skończył 60 lat. Zobaczcie, jak zmieniał się przez lata Kuba Wojewódzki. 📢 Tak żył przed programem Ryszard z "Sanatorium miłości 6" [17.05.2024] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego.

📢 Oto Joanna Jędrzejczyk na odważnych zdjęciach. Zobaczcie ją w bikini! [17.05.2024 r.] Joanna Jędrzejczyk, znana z triumfów w MMA, boksie tajskim, kickboxingu i boksie, to nie tylko sportowa legenda, ale także inspirująca postać o wielu talentach. Choć obecnie skupia się na nowych wyzwaniach, jej wpływ wciąż trwa. Zobacz, jak polska mistrzyni prezentuje się na odważnych zdjęciach, które odkrywają jej nowe oblicze.

📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Oto Aleksandra Hamkało na odważnych zdjęciach. Z tej strony gwiazdy "Na dobre i na złe" nie znacie! [17.05.2024 r.] Od pierwszej chwili na planie Aleksandra Hamkało, polska aktorka, wiedziała, że chce podążać ścieżką sztuki. Choć pierwszy raz zagrała w reklamie mając zaledwie trzy lata, jej pasja do aktorstwa rozwijała się nieustannie. Dziś jest rozpoznawalną twarzą polskiego ekranu, szczególnie znaną z roli Julii Bart w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Na Instagramie zamieszcza bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Oto Partycja Wieja z "Projekt Lady" - tak dziś wygląda. 8 lat temu wygrała ten program. Zobaczcie zdjęcia [17.05.2024 r.] Tak wygląda teraz Partycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN w 2016 roku! Program wiele zmienił w jej życiu. Brała udział Ninja Warrior Polska i Fama MMA. Ma kolekcję strojów sportowych sygnowaną swoim nazwiskiem. Na Instagramie obserwuje już ją ponad 160 tysięcy osób, a ich liczba z każdym dniem rośnie. Zobaczcie, jak zmieniła się Patrycja Wieja od czasu udziału w programie "Projekt Lady".

📢 Don Johnson z "Miami Vice" - tak dziś wygląda. Ma już 74 lata. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Oto Don Johnson z "Miami Vice". Ma 74 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

📢 Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [17.05.2024 r.] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku. 📢 Tak wygląda dziś Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [17.05.2024] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty.

📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [17.05.2024 r.] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu. 📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda pięknie, zobaczcie! [17.05.2024] Kamila Boś, postać znana z programu "Rolnik szuka żony", wyróżnia się nie tylko wyjątkową urodą, lecz także determinacją i siłą woli. Od momentu swojego udziału w programie, który miał miejsce trzy lata temu, jej popularność stale wzrasta. Zobaczcie, jak Kamila Boś prezentuje się na wyjątkowo śmiałych zdjęciach.

📢 Tak wyglądają dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [17.05.2024 r.] Wiktoria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 11", mieszka na malowniczej wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studiowała rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto syn Włodzimierza Pressa, czyli Grigorija z "Czterej pancerni i pies" - tak wygląda Grzegorz Press. Mamy zdjęcia! [17.05.2024 r.] Włodzimierz Press, legendarny polski aktor, zapisał się w pamięci widzów dzięki niezapomnianej roli Grigorija w kultowym serialu "Czterej pancerni i pies". Jednak jego kariera i życie osobiste to znacznie więcej niż tylko ta jedna postać. Zanurzmy się w fascynującym świecie tego wybitnego artysty i poznajmy bliżej jego syna, Grzegorza Pressa.

📢 Tak żył Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [17.05.2024 r.] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzył o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczył, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki. 📢 Internauci krytykują i przerabiają nowe logo Poznania. Nie mają litości! Zobacz najlepsze memy W środę miasto Poznań przedstawiło w mediach społecznościowych nowe logo i slogan. Nie obyło się od kąśliwych komentarzy oraz memów. Zobacz najlepsze z nich! 📢 Nowe logo Poznania wzbudza kontrowersje. Jak wyglądają logotypy innych polskich miast? Zobacz! Nowe logo Poznania, które zostało zaprezentowane w środę wzbudziło sporo kontrowersji. W większości przypadków opinie na jego tematy wydają się być negatywne. W ciągu doby powstało też wiele memów z użyciem nowego znaku. Sprawdziliśmy, jakimi logotypami posługują się inne miasta. Znajdziesz je w galerii.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 z angielskiego zakończony. Mamy odpowiedzi i arkusz CKE. Jak wyglądał egzamin 16 maja? Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego 2024 rozpoczął się 16 maja o godz. 9.00, a zakończył o 10.30. Arkusz i odpowiedzi z egzaminu z angielskiego opublikowaliśmy w tym tekście dziś po godz. 13.00. Gdzie szukać arkuszy z pozostałych egzaminów z języków? Sprawdź materiały egzaminacyjne i dowiedz się, jakie są zasady zdawania.

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [16.05.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Oto najlepsze licea w Poznaniu! Znalazły się w popularnym rankingu WaszaEdukacja.pl. Sprawdź aktualne zestawienie W najnowszym ogólnopolskim rankingu liceów na rok 2024, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl, poznańskie szkoły średnie wykazały się wyjątkowymi osiągnięciami. Ranking, który został opracowany na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych i osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Jedna z poznańskich placówek znalazła się na zaszczytnym 18. miejscu wśród 1978 liceów z całej Polski. Zobacz w naszej galerii 10 najlepszych liceów w Poznaniu. 📢 Dramatyczny wypadek w Gnieźnie. 3-letnie dziecko wbiegło pod koła samochodu Do zdarzenia doszło w czwartek ok. południa w Gnieźnie na ul. 3 Maja. Około 3-letnie dziecko wbiegło pod koła samochodu. Zostało przewiezione do szpitala. 📢 Kobieta na krańcu świata dotarła do Poznania. Martyna Wojciechowska przybyła na Impact 2024 z ważnym przekazem! Zobacz wideo Martyna Wojciechowska to popularna dziennikarka, podróżniczka oraz założycielka Fundacji UNAWEZA. Gwiazda "Kobiety na krańcu świata" przybyła na Impact 2024 do Poznania z bardzo ważnym przekazem. W wywiadzie dla "Głosu Wielkopolskiego" Martyna Wojciechowska zachęca młodych do rozmowy o zdrowiu psychicznym oraz dbaniu o nie.

📢 Gdzie jest mój hajs z komunii?! Prześmieszne memy komunijne zalewają internet. Uśmiejesz się do łez! Sezon komunijny w Polsce, rozpoczynający się pod koniec kwietnia i trwający do czerwca, to czas pełen rodzinnych spotkań oraz obdarowywania dzieci komunijnymi prezentami. Wśród nich prym wiodą pieniądze, ale nie brakuje również bardzo drogich upominków. W internecie pojawia się dużo śmiesznych memów, które komentują coraz bardziej ekstrawaganckie obchody Pierwszej Komunii Świętej. Zobacz je w naszej galerii. 📢 Takie są najpiękniejsze jeziora w Wielkopolsce. Poleca je National Geographic. Mają zachwycające plaże i są malownicze! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii.

📢 Kup sobie święty spokój! Oto domki letniskowe na sprzedaż w Wielkopolsce. Jeziora, lasy, piękne widoki... Zobacz zdjęcia i ceny Marzysz o domku letniskowym gdzieś nad wodą w województwie wielkopolskim? Czyste powietrze, piękna okolica, las, jezioro - to idealna miejscówka na weekendy czy dłuższy wypoczynek w wakacje. Zebraliśmy 15 ofert takich domków w Wielkopolsce w serwisie otodom.pl. Część jest gotowa do zamieszkania, inne wymagają remontu czy wykończenia. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii.

📢 Impact 2024 Poznań: Oto zdjęcia z drugiego dnia. Tak wygląda największe wydarzenie roku! Na Międzynarodowe Targi Poznańskie zawitały międzynarodowe gwiazdy! Podczas drugiego dnia na Impact 2024 wystąpi była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych - Michelle Obama. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda największe wydarzenie roku w Poznaniu. 📢 Lech Poznań betonuje chory układ, który doprowadził do kolejnej katastrofy. To nie wróży nic dobrego Człowiek, którego już dwa lata temu kibice przywitali transparentem "won nieudaczniku", zabrał się właśnie za kolejne "sprzątanie po sobie". Tomasz Rząsa wysyła sygnały, że Lech Poznań pozbędzie się kilku najbardziej zawodzących zawodników, co ma uzdrowić szatnię. Z dumą też zaprezentował nowego trenera. W rzeczywistości problemy, w które wpadł klub, są dużo poważniejsze. 📢 Słynny aktor w Poznaniu! Jesse Eisenberg: Chcę zostać Polakiem! Oto rozmowa z gwiazdą Impact 2024. Zobacz wideo Jesse Eisenberg to nagradzany aktor oraz reżyser, a już niedługo obywatel Polski. Gwiazdor aplikował o polskie obywatelstwo, a do jego przyznania został jedynie podpis prezydenta RP Andrzeja Dudy. W rozmowie dla "Głosu Wielkopolskiego" Jesse Eissenberg opowiada o swoich polsko-żydowskich korzeniach oraz o filmie kręconym w kraju przodków.

📢 Gigantyczne zarobki w Poznaniu. Stolica Wielkopolski w czołówce miast z największą płacą. Ile wynosi wynagrodzenie w innych miastach? Poznań znalazł się na drugim miejscu pod względem średniej płacy brutto z wynikiem prawie 11 tys. zł. Wielu może to szokować. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że dane te zależą od wielu czynników. 📢 Festyn Zielonoświątkowy już w niedzielę w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych! Festyn Zielonoświątkowy odbędzie się już w najbliższą niedzielę 19 maja o godz. 12:00 i potrwa do 17:00. W Muzeum Rolnictwa w Szreniawie zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci! 📢 Paznokcie maj 2024: dodaj swoim dłoniom świeżości [16.05.2024] Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure!

📢 Susza w Wielkopolsce? Rolnicy alarmują, a ekspert uspokaja: „To nie jest jeszcze ten moment, żeby mówić o suszy” W Wielkopolsce jest susza? Rolnicy alarmują w mediach, że wody jest bardzo mało, a deszcze nie są prognozowane. Eksperci uspokajają: to nie jest jeszcze moment, żeby mówić o suszy. Profesor z Uniwersytetu Przyrodniczego podkreśla, jak ważne jest retencjonowanie wody. 📢 Paznokcie wiosna 2024 - tak pomaluj paznokcie w maj. Zobacz wyjątkowe inspiracje! Te paznokcie są hitem w na wiosnę! Jak pomalować paznokcie w maju? Wiosna to czas ożywienia, a także okazja do zmiany wizerunku. Jednym z najłatwiejszych sposobów na odświeżenie swojego wyglądu jest zadbanie o paznokcie. W maju, gdy natura budzi się do życia, warto postawić na kolorowe i wiosenne wzory. Oto kilka propozycji, które będą hitem tego sezonu!

📢 Krem BB - idealny na ciepłe dni. Jaki krem BB wybrać? Warto mieć go w swojej kosmetyczce! Krem BB (skrót od "Blemish Balm" lub "Beauty Balm") to wielofunkcyjny kosmetyk do pielęgnacji skóry oraz makijażu. Został pierwotnie opracowany w Niemczech jako produkt po zabiegach dermatologicznych w celu łagodzenia podrażnień i regeneracji skóry. Kremy BB łączą w sobie właściwości nawilżające, ochronne przed promieniowaniem UV, korygujące niedoskonałości oraz kryjące drobne niedoskonałości skóry. Zawierają jak antyoksydanty, witaminy czy ekstrakty roślinne, które mają za zadanie poprawić kondycję skóry. Jaki krem BB wybrać? 📢 Te osoby nie muszą czekać w kolejce do lekarza. Wielkie zmiany w przepisach. Zobacz kogo kolejka nie obowiązuje 16.05.2024 Kolejki do lekarza pierwszego kontaktu czy specjalisty wybranej dziedziny medycyny powodują u nas najczęściej niechęć do skorzystania z bezpłatnych usług medycznych czy porady lekarskiej. Mało kto wie jednak, że istnieje lista pacjentów i przypadków w których nie trzeba stać długich godzin w kolejce w przychodni po poradę lekarską. Kto i dlaczego nie musi stać w kolejce do lekarza? Sprawdziliśmy.

📢 Te osoby nie powinny jeść nabiału. Lubisz mleko, twaróg albo jogurty? To może być powód twoich problemów zdrowotnych 16.05.2024 Jedzenie nabiału i picie mleka szkodzi - z taką opinią można się spotkać w Internecie. Często słyszymy też, że picie mleka nie jest wskazane dla osób dorosłych i że korzyści ze spożywania go mają tylko dzieci. Ile jest w tym prawdy i co na ten temat sądzą dietetycy? Czy osoby dorosłe mogą i czy powinny spożywać nabiał? Jakie korzyści z jedzenia nabiału mamy a kto nie powinien go jeść - sprawdziliśmy.

📢 Opuszczony dwór Ferdynanda Kalksteina w Stawianach koło Wągrowca. Klimatyczny budynek z XIX wieku od lat niszczeje. Sprawdź, jak wygląda! W Stawianach, niewielkiej wsi koło Wągrowca, znajduje się wyjątkowy dworek z XIX wieku. Klimatyczny budynek okala z każdej strony park w stylu krajobrazowym. Jaka jest historia tego miejsca?

📢 Mieszkańcy zapłacą mniej. Opłaty za ciepło niższe o 25 procent w Ostrowie Wielkopolskim Od środy ostrowianie zapłacą mniej za ciepłą wodę użytkową i ciepło w okresie grzewczym. Koszt gigadżula będzie niższy o blisko 25 procent – poinformował w środę wydział prasowy ostrowskiego magistratu. Docelowo obniżka ma sięgnąć 50 procent. 📢 38 krów zginęło w pożarze w gminie Wierzbinek. Z ogniem walczyło 8 jednostek straży Tragiczny bilans pożaru, który miał miejsce 15 kwietnia w Wojciechowie, to 38 krów. Ogień strawił cały budynek inwentarski. Większość zwierząt na szczęście udało się uratować. 📢 Nowe place zabaw czy strefy relaksu. Milion złotych na rozwój ogródków dla działkowców w Poznaniu Dzięki wsparciu finansowemu ze strony miasta w Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) zostaną zrealizowane inwestycje takie jak nowe place zabaw, siłownie zewnętrzne, strefy relaksu i odpoczynku oraz remont infrastruktury. Na ten cel przeznaczono rekordową kwotę - milion złotych.

📢 Oto najdroższe dzielnice w Poznaniu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi. Sprawdź najnowszy ranking! Ceny na rynku nieruchomości cały czas szaleją. Z najnowszych analiz wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły o 0,34 proc., natomiast od początku roku aż o 4,46 proc. W tej chwili średnia cena mieszkania w stolicy Wielkopolski wynosi 10 147 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 433 zł od początku roku. Wiemy, które dzielnice w Poznaniu są najdroższe. Najnowszy ranking przygotował Portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi. Tam ceny mieszkań są najwyższe.

📢 Zamknięta impreza i gustowni goście w Poznaniu. Tak wygląda Impact 2024 od kulis! Zobacz zdjęcia Międzynarodowe Targi Poznańskie pękają w szwach! Ruszył Impact 2024, na którym pojawi się była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych - Michelle Obama, aktor Jesse Eisenberg, a także sporo osobistości z Wielkopolski i całego kraju. Jak wygląda Impact 2024 od kulis? Zobacz na zdjęciach.

📢 Najcięższy polski parowóz, neogotycki dworzec i wciąż czynna parowozownia! Zobacz atrakcje w Wielkopolsce dla miłośników kolei! Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce!

📢 Juwenalia 2024 w Poznaniu bez dużej gwiazdy. Piosenkarka odwołała koncert. Dlaczego? Już w przyszłym tygodniu w Poznaniu odbędzie się największe święto studentów. Poznańskie Juwenalia potrwają od 23 do 25 maja. Ich gwiazdą miała być Daria Zawiałow, jednak piosenkarka odwołała swój koncert. Dlaczego? 📢 Kolejne remonty w Poznaniu. Będą wiadukty nad przejazdem kolejowym Poznań-Piła i nowe rondo Trwają prace nad budową wiaduktów nad torami kolejowymi linii Poznań – Piła. Zakończyła się przebudowa gazociągu na ul. Podolańskiej, przerabiany jest cieplik przy ul. Podolańskiej i ul. Wojska Polskiego, a na początku czerwca rozpocznie się budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic Koszalińskiej i Literackiej. Wiadukty mają zapewnić bezkolizyjny przejazd ulicami Lutycką i Golęcińską nad torami.

📢 15 lat spędziła w zakonie. „To była bardzo odważna i zbyt wcześnie podjęta decyzja”. Wywiad z Katarzyną Swobodą, byłą zakonnicą Jako młoda dziewczyna zdecydowała się na wstąpienie do zakonu, w którym spędziła 15 lat. Choć od trzech lat jest już byłą zakonnicą, zdecydowała się wrócić wspomnieniami do przeszłości. Katarzyna Swoboda, bo taki jest jej pseudonim literacki, napisała książkę „Habit”, w której opowiedziała o poczuciu zagubienia, rozterkach i dogłębnej samotności, doświadczonej pomimo życia we wspólnocie. W rozmowie z nami uchyliła rąbka klasztornej codzienności. Opowiedziała o studiach, relacjach w klasztorze, posłuszeństwie, a nawet zakazanej miłości. 📢 Piłkarze Lecha Poznań, którzy odejdą w letnim okienku transferowym. Czas na wietrzenie szatni i pozbycie się "sytych kotów" Przed Lechem Poznań kolejny etap w historii. Zatrudnienie Mariusza Rumaka okazało się dużym błędem, pomimo tego, że "Kolejorz" nadal ma szanse na podium i grę w europejskich pucharach. Ekipa z Wielkopolski na początku tygodnia potwierdziła, że w nowym sezonie trenerem będzie Niels Frederiksen. Szkoleniowiec i włodarze klubu muszą nieco odświeżyć kadrę i pozbyć się niepotrzebnych zawodników. Oto piłkarze, którzy są na wylocie.

📢 Oto cztery warianty, które muszą być spełnione. Tylko szczęście może sprawić, że Lech Poznań awansuje do europejskich pucharów Lech Poznań po niedzielnej porażce z Legią Warszawa (1:2) skomplikował sobie drogę do Ligi Konferencji Europy. Kolejorz musi wygrać dwa najbliższe mecze, by choć w najmniejszym stopniu myśleć o zajęciu trzeciego miejsca. Ten scenariusz nie jest nieprawdopodobny, choć do tego, aby to osiągnąć potrzebne będzie jeszcze szczęście. Przeanalizowaliśmy cztery warianty na najbliższe dni. 📢 Komunia w PRL-u to nie to samo, co teraz! Tamte wydarzenia miały inny wymiar. Przypominamy, jak kiedyś świętowano. Zobacz zdjęcia sprzed lat Komunia w PRL-u była wielkim wydarzeniem zarówno dla dziecka, jak i jego rodziców. Na ten dzień czekano miesiącami. Wiązał się on również z przygotowaniami, jak zorganizowanie eleganckich ubrań, a także niewielkiego przyjęcia, choćby w formie nieco wystawniejszego niż na co dzień obiadu w rodzinnym gronie. Przypominamy, jak kiedyś wyglądała komunia.

📢 Części do czołgów K2 jeszcze mogą być produkowane w Poznaniu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz: widzę szansę Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne i Zakłady Hipolit Cegielski – Poznań S.A. nie będą produkować czołgów K2, tak jak rok temu obiecywał ówczesny minister obrony Mariusz Błaszczak – jednak nie stoją na straconej pozycji. Nadal brana pod uwagę jest możliwość wytwarzania w Poznaniu elementów do K2 i do samobieżnych armatohaubic K9. Zapewnił o tym ostatnim wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w środę 15 maja, w czasie wizyty na Rynku Łazarskim w Poznaniu. 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 40 tysięcy cierpiało oglądając klęskę Lecha z Legią. Przy Bułgarskiej tylko kibice stanęli na wysokości zadania. Zobacz zdjęcia kibiców Młodsi i starsi, kibice i kibicki zamiast świętować na ENEA Stadionie zwycięstwo piłkarzy Lecha Poznań nad największym rywalem oglądało wyjątkowy popis nieudolności piłkarzy Kolejorza. Byłeś w niedzielę 12 maja na trybunach przy Bułgarskiej? Zobacz zdjęcia kibiców z meczu Lech Poznań - Legia Warszawa.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2024 - język polski. Tutaj najdziesz ARKUSZE CKE i wszystkie poprawne ODPOWIEDZI! Dziś ósmoklasiści rozpoczęli zmagania z egzaminami. 14 maja podeszli do języka polskiego. 15 maja odbędzie się egzamin z matematyki, a 16 maja z języka nowożytnego. W tym artykule około 13:00 pojawią się zarówno arkusze CKE, jak i poprawne odpowiedzi. Prosimy odświeżać stronę! 📢 Pchli Targ w Poznaniu zadebiutowała w nowej lokalizacji. Zobacz, jak wygląda giełda staroci w Komornikach. Co można było kupić? Zdjęcia! Poznański pchli targ, znany z wyjątkowych znalezisk i przystępnych cen, niedawno zadebiutował na parkingu Centrum Handlowego Auchan w Komornikach. W nowej lokalizacji pojawili się poszukiwacze okazji oraz miłośnicy niepowtarzalnych przedmiotów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które oddają wyjątkową atmosferę pchlego targu w Komornikach i prezentują niektóre z perełek, jakie można było tam znaleźć!

📢 Nowy trener Lecha Poznań wylądował! Od razu udał się na Enea Stadion Nowy trener Lecha Poznań zameldował się w Poznaniu. Niels Frederiksen o godzinie 12.20 wylądował na lotnisku Ławica i od razu udał się na stadion przy ulicy Bułgarskiej. Tam ma dopiąć szczegóły i podpisać kontrakt z Kolejorzem. 📢 PKP Cargo zmaga się z kryzysem! Plany na "nieświadczenie pracy" dla prawie jednej trzeciej załogi. Wielkopolscy pracownicy zagrożeni! W obliczu trudnej sytuacji finansowej, PKP Cargo ogłosiło plany wprowadzenia tzw. nieświadczenia pracy dla znaczącej części swojej załogi. Decyzja ta jest bezpośrednio związana z próbą ograniczenia kosztów operacyjnych spółki, która w pierwszym kwartale bieżącego roku odnotowała straty na poziomie 118 milionów złotych. Związki zawodowe zapowiedziały obronę praw pracowników.

📢 Tramwaj na Naramowice w Poznaniu. Społecznicy zbierają głosy za jak najszybszą budową. Możesz podpisać petycję Prawie 1000 osób podpisało się pod petycją Pawła Sowy, byłego radnego miejskiego, w sprawie jak najszybszej budowy II etapu Tramwaju na Naramowice. Według władz Poznania nie pojedziemy tą trasą przed 2029 r. Może to oznaczać utratę zagwarantowanych na ten cel funduszy unijnych z programu Feniks. Gdzie można ją podpisać?

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Kasety magnetofonowe z lat 80. i 90. przeżywają w 2024 roku renesans - oto zdjęcia i ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić W późnym PRL-u kasety magnetofonowe były bardziej popularne niż płyty winylowe. Obecnie wraz z modą na vintage przeżywają renesans. Ile są dziś warte? Jakie są dzisiaj ceny kaset magnetowidowych? Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Matura 2024: niemiecki na poziomie podstawowym. Arkusz i odpowiedzi. Sprawdź wymagania, typy zadań i arkusze z ubiegłych lat Matura z języka niemieckiego na poziomie podstawowym odbyła się 9 maja w godzinach 14-16. Arkusz CKE i odpowiedzi do zadań zamieściliśmy tego samego dnia, po godz. 19.00. W tym tekście znajdują się najważniejsze informacje o maturze z niemieckiego: wymagania, typy zadań i arkusze z ubiegłych lat. Przypominamy, że arkusze z języków włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego i rosyjskiego też są już dostępne na stronie CKE. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Kolejne zmiany kapłanów w parafiach w Wielkopolsce. Wejdą w życie w wakacje. Sprawdź! Archidiecezja poznańska zapowiedziała zmiany personalne w wielkopolskich parafiach. Wejdą one w życie w miesiącach wakacyjnych. Zobacz, jakich kościołów dotyczą zmiany 📢 Biżuteria PRL w 2024 roku - tyle dziś kosztuje. Zobacz zdjęcia i ceny. Taka jest poszukiwana przez kolekcjonerów staroci Pamiątki z czasów PRL mogą być teraz bardzo cenne. Stara biżuteria z lat 60., 70. i 80. wraca do mody. Niektóre pierścionki, kolczyki, bransoletki czy naszyjniki mogą być dzisiaj sporo warte. Masz w domu taką biżuterię? Nie wyrzucaj jej. Przeszukaj szkatułki po babci i szuflady - być może możesz się na takiej starej biżuterii wzbogacić. Zobacz, ile jest warta. Oto przykładowe zdjęcia i ceny.

📢 Tak żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości 6". "Jestem waleczną lwicą". Zobacz zdjęcia [24.04.2024] Maria z Czarnowa to przedsiębiorcza kobieta. W swoim zawodowym życiu osiągnęła wszystko co chciała teraz. Do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się, by znaleźć partnera, z którym mogłaby dzielić swoje radości i smutki. Kim jest Maria z "Sanatorium miłości"? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Zobaczcie też zdjęcia!

📢 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu. Znalazły się w ogólnopolskim rankingu! Sprawdź, gdzie warto się uczyć Portal waszaedukacja.pl przygotował najnowszy ranking najlepszych szkół podstawowych w kraju. Wśród nich znalazło się kilka z Wielkopolski. Sprawdziliśmy, które miejsca zajęły placówki ze stolicy naszego województwa. Zobacz 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu! 📢 Mistrzowie Agro, już dziś o godz. 21:30 poznamy zwycięzców w kategoriach powiatowych. Zobacz, kto ma szansę na awans do etapu wojewódzkiego! Tegoroczna edycja największego w Polsce plebiscytu wiejskiego i rolniczego rozpoczęta! Po raz kolejny najpierw w powiatach i regionach, a później w skali województwa i całego kraju zostaną przyznane zaszczytne tytuły dla sołtysów, rolników, liderów społeczności i kół gospodyń wiejskich. O nagrody i wielką promocję powalczą również gospodarstwa agroturystyczne oraz sołectwa.

📢 Linda Evans, czyli Krystle "Dynastii" skończyła 81 lat. Tak wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [21.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Właśnie skończyła 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.