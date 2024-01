Prasówka 18.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nie żyje Piotr Dąbrowski, szef poznańskiej przychodni weterynaryjnej”?

Prasówka 18.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nie żyje Piotr Dąbrowski, szef poznańskiej przychodni weterynaryjnej "Żegnamy Szefa, Mentora, Przyjaciela oraz Wybitnego Weterynarza, człowieka o wielkim sercu dla niezliczonej rzeszy podopiecznych, którym niestrudzenie pomagał od 30 lat" - napisali w oświadczeniu na Facebooku pracownicy przychodni

📢 Trwa Dzień Judaizmu. W Poznaniu obchodzono go cały tydzień. W kościele św. Wojciecha zapalono Menorę Dialogu Od 11 do 18 stycznia w Poznaniu trwają uroczystości związane z Dniem Judaizmu. Metropolita poznański arcybiskup Stanisław Gądecki przewodniczył nabożeństwu biblijnemu podczas którego zapalono Menorę Dialogu 📢 Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia jej domu [18.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

Prasówka 18.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Cindy Crawford - tak dziś wygląda. Modelka wkrótce skończy 58 lat. Zobaczcie zdjęcia! [18.01.2024] Tak wygląda dziś Cindy Crawford. Supermodelka wkrótce skończy 58 lat! Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 58-urodziny obchodzić będzie 20 lutego 2024 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka.

📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [18.01.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990! 📢 Marcelina Zawadzka - tak się ubiera Miss Polonia 2011. Dziś to ikona mody. "Klasa światowa". Zobaczcie zdjęcia! [18.01.2024] Marcelina Zawadzka to jedna z najbardziej znanych postaci polskiego show-biznesu. Zdobyła tytuł Miss Polonia 2011. Pracuje jako modelka, prezenterka telewizyjna, a nawet aktorka. Dziś jest ikoną stylu. Wiele kobiet chce ubierać się tak jak ona. Zobaczcie najciekawsze stylizacje, w których pojawiła się publicznie. Mamy zdjęcia!

📢 Małgorzata Foremniak ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [18.01.2024] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Sergiusz Żymełka z serialu "Rodzina zastępcza" ma już 32 lata. Tak dziś wygląda filmowy Filip. Zobaczcie zdjęcia! [18.01.2024] Pamiętacie Filipa Kwiatkowskiego z serialu "Rodzina zastępcza". Grał go Sergiusz Żymełka. Wówczas był małym chłopcem, a dziś już 32-letnim mężczyzną. Widzowie pokochali Filipa z "Rodziny zastępczej". Zobaczcie, czym zajmuje się dziś i jak Sergiusz Żymełka. Bardzo się zmienił.

📢 Tak wygląda dziś Shazza, królowa disco-polo. Zobaczcie zdjęcia! [18.01.2024] Shazza to polska piosenkarka, którą niegdyś okrzyknięto królową disco-polo. Jej piosenki takie jak "Bierz co chcesz", "Baiao Bongo" czy "Tak bardzo zakochani" znała cała Polska. Shazza dziś ma 56 lat i ciągle występuje na scenie i nadal przyciąga tłumy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Shazza, królowa disco-polo.

📢 Tak Julia Kamińska wygląda w samej bieliźnie. "Piękna i zjawiskowa". Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! [18.01.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie. 📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia [18.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Oto domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, polskich skoczków narciarskich. Zobaczcie zdjęcia! [18.01.2024] Domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego! Tak mieszkają polscy skoczkowie. Zobaczcie, jak wyglądają ich domy zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Sprawdźcie też, jakie mają widoki ze swoich okien. Który dom podoba wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [18.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [18.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [18.01.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów [18.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Grypa w natarciu. Rośnie liczba chorych w Wielkopolsce. Mamy dane z powiatów Coraz więcej zachorowań na grypę - alarmują lekarze i przypominają, że obecny sezon sprzyja wielu infekcjom, a najlepszą ochroną przed nimi są szczepienia. Ile zakażeń wirusem grypy odnotowano w poszczególnych sanepidach w Wielkopolsce? Sprawdź dane z powiatów. 📢 Mężczyzna leżał nieprzytomny pod blokiem w Poznaniu. “Śmierć poniósł prawdopodobnie na skutek upadku z dużej wysokości”. Komenda Miejskiej Policji w Poznaniu około godziny 14:25 otrzymała zgłoszenie o nieprzytomnym mężczyźnie leżącym pod blokiem na ulicy osiedlu Rzeczypospolitej 14. Załoga pogotowia ratunkowego walczyła o jego życie, niestety nie udało się go uratować.

📢 Żarnowiec. Elektrownia jądrowa. Jak wygląda aktualnie? Minęło 40 lat od rozpoczęcia porzuconej inwestycji. Zdjęcia Od rozpoczęcia budowy, która miała się stać pierwszą polską elektrownią jądrową, mijają właśnie 4 dekady. Po 8 latach prac marzenia o krajowej energetyce atomowej zostały pogrzebane. 17 grudnia 1990 roku rząd Tadeusza Mazowieckiego pod presją protestów społecznych i w realiach wychodzenia z ciężkiego kryzysu gospodarczego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W ten sposób przedsiębiorstwo „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie” na pewien czas przybrało absurdalną nazwę „Elektrownia Jądrowa Żarnowiec w budowie w likwidacji”, a na setkach hektarów wysiedlonej i zlikwidowanej wsi Kartoszyno nad Jeziorem Żarnowieckim dotąd straszą porzucone obiekty niedokończonej „atomówki”. 📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach.

📢 Mural Uzumaki w centrum Poznania. Czy zniknie z kamienicy? "Jeżeli chodzi o graffiti jestem absolutnie bezwzględny" Graffiti mają swoich sprzymierzeńców, ale nie każdy jest zadowolony z ich obecności... Jaki właściwie jest problem i czy malunki są sztuką czy aktem wandalizmu?

📢 Nakradli części za sto tysięcy złotych, teraz są w rękach policjantów ze Śremu. Finał sprawy będzie w sądzie Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Tak można powiedzieć o mężczyznach, którzy zostali zatrzymanie przez policjantów ze Śremu. W październiku minionego roku ukradli części samochodowych za sto tysięcy złotych, teraz za swój czyn opowiedzą przed sądem. 📢 Młody piłkarz Lecha Poznań na celowniku tureckiego giganta. Będzie transfer? Tureckie media donoszą, że 22-letni pomocnik Lecha Poznań Filip Marchwiński znalazł się na celowniku Galatasaray. Kontrakt "Marchewy" z Kolejorzem wygasa w 2025 roku, więc poznański klub mógłby zarobić na swoim wychowanku.

📢 Dworzec bez toalety, a ludzie załatwiają potrzeby fizjologiczne na posesjach mieszkańców. Absurdalna sytuacja w Szamotułach Mieszkańcy obszarów znajdujących się blisko dworca PKP w Szamotułach ponownie apelują o reakcję na incydenty, do jakich dochodzi na terenie ich posesji. Jak informują, brak zapewnionej na dworcu toalety jest przyczyną załatwiania potrzeb fizjologicznych przy ich domach. Spółka PKP S.A. zabrała głos. Czy na dworcu zostanie otwarta toaleta? 📢 Władze Poznania będą musiały zapłacić Biedronce milionowe odszkodowania? Powodem wątpliwie estetyczne logo Urząd Miasta Poznania chce zmiany szyldu Biedronki ze względu na wątpliwie estetyczny logotyp sieci sklepów. Na podstawie uchwały krajobrazowej popularna sieciówka zmuszona będzie do wprowadzenia zmian. Natomiast miasto może być zmuszone do wypłacenia Biedronce trzech milionów odszkodowania. O całej sytuacji informuje Radio Zet.

📢 Ta zima w Lechu Poznań może być nietypowa. Chodzi o transfery Zimowe okienko transferowe w Lechu Poznań zapowiada się w tym roku wyjątkowo mało atrakcyjnie. Wszystko wskazuje na to, że do Kolejorza nie dołączy żaden nowy zawodnik. Takiej sytuacji nie było od wielu lat. A przecież kilku zawodników, których wcześniej udało się pozyskać w styczniu czy lutym, należy dziś do kluczowych postaci poznańskiej drużyny, a trener Mariusz Rumak właśnie od nich będzie rozpoczynał ustalanie składu, w wiosennych meczach.

📢 Wypadek w Cichej Górze. Dwie osoby trafiły do Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyślu. Kolejny kierowca uderzył w drzewo! Dzisiaj, 17 stycznia po godzinie 8:00 doszło do wypadku drogowego w Cichej Górze. Samochód osobowy, którym podróżowały dwie osoby - kierowca i pasażer, uderzył w drzewo.

📢 Pożegnanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. Czuwanie modlitewne w pierwszy dzień uroczystości żałobnych Dwudniowe pożegnanie ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego z mszą żałobną zaczęło się w Radwanowicach przed południem w środę, 17 stycznia 2024 roku. O godz. 10 wprowadzono trumnę z ciałem zmarłego Kapłana do kościoła w Radwanowicach. Rodzina księdza Tadeusza, podopieczni, osoby niepełnosprawne i pracownicy Fundacji im. Brata Alberta trwali na modlitewnym czuwaniu. Jak mówili żegnają swojego Prezesa i Przyjaciela. Uroczystości żałobne zaplanowane zostały na dwa dni. 📢 Radni Miasta Poznania omawiali plany likwidacji koczowiska Romów. Inwestor planuje budowę osiedla Mieszkańcy nie są zadowoleni z planowanej wysokiej zabudowy, która miałaby powstać na terenach rodzinnych ogrodów działkowych im. 23 Lutego zamieszkałych obecnie przez osoby narodowości rumuńskiej pochodzenia romskiego. 📢 Mieszkańcy Moraska w Poznaniu nie chcą budowy nowej drogi. Twierdzą, że będzie ona służyła głównie przyjezdnym Północna część Poznania stanie się nową dzielnicą mieszkaniową zagospodarowaną według koncepcji miasta-ogrodu. Do nowych osiedli trzeba jednak jakoś dojechać. Pomóc w tym ma tak zwany ring Morasko. Mieszkańcy nie chcą jednak budowy jego zasadniczej części, tak zwanego widelca moraskiego.

📢 Halę Arena w Poznaniu prościej i taniej byłoby wyburzyć. MTP remontu nie odpuszcza. Nowa hala na razie tylko w sferze marzeń Niedawno informowaliśmy o unieważnieniu przetargu na remont i przebudowę poznańskiej Hali Arena. Oferty na wykonanie prac okazały się zbyt drogie. MTP zapowiada, że nie rezygnuje z projektu, jednak za te pieniądze halę można by było postawić od nowa. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że taka propozycja jest na stole. Jednak prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak chce doprowadzić do końca remont i przebudowę zabytkowego obiektu.

📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał biurowiec Bałtyk w centrum Poznania. Zobacz zdjęcia z budowy Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku. 📢 Oni mają trudny charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 17.01.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion.

📢 Autobus w rowie w Borkowie Starym koło Kalisza. W środku było 11 osób! Autobus PKS wpadł do przydrożnego rowu w Borkowie Starym w podkaliskiej gminie Żelazków. W środku znajdowało się 11 osób. Dwie zostały poszkodowane. Jedna z nich trafiła do szpitala. 📢 Tego nie powinny jeść koty! Po zjedzeniu tych produktów kot może się rozchorować, a nawet umrzeć! Sprawdź zakazane produkty! Każdy właściciel kota chciałby, by jego pupil cieszył się zdrowiem i żył długo. Niestety, często zdarza się tak, że koty chorują i cierpią przez złą dietę. Właściciele, przekonani, że robią dobrze, podsuwają im produkty żywnościowe, ale niestety wyrządzają tym krzywdę zwierzęciu. Sprawdziliśmy, czego nie mogą jeść koty. Po zjedzeniu tych produktów nasz kot może się poważnie rozchorować. Niektóre z nich stanowią śmiertelne zagrożenie dla naszych pupili.

📢 Studniówka 2024 VII LO w Poznaniu. Tak bawili się i wyglądali uczniowie Dąbrówki w hotelu Mercure. Zobacz zdjęcia! Taki bal zdarza się tylko raz w życiu! W sobotę, 13 stycznia, odbyła się studniówka VII LO w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w hotelu Mercure. Na miejscu był fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia ze studniówki VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. Zabawa była przednia!

📢 Studniówka 2024 ZSE w Poznaniu. Wyjątkowe kreacje i eleganckie garnitury! Zespół Szkół Ekonomicznych bawił się w Concordii - zdjęcia Ruszył wielki sezon studniówkowy. W weekend odbyła się studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w Concordii Design. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Ekonomicznych, która odbyła się w sobotę, 13 stycznia 2024 roku.

📢 Przerażający wypadek w Odolanowie. Nie żyje popularny DJ. Jechał do szpitala po partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem W czwartkowym wypadku w Odolanowie w powiecie ostrowskim zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Jedną z ofiar jest popularny DJ, który tego dnia miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem. Druga ofiara wypadku w Odolanowie to jego 19-letni kolega. Według nieoficjalnych informacji to kierowca audi, którym podróżowali zmarli mężczyźni, wyprzedzał ciąg aut, gdy doszło do wypadku. 📢 Nie tylko 19-latkowie! Kwalifikacja wojskowa 2024. Te osoby dostaną wezwanie na badania. Zobacz zasady Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do końca kwietnia – poinformowało Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Warto pamiętać, że od 13 stycznia obowiązują nowe przepisy, które narzucają poborowym zaledwie 6 godzin na stawienie się w wyznaczonej jednostce wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub ogłoszenia stanu wojny. Kto dostanie wezwanie, jakie są zasady tegorocznej kwalifikacji wojskowej i jak się do niej przygotować? Sprawdziliśmy.

📢 Beka z Poznania! Internauci wyśmiewają niekończące się remonty i betonozę. Zobacz najlepsze memy Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii.

📢 Ta drogeria istnieje od blisko 90 lat! Z wizytą w najstarszym sklepie w Gnieźnie Są takie miejsca na mapach wielkopolskich miast, które na stałe wpisały się w ich krajobraz. W Gnieźnie jednym z nich jest drogeria przy ulicy Wyszyńskiego, która funkcjonuje w tym samym miejscu od końca lat 30. ubiegłego wieku. Obecnie prowadzi ją Jola Mrówczyńska, miłośniczka porcelany z Bolesławca. 📢 Ostrożnie na drogach! Kolejny zimowy dzień w Wielkopolsce. IMGW wydało ostrzeżenie 17 stycznia to kolejny zimowy dzień w Wielkopolsce. Znów dosypał śnieg, a nocą temperatury spadły poniżej zera. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla części województwa.

📢 Wojsko sprzedaje terenówki, ciężarówki, łodzie i samoloty. Jak kupić czołg albo transporter opancerzony? Zainteresowanie zakupem pojazdów wojskowych, takich jak czołgi, transportery czy ciężarówki, stało się możliwe dzięki Agencji Mienia Wojskowego, która przeprowadza wyprzedaż pojazdów opancerzonych, łodzi, a nawet samolotów. Oto, jakie militarne wyposażenie można nabyć od polskiej armii, oraz jakie warunki trzeba spełnić przed finalizacją zakupu. 📢 Tanie domy od komornika! Oto nowe licytacje nieruchomości w Wielkopolsce. Sprawdź zdjęcia, oferty i ceny Na licytacjach komorniczych bez problemu można znaleźć domy w stosunkowo niskich cenach, ale za to w dobrym stanie technicznym. Takie rozwiązanie powinny wziąć pod uwagę osoby, które poszukują nowego miejsca zamieszkania, ale ich budżet jest dość ograniczony. Ile kosztują wystawione na licytacje nieruchomości? Sprawdź naszą galerię, w której prezentujemy najciekawsze oferty w Wielkopolsce.

📢 To był jeden z pierwszych zagranicznych obozów Lecha Poznań. Kolejorz trenował na Węgrzech, a potem... zdobył mistrzostwo Tegoroczny zimowy obóz przygotowawczy piłkarze Lecha Poznań spędzają w Belek w Turcji. W zeszłym roku był to Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kolejorz od wielu lat wybiera zagraniczne destynacje. Jest to jednak reguła, która zaczęła robić się bardzo popularna dopiero w XXI wieku. Rzadziej jeżdżono za granicę w latach 90., natomiast w latach 80. był to absolutny luksus. Na taki Kolejorz pozwolili sobie w 1983 roku, gdy do rundy wiosennej przygotowywał się na Węgrzech. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu.

📢 Kup tanie mieszkanie od komornika! Oto najnowsze licytacje od komornika. Zobacz zdjęcia i ceny W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w styczniu i lutym 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Wakacje Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem wybrali Dominikanę. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Ania i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony," postanowili uciec przed zimową szarugą w Polsce i spędzić upragnione wakacje na gorącej Dominikanie. Para wraz z dziećmi, Liwią i Janem, zamieszkali w malowniczym Punta Cana, na wschodnim wybrzeżu Dominikany, znanym również jako Wybrzeże Kokosowe. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.01.2024] Sabrina wkrótce skończy 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Hugo i Chmura. Nowi czworonożni funkcjonariusze dołączyli do Komendy Powiatowej Policji w Pile Hugo i Chmura są wyszkolone do poszukiwania osób zaginionych, sprawców przestępstw oraz wyszukiwania narkotyków. Z pewnością przysłużą się w pracy jako nowi funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Pile. 📢 Od 40 lat służy w policyjnym mundurze. Asp. sztab. Adam Owczarzak skacze ze spadochronem, pływa i szkoli młodych Asp. sztab. Adam Owczarzak z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie obchodzi jubileusz 40-lecia służby w policyjnym mundurze. To policjant z krwi i kości - lubi swoją pracę i jest dumny z pełnionej służby. Ma na swoim koncie zatrzymanie niejednego groźnego przestępcy. Współpracuje z rozmaitymi służbami, w tym z wojskiem, w ramach szkoleń antyterrorystycznych, skacze ze spadochronem i szkoli młodych policjantów.

📢 Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera czeka na prawomocny wyrok. "Cała ta sprawa została wykreowana przez CBA" Za niespełna dwa tygodnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyda prawomocny wyrok w sprawie wójta Suchego Lasu. Grzegorz Wojtera został oskarżony o nadużycie uprawnień i wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku gminy. Są pierwszej instancji uniewinnił go od zarzucanych mu czynów. - Akt oskarżenia w tej sprawie nigdy nie powinien trafić do sądu. Cała ta sprawa została wykreowana przez CBA - powiedziała mecenas Lidia Ignaczak, obrończyni wójta.

📢 Do schroniska dla zwierząt w Kaliszu trafiły cztery szczeniaki. Prawdopodobnie były maltretowane Do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu przywieziono cztery szczeniaki. Z uwagi na zły stan zdrowia trafiły do lekarza weterynarii. Dwóch nie udało się uratować. Lekarz i pracownicy schroniska podejrzewają, że zwierzaki mogły być maltretowane. Poszukują ich właścicieli.

📢 Słodki Dzień Babci narodził się prawie 60 lat temu w Poznaniu! Obchodzony od prawie 60 lat Dzień Babci wziął swój początek w Poznaniu. To właśnie wtedy dziennikarz legendarnego „Expressu Poznańskiego” zaraził pomysłem funkcjonującą po dziś dzień kultową cukiernię Hotelu Merkury. 📢 Znamy I wicewojewodę wielkopolską. Ma doświadczenie w samorządzie terytorialnym i biznesie Premier Donald Tusk w poniedziałek powołał nową I wicewojewodę wielkopolską. Została nią Karolina Fabiś-Szulc, która dotychczas pełniła rolę starszego inspektora w Oddziale Kontroli na Miejscu Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

📢 Podpoznański producent z gigantycznym zamówieniem. Włoska Genua czeka na nowoczesne trolejbusy Rekordowe zamówienie na dostawę 112 sztuk 18-metrowych trolejbusów z włoskim przewoźnikiem AMT Genova zawarła firma Solaris. 📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Poznaj niegrzeczną listę. Takimi słowami możesz obrazić poznaniaka i poznaniankę. Lepiej uważaj! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Były zawodnik Lecha Poznań i Warty może w końcu znaleźć nowy klub. Ostatni raz w piłkę grał lata temu Wołodymyr Kostewycz, czyli były obrońca Lecha Poznań oraz Warty Poznań, po wielu miesiącach może znaleźć nowy klub. Ukrainiec przebywa obecnie na testach w beniaminku ekstraklasy - Ruchu Chorzów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 31-latek w sobotę może zostać ogłoszonym nowym piłkarzem Niebieskich.

📢 Oto liczby, które najrzadziej dają wygrane w Eurojackpot Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego, w której można wygrać najwyższe pieniądze. Gra dostępna jest w kilkunastu krajach w Europie. Na kuponie musimy skreślić dwa zestawy liczb, a prawdopodobieństwo wygrania głównej nagrody wynosi 1 : 139 838 159. Zobaczcie, jakie liczby padają najrzadziej w losowaniach tej gry. 📢 Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska - zdjęcia. Tak wygląda prywatne życie i kariera dwojga popularnych dziennikarzy Maciej Orłoś, gwiazda "Teleexpressu" - programu informacyjnego TVP1, związał się w ostatnim czasie z młodszą od siebie o ponad 20 lat Pauliną Koziejowską. Kobieta, podobnie jak znany prezenter, karierę rozpoczynała w telewizji. Para dzieli się często swoim życiem w mediach społecznościowych, pokazując nie tylko fotki z wakacji, ale i filmiki ze swojego domu. Jak żyją na co dzień Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś, pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Tyle zarabiają nauczyciele w ramach nadgodzin. Mamy przykłady Wynagrodzenia nauczycieli są kiepskie, dlatego w tym roku mają dostać duże podwyżki. Na ich konta ma trafić o 30% więcej, a już niebawem mają rozpocząć się rozmowy o uzależnieniu wynagrodzenia belfrów od średniej krajowej. Tymczasem nauczyciele ratują swój domowy budżet dodatkowymi godzinami pracy. Ile zarabiają nauczyciele dzięki nadgodzinom? Sprawdźcie. 📢 Takie są teraz najmodniejsze kuchnie. Zobacz aktualne trendy Meble w kuchni muszą być przede wszystkim praktyczne, solidne i stylowe. W kuchni szafki muszą być wygodnie rozplanowane, być łatwe w czyszczeniu, dopasowane do naszego wzrostu. Wystrój kuchni powinien pasować do całego mieszkania. Zobaczcie, jak kuchnie projektują architekci. Mamy dla Was kilka inspiracji.

📢 Miejsce jak z bajki. Lech Poznań nie ma prawa narzekać na warunki w Belek. Tak wygląda miejsce, w którym Kolejorz będzie szlifować formę Od poniedziałku 15, przez jedenaście dni, do 26 stycznia 2024 roku Lech Poznań będzie przebywał na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort, położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Lechici oprócz dobrze zaopatrzonego ośrodka treningowego, który należy do resortu, będą mieli do dyspozycji wiele dogodności oraz pięknych widoków, które oferuje hotel. Zobaczcie, w jakich warunkach lechici będą szlifować formę do rundy wiosennej.

📢 Tu znajdziesz prawdziwe perełki! Giełda antyków, staroci i militariów przed M1 na Franowie w Poznaniu. Sprawdź, co można było kupić 13 stycznia odbyła się kolejna giełda antyków, militariów i staroci na poznańskim Franowie przed galerią M1. Multum sprzedających i zainteresowanych przyszło, by poszukać perełek wśród wystawionych produktów. Dla kolekcjonerów to nie lada gratka! 📢 16-osobowa rodzina z Tarnowa Podgórnego została bez dachu nad głową. W końcu mogą odetchnąć z ulgą! To zasługa wielu osób Dach kamienicy, zamieszkiwanej przez 16-osobową rodzinę Mielcarków z Tarnowa Podgórnego pod Poznaniem, niebawem będzie gotowy. We wrześniu ubiegłego roku Mielcarkowie zostali bez dachu nad głową po tym, jak dekarz zszedł z budowy. Konieczny jest jeszcze remont wewnątrz budynku. Pomieszczenia zostały zalane przez opady deszczu. 📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Oto zdjęcia! Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 Spór o godziny "czarnkowe". Nauczyciele są zaniepokojeni wypowiedziami wiceminister Katarzyny Lubnauer Godziny „czarnkowe” muszą być wykorzystywane na konsultacje. Tak mówią przepisy. Wypowiedzi ministry edukacji zaniepokoiły ZNP – nie chcą działać poza prawem. 📢 To są najmodniejsze fryzury w 2024 roku dla kobiet po 50. Tak warto się czesać Uczesanie powinno być dostosowane między innymi do kształtu naszej twarzy, ale także karnacji czy wieku. Jeśli Źle dobierzemy fryzurę może nam ona dodać lat i sprawić, że poczujemy się niepewnie. Za to odpowiednio dobrana fryzura może nam dodać pewności siebie i odjąć lat. Zobaczcie inspiracje na fryzury dla dojrzałych kobiet. 📢 Uczniowie dają czadu, a nauczyciele? Załamują ręce... Oto nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2024. Zobacz! Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Tak wyglądają torty rozwodowe - zdjęcia. Zobacz wypieki z okazji rozpadu związku Moda na celebrowanie rozwodu dotarła do Polski. Torty z okazji rozpadu związku cieszą się coraz większą popularnością i trzeba przyznać, że są naprawdę pomysłowe. Jedne są humorystyczne, inne wyglądają upiornie. Zobacz je na zdjęciach. 📢 75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 Studniówka 2024. To był bal! Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i XXIX LO w Poznaniu Olśniewające suknie, eleganckie garnitury i tradycyjny polonez. W piątek, 5 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w Poznaniu! W sali bankietowej Pałacu Jaśminowego wspaniale bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Na ich studniówce nie zabrakło też fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Internet zrywa boki! Oto szalone memy o Poznaniu. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Internet śmieje się z Poznania! Poznań miasto doznań, herbata TeyTey, Lech Poznań, przywary poznaniaków... Zobacz szalone i śmieszne memy o stolicy Wielkopolski, które znaleźliśmy w sieci.

📢 Spłonęła restauracja z "Kuchennych Rewolucji". Trwa zbiórka pieniędzy na odbudowę "Bistro Kolorowe Wazy" w Biedrusku 13 sierpnia w Biedrusku pod Poznaniem doszło do pożaru w "Bistro Kolorowe Wazy". To lokal, który w przeszłości przeszedł metamorfozę za sprawą Magdy Gessler i programu "Kuchenne Rewolucje". Właściciele zbierają pieniądze na odbudowę bistro. 📢 Poznań nie do poznania! Zapytaliśmy sztuczną inteligencję (AI) jak będzie wyglądała stolica Wielkopolski za 100 lat. Zobacz ilustracje! Wszystko się zmienia, ale czy zawsze zmienia się na lepsze? – mógłby z westchnieniem rzecz Paulo Cohelio, gdyby przypadkiem odwiedził Poznań i budzące sporo kontrowersji „zrewitalizowane” miejsca w przestrzeni publicznej takie jak Rynek Łazarski, Święty Marcin czy Plac Kolegiacki. A jak mógłby zmienić się Poznań w perspektywie stu lat? Takich wizji architektonicznych i planistycznych w obecnym magistracie jeszcze nie ma (może to i lepiej), ale od czego mamy – będącą obecnie na szczycie popularności - sztuczną inteligencję (AI) i coraz liczniejsze programy graficzne operujące na jej bazie?