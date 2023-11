Prasówka 18.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Mecz Polska - Czechy wywołał nieprawdopodobną dawkę emocji, tym bardziej że liczyliśmy się jeszcze w walce o bezpośredni awans na Euro 2024. Niestety, nie udało się. Internauci reagowali i na bieżąco, i na wesoło na to, co obejrzeli. Oto najlepsze memy.

Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

Oto Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Teraz jestem wieśniarą" - wyznała w jednym z wywiadów. Adrianna Tyszka to gwiazda 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Do udziału w programie zaprosił ją Michał, jej dzisiejszy mąż. Zobaczcie, jak Adrianna Tyszka wygląda na prywatnych zdjęciach.

Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki!

Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia!

Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy.

Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

Sąd Okręgowy w Poznaniu podtrzymał przełomowy wyrok, który zapadł pierwszej instancji i odrzucił apelację hodowcy lisów z Kościana. Oznacza to, że Wojciech H. będzie musiał odbyć karę w więzieniu za znęcanie się nad zwierzętami, do którego doszło na fermie lisów w Kościanie.

Do poważnego wypadku doszło w piątek, 17 listopada ok. 14:50 na ulicy Hetmańskiej w Poznaniu. Zderzyły się tam cztery auta, dwie osoby zostały poszkodowane, a ruch tramwajowy wstrzymany.

Małe miasteczka w Polsce wcale nie muszą być senne czy nudne. Wiele z nich to wprost idealne miejsca na weekend czy rodzinną wycieczkę, pełne atrakcji dla miłośników zabytków, ciekawostek i aktywnego wypoczynku. Wybraliśmy 23 najpiękniejsze miasteczka w Polsce w sam raz na krótki wypad z głośnych i tłocznych metropolii. Przekonajcie się, które małe miejscowości warto odwiedzić, by odkryć ich niezwykłe atrakcje i zrelaksować się w stylu slow.

Czy zdarza Wam się myśleć, że prześladuje Was pech? Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, czasem wszystko się udaje, a innym razem mimo trudu włożonego w zadanie nic nam nie wychodzi. A myśleliście kiedyś że pech prześladuje Was zdecydowanie za często? Może wpływ na to ma znak zodiaku? Okazuje się, że niektóre znaki przyciągają pecha jak magnes. Zobaczcie, kto jest na liście!

Cztery lata temu znany poznański zapaśnik Dominik Sikora zmarł w wyniku obrzęku mózgu powstałego przez pobicie, do którego doszło na Starym Rynku w Poznaniu. Od tego czasu "Łowcy Głów" szukali sprawcy. Teraz odnaleźli go w Hiszpanii. Olgierd M. został zatrzymany i trafił do aresztu w Polsce.

Czy czarne koty są naprawdę czarne i czy to prawda, że przynoszą pecha? Poznajcie ciekawostki na temat tych pięknych i tajemniczych stworzeń. Przejdź do galerii.

Główna wygrana w Ekstra Pensji to 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. W czwartkowym losowaniu padła ona w Ostrowie Wielkopolskim. Liczby wylosowanie 16 listopada w Ekstra Pensji to: 11, 13, 15, 26, 33 oraz 1 - informuje biuro prasowe Totalizatora Sportowego.

To już pewnie - z czeskiej Pragi do Trójmiasta, przez Poznań i Wrocław dojedziemy w grudniu 2024 roku. Czeskie ministerstwo transportu poinformowało o planowanym czasie przejazdu pociągu. Pojawiły się także nieoficjalne informacje o planowanych cenach biletów.

Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

Oto Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień. Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!