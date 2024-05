Prasówka 19.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń”?

Prasówka 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto najpiękniejsze jeziora w Wielkopolsce. Poleca je National Geographic. Mają piękne plaże i są malownicze! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii.

Prasówka 19.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Prawie 3 tys. osób wystartowało w półmaratonie i w innych biegach. Zobacz zdjęcia zawodników Duże biegi w Wielkopolsce, Polsce, Europie i na świecie z nielicznymi wyjątkami kojarzą się nie tylko zawodnikom z niedzielnym terminem. Od kilku lat jednak Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym, jeden z większych w Wielkopolsce, odbywa się w sobotę i to nie w godzinach przedpołudniowych, tylko popołudniowych i wieczornych. W tegorocznej edycji, zaplanowanej na sobotę, 18 maja wzięło udział prawie 3 tys. osób.

📢 Tłumy na Nocy Muzeów w Poznaniu. W kilku miejscach ustawiają się kolejki. Zobacz, co przygotowały poznańskie instytucje 18 maja w Poznaniu odbywa się Noc Muzeów. To jedna z nielicznych okazji, by wejść do instytucji kulturalnych w stolicy Wielkopolski całkowicie za darmo! Zobacz, jaka kolejka ustawiła się przed Muzeum Narodowym oraz do ratusza. Byliśmy również w Pracowni Malarstwa UAP. 📢 SempAir Optimi Show 2024 w Poznaniu. Zjawiskowe samoloty i podniebne akrobacje w Krzesinach. Oto zdjęcia z pokazów lotniczych SempAir Optimi Show 2024 w Poznaniu to widowiskowe pokazy lotnicze, które łączą w sobie pokazy dynamiczne zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, a także prezentują bogatą ekspozycję sprzętu wojskowego. Ta wyjątkowa impreza trwa w dniach 18 i 19 maja na lotnisku Poznań-Krzesiny, gdzie w sobotę pojawiły się tłumy miłośników lotnictwa. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wyjątkowa impreza w Poznaniu. Latające psy są atrakcją Kejtrówki 2024. Zobacz zdjęcia W ten weekend 18 i 19 maja wszyscy miłośnicy czworonogów mogą liczyć na niezwykłe przeżycia. Park Cytadela w Poznaniu stał się areną niezwykłego wydarzenia - pikniku edukacyjnego Kejtrówka, w ramach którego trwają liczne atrakcje, pokazy, a także prelekcje i porady od doświadczonych behawiorystów. 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 18.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 18.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Powiatowy Dzień Strażaka 2024. W Skrzynkach wręczono wyróżnienia, odznaczenia i awanse. Zobacz zdjęcia z uroczystości! W sobotę, 18 maja w Skrzynkach rozpoczęły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Na uroczystości wręczono wyróżnienia, odznaczenia i awanse. Na obchodach obecny był między innymi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

📢 Poznańskie Dni Rodziny 2024. Mieszkańcy bawili się pikniku w parku Jana Pawła II. Zobacz zdjęcia To już dwunasta odsłona wydarzenia, które co roku przyciąga tłumy mieszkańców Poznania. Od 18 do 29 maja 2024 roku, miasto znów stanie się areną niezliczonych atrakcji dla osób w każdym wieku. Wszystko zapoczątkował piknik rodzinny, który odbył się w sobotę w parku Jana Pawła II. 📢 Poważny wypadek niedaleko Konina. Samochód dachował i wpadł do rowu. Mężczyzna reanimowany W sobotę przed południem w miejscowości Rożek Krzymowski miał miejsce poważny wypadek. Mężczyzna swoim samochodem osobowym dachował, a następnie wpadł do rowu. Po przeprowadzeniu reanimacji został zabrany do szpitala.

📢 Rezerwy Lecha Poznań przegrywają u siebie z ostatnią drużyną w tabeli. Miano najlepszej Akademii w Polsce odejdzie w niebyt? W poprzednim meczu młodzi lechici przegrali z Hutnikiem Kraków 0:3. W ramach 33. serii gier podopieczni trenera Artura Węski podejmowali Sandecję Nowy Sącz, która spadła z drugiej ligi. Z kolei rezerwy Kolejorza musiały wygrać to starcie, by oddalić się od strefy spadkowej. Mecz zakończył się wygraną podopiecznych trenera Radosława Kasperczyka 1:0, po bramce Radosława Gołębiowskiego i rezerwy Lecha Poznań znacznie skomplikowały swoją sytuację.

📢 Tomasz M. terroryzuje mieszkańców poznańskich Podolan po wyjściu z aresztu. "Facet miał nóż" Mieszkańcy poznańskich Podolan od 3 lat żyją w strachu przed Tomaszem M. Mężczyzna grasuje po ulicach, grożąc ludziom. “Zobaczyłem bezdomnego faceta w moim salonie i byłem w szoku. Facet miał nóż” - mówi jeden z mieszkańców. 📢 Nowe miejsce pchlego targu w Poznaniu! Sprawdź na zdjęciach, jak wygląda giełda staroci w Komornikach! Poznański pchli targ, znany z wyjątkowych znalezisk i przystępnych cen, niedawno zadebiutował na parkingu Centrum Handlowego Auchan w Komornikach. W nowej lokalizacji pojawili się poszukiwacze okazji oraz miłośnicy niepowtarzalnych przedmiotów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które oddają wyjątkową atmosferę pchlego targu w Komornikach i prezentują niektóre z perełek, jakie można było tam znaleźć! 📢 SempAir Optimi Show 2024 w Poznaniu. Tłumy na spektakularnych pokazach lotniczych w Krzesinach. Zobacz zdjęcia! SempAir Optimi Show w Poznaniu to wyjątkowe pokazy lotnicze, które łączą w sobie pokazy dynamiczne zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Impreza trwa w dniach 18 i 19 maja na lotnisku Poznań-Krzesiny. Zobacz zdjęcia.

📢 Zamknięta impreza i gustowni goście na MTP w Poznaniu. Zobacz jak wyglądał Impact 2024 od kulis! Mamy zdjęcia Międzynarodowe Targi Poznańskie pękają w szwach! Ruszył Impact 2024, na którym pojawi się była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych - Michelle Obama, aktor Jesse Eisenberg, a także sporo osobistości z Wielkopolski i całego kraju. Jak wygląda Impact 2024 od kulis? Zobacz na zdjęciach. 📢 W Poznaniu powstał nowy mural. Stworzył go Kawu. "I to jest logo!" Kawu, poznański artysta, który od wielu lat w całym Poznaniu (i nie tylko) prezentuje swoje dzieła na murach, wiaduktach czy dachach, zachwycił poznaniaków kolejnym z nich. Ma to być odpowiedź na wzbudzające emocje nowe logo, które w ostatnich dniach zaprezentował Urząd Miasta.

📢 Zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Rozegrały się tu wyjątkowo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Najcięższy polski parowóz, neogotycki dworzec i wciąż czynna parowozownia! Oto niezwykłe atrakcje w Wielkopolsce dla miłośników kolei Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce! 📢 Nie żyje Andriej Kudriaszow. Rosyjski żużlowiec długo walczył z chorobą. Miał 33 lata Zmarł żużlowiec Andriej Kudriaszow, były zawodnik m.in. wielkopolskiego Startu Gniezno. W lipcu skończyłby 33 lata. Przegrał walkę z nowotworem skóry. O śmierci sportowca poinformował w sobotę, 18 maja jego ostatni klub w Polsce - Kolejarz Opole. 📢 Uwaga! IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla Wielkopolski. Może być niebezpiecznie! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed burzami dla całej Wielkopolski. 18 maja po południu możemy spodziewać się, że wiatr zawieje silniej, a na niebie pojawią się błyskawice.

📢 Tajne kody na telefon komórkowy z systemem Android. Warto zapamiętać te przydatne kombinacje klawiszy W epoce smartfonów i aplikacji mobilnych, większość użytkowników rzadko zagląda głębiej do ukrytych zakamarków telefonów komórkowych. Jednak w świecie technologii komórkowej istnieje pewna tajemnica, którą warto poznać - tajne kody na telefon!

📢 Płytówka na Starym Rynku w Poznaniu. Mieszkańcy świętują zakończenie remontu imprezą. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy Poznania mają okazję świętować zakończenie prac na Starym Rynku. Zorganizowano dla nich imprezę o nazwie Płytówka. W piątek od godz. 19 do 22 na rynku odbywał się DJ set. Na sobotę i niedzielę także zaplanowano wiele imprez. Można między innymi wymienić paragon z restauracji za pelargonie. Zobaczcie zdjęcia z piątkowego wieczoru. 📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w weekend? Oto 10 miejsc na wyprawę w Wielkopolsce. Sprawdź naszą niezwykłą listę! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii.

📢 Wypadek karetki w Poznaniu. Wiozła pacjenta. Pojazd wywrócił się na bok. Trzy osoby są ranne Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek około godziny 22. Na ulicy Arciszewskiego w Poznaniu zderzyła się karetka i samochód osobowy. Ambulans przewrócił się na bok. Wstępnie mówiło się o czterech osobach poszkodowanych. W sobotę rano okazało się, że rannych jest trzech uczestników wypadku. 📢 13-latka na wycieczce szkolnej w Zatorze urodziła... dziecko. Dziewczyna z województwa mazowieckiego wraz z noworodkiem trafiła do szpitala Ratownicy medyczni oraz policjanci interweniowali w jednym z ośrodków wypoczynkowych na terenie Zatora, gdzie 13-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego, przebywając w łazience urodziła dziecko. Nastolatka oraz noworodek pod opieką ratowników zostali przewiezieni do szpitala. 📢 Budowa mostów Berdychowskich w Poznaniu trwa. Oto imponujące zdjęcia z lotu ptaka! W Poznaniu powstaje ogromna inwestycja mająca na celu poprawę codziennego życia mieszkańców i wzbogacenie oferty turystycznej miasta. Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstają dwa mosty przeznaczone dla pieszych i rowerzystów. Zobacz imponujące zdjęcia z lotu ptaka!

📢 "Radość odzyskuję wtedy, gdy pracuję z ludźmi wyjątkowymi, bo oni mnie uskrzydlają". Piotr Voelkel w studiu "Głosu" podczas Impact Był okres, w którym fascynowała mnie nowoczesność, którą kojarzyłem z betonem. W końcu odkryłem, że beton jest mało przyjaznym dla człowieka rozwiązaniem. Uznałem, że to nie może być kolejna apoteoza betonowej struktury - mówi o Aurze, najnowszym budynku, który stawia w Poznaniu Piotr Voelkel. Z poznańskim przedsiębiorcą rozmawialiśmy w studiu "Głosu Wielkopolskiego" na konferencji Impact 2024 w Poznaniu. Posłuchajcie tej rozmowy.

📢 Oto śliczna mama Roksany Węgiel. Wygląda jak bogini ZDJĘCIA. Kim jest Edyta Węgiel? Ładniejsza od córki? 17.05.2024 Kariera Roksany Węgiel cały czas się rozwija w zawrotnym tempie. Na szczęście śliczna młoda piosenkarka może liczyć na wsparcie swoich najbliższych, w tym mamy Edyty. Zobacz, jak wygląda piękna mama Roksany Węgiel... Prawie jak siostry!

📢 Rezerwy Lecha Poznań przed kluczowym spotkaniem w walce o utrzymanie. "Cieszy mnie reakcja zespołu. Każdy z zawodników ma sportową złość" Rezerwy Lecha Poznań w ostatniej kolejce przegrały na wyjeździe z Hutnikiem Kraków 0:3. Sytuacja młodych lechitów się skomplikowała, chociaż nadal wiele zależy od nich samych. Aby utrzymać się w drugiej lidze, podopieczni trenera Artura Węski muszą sięgnąć po komplet punktów w najbliższym starciu z Sandecją Nowy Sącz. O atmosferze po ostatnim meczu, przygotowaniach i sytuacji kadrowej, porozmawialiśmy z trenerem Lecha II Poznań. 📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [17.05.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Tak wygląda dziś Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [17.05.2024 r.] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty.

📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [17.05.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek! 📢 Oto Don Johnson z "Miami Vice" - tak dziś wygląda. Ma już 74 lata. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Oto Don Johnson z "Miami Vice". Ma 74 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson.

📢 Tak wyglądają dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [17.05.2024] Wiktoria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 11", mieszka na malowniczej wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studiowała rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Aleksandra Hamkało na odważnych zdjęciach. Z tej strony gwiazdy "Na dobre i na złe" nie znacie! [17.05.2024] Od pierwszej chwili na planie Aleksandra Hamkało, polska aktorka, wiedziała, że chce podążać ścieżką sztuki. Choć pierwszy raz zagrała w reklamie mając zaledwie trzy lata, jej pasja do aktorstwa rozwijała się nieustannie. Dziś jest rozpoznawalną twarzą polskiego ekranu, szczególnie znaną z roli Julii Bart w kultowym serialu "Na dobre i na złe". Na Instagramie zamieszcza bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan. 📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024 r.] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [17.05.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Oto Alexis z "Dynastii". W maju skończy 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończy 91 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Ma już 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Sabrina ma już 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [17.05.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka.

📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" na odważnych zdjęciach. Wygląda pięknie, zobaczcie! [17.05.2024 r.] Kamila Boś, postać znana z programu "Rolnik szuka żony", wyróżnia się nie tylko wyjątkową urodą, lecz także determinacją i siłą woli. Od momentu swojego udziału w programie, który miał miejsce trzy lata temu, jej popularność stale wzrasta. Zobaczcie, jak Kamila Boś prezentuje się na wyjątkowo śmiałych zdjęciach.

📢 Dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [17.05.2024] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu. 📢 Oto Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [17.05.2024 r.] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Tak żył Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [17.05.2024] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzył o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczył, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki.

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach! 📢 Lech Poznań musi się mentalnie pozbierać po meczu z Legią Warszawa. "Chcemy zagrać na własnych warunkach" Piłkarze Lecha Poznań przygotowują się do przedostatniego spotkania w tym sezonie. Kolejorz zmierzy się na wyjeździe z Widzewem Łódź, który podczas rundy wiosennej spisuje się lepiej od podopiecznych Mariusza Rumaka. Trudno jest zatem określić faworyta w niedzielnym starciu.

📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 Prezentujemy liderów plebiscytu z miast i powiatów Poznaj osoby, które za sprawą lokalnych społeczności zdobyły dotychczas wiele głosów w plebiscycie Osobowość Roku. 📢 75-lecie Zespołu Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu. Zobacz, jak świętowali uczniowie i nauczyciele! Mamy zdjęcia Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu obchodzi swoje urodziny. To już 75 lat jak placówka istnieje. Z tej okazji nauczyciele i uczniowie świętowali w szczególny sposób. Nasz fotoreporter był na miejscu. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

📢 Wyjątkowy maturzysta z Kalisza. Udowadnia, że na naukę nigdy nie jest za późno Pan Józef Peruga z Kalisza udowadnia, że na naukę nigdy nie jest za późno. Mężczyzna ma 85 lat i jest jednym z najstarszych, jeśli nie najstarszym, tegorocznym maturzystą.

📢 Wielkie Grillowanie UAM w 2024 w Poznaniu. Kto wystąpi na Morasku 6 i 7 czerwca? Zobacz listę artystów i ceny biletów 6 i 7 czerwca teren Kampusu Morasko rozbrzmi ponownie muzyką. "Wielkie Grillowanie” to także jedyna okazja do grilla na terenie kampusu. Tegoroczna edycja zapewnia również dodatkowe atrakcje, a bilety są niedrogie. 📢 Komisja Ligi nałożyła karę na Lecha Poznań. Odczują ją głównie kibice Zgodnie z przewidywaniami Lech Poznań został ukarany przez Komisję Ligi za ostatnie wydarzenia na stadionie podczas meczu z Legią Warszawa. Klub został ukarany grzywną, a także zakazem wyjazdowym. 📢 Krem BB - idealny na ciepłe dni. Jaki krem BB wybrać? Warto mieć go w swojej kosmetyczce! Krem BB (skrót od "Blemish Balm" lub "Beauty Balm") to wielofunkcyjny kosmetyk do pielęgnacji skóry oraz makijażu. Został pierwotnie opracowany w Niemczech jako produkt po zabiegach dermatologicznych w celu łagodzenia podrażnień i regeneracji skóry. Kremy BB łączą w sobie właściwości nawilżające, ochronne przed promieniowaniem UV, korygujące niedoskonałości oraz kryjące drobne niedoskonałości skóry. Zawierają jak antyoksydanty, witaminy czy ekstrakty roślinne, które mają za zadanie poprawić kondycję skóry. Jaki krem BB wybrać?

📢 Babciowe 2024 - warunki przyznania pieniędzy. Dla kogo świadczenie "Aktywny rodzic"? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało, że prace w Sejmie nad projektem ustawy ws. wprowadzenia programu "Aktywny rodzic" mają ruszyć w maju. Resort podał na jakich zasadach ma być wypłacane tzw. "babciowe" oraz kto będzie mógł ubiegać się o pieniądze.

📢 Rachel Ward z filmu "Ptaki ciernistych krzewów" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Oto Rachel Ward z serialu "Ptaki ciernistych krzewów". Ma już 66 lat! To angielska aktorka i modelka, której największą sławę przyniosła rola Meggie Cleary w niezwykle popularnym serialu "Ptaki ciernistych krzewów". Film ma już 40 lat. Tyle samo, ile małżeństwo Rachel Ward i Bryana Browna. Para poznała się na planie serialu, ma troje dzieci. Zobaczcie, jak dziś wygląda Rachel Ward.

📢 Najpiękniejsze zamki w Wielkopolsce według National Geographic. Zobaczcie zdjęcia! [17.05.2024] Wielkopolska pełna jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedzać zamki i ruiny zamków oraz przepiękne pałace. National Geographic pokusił się o wybranie 5 najpiękniejszych zamków w Wielkopolsce. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście. 📢 Tak żył przed programem Ryszard z "Sanatorium miłości 6" [17.05.2024 r.] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego. 📢 "Sanatorium miłości 7" - tak można dostać się do programu: regulamin, formularz, wynagrodzenie! [17.05.2024] Zakończył się emocjonujący szósty sezon programu "Sanatorium miłości". Maria i Stanisław zostali królową i królem turnusu, jednak największą uwagę przyciągnęli Janina i Tadeusz. Ich związek, wydawałoby się, miał szansę przetrwać, ale po zgaszeniu świateł kamer, uczucie między nimi wygasło. Choć pobyt w programie był dla nich sentymentalnym doświadczeniem, relacji nie udało im się utrzymać. Tymczasem ruszył casting do 7. edycji programu "Sanatorium miłości". Jak się do niego dostać? O tym w naszym artykule.

📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [17.05.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie! 📢 Latające psy znów zawładną Cytadelą w Poznaniu! Kolejna odsłona Kejtrówki już w ten weekend W weekend, 18-19 maja, na Cytadeli w Poznaniu pojawią się wyjątkowe psy oraz atrakcje i możliwości zdobycia wiedzy dla opiekunów i miłośników psów. Wszystko za sprawą kolejnej odsłony Kejtrówki. 📢 SempAir Optimi Show 2024. Przed nami spektakularne pokazy w Poznaniu. Nie ma już biletów Najbliższy weekend będzie stał pod znakiem wyjątkowej atrakcji lotniczej – pokazów SempAir Optimi Show Poznań – Krzesiny 2024. Bilety na wydarzenie zostały wyprzedane, w tym ostatnie 400 sztuk, jakie aplikacja Tobilet.pl uruchomiła z dodatkowej puli. Przypominamy – na pokazy można dotrzeć tylko na dwa sposoby!

📢 Będą kręcić lody przez całą dobę! W Kórniku pobiją rekord? To pierwsza taka akcja w Polsce! W weekend, 25-26 maja 2024 r. w Kórniku, na placu przed zamkiem, przy ul. Zamkowej 5 odbędzie się wyjątkowy festyn. Cukiernik podejmie próbę ustanowienia rekordu w kręceniu lodów! 📢 Oto najlepsze licea w Poznaniu! Znalazły się w prestiżowym rankingu WaszaEdukacja.pl. Sprawdź aktualne zestawienie W najnowszym ogólnopolskim rankingu liceów na rok 2024, opublikowanym przez portal WaszaEdukacja.pl, poznańskie szkoły średnie wykazały się wyjątkowymi osiągnięciami. Ranking, który został opracowany na podstawie danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, uwzględnia wyniki egzaminów maturalnych i osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Jedna z poznańskich placówek znalazła się na zaszczytnym 18. miejscu wśród 1978 liceów z całej Polski. Zobacz w naszej galerii 10 najlepszych liceów w Poznaniu.

📢 Nowe logo Poznania wzbudza kontrowersje. Jak wyglądają logotypy innych polskich miast? Zobacz! Nowe logo Poznania, które zostało zaprezentowane w środę wzbudziło sporo kontrowersji. W większości przypadków opinie na jego tematy wydają się być negatywne. W ciągu doby powstało też wiele memów z użyciem nowego znaku. Sprawdziliśmy, jakimi logotypami posługują się inne miasta. Znajdziesz je w galerii. 📢 Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym. Będą duże zmiany w komunikacji! Bieg Lwa będzie w najbliższy weekend w Tarnowie Podgórnym najważniejszym wydarzeniem sportowym. Trzeba spodziewać się zmian w komunikacji od piątku do niedzieli. 📢 Peja i Stanowski komentują nowe logo Poznania. Padły mocne słowa! "Ale kupa" Nowe logo miasta Poznania wzbudziło wiele kontrowersji. Mieszkańcy przerabiają je na memy, a swoje zdanie w mediach społecznościowych wyrazili raper Peja i Krzysztof Stanowski.

📢 Lech Poznań betonuje chory układ, który doprowadził do kolejnej katastrofy. To nie wróży nic dobrego Człowiek, którego już dwa lata temu kibice przywitali transparentem "won nieudaczniku", zabrał się właśnie za kolejne "sprzątanie po sobie". Tomasz Rząsa wysyła sygnały, że Lech Poznań pozbędzie się kilku najbardziej zawodzących zawodników, co ma uzdrowić szatnię. Z dumą też zaprezentował nowego trenera. W rzeczywistości problemy, w które wpadł klub, są dużo poważniejsze. 📢 Słynny aktor w Poznaniu! Jesse Eisenberg: Chcę zostać Polakiem! Oto rozmowa z gwiazdą Impact 2024. Zobacz wideo Jesse Eisenberg to nagradzany aktor oraz reżyser, a już niedługo obywatel Polski. Gwiazdor aplikował o polskie obywatelstwo, a do jego przyznania został jedynie podpis prezydenta RP Andrzeja Dudy. W rozmowie dla "Głosu Wielkopolskiego" Jesse Eissenberg opowiada o swoich polsko-żydowskich korzeniach oraz o filmie kręconym w kraju przodków.

📢 Gigantyczne zarobki w Poznaniu. Stolica Wielkopolski w czołówce miast z największą płacą. Ile wynosi wynagrodzenie w innych miastach? Poznań znalazł się na drugim miejscu pod względem średniej płacy brutto z wynikiem prawie 11 tys. zł. Wielu może to szokować. Ekonomiści zwracają jednak uwagę, że dane te zależą od wielu czynników. 📢 Festyn Zielonoświątkowy już w niedzielę w Muzeum Rolnictwa w Szreniawie. Wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych! Festyn Zielonoświątkowy odbędzie się już w najbliższą niedzielę 19 maja o godz. 12:00 i potrwa do 17:00. W Muzeum Rolnictwa w Szreniawie zaplanowano wiele atrakcji dla dzieci! 📢 Paznokcie maj 2024: dodaj swoim dłoniom świeżości [16.05.2024] Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure!

📢 Startuje duży remont na Jeżycach w Poznaniu. Będzie tłok w autobusach? Mieszkańcy niezadowoleni z wprowadzonych zmian! Od soboty 18 maja zaczyna się duży remont na Jeżycach w Poznaniu - zmieni się organizacja ruchu. Konieczny jest remont rozjazdów tramwajowych, jednak mieszkańcy i radni osiedlowi już surowo oceniają koncepcję komunikacji. 📢 Piłkarze Lecha Poznań, którzy odejdą w letnim okienku transferowym. Czas na wietrzenie szatni i pozbycie się "sytych kotów" Przed Lechem Poznań kolejny etap w historii. Zatrudnienie Mariusza Rumaka okazało się dużym błędem, pomimo tego, że "Kolejorz" nadal ma szanse na podium i grę w europejskich pucharach. Ekipa z Wielkopolski na początku tygodnia potwierdziła, że w nowym sezonie trenerem będzie Niels Frederiksen. Szkoleniowiec i włodarze klubu muszą nieco odświeżyć kadrę i pozbyć się niepotrzebnych zawodników. Oto piłkarze, którzy są na wylocie.

📢 Kupiła nową pralkę, ale urządzenie nie działa, a serwis zawodzi. Emerytka z Poznania od roku pierze ręcznie. "Kosztuje mnie to dużo zdrowia" Pani Urszula, emerytka z Poznania od lat mieszka sama, pierze niewiele - raz w miesiącu. Ponad rok temu kupiła nową pralkę marki Whirlpool, jest jednak problem - urządzenie nie działa, a kobieta jest zmuszona do prania ręcznego. Serwisanci interweniowali już trzy razy. Bezskutecznie. Pralka stoi bezużyteczna. Kobieta czuje się bezsilna - zgłosiła sprawę do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta. 📢 Kasety magnetofonowe z lat 80. i 90. przeżywają w 2024 roku renesans - oto zdjęcia i ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić W późnym PRL-u kasety magnetofonowe były bardziej popularne niż płyty winylowe. Obecnie wraz z modą na vintage przeżywają renesans. Ile są dziś warte? Jakie są dzisiaj ceny kaset magnetowidowych? Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Mikroapartamenty czy patodeweloperka? Oto najmniejsze mieszkania na sprzedaż w Polsce! Rekordzista ma niecałe 8m²! Zobacz zdjęcia 8 metrów kwadratowych, czy da się stworzyć w takiej przestrzeni całe mieszkanie? Jak się okazuje – tak, bo niektórzy próbują. Ogłoszeń ze sprzedażą mikroapartamentów nie brakuje. Jak wyglądają i ile kosztują najmniejsze kawalerki w Polsce? Sprawdziliśmy! 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Kolejne zmiany kapłanów w parafiach w Wielkopolsce. Wejdą w życie w wakacje. Sprawdź! Archidiecezja poznańska zapowiedziała zmiany personalne w wielkopolskich parafiach. Wejdą one w życie w miesiącach wakacyjnych. Zobacz, jakich kościołów dotyczą zmiany 📢 Wings for Life 2024 Poznań. Rozpoznasz uczestników na zdjęciach? Było ich aż 8 tysięcy! Sprawdź Dominika Stelmach po raz drugi wygrała prestiżowy bieg Wings for Life World Run. 42-latka dokonała tego w Poznaniu. W kategorii mężczyzn najlepszy wśród Polaków został Dariusz Nożyński, który także zwyciężył w stolicy Wielkopolski. W charytatywnym biegu w Poznaniu wzięło udział 8000 biegaczy - zobacz zdjęcia w naszej galerii. Rozpoznasz znajome twarze?

📢 Biżuteria PRL w 2024 roku - tyle dziś kosztuje. Zobacz zdjęcia i ceny. Taka jest poszukiwana przez kolekcjonerów staroci Pamiątki z czasów PRL mogą być teraz bardzo cenne. Stara biżuteria z lat 60., 70. i 80. wraca do mody. Niektóre pierścionki, kolczyki, bransoletki czy naszyjniki mogą być dzisiaj sporo warte. Masz w domu taką biżuterię? Nie wyrzucaj jej. Przeszukaj szkatułki po babci i szuflady - być może możesz się na takiej starej biżuterii wzbogacić. Zobacz, ile jest warta. Oto przykładowe zdjęcia i ceny. 📢 Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce! Nie przegap jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w 2024 roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące.

📢 Poznań: Czerwony Kapturek po Kuchennych Rewolucjach to Bistro Kotlet i przyciąga tłumy. Magda Gessler na nowo połączyła rodzinę [ZDJĘCIA] Czerwony Kapturek to kolejna restauracja z Poznania, która przeszła "Kuchenne Rewolucje". Po zmianach Magdy Gessler lokal zmienił nazwę na Bistro Kotlet i przyciąga tłumy wielbicieli domowej kuchni. Serwuje różne wersje kotleta schabowego z dodatkami oraz zupy. Powtórkę programu "Kuchenne Rewolucje" z Czerwonym Kapturkiem w roli głównej będzie można zobaczyć w czwartek, 13 czerwca na antenie TVN.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze