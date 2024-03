Prasówka 2.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu?”?

📢 Czy Ryanair ogłosi kierunki lotów z lotniska Ławica w Poznaniu? Już wkrótce dowiemy się, co przygotowała dla nas tania linia lotnicza Tania linia lotnicza Ryanair organizuje we wtorek konferencję na poznańskim lotnisku Ławica. W przypadku tej firmy takie wydarzenia często łączą się z miłymi niespodziankami! Czy będzie to okazja do ogłoszenia nowych kierunków lotów z lotniska Ławica w Poznaniu?

📢 W końcu! Warta Poznań przełamuje strzelecką niemoc i wywozi z grodu Kraka trzy punkty Nareszcie! Warta Poznań w końcu zdobyła bramkę oraz trzy punkty. Zieloni w otwierającym 23. serię gier piłkarskiej ekstraklasy, pokonali Cracovię na ich terenie 1:0 (0:0). Autorem jedynego, ale jakże ważnego trafienia był Tomas Prikryl. Dawid Szulczek od kiedy jest trenerem warciarzy, jeszcze z Pasami nie przegrał i serię tę podtrzymał.

📢 "Wielkie wizje muszą poczekać, czas na pracę u podstaw" - mówi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Musimy propagować myślenie poznańskie. Racjonalne patrzenie, obejrzenie złotówki dokładnie zanim ją wydamy - mówi Piotr Malepszak, gnieźnianin, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za transport kolejowy. Rozmawialiśmy z nim o przebudowie stacji Poznań Główny, inwestycjach na poznańskim węźle kolejowym, kolei dużych prędkości i kolei regionalnej w Wielkopolsce

📢 Oto najszybciej wyludniające się miasta w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [2.03.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Tak dziś wygląda Karolina Pachniewicz z "Big Brother". Zobaczcie zdjęcia! [2.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [2.03.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii. 📢 "Sanatorium miłości" - tak kiedyś wyglądała Joanna Dyrkacz. Mamy zdjęcia [2.03.2024] Tak Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" wyglądała w młodości. Była modelką! Joannę Dyrkacz poznaliśmy dzięki programowi "Sanatorium miłości" w TVP 1. Urzekła widzów spokojem ducha, pozytywną energią, ale i niezwykłą urodą. Okazuje się, że w przeszłości była modelką. Dziś również pracuje w modelingu. Zobaczcie, jak Joanna Dyrkacz prezentuje się na zdjęciach sprzed 25 lat.

📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [2.03.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy. 📢 Oto córka Izabelli Scorupco - tak dziś wygląda 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! [2.03.2024] Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [2.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [2.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [2.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Bruce Willis ma sobowtóra z milionem fanów na Instagramie. Tak wygląda Pablo Perillo. Mamy zdjęcia! [2.03.2024] Bruce Willis ma sobowtóra. To Pablo Perillo, aktor pochodzący z Argentyny, który zdobył rozpoznawalność jako sobowtór Bruce'a Willisa. Jego popularność na Instagramie jako Bruce Willis Double albo Dobledebruce szybko rośnie, przyciągając uwagę milionów internautów. W tym artykule zgłębimy tajemnicę fenomenu tego niezwykłego sobowtóra. 📢 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Modelka ma 53 lata. Zobaczcie zdjęcia [2.03.2024] Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Ma 53 lata! Zobaczcie zdjęcia. Claudia Schiffer do modelka i aktorka, która sławę zdobyła na początku lat 90. XX wieku. Była wówczas jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających modelek na świecie. O pracę rywalizowała wówczas z takimi modelkami, jak: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Elle Macpherson czy Naomi Campbell. Porównywano ją do Brigitte Bardot. Zobaczcie, jak dziś wygląda Claudia Schiffer.

📢 Oto Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [2.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie. 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [2.03.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [2.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [2.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Lewicowa aktywistka chce zostać prezydentą Poznania! Czy kontrowersyjna Maja Staśko ma szansę? Maja Staśko, kontrowersyjna lewicowa aktywistka urodzona w Poznaniu, stwierdziła na portalu X.com, że skoro nie może zostać prezydentą Polski, czas kandydować na prezydentę Poznania! Czy weganka, freak-fighterka, polonistka, była pracownica Amazona, ale też zadeklarowana kibicka Lecha miałaby szansę w wyścigu o fotel prezydencki w Poznaniu? 📢 Piwnice Ratusza otwarte dla poznaniaków po 27 latach! Poznaniacy mogą je zwiedzać W piątek o godz. 18 po kilkuletnim remoncie otwarto dla zwiedzających Muzeum Poznania w Ratuszu na Starym Rynku. Po raz pierwszy od 27 lat poznaniacy mogli zwiedzać zabytkowe piwnice

📢 40-letnia kobieta uwiodła 14-latka? Rodzice zarzucają policjantom z Tarnowa Podgórnego zaniedbania Pani Katarzyna ma ogromne problemy z synem. Adam wciąż ucieka z domu. Powodem ma być 40-letnia kobieta, która jest jego "dziewczyną". 17-latek ma również brać narkotyki i mieć ogromne problemy z prawem. Matka chłopaka zgłosiła się do nas z bezsilności - jej zdaniem policjanci z Tarnowa Podgórnego nie wywiązują się ze swoich obowiązków. 📢 Cegła między kostką brukową w Poznaniu. "Tego nie da się skomentować..." Widok pomarańczowych ceglanych fragmentów między kostką na ul. Paderewskiego czy na ulicy Jana Baptysty Quadro na Starym Rynku w Poznaniu zdziwił wielu poznaniaków, którzy raczej negatywnie wypowiadają się o tym pomyśle architektonicznym. Zapytaliśmy o to PIM i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zobacz zdjęcia!

📢 Rowerzysta zderzył się z jeleniem w Biedrusku pod Poznaniem. Na miejscu lądowało LPR Do zdarzenia doszło w piątek popołudniu na ul. Poznańskiej w Biedrusku, która jest przedłużeniem poznańskiej ulicy Naramowickiej.

📢 Poważny wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Samochód wjechał w pieszych [ZDJĘCIA] Masowy wypadek na Placu Rodła w Szczecinie. Kierowca wjechał w pieszych, odjechał i rozbił się przy hotelu Dana. 📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Kto ma najwięcej? Znaleźli się w nowym rankingu 100 najbogatszych Polaków według "Forbes" Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii. 📢 W Poznaniu ruszyły największe targi wędkarskie w Europie – Rybomania 2024. Zobacz zdjęcia! Największe i najważniejsze wydarzenie wędkarskie w Europie – tak reklamują jego organizatorzy rozpoczynające się w piątek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trzydniowe targi Rybomania 2024. W piątek obserwowaliśmy tłumy zwiedzających i 250 wystawców.

📢 Tak wyglądały obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu. Co powiedziała wojewoda wielkopolska? 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sejm ustanowił 1 marca świętem w 2011 roku. Główne uroczystości odbyły się o godzinie 11:30 pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Organizowała je wojewoda wielkopolska, Agata Sobczak. 📢 Najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku. Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany. Zobacz śmieszne obrazki! Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma!

📢 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Te rzeczy najbardziej denerwują mieszkańców. Oto wstydliwy ranking! Poznań to idealne miejsce do życia - tak twierdzi większość zadowolonych mieszkańców stolicy Wielkopolski. Potwierdzają to prestiżowe rankingi jakości życia, w których miasto regularnie zajmuje wysokie miejsca. Ale w tej beczce miodu jest kilka łyżek dziegciu. Jakiś czas temu zadaliśmy internautom pytanie: co najbardziej irytuje Cię w Poznaniu? Otrzymaliśmy setki odpowiedzi i na ich podstawie stworzyliśmy to wstydliwe zestawienie. Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek! 📢 Gang Posnaniaków terroryzuje klientów galerii handlowej, a internauci tworzą mocne memy. Oto najlepsze! Informacja o grupie niebezpiecznych i agresywnych nastolatków, która grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy wstrząsnęła mieszkańcami. Zatrważające filmy i relacje poszkodowanych świadków ujawnił Poznański Trójkąt Bermudzki. Od dłuższego czasu nieletni chodzą po galerii handlowej pijani oraz pod wpływem środków odurzających, zaczepiają klientów i przechodniów, a także dokonują kradzieży. Internauci nie przepuszczą żadnej okazji i postanowili podejść do tematu z przymrużeniem oka. W sieci pojawiły się memy, które komentują wybryki "gangu Posnaniaków". Zobacz je w naszej galerii.

📢 Faceci nie chorują, oni walczą o życie! Zobacz memy, zabawne obrazki, demotywatory o przeziębieniu i chorobach Przeziębienie to dla każdego trudny okres, jednak zazwyczaj panowie znoszą go ciężej niż panie. Zmęczone usługiwaniem "umierającym" partnerom internautki przygotowują o nich mniej lub bardziej zabawne memy i demotywatory. W internecie znajdziemy też wiele obrazków na temat samego przeziębienia. Masz już dość choroby lub partnera? Ta galeria może Ci pomóc! W końcu śmiech to zdrowie.

📢 Oto emerytury nauczycieli po waloryzacji w 2024 roku. Mamy wyliczenia Emerytury co roku w marcu poddawane są waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja wyniesie 12,12%. Oznacza to, ze właśnie o tyle wzrosną świadczenia seniorów. Sprawdzamy, jakie emerytury będą trafiać na konta byłych nauczycieli, o ile wzrosną ich miesięczne dochody. Mamy wyliczenia. Zobaczcie.

📢 Te numery telefonów należą do oszustów. Nie odbieraj, bo stracisz pieniądze Korzystanie z telefonów jest aktualnie normalnością. Każdego dnia dzwonimy i odbieramy telefony. Dla oszustów to szansa na "zarobienie". Telefon pozwala na anonimowość i łatwo wywołać presje czasu a to służy złodziejom. Zobaczcie, spod jakich numerów dzwonili oszuści. Te numery zgłosili internauci. 📢 Oto choroby, z którymi można pojechać do sanatorium bez kolejki w 2024 roku Sanatorium to miejsce, do którego jedziemy podreperować zdrowie. To pewnego rodzaju leczenie pomocnicze. W sanatorium poza odpoczynkiem, relaksem, przechodzimy tam także szereg zabiegów dostosowanych do naszych schorzeń. Niestety, na turnus trzeba czasem długo czekać. Zobaczcie, kto może pojechać do uzdrowiska poza kolejnością. 📢 Oto wyjątkowo wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na wycieczkę w weekend. Znani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Klinika w Poznaniu od 30 lat przywraca pacjentom słuch wszczepiając implanty ślimakowe Prawie dwa i pół tysiąca pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu odzyskało już słuch. Wszystko dzięki implantom, które w placówce wszczepiane są od 30 lat. 📢 Wielkopolska na memach. Tak internauci żartują z województwa wielkopolskiego! Co bawi ich najbardziej? Zobacz śmieszne obrazki! Parafrazując popularny żart rodem z "Familiady", można powiedzieć, że więcej niż jedno miasto, z którego można żartować, to Wielkopolska. Internauci już dawno się o tym przekonali, tworząc wiele zabawnych obrazków. Co w województwie wielkopolskim bawi najbardziej? Sprawdź!

📢 Te dziewczyny olśniewały kreacjami na studniówkach 2024 w Poznaniu. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Oto zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wybory 2024. Znamy kandydatkę Lewicy na prezydenta Poznania! To szefowa poznańskich struktur. "Chcę zakończyć w Poznaniu Jackizm" Beata Urbańska, szefowa poznańskich struktur i była radna miejska będzie kandydatką Lewicy na prezydenta Poznania. Taką informację lokalne struktury podały podczas konferencji prasowej. Wcześniej była ona wieloletnia radną miejską w Poznaniu. 📢 Tak mieszka Rafał Maserak. Zobacz, jak wygląda dom jurora „Tańca z gwiazdami” Rafał Maserak wraca do „Tańca z gwiazdami”. Tym razem znanego tancerza i choreografa zobaczymy w zupełnie nowej roli. Rafał Maserak wystąpi jako juror wiosennej edycji tanecznego show Polsatu. Zobacz, jak na co dzień mieszka Rafał Maserak z prawniczką, ukochanym synkiem Leo i psiakiem. 📢 Karolina Sołowow - kim jest piękna i mądra żona krakowskiego milionera Rafała Sonika? ZDJĘCIA 1.03.2024 Michał Sołowow należy do grona najbardziej zamożnych Polaków (m.in. według magazynu Forbes). Biznesmen jest właścicielem kilkunastu spółek. Jego córka - Karolina Sołowow, która również przejawia biznesowe zacięcie, zdaje się być jednak ciekawszą osobą. Karolina, poza zajmowaniem się biznesem, prowadzi także Fundację Fabryki Marzeń, a prywatnie związana jest z pochodzącym z Krakowa milionerem Rafałem Sonikiem.

📢 Nowoczesne rozwiązania w strefie płatnego parkowania w Poznaniu. Kierowcy muszą się pilnować Parkomaty umożliwiające płatność elektroniczną oraz kontrole przeprowadzane za pomocą samochodów wyposażonych w kamery skanujące numery rejestracyjne pojazdów. To innowacje planowane na ten rok.

📢 Lech Poznań nie ma już miejsca na pomyłkę. Trener Rumak przed meczem z Rakowem: "Cierpienie wzmacnia zespół" Po porażce z Pogonią Szczecin i odpadnięciu z Pucharu Polski piłkarzy Lecha Poznań czeka kolejne trudne zadanie. Kolejorz w niedzielę uda się na mecz z Rakowem Częstochowa. Zwycięstwo będzie najlepszym sposobem na zmazanie plamy po dwóch ostatnich spotkaniach. Trener Mariusz Rumak powiedział, że jego zawodnicy są głodni zwycięstw i są doskonale świadomi, że jest to jeden z kluczowych momentów w walce o mistrzostwo Polski. 📢 Łazarz - dzielnica Poznania o dwóch twarzach. Tam nie warto się zapuszczać i tam warto mieszkać [Galeria] W ostatnich dekadach pozostawał w cieniu sąsiednich Jeżyc. Tak jak i one miał swój czarny piar - Dolnym Łazarzem i jego ekami straszono turystów. Po dziś dzień ul. Małeckiego, choć zmieniona w ostatnich latach nie do Poznania, ma swój unikalny klimat. Ale bób, hummus i włoszczyzna rosną tu szybko w siłę. Zobacz zdjęcia z pięknego poznańskiego Łazarza!

📢 Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniu znika w oczach! Tak teraz wygląda. Zobacz zdjęcia [01.03.2024] Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniujest wyburzany od kilku tygodni. Większość betonowej konstrukcji zostało już rozgryzione przez maszyny kruszące beton i tnące zbrojenia. Jej budowa przy ul. abp. Baraniaka trwała niecałe 3 lata. Teraz za trzy lata ma tam powstać osiedle mieszkaniowe. W galerii prezentujemy najnowsze zdjęcia z placu rozbiórki. 📢 Pracowniku, doceń się sam! Jak? Działając w związkach zawodowych. "Wyższe pensje, niższe normy" Co roku w pierwszy piątek marca obchodzimy Światowy Dzień Doceniania Pracownika. Pracowników jednak nie należy doceniać od święta, a przez cały rok. Chociaż często powinni oni doceniać się sami. O tym czego potrzebują pracownicy rozmawiamy z Agnieszką Mróz z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza.

📢 Magazyn w Cerekwicy pod Poznaniem jest wypełniony chemikaliami. "Czuję bezradność, fetor jest ogromny" W magazynie w podpoznańskiej miejscowości Cerekwica znajdują się beczki z chemikaliami. Właściciel, pan Antoni, opowiada, że najemca przestrzeni po wygaśnięciu umowy pozostawił po sobie litry problemu. - Czuję bezradność. Wycieków nie ma, ale fetor jest ogromny w upały. To jest chemia, więc nie mogę tego wylać - opowiada pan Antoni. 📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu w Poznaniu! Co sprzedawcy Giełdy Staroci oferują klientom? Zobacz zdjęcia przedmiotów! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"! 📢 Kaziuk Wileński 2024 w Poznaniu już w najbliższą niedzielę! Sprawdź program imprezy W najbliższy weekend, w sobotę i niedzielę, poznański oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zaprasza na trzydziestą pierwszą edycję Kaziuka Wileńskiego w Poznaniu. 📢 Wypadek na DK 92 w Kostrzynie. Jedna osoba poszkodowana Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek, 1 marca rano na drodze krajowej nr 92 na odcinku Swarzędz - Kostrzyn. Jedna osoba jest poszkodowana.

📢 Afera w Collegium Humanum. Na liście absolwentów nazwiska dyrektorów Urzędu Miasta Poznania. Co na to prezydent Poznania? Czarne chmury zbierają się nad Collegium Humanum. CBA zatrzymało władze uczelni w sprawie nielegalnego handlu dyplomami. 13 wysoko postawionych urzędników urzędu miasta kończyło studia MBA w Collegium Humanum. Co w tej sprawie zamierza zrobić prezydent Poznania? 📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Nowy Ptasi Azyl, czyli Dziki SOR w Poznaniu. To miejsce jest wyjątkowo potrzebne. "Jesteśmy tu dla zwierząt" Wraz z końcem stycznia wygasła umowa pomiędzy miastem Poznań, a Uniwersytetem Przyrodniczym na pomoc dzikim zwierzętom. Oznaczało to koniec Ptasiego Azylu oraz początek Dzikiego SOR-u. - Dla nas nie istnieje takie słowo jak konkurencja. Jesteśmy tu dla dzikich zwierząt. Im więcej organizacji współpracuje na rzecz zwierząt tym lepiej – mówi Magdalena Lorenz, prezes "Nasze Jeże".

📢 Kwitną śnieżyce w rezerwacie przyrody Śnieżycowy Jar pod Poznaniem. Kwiaty będzie można obejrzeć już w ten weekend W najbliższy weekend 2-3 marca rezerwat przyrody Śnieżycowy Jar koło Murowanej Gośliny zostanie udostępniony. W tym czasie będzie można zobaczyć śnieżyce, które w większości już zakwitły. 📢 Od 26 lutego te badania zrobisz za darmo - nowa lista. Sprawdź! [29.02.2024] Polski system opieki zdrowotnej od dłuższego czasu stanowi powód frustracji i niezadowolenia wśród pacjentów, dlatego z pewnością cieszyć się będą z wprowadzanych od 26 lutego zmian. Ostatnio Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił regulacje obejmujące szereg usług medycznych, które będą dostępne na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w izbach przyjęć. Poniżej znajdują się przykładowe świadczenia, z których pacjenci będą mogli skorzystać. 📢 13. emerytura 2024. Emerycie, tyle wpłynie na Twoje konto [29.02.2024] Emerytura 2024: 13. emerytura 2024 - wiemy, ile wpłynie na Twoje konto. Niedługo wszyscy seniorzy w Polsce otrzymają swoją trzynastą emeryturę. To rezultat obietnicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pełniącej funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zostało już ustalone, jaką minimalną kwotę świadczenia otrzymają emeryci, a także kiedy ZUS przekaże im środki finansowe. Planowane jest, że wkrótce instytucja ta dokona wypłaty świadczenia.

📢 Grasz w lotto? Te liczby najczęściej wygrywają w losowaniach [29.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach. 📢 Marcowa waloryzacja emerytur. Emerycie, tyle lada moment wpłynie na Twoje konto [29.02.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur.

📢 Fala zwolnień grupowych w powiecie poznańskim! Kolejne firmy zapowiadają redukcję zatrudnienia Nie tylko firma Infosys zwalniać będzie pracowników w ramach zwolnień grupowych w tym roku. Redukcję załogi przeprowadzać będą również dwa inne podmioty mające swe siedziby w powiecie poznańskim – Eurocash i Delikatesy Centrum. 📢 Chcesz przeżyć niezapomnianą podróż, pełną pięknych widoków i ekologiczną? Sprawdź dokąd dojedziesz z Poznania Głównego w jeden dzień! Londyn, Paryż, Amsterdam, Kopenhaga. Praga, Wiedeń, Budapeszt. To nie lista połączeń z lotniska Ławica. Oto 11 miejsc w Europie, do których dojedziesz pociągiem z Poznania Głównego w jeden dzień. Decydując się na zakup biletów z wyprzedzeniem możesz liczyć na tanie bilety, a widoki za oknem zapewnią niezapomniane wrażenia. 📢 Tak kiedyś wyglądał dworzec Poznań Główny. Został zamknięty ponad 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Oto wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu.

📢 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z prestiżowym wyróżnieniem! To tutaj są jedne z najlepszych studiów MBA Studia MBA, czyli o profilu menadżerskim, są ostatnio gorącym tematem w Polsce. Po wypłynięciu afery w Collegium Humanum, wiele osób zastanawiało się czy dyplomy absolwentów są kupione i czy wszystkie osoby oszukiwały podczas swojej edukacji. Także w Poznaniu. Tu jednak mamy jedne z najlepszych studiów MBA - na Uniwersytecie Ekonomicznym. 📢 Kiedyś było tam luksusowo! Tak teraz wygląda w środku schron przeciwatomowy prezydenta Poznania. Zobacz zdjęcia Wiedzieliście, że w stolicy Wielkopolski znajduje się schron przeciwatomowy prezydenta Poznania? Nigdy nie został użyty, ale wzbudza spore zainteresowanie, nie tylko wśród miłośników historii. Obiekt z okresu zimnej wojny, obecnie udostępniany jest przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Poznaj jego historię i zobacz nowe zdjęcia ze schronu udostępnione nam przez Stowarzyszenie Schrony w Polsce.

📢 10 ulubionych potraw poznaniaków. Czy Twoja jest na liście? Oto smakowity ranking! Kuchnia wielkopolska, nazywana też kuchnią poznańską, ma swoje korzenie w historii regionu i kształtowana była przez różne wpływy kulturowe. Jej niepowtarzalność bierze się z unikalnej kombinacji tradycyjnych metod gotowania, lokalnych składników i wpływów innych kuchni. Niedawno zapytaliśmy Was o ulubione poznańskie potrawy. Reakcja była niesamowita, bo pod postem na Facebooku pojawiło się ponad sześćset odpowiedzi. Wybraliśmy propozycje, które w Waszych komentarzach pojawiały się najczęściej i przygotowaliśmy specjalny ranking. Oto 10 ulubionych potraw poznaniaków. Czy Twoja jest na liście? 📢 Nowa lista 100 najbogatszych Polaków. Drugie miejsce znów należy do Wielkopolanina. To właściciel sklepów spożywczych Dino Ranking 100 najbogatszych Polaków co roku publikuje magazyn "Forbes". W tegorocznym zestawieniu nie zabrakło osób z Wielkopolski. Mało tego jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu i to z majątkiem większym, niż w ubiegłym roku. O kogo chodzi?

📢 Oto największe miasta w Wielkopolsce. Rozrosły się najbardziej! Oto 10 ranking miast pod względem powierzchni. Warto je odwiedzić! Mówiąc o największych miastach w Wielkopolsce zazwyczaj mamy na myśli te najbardziej zaludnione. Postanowiliśmy sprawdzić, które miasta w naszym województwie są największe pod względem powierzchni. O ile liderzy rankingu mogą być dość oczywiści, to pozostałe miejsca mogą zaskoczyć! Zestawienie przygotowaliśmy na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przejdź do galerii i sprawdź TOP 10 dużych miast w Wielkopolsce. 📢 Uczniowie dają czadu, a nauczyciele? Załamują ręce... Oto nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2024 Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Poznański Klub na Fali "planuje" usunąć infrastrukturę. Ma 500 tysięcy złotych strat! Miasto wszczyna postępowanie Klub na Fali w Poznaniu ma usunąć infrastrukturę. Miasto twierdzi, że elementy znajdują się na ich działkach, a ci zaprzeczają. Dopiero interwencja Wód Polskich zmusiła właścicieli do reakcji. Elementy mają być wkrótce usunięte. Telenowela trwa, a infrastruktura nadal stoi. Kiedy to się skończy? 📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania! Można się ubrać od stóp do głów. Zobacz oferty. Oto zdjęcia i ceny! Ubierz się od stóp do głów z wojskiem! W sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można kupić koszule, spodnie, bluzy, a także obuwie i okrycia wierzchnie. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! W naszej galerii znajdziesz aktualne oferty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

📢 Ewa Minge to kobieta kameleon. Uwielbia się zmieniać. Czy pamiętasz, jak wyglądała w młodości? Zobacz archiwalne zdjęcia Ewa Minge należy do tych kobiet, które wciąż zaskakują swoich fanów. Projektantka uwielbia metamorfozy swojego wizerunku. Najczęściej eksperymentuje ze swoimi włosami. Z pewnością wiele osób zastanawia się, jak wyglądała w młodości. Okazuje się, że celebrytka zmagała się z nadwagą, a tapir był jej ulubioną fryzurą.

📢 Gwiazdy estrady w marcu 2024 r. w Poznaniu! Oto 30 najważniejszych imprez muzycznych nadchodzącego miesiąca w stolicy Wielkopolski! Gwiazdy estrady w Poznaniu! W marcu w stolicy Wielkopolski nie zabraknie wydarzeń dla fanów muzyki. Tych starszych, tych w średnim wieku i tych młodszych. Będą gwiazdy pop, będą gwiazdy rocka, będą gwiazdy piosenki autorskiej. Oto 30 koncertów, które odbędą się w Poznaniu w marcu 2024 r. 📢 Afera w Collegium Humanum. Na liście absolwentów pracownicy Urzędu Miasta Poznania: dyrektorzy, zastępcy i kierownicy. "Nie podamy nazwisk" CBA zatrzymało sześć osób w sprawie nielegalnego handlu dyplomami na warszawskiej uczelni Collegium Humanum. Placówka posiadająca filię również w Poznaniu szkoliła między innymi 13 pracowników Urzędu Miasta Poznania. - Pracodawca nie jest uprawniony do oceny akredytacji posiadanych przez uczelnie, na których pracownicy chcą podnosić kwalifikacje - mówi Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta. Którzy urzędnicy z Poznania kształcili się w Collegium Humanum? Na liście są dyrektorzy, zastępcy i kierownicy.

📢 Mieszkańcy Wielkopolski budują przydomowe schrony. Ile kosztują i jak powinny być wyposażone? Zobacz, jak wygląda taki schron w środku! Od wybuchu wojny w Ukrainie zainteresowanie postawieniem przydomowych schronów w Polsce rośnie lawinowo. Ich dystrybutorzy nie nadążają z zamówieniami. Schronami na prywatnych posesjach zainteresowani są także mieszkańcy Wielkopolski. Ile kosztuje taki schron i jakie powinien mieć wyposażenie? Sprawdziliśmy.

📢 Gdzie pracują mieszkańcy Poznania? Przeanalizowaliśmy dane i trendy o dojazdach do pracy poznaniaków Ponad 40 tys. poznaniaków pracuje poza Poznaniem, w 375 gminach w całej Polsce. Dokąd dojeżdżają najczęściej? Oczywiście do poznańskiego “obważanka”. Ale wśród najpopularniejszych 15 kierunków nie brakuje dużych metropolii. 📢 Jest umowa na remont pływalni Akwawit w Lesznie. Sprzętu na budowie szybko jednak nie zobaczymy Z firmą Adamietz władze Leszna podpisały w czwartek umowę na przebudowę i generalny remont pływalni Akwawit. Ta najdroższa w historii samorządu Leszna inwestycja pochłonie blisko 74 miliony złotych. Ciężki sprzęt na ternie dawnej pływalni zobaczymy jednak dopiero za kilka miesięcy. Dlaczego?

📢 Znamy datę otwarcia Ratusza w Poznaniu. Koziołki przygotowały niespodziankę! 1 marca 2024 roku, po kilkuletnim remoncie, swoje drzwi dla zwiedzających otworzy Muzeum Poznania w Ratuszu na Starym Rynku. Jego gotycka część niedostępna była dla publiczności przez 27 lat! Z tej okazji w najbliższy weekend koziołki będą trykały się aż 3 razy dziennie. 📢 Poznański Pchli Targ zmienia lokalizację! Koniec giełdy przy CH M1 Decyzja budzi duże kontrowersje wśród klientów pchlego targu Znany i lubiany przez poznaniaków Pchli Targ zmienia swoją lokalizację. Od 5 maja tego roku giełda odbywać się będzie nie w Poznaniu przy galerii M1, a w Komornikach, na co narzekają kupujący. "Obawiam się, że będzie to początek końca giełdy" - mówi jeden z klientów. 📢 Pełno żółtych kwiatów na granicy Poznania! Kwitną tysiące ranników na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie. Zobacz zdjęcia! Na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie kwitną już tysiące żółtych ranników. Te niezwykle fotogeniczne kwiaty co roku przyciągają spragnionych pierwszych oznak wiosny mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego. To jednak nie jedyna atrakcja rezerwatu. W kolejnych miesiącach połacie zmienią barwę na fioletowo-białą, a spomiędzy gałęzi drzew będzie można usłyszeć śpiew wielu gatunków ptaków.

📢 Sekrety utraconej architektury. Jak Poznań zmienił swój krajobraz? Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie. 📢 Smutny wieczór w Lechu Poznań. Miało być wesele, a wyszedł pogrzeb. Zobacz zdjęcia z trybun Enea Stadionu Nie tak kibice Lecha Poznań wyobrażali sobie wtorkowy wieczór na Enea Stadionie. Miało być wielkie święto, a skończyło się stypą. Kolejorz po 120 minutach spotkania przegrał z Pogonią Szczecin 0:1, po straconej bramce w ostatnich fragmentach pojedynku. Fani Lecha kolejny rok mogą planować majówkę w inny sposób, niż na Stadionie Narodowym w Warszawie.

📢 Pierwsza w tym roku odsłona programu "Mieszkanie do remontu". ZKZL w Poznaniu oferuje 13 mieszkań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu organizuje pierwszą w tym roku edycję programu „Mieszkanie do remontu”. Tym razem można ubiegać się o 13 lokali, które przeznaczone są do remontu. Ten trzeba będzie przeprowadzić w ciągu 6 lub 12 miesięcy. 📢 Kultowe Targi Rzeczy Ładnych wreszcie w Poznaniu! Wydarzenie roku dla fanek i fanów designu już 2-3 marca w MTP “Open’er polskiego designu” wreszcie w Poznaniu! Największe w Polsce wydarzenie promujące współczesny design i unikalne produkty po raz pierwszy pojawi się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To na Targach Rzeczy Ładnych od 10 lat pokazują się najciekawsze nowe marki, to tu spotkacie najlepszych twórców plakatu, ceramiki, czy tekstyliów. Każdą edycję TRŁ odwiedzają tłumy, a impreza słynie ze znakomitego klimatu i najlepszej selekcji wystawców. Na pierwszej edycji TRŁ POZNAŃ! pokaże się aż 300 wystawców, zobaczymy wystawę zdjęć 50 IKON TRŁ oraz najnowszy projekt artystycznego kolektywu Pol / Sztyma / Wolna. Zapowiada się designerskie wydarzenie roku w Poznaniu.

📢 Prawdziwe perełki na pchlim targu w Poznaniu. Co oferowali sprzedawcy na giełdzie staroci? Mamy zdjęcia! W niedzielnym poranek, 18 lutego jak co tydzień pod M1 przy ul. Szwajcarskiej 14 w Poznaniu odbył się pchli targ. Wydarzenie to w kalendarzach poznaniaków zapisane jest jako poszukiwanie skarbów w kopalni niesamowitych przedmiotów. Nie dostaniecie ich w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę! Co znalazło się na pchlim targu? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej! 📢 Oto najciekawsze szlaki rowerowe w Poznaniu i Wielkopolsce. Sprawdź, jaką trasę wybrać na wycieczkę rowerową! Zbliża się lato, a wraz z nim okres wycieczek rowerowych! Ciekawe długie i krótkie szlaki rowerowe znajdziemy zarówno w samym Poznaniu, jak i w całej Wielkopolsce. Przy okazji miłej przejażdżki można też zobaczyć wiele turystycznych atrakcji. Sprawdziliśmy, jakie trasy poleca Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Oto pomysły na wycieczkę rowerową w Wielkopolsce!