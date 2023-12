Prasówka 2.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taniej nie będzie! Oto mieszkania do 250 tys. zł w Poznaniu. Zobacz kawalerki na sprzedaż. Obejrzyj zdjęcia”?

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! 01.12.2023 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 01.12.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 01.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Tak wygląda dziś Kylie Minogue. Mamy aktualne zdjęcia 55-letniej już piosenkarki [2.12.2023] Tak wygląda teraz 55-letnia Kylie Minogue. To australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue. 📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [2.12.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Oto Natalia i Marek z "Sanatorium miłości". Zobaczcie, jak mieszkają bohaterowie programu TVP [2.12.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Natalia i Marek z "Sanatorium miłości". Mieszkają w Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie! 📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [2.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze.

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [2.12.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Tak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony", wybranki Waldemara. Zobaczcie te wiklinowe fotele. Mamy zdjęcia! [2.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 Takie będą randki w przedostatnim odcinku "Rolnik szuka żony". Będzie bardzo romantycznie. Mamy zdjęcia! [2.12.2023] Zobaczcie, co będzie się działo w przedostatnim odcinku "Rolnik szuka żony". Zobaczcie romantyczne zdjęcia! Nasi bohaterowie wybrali się na randki. We dwoje romantyczne chwile spędzili: Waldemar z Ewą, Darek z Nicolą, Jakub z Anią i Artur z Sarą. Zobaczcie, jak zachowywali się rolnicy na tych niezwykłych spotkaniach. Mamy zdjęcia! 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [2.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Tego nie wiedzieliście o Irku z "Rolnik szuka żony". Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! [2.12.2023] Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii. 📢 Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [2.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Oto największe miasta w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Prezentujemy pierwszą dwudziestkę! W Wielkopolsce żyje około 3,5 miliona mieszkańców. W regionie znajduje się 117 miast, w których łącznie mieszka prawie 2 miliony osób. Które miejscowości są najbardziej zaludnione? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przejdź do galerii i zobacz, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej osób. Ranking powstał na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W naszym zestawieniu prezentujemy pierwszą dwudziestkę. Oto jak się prezentuje!

📢 Koszmar! Ktoś wyrzucił stertę śmieci samochodowych na szlaku turystycznym wokół Puszczy Zielonka Śmieci porzucono na terenie dwóch szlaków turystycznych, gdzie widnieje tabliczka o zakazie pozostawiania odpadów. 📢 Ambasador USA Mark Brzeziński na UAM w Poznaniu. "Pozytywna zmiana jest możliwa" Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński odwiedził w piątek, 1 grudnia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wygłosił tam wykład dla studentów. - Młodzi ludzie w Polsce pokazują wszystkim na całym świecie, że pozytywna zmiana jest możliwa - powiedział podczas przemówienia.

📢 Nowy rozkład jazdy Kolei Wielkopolskich i PKM: 10 grudnia 2023 r. więcej pociągów lokalnych wyjedzie na tory Nowe połączenia lokalne i więcej składów na trasach zapowiada samorząd województwa wielkopolskiego. Z ponad 14,2 mln kilometrów przejechanych w tym roku przez Koleje Wielkopolskie i Poznańską Kolej Metropolitalną deklaruje na rok 2024 ponad 15,5 kilometrów! 📢 Śmiertelny wypadek w Poznaniu. Kierowca Ubera potrącił 26-letnią rowerzystkę. "Ona zmarła na moich rękach" Kierowca Ubera 35-letni Aliaksandr S., obywatel Białorusi odpowiada przed sądem za spowodowanie śmiertelnego wypadku. W lutym na ul. Dąbrowskiego w Poznaniu potrącił 26-latkę jadącą rowerem. – Ona zmarła na moich rękach – mówił w sądzie oskarżony. 📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. To miejsce miało swój klimat. Oto przepiękne zdjęcia! Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku.

📢 Śmiertelny wypadek na budowie pod Kościanem. Nie żyje 31-letni poznaniak Do śmiertelnego wypadku doszło w piątek na budowie w powiecie kościańskim. Pracownik został przysypany ziemią w wykopie. 31-latka nie udało się uratować. 📢 To spotkanie zapamiętali wszyscy kibice Lecha Poznań. 13. rocznica najzimniejszego meczu Kolejorza w XXI wieku! To był jeden z najzimniejszych meczów Lecha Poznań przy Bułgarskiej. Dokładnie 13 lat temu - 1 grudnia 2010 roku - Kolejorz w obecności ponad 40 tysięcy widzów oraz temperaturze ok. -15 stopni Celsjusza zremisował z Juventusem 1:1 i zapewnił sobie wyjście z grupy Ligi Europy. Kibice, którzy tłumnie przybyli na stadion przy Bułgarskiej z pewnością na zawsze zapamiętają to spotkanie. 📢 Stroik świąteczny w wazonie. Niezwykła ozdoba na bożonarodzeniowy stół. Pomysły na piękną dekorację na Boże Narodzenie Stroik świąteczny w wazonie to nie tylko piękna ozdoba, ale również doskonały sposób na dodanie bożonarodzeniowego klimatu do swojego mieszkania. Jeśli chcesz, możesz stworzyć go samodzielnie, używając łatwodostępnych materiałów i ozdób. Zobacz, jak w prosty sposób można pięknie udekorować świąteczny stół.

📢 Plebiscyt Sportowy 2023 Emocje na starcie akcji. Wsparcie dla nominowanych płynie ze wszystkich stron! Przez ostatnie tygodnie nasi Czytelnicy i internauci zgłaszali sportowców, trenerów i drużyny do nagród w Plebiscycie Sportowym 2023. We wtorek, 28 listopada rozpoczęło się głosowanie, które wzbudziło wiele pozytywnych emocji, zarówno wśród nominowanych, ich bliskich, jak i kibiców oraz lokalnych społeczności. Zobacz, jak ogromne wsparcie otrzymują w mediach społecznościowych nasi kandydaci! 📢 Oto Poznań miasto doznań! 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! Nie będziesz rozczarowany Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 W fabryce Volkswagena w Poznaniu ruszy produkcja golfa i aut elektrycznych! "Mamy perspektywy na przyszłość" Jeszcze w tej dekadzie na liniach produkcyjnych zakładu w Poznaniu produkowana będzie część wolumenu modelu Golf (przekazanie nadprodukcji zakładu w Wolfsburgu). To jednak nie wszystko. W najbliższych latach Volkswagen Poznań będzie stopniowo, ale sukcesywnie zmieniał profil swojej działalności w kierunku produkcji samochodów elektrycznych z nowej rodziny SPACE oraz części aluminiowych do aut elektrycznych w Odlewni - poinformował w komunikacie zarząd poznańskiego Volkswagena. 📢 Paznokcie z efektem kociego oka to najmodniejszy manicure. Takie zdobienie sprawdzi się na co dzień i od święta. Zobacz, jak go zrobić Paznokcie kocie oko to trójwymiarowa świetlista smuga, która przypomina kocią źrenicę Zobacz, jak wyglądają, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Magdalena od urodzenia żyje z HIV, a obecnie pomaga osobom zakażonym. "To nie jest nic strasznego" 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS, podczas którego wszyscy zachęcani są do przebadania się w ramach darmowych, szybkich, ale przede wszystkim anonimowych testów. W Polsce na przełomie 2021-2022 roku wykryto ponad 100-procentowy wzrost zakażeń wirusem HIV. Wielkopolanka Magdalena Glewicz żyje z wirusem od dawna, jednak dzisiaj jest szczęśliwą matką dwójki całkowicie zdrowych dzieci. W jaki sposób została zakażona? Jak żyje się z wirusem HIV? Czy nadal stygmatyzujemy osoby zakażone? Między innymi o tym rozmawiamy z autorką bloga Niewykrywalna, Magdaleną Glewicz.

📢 73-latek uciekał przed policją i doprowadził do dachowania innego auta! "Był agresywny i arogancki" Policjanci ze Śremu zatrzymali 73-letniego mieszkańca gminy Dolsk, który kierując mercedesem nie zatrzymał się do kontroli drogowej, spowodował kolizję oraz poważne zagrożenia w ruchu drogowym. Uciekinier trafił do policyjnego aresztu, zostało mu zatrzymane prawo jazdy, a mercedesa odholowano na parking strzeżony.

📢 Było głośno w Biedrusku! Pod Poznaniem saperzy wysadzili przeciwpancerną zaporę minową Zapora przeciwpancerna została zdetonowana pod Poznaniem - miny wysadzone, czołgi mogą przechodzić! To na szczęście krótki opis ćwiczenia, jakie właśnie realizowali saperzy na poligonie w Biedrusku. 📢 Poznaniak karał lisy za zagryzanie kur. "Łapał w klatkę, głodził, bił kijem" W Poznaniu znaleziono skrajnie wycieńczonego i zagłodzonego lisa. Poznaniak karał zwierzęta za zagryzanie kur. O sprawie poinformowała w piątek Fundacja Dla Zwierząt Bahati. 📢 Dzisiaj essa i śpiulkolot, a kiedyś lajerkasta, krasnulka i żłób automatyczny. Tak mówila młodzież w latach 30. XX wieku Starsze pokolenia mają w zwyczaju narzekać na młodzież. Często język młodych ludzi jest niezrozumiały, uważany za dziwny, bywa wulgarny. Co roku wybieramy Młodzieżowe Słowo Roku. W ubiegłym roku była to „essa”, a w 2021 „śpiulkolot”. W tym roku w rankingu pojawiły się słowa takie jak: „bambik”, „cringe” czy „odklejka”. Specyficzny język młodzieży to jednak nie wymysł współczesnych. Jak wyglądała gwara uczniowska w 1939 roku? Co to znaczy „szukać pluskwy” lub „być żłobem automatycznym”? Oto najciekawsze powiedzonka młodzieży z lat 30. XX wieku. Niektórych słów nadal slangowo używamy, choć to może być już nieco boomerskie...

📢 Oto najmniejsze psie rasy. Te psy są mniejsze od kota Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Aktualnie sklasyfikowano ponad 300 ras psów, a do tego dochodzą jeszcze psy nierasowe. Nie jest trudno znaleźć odpowiedniego towarzysza dla siebie. Psy mają różne charaktery, jedne wymagają dużo pracy, inne nadają się dla osób poczatkujących. Oto najmniejsze rasy psów. Zobaczcie, jakie psy są mniejsze od kotów. 📢 Tyle mają zarabiać nauczyciele od 2024 roku. Oto możliwe warianty Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok Paznokcie na święta: czerwone, białe, srebrne, złote - poznaj świąteczne trendy na 2023 rok. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas pełen radości, ciepła i wyjątkowych chwil spędzonych w gronie najbliższych. To również moment, kiedy dbamy o każdy szczegół naszego wyglądu, w tym niezaprzeczalnie paznokcie, które stanowią uroczy dodatek do świątecznej stylizacji. W roku 2023 panują nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Czerwone, białe, srebrne i złote odcienie zyskują nowe oblicza, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach. Przygotujmy się na niezapomniane święta, otulając nasze paznokcie magią świątecznej atmosfery! 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Samochód dachował na ul. Lechickiej w Poznaniu. Interweniowała straż pożarna Niebezpieczne zdarzenie miało miejsce w piątek około godz. 12 na ul. Lechickiej w Poznaniu. Doszło tam do dachowania samochodu osobowego. 📢 Rzadko spotykane zjawisko na niebie! Warunki sprzyjają obserwacji. Zorza polarna w Polsce 1 grudnia Już w piątek, 1 grudnia nad Polską można będzie zobaczyć zorzę polarną! Eksperci informują, że warunki do obserwacji prawdopodobnie będą bardzo dobre. 📢 Mecze Lecha Poznań i rezerw Kolejorza zagrożone. W Kielcach ma padać, a w Kołobrzegu kibice... odśnieżają boisko Zima w tym roku przyszła zdecydowanie szybciej, niż miało to miejsce w ostatnich latach. To przełożyło się już na kilka przełożonych spotkań głównie w niższych klasach rozgrywkowych. W ekstraklasie w tym sezonie obecnie problemu z tym nie ma. Prognozy jednak nie są jednak optymistyczne w niektórych rejonach Polski. Tak jest choćby w Kielcach, gdzie Lech Poznań zagra z Koroną. Czy sobotni mecz jest zagrożony?

📢 Oto skutki jedzenia śledzi! To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz te ryby. Są zdrowe? Sprawdź Śledź jest jedną z najpopularniejszych ryb na polskich stołach. Zjadamy go najchętniej podczas świąt. Jak śledzie wpływają na nasz organizm? Sprawdziliśmy, jakie wartości odżywcze, witaminy i minerały zawiera ta ryba. Zobacz to w naszej galerii! 📢 Deweloper planuje wycinkę kilkuset drzew na Wildzie. Poznaniacy protestują Rada Osiedla Wilda w Poznaniu stworzyła petycję w celu zatrzymania planów dewelopera, który planuje wycinkę kilkuset drzew pod budowę kompleksu hotelowego. Miałby on powstać w samym środku południowego klina zieleni w Poznaniu, położonego w sąsiedztwie z użytkiem ekologicznym “Dębina”.

📢 Tragiczny wypadek w Niepruszewie. 66-latka zginęła na przejściu dla pieszych 66-letnia kobieta została śmiertelnie potrącona na przejściu dla pieszych w podpoznańskim Niepruszewie. Okoliczności wypadku są nadal wyjaśniane.

📢 Magda Gessler odmieniła kolejną restaurację w Poznaniu. Pomylone Gary to teraz Bistro Pyr pyr pyr. Oto ceny i menu po Kuchennych rewolucjach Bistro Pyr pyr pyr jest już po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Słynna restauratorka przyjechała po Poznania, by pomóc Ani i Kubie w postawieniu lokalu na nogi. Wszystko wskazuje na to, że się udało. Wiemy, ile kosztują dania z nowego menu. Sprawdź ceny i zobacz, jak teraz wygląda Bistro Pyr pyr pyr - dawniej Pomylone Gary - przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. 📢 Znana sieć elektromarketów Neonet z poważnymi kłopotami. Spółka wydała komunikat. Co to oznacza dla klientów sklepu? Zarząd Spółki NEONET S.A. poinformował w komunikacie, że 27 listopada br. do Sądu Rejonowego we Wrocławiu złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. – Decyzja o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego jest odpowiedzią na problemy płynnościowe Spółki – możemy przeczytać w opublikowanym w piątek przez firmę oświadczeniu. – Podjęte kroki nie mają wpływu na procesy sprzedażowe oraz prawa konsumentów – podkreślono.

📢 Miał być milion na remizy, ale pieniędzy nie będzie. Wójt Granowa: Czujemy się rozgoryczeni i oszukani W gminie Granowo jest żal i rozczarowanie, bo choć udało się osiągnąć najwyższą w powiecie grodziskim frekwencję w wyborach, milion złotych w ramach akcji „Bitwa o remizy” nie trafi do tutejszego samorządu. Na liście zwycięzców znalazła się gmina Grodzisk Wielkopolski. Wójt mówi wprost, że czuje się oszukany i twierdzi, że nikt nie potrafi mu wyjaśnić, dlaczego gmina wspomnianych środków nie otrzyma.

📢 Tak wygląda dom Nicoli z "Rolnik szuka żony", kandydatki na żonę Dariusza. Zobaczcie zdjęcia! [1.12.2023 r.] Zobaczcie, jak mieszka Nicola z "Rolnik szuka żony". Zaprosiła Dariusza do swojego rodzinnego domu w Borównie pod Bydgoszczą. Para wybrała się też na randkę po bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Zobaczcie, jak mieszka Nicola z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! Można je kupić wyjątkowo okazyjnie. Oto nowe oferty od AMW. Zobacz zdjęcia i ceny Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Poważna awaria w Poznaniu! Tramwaje nie kursowały na trasie PST. Objazdy i komunikacja zastępcza Z powodu zerwanej sieci trakcyjnej na pętli na osiedlu Sobieskiego w Poznaniu, w piątek od rana nie kursowały tramwaje na trasie PST w obu kierunkach. Podstawiane był autobusy za tramwaj, a tramwaje jeździły objazdami. - Dojazd do pracy zajął mi dwa razy więcej czasu niż zwykle - skarży się nasza Czytelniczka. Ruch wznowiono przed godz. 8.

📢 Betlejem Poznańskie nominowane do prestiżowej europejskiej nagrody. Jako jedyny jarmark w Polsce! Betlejem Poznańskie weźmie udział w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie. Poznański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został uwzględniony w rywalizacji przez organizację European Best Destinations. 📢 Odnaleziono luksusowe auta skradzione w Niemczech i Francji. Jedno z nich zatrzymano w Wielkopolsce Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwa samochody, które były poszukiwane na terenie Europy. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że oba pojazdy zostały skradzione. 📢 Nicole Kidman. Tak wygląda obecnie 56-letnia gwiazda wielu amerykańskich filmów [1.12.2023] Tak dziś wygląda Nicole Kidman. W tym roku skończyła 56 lat. "Widać, że dba o siebie" - komentują media. Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Kilkuletnie wiaty przystankowe w Poznaniu zostały wymienione. Nowe są większe, ale z reklamami Od kilku lat trwa akcja stopniowej wymiany wiat przystankowych w Poznaniu. Nowe są większe i wygodniejsze, jednak są stawiane także tam, gdzie wiaty całkiem niedawno wymieniono na nowe.

📢 Dwa wypadki na ulicy Warszawskiej w Poznaniu. Są utrudnienia w ruchu Około godz. 16 na ulicy Warszawskiej w Poznaniu doszło do dwóch wypadków. - Na drodze w kierunku Swarzędza są utrudnienia w ruchu - informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. 📢 Centrum Poznania ponownie będzie bez tramwajów! Na wyremontowane tory mają wrócić przed świętami Jeszcze przed świętami tramwaje mają przejeżdżać po nowych torowiskach przez centrum i najnowszy odcinek trasy kórnickiej do os. Lecha. Zanim to nastąpi, w centrum czekają nas duże zmiany. Pierwsze już od soboty, 2 grudnia.

📢 Sporo znaków zapytania przed spotkaniem Lecha II Poznań z liderem tabeli. Czy mecz się odbędzie? Młodzi lechici w poprzedniej kolejce przegrali u siebie z Chojniczanką Chojnice 1:2. Po tym spotkaniu podopieczni trenera Artura Węski mieli zmierzyć się z Olimpią Elbląg, lecz mecz został odwołany. Decyzja w sprawie tej rywalizacji ma zostać podjęta w ciągu najbliższych kilkunastu godzin. Tak czy inaczej rezerwy Lecha Poznań w niedzielę udadzą się do Kołobrzegu, by zmierzyć się z miejscową Kotwicą. 📢 Choroba refluksowa - oto, czego nie możesz wtedy jeść i pić. Zobacz listę zakazanych produktów Zgaga, nadkwasota, bóle nadbrzusza. Choroba refluksowa przełyku to jedna z najczęstszych chorób układu pokarmowego. Na czym ona polega i jakie są jej objawy? Zobacz, jaka dieta zalecana jest u chorego. Zwróć uwagę na zakazane produkty i te, które są wskazane. Znajdziesz je w galerii.

📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 Wybrano najładniejsze ogródki i balkony w Poznaniu. Zobacz, jak wyglądają! Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze ogródki i balkony "Zielony Poznań". W tym roku do rywalizacji zgłoszono 2,7 tys. obiektów. Nagrodzeni odebrali dyplomy podczas uroczystej gali. 📢 „Piłkarskie Orły”: Nieoszlifowany diament Lecha Poznań. Ma 16 lat i jest podstawowym zawodnikiem rezerw Kolejorza Mateusz Pruchniewski to 16-letni golkiper, który regularnie występuje na poziomie drugiej ligi, w barwach rezerw Lecha Poznań. Pomimo młodego wieku, jest silnym punktem zespołu i wielokrotnie ratował skórę starszym kolegom. Jego interwencje są na wysokim poziomie i z całą pewnością to nazwisko warto sobie zapamiętać. Już teraz młody bramkarz uczestniczy w treningach pierwszego zespołu, pod okiem trenera Johna van den Broma.

📢 "Każdy mieszkaniec będzie miał tutaj dostęp". W Poznaniu powstał nowy sad miejski Na terenie os. Jagiełły w pobliżu ul. Poradowskiego powstał sad miejski. Dzieci ze szkoły podstawowej nr 17 pomogły zasadzić drzewa i krzewy owocowe, z których każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł korzystać. 📢 “Wydaje nam się, że ta cena powinna utrzymać się do świąt”. Czy karp będzie w tym roku tańszy? Cena karpia w tym roku może być niższa niż rok temu. Jak informuje pracownik Gospodarstwa Rybackiego Lutom (woj. wielkopolskie), świąteczny karp może być tańszy nawet o 4 złote za kilogram. Gdzie i w jakich sklepach karp będzie najtańszy? 📢 Tak zmieniła się córka "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej-Borowiak - Eliza. Zobacz zdjęcia nastolatki Związana z Poznaniem Izabela Macudzińska-Borowiak i jej mąż Patryk Borowiak to znani bohaterowie programów TTV "Królowe życia" i "Diabelnie boskie". Chętnie dzielą się swoim życiem. W ślady celebrytów idzie ich córka Eliza. 15-latka jest bardzo aktywna w social mediach. Zobaczcie jak się zmieniła.

📢 7 powodów, dla których John van den Brom powinien być zwolniony z Lecha Poznań. Opowiada banały i zaklina rzeczywistość! Po kolejnym koszmarnym dla kibiców Lecha Poznań meczu, w którym kandydat na mistrza Polski znów się skompromitował, widać było jak na dłoni, dlaczego pod wodzą Johna van den Broma Kolejorz nie ma wielkich szans na osiągnięcie swoich sportowych celów. 📢 Lech Poznań nie będzie mógł narzekać na warunki. Tak wygląda miejsce, w którym Kolejorz będzie szlifować formę Lech Poznań od 15 do 26 stycznia 2024 roku będzie przebywał na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort, położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Lechici oprócz dobrze zaopatrzonego ośrodka treningowego, który należy do resortu, będą mieli do dyspozycji wiele dogodności oraz pięknych widoków, które oferuje hotel.

📢 Nowe muzeum w Poznaniu! Można w nim zobaczyć dawne magnetofony, wzmacniacze i głośniki Głośniki, magnetofony, wzmacniacze i radia wyprodukowane pod marką Unitry można podziwiać w nowym muzeum przy ul. Bronowej 3 w Poznaniu. Najbliższa okazja, by je zobaczyć już w ten weekend. 📢 Trasą kórnicką jeżdżą już tramwaje! Na razie testowe, ale wkrótce pasażerowie będą dojeżdżać do os. Lecha Cztery przystanki, siedem tramwajów, jeden dzień testów – na trasie kórnickiej, na odcinku między Posnanią a osiedlem Lecha, trwa testowanie jej torowiska, trakcji i zachowania tramwajów na niej. Byliśmy na pokładzie jednego z tramwajów – test wypadł bardzo dobrze, pasażerowie mogą mieć nadzieję, że w grudniu połączenie będzie uruchomione. 📢 Lech Poznań objął patronatem kolejny wielkopolski klub. To beniaminek czwartej ligi Po Kani Gostyń oraz Polonii Środa Wielkopolska - Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski została objęta oficjalnym patronatem przez Lecha Poznań. - Umowa z najlepszym wielkopolskim klubem, który jest wizytówką naszego regionu to cenny krok naprzód - powiedział na klubowej stronie Kolejorza prezes zarządu beniaminka IV ligi Mariusz Kwiecień.

📢 Te osoby dostaną trzynastą pensję. Wiemy, kiedy będą wypłacane trzynastki Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule. 📢 Oto horoskop finansowy na grudzień 2023. Oni powinni zagrać w Lotto Co gwiazdy przygotowały dla nas na grudzień 2023 roku? Tego można się dowiedzieć z horoskopu finansowego. Horoskop to przepowiednia dotycząca przyszłości, ale także przeszłości i teraźniejszości. Nas jednak najbardziej interesuje to co dopiero przed nami. Zobaczcie, które znaki zodiaku w grudniu mają szansę na dodatkowy zastrzyk gotówki.

📢 Lech Cup i gwiazdy światowego formatu. Kilka lat temu podbijali Poznań, teraz grają na najwyższym poziomie W najbliższy weekend (2-3 grudnia) rozpocznie się 16. edycja jednego z największych turniejów piłkarskich w Europie - ENEA Lech Cup 2023. Rozgrywki młodych adeptów piłki nożnej do lat 12 zostaną rozegrane w hali UAM na poznańskim Morasku. Kibice przez dwa dni będą mogli przyglądać się - prawdopodobnie - przyszłym gwiazdom światowego futbolu. W ostatnich latach takich nie brakowało.

📢 Oto najbardziej leniwe znaki zodiaku. Oni nie będą pomocni przy świątecznych porządkach Na tapczanie siedzi leń - brzmi jeden z popularniejszych wierszy dla dzieci. Jak się okazuje miłośników siedzenia na kanapie jest zdecydowanie więcej i może mieć na to wpływ gwiazda pod którą się urodzili. Wskazuje się, ze niektóre znaki zodiaku są bardziej leniwe od innych. Zobaczcie, które znaki nie przepadają za codziennymi obowiązkami. 📢 Kibice Lecha Poznań rozczarowani i zziębnięci. Nie tak miał wyglądać ten wieczór na Enea Stadionie. Zobacz zdjęcia Dla fanów Lecha Poznań niedzielny wieczór przy Bułgarskiej nie mógł zakończyć się gorzej. Ich ulubieńcy nie sprostali drużynie, która w tym roku zaliczyła zaledwie jedno wyjazdowe zwycięstwo. Widzew Łódź w doliczonym czasie gry wypunktował Kolejorza dwoma golami, wygrywając z poznaniakami 3:1. Rozczarowani i zmarznięci kibice opuszczali Enea Stadion jeszcze przed ostatnim gwizdkiem.

📢 Dlaczego potrzebujemy ekonomii społecznej? W centrum ekonomii społecznej stoi człowiek. Ta forma działania skupia się na wsparciu osób, które są w potrzebie, to znaczy m.in. wsparciu osób z niepełnosprawnościami, starszych czy bezrobotnych. Ważnym działaniem w tym kontekście jest reintegracja, czyli np. znalezienie zatrudnienia i ponowne włączenie do społeczeństwa.

📢 Paragony grozy w Poznaniu! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile! Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach! 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [11.11.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Do finału powiatowego coraz bliżej! Nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - rozpoczęło się głosowanie w finale wojewódzkim! Sprawdź aktualny ranking i głosuj na swoich faworytów Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców. 📢 "Tak makabrycznego widoku nie pamiętam". Mija 30 lat od największej katastrofy tramwajowej w Poznaniu Na Wildzie zginęło 5 osób, a ponad 60 zostało rannych. Minęło 30 lat od największej katastrofy tramwajowej w Poznaniu. 8 września 1993 roku na ulicy 28 Czerwca 1956 r. tramwaj linii nr 10 wypadł z szyn i uderzył w bok kamienicy. 📢 1000 plus dla pracowników Biedronki. Sieć rozdaje vouchery. Ale nie wszyscy pracownicy dostaną bony. To sprawiedliwe? 1000 plus dla pracowników - tyle przyzna sieć sklepów Biedronka. Tysiąc złotych to kwota na jaką liczyć mogą zatrudnieni w ramach świątecznego bonusu. Nie dostaną jednak tych pieniędzy w gotówce, lecz w formie vouchera do wydania na zakupy. Koszty pokryje pracodawca. Świadczenie natomiast nie dotyczy kadry menedżerskiej, a szeregowych pracowników.

