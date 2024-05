Prasówka 20.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Widzew Łódź - Lech Poznań 1:1. Remis jak porażka. To już jest koniec, można się rozejść... Zobacz oceny lechitów”?

Prasówka 20.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Widzew Łódź - Lech Poznań 1:1. Remis jak porażka. To już jest koniec, można się rozejść... Zobacz oceny lechitów Lech Poznań w 33. kolejce ekstraklasy zremisował z Widzewem Łódź 1:1 i stracił szansę na grę w europejskich pucharach. Kolejorz zagrał trochę lepiej niż w poprzednich, fatalnych do odbioru meczach, ale swojego celu nie zrealizował.

📢 Lech Poznań przekreślił swoje szanse na grę w Europie. Po remisie w Łodzi z Widzewem sezon można uznać za zakończony Lech Poznań w niedzielę 19 maja 2024 roku zakończył sezon. Co prawda Kolejorzowi został ostatni mecz w sezonie z Koroną Kielce, jednak Niebiesko-Biali nie będą grali już o nic. Podopieczni Mariusza Rumaka zremisowali na wyjeździe z Widzewem Łódź 1:1 (1:1) i przekreślił swoje szanse na zajęcie miejsca gwarantującego grę w kwalifikacjach do Ligi Konferencji Europy.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

Prasówka 20.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Mimi. Właśnie dołączyła do zoo w Poznaniu. Jest przedstawicielką rzadkiego gatunku i ma niezwykłe umiejętności Mimi jest z pochodzenia południową Amerykanką, urodziła się w Amsterdamie, a do Poznania przyjechała z francuskiego Boissiere. Jest ocelotką nadrzewną, w Poznaniu jak narazie upodobała sobie drewanianą półkę na swoim wybiegu. Poznajcie nową gwiazdę poznańskiego zoo!

📢 Festyn zielonoświątkowy w muzeum w Szreniawie pod Poznaniem: parada umajonych wołów, sikawka i wiele atrakcji! Zobacz zdjęcia! W Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolnospożywczego w Szreniawie pod Poznaniem odbył się Festyn Zielonoświątkowy. W programie występ zespołu folklorystycznego „Wielkopolanie”, parada umajonych zwierząt i pokaz Historycznej Drużyny Sikawki Konnej w parku za pałacem. Zobacz zdjęcia z festynu! 📢 Wypadek na drodze krajowej nr 11 na północ od Poznania. Jedna osoba została ranna Na drodze krajowej nr 11 w Bogdanowie koło Obornik, tuż przed godziną 17, doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jedna osoba została ranna. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [19.05.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto Sabrina - tak dziś wygląda. Ma już 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! [19.05.2024] Sabrina ma już 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina. 📢 Rachel Ward z filmu "Ptaki ciernistych krzewów" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [19.05.2024] Oto Rachel Ward z serialu "Ptaki ciernistych krzewów". Ma już 66 lat! To angielska aktorka i modelka, której największą sławę przyniosła rola Meggie Cleary w niezwykle popularnym serialu "Ptaki ciernistych krzewów". Film ma już 40 lat. Tyle samo, ile małżeństwo Rachel Ward i Bryana Browna. Para poznała się na planie serialu, ma troje dzieci. Zobaczcie, jak dziś wygląda Rachel Ward.

📢 Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [19.05.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. 📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [19.05.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto Don Johnson z "Miami Vice" - tak dziś wygląda. Ma już 74 lata. Zobaczcie zdjęcia! [19.05.2024] Oto Don Johnson z "Miami Vice". Ma 74 lata, pięcioro dzieci i własną wyspę! Don Johnson to aktor i piosenkarz, który w latach 80. XX wieku zdobył wielką sławę i popularność na całym świecie dzięki serialowi "Miami Vice". Za rolę detektywa Jamesa "Sonny’ego" Crocketta otrzymał nawet "Złoty Glob". Humor ciągle mu dopisuje. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje Don Johnson. 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [19.05.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka.

📢 Tomasz Adamek - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [19.05.2024] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia! 📢 Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [19.05.2024 r.] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku.

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [19.05.2024] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach! 📢 Tak żył Zygmunt z "Sanatorium miłości 6". Trudne chwile go nie załamały [19.05.2024 r.] Zygmunt z Krakowa to człowiek o niezwykłej historii i niegasnącym optymizmie. Pomimo życiowych burz, nie traci pogody ducha. Zgłosił się do "Sanatorium miłości" w Krynicy-Zdroju w poszukiwaniu kobiety, z którą mógłby spędzić jesień życia. Zapraszamy do bliższego poznania tej wyjątkowej postaci.

📢 Oto uczestnicy programu "Rolnik szuka żony 11". Poznajcie ich bliżej. Mamy zdjęcia! [19.05.2024 r.] Za nami zerowy odcinek kultowego programu TVP 1, "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy dziewięciu uczestników, którzy wkrótce zawalczą o miłość na ekranach telewizorów. Jednak, kto ostatecznie wystąpi w programie, w dużej mierze zależy od zaangażowania widzów. Aktualnie rolnicy i rolniczki, którzy dostali szansę wzięcia udziału w programie, czekają na listy od potencjalnych partnerów, gotowych do bliższego poznania oraz nawiązania relacji z bohaterami "Rolnik szuka żony". 📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [19.05.2024 r.] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [19.05.2024] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu. 📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [19.05.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Oto najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [19.05.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie! 📢 Cher - tak dziś wygląda. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [19.05.2024 r.] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Oto Alexis z "Dynastii". W maju skończy 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins. Zobaczcie zdjęcia! [19.05.2024] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończy 91 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu. 📢 Tak wygląda dziś Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [19.05.2024 r.] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty.

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyła przed programem Małgorzata z Sobótki. "Nie było sielanki" [19.05.2024] Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyruszyła na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzyła, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem. 📢 Tak wyglądają dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [19.05.2024] Wiktoria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 11", mieszka na malowniczej wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studiowała rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria z "Rolnik szuka żony".

📢 "Sanatorium miłości 7" - tak można dostać się do programu: regulamin, formularz, wynagrodzenie! [19.05.2024] Zakończył się emocjonujący szósty sezon programu "Sanatorium miłości". Maria i Stanisław zostali królową i królem turnusu, jednak największą uwagę przyciągnęli Janina i Tadeusz. Ich związek, wydawałoby się, miał szansę przetrwać, ale po zgaszeniu świateł kamer, uczucie między nimi wygasło. Choć pobyt w programie był dla nich sentymentalnym doświadczeniem, relacji nie udało im się utrzymać. Tymczasem ruszył casting do 7. edycji programu "Sanatorium miłości". Jak się do niego dostać? O tym w naszym artykule. 📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [19.05.2024 r.] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 Tutaj kręcono film "Żona dla Australijczyka". Można odwiedzić te miejsca. Zobaczcie zdjęcia [19.05.2024 r.] Oto miejsca, w których kręcono film "Żona dla Australijczyka". To kultowa polska komedia, którą wyreżyserował Stanisław Bareja. Zdjęcia do filmu kręcono w Gdańsku i w Gdyni oraz w Konstancinie-Jeziornie. Sławomir Szeliga z Inowrocławia od lat podąża śladami plenerów znanych ze słynnych polskich filmów i seriali. Tym razem wraz z rodziną podróżował śladami filmu "Żona dla Australijczyka". Zobaczcie, co odnaleźli Szeligowie z Inowrocławia. Mamy zdjęcia! 📢 Tak żył Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [19.05.2024] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzył o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczył, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki.

📢 Tak żył przed programem Ryszard z "Sanatorium miłości 6" [19.05.2024 r.] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego. 📢 Oto zapomniany cmentarz w Poznaniu. To magiczne miejsce na granicy Dębca i Świerczewa! Wiedzą o nim nieliczni. Co tam znajdziesz? Sprawdź Był czynny przez zaledwie 21 lat. Pochowano tu liczne ofiary bombardowania Poznania 1 września 1939 r. Od 1945 r. popada jednak w ruinę. Cmentarz przy ul. Samotnej, na granicy Dębca i Świerczewa, znają tylko nieliczni mieszkańcy. Choć łatwiej spotkać tam teraz spacerowiczów i właścicieli psów, na nielicznych zachowanych i utrzymywanych grobach wciąż można zobaczyć świeże kwiaty i zapalone znicze. Jak wygląda zapomniana poznańska nekropolia?

📢 Tragedia w Wielkopolsce. Policja wyjaśnia przyczyny śmierci 37-letniej kobiety w gminie Raszków koło Ostrowa Wielkopolskiego Do tragicznego zdarzenia doszło na terenie gminy Raszków w powiecie ostrowskim. W piątek po południu znaleziono leżącą na chodniku ciężko ranną 37-letnią kobietę. Niestety nie udało się uratować jej życia - obrażenia były tak poważne, że zmarła po przewiezieniu do szpitala. Policja ustala przyczyny tragedii. 📢 Krzesiny w cieniu burzowych chmur. Pogoda nie zniechęciła widzów! Zobacz zdjecia z drugiego dnia pikniku lotniczego SempAir Optimi Show! Na poznańśkich Krzesinach odbył się dwudniowy piknik lotniczy SempAir Optimi Show 2024. Widzowie mogli obserwować akrobacje pilotów na kilku rodzajach maszyn, jak również przyjrzeć się wystawie naziemnego sprzętu wojskowego. Nawet burza nie popsuła święta! Zobacz zdjęcia z drugiego dnia pokazów

📢 Waloryzacja emerytur w czerwcu 2024. Świadczenie wyższe nawet o kilkaset złotych. Tabela wyliczeń Kiedy najlepiej przejść na emeryturę? Zdecydowanie w drugiej połowie roku po waloryzacji kapitału, którą ZUS przeprowadza w czerwcu. Świadczenie może być wyższe nawet o kilkaset złotych.

📢 Drogowcy zablokują ul. Umultowską w Poznaniu. Od poniedziałku 20 maja do końca czerwca przeprowadzą remont nawierzchni! Remont nawierzchni jezdni ul. Umultowskiej w Poznaniu rozpoczyna się w poniedziałek 20 maja: w pierwszej kolejności zdjęty będzie pas jezdni w kierunku osiedla Batorego na odcinku od ul. Madziarskiej do ul. Stoińskiego. Przygotujcie się na objazdy. Całość prac potrwa do końca czerwca!

📢 Burze nad Wielkopolską. Czy będzie mocno lało? W tej chwili najgorzej jest na północ od Śremu. Kolejne opady w centrum regionu wieczorem Według prognoz IMGW dziś w całej Wielkopolsce należy spodziewać się burz. W tej chwili największa z nich rozciąga się na kilkudziesięciu kilometrach w Śremu. Kolejne opady mają nadciągnąć nad Poznań przed godziną 15. Tak wynika z map radarowych IMGW. 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 19.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Już w ten weekend rozpoczną się zmiany w organizacji ruchu w centrum Poznania. Jak pojedziemy ulicami Ratajczaka i 27 Grudnia? Sprawdź! Rozpoczęły się ważne zmiany w organizacji miejskiej komunikacji i ruchu samochodowego: ekipy remontowe od soboty 18 maja naprawiają rozjazdy tramwajowe przy skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego, a ponadto malowane jest – od piątku 17 maja – nowe oznakowanie, wyznaczające zasady jazdy i parkowania w ścisłym centrum. 📢 Trwa remont ważnego skrzyżowania na Jeżycach w Poznaniu. Robotnicy pracują nawet w niedzielę! Ale remont i tak potrwa długo Jak informowaliśmy, w sobotę 18 maja tramwaje linii 1, 7 i 11 wróciły na swoje trasy po zakończeniu prac remontowych na ulicy Hetmańskiej. Jednak w tym samym dniu rozpoczęła się naprawa rozjazdów na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Kraszewskiego. Potrwa ona trzy tygodnie i musi być przeprowadzona z powodu złego stanu technicznego torowiska. Jak będzie prowadzony ruch

📢 Prawie 3 tys. osób wystartowało w półmaratonie i w innych biegach Biegu Lwa w Tarnowie Podgórnym. Zobacz zdjęcia zawodników Duże biegi w Wielkopolsce, Polsce, Europie i na świecie z nielicznymi wyjątkami kojarzą się nie tylko zawodnikom z niedzielnym terminem. Od kilku lat jednak Bieg Lwa w Tarnowie Podgórnym, jeden z większych w Wielkopolsce, odbywa się w sobotę i to nie w godzinach przedpołudniowych, tylko popołudniowych i wieczornych. W tegorocznej edycji, zaplanowanej na sobotę, 18 maja wzięło udział prawie 3 tys. osób. 📢 Wielkie zmiany w imponującym gmachu banku na placu Wolności w Poznaniu. Za dwa lata do Skarbca wprowadzą się pierwsi nowi lokatorzy! Dawny budynek WBK przy zbiegu placu Wolności 15 i ul. Nowowiejskiego 1 stanie się wielorodzinnym apartamentowcem: tam gdzie były biura bankowców, powstanie pięćdziesiąt osiem mieszkań o metrażu od 30 do nawet, jeśli ktoś sobie zażyczy, 230 metrów kwadratowych. Cena za metr jest jeszcze nieznana, zapewne będzie uwzględniała ogrom prac, jakie trzeba będzie wykonać przy przekształcaniu biurowca, a przede wszystkim kapitalną lokalizację w niezwykle prestiżowym miejscu. Zobacz zdjęcia z wnętrza tego budynku!

📢 Ogromny pożar hotelu w Śremie! Spłonął dach budynku. Z ogniem walczyły 23 zastępy straży pożarnej z trzech powiatów [zdjęcia] W nocy 19 maja doszło do pożaru w Hotelu Metropol w Śremie. Ogień pojawił się na dachu budynku i na jego ostatniej kondygnacji. Na nogi postawiono strażaków ze Śremu i okolic oraz jednostki z sąsiednich powiatów. 📢 Tłumy na Nocy Muzeów w Poznaniu. Do muzeów ustawiały się kolejki! Zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej nocy 18 maja w Poznaniu odbywa się Noc Muzeów. To jedna z nielicznych okazji, by wejść do instytucji kulturalnych w stolicy Wielkopolski całkowicie za darmo! Zobacz, jaka kolejka ustawiła się przed Muzeum Narodowym oraz do ratusza. Byliśmy również w Pracowni Malarstwa UAP.

📢 Tu siedział "polski Al Capone"! Dawny zakład karny w Kaliszu kryje przerażające tajemnice. Sprawdź! 30 listopada 2015 roku został zamknięty Zakład Karny w Kaliszu. Więzienie funkcjonowało nieprzerwanie od 1846 roku, a obecnie jest własnością Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Przypominamy, jak to miejsce wygląda w środku.

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 19.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Takie są objawy boreliozy - lista. Oto najpowszechniejsze symptomy boreliozy Populacja owadów i pajęczaków, w tym kleszczy, rośnie z każdym rokiem. Wiosenna pogoda zachęca do spędzania czasu na zewnątrz, jednak nie zawsze pamiętamy o zasadach bezpieczeństwa. Parki, lasy i inne tereny zielone są miejscem, gdzie łatwo jest złapać kleszcza i zarazić się boreliozą. Oto najpowszechniejsze objawy boreliozy. Sprawdź, na co zwrócić uwagę.

📢 Wyjątkowa impreza w Poznaniu. Latające psy są atrakcją Kejtrówki 2024. Zobacz zdjęcia W ten weekend 18 i 19 maja wszyscy miłośnicy czworonogów mogą liczyć na niezwykłe przeżycia. Park Cytadela w Poznaniu stał się areną niezwykłego wydarzenia - pikniku edukacyjnego Kejtrówka, w ramach którego trwają liczne atrakcje, pokazy, a także prelekcje i porady od doświadczonych behawiorystów.

📢 Powiatowy Dzień Strażaka 2024. W Skrzynkach wręczono wyróżnienia, odznaczenia i awanse. Zobacz zdjęcia z uroczystości! W sobotę, 18 maja w Skrzynkach rozpoczęły się obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Na uroczystości wręczono wyróżnienia, odznaczenia i awanse. Na obchodach obecny był między innymi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Zobacz zdjęcia z wydarzenia! 📢 Poznańskie Dni Rodziny 2024. Mieszkańcy bawili się pikniku w parku Jana Pawła II. Zobacz zdjęcia To już dwunasta odsłona wydarzenia, które co roku przyciąga tłumy mieszkańców Poznania. Od 18 do 29 maja 2024 roku, miasto znów stanie się areną niezliczonych atrakcji dla osób w każdym wieku. Wszystko zapoczątkował piknik rodzinny, który odbył się w sobotę w parku Jana Pawła II.

📢 Rezerwy Lecha Poznań przegrywają u siebie z ostatnią drużyną w tabeli. Miano najlepszej Akademii w Polsce odejdzie w niebyt? W poprzednim meczu młodzi lechici przegrali z Hutnikiem Kraków 0:3. W ramach 33. serii gier podopieczni trenera Artura Węski podejmowali Sandecję Nowy Sącz, która spadła z drugiej ligi. Z kolei rezerwy Kolejorza musiały wygrać to starcie, by oddalić się od strefy spadkowej. Mecz zakończył się wygraną podopiecznych trenera Radosława Kasperczyka 1:0, po bramce Radosława Gołębiowskiego i rezerwy Lecha Poznań znacznie skomplikowały swoją sytuację. 📢 Historyk czy satyryk? Dr. Piotr Napierała oraz jego kontrowersje. „Nie jestem dumny z bycia Polakiem” Dr. Piotr Napierała znany jest z tego, że mówi to co myśli - innych zasad nie uznaje. W rozmowie dla „Głosu Wielkopolskiego” poznański wykładowca na Wyższej Szkole Handlu i Usług opowiada o wymianie „uprzejmości” z Krzysztofem Stanowskim, niechęci do Jacka Bartosiaka oraz swojej internetowej działalności.

📢 Nowe miejsce pchlego targu w Poznaniu! Sprawdź na zdjęciach, jak wygląda giełda staroci w Komornikach! Poznański pchli targ, znany z wyjątkowych znalezisk i przystępnych cen, niedawno zadebiutował na parkingu Centrum Handlowego Auchan w Komornikach. W nowej lokalizacji pojawili się poszukiwacze okazji oraz miłośnicy niepowtarzalnych przedmiotów. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć, które oddają wyjątkową atmosferę pchlego targu w Komornikach i prezentują niektóre z perełek, jakie można było tam znaleźć! 📢 SempAir Optimi Show 2024 w Poznaniu. Tłumy na spektakularnych pokazach lotniczych w Krzesinach. Zobacz zdjęcia! SempAir Optimi Show w Poznaniu to wyjątkowe pokazy lotnicze, które łączą w sobie pokazy dynamiczne zarówno na ziemi, jak i w powietrzu. Impreza trwa w dniach 18 i 19 maja na lotnisku Poznań-Krzesiny. Zobacz zdjęcia.

📢 Zamknięta impreza i gustowni goście na MTP w Poznaniu. Zobacz jak wyglądał Impact 2024 od kulis! Mamy zdjęcia Międzynarodowe Targi Poznańskie pękają w szwach! Ruszył Impact 2024, na którym pojawi się była pierwsza dama Stanów Zjednoczonych - Michelle Obama, aktor Jesse Eisenberg, a także sporo osobistości z Wielkopolski i całego kraju. Jak wygląda Impact 2024 od kulis? Zobacz na zdjęciach.

📢 W Poznaniu powstał nowy mural. Stworzył go Kawu. "I to jest logo!" Kawu, poznański artysta, który od wielu lat w całym Poznaniu (i nie tylko) prezentuje swoje dzieła na murach, wiaduktach czy dachach, zachwycił poznaniaków kolejnym z nich. Ma to być odpowiedź na wzbudzające emocje nowe logo, które w ostatnich dniach zaprezentował Urząd Miasta. 📢 Najcięższy polski parowóz, neogotycki dworzec i wciąż czynna parowozownia! Oto niezwykłe atrakcje w Wielkopolsce dla miłośników kolei Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce!

📢 Uwaga! IMGW wydało ostrzeżenie przed burzami dla Wielkopolski. Może być niebezpiecznie! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne 1 stopnia przed burzami dla całej Wielkopolski. 18 maja po południu możemy spodziewać się, że wiatr zawieje silniej, a na niebie pojawią się błyskawice. 📢 Tajne kody na telefon komórkowy z systemem Android. Warto zapamiętać te przydatne kombinacje klawiszy W epoce smartfonów i aplikacji mobilnych, większość użytkowników rzadko zagląda głębiej do ukrytych zakamarków telefonów komórkowych. Jednak w świecie technologii komórkowej istnieje pewna tajemnica, którą warto poznać - tajne kody na telefon!

📢 Płytówka na Starym Rynku w Poznaniu. Mieszkańcy świętują zakończenie remontu imprezą. Zobacz zdjęcia Mieszkańcy Poznania mają okazję świętować zakończenie prac na Starym Rynku. Zorganizowano dla nich imprezę o nazwie Płytówka. W piątek od godz. 19 do 22 na rynku odbywał się DJ set. Na sobotę i niedzielę także zaplanowano wiele imprez. Można między innymi wymienić paragon z restauracji za pelargonie. Zobaczcie zdjęcia z piątkowego wieczoru.

📢 W Poznaniu powstaje nowoczesne centrum. "Jest odpowiedzią na braki wykwalifikowanej kadry". Oto zdjęcia z placu budowy Na Winogradach w Poznaniu powstaje nowoczesne centrum branżowe. Będą w nim kształcić się piekarze. Do tej pory powstały już fundamenty pod całym budynkiem, a aktualnie wznoszone są ściany parteru. Zobacz zdjęcia z placu budowy i sprawdź, jak wygląda postęp prac.

📢 Kup sobie święty spokój! Oto domki letniskowe na sprzedaż w Wielkopolsce. Jeziora, lasy, malownicze widoki... Zobacz zdjęcia i ceny Marzysz o domku letniskowym gdzieś nad wodą w województwie wielkopolskim? Czyste powietrze, piękna okolica, las, jezioro - to idealna miejscówka na weekendy czy dłuższy wypoczynek w wakacje. Zebraliśmy 15 ofert takich domków w Wielkopolsce w serwisie otodom.pl. Część jest gotowa do zamieszkania, inne wymagają remontu czy wykończenia. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii.

📢 "Radość odzyskuję wtedy, gdy pracuję z ludźmi wyjątkowymi, bo oni mnie uskrzydlają". Piotr Voelkel w studiu "Głosu" podczas Impact Był okres, w którym fascynowała mnie nowoczesność, którą kojarzyłem z betonem. W końcu odkryłem, że beton jest mało przyjaznym dla człowieka rozwiązaniem. Uznałem, że to nie może być kolejna apoteoza betonowej struktury - mówi o Aurze, najnowszym budynku, który stawia w Poznaniu Piotr Voelkel. Z poznańskim przedsiębiorcą rozmawialiśmy w studiu "Głosu Wielkopolskiego" na konferencji Impact 2024 w Poznaniu. Posłuchajcie tej rozmowy. 📢 Oto śliczna mama Roksany Węgiel. Wygląda jak bogini ZDJĘCIA. Kim jest Edyta Węgiel? Ładniejsza od córki? 17.05.2024 Kariera Roksany Węgiel cały czas się rozwija w zawrotnym tempie. Na szczęście śliczna młoda piosenkarka może liczyć na wsparcie swoich najbliższych, w tym mamy Edyty. Zobacz, jak wygląda piękna mama Roksany Węgiel... Prawie jak siostry!

📢 Wielkie Grillowanie UAM w 2024 w Poznaniu. Kto wystąpi na Morasku 6 i 7 czerwca? Zobacz listę artystów i ceny biletów 6 i 7 czerwca teren Kampusu Morasko rozbrzmi ponownie muzyką. "Wielkie Grillowanie” to także jedyna okazja do grilla na terenie kampusu. Tegoroczna edycja zapewnia również dodatkowe atrakcje, a bilety są niedrogie.

📢 Krem BB - idealny na ciepłe dni. Jaki krem BB wybrać? Warto mieć go w swojej kosmetyczce! Krem BB (skrót od "Blemish Balm" lub "Beauty Balm") to wielofunkcyjny kosmetyk do pielęgnacji skóry oraz makijażu. Został pierwotnie opracowany w Niemczech jako produkt po zabiegach dermatologicznych w celu łagodzenia podrażnień i regeneracji skóry. Kremy BB łączą w sobie właściwości nawilżające, ochronne przed promieniowaniem UV, korygujące niedoskonałości oraz kryjące drobne niedoskonałości skóry. Zawierają jak antyoksydanty, witaminy czy ekstrakty roślinne, które mają za zadanie poprawić kondycję skóry. Jaki krem BB wybrać?

📢 Słynny aktor w Poznaniu! Jesse Eisenberg: Chcę zostać Polakiem! Oto rozmowa z gwiazdą Impact 2024. Zobacz wideo Jesse Eisenberg to nagradzany aktor oraz reżyser, a już niedługo obywatel Polski. Gwiazdor aplikował o polskie obywatelstwo, a do jego przyznania został jedynie podpis prezydenta RP Andrzeja Dudy. W rozmowie dla "Głosu Wielkopolskiego" Jesse Eissenberg opowiada o swoich polsko-żydowskich korzeniach oraz o filmie kręconym w kraju przodków.

📢 Paznokcie maj 2024: dodaj swoim dłoniom świeżości [16.05.2024] Pastelowe paznokcie to klasyka, która nigdy nie wychodzi z mody. W sezonie 2024 wracają one na salony piękności z nowymi, świeżymi propozycjami, które zachwycają delikatnością i subtelnością. Czy chcesz wiedzieć, jakie są najmodniejsze propozycje pastelowych trendów na ten rok? Zapraszamy do galerii zdjęć! Zainspiruj się i odśwież swój manicure!

📢 Paznokcie na wiosnę: te kolory są najmodniejsze w maju! Wiosenne paznokcie. Jak pomalować paznokcie na wiosnę 2024? Te kolory są najmodniejsze! Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią przychodzi czas na odświeżenie swojego stylu, także jeśli chodzi o manicure. Nowe trendy w manicure nie tylko ożywią Twoje paznokcie, ale także dodadzą Ci pewności siebie na nadchodzącą sezonową zmianę. Zapraszamy do galerii zdjęć - znajdziesz w niej inspiracje na wiosenne paznokcie 2024. Pozwól swojej kreatywności rozkwitnąć i odkryj nowe możliwości dla swojego manicure! 📢 PKP sprzedaje tanie mieszkania w Wielkopolsce. Oto najciekawsze oferty i zdjęcia. Atrakcyjne ceny, ale czy atrakcyjne lokalizacje? Atrakcyjne ceny, ale czy atrakcyjne lokalizacje? Polskie Koleje Państwowe sprzedają tanie mieszkania w Wielkopolsce. Sprawdziliśmy, gdzie się znajdują, jak wyglądają i ile kosztują!

📢 Oto ciekawe miejsca tylko godzinę drogi od Poznania. Zaplanuj jednodniową wycieczkę w pięknej Wielkopolsce! Atrakcyjna jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa! Przedstawiamy ciekawe miejsca, które warto odwiedzić, a dojazd samochodem lub pociągiem ze stolicy Wielkopolski potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje. Kilka z nich zostało wyróżnionych przez National Geographic. 📢 Piłkarze Lecha Poznań, którzy odejdą w letnim okienku transferowym. Czas na wietrzenie szatni i pozbycie się "sytych kotów" Przed Lechem Poznań kolejny etap w historii. Zatrudnienie Mariusza Rumaka okazało się dużym błędem, pomimo tego, że "Kolejorz" nadal ma szanse na podium i grę w europejskich pucharach. Ekipa z Wielkopolski na początku tygodnia potwierdziła, że w nowym sezonie trenerem będzie Niels Frederiksen. Szkoleniowiec i włodarze klubu muszą nieco odświeżyć kadrę i pozbyć się niepotrzebnych zawodników. Oto piłkarze, którzy są na wylocie.

📢 Kupiła nową pralkę, ale urządzenie nie działa, a serwis zawodzi. Emerytka z Poznania od roku pierze ręcznie. "Kosztuje mnie to dużo zdrowia" Pani Urszula, emerytka z Poznania od lat mieszka sama, pierze niewiele - raz w miesiącu. Ponad rok temu kupiła nową pralkę marki Whirlpool, jest jednak problem - urządzenie nie działa, a kobieta jest zmuszona do prania ręcznego. Serwisanci interweniowali już trzy razy. Bezskutecznie. Pralka stoi bezużyteczna. Kobieta czuje się bezsilna - zgłosiła sprawę do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumenta. 📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Kasety magnetofonowe z lat 80. i 90. przeżywają w 2024 roku renesans - oto zdjęcia i ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić W późnym PRL-u kasety magnetofonowe były bardziej popularne niż płyty winylowe. Obecnie wraz z modą na vintage przeżywają renesans. Ile są dziś warte? Jakie są dzisiaj ceny kaset magnetowidowych? Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Tak żyje na co dzień Andrzej z "Sanatorium miłości 6" Był związany z Wielkopolską! Andrzej z Milanówka wyróżnia się w szóstej edycji "Sanatorium Miłości", fascynując zarówno widzów, jak i uczestników programu. Jego ujmująca aparycja przyciąga uwagę kobiet, budząc jednocześnie nutkę zazdrości wśród męskiej części społeczności. Kto tak naprawdę kryje się za postacią Andrzeja w "Sanatorium Miłości 6"? Odkryjmy tajemnice tego intrygującego uczestnika.

📢 10 magicznych miejsc w Wielkopolsce. Są idealne na wycieczkę. Mało kto o nich wie, a są wspaniałe! Poleca je blog Addicted2travel Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad w Wielkopolsce? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 10 niesamowitych miejsc w województwie wielkopolskim, gdzie warto wybrać się na wycieczkę. Mało kto je zna! Poznaj je w naszej galerii.

📢 Kolejne zmiany kapłanów w parafiach w Wielkopolsce. Wejdą w życie w wakacje. Sprawdź! Archidiecezja poznańska zapowiedziała zmiany personalne w wielkopolskich parafiach. Wejdą one w życie w miesiącach wakacyjnych. Zobacz, jakich kościołów dotyczą zmiany 📢 Biżuteria PRL w 2024 roku - tyle dziś kosztuje. Zobacz zdjęcia i ceny. Taka jest poszukiwana przez kolekcjonerów staroci Pamiątki z czasów PRL mogą być teraz bardzo cenne. Stara biżuteria z lat 60., 70. i 80. wraca do mody. Niektóre pierścionki, kolczyki, bransoletki czy naszyjniki mogą być dzisiaj sporo warte. Masz w domu taką biżuterię? Nie wyrzucaj jej. Przeszukaj szkatułki po babci i szuflady - być może możesz się na takiej starej biżuterii wzbogacić. Zobacz, ile jest warta. Oto przykładowe zdjęcia i ceny. 📢 Tak żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości 6". "Jestem waleczną lwicą". Zobacz zdjęcia [24.04.2024] Maria z Czarnowa to przedsiębiorcza kobieta. W swoim zawodowym życiu osiągnęła wszystko co chciała teraz. Do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się, by znaleźć partnera, z którym mogłaby dzielić swoje radości i smutki. Kim jest Maria z "Sanatorium miłości"? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Zobaczcie też zdjęcia!

📢 Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce! Nie przegap jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w 2024 roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące.

📢 Rondo Kaponiera w Poznaniu. Długo je budowano, jeszcze dłużej remontowano. Tak przebiegała "niekończąca się historia" Poznań trudno sobie wyobrazić bez ronda Kaponiera, jednego z najbardziej znanych punktów centrum miasta. Jego historia jest jednak dość zawiła, a przede wszystkim długa. Słynna przebudowa trwała dobre kilka lat, podczas których mieszkańcy mogli zapomnieć o spokojnej podróży samochodem. Tak wyglądał remont ronda Kaponiery w Poznaniu! 📢 Jedna rzecz zaskakiwała! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu 50 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Wielki remont to już przeszłość i perła stolicy Wielkopolski znów cieszy oko. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobacz galerię zdjęć! Tak wyglądało to miejsce ponad 50 lat temu.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

