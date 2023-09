Prasówka 20.09.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkanie na wynajem, a w środku... 25 pokojów! „Chów klatkowy Polaka””?

Prasówka 20.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mieszkanie na wynajem, a w środku... 25 pokojów! „Chów klatkowy Polaka” Na serwisach z ogłoszeniami nieruchomości pojawiła się oferta wynajmu pokoju w mieszkaniu, gdzie jest ich 25!!!. Koszt za około 10 metrowy lokal to ponad 1000 złotych miesięcznie. Mieszkanie znajduje się na wrocławskim rynku. Internauci nie zostawili na ogłoszeniu suchej nitki. „Chów klatkowy Polaka” – komentują. Właściciele: „takie jest zapotrzebowanie rynku”.

📢 Pierce Brosnan - tak wyglądają jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [20.09.2023] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Maryla Rodowicz - tak mieszka w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą. Zobaczcie zdjęcia! [20.09.2023] Tak mieszka Maryla Rodowicz w swoim pięknym domu w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą. Mamy zdjęcia! Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa polskiej piosenki. Na scenie śpiewa już ponad 60 lat! Nic więc dziwnego, że mieszka w przepięknym wiekowym już domu z fantastycznym ogrodem. Zobaczcie, jak wygląda dziś dom Maryli Rodowicz.

Prasówka 20.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" - oto gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [20.09.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Dariusz z "Rolnik szuka żony 10" - tak mieszka i pracuje. Zobaczcie zdjęcia! [19.09.2023] Tak wygląda dom i gospodarstwo Dariusza z programu "Rolnik szuka żony 10". Dariusz spod Łodzi to kolejny gospodarz, który zgłosił się do tego programu, by odmienić swój los. W życiu zawodowym czuje się spełniony. Czas odnieść sukces w życiu prywatnym. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolnik z Łódzkiego. Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia! 📢 Oto Scott Eastwood, syn Clinta Eastwooda - tak dziś wygląda. Sprawdź, czy jest podobny do ojca. Zobaczcie zdjęcia Oto syn Clinta Eastwooda - Scott Eastwood. Ma już 37 lat. Jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Scott Eastwood jest jednym z siedmiorga dzieci Clinta Eastwooda. Podobnie jak ojciec, jest aktorem. Grał między innymi w filmach "Legion samobójców" oraz "Szybcy i wściekli 8". Zobaczcie, jak dziś wygląda Scott Eastwood, syn Clinta Eastwooda. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Waldemar z "Rolnik szuka żony 10" - tak mieszka bohater programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia! [20.09.2023] Zobaczcie, jak mieszka Waldemar, uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Pierwszy odcinek jubileuszowego reality show TVP 1 będziemy mogli zobaczyć już 17 września o godzinie 21.15. 41-letni Waldemar z pewnością będzie jedną z bardziej barwnych postaci "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie, jak mieszka i żyje ten gospodarz. 📢 Najdziwniejsze i najbardziej oryginalne nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę! [20.09.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Oto dom Justyny Steczkowskiej pod Warszawą - tak wyglądają wnętrza. Zobaczcie zdjęcia! [20.09.2023] Tak wygląda dom Justyny Steczkowskiej. Polska piosenkarka wraz z mężem Maciejem Myszkowskim i rodziną mieszkają pod Warszawą. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pokazuje wnętrza swojego domu. Dzięki temu wiemy, jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ewa Lemańska - tak dziś wygląda Maryna z "Janosika". Zobaczcie zdjęcia! [20.09.2023] Oto Ewa Lemańska, czyli Maryna z "Janosika". Rola ta okazała się jej rolą życia. Tak bardzo później utożsamiano ją z "Janosikiem", że trudno było jej zdobyć inną istotna rolę. W latach 80. XX wieku wyjechała z Polski. Zobaczcie, jak dziś wygląda Ewa Lemańska, czyli Maryna z "Janosika". 📢 Doda - tak mieszka, oto jej czarno-biały apartament w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia! [20.09.2023] Oto mieszkanie Dody, czarno-biały apartament w centrum Warszawy! Doda to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich wokalistek. Specyficzny i oryginalny styl bycia piosenkarki sprawia, że wzbudza zainteresowanie nie tylko fanów jej twórczości. Nic więc dziwnego, że profil na Instagramie obserwuje już 1,7 miliona internautów. Jak mieszka i żyje na co dzień Doda? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10" - ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [19.09.2023 r.] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Tak mieszka Anna z Wielkopolski, uczestniczka "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [20.09.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Oto dom Mariusza z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka bohater zerowego odcinka 10. edycji programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia! [20.09.2023] Oto Mariusz z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Tak mieszka bohater programu TVP 1. Oto jego dom. Mariusz z Warmińsko-Mazurskiego to kolejny gospodarz, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony". Za pośrednictwem reality show w TVP 1 szukał kobiety, która chciałaby przeprowadzić się do jego domu. Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Jacek zaprasza na placek. Kandydat Trzeciej Drogi rozdawał placek mieszkańcom Rataj w Poznaniu Pochodzący z Rataj kandydat Trzeciej Drogi Jacek Tomczak odwiedził ryneczek osiedla Jagiellońskiego. Podczas konferencji prasowej poseł wymienił najważniejsze postulaty gospodarcze, czyli dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, zniesienie niepodliczalnej i proporcjonalnej składki zdrowotnej oraz wsparcie dla lokalnej i produkowanej w sposób tradycyjny zdrowej żywności.

📢 Banery wyborcze zalewają Poznań. Uchwała krajobrazowa nie działa w kampanii wyborczej Mimo wejścia w życie tak zwanej uchwały krajobrazowej Poznań jest zalewany plakatami kandydatów do Sejmu i Senatu ze wszystkich opcji politycznych. Miasto może z tym zrobić niewiele. Banery wyborcze są instalowane wszędzie. Część z nich wisi w miejscach, które ze względu na wejście w życie uchwały krajobrazowej muszą zniknąć.

📢 Wraca moda na winyle i kasety magnetofonowe z PRL. Takie kolekcjonerskie perełki mogą być warte majątek - zobacz zdjęcia W starych kartonach mogą kryć się prawdziwe perełki. Płyty winylowe i kasety magnetofonowe wracają do łask po latach zapomnienia. Te ikony kultury muzycznej, niegdyś tak popularne, na przestrzeni lat odrzucone w kąt, przeżywają obecnie swoisty renesans. Dziś po dekadach przeżytku młodzi odkrywają je na nowo. Niektóre egzemplarze są warte fortunę. Skąd moda na powrót winyli i kaset? Ile dzisiaj są warte?

📢 Poznański policjant handlował narkotykami. Został wydalony ze służby Policjanci z Poznania w trakcie działań w związku ze sprawą narkotykową zatrzymali dwie podejrzane osoby. Okazało się, że jednym z zatrzymanych jest aktywny funkcjonariusz. Komendant Miejski Policji w Poznaniu zdecydował o zwolnieniu go ze służby w policji. 📢 Szymon Hołownia pojawił się w Poznaniu. Przedstawił plan na przebudowę mediów publicznych i odłączenie Kościoła od Państwa 19 września o godzinie 14:30 przed siedzibą TVP w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa Trzeciej Drogi. Oprócz współlidera Komitetu Wyborczego – Szymona Hołowni, przy ulicy Serafitek 8 pojawili się również między innymi kandydaci na posłów tacy jak Ewa Schadler czy Adam Rudawski. 📢 Gorąco podczas konferencji Bartłomieja Wróblewskiego w Poznaniu. Przerwali ją kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Zobacz wideo Bartłomiej Wróblewski, startujący z drugiego miejsca poznańskiej listy Prawa i Sprawiedliwości, zorganizował konferencję prasową przed poznańską siedzibą Platformy Obywatelskiej. Została ona przerwana przez kandydatów Koalicji Obywatelskiej, startujących z poznańskiego okręgu.

📢 Ważna droga do Poznania może zostać zmodernizowana. Szłapka zapowiedział działania Droga wojewódzka nr 430 jest ważna nie tylko dla mieszkańców Lubonia, ale także Puszczykowa, Mosiny czy Poznania. Bój o modernizację lub przebudowę trwa od lat. Czy teraz, z pomocą Adama Szłapki, jest szansa na rozwiązanie?

📢 Szkoła w Poznaniu przeniosła się do kontenerów. Szok? "Dzieci uważają to za wielką przygodę" Szkoła Podstawowa nr 68 w Poznaniu ze względu na remont musiała przenieść się w inne miejsce. Placówka mieści się na os. Jana III Sobieskiego 102, a jej nowy adres to os. Winiary 2. Jednak jaki budynek pomieści ponad 200 dzieci i prawie 70 nauczycieli? Okazuje się, że najlepszym rozwiązaniem jest szkoła w kontenerach. 📢 Jaka jest przyczyna wysokich porażek Lecha II Poznań? „Brakuje zawodników, którzy mogą zaatakować przestrzeń, wygrać pojedynek” Rezerwy Lecha Poznań po dziewięciu kolejkach zajmują 12. miejsce w tabeli drugiej ligi. W ostatnim meczu podopieczni trenera Artura Węski przegrali na własnym terenie z Pogonią Siedlce aż 0:4! To druga tak wysoka porażka młodych lechitów w tym sezonie. Przypomnijmy, w trzeciej serii gier drugi zespół Kolejorza został zdeklasowany przez Kotwicę Kołobrzeg 1:5. Jakie są przyczyny takich porażek?

📢 Gorąco na rynku wynajmu mieszkań w Poznaniu. Tyle za pokój zapłacą studenci. Czy to dużo czy mało? Na rynku najmu mieszkań jest gorąco. Studenci aktywnie szukają mieszkań, pokojów czy stancji. Średnio na wolnym rynku zapłacą za nie tysiąc złotych, nadzieja w akademikach, choć tam miejsca się już kończą. Ekspert zaznacza jednak, że sytuacja na rynku wynajmu się stabilizuje. 📢 Sukces Wielkopolanki! Debiut w połówce Ironmana i awans na mistrzostwa świata w Nowej Zelandii. Teraz szykuje się na przygodę życia W swojej pierwszej triathlonowej imprezie wystartowała w 2022 roku, a już za rok będzie miała niepowtarzalną okazję zmierzyć się z najlepszymi zawodniczkami na świecie podczas mistrzostw Świata, które odbędą się w Nowej Zelandii. Martyna Lewandowska z Wolsztyna zajęła pierwsze miejsce w amatorskiej kategorii kobiet podczas tegorocznego Enea Ironman 70.3 Poznań, choć był to dla niej debiut na tym dystansie. Mimo że uzyskała bardzo dobry wynik - 4 godziny, 31 minut i 23 sekundy - to wierzy, że najlepsze wciąż przed nią.

📢 Największe miasta w Wielkopolsce. Oto najnowszy ranking. Zobacz pierwszą dwudziestkę! W Wielkopolsce żyje około 3,5 miliona mieszkańców. W regionie znajduje się 117 miast, w których łącznie mieszka prawie 2 miliony osób. Które miejscowości są najbardziej zaludnione? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przejdź do galerii i zobacz, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej osób. Ranking powstał na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W naszym zestawieniu prezentujemy pierwszą dwudziestkę. Oto jak się prezentuje! 📢 Dziadek potrącił wnuczka ciągnikiem rolniczym pod Krotoszynem. Nie żyje 1,5-roczne dziecko W jednym z gospodarstw rolnych koło Krotoszyna mężczyzna najechał ciągnikiem rolniczym na 1,5-rocznego wnuczka. Dziecko zmarło na miejscu. Śledztwo w celu ustalenia dokładnych przyczyn śmierci zostało rozpoczęte. 📢 Poznań obchodzi Światowy Dzień Sybiraka. Złożono kwiaty pod pomnikiem Światowy Dzień Sybiraka przypada co roku na 17 września, w rocznicę napaści radzieckiej na Polskę. Poznań uczcił ten ważny dzień. W trakcie uroczystości odbyła się modlitwa ekumeniczna oraz został odczytany apel pamięci. Miały miejsce również wystąpienia wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego, a także prezesa Związku Sybiraków w Poznaniu Mariana Macutkiewicza.

📢 Blue Note znów zaprasza do swoich wnętrz. Zobacz zdjęcia klubu Kultowy klub jazzowy wraca po prawie półtorarocznej przerwie i gruntownym remoncie. Podczas rozpoczynającego się sezonu w klubie zagrają m.in. Jeremy Pelt, Błoto, Dorota Miśkiewicz, Takuya Kuroda, Immortal Onion, Marek Napiórkowski, Rita Ray. Powrócą także legendarne imprezy z muzyką rap i R&B, czyli Czwartkowe Klasyki, taneczną nowością natomiast będzie cykl Funk Odyssey. Zobacz zdjęcia wyremontowanego klubu! 📢 Podczas pracy maszyna wciągnęła mu nogę. Na miejscu służby i śmigłowiec LPR Na terenie jednej z firm w Bolechowie doszło do wypadku. Maszyna wciągnęła i uwięziła nogę pracownika. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Mieszkańcy Gniezna podrzucali śmieci, spółdzielnia zlikwidowała wiatę Mieszkańcy Gniezna podrzucali śmieci do wiaty. Dział Zarządzania Zasobami Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej poinformował o zlikwidowaniu zabudowy śmietnikowej przy ul. Sikorskiego. Zarząd spółdzielni nie chce ryzykować podniesienia opłat za wywóz śmieci o połowę, jak miało to miejsce miesiąc temu.

📢 Wielkie oszustwo na prawie pół miliona złotych! Policja w Poznaniu zatrzymała podejrzanego mężczyznę Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu przy współpracy z Prokuraturą Rejonową Poznań Grunwald zatrzymali 22-letniego mężczyznę podejrzanego o oszustwa na kwotę ponad 440 tys. złotych. Zatrzymanemu grozi do 15 lat pozbawienia wolności. 📢 70-letnia Grażyna Szapołowska zachwyca urodą i figurą. Tak wygląda ikona teatru - zobacz zdjęcia Niekwestionowana gwiazda kina, ikona teatru, autorka barwnych opowieści. Grażyna Szapołowska 19 września skończyła 70 lat. Po trzech małżeństwach od 20 lat wiedzie szczęśliwe życie z Erykiem Stępniewskim. Chociaż wiek pozwala już na spokojną emeryturę, ona wciąż wygląda zjawiskowo. Nawet w stroju kąpielowym! Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie. 📢 Takie są pomysły na modną kuchnię - zdjęcia. Projekty i inspiracje od projektantów Kuchnia to serce domu. Tutaj spotyka się rodzina, tu też często spędzamy czas przy stole, zapraszając przyjaciół. Po sposobie urządzenia kuchni, doborze mebli i dodatków rozpoznajemy styl domowników. Z czasem jednak mamy potrzebę zmian w tym pomieszczeniu. Jak można urządzić kuchnię na nowo w domu i w bloku? Niżej dajemy podpowiedzi na modne kuchnie od projektantów.

📢 Oto kalkulator zużycia prądu. Te urządzenia zużywają najwięcej energii elektrycznej W 2023 roku ceny prądu poszły znacznie do góry, dzięki jednak zamrożeniu cen na poziomie tych z 2022 roku. Jest jednak pewien warunek, czyli zużycie musi zmieścić się w limicie, aktualnie podwyższonym z 2000kWh do 3000kWh na gospodarstwo domowe. W skali roku generuje to oszczędności rzędu nawet kilku tysięcy złotych. Żeby zmieścić się w limicie warto wiedzieć, które z urządzeń zużywają najwięcej prądu i które warto ograniczyć. Zobaczcie.

📢 Horoskop miłosny na jesień 2023 roku. Te znaki się rozstaną Horoskopy nie są uznawane przez współczesną naukę. Są traktowane na równi z wróżbiarstwem. Horoskopy wykorzystują tendencyjność poznawczą, czyli są ogólne i można je łatwo dopasować do swojej sytuacji. Mimo to mogą okazać się bardzo przydatne i ostrzec nas przed czyhającym zagrożeniem. Zobaczcie, które znaki zodiaku w najbliższych tygodniach czeka rozstanie. Mamy dla Was miłosny horoskop.

📢 Meble z PRL-u poszukiwane nie tylko przez kolekcjonerów staroci. To dziś wnętrzarskie hity - tyle są warte Wnętrza w stylu PRL to najnowszy trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w modzie. Nie trzeba aranżować pokoju, kuchni czy łazienki w całości, wystarczy jeden mebel, komplet lub element dekoracyjny czy gadżet. Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają spore kwoty. Niektóre są oryginalne, w dobrym stanie, inne to odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować nimi wnętrza mieszkań. 📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego. Tak mieszka rodzina znanego detektywa Krzysztof Rutkowski z żoną Mają i synem mieszkają w domu pod Łodzią. Ich dom to ciepłe i przytulne gniazdko, w którym widać kobiecą rękę. Maja Rutkowski chętnie dzieli się zdjęciami ze swojego domu, dzięki czemu możemy zajrzeć do ich prywatnego wnętrza. Zobaczcie ich dom i piękny ogród.

📢 Te rasy psów są złośliwe. Bywają uparte i mają charakterek Psy to najbardziej przyjazne stworzenia, są wierne, oddane, bezgranicznie kochają. Pies to idealny przyjaciel człowieka, który nie ocenia, zawsze wysłucha. Badania wskazują, że posiadanie psa zmniejsza ryzyko depresji. Okazuje się, że niektóre rasy psów uznaje się za złośliwe, które nie są najłatwiejsze do wyszkolenia.

📢 Tyle pieniędzy będzie można przechowywać w domu w 2024 roku. Kiedy warto mieć gotówkę w domu? Pieniądze dają nam poczucie bezpieczeństwa, bez względu na to czy mamy je na koncie czy w domu. Większość z nas swoje pieniądze trzyma na koncie w banku, czasem jednak warto mieć dostęp do gotówki tu i teraz. Ile pieniędzy warto trzymać w domu? Zobaczcie. 📢 Jedyne takie derby Poznania... bo zawsze wygrywa Lech! Oto wnioski po 7. zwycięstwie Kolejorza z Wartą Lech musi mieć swoje problemy, a my trochę szczęścia, żebyśmy z nimi wygrali - mówił po derbach Poznania trener Warty Dawid Szulczek. Szkoleniowiec podkreślał dużą różnicę piłkarskiej jakości, jaka dzieli oba kluby. Porównując budżety, możliwości transferowe, wartość zawodników i kibicowskie wsparcie, Kolejorz ma ogromną przewagę nad lokalnym rywalem, więc wynik derbów jest logiczną konsekwencją tej dominacji. Zaskoczeniem byłaby raczej strata punktów przez Lecha, choć oczywiście już nie takie wpadki zdarzały się najpopularniejszemu klubowi Wielkopolski. W niedzielę tradycji stało się zadość, mimo że Lech nie pokazał jeszcze swojego pełnego potencjału. Oto nasze wnioski po siódmej z rzędu wygranej Kolejorza w derbach Poznania.

📢 Wypadek w Kłecku. Dziecko wjechało rowerkiem pod koła samochodu Do zdarzenia doszło w poniedziałek 18 września, po godzinie 16:00 w Kłecku. Na miejscu pracowali policjanci z gnieźnieńskiej drogówki. 📢 Zwłoki kobiety w centrum Poznania. Policja ujawnia nowe informacje W poniedziałek po południu czytelnik poinformował nas o policyjnym parawanie przy Dworcu Zachodnim w Poznaniu. Na miejscu szybko zjawiła się policja oraz prokurator. Dokładne przyczyny zgonu nie są znane. Policja ma jednak swoje wstępne przypuszczenia.

📢 Taka będzie ekspresowa S11. Sprawdź, jaki będzie jej przebieg! Nowa trasa zastąpi obecną drogę krajową nr 11, na której panuje bardzo duży ruch. Tylko na odcinku Poznań-Oborniki jeździ nią ponad 19 tys. pojazdów na dobę. Kierowcy pojadą całą trasą do 2029 roku. 📢 Wypadek w Szreniawie. Doszło do dachowania auta. Kierowca trafił do szpitala Do dachowania auta doszło w Szreniawie pod Poznaniem około godziny 1 w nocy. Jak informuje sierżant sztabowy Łukasz Paterski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej auto marki BMW z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z przeciwległej strony Fiatem Ducato.

📢 Przedwojenna Wielkopolska na zdjęciach. Tak wyglądały miasta w latach 20. i 30. Poznań, Kalisz, Wolsztyn, Leszno i wiele innych miast. Ich wygląd na przestrzeni lat bardzo się zmienił. Choć niektóre miejsca ze starych zdjęć można łatwo rozpoznać, to jednak dawny klimat jest nie do odtworzenia. Przeszukaliśmy zasoby Narodowego Archiwum Cyfrowego, by zaprezentować fotografie przedwojennych wielkopolskich miast. Jak kiedyś wyglądało życie w tym województwie? 📢 Mocny przekaz Stowarzyszenia Kibiców Warty Poznań do zarządu po derbach z Lechem Poznań: "Jesteśmy wkur*ni" Nie chcemy więcej rozgrywać meczów derbowych z Lechem Poznań w roli gospodarza na Enea Stadionie - taki przekaz płynie z oświadczenia wystosowanego przez Stowarzyszenie Kibiców Warty Poznań "Na Warcie". Fani sympatyzujący z Zielonymi w mocnych słowach przekazują ostatnie decyzje dotyczące zmiany obiektu na spotkania z Kolejorzem.

📢 Oto mieszkanie Mariki Jóźwiak, asystentki Doroty Szelągowskiej. Zobaczcie zdjęcia! [19.09.2023 r.] Tak wygląda mieszkanie Mariki Jóźwiak - asystentki Doroty Szelągowskiej. Zobaczcie, jak tu pięknie! Marika Jóźwiak jest cenioną dekoratorką wnętrz, a jej wiedza, doświadczenie i umiejętności wykorzystywane są na planie programu "Totalne remonty Szelągowskiej. Zobaczcie, jak mieszka na co dzień i jak wygląda gniazdko Mariki Jóźwiak. 📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na lato 19.09.2023 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama! 📢 Nie żyje współtwórczyni Fundacji Stworzenia Pana Smolenia w Poznaniu Nie żyje Joanna Kubis, współzałożycielka Fundacji Stworzenia Pana Smolenia i prezeska jej zarządu. Kobieta przegrała walkę z nowotworem.

📢 Tyle osób na derbach jeszcze nie było! Kibice Lecha Poznań oraz Warty nie zawiedli. Zobacz jak bawili się fani na trybunach 28419 - tylu widzów oglądało na żywo niedzielne derby Poznania pomiędzy Wartą a Lechem Poznań. Fani nie oglądali porywającego widowiska, a z Enea Stadionu, na którym to Zieloni byli gospodarzem, z uśmiechami na ustach wychodzili kibice Kolejorza. Niebiesko-biali po bramkach Filipów: Marchwińskiego i Dagerstala pokonali ekipę z Dolnej Wildy 2:0. To było 7. zwycięstwo Lecha w derbach z rzędu. 📢 Cud na budowie nowego osiedla w Poznaniu. Deweloper chce ocalić rosnące tam drzewa! W jaki sposób? Deweloper budujący osiedle na Grunwaldzie w Poznaniu chce zmniejszenia liczby miejsc parkingowych. W ten sposób chce uratować przed ścięciem ponad 40-letnie lipy. - To cud! - mówi przedstawiciel rady osiedla.

📢 Tragiczny wypadek w Cieni Pierwszej. Skuter zderzył się z samochodem osobowym Do tragicznego wypadku doszło rano 19 września w okolicach Kalisza. Samochód osobowy zderzył się ze skuterem. Jedna osoba nie żyje. Droga jest zablokowana. 📢 Te zabawki z PRL są warte fortunę! Kiedyś były hitem, dziś poszukują ich kolekcjonerzy. Zabawki warte majątek 19.09.2023 Te zabawki z PRL mogą być warte fortunę! Przedmioty z czasów PRL cieszą się rosnącą popularnością i chętnie są poszukiwane przez kolekcjonerów, którzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Dla części osób z pewnością będzie to sentymentalny powrót do przeszłości, dla innych argument, by zrobić w swoim domu porządki i poszukać przedmiotów z czasów PRL. Wśród nich znajdują się m.in. zabawki, jak samochodziki, lalki, maskotki, lokomotywy. Zobaczcie, czym bawiono się w czasach PRL i jakie ceny osiągają obecnie zabawki z PRL na portalach aukcyjnych.

📢 Te psy od kilku lat nie mogą znaleźć nowego właściciela! Oto psi seniorzy ze schroniska dla zwierząt w Poznaniu W schronisku dla zwierząt w Poznaniu wiele zwierząt czeka na znalezienie nowego domu. Niektóre psy i koty mają to szczęście, że spędzają tam niewiele czasu. Niestety, wśród nich nie brakuje też takich, czekających na kochającego właściciela nawet kilka lat. Jak wyglądają psi seniorzy z poznańskiego schroniska? Sprawdź naszą galerię! 📢 Oto najwyższe wygrane, które padły w Poznaniu! Ci gracze Lotto mieli ogromne szczęście. Jakie kwoty dostali? Trafienie szóstki w Lotto zdarza się bardzo rzadko, pomimo tego jednak nie brakuje osób, które regularnie skreślają cyfry w kuponach. Szczęśliwcy zdobywają wtedy ogromne kwoty. W Poznaniu wielokrotnie padły główne nagrody. Jakie były największe kwoty, które udało się wygrać mieszkańcom stolicy Wielkopolski? Mamy listę!

📢 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście. 📢 Oto skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Takie są zalecenia ekspertów! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Kup tani dom od komornika. Zobacz zdjęcia i ceny. Oto najnowsze licytacje komornicze w Wielkopolsce. Sprawdź! W Wielkopolsce co kilka dni pojawiają się nowe licytacje komornicze. Można na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Wielkopolski w sierpniu i wrześniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii. 📢 Książę tajemnicy, król handlu. Nawet nie wiadomo jak wygląda ten polski miliarder. Kim jest Tomasz Biernacki - właściciel sieci Dino? Przed „Dino” – jego handlowym imperium drżą największe zagraniczne sieci działające na polskim rynku. Choć mieszka na obrzeżach Krotoszyna, gdzie wszyscy znają wszystkich, na palcach jednej ręki można policzyć ludzi, którzy wiedzą, jak wygląda Tomasz Biernacki. Kim jest?

📢 Piłkarz KKS Kalisz trafił do szpitala. Z rany na jego głowie wyjęto... zęba zawodnika drużyny przeciwnej W niedzielę, 17 września KKS Kalisz rozegrał mecz II ligi z Chojniczanką Chojnice. Podczas spotkania kontuzję odniósł obrońca Bartosz Kieliba, który potem trafił do szpitala. Założono mu 12 szwów na głowie, a z rany wyjęto... ząb zawodnika drużyny przeciwnej. 📢 Trwa multisensoryczna wystawa Van Gogha w Poznaniu. Można ją podziwiać na MTP. Zobacz zdjęcia! Po sukcesie w wielu miastach na całym świecie wystawa "Van Gogh Multi-Sensory Exhibition" zagościła w Poznaniu. Przez ponad trzy miesiące poznaniacy będą mieli okazję zapoznać się z twórczością holenderskiego malarza. 📢 Waldemar spod Pakości w 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Przed nami 10. edycja programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Jednym z bohaterów kultowego reality show Telewizji Polskiej jest Waldemar spod Pakości. Za pośrednictwem tego programu szuka kobiety, z którą mógłbym stworzyć piękny związek. Poznajcie go bliżej. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Lech Poznań wygrywa w derbach z Wartą. Zmiany trenera przyniosły oczekiwany efekt. Zobacz, jak oceniliśmy lechitów Po przerwie na mecze reprezentacji przyszedł czas na Derby Poznania. Warta podejmowała Lecha. To nie pierwszy raz, gdy Zieloni pełnili rolę gospodarza na stadionie Kolejorza. Podopieczni trenera Johna van den Broma schodzili do szatni z jednobramkowym prowadzeniem. W drugiej odsłonie lechici dołożyli jeszcze jedno trafienie i Kolejorz wygrał ten mecz 2:0, po trafieniu Filipa Marchwińskiego i Filipa Dagerstala. Zobacz, jak oceniliśmy lechitów. 📢 Transpłciowa Aleksandra spod Bydgoszczy w 12. edycji programu "Top Model". Mamy zdjęcia Trwa 12. edycja telewizyjnego reality show "Top Model". Jedną z uczestniczek jest Aleksandra z Pakości w Kujawsko-Pomorskiem. To kolejna osoba z tego województwa, która zdecydowała się na udział w programie.

📢 Czy ktoś widział zaginionego Krzysztofa? Apel w mediach społecznościowych Trwają poszukiwania zaginionego 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, który ponad 3 miesiące temu wyszedł z domu i nie wrócił. Na Facebooku opublikowane zostało właśnie zdjęcie idącego drogą mężczyzny, którym może być zaginiony Krzysztof. Chłopak może znajdować się na terenie Wielkopolski. 📢 Zielone światło dla drugiego etapu Tramwaju na Naramowice. Miasto już się szykuje do budowy Tramwaj na Naramowice – inwestycja, która do kwietnia 2022 roku przyciągała uwagę całego Poznania, będąc sztandarową budową miasta, ponownie wróci na łamy prasy. Poznań myśli bowiem o drugim etapie budowy, na który ma już zabezpieczone środki. 📢 Tłumy na trasie 46. Biegu Lechitów. Zobacz zdjęcia ze startu w Dziekanowicach! Tłumy biegaczy wyruszyły w trasę 46. Bieg Lechitów! Historyczna trasa z Ostrowa Lednickiego do Gniezna, świetni kibice, atrakcje towarzyszące biegowi głównemu, słowiańska wioska u podnóży katedry oraz rodzinna atmosfera to sprawdzony przepis na dobrą imprezę.

📢 Michał Kołodziejczak odwiedził Gniezno. Podczas konferencji zaatakował go rowerzysta Lider Agrounii przyjechał do Gniezna, aby wziąć udział w jednej z konkurencji Biegu Lechitów. Podczas spotkania z prasą został zaatakowany przez przejeżdżającego obok rowerzystę. 📢 Zrabowany w Poznaniu w czasie II wojny światowej obraz wciąż jest w rosyjskim muzeum W moskiewskich i petersburskich muzeach nadal są obrazy z polskich zbiorów zrabowane przez Sowietów w czasie II wojny światowej. Wśród nich te z przedwojennej kolekcji Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i z kolekcji Ordynacji Czartoryskich w Gołuchowie. 📢 Takie łazienki były w PRL-u. Przypominamy na zdjęciach wystrój, wyposażenie i kosmetyki z lat 60, 70. i 80. Peerelowskie łazienki były miejscem, które odzwierciedlało ówczesny styl życia i dostępność dóbr konsumpcyjnych. Od lat 60. to pomieszczenie w domach i mieszkaniach przeszło sporą metamorfozę. Zmiany zaszły też w kosmetykach, których używamy. Postęp technologiczny sprawił, że i urządzenia są bardziej funkcjonalne. Zobacz, jak wyglądały łazienki w czasach PRL-u.

📢 Inteligentne znaki zodiaku. Oto horoskop, który wskazuje najmądrzejsze znaki Inteligencja czyli zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. To czy jesteśmy inteligentni zależy od wielu czynników. Znakom zodiaku natomiast przypisuje się wiele cech charakteru, w które można wierzyć lub nie. śród charakterystyk znajdziemy także tą dotyczącą inteligencji. Zobaczcie, które znaki ezoterycy uznają za najmądrzejsze. 📢 Konwencja programowa PiS w Poznaniu. Jarosław Kaczyński: Chcemy znieść immunitety – Ci ludzie, którzy ich bezkrytycznie popierają [KO – przyp. red.], to jest jakaś sekta, do której nic nie dociera, a cechą wspólną tych ludzi jest pogarda do – ich zdaniem – gorszych – mówił podczas konwencji w Poznaniu Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Wspominając marszałka Grodzkiego, zapowiedział prace nad zniesieniem immunitetu.

📢 Takie są najmodniejsze fryzury w 2023. Tak będziemy się czesać jesienią Fryzur może poprawić lub zepsuć nam samopoczucie. Szczególnie kobiety przykładają wagę do wyglądu swoich włosów. Dobrze obcięte włosy będą z nami współpracować, gorzej jeśli sami nie wiemy czego chcemy. Przy doborze fryzury warto wziąć pod uwagę naturę włosów. Zobaczcie, jakie fryzury kobiety będą wybierać jesienią 2023. Oto najmodniejsze uczesania.

📢 Partia "Polska Jest Jedna" nie zarejestrowała listy wyborczej. Odrzucono 1400 podpisów. Przedstawiciele piszą do PKW O problemach z rejestracją listy w okręgu nr 39 poinformowali w sobotę, 16 września na konferencji prasowej w Poznaniu działacze powstałego w 2021 roku ugrupowania "Polska Jest Jedna". 📢 Pogrzeb motorowodnego medalisty MŚ i ME, Marcina Gembiaka. Byłego zawodnika Posnanii żegnały tłumy W piątkowe popołudnie, 15 września na cmentarzu na poznańskich Smochowicach żegnano Marcina Gembiaka, znanego motorowodniaka Posnanii, który zmarł kilka dni temu, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 38 lat. W jego ostatniej drodze uczestniczyli najbliżsi, znajomi i osoby związane ze sportem motorowodnym. 📢 Projekty łazienek Krzysztofa Mirucia. Oto projekty znanego architekta z HGTV Łazienka to ważne miejsce w każdym domu. To właśnie tu dbamy o siebie, możemy liczyć na chwilę samotności i relaksu. Łazienka musi być nie tylko ładna ale przede wszystkim użyteczna. Łączeniem stylu i praktyczności zajmują się architekci w tym znany z HGTV Krzysztof Miruć. Zobaczcie jakie piękne łazienki a wręcz salony kąpielowe projektuje znany architekt w swojej pracy.

📢 Zamek w Stobnicy zobaczysz z bliska. Prowadzi wokół niego Leśna Ścieżka Edukacyjna. Znamy ceny biletów Już od kilku lat rozwija się inwestycja, która wzbudza zainteresowanie w całym regionie. Zamek w Stobnicy został wybudowany w Puszczy Noteckiej, w obszarze chronionym Natura 2000. Do tej pory do budowli nie można było się nawet zbliżyć, a jedyne dostępne fotografie pochodziły z drona. Teraz wszystko się zmieniło - wokół zamku powstała Leśna Ścieżka Edukacyjna.

📢 Bilety MPK Poznań: Ile kosztują i gdzie kupić bilety na tramwaj i autobus? Ceny i zniżki na komunikację miejską w Poznaniu [czerwiec 2023] Bilety na komunikację miejską w Poznaniu nie należą do najtańszych. Jest jednak kilka sposobów, by zaoszczędzić podróżując poznańskim MPK. Sprawdź, z jakich ulg i zniżek można skorzystać na bilety ZTM Poznań. Przyjechałeś do Poznania w celach turystycznych lub jesteś nowym mieszkańcem? Zobacz, gdzie kupić bilety, jak doładować t-Portmonetkę i kiedy założyć kartę PEKA. Oto ceny biletów i najważniejsze informacje o biletach na komunikację miejską w Poznaniu.

📢 Liczby w Eurojackpot. Te liczby padają najczęściej, dzięki nim można wygrać Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich graczy. Nawet niewielka wygrana cieszy. Oczywiście każdy liczy na główne wygrane jednak i te mniejsze wygrane mogą odmienić życie. Szczególnie w grze Eurojackpot, w której główna wygrana to kilkaset milionów złotych. Żeby wygrać trzeba mieć dużo szczęścia, a czasem trzeba mu pomóc. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w Eurojackpot. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Zobacz zdjęcia! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Becikowe, kosiniakowe, 500+, zasiłek, rodzinny kapitał - to przysługuje po urodzeniu dziecka w 2023 r. Posiadanie dziecka wiąże się z różnymi wydatkami. Rząd oferuje pomoc rodzicom przez różne świadczenia, aby pomóc im pokryć koszty związane z dzieckiem. W 2023 roku, rodzice mogą ubiegać się o tradycyjne świadczenia, takie jak zasiłki i ulgi, a także nowe świadczenia, jak np. dla dzieci Ukraińców. Jeżeli chcesz zdobyć wiedzę na temat dodatków z tytułu posiadania dziecka wejdź w naszą galerię i dowiedz się, na jakie wsparcie finansowe możesz liczyć.

📢 Matura 2023: Geografia na poziomie rozszerzonym. Tutaj znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Nowa formuła 2023 16 maja o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. Co było na maturze? To przedmiot dodatkowy bez minimalnego progu zdawalności. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI - FORMUŁA 2023. Zostaną udostępnione po godz. 14.00. 📢 Dzikie zwierzęta żyją obok nas. Są bliżej, niż myślisz! Zobacz niesamowite zdjęcia z lasów pod Poznaniem Sarny, jelenie, daniele, lisy czy wilki - te i wiele innych dziko żyjących gatunków możemy spotkać w lasach pod Poznaniem. Dzikie zwierzęta są na wyciągnięcie ręki, czasami nawet bliżej, niż nam się wydaje. Nie trzeba jechać daleko, by móc stanąć z nimi oko w oko. Znaleźć może je tak naprawdę każdy z nas - wystarczy tylko wiedzieć jak i gdzie szukać. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia dzikich zwierząt, zrobione właśnie w podpoznańskich lasach. Robią wrażenie!

📢 TOP 10 najładniejszych siatkarek w Polsce! Zobacz czy są wśród nich zawodniczki klubów z Piły, Kalisza i Poznania? [ZDJĘCIA] Siatkarki od dawna uchodzą za najbardziej atrakcyjne sportsmenki. Ich fani często chodzą na mecze, by podziwiać nie tylko ich umiejętności, ale również wdzięki.

