Prasówka 20.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 20.11”?

Prasówka 20.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w wielkopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 20.11 Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w wielkopolskim 20.11? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w wielkopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.11.23

📢 Tak wyglądało kultowe miejsce w Poznaniu na początku XX wieku. Bardzo się zmieniło! Zobacz archiwalne zdjęcia Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedno z najbardziej znanych miejsc w stolicy Wielkopolski. Odbywa się tam wiele różnorodnych wydarzeń, na które zjeżdżają się tłumy zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Ten kultowy na mapie Poznania punkt przez lata się jednak mocno zmienił. Jak wyglądał na początku XX wieku? Zobacz nasze archiwalne zdjęcia!

📢 Tak wyglądała naprawdę polska wieś w czasach "Znachora". Zobacz archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

Prasówka 20.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Oto mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 To prawdziwe okazje! Kup tani dom od komornika w Wielkopolsce. Oto najnowsze licytacje komornicze. Mamy zdjęcia i ceny W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w listopadzie i grudniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Odwiedzili najpiękniejsze zakątki Europy! Nietypowa wyprawa rodziny z Wielkopolski Niezwykły duet udał się w wyjątkową eskapadę. Jacek Borowski i pies Diego ponownie wyruszyli w trasę. Tym razem podczas podróży po Europie towarzyszyła im najbliższa rodzina. Podczas kiedy nierozłączni towarzysze wyruszyli w podróż motocyklem, ich najbliżsi wybrali się w drogę kamperem.

📢 Takiego miasta już nie ma! Tak wyglądał Poznań w 2010 roku. Zobacz niezwykłe zdjęcia Czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 13 lat w historii miasta to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotoreporterów właśnie 13 lat temu pokazują jak wiele w Poznaniu i w jego mieszkańcach przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego już nie ma. 📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [20.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Tak wygląda mieszkanie Magdy Mołek. Takie ma gniazdko w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia! [20.11.2023] Oto mieszkanie Magdy Mołek. Tak wygląda jej warszawskie gniazdko. Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a od pewnego czasu również youtuberka. Ma piękne mieszkanie w Warszawie. Hitem w jej czterech kątach jest kuchnia, nad którą internauci się wprost rozpływają. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek. 📢 Oto odważne zdjęcia Marty Manowskiej z "Rolnik szuka żony". Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [20.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych.

📢 Oto Anna Mucha z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [20.11.2023] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 W takim zamku mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. W środku aż 100 komnat! Zobaczcie zdjęcia [20.11.2023] Tak w Lubniewicach mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. To zamek nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Gmach ma 100 komnat, które zajmują 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni! Przy zamku jest 10-hektarowy park, a po drugiej stronie jeziora pałac. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza zamku książąt Lubomirskich w Lubniewicach.

📢 Linda Evans, czyli Krystle "Dynastii" skończyła 81 lat. Tak wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [20.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Właśnie skończyła 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis". Zobaczcie! [20.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki!

📢 Tak mieszkają Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [20.11.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [20.11.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze.

📢 Oto wnętrza domu Artura z Rolnik szuka żony. Tak wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [20.11.2023] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Oto Magdalena Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [20.11.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [20.11.2023 r.] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek. 📢 Betlejem Poznańskie 2023 na MTP oficjalnie wystartowało. Warto tam zajrzeć i poczuć świąteczny klimat! Stragany, lodowisko, domek Świętego Mikołaja, zjazdy na pontonach, lodowisko, karuzela wenecka, autodrom - to tylko część z zaplanowanych atrakcji przygotowanych przez organizatorów Betlejem Poznańskiego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Warto tam zajrzeć i poczuć świąteczny klimat!

📢 Najbogatsi Polacy według Forbesa. Szok! Zobacz, kim są, czym się zajmują, jakie mają firmy i ogromne majątki? Rokrocznie magazyn Forbes przedstawia ranking najbogatszych Polaków. Kim są najbardziej zamożni obywatele Polski, czym się zajmują i jak duże są ich majątki? Zobaczcie sami w naszej galerii. Te sumy mrożą krew w żyłach. 📢 Tak mieszka znana piosenkarka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która ostatnio rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Oto czego nie będzie mógł zabrać nam komornik w 2024 roku Komornicy z pewnością to jedna z najbardziej nielubianej grupy wśród dłużników. Jednak dla drugiej strony, która chce odzyskać dług komornik to ostatnia deska ratunku. Jeśli nie płacimy swoich finansowych zobowiązań musimy liczyć się z konsekwencjami, czyli zajęciem komorniczym. Zgodnie z prawem komornik może zabrać część naszego majątku, ale prawo nakazuje mu jasno co może a czego nie może zabrać. Zobaczcie, czego komornik nam nie może zabrać w 2024 roku. 📢 Poznań to miasto doznań! Oto 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle. Sprawdź! Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Metamorfoza Michała Mikołajczaka. Tak się zmienił Darek z "Na Wspólnej" Michała Mikołajczaka od lat oglądamy w popularnych serialach. Przystojny aktor od momentu rozpoczęcia kariery bardzo się zmienił. Mierzy aż 191 cm wzrostu i ma bardzo charakterystyczny głos. Aktor związany jest z piękną modelką Edytą Zając. Michał Mikołajczak jest synem pary nauczycieli, poza aktorstwem prowadzi także własną firmę. Zobaczcie, jak wyglądał kiedyś i dziś. 📢 Uważaj! Takimi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska. Prezentujemy bardzo niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 Tu w Poznaniu powstanie nowy wielki market! Tak obecnie wygląda miejsce po starym Tesco przy ul. Serbskiej Na miejscu dawnego Tesco przy ul. Serbskiej 7 powstanie już wkrótce nowy wielki market. Kompleks handlowy na poznańskim Wilczaku wzbogaci się o sklep z sieci Leroy Merlin. Jak teraz wygląda to miejsce? 📢 Dwa nowe gorące kierunki z lotniska w Poznaniu! Sprawdź, dokąd jesienią i zimą polecisz z Ławicy. Jest w czym wybierać Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Wprost ociekają luksusem! Takie są najdroższe domy pod Poznaniem. Oto piękne posiadłości na sprzedaż. Zobacz zdjęcia i sprawdź ceny Tak wygląda 10 najpiękniejszych i zarazem najdroższych rezydencji w okolicach Poznania. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są luksusowe domy z prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż pod Poznaniem. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia oraz ceny nieruchomości.

📢 Nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi od grudnia w Polsce. Chroni przed nowym wariantem. "Jest bardzo dobra i skuteczna" Lekarze alarmują, że koronawirus wcale nie zniknął, a ostatnie statystyki pokazują zdecydowany wzrost zakażeń. Wkrótce w Polsce dostępna będzie nowa szczepionka. Kiedy ruszą szczepienia?

📢 W Poznaniu działa Wielka Fabryka Elfów. To doskonała świąteczna przygoda dla całej rodziny! Tak wygląda to wyjątkowe miejsce. Zobacz zdjęcia Ruszają wejścia indywidualne do Wielkiej Fabryki Elfów na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To nie lada rozrywka na święta dla najmłodszych i nie tylko! 📢 Oto Adrianna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Widać ile szczęścia wniosłaś w życie tego samotnego rolnika" [19.11.2023 r.] Oto Adrianna Tyszka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Teraz jestem wieśniarą" - wyznała w jednym z wywiadów. Adrianna Tyszka to gwiazda 9. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Do udziału w programie zaprosił ją Michał, jej dzisiejszy mąż. Zobaczcie, jak Adrianna Tyszka wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Wypadek na autostradzie A2 koło Konina. Zderzyły się trzy samochody. Są utrudnienia! Poważny wypadek na autostradzie A2. W okolicach węzła Sługocin, na jezdni w stronę Poznania doszło do zderzenia trzech pojazdów. Jezdnia była całkowicie zablokowana. 📢 Nocny wypadek w Poznaniu. Brały w nim udział dwie taksówki na aplikację. Jedna wjechała w płot Wypadek miał miejsce chwilę po godzinie 1 w nocy na skrzyżowaniu ulic Wojciechowskiego i Lechickiej w Poznaniu. Udział w nim brały trzy samochody. Nikomu nic się nie stało.

📢 Pociągiem z Poznania do przepięknej czeskiej Pragi w 6 godzin! Znamy ceny biletów To już pewnie - z czeskiej Pragi do Trójmiasta, przez Poznań i Wrocław dojedziemy w grudniu 2024 roku. Czeskie ministerstwo transportu poinformowało o planowanym czasie przejazdu pociągu. Pojawiły się także nieoficjalne informacje o planowanych cenach biletów.

📢 Ruszyło Betlejem Poznańskie 2023 na placu Wolności! Będzie trwało rekordowo długo. Na otwarcie przyszły tłumy. Zobacz zdjęcia Betlejem Poznańskie 2023 będzie trwało rekordowo długo, bo aż 50 dni, co uczyni je najdłuższym jarmarkiem bożonarodzeniowym w historii Poznania i jednym z najdłuższych w kraju. 17 listopada o godz. 19 nastąpiło oficjalne otwarcie jarmarku świątecznego na placu Wolności. Na zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. Zobacz zdjęcia! 📢 Tragedia w Lubelskim. Bus pełen Ukraińców uderzył w drzewo. Nie żyją dwie kobiety i 6-letnie dziecko Dwie kobiety i 6-letnie dziecko zginęli w wypadku busa, do którego doszło w miejscowości Wereszyn w gminie Mircze (Lubelskie). Pojazdem podróżowali obywatele Ukrainy. Droga wojewódzka nr 844 w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. 📢 Śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. To zdecydowana faworytka Waldemara! Olśniewa urodą W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Sexbomba mundialu 2022 w Katarze w pit-stopie wysokooktanowego kierowcy Formuły 1 w Las Vegas Nieważne, jaki to sport – tam, gdzie jest blask sceny i obiektywy fotograficzne, jest błyszczy byla Miss Chorwacji Ivana Knoll.

📢 Nauczyciele też się popisują na klasówkach. "Bzzzyt i jest ndst" Zobaczcie ich dopiski na sprawdzianach! "Przed jedynką nie uciekniesz", "Jagiełło - kolega twój?!". Takie i jeszcze lepsze dopiski nauczycieli mogą znaleźć uczniowie na swoich sprawdzianach. Najczęściej obok niskiej oceny, niestety. 📢 Święto Pyry w Liskowie. Rozstrzygnięto konkurs na największą pyrę w Wielkopolsce! Ważyła aż 1668 gramów Trzecia edycja konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego odbyła się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Liskowie. Swoje dania zaprezentowały 73 Koła Gospodyń Wiejskich, a największą pyrę wybierano spośród aż 50 zgłoszeń!

📢 Tak mieszka popularny polityk i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom Szymona Hołowni – zdjęcia Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Tak mieszka Małgorzata Kidawa-Błońska. Zobacz, jak żyje w dworku ze znanym reżyserem filmowym. Zajrzyj do posiadłości marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska z mężem reżyserem – Janem Kidawą-Błońskim mieszka w rodzinnym dworku na obrzeżach Warszawy. Wyjątkowa posiadłość z historią robi ogromne wrażenie. Zobacz, jak żyje na co dzień nowa marszałkini Senatu i producentka filmów „Skazany na bluesa” i „Różyczka”.

📢 Festiwal chóralny w Poznaniu. Wybrzmiały pieśni patriotyczne i ludowe. Zobacz zdjęcia Trwa II Ogólnopolski Festiwal Chóralny Pieśni Patriotycznej MUSICA PATRIAE. Bierze w nim udział 20 chórów z całego kraju. "Głos Wielkopolski" objął wydarzenie patronatem medialnym.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [18.11.2023 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Poważny wypadek w Sasinowie pod Poznaniem. Przyczepa uderzyła w samochód. Jedna osoba poszkodowana W sobotę po południu na drodze łączącej Rogalinek z Czapurami doszło do wypadku. Poszkodowana została jedna osoba. Droga była całkowicie zablokowana. Służby wciąż działają na miejscu.

📢 Targi Hobby 2023 w Poznaniu. Prawdziwe tłumy na MTP! Mamy zdjęcia Podczas tegorocznej edycji Targów Hobby na Międzynarodowe Targi Poznańskie tłumnie przybyli wielbiciele modelarstwa, kolei i wszelkich innych "zajawek". Targi potrwają do 19 listopada. 📢 Czy pamiętasz te przedmioty z PRL-u? Kultowe rzeczy z lat 70., 80. i 90. kosztują fortunę! Znowu wróciła moda na wnętrza z PRL-u – zdjęcia Przedmioty Z PRL-u – syfon z nabojami, lampa lava, kula disco, kasety, telefon z obrotową tarczą czy kultowa farelka to gadżety, które królowały w polskich domach w latach 70., 80. i 90. XX wieku. Wiele osób wspomina je z wielkim sentymentem i znowu po nie sięga. Niektóre z nich możemy zdobyć w sieci, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga na aukcjach zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety. Sprawdź, może znajdziesz te perełki z dawnych lat w piwnicy, na strychu lub w pawlaczu u wujka.

📢 Dyrektorka szkoły w Grodzisku Wielkopolskim obsługiwała kasę w drogerii. Ustawiały się kolejki! Zarobiła ponad 8 tys. zł W sobotę, przez godzinę, dyrektorka szkoły podstawowej z Grodziska Wielkopolskiego sprzedawała w drogerii. Beata Kalinowska usiadła za kasą i osobiście obsłużyła przybyłych klientów. Dzięki zakupom zrobionym w tym czasie przez klientów sklepu, szkoła mogła zebrać pieniądze na radiowęzeł. 📢 Wielki powrót Muzeum Motoryzacji w Poznaniu! Będzie czynne tylko do kwietnia. Zobacz zdjęcia Wielka gratka dla fanów motoryzacji wystartowała już w ten weekend na poznańskich targach. Muzeum motoryzacji powróciło w pawilonie nr 12. Można zobaczyć tam zabytkowe pojazdy reprezentujące ponad stuletnią historię motoryzacji na świecie i w Polsce. 📢 NIK złożył zawiadomienie do prokuratury na prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. W tle miliony z reklam Zawiadomienie zostało złożone w związku z raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego reklam w mieście. Według kontrolerów zarówno prezydent Poznania, jak i Miejski Konserwator Zabytków mieli dopuścić się niedopełnienia obowiązków. W skutek tych działań budżet miasta miał stracić kilka milionów złotych.

📢 Groźny wypadek pod Poznaniem. Kolejny w tym samym miejscu. Auto dachowało w okolicach Promna W sobotę po godzinie 6 rano na starej drodze krajowej nr 5 w okolicach Promna doszło do zderzenia dwóch pojazdów. Jeden z nich dachował. Droga w tym miejscu była zablokowana. To kolejny poważny wypadek w tym miejscu. 📢 PKP Intercity przedstawiło rozkład jazdy dla Wielkopolski. Będą nowe połączenia i lepszy tabor! Narodowy przewoźnik zaprezentował założenia nowego, rocznego rozkładu jazdy. Wielkopolska zyska nowe połączenia z i do Rzeszowa, Zamościa oraz Hrubieszowa. Będzie też więcej połączeń w ramach bardziej komfortowej kategorii InterCity (IC).

📢 To dzieje się z organizmem, gdy jesz ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich spożywać. Sprawdź właściwości ogórków Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy.

📢 Nie żyją dwie nastolatki. Tajemnicze okoliczności śmierci bada policja i prokuratura. W tle badania toksykologiczne W połowie listopada doszło do śmierci dwóch młodych kobiet w wieku 16 i 19 lat. Śledztwo w tej sprawie badają policjanci z Poznania pod nadzorem prokuratury. Kluczowe mają być m.in. badania toksykologiczne. Według nieoficjalnych informacji nastolatki mogły umrzeć z powodu reakcji organizmu na zażycie mieszanki opioidów w postaci silnych leków przeciwbólowych.

📢 Zmasowany atak na konta społecznościowe piłkarzy Lecha Poznań. "Są jedną z najbardziej narażonych grup" Od kilku tygodni piłkarze Lecha Poznań, w szczególności ci młodsi, są narażeni na próbę przejmowania ich kont na portalach społecznościowych. Kilku z nich straciło je na zawsze i nie mogą ich odzyskać. Niepokojący jest fakt, że osoby, które dopuściły się przestępstwa kradzieży tożsamości, udzielają się w mediach społecznościowych pod nazwiskami piłkarzy Kolejorza.

📢 Te znaki zodiaku nie mają szczęścia. Oto znaki, którym towarzyszy niefart Czy zdarza Wam się myśleć, że prześladuje Was pech? Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, czasem wszystko się udaje, a innym razem mimo trudu włożonego w zadanie nic nam nie wychodzi. A myśleliście kiedyś że pech prześladuje Was zdecydowanie za często? Może wpływ na to ma znak zodiaku? Okazuje się, że niektóre znaki przyciągają pecha jak magnes. Zobaczcie, kto jest na liście! 📢 Betlejem Poznańskie 2023 startuje już 17 listopada! Zaplanowano dwa jarmarki i mnóstwo atrakcji. Zobacz program Dwa młyńskie koła, lodowisko, smakołyki i wydarzenia kulturalne. Przed nami magia świąt i wiele atrakcji, czyli Betlejem Poznańskie 2023. Rekordowo długi jarmark rozpocznie się już 17 listopada na placu Wolności.

📢 Termy na jesienny weekend: 19 najlepszych miejsc z gorącymi źródłami w Polsce. Jak wpływają na zdrowie? Ile kosztują bilety? Termy to świetny pomysł na relaks, zwłaszcza jesienią i zimą. Gorące źródła nie tylko usuwają zmęczenie i stres, ale też pomagają leczyć choroby skóry, łagodzą ból i mają dobroczynny wpływ na odporność całego organizmu. Gdzie w Polsce znajdują się najlepsze termy, oferujące dodatkowe atrakcje dla dorosłych i dzieci? Ile kosztują bilety? Co warto zabrać ze sobą do term? Zapraszamy do przewodnika: 19 najlepszych term w Polsce na relaks i zabawę.

📢 Pogrzeb Dariusza Klincewicza w Poznaniu. Pożegnali go rodzina i przyjaciele 16 listopada w Poznaniu odbył się pogrzeb znanego dziennikarza Dariusza Klincewicza. Mężczyzna zmarł 10 listopada w wieku 61 lat. Na ostatnie pożegnanie przyszły tłumy, wśród nich nie zabrakło jego rodziny i przyjaciół.

📢 Lekcją biologii z wnętrznościami świni w VI LO w Poznaniu zainteresował się sanepid. Mamy komentarz dyrektora Uczniowie w VI LO mieli bardzo ciekawą lekcję - pracowali z narządami świni. Zainteresował się nią jednak poznański oddział sanepidu. Według Fundacji Varia Posnania - doszło tam do wielu zaniedbań. 📢 Wyższe płace dla nauczycieli od 1 stycznia? Belfrzy odpowiadają: Na początek ta podwyżka jest satysfakcjonująca W umowie koalicyjnej brak konkretów dotyczących podwyżek nauczycielskich. O samej edukacji słów jest niewiele, jednak politycy rządzącej koalicji zapowiadają – wyższe płace mają się pojawić 1 stycznia. 📢 Marta Kaczyńska - oto jej stylizacje. Tak się ubiera córka pary prezydenckiej. Mamy zdjęcia W stylizacjach Marty Kaczyńskiej króluje ponadczasowa elegancja. Marta Kaczyńska od lat ma idealną figurę. Sukienki, żakiety czy spodnie - wszystko wygląda na niej doskonale. Córka pary prezydenckiej rzadko zakłada rzucającą się w oczy biżuterię. Choć i ta czasem się zdarza. Uwielbia za to szpilki i markowe torebki. Tak się ubiera Marta Kaczyńska - zobaczcie jej modne stylizacje na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał poznański biurowiec Bałtyk Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku.

📢 23 ciekawe atrakcje Wielkopolski. Zabytki, muzea, parki, piękna przyroda i wiele więcej Wielkopolska to malownicza część Polski, chociaż niektórym kojarzy się tylko z największym miastem regionu – Poznaniem. To miasto, choć niewątpliwie piękne, nie jest jednym, które warto odwiedzić podczas urlopu w tej części kraju. Zapraszamy na wycieczkę po jednej z najpiękniejszych części Polski. Dowiedz się, jakie są ciekawe miejsca w Wielkopolsce – oto lista 23 atrakcji idealnych na wycieczki o każdej porze roku.

📢 Dobrze czy miernie? Pierwsze wnioski z letniego okienka transferowego Lecha Poznań Za nami praktycznie połowa sezonu. To doskonały czas, aby dokonać pierwszych podsumowań letniego okienka transferowego Lecha Poznań. Jedni zaskoczyli, drudzy bardzo mocno zawiedli. Czy fani Kolejorza mogą liczyć na więcej z ich strony, czy to absolutne maksimum ich umiejętności? 📢 Tak żyje najbogatsza młoda Polka - zdjęcia. Magdalena Malaczyńska fortunę zbiła na lakierach do paznokci Magdalena Malaczyńska to milionerka, która znalazła się w rankingu najbogatszych Polek tygodnika "Wprost". Swój majątek zbiła na produkcji lakierów hybrydowych. Wśród Polek, które nie ukończyły 40 lat, Malaczyńska plasuje się w rankingu na najwyższym stopniu podium. Jak żyje najbogatsza młoda Polka? Oto Magdalena Malaczyńska zawodowo i prywatnie. Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Tak mieszka Dariusz z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia! [15.10.2023 r.] Tak wygląda dom i gospodarstwo Dariusza z programu "Rolnik szuka żony 10". Dariusz spod Łodzi to kolejny gospodarz, który zgłosił się do tego programu, by odmienić swój los. W życiu zawodowym czuje się spełniony. Czas odnieść sukces w życiu prywatnym. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolnik z Łódzkiego. Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia!

📢 Skończą zgodnie z planem? Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz efektowne zdjęcia z lotu ptaka! Zdążą czy nie zdążą? Mieszkańcy stolicy Wielkopolski i turyści zastanawiają się, czy ekipy remontowe uporają się z wielkim remontem Starego Rynku w Poznaniu zgodnie z terminem. Czas płynie nieubłaganie, a zasadnicze roboty budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie listopada. W ostatnich dniach prace wyraźnie przyspieszyły. Można to zaobserwować na najnowszych - efektownych zdjęciach z lotu ptaka. Zobaczcie, jak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Robi wrażenie? Oceńcie sami! 📢 Porcelana PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takie porcelanowe wazony i naczynia są poszukiwane przez kolekcjonerów Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023.

📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia! 📢 Jubileusz 35-lecia SP 34 w Poznaniu. Do tej szkoły chodzili mistrz olimpijski Szymon Ziółkowski i reprezentant Polski, Bartosz Bereszyński Szkoła Podstawowa nr 34 w Poznaniu, na os. Bolesława Śmiałego, a właściwie od kilku już lat Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 świętował w czwartkowe południe, 9 listopada jubileusz 35-lecia. Była okazja do wspomnień, przemówień i zaproszenia specjalnych gości. SP 34 to szkoła wyjątkowa z kilku względów.

📢 Tak wyglądał dworzec Poznań Główny. Został zamknięty 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Oto wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu. 📢 Biżuteria PRL - zdjęcia, aktualne ceny z OLX. Niektóre pierścionki, kolczyki i bransoletki po latach zapomnienia są warte majątek W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Tak kiedyś wyglądały ulice Poznania. Przez wiele lat mocno się zmieniły! Potrafisz je rozpoznać? Ulice Fredry, Pólwiejska, Małe Garbary i wiele innych. W Narodowym Archiwum Cyfrowym nie brakuje starych fotografii różnych miejsc z Poznania. Przez kilkadziesiąt lat niektórych z nich są dzisiaj wręcz do niepoznania. Jak kiedyś wyglądała stolica Wielkopolski? Czy miasto mocno się zmieniło? Sprawdźcie! 📢 NASZA LOTERIA: Gramy o 250 000 zł Odwiedzając nasz serwis lub czytając gazetę, możesz wziąć udział w wielkiej loterii. 📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" zdobył prestiżową nagrodę. Zobacz wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Oto Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [3.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Takich bombek z PRL-u poszukują kolekcjonerzy - zdjęcia. Stare świąteczne ozdoby są dziś warte fortunę Masz w kartonach stare bombki i ozdoby choinkowe? Wyrzuciłeś? Żałuj! Od jakiegoś czasu choinkowe bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Zobacz popularne peerelowskie bombki. Takich poszukują kolekcjonerzy i zapłacą za nie fortunę. Czar wspomnień gwarantowany.

📢 Tak mieszka Kamila Boś z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [29.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Głosowanie rozpoczęte. Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Rozpoczęło się głosowanie, a na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia! 📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! 📢 Coffie z kagańcem na pysku przez 10 dni siedział zamknięty w budzie. Ośrodek "Mam psa. I co teraz?" tłumaczy Przedstawiciele Fundacji „Duch Leona” uwolnili psa, który przez 10 dni miał być zamknięty w budzie. Skandalicznego zachowania mieli dopuścić się pracownicy ośrodka szkoleniowego dla psów "Mam psa. I co teraz?" z Poznania. 📢 Stylizacje Patrycji Tuchlińskiej. Takie stroje nosi partnerka 76-letniego milionera Józefa Wojciechowskiego Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski są na świeczniku plotkarskich mediów. Młodsza od milionera o 48 lat modelka pokazuje w mediach społecznościowych prywatne życie rodzinne, podróże i luksusową posiadłość nad Jeziorem Zegrzyńskim. Stylizacje 28-latki są zawsze przemyślane i niebanalne. Ukochana dewelopera gustuje zazwyczaj w klasycznych kolorach. Zobacz w galerii, jak się ubiera narzeczona szefa JW Construction.

📢 Co można zabrać w bagażu podręcznym? Oto przepisy i dozwolone wymiary bagażu kabinowego w Wizz Air, Ryanair i innych liniach lotniczych Latanie samolotem z bagażem kabinowym to sposób na tanie i szybkie podróżowanie po Europie. Wybierając ten typ bagażu, trzeba się jednak liczyć z jego ograniczoną pojemnością i restrykcyjnymi przepisami odnośnie przewożenia płynów i przedmiotów niedozwolonych. Jakie rozmiary bagażu podręcznego obowiązują w liniach Ryanair, Wizz Air, PLL Lot, Lufthansa, KLM i SAS? Co można spakować do bagażu kabinowego? Sprawdź w naszym artykule i galerii.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

Wieliczka Pomarańczowa Wstążka