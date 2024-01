Prasówka 21.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany!”?

Prasówka 21.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 21.01.24

📢 Dzień Babci i Dziadka w krzywym zwierciadle. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o naszych babciach i dziadkach, ale my ich kochamy! W niedzielę i poniedziałek (21 i 22 stycznia ) świętujemy Dzień Babci i Dziadka. Nie ma na świecie bardziej kochanych osób - to pewne. Kto się o nas tak troszczy, kto uczył nas tego, co w życiu najważniejsze, kto odprowadzał do przedszkola. Babciom i dziadkom życzymy wszystkiego, co najlepsze, a do życzeń dołączamy najśmieszniejsze memy. Oto dawka dobrego humoru.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 21.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie X LO w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 19 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie X LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Hotelu Merkury. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Tak jeszcze niedawno wyglądał Poznań! Jak bardzo zmienił się w ostatnich latach? Zobacz wyjątkowe zdjęcia! Remonty na każdym kroku, rozkopane centrum, rosnące ku niebu nowe wieżowce czy mnożące się kolejne osiedla apartamentowców - to teraz codzienność poznaniaków. Stolica Wielkopolski nieustannie się zmienia. Niektórzy jej dawny wygląd wspominają z nostalgią, inni się cieszą i chwalą, jak rozwija się miasto. Pamiętajcie, jak jeszcze niedawno wyglądał Poznań? Zapraszamy Was na niezwykłą podróż w czasie do 2001 roku. Jak bardzo przez te lata zmieniła się stolica Wielkopolski? Zobaczcie zdjęcia i porównajcie sami! 📢 Ciasne, ale własne? Najtańsze mieszkania w Poznaniu na sprzedaż. Oto ogłoszenia do 290 tys. złotych. Zobacz zdjęcia! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom.

📢 Te pieski trafiły do schroniska w Poznaniu w 2023 roku. Wciąż poszukują kochającej rodziny. Potrafią skraść niejedno serce! Duże i małe, puchate i troszkę mniej, starsze i młodziutkie. W schronisku w Poznaniu nie brakuje zwierząt, które szukają nowego domu. Na liście znajdują się zarówno psy, jak i koty. Tym razem zaprezentowane w naszej galerii będą pieski, czekające na kochającego właściciela od zeszłego roku. Mamy zdjęcia wielu czworonożnych przyjaciół! Swoimi spojrzeniami potrafią skraść niejedno serce! 📢 Niby skończony, ale nie do końca. Tak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz najnowsze zdjęcia! Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2023, udostępniono znaczną część płyty poznańskiego Starego Rynku. Nie oznacza to jednak, że prace remontowe zupełnie się zakończyły. Podczas spacerów w okolicach starówki wciąż można się natknąć na różnego rodzaju ślady niedokończonych robót. Jak obecnie wygląda Stary Rynek w Poznaniu? Sprawdziliśmy! Oto najnowsze zdjęcia!

📢 Kup tanie mieszkanie od komornika! Oto najnowsze licytacje od komornika. Zobacz zdjęcia i ceny. Możesz sporo zaoszczędzić! W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w styczniu i lutym 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Beka z Poznania! Internauci wyśmiewają niekończące się remonty i betonozę. Zobacz najlepsze memy w naszej galerii. Rozbawią cię do łez! Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii.

📢 Kup mieszkanie od wojska! Takie nieruchomości sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego. Sprawdź zdjęcia i ceny Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Oto Poznań, którego już nie zobaczysz. Wyjątkowe zdjęcia miasta z początków XX wieku. Przenieś się w czasie! Początki XX wieku to okres licznych zmian w każdej dziedzinie. Codzienne życie wyglądało zupełnie inaczej w porównaniu do tego współcześnie. W Poznaniu także wiele się działo, a samo miasto było nie do poznania. Dzisiaj można przenieść się w przeszłość za pomocą klimatycznych fotografii z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Prezentujemy zdjęcia miasta w czasie lat 20., 30. czy 40. XX wieku.

📢 Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek! Poznań to idealne miejsce do życia - tak twierdzi większość zadowolonych mieszkańców stolicy Wielkopolski. Potwierdzają to prestiżowe rankingi jakości życia, w których miasto regularnie zajmuje wysokie miejsca. Ale w tej beczce miodu jest kilka łyżek dziegciu. Jakiś czas temu zadaliśmy internautom pytanie: co najbardziej irytuje Cię w Poznaniu? Otrzymaliśmy setki odpowiedzi i na ich podstawie stworzyliśmy to wstydliwe zestawienie. Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek! 📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [21.01.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [21.01.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990! 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [21.01.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia jej domu [21.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [21.01.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje.

📢 Patrycja Markowska - tak się ubiera. Artystka w przezroczystym gorsecie i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia! [21.01.2024] Zobaczcie, jak ubiera się Patrycja Markowska, córka Grzegorza Markowskiego z Perfectu i wokalistka dysponująca potężnym głosem. Jej przeboje "Świat się pomylił", "Jeszcze raz" i "Hallo, hallo" zna cała Polska. Patrycja Markowska ma fantastyczny styl. Bardzo ciekawie się ubiera. Potrafi też zaskoczyć. Tak zrobiła, gdy założyła przezroczysty gorset lub prześwitującą czarną sukienkę. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [21.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów [21.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [21.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [21.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Oto 40 najlepszych memów o Jacku Jaśkowiaku. Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma!

📢 Tylko prawdziwy poznaniak tak robi. Ty też? Podejmij wyzwanie i sprawdź! W najnowszym quizie gwarowym pytamy, czy wiesz, jak po poznańsku nazywają się codzienne czynności. Ostrzegamy, że łatwo nie będzie. Podejmij wyzwanie i sprawdź, czy też tak robisz. Już 12/15 to znakomity wynik. Powodzenia!

📢 Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? Renta wdowia, potencjalnie uchwalona jeszcze w obecnym roku, otworzyłaby możliwość dodatkowego wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. W ramach obywatelskiego projektu przewiduje się możliwość uzyskania nawet 50 proc. wysokości emerytury zmarłego małżonka, przy uwzględnieniu ograniczeń kwotowych. Istnieje również prawdopodobieństwo wprowadzenia nowego świadczenia stopniowo, przy użyciu tzw. modelu kroczącego. Nie jest jeszcze jasne, czy planowane jest wyrównanie świadczenia od 1 stycznia. Pomimo braku pewności co do tego, już pojawiają się pierwsze oszacowania dotyczące wysokości renty wdowiej. Oznacza to, że około 1,5 miliona wdów i wdowców w Polsce może spodziewać się dodatkowych środków każdego miesiąca. 📢 Tak dziś wygląda Richard Dean Anderson z "MacGyver". Trudno go rozpoznać. Zobaczcie zdjęcia! Rolą "MacGyvera" Richard Dean Anderson na zawsze wpisał się w pamięć swoich fanów, których na świecie ma miliony. Mimo iż dziś niezwykle rzadko można zobaczyć go w nowych filmach, chętnie spotyka się ze swoją publicznością na specjalnych spotkaniach organizowanych w różnych krajach naszego globu. Zobaczcie, jak dziś wygląda Richard Dean Anderson. Tak zmienił się MacGyver!

📢 Skolim - tak żyje wykonawca hitu "Wyglądasz idealnie". Mamy zdjęcia! Konrad Skolimowski, znany bardziej pod pseudonimem Skolim, to wszechstronny artysta, którego muzyka disco-polo i muzyka taneczna zdobyły serca młodzieży w Polsce. Przyjrzyjmy się bliżej temu utalentowanemu artyście, który rozkochał publiczność swoim przebojem "Wyglądasz idealnie". Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd.

📢 Oto wakacje Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem wybrali Dominikanę. Zobaczcie zdjęcia! Ania i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony," postanowili uciec przed zimową szarugą w Polsce i spędzić upragnione wakacje na gorącej Dominikanie. Para wraz z dziećmi, Liwią i Janem, zamieszkali w malowniczym Punta Cana, na wschodnim wybrzeżu Dominikany, znanym również jako Wybrzeże Kokosowe. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak dziś wygląda Cindy Crawford - zdjęcia. Modelka wkrótce skończy 58 lat Tak wygląda dziś Cindy Crawford. Supermodelka wkrótce skończy 58 lat! Cindy Crawford to jedna z największych supermodelek w historii modelingu. Niewiele kobiet z tej branży tak mocno jak ona odcisnęło swoje piętno w głowach milionów odbiorców, czytelników i widzów. 58-urodziny obchodzić będzie 20 lutego 2024 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda i żyje ta wyjątkowo piękna modelka.

📢 Miliony na walkę ze smogiem w Poznaniu, a mieszkańcy nadal się duszą. Co poszło nie tak? 10 stycznia Poznań znalazł się na niechlubnym pierwszym miejscu wśród miast z największym smogiem na świecie. Czemu szkodliwy dym nadal dusi mieszkańców, chociaż na walkę ze smogiem miasto wydało już miliony złotych?

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej [20.01.2024] Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Policjanci spod Poznania zatrzymali złodzieja i odzyskali wiele przedmiotów. Rozpoznajesz wśród nich swoją własność? Zobacz zdjęcia Funkcjonariusze z Suchego Lasu podczas przeszukiwania miejsca pobytu podejrzanych o liczne włamania do aut oraz kradzieże wartościowych przedmiotów, natrafili na sporą ilość biżuterii i elektroniki, która - jak przypuszczają - najprawdopodobniej pochodzi z przestępstw. Przedmioty czekają teraz na swoich właścicieli.

📢 Przerażający wypadek w Odolanowie. Nie żyje popularny DJ. Jechał do szpitala po partnerkę i nowo narodzone dziecko W czwartkowym wypadku w Odolanowie w powiecie ostrowskim zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne. Jedną z ofiar jest popularny DJ, który tego dnia miał odebrać ze szpitala partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem. Druga ofiara wypadku w Odolanowie to jego 19-letni kolega. Według nieoficjalnych informacji to kierowca audi, którym podróżowali zmarli mężczyźni, wyprzedzał ciąg aut, gdy doszło do wypadku.

📢 Studniówka 2024 ZSE w Poznaniu. Wyjątkowe kreacje i eleganckie garnitury. Zespół Szkół Ekonomicznych bawił się w Concordii. Mamy zdjęcia! Ruszył wielki sezon studniówkowy. W weekend odbyła się studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w Concordii Design. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Ekonomicznych, która odbyła się w sobotę, 13 stycznia 2024 roku. 📢 Studniówka 2024 VII LO w Poznaniu. Tak bawili się i wyglądali uczniowie Dąbrówki w hotelu Mercure. Oto wyjątkowe zdjęcia! Taki bal zdarza się tylko raz w życiu! W sobotę, 13 stycznia, odbyła się studniówka VII LO w Poznaniu. Uczniowie klas maturalnych bawili się w hotelu Mercure. Na miejscu był fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia ze studniówki VII Liceum Ogólnokształcącego im. Dąbrówki w Poznaniu. Zabawa była przednia!

📢 Serial 1670: "Wszystko zaczęło się od testu poczucia humoru". Rozmowa z Michałem Sikorskim, czyli księdzem Jakubem z hitu Netfliksa Wszystko zaczęło się od testu poczucia humoru - o postaci księdza Jakuba w serialu 1670 i początkach w aktorstwie rozmawiamy z Michałem Sikorskim, odtwórcą roli duchownego w hicie Netfliksa.

📢 Tak wyglądają osoby poszukiwane przez policję w Poznaniu. Zobacz najnowsze zdjęcia z monitoringu! Rozpoznajesz kogoś? Policja z Poznania poszukuje kilkudziesięciu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnich miesiącach w mieście. Chodzi między innymi o naruszenie nietykalności cielesnej, kradzieże, oszustwa na legendę czy uszkodzenie mienia. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych osób lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2024 roku.

📢 Tak dziś wygląda Shazza, królowa disco-polo. Zobaczcie zdjęcia! [20.01.2024 r.] Shazza to polska piosenkarka, którą niegdyś okrzyknięto królową disco-polo. Jej piosenki takie jak "Bierz co chcesz", "Baiao Bongo" czy "Tak bardzo zakochani" znała cała Polska. Shazza dziś ma 56 lat i ciągle występuje na scenie i nadal przyciąga tłumy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Shazza, królowa disco-polo. 📢 Wsiadł z maczetą do samochodu z kierowcą i kazał się wieźć. Ofierze zabrał telefon, a później auto. Grozi mu 20 lat więzienia Na początku stycznia w Kole miała miejsce sytuacja rodem z filmów akcji. Mężczyzna z maczetą wsiadł do samochodu zaparkowanego przed supermarketem, w którym znajdował się kierowca i kazał zawieźć się w określone miejsce. Później swoją ofiarę pozbawił telefonu, a także samochodu. Gdy policja zauważyła auto, próbował uciekać. Teraz grozi mu bardzo długa odsiadka w więzieniu.

📢 Dwa nowe gorące kierunki z lotniska w Poznaniu! Zobacz, gdzie zimą polecisz z Ławicy! Zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 20.01.2024 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 Tak ubiera się Lara Gessler. Często korzysta z pożyczonych ciuchów. Zobaczcie zdjęcia! [20.01.2024] Gdziekolwiek Lara Gessler się pojawi, cokolwiek powie lub napisze, bez względu na to jak się ubierze - zawsze wzbudza dyskusję i zainteresowanie. Z pewnością jest ikoną mody, choć nie ubiera się w jednym stylu. Lubi bawić się konwencjami, a nawet szokować. Dlatego jest taka interesująca. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak ubiera się dziś Lara Gessler. 📢 Oto domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego, polskich skoczków narciarskich. Zobaczcie zdjęcia! [20.01.2024] Domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego! Tak mieszkają polscy skoczkowie. Zobaczcie, jak wyglądają ich domy zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Sprawdźcie też, jakie mają widoki ze swoich okien. Który dom podoba wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia!

📢 Obostrzenia covidowe wrócą? Jest stowarzyszenie, które apeluje o ponowne ich wprowadzenie. Lekarze: "Nie widzimy takiej potrzeby" Członkowie stowarzyszenia „Pacjent Europa’ chcą powrotu obostrzeń covidowych. Jednak eksperci zasiadający w nowo powołanym zespole ds. chorób zakaźnych nie widzą takiej konieczności. 📢 Dodatek osłonowy 2024: W Poznaniu właśnie ruszył nabór wniosków. Sprawdź, czy spełniasz kryteria Poznańskie Centrum Świadczeń od piątku przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy. - To wsparcie dla osób borykających się z rosnącymi cenami gazu i prądu - informuje poznański magistrat.

📢 Dzień Babci i Dzień Dziadka 2024. Kiedy wypadają i jak spędzić je rodzinnie? 11 propozycji atrakcji i wycieczek dla seniorów i całej rodziny Dzień Babci i Dzień Dziadka powinniśmy spędzić razem w rodzinnym gronie. Nie musimy jednak ograniczać się tylko do wspólnego obiadu. W Polsce nie brakuje atrakcji i ciekawych miejsc, które warto odwiedzić z babcią i dziadkiem w ramach rodzinnej wycieczki. Kiedy właściwie wypadają Dzień Babci i Dzień Dziaka 2024? Gdzie warto zabrać seniorów na niezapomnianą wycieczkę? Mamy dla was 11 propozycji, a wśród nich niezwykłe muzea, oryginalne pomysły na spacery i nostalgiczne wycieczki, oraz atrakcje, które przypadną do gustu całej rodzinie.

📢 Wygraj paliwo na cały rok w "NASZEJ LOTERII". Wyślij SMS i zagraj o kartę podarunkową Orlen o wartości 7200 zł! Czy choć raz, zajeżdżając na stację benzynową, pomyślałeś jakby było pięknie, gdyby nie trzeba było płacić za paliwo? No to… być może biorąc udział w kolejnej rundzie „Naszej Loterii” Twoje marzenie się spełni! Szczegóły poniżej 📢 Był jednym z najgorszych transferów Lecha Poznań. Teraz ma pomóc nowemu klubowi w walce o powrót do hiszpańskiej ekstraklasy Bez wątpienia był jednym z najgorszych transferów Lecha Poznań w ostatnich latach. Teraz został ponownie wypożyczony do Racingu Santander, by pomóc tej drużynie w walce o awans do La Ligi. Roko Baturina, bo o nim mowa, w ostatnim czasie związał się z ekipą z Kantabrii. 23-letni Chorwat w 2021 roku miał pomóc Kolejorzowi w walce o najwyższe cele, a skończyło się przedwczesnym rozwiązaniem kontraktu.

📢 Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich wystartowała Polagra. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia X edycja targów rolniczych Polagra Premiery, które właśnie rozpoczęły się na Międzynarodowych Targach Poznańskich, zapowiada się imponująco. Czeka nas m.in. jedno z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce: dwudniowy Polski Kongres Rolniczy. Sprawdź program wydarzenia i zobacz zdjęcia z pierwszego dnia targów!

📢 MISTRZOWIE HANDLU 2024. Wzruszenie, wdzięczność i radość. Zobacz, jakie emocje, towarzyszą uczestnikom w pierwszych dniach głosowania! Rozpoczęliśmy akcję, w której nasi Czytelnicy nagrodzą najsympatyczniejszych sprzedawców i sklepy, florystów i kwiaciarnie, salony optyczne oraz pośredników nieruchomości. Plebiscyt wzbudził wiele pozytywnych emocji wśród nominowanych oraz ich klientów, rodzin i przyjaciół. Zobaczcie, jak dzielą się oni informacją o nominacji na swoich profilach w social mediach! 📢 Radni Miasta Poznania omawiali plany likwidacji koczowiska Romów. Inwestor planuje budowę osiedla Mieszkańcy nie są zadowoleni z planowanej wysokiej zabudowy, która miałaby powstać na terenach rodzinnych ogrodów działkowych im. 23 Lutego zamieszkałych obecnie przez osoby narodowości rumuńskiej pochodzenia romskiego.

📢 Kto nie może tankować benzyny E10? Oto lista samochodów i modeli. Sprawdź, czy twój samochód pojedzie na nowym paliwie E10 to nowa benzyna, która może nawet uszkodzić samochód, jeżeli ten nie jest przystosowany do jej spalania. Nie każdy może ją stosować, a w jaki sposób to sprawdzić? Są na to proste sposoby. Podajemy, jak to zweryfikować. Powstała specjalna wyszukiwarka modeli i marek samochodów oraz lista pojazdów. Jeśli masz taki samochód – lepiej nie tankuj benzyny E10. 📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał biurowiec Bałtyk w centrum Poznania. Zobacz zdjęcia z budowy Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku.

📢 Te psy czekają na ciebie! Adoptuj psa z poznańskiego schroniska. Większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii! W schronisku na ulicy Kobylepole 51 w Poznaniu swój dom tymczasowy ma wiele psów. Małe, średnie czy duże. Suczki i psy. Starsze i młodsze – na stronie schroniska możesz według tych kategorii zobaczyć, jakie psy czekają na adopcję. Dzięki opisom możesz poznać ich charakter, stosunek do dzieci oraz innych zwierząt. Przybliżony wiek oraz ewentualne schorzenia, chociaż większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii! 📢 Były senator Aleksander Gawronik podżegał do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary? Jest prawomocny wyrok Po ponad 30 latach od zniknięcia dziennikarza "Gazety Poznańskiej" Jarosława Ziętary, zapadł pierwszy prawomocny wyrok. Chodzi o sprawę byłego senatora Aleksandra Gawronika, który odpowiadał przed sądem za podżeganie do zabójstwa dziennikarza.

📢 Grażyna Kulczyk wyróżniona w Davos międzynarodową nagrodą World Woman Hero in Art & Philanthropy Nagrodę, wręczoną w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przez World Woman Foundation, przyznano Grażynie Kulczyk za spektakularną działalność filantropijną na rzecz równości płci w sztuce oraz za wsparcie dla artystek. 📢 Aspirant sztabowy Adam Rakowski od 50 lat pracuje w policji. Zobacz archiwalne zdjęcia z jego pracy! Praca to moja pasja - mówi asp. szt. Adam Rakowski, który rozpoczął służbę w policji 18 stycznia 1974 roku, 50 lat temu. Miał wówczas 19 lat. To policjant z najdłuższym stażem w Gnieźnie, Wielkopolsce i najprawdopodobniej w Polsce! 📢 Oto partnerki piłkarzy Lecha Poznań! Olśniewające dziewczyny, żony i narzeczone. Są czarujące i zachwycające! [ZDJĘCIA] Te wyjątkowe kobiety emanują urodą i wdziękiem, co skradło serca piłkarzy Lecha Poznań. Jak prezentują się partnerki i małżonki graczy w barwach niebiesko-białych? Niezwykłe panie, które nie tylko pełnią rolę nieocenionego wsparcia dla piłkarzy ośmiokrotnego mistrza Polski, ale także emanują wyjątkowym urokiem.

📢 Tak wyglądał jeden z pierwszych zagranicznych obozów Lecha Poznań. Kolejorz trenował na Węgrzech, a potem... zdobył mistrzostwo Tegoroczny zimowy obóz przygotowawczy piłkarze Lecha Poznań spędzają w Belek w Turcji. W zeszłym roku był to Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kolejorz od wielu lat wybiera zagraniczne destynacje. Jest to jednak reguła, która zaczęła robić się bardzo popularna dopiero w XXI wieku. Rzadziej jeżdżono za granicę w latach 90., natomiast w latach 80. był to absolutny luksus. Na taki Kolejorz pozwolili sobie w 1983 roku, gdy do rundy wiosennej przygotowywał się na Węgrzech. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu. 📢 Zamyka się znana wielkopolska dyskoteka. Ostatnia impreza w przyszłym tygodniu! Klub Manhattan z Czekanowa pod Ostrowem Wielkopolskim działał przez 28 lat. Jednak właściciele zdecydowali o zamknięciu, 27 stycznia odbędzie się ostatnia impreza, jednak już teraz wiadomo, że klub będzie pękał w szwach!

📢 Niepewna przyszłość Hali Arena w Poznaniu. Przewodniczący Rady Miasta jest za wyburzeniem obiektu Nie milkną echa nieudanego przetargu na modernizację legendarnej hali Arena w Poznaniu. Stolica Wielkopolski jest jedynym miastem z największych w Polsce bez obiektu, w którym można organizować wydarzenia na poziomie międzynarodowym. Do tej sprawy podczas odnieśli się miejscy radni podczas ostatniej sesji. Przewodniczący RMP mówi nawet o całkowitym wyburzeniu hali. 📢 Oto idealnie dobrane pary znaków zodiaku. Oni dogadują się bez słów Niektóre znaki zodiaku dogadują się ze sobą, a inne mają problemy z komunikacją, szczególnie jeśli w grę wchodzą jeszcze uczucia. To wyjątkowe połączenie w którym jesteśmy dla siebie przyjaciółmi, powierzamy sobie sekrety, ale i potrafimy powiedzieć sobie trudne rzeczy, a do tego dochodzi jeszcze intymność. Na tylu płaszczyznach nie wszyscy się dogadują. Zobaczcie, które pary znaków zodiaku znajdują porozumienie i tworzą idealne związki.

📢 Selekcjoner reprezentacji Polski ogłosił powołania. Są zawodnicy Lecha Poznań. Z których klubów powołano najwięcej zawodników? Trener reprezentacji Polski do lat 17 (rocznik 2007) Rafał Lasocki ogłosił listę zawodników powołanych na lutowe zgrupowanie w Hiszpanii. Są na niej zawodnicy Lecha Poznań, którzy regularnie występują w drugiej lidze, a także na boiskach Centralnej Ligi Juniorów. 📢 Gdzie na sanki w Poznaniu? Najlepsze górki w Poznaniu, z których można pozjeżdżać na sankach. Zobacz TOP 12 sprawdzonych miejsc W Poznaniu pada najprawdziwszy śnieg, po którym można zjeżdżać na sankach. Poznaniacy są zachwyceni i ruszyli na górki, wzgórza i do parków. Sprawdziliśmy, gdzie są najlepsze górki w mieście, na które w śnieżną pogodę warto udać się z dziećmi. Zobacz, gdzie w Poznaniu można jeździć na sankach i jabłuszkach.

📢 Tak kiedyś wyglądał Park Wilsona w Poznaniu. Oto archiwalne zdjęcia! Park Wilsona to jedna z zielonych wizytówek Poznania. Codziennie odwiedza go wielu mieszkańców stolicy Wielkopolski. Jego początki sięgają jeszcze XIX wieku. Przez lata bardzo się jednak zmienił. Jak prezentował się dawniej? Przedstawiamy archiwalne zdjęcia parku Wilsona z Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Takie posiłki dostają osadzeni w polskich więzieniach. Mamy nowe zdjęcia! Ostatni nasz artykuł o posiłkach w polskich więzieniach spotkał się z ogromną dyskusją w internecie. Wielu naszych czytelników stwierdziło, że osadzeni są lepiej karmieni, niż pacjenci szpitali. Tym razem przedstawiamy nowe zdjęcia posiłków, które dostaliśmy od osadzonych. Zobaczcie w naszej galerii, jak karmią w polskich więzieniach. 📢 Mural Uzumaki w centrum Poznania. Czy zniknie z kamienicy? "Jeżeli chodzi o graffiti jestem absolutnie bezwzględny" Graffiti mają swoich sprzymierzeńców, ale nie każdy jest zadowolony z ich obecności... Jaki właściwie jest problem i czy malunki są sztuką czy aktem wandalizmu?

📢 Tu w Poznaniu oddasz niepotrzebne rzeczy i prezenty! Możesz pozbyć się kłopotu i pomóc innym Ubrania, których już nie nosimy, nietrafione prezenty, niechciane zabawki i inne niepotrzebne rzeczy - tego wszystkiego możemy się pozbyć, a przy okazji komuś pomóc. W Poznaniu działa kilka miejsc, które przyjmują zbędne przedmioty w dobrym stanie. Podpowiadamy, gdzie można je oddać. 📢 Tremonti Hotel Karpacz dla tych, którzy cenią komfort i wygodę. 📢 Wójt Suchego Lasu Grzegorz Wojtera czeka na prawomocny wyrok. "Cała ta sprawa została wykreowana przez CBA" Za niespełna dwa tygodnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyda prawomocny wyrok w sprawie wójta Suchego Lasu. Grzegorz Wojtera został oskarżony o nadużycie uprawnień i wyrządzenie szkody wielkich rozmiarów w majątku gminy. Są pierwszej instancji uniewinnił go od zarzucanych mu czynów. - Akt oskarżenia w tej sprawie nigdy nie powinien trafić do sądu. Cała ta sprawa została wykreowana przez CBA - powiedziała mecenas Lidia Ignaczak, obrończyni wójta.

📢 17-piętrowy wieżowiec stanie w sąsiedztwie dworca PKP w Poznaniu. Trwa już jego budowa 17 kondygnacji, 55 metrów wysokości. Na początku stycznia ruszyła budowa najwyższego budynku mieszkalnego na poznańskim Łazarzu. 📢 Popularny targ w Poznaniu przyciąga nawet w mrozy! Zobacz, co można kupić na giełdzie przy M1 na Franowie. Oto zdjęcia! Jest takie miejsce w Poznaniu, które co tydzień przyciąga ludzi z całego miasta i okolic na zakupy. To pchli targ i giełda na Franowie, które cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, nawet w zimowe mroźne dni. Kupić można tu prawie wszystko, a i tak za każdym razem nie brakuje niespodzianek. Dla poszukiwaczy "skarbów" coniedzielna wycieczka pod Centrum Handlowe M1 to wręcz obowiązek. Co można było dostać w minioną niedzielę? Po targu przeszedł się także fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie, co wypatrzył!

📢 To są najmodniejsze fryzury w 2024 roku dla kobiet po 50. Tak warto się czesać Uczesanie powinno być dostosowane między innymi do kształtu naszej twarzy, ale także karnacji czy wieku. Jeśli Źle dobierzemy fryzurę może nam ona dodać lat i sprawić, że poczujemy się niepewnie. Za to odpowiednio dobrana fryzura może nam dodać pewności siebie i odjąć lat. Zobaczcie inspiracje na fryzury dla dojrzałych kobiet. 📢 Poznań miasto doznań! Zobacz 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 DNI BABCI I DZIADKA 2024 Prześlij już dziś życzenia dla dziadków! Ukażą się w galerii w naszym serwisie, a na seniorów czekają nagrody W poniedziałek, 22 stycznia z okazji Dni Babci i Dziadka, w naszym serwisie zamieścimy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Do życzeń można dołączyć zdjęcie. Także w poniedziałek rozpocznie się głosowanie, w którym zostaną wybrani najsympatyczniejsi seniorzy - Super Babcia i Super Dziadek 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Linda Evans, czyli Krystle "Dynastii" skończyła 81 lat. Tak wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [21.11.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Właśnie skończyła 81 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 15 najlepszych restauracji w Poznaniu! Wygrały w plebiscycie "MyTuJemy". Tu jest pysznie! Zobacz ranking Poznaniacy wybrali najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2022 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Głosowanie zostało przeprowadzone przez autorów bloga MyTuJemy. Sprawdź w naszej galerii 15 najlepszych restauracji i kawiarni w Poznaniu.

📢 Zamek Domanice - tak wygląda w arystokratycznym pałacu Macieja Musiałowskiego Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku! 📢 Co można zabrać w bagażu podręcznym? Oto przepisy i dozwolone wymiary bagażu kabinowego w Wizz Air, Ryanair i innych liniach lotniczych Latanie samolotem z bagażem kabinowym to sposób na tanie i szybkie podróżowanie po Europie. Wybierając ten typ bagażu, trzeba się jednak liczyć z jego ograniczoną pojemnością i restrykcyjnymi przepisami odnośnie przewożenia płynów i przedmiotów niedozwolonych. Jakie rozmiary bagażu podręcznego obowiązują w liniach Ryanair, Wizz Air, PLL Lot, Lufthansa, KLM i SAS? Co można spakować do bagażu kabinowego? Sprawdź w naszym artykule i galerii.

📢 TOP 20 restauracji w Poznaniu. Tu warto zjeść według internautów! Sprawdź ranking Ponad 1000 restauracji, barów i kawiarni działa w Poznaniu według portalu TripAdvisor. Które z nich są najlepsze i najsmaczniejsze? Prezentujemy 20 najlepszych restauracji w Poznaniu, które są najwyżej oceniane przez internautów. W naszym zestawieniu znajdziecie adresy oraz rodzaj kuchni serwowanej przez dany lokal. Oto TOP 20 lokali w Poznaniu na podstawie głosowania samych internautów. 📢 Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem! Sylwia Grzeszczak to popularna piosenkarka z Poznania. Przeboje wokalistki takie jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” czy „Tamta dziewczyna” szybko stawały się przebojami w rozgłośniach radiowych. W 2014 roku wyszła za muzyka Libera. Rok później w szpitalu w Poznaniu na świat przyszła ich córka Bogna. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Mamy zdjęcia!