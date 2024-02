Prasówka 21.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z woj. wielkopolskiego, którzy biorą udział w plebiscycie Super Babcia i Super Dziadek”?

Prasówka 21.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z woj. wielkopolskiego, którzy biorą udział w plebiscycie Super Babcia i Super Dziadek Zobacz galerię zdjęć babć i dziadków z woj. wielkopolskiego, którzy biorą udział w akcji Super Babcia i Super Dziadek. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na fotoobrazy, oraz główna nagroda - 20 000 złotych na spełnienie marzeń!

📢 Syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Mamy zdjęcia! [21.02.2024] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Oto Karolina Pachniewicz z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [21.02.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz, gwiazda pierwszej edycji programu Big Brother w TVN. Gdy brała udział w tym niezwykle popularnym telewizyjnym reality show, miała zaledwie 21 lat. Po opuszczeniu domu Wielkiego Brata wyjechała za granicę. Dziś ma 42 lata i jest przyszywaną babcią. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Karolina Pachniewicz z "Big Brothera"!

Prasówka 21.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zosia z "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! [21.02.2024] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami.

📢 Tak mieszkają Katarzyna i Cezary Żak. Taki dom mają na Mazurach. Zobaczcie zdjęcia! [21.02.2024] Katarzyna i Cezary Żak to aktorskie małżeństwo, które jest już ze sobą 39 lat. Widzowie pokochali ich za wspaniałe role w serialach komediowych "Miodowe lata" i "Ranczo". Zobaczcie, jaki dom wybudowali sobie w zaledwie kilka miesięcy Katarzyna i Cezary Żak. 📢 Joanna Dyrkacz z Sanatorium miłości - tak kiedyś wyglądała. Mamy zdjęcia [21.02.2024] Tak Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" wyglądała w młodości. Była modelką! Joannę Dyrkacz poznaliśmy dzięki programowi "Sanatorium miłości" w TVP 1. Urzekła widzów spokojem ducha, pozytywną energią, ale i niezwykłą urodą. Okazuje się, że w przeszłości była modelką. Dziś również pracuje w modelingu. Zobaczcie, jak Joanna Dyrkacz prezentuje się na zdjęciach sprzed 25 lat.

📢 Córka Izabelli Scorupco - tak dziś wygląda 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! [21.02.2024] Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Niewolnica Isaura - tak dziś wygląda. Lucelia Santos wróciła do polskiej telewizji [21.02.2024] Doskonałe wieści dla miłośników kultowego serialu "Niewolnica Isaura". Już 17 lutego w TVP Kobieta zobaczymy pierwszy odcinek tego filmu. Przypominamy dziś Lucelię Santos, brazylijską aktorkę, którą polscy widzowie wręcz pokochali. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje "Niewolnica Isaura". 📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [21.02.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [21.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! [21.02.2024] Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [21.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy. 📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [21.02.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [21.02.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [21.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [21.02.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

📢 Tak Waldemar z "Rolnik szuka żony" bawił się na balu w Skarżysku-Kamiennej. Mamy zdjęcia! [20.02.2024 r.] Waldemar Gilas zdobył popularność uczestnicząc w dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Choć początkowo jego uwaga skierowana była na Ewę z Wyrzyska, to ostatecznie znalazł szczęście u boku Doroty ze Szczecina. Zobaczcie, jak bawił się na balu karnawałowym w Skarżysku-Kamiennej.

📢 Nie wszystkie protesty rolnicze w Wielkopolsce zakończą się 20 lutego. Które nadal będą trwać? 20 lutego odbył się kolejny, ogólnopolski protest rolników. W całej Wielkopolsce tysiące maszyn rolniczych wyjechało na ulice, by blokować najważniejsze węzły komunikacyjne. Blokady miały trwać do godziny 18.00 jednak niektórzy zdecydowali się protestować dalej. Gdzie wciąż będą utrudnienia? 📢 Zespół ABBA - tak teraz wyglądają członkowie zespołu. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków zespołu rozeszły się już w 1982 roku, ich przeboje nadal grywane są w stacjach radiowych na całym świecie. Sprawdźcie, jak przez lata zmienili się członkowie zespołu ABBA!

📢 Trwa protest rolników w Wielkopolsce. Drogę krajową nr 24 w Gorzyniu chcą blokować do środy rano! Zgodnie z zapowiedziami, we wtorek od godzin porannych rozpoczęły się utrudnienia na odcinku drogi DK 24 w okolicach miejscowości Gorzyń. Rolnicy planowali zakończyć protest w godzinach popołudniowych, jednak w ciągu dnia podjęli decyzję, że przedłużą blokady. Protestować będą całą noc i według wstępnych ustaleń utrudnienia mają potrwać do rana w środę. 📢 Ostatni mecz zagrał 4 lata temu! Były piłkarz Lecha Poznań w końcu znajdzie klub? Wołodymyr Kostewycz nie ma szczęścia w poszukiwaniu nowych klubów. Były piłkarz Lecha Poznań w ostatnim czasie był testowany przez rezerwy Niebiesko-Białych, grając w sparingach z rezerwami Śląska Wrocław oraz Polonią Środa Wielkopolska. Teraz Ukrainiec przebywa na treningach w Arce Gdynia... choć kilkanaście dni wcześniej odrzucił ich ofertę.

📢 Co z budową nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu? Właśnie anulowano wybór generalnego wykonawcy! 7 lutego podjęto decyzję o anulowaniu oceny ofert i wyboru generalnego wykonawcy budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego z Poznaniu. Oznacza to kolejne miesiące opóźnienia jednej ze sztandarowych inwestycji w Poznaniu. Ile? Tego jeszcze nie wiadomo. 📢 Gwiazda Lecha Poznań na celowniku tureckiego giganta! Może zagrać z reprezentantem Polski Nie milkną echa dotyczące odejścia Kristoffera Velde z Lecha Poznań. Tym razem gwiazdą Kolejorza interesuje się 19-krotny mistrz Turcji - Fenerbahce. To nie jest pierwsza informacja w tym roku odnośnie przenosin Norwega do silniejszego klubu. Wcześniej konkretną ofertę przedstawiła m.in. Nicea, jednak była ona... absurdalna. 📢 "Złoty Hipolit" dla Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Kto jeszcze zdobył statuetkę? Zobacz zdjęcia z uroczystości! Statuetki „Złotego Hipolita” to najwyższe wyróżnienia Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Pierwszą z nich otrzymał w darze święty Jan Paweł II, z rąk dr. Mariana Króla, pomysłodawcy nagrody i Prezydenta Towarzystwa. 19 lutego zostały wręczone trzy statuetki.

📢 Poznań został centrum obsługi amerykańskich czołgów Abrams! "To niezwykły krok w historii miasta" Na miesiąc przed rocznicą 25-lecia dołączenia Polski do NATO, w Poznaniu doszło do historycznego wydarzenia. Na terenie poznańskich Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych otwarto centrum, w którym będą serwisowane amerykańskie czołgi Abrams. 📢 Rewolucja w szpitalu w Gnieźnie. Lekarz przez aplikację sprawdzi rany swoich pacjentów Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie ma nową technologię. Spółka Polmedi Group wdrożyła telemedyczny system opieki nad raną, szczególnie pooperacyjną i przewlekłą. Technologia umożliwia zdalne analizowanie dokumentacji przebiegu leczenia. Pacjent ma ją w swoim telefonie i tym samym pozostaje pod ciągłą obserwacją, także po wyjściu ze szpitala. Wielkopolski szpital wdrożył takie rozwiązanie jako pierwszy w kraju.

📢 Dobre wieści z obozu Lecha Poznań. Kapitan i skrzydłowy trenują na pełnych obrotach Coraz lepsze informacje płyną z ulicy Bułgarskiej. Trener Lecha Poznań, Mariusz Rumak może skorzystać z większej liczby zawodników podczas treningów. Do zajęć z drużyną powrócił Mikael Ishak oraz Adriel Ba Loua. Ta dwójka może być powoli brana pod uwagę na sobotni mecz ze Śląskiem Wrocław.

📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi... Zobacz archiwalne zdjęcia z jej budowy! Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii. 📢 Mężczyźni nie chorują, oni walczą o życie! Zobacz memy i demotywatory o przeziębieniu Przeziębienie to dla każdego trudny okres, jednak zazwyczaj panowie znoszą go ciężej niż panie. Zmęczone usługiwaniem "umierającym" partnerom internautki przygotowują o nich mniej lub bardziej zabawne memy i demotywatory. W internecie znajdziemy też wiele obrazków na temat samego przeziębienia. Masz już dość choroby lub partnera? Ta galeria może Ci pomóc! W końcu śmiech to zdrowie.

📢 Dzień Kota 2024: Za nami wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy! Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami! 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Śmiertelny wypadek w Kościanie. Pociąg potracił pieszego. Mogą występować utrudnienia w ruchu kolejowym! Pociąg jadący z Gdyni Głównej do Krakowa potrącił człowieka. Do zdarzenia doszło 20 lutego około godziny 12:00 na wysokości ulicy Północnej w Kościanie.

📢 Komisja Ligi faworyzuje Lecha Poznań? Tak uważa trener Śląska Wrocław Po meczu z Jagiellonią Białystok, Lecha Poznań czeka kolejne trudne starcie. Do stolicy Wielkopolski w sobotę (24 lutego) przyjedzie Śląsk Wrocław. Wojskowi na 99 procent zagrają bez swoich kibiców. Jest to kara za zachowanie ze spotkania Śląska z Pogonią Szczecin. Do decyzji Komisji Ligi odniósł się trener Jacek Magiera, który uważa, że jest to faworyzowanie Kolejorza.

📢 Równocześnie podwyżki dla nauczycieli szkolnych i akademickich. Kiedy rozporządzenie? Minister: „Na dniach” Minister nauki Dariusz Wieczorek zapowiedział, że podwyżki dla nauczycieli w szkołach podstawowych i średnich mają pojawić się równocześnie z podwyżkami dla nauczycieli akademickich. Rozporządzenie dotyczące wyższych pensji nauczycieli, pracujących na uczelniach powstaje w uzgodnieniu z szefową resortu edukacji. 📢 Tanie samochody od komornika! Ceny są wyjątkowo zachęcające. Sprawdź nowe licytacje aut osobowych. Oto zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Patrol Rutkowskiego odnalazł zegarek Rolex Submariner. Ten miał być skradziony młodemu Romowi 19 lutego w wyniku działań operacyjnych Biura Rutkowskiego znaleziono skradziony zegarek marki Rolex Submariner model 126613LB. Miał zostać odebrany młodemu Romowi w nocy z 27 na 28 listopada 2021 roku przez dyskoteką OHIA w Galerii Posnania. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 20.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Babciowe 2024: do kogo trafi 1500 zł miesięcznie? [20.02.2024r.] Babciowe 2024: do kogo trafi 1500 zł miesięcznie? "Babciowe" to świeży program wsparcia, kierowany głównie do rodziców małych dzieci, a zwłaszcza do kobiet. Krótko mówiąc, zasady przyznawania tego świadczenia o wartości 1500 zł co miesiąc są takie, że kobieta, decydująca się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub w jego trakcie, ma szansę otrzymać "babciowe". Co istotne, świadczenie to przysługuje także ojcom, o ile zdecydują się oni na powrót do aktywności zawodowej. Sprawdź szczegóły!

📢 Emerytura 2024: będzie druga waloryzacja. Sprawdź szczegóły! [20.02.2024] Minister ds. polityki senioralnej potwierdziła, że w roku 2024 odbędzie się kolejna waloryzacja emerytur. Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła wagę tego postulatu, wypowiadając się na antenie TVN24. Przedstawiamy prognozy dotyczące wysokości emerytury po drugiej waloryzacji. Aby sprawdzić wyliczenia - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Taka będzie 13. emerytura 2024 - mamy wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku [20.02.2024] Emerytura 2024: 13. emerytura 2024 - wiemy, ile wpłynie na Twoje konto. Niedługo wszyscy seniorzy w Polsce otrzymają swoją trzynastą emeryturę. To rezultat obietnicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pełniącej funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zostało już ustalone, jaką minimalną kwotę świadczenia otrzymają emeryci, a także kiedy ZUS przekaże im środki finansowe. Planowane jest, że wkrótce instytucja ta dokona wypłaty świadczenia.

📢 Oni mają ciężki charakter. Osoby o tych imionach są uparte i wredne. Z nimi ciężko się dogadać 20.02.2024 Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. Te osoby bywają uparte i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Badacze zajmują się rozszyfrowaniem psychologicznych aspektów ludzkich imion i ich zależnościami. Zobacz, jakie jest znaczenie tych imion. 📢 Te liczby najczęściej padają w losowaniach lotto. SPRAWDŹ [20.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Mamy prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [20.02.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur. 📢 W Gnieźnie przed blokiem znaleziono zwłoki mężczyzny. Prokuratura: ciało ma zostać przekazane do badań Świadkiem tragicznego zdarzenia była jedna z mieszkanek os. Tysiąclecia w Gnieźnie. 20 lutego około 5:00 rano służby zostały poinformowane, że przed jednym z bloków kobieta znalazła mężczyznę, który nie dawał oznak życia. Sprawą zajmuje się policja i prokuratura. 📢 Tak teraz wygląda rozbierana Galeria Malta w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Na placu rozbiórki Galerii Malta zniknęła już część konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Na razie prace skupiają się w tym miejscu, ponieważ właściciel obiektu czeka na wydanie przez poznański urząd miasta zgody na wycinkę drzew przylegających do obiektu. Za trzy lata w miejscu galerii powstanie osiedle mieszkaniowe.

📢 Te samochody kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem złodziei w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy! 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Rondo Kaponiera w Poznaniu. Długo je budowano, jeszcze dłużej remontowano. Tak przebiegała "niekończąca się historia" Poznań trudno sobie wyobrazić bez ronda Kaponiera, jednego z najbardziej znanych punktów centrum miasta. Jego historia jest jednak dość zawiła, a przede wszystkim długa. Słynna przebudowa trwała dobre kilka lat, podczas których mieszkańcy mogli zapomnieć o spokojnej podróży samochodem. Tak wyglądał remont ronda Kaponiery w Poznaniu! 📢 Mapa online protestów rolników w dniu 20 lutego 2024 roku. Sprawdź gdzie będą blokady 100 blokad i nawet 30 tysięcy ciągników na ulicach całej Polski.. Ogólnopolski protest rolników we wtorek 20 lutego 2024 r. spowoduje duże utrudnienia w ruchu w całym kraju.

📢 Rolnicy wyszli na drogi w całej Wielkopolsce. "Nie możemy pozwolić, aby rząd przymykał oko". Relacja godzina po godzinie "Nie możemy pozwolić aby rząd przymykał oko na import zboża i rzepaku z Ukrainy bez papierów, oraz na to, żeby ci którzy to pokazują byli zastraszani i ścigani przez ukraińskie służby" - mówią rolnicy. 20 lutego punktualnie o godz. 8:00 rozpoczął się kolejny protest rolników. Tym razem blokują najważniejsze węzły komunikacyjne Poznania. Śledź naszą relację na żywo. 📢 Trwa wielki protest rolników w Wielkopolsce. Mapa utrudnień w ruchu 20 lutego na drogach dojazdowych do Poznania i w Wielkopolsce Rolnicy ponownie wyjdą na ulice. 20 lutego blokują oni nie tylko drogi dojazdowe do Poznania, ale też węzły na A2. Utrudnienia w ruchu są już od samego rana. Kierowcy muszą się liczyć z korkami.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 Prawdziwe perełki na pchlim targu pod M1 w Poznaniu. Co dziś oferowali sprzedawcy? Zobaczcie zdjęcia! W niedzielnym poranek jak co tydzień pod M1 przy ul. Szwajcarskiej 14 w Poznaniu odbył się pchli targ. Wydarzenie to w kalendarzach poznaniaków zapisane jest jako poszukiwanie skarbów w kopalni niesamowitych przedmiotów. Nie dostaniecie ich w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę! Co znalazło się na pchlim targu w niedzielę 18 lutego? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Darmowa pomoc prawna w Poznaniu. Tu otrzymasz darmowe porady Porady prawne w Poznaniu to dość spory wydatek, na który nie każdy może sobie pozwolić. Z pomocą przychodzą instytucje i organizacje pozarządowe. Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest najczęściej tym, których nie strać na poniesienie kosztów odpłatnej porady. Sprawdź, gdzie i kiedy można skorzystać z darmowej pomocy prawnej w Poznaniu. 📢 Bez tego nie sprzedasz od kwietnia mieszkania ani domu! Wpływa to na cenę nieruchomości W ubiegłym roku został wprowadzony obowiązek przedstawiania świadectwa energetycznego domu lub mieszkania w przypadku jego sprzedaży lub najmu. Dokument jest także wymagany podczas odbioru technicznego nowo wybudowanego obiektu. Według specjalistów im dom jest tańszy w utrzymaniu, tym droższy jest w zakupie.

📢 Magda Mołek - wiek. Gwiazda telewizji ma męża i dwójkę dzieci: Henryka i Stefana Dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Magda Mołek od ponad 25 lat jest częścią polskiego show-biznesu. Widzowie mogli ją oglądać w "Dzień dobry TVN", a nawet w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz dziennikarka prowadzi własny kanał na Youtube, na którym przeprowadza wywiady ze znanymi osobami. Jej ostatnim gościem była Małgorzata Kożuchowska. Rozmowa obu pań wywołała poruszenie wśród internautów.

📢 Szukasz posiłku w Poznaniu? W lokalach gastronomicznych w poznańskich urzędach można najeść się do syta – Ludzie się czasami zaskoczeni, że w urzędzie można skorzystać z restauracji – mówi Krzysztof Chwała, właściciel mieszącego się w gmachu Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lokalu gastronomicznego. To nie jedyny poznański urząd, w którym można dobrze zjeść. 📢 Nie mogli znieść śmieci na osiedlu. Mieszkańcy ul. Swoboda na poznańskim Grunwaldzie wzięli sprawy w swoje ręce Ogromna ilość śmieci znajdujących się na trawnikach pod blokami na ul. Swoboda na poznańskim Grunwaldzie doprowadzała grupę mieszkańców szału. Nie mogąc do dużej znieść tego, jak wygląda ich najbliższa okolica, postanowili sami ją posprzątać. Bilans? W ciągu trzech godzin, pięć osób zebrało 20 worków wypełnionych śmieciami, w tym szkłem i jedzeniem. 📢 We wtorek rolnicy otoczą traktorami Poznań. Zapowiadają zaostrzenie akcji protestacyjnej Jeśli ktoś jutro będzie chciał wjechać do Poznania po godzinie 9 lub wyjechać ze stolicy Wielkopolski przed 18, powinien dobrze zaplanować sobie trasę lub skorzystać z pociągu. Protestujący rolnicy zablokują okoliczne drogi dojazdowe i węzły autostradowe.

📢 Klub na Fali ma już własną wyspę. Kiedy zniknie znad Warty? Zobacz najnowsze zdjęcia! Pozostałości po Klubie na Fali, które stoją nad Wartą zostały zalane. Elementy stoją na naturalnej wyspie, która utworzyła się po podniesieniu wód. Do 19 lutego nie zostały usunięte, choć, jak informują nas przedstawiciele Wód Polskich - już na początku stycznia Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej w Poznaniu zwróciło się do Urzędu Miasta w sprawie pozostawionej infrastruktury na terenie zalewowym.

📢 Poziom Warty przekroczył stan ostrzegawczy. Czy miasto jest przygotowane na każdą ewentualność? Poziom Warty od kilku dni coraz bardziej wzrasta i przekroczył już stan ostrzegawczy. Jak jednak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w kolejnych dniach nie powinno dojść do stanu alarmowego. Przedstawiciele Urzędu Miasta w Poznaniu zapewniają, że są przygotowani na każdą ewentualność.

📢 Ponad 4,6 tys. osób podpisało petycję sprzeciwiającą się usunięciu Powstania Wielkopolskiego z programu nauczania. Receptą nowe muzeum? W proponowanych przez ekspertów MEN zmianach w podstawie programowej Powstanie Wielkopolskie ma być na poziomie podstawowym mocno ograniczone. W przypadku szkół branżowych i szkoły podstawowej ma ono zniknąć zupełnie z podstawy programowej. Czy to oznacza, że uczniowie się o nim nie dowiedzą? 📢 Kłódki zakochanych zostaną usunięte z mostu Biskupa Jordana w Poznaniu? ZDM odpowiada Zwyczaj zawieszania na balustradach mostów kłódek z imionami lub inicjałami zakochanych jest popularny na całym świecie. Zdarza się, że te dowody miłości są usuwane. Tak było w przypadku mostu Tumskiego we Wrocławiu. Ten sam los czeka też kaliskie kłódki, które zostaną zdjęte przed remontem Mostu Trybunalskiego. A jak sytuacja wygląda w Poznaniu? Kłódki zakochanych zostaną usunięte z mostu Biskupa Jordana w Poznaniu?

📢 Kontrowersje wokół wyborów rektora Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Niedemokratyczne i budzące kontrowersje - takimi słowami określane są trwające obecnie wybory na nowego rektora Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Wykładowcy i przedstawiciele związków zawodowych obawiają się o ich uczciwość i oprotestowują ich przebieg. 📢 Dopłaty do kukurydzy w 2024 r. ze zgodą KE. Kiedy nabór wniosków? Poznaj stawki do hektara dla województw Dopłata do hektara kukurydzy w wysokości maksymalnie 1 tys. zł była jedną z propozycji Anny Gembickiej, która rolę ministra rolnictwa pełniła przez 2 tygodnie. Pomysł udzielenia wsparcia został utrzymany, 19 stycznia komisarz Janusz Wojciechowski poinformował, że jest zgoda KE na wypłatę pomocy dla rolników. Poznaj stawki dopłat dla producentów kukurydzy z każdego województwa. Najwyższe wsparcie otrzymają producenci rolni z Lubelskiego i Podkarpackiego. Kiedy nabór wniosków?

📢 Do 1500 zł dla każdego Polaka w rozliczeniu PIT. Ulga na internet. Sprawdź, jak z niej skorzystać Ulg przy rozliczeniach PIT w najbliższych tygodniach interesować będą wielu z nas. Zaskakująco mało mówi się o jednak o uldze na internet. Ta przysługuje każdemu podatnikowi, który kiedykolwiek płacił za internet. Zyskać można od blisko 800 do ponad 1500 zł w jednym rozliczeniu! A warunki i zasady tej ulgi są proste. 📢 Dwa miasta w Wielkopolsce wśród najzdrowszych miast w Polsce! Znalazły się w czołowej dziesiątce rankingu za 2023 rok W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce.

📢 Tanie jedzenie w Poznaniu: Gdzie tanio zjeść obiad? Poznańskie restauracje i bary, w których zjesz za mniej niż 25 złotych! Obiad w Poznaniu za mniej niż 25 zł? To możliwe! W Poznaniu wciąż jest wiele barów i restauracji, w których zjemy dużo, tanio i smacznie. Wśród nich znajdziemy lokale z kuchnią polską, kuchnią włoską, daniami wegetariańskimi, a nawet bezglutenowymi. 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto wyjątkowo kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 10 ulubionych potraw poznaniaków. Czy Twoja jest na liście? Oto smakowity ranking! Kuchnia wielkopolska, nazywana też kuchnią poznańską, ma swoje korzenie w historii regionu i kształtowana była przez różne wpływy kulturowe. Jej niepowtarzalność bierze się z unikalnej kombinacji tradycyjnych metod gotowania, lokalnych składników i wpływów innych kuchni. Niedawno zapytaliśmy Was o ulubione poznańskie potrawy. Reakcja była niesamowita, bo pod postem na Facebooku pojawiło się ponad sześćset odpowiedzi. Wybraliśmy propozycje, które w Waszych komentarzach pojawiały się najczęściej i przygotowaliśmy specjalny ranking. Oto 10 ulubionych potraw poznaniaków. Czy Twoja jest na liście?

📢 Pogrzeb Teresy Orczyk w Poznaniu. Uczestniczkę "Gogglebox. Przed telewizorem" żegnali najbliżsi. Zobacz zdjęcia Teresa Orczyk, mama Izabeli Zeiske i jednocześnie uczestniczka programu "Gogglebox. Przed telewizorem", została pochowana 15 lutego w Poznaniu na Cmentarzu Sołackim. Kobietę przyszły pożegnać rodzina i przyjaciele. Oto zdjęcia. 📢 Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicy. Planowane wyłączenia od 19 do 23 lutego. Zobacz, gdzie i kiedy nastąpi przerwa w dostawie! Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 19 do 23 lutego Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Oto popularne poznańskie wyzwiska! Tymi słowami możesz poważnie obrazić poznaniaka i poznaniankę. Poznaj niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 niezwykłych zdjęć Poznania z 1999 roku. Zobacz galerię i przenieś się w czasie Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 Nauka alternatywna w Poznaniu. W Ferajnie dzieci nie mają ocen, sprawdzianów i kartkówek. Sprawdziliśmy, jak wygląda taka edukacja! Dzieci w Ferajnie uczą się interdyscyplinarnie, nie ma sztywnego podziału na przedmioty, ale też ocen, kartkówek czy sprawdzianów. Mentor, jak dobry przyjaciel, ma z uczniami swoje tajemnice. W Ferajnie to ktoś więcej niż wychowawca klasy. - Mentorzy organizują życie codzienne, wspierają w rozwoju kompetencji społecznych, organizują z dzieciakami wycieczki i wyprawy - mówi Adriana Niedbała, założycielka fundacji.

📢 Na poznańskich Jeżycach powstaje park kieszonkowy. "Stop asfaltozie! Czas na rozkuwanie i zazielenianie skweru" Na placu u zbiegu ulic Galla Anonima i Kassyusza na poznańskich Jeżycach rozpoczyna się projekt pod nazwą "Cała wuchta zieleni dla Jeżyc!”. Przebudowa przewiduje zmianę nawierzchni, nasadzenie zieleni oraz montaż małej architektury. Prace mają potrwać do kwietnia tego roku. 📢 Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów! Najpiękniejsze kamienice, które zniknęły z Poznania! Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie. 📢 Noteć przekracza stany ostrzegawcze i zalewa łąki na północy Wielkopolski. Widok może niepokoić, ale też zachwycać Noteć przekracza stany ostrzegawcze w Białośliwiu, Czarnkowie i Krzyżu Wielkopolskim. W efekcie rozlewa się na łąkach i tworzy malownicze rozlewiska. Sytuacja niepokoi mieszkańców Białośliwia, gdzie do stanu alarmowego brakuje zaledwie 10 cm. Woda podchodzi już bardzo blisko drogi wojewódzkiej nr 190, która łączy miejscowość z Szamocinem na południowym brzegu rzeki. Zobacz jak wygląda rzeka na zdjęciach Daniela Cichego z Piły.

📢 Lechici poszkodowani w meczu z Jagiellonią? Sędzia Sylwestrzak nie widział, a VAR był... bezradny. Ma się to zmienić Sobotni mecz Jagiellonii Białystok z Lechem Poznań był niezwykle emocjonujący. Zakończone spotkanie zwycięstwem Kolejorza 2:1 (2:0) nie obyło się bez kontrowersji. Niebiesko-Biali powinni kończyć ten pojedynek w przewadze jednego zawodnika. Zabrakło spostrzegawczości głównego arbitra, a także brak możliwości interweniowania VAR-u. O co chodzi?

📢 Tyle wyniesie pensja policjanta w 2024 roku. Podstawowe uposażenie, dodatki, premie Wynagrodzenie funkcjonariuszy policji uzależnione jest od wielu czynników. Przykładowymi są: miejsce sprawowania służby, posiadany stopień, staż funkcjonariusza. W 2024 roku kwota bazowa wynagrodzenia policjantów wynosi 2088,77 zł. Na jej podstawie wyliczane są kolejne dodatki do pensji. Oto jak kształtują się zarobki w policji w 2024 roku. 📢 Ostanie pożegnanie Romana Szuberskiego. Tłumy na pogrzebie burmistrza Rogoźna Roman Szuberski, burmistrz Rogożna zmarł w środę 14 lutego. Pogrzeb samorządowca odbył się w sobotę 17 lutego. Ceremonia rozpoczęła się w kościele pw. Świętego Ducha w Rogożnie.

📢 Najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej! 📢 Tani dom lub mieszkanie od komornika w Poznaniu i okolicach. Ceny są bardzo atrakcyjne! Oto nowe licytacje. Mamy zdjęcia W Poznaniu i w powiecie poznańskim dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie lub dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty w lutym i marcu 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Kobieta upadła na schodach kamienicy przy ul. Grodziskiej w Poznaniu. Właścicielka nieruchomości: „Nie miała prawa z nich korzystać” Sekretarka kancelarii prawnej, wynosząc śmieci, upadła na schodach zabytkowej kamienicy przy ulicy Grodziskiej w Poznaniu. Po 1,5 roku od wypadku kobieta zaczęła domagać się zadośćuczynienia od właścicieli nieruchomości. Pani Barbara i pan Zbigniew nie poczuwają się do odpowiedzialności. Uważają, że pracownica kancelarii nie była uprawniona do korzystania z tych schodów. 📢 Roztańczeni przyszli maturzyści nie schodzili z parkietu! Tak wyglądała studniówka 2024 Technikum Energetycznego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Studniówka uczniów Technikum Energetycznego w tym roku odbyła się w Domu Żołnierza. Młodzież bawiła się tak dobrze, że nie schodziła z parkietu do późnych godzin nocnych! W tej zabawie towarzyszył im fotoreporter "Głosu Wielkopolskie". Zobaczcie zdjęcia!

📢 Klub na Fali nad Wartą w Poznaniu zostanie zalany? Infrastruktura wciąż stoi nad rzeką. "Kilka razy dzienne monitorujemy stan wody" Pozostałości po "Klubie na Fali" wciąż stoją nad Wartą. Przedstawiciele lokalu informują, że działają zgodnie z prawem i jego elementy mogą tam być. Problem jest inny. Przez podnoszący się poziom wody istnieje zagrożenie, że infrastruktura klubu może zostać zalana. Właściciele klubu zapewniają jednak, że monitorują sytuację. 📢 Poznańska rudera wśród nowoczesnych osiedli. Co skrywa ponad 120-letnia kamienica na Jeżycach? Zobacz zdjęcia Kamienica przy ul. Świętego Wawrzyńca wyróżnia się spośród innych budynków swoim wyglądem. Odpadający tynk, stare okiennice i podwórko niczym z PRL-u. Tuż za kamienicą wyrastają się nowoczesne jeżyckie osiedla, a w kamienicy obok trwa remont budynku. Można by pomyśleć, że warto, aby miasto odremontowało stary, rozpadający się wręcz budynek. Jego historia jest jednak zupełnie inna.

📢 Swarzędz żąda dostępu do morza. Kraina tysiąca jezior w Wielkopolsce? Nie musisz jechać na Mazury! Niedaleko Poznania powstała, swego rodzaju, kraina tysiąca jezior... Okazuje się, że wcale nie musimy wyjeżdżać na Mazury, aby na każdym kroku spotkać zbiorniki wodne! 📢 Maine Coon - kot dla dziecka i rodziny. Sprawdź charakterystykę rasy Jaki kot dla dzieci? Maine Coony to zazwyczaj bardzo łagodne i przyjazne koty, które są dobrze przystosowane do życia z dziećmi. Mają cierpliwy i łagodny charakter, co sprawia, że są doskonałymi towarzyszami dla dzieci. Jednak, jak w przypadku każdego zwierzaka, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego nadzoru podczas zabawy z dziećmi, aby zapobiec przypadkowym urazom, zarówno dla dziecka, jak i dla kota. Jeżeli chcesz poznać 15 powodów, dla których warto zastanowić się nad zakupem czy adopcją Maine Coona wejdź do naszej galerii!

📢 Szczęki zjadają galerię handlową w Poznaniu! Ruszyła wielka rozbiórka. Zobacz zdjęcia Do tej pory na placu rozbiórki Galerii Malta trwały prace przygotowawcze. 8 lutego na teren galerii wjechał ciężki sprzęt. Specjalne nożyce do betonu, przypominające szczęki, rozpoczęły prucie konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Według internautów wygląda to tak jakby maszyna "zjadała" budynek. Zobacz zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta w Poznaniu. 📢 MISTRZOWIE MOTORYZACJI Zgłoś do nagrody kierowcę, mechanika albo instruktora jazdy. Poleć dobry warsztat, szkołę jazdy lub firmę spedycyjną Znasz dobrego kierowcę zawodowego? Albo mechanika lub warsztat samochodowy, których możesz rekomendować innym? Wiesz, który instruktor jazdy dobrze przygotowuje do egzaminu i w której szkole jazdy warto zrobić kurs? A może znasz godną polecenia firmę transportową lub spedycyjną? Zgłoś kandydatów do nagród w akcji Mistrzowie Motoryzacji! Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208, wyjazdy na wczasy i nagrody pieniężne!

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Mija 10 lat od powodzi w Poznaniu i Wielkopolsce - zobacz zdjęcia z tamtych dni W drugiej połowie maja 2010 r. w środkowej Europie doszło do powodzi. Walkę o uratowanie miasta przed wielka wodą toczyli także poznaniacy. W kulminacyjnym momencie poziom Warty sięgał przy moście Rocha 6,5 metra. Najbardziej w wyniku powodzi ucierpiał wtedy Kalisz, gdzie Prosna zalała wiele domów.