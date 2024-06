Prasówka 21.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rolnik szuka żony. Poznali się dzięki programowi i wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! [21.06.2024]”?

📢 Oto Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [21.06.2024] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Małgorzata Foremniak ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! [21.06.2024] Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Ma już 57 lat. Urodziny obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [21.06.2024 r.] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach! 📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [21.06.2024] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Oto Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! [21.06.2024] Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra. 📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [21.06.2024] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie.

📢 Oto Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [21.06.2024] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [21.06.2024 r.] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej. 📢 Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [21.06.2024 r.] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami!

📢 Tak wygląda dziś Małgorzata Maier z Big Brothera. Zobaczcie, czym się zajmuje na co dzień! [21.06.2024 r.] Małgorzata Maier brała udział w pierwszej, kultowej edycji programu "Big Brother". Razem z Januszem Dzięciołem, Manuelą Michalak, Klaudiusz Ševkovićem i Piotrem Gulczyńskim podbiła serca widzów. Od tego czasu minęły już 23 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Małgorzata Maier z Big Brothera. 📢 Iga Świątek na odważnych zdjęciach - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [21.06.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto Jędrzej Rosiewicz - tak wygląda syn Andrzeja Rosiewicza. Zobaczcie zdjęcia! [21.06.2024 r.] Andrzej Rosiewicz to postać, która na stałe zapisała się w historii polskiej muzyki. Jego największe przeboje, takie jak "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło..." i "Najwięcej witaminy", do dziś cieszą się ogromną popularnością. Rosiewicz ma troje dzieci, w tym syna Jędrzeja Rosiewicza, który również zdobywa uznanie w mediach. Przyjrzyjmy się bliżej życiu i karierze tego wyjątkowego artysty oraz jego rodziny. 📢 Tak dziś wygląda Karolina Czarnecka. 10 lat temu śpiewała "Hera, koka, hasz, LSD". Mamy zdjęcia! [21.06.2024] Karolina Czarnecka to polska wokalistka i aktorka, która zdobyła popularność 10 lat temu dzięki wyjątkowej interpretacji utworu "Hera, Koka, Hasz, LSD". Czym obecnie zajmuje się artystka i jak wygląda jej życie? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem oraz do obejrzenia galerii zdjęć.

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [21.06.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" - tak wygląda po zabiegu powiększania ust. Fani są podzieleni! [21.06.2024 r.] Nicola z popularnego programu "Rolnik szuka żony" postanowiła poddać się zabiegowi powiększenia ust. Jest zadowolona z efektu i podkreśla, że zależało jej na naturalnym wyglądzie, co udało się osiągnąć. Internauci mają jednak różne zdania na temat jej decyzji. Zobaczcie, jak teraz wygląda Nicola po tym zabiegu.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [21.06.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Żona Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Iwona Rosiewicz. Jest od niego o 25 lat młodsza! [21.06.2024 r.] Andrzej Rosiewicz to ikona polskiej sceny muzycznej. Jest znany z takich hitów jak "Chłopcy radarowcy" czy "Czterdzieści lat minęło…". Jego twórczość cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta ma troje dzieci i młodszą o 25 lat żonę Iwonę. Ożenił się z nią, gdy miał już 53 lata. Zobaczcie, jak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza.

📢 Oto najlepsze restauracje w Poznaniu. Tak twierdzą krytyce legendarnego przewodnika Michelin. Jedna zasłużyła na słynną gwiazdkę! Po raz drugi krytycy legendarnego przewodnika odwiedzili Poznań, aby ocenić poznańskie restauracje. Przed rokiem, w debiucie Poznania, doszło do niemałej sensacji - restauracja Muga przy ul. Krysiewicza nagrodzona została gwiazdką Michelina, najcenniejszą rekomendacją, jaką przyznają krytycy kulinarni z Francji. Jak poszło poznańskim restauracjom w tym roku? Jak wypadły na tle konkurentów z Warszawy, Krakowa i, po raz pierwszy, Trójmiasta? 📢 Tak będzie wyglądał nowy budynek na Jeżycach w Poznaniu. Architekci przedstawili wizualizacje! Internauci są podzieleni Na Jeżycach w Poznaniu ma pojawić się nowy budynek u zbiegu ulic Poznańskiej i Wąskiej. Architekci przedstawili wizualizację, które przedstawiają jak ma wyglądać. Internauci są podzieleni - jedni twierdzą, że jest to dziwna koncepcja niepasująca do klimatu dzielnicy, inni - że wpasowuje się idealnie.

📢 Śmierć 39-letniej Natalii z Gortatowa pod Poznaniem. Jej mąż Adam R. usłyszał zarzuty i przyznał się do winy. Jak zabił swoją żonę? Mieszkanka Gortatowa, 39-letnia Natalia była poszukiwana od kilku dni. Jej ciało odnaleziono w środę w lesie na przedmieściach Poznania. Już w środę, w sprawie został zatrzymany mąż kobiety. Przesłuchanie mężczyzny, które odbyło się w poznańskiej prokuraturze, zakończyło się postawieniem mu zarzutu zabójstwa żony. Kobieta została uduszona. 📢 Paznokcie 2024: Lip oil nails ten trend to totalny hit na wiosnę i lato! [21.06.2024] Paznokcie 2024. Lip oil nails — nadchodzący hit na wiosnę i lato 2024. Lip oil nails, podobnie jak popularne ostatnio lipgloss nails, to minimalistyczny manicure, który doskonale komponuje się z jasnymi i delikatnymi kolorami. Oba te trendy czerpią inspirację z kosmetyków do ust, ale istnieje między nimi subtelna różnica. Jeżeli cenisz sobie minimalizm i jesteś estetką ten trend jest dla Ciebie! Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z najpiękniejszymi stylizacjami w stylu lip oil nails.

📢 Paznokcie w czerwcu. Te stylizacje paznokci to HIT [21.06.2024] Paznokcie 2024: te stylizacje to totalny odlot! Jak pomalować paznokcie w czerwcu? Czerwiec to miesiąc pełen świeżości, kolorów i nowej energii, która zachęca do eksperymentowania z modą i urodą. Idealnym sposobem na wprowadzenie tej energii do codziennych stylizacji jest malowanie paznokci w odważne, letnie wzory i kolory. Zapraszamy do naszej galerii zdjęć, gdzie znajdziesz inspiracje na najmodniejsze stylizacje paznokci na czerwiec 2024! 📢 Paznokcie 2024 - Glazed Donut Nails, te paznokcie to totalny HIT! Sprawdź! [21.06.2024] Paznokcie 2024 - sprawdź, jakie są trendy. Glazed Donut Nails – co to jest? Glazed donut nails, znane również jako opalizujące paznokcie, to najnowszy trend w świecie manicure, który podbił serca wielu osób, w tym także Hailey Bieber. Ten delikatny, subtelnie połyskujący manicure, doskonale pasuje do każdej stylizacji i sprawdzi się na każdą okazję. Dowiedz się, jak samodzielnie wykonać ten stylowy manicure w domu i odkryj sekret jego popularności.

📢 Francuski manicure - ten styl jest zawsze na TOPIE! Zobacz najmodniejsze wzory! [21.06.2024] French pedicure. Idealne wzory francuskiego pedicure: porady i pomysły na 2024 rok. Francuskie wzory na paznokciach u stóp zachwycają swoją wyjątkową adaptacyjnością. Niezależnie od tego, czy ubierasz się na luzie, czy szykujesz na eleganckie wyjście, francuski pedicure dopasowuje się do Twojego stylu. Klasyczne białe końcówki są uniwersalnie atrakcyjne, ale prawdziwy urok pojawia się, gdy zaczynasz bawić się kolorami, teksturami i akcentami, personalizując swój pedicure według własnego stylu. 📢 Modne fryzury, lato 2024: włosy krótkie, półdługie i długie. Oto najnowsze trendy! [21.06.2024] Najmodniejsze fryzury na lato: włosy krótkie, półdługie i długie. Lato to doskonały czas na odświeżenie swojego wyglądu i wypróbowanie nowych fryzur. Niezależnie od tego, czy masz krótkie, półdługie, czy długie włosy, mamy dla Ciebie inspiracje, które pozwolą Ci wyglądać stylowo i czuć się komfortowo w ciepłe dni. W artykule przedstawiamy najmodniejsze fryzury na lato 2024, które zdominują ulice i plaże. Zajrzyj do naszej galerii zdjęć, aby zobaczyć najnowsze trendy i znaleźć idealną fryzurę dla siebie.

📢 Paznokcie 2024: Mob wife aesthetic czyli pełen przepych na płytce paznokciowej! [21.06.24] W świecie stylizacji paznokci na rok 2024 przewija się jedno hasło: Mob wife aesthetic. Ta modna stylizacja paznokci przyjmuje postać wyrafinowanego przepychania granic i ekscesów. Warto pamiętać, że więcej znaczy lepiej! Zatem podążając za trendami tego roku, zapomnij o subtelności - teraz czas na odwagę i ekstrawagancję. Mob wife aesthetic to połączenie długich, ostrych paznokci z intensywnymi kolorami i wyrafinowanymi zdobieniami. Niech Twoje paznokcie mówią za Ciebie, wyrażając Twoją pewność siebie i niepowtarzalny styl! Wejdź do galerii zdjęć i zobacz inspiracje!

📢 14 emerytura 2024: tyle wpłynie Tobie na konto - WYLICZENIA [21.06.2024] 14 emerytura 2024: złe wieści dla seniorów. Wiemy, ile wyniesie dodatkowa emerytura. 14 emerytura w 2024 roku będzie niższa. Rząd ujawnił już termin oraz kwotę dodatkowego świadczenia dla emerytów. Zgodnie z informacjami, wypłaty trafią na konta seniorów we wrześniu, a kwota 14. emerytury będzie o 869 zł mniejsza niż w poprzednim roku. Co jest przyczyną tej zmiany? Wejdź w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły!

📢 Paznokcie 2024. Nuance Nails - najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [21.06.2024] Paznokcie 2024: trend "Nuance Nails" to najnowsza moda w manicure, którą musisz poznać! Trend "Nuance Nails" to najnowsza moda w manicure, która zyskuje popularność w 2024 roku. Wywodzi się z Korei i charakteryzuje się efektem dymu i marmuru, inspirowanym naturalnymi wzorami kamieni i kryształów. Wzory są zazwyczaj w ziemistych tonacjach, takich jak brązy, zielenie i błękity, często z metalicznymi akcentami, co nadaje paznokciom wygląd szlachetnych kamieni. 📢 Paznokcie 2024: styl Coquette Nails, czyli paznokcie dla kokietek - takie są trendy! [21.06.24] Paznokcie 2024: Styl Coquette Nails - takie są trendy! Świat manicure stale ewoluuje, prezentując nam coraz to nowe trendy i stylizacje, które zachwycają i inspirują. W tym roku jednym z najbardziej pożądanych stylów paznokci jest tajemniczy i uwodzicielski trend znany jako "Coquette Nails" czyli paznokcie kokietki. Przyciągają one uwagę swoją subtelną elegancją i kuszącym wyglądem, który emanuje pewnością siebie i zmysłowością. Wejdź w galerię zdjęć i zapoznaj się z inspiracjami w stylu Coquette Nails

📢 Paznokcie 2024 -HIT na lato: Soap Nails. Takie są TRENDY [21.06.2024] Paznokcie 2024. Trend w manicure 2024: Soap Nails. Poznaj tę metodę malowania paznokci! Manicure Soap Nails, znany również jako "soapy nails", to jeden z najnowszych trendów, który zyskał popularność w 2024 roku. Jest to minimalistyczny, elegancki styl, który skupia się na naturalnym wyglądzie paznokci z delikatnym, błyszczącym wykończeniem, jakby właśnie zostały umyte mydłem. Trend ten jest ewolucją popularnych stylów takich jak "clean girl" i "lip gloss nails" z poprzednich lat​.

📢 Garnitury Michała Probierza. Jak nosi się najlepiej ubrany selekcjoner na Euro 2024? [21.06.2024, GALERIA] Michał Probierz - jego garnitury to stylizacyjny HIT! Nie milkną echa niedzielnego meczu Polska – Holandia na Euro 2024. Choć Polacy przegrali, to pozostawili po sobie dobre wrażenie. Media społecznościowe rozgrzewa także inny temat – brązowy garnitur trenera Michała Probierza. Jego elegancki styl i wybór tego nietypowego koloru stały się hitem Internetu, a sam garnitur zyskał status ikonicznego elementu sportowej mody. Probierz, znany ze swojego klasycznego, ale wyrafinowanego stylu, po raz kolejny pokazał, że elegancja i piłka nożna mogą iść w parze. W tym artykule przyjrzymy się bliżej garniturom Michała Probierza i ich wpływowi na wizerunek trenera.

📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia [21.06.24] Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 20.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Renta wdowia 2024. Szykują się zmiany w rentach wdowich. Jakie warunki należy spełnić? Kto dostanie pieniądze na konto? Sprawdź szczegóły! Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie niezbędne informacje. 📢 Czternasta emerytura 2024: Ile wyniesie 14. emerytura? Kiedy wypłata "czternastki"? Sprawdź wyliczenia i zobacz, ile ci wpłynie na konto We wrześniu 2024 roku emeryci mogą spodziewać się dodatkowych pieniędzy na koncie w postaci 14. emerytury. To kolejny rok, w którym rząd zdecydował się na wypłatę tego świadczenia, mającego na celu wsparcie najstarszej grupy społecznej w Polsce. Ile będzie wynosić 14. emerytura? Co trzeba zrobić, żeby dostać 14 emeryturę? Sprawdź!

📢 Renta wdowia 2024: Kto otrzyma pieniądze? Ile renty wdowiej wpłynie na konto? Mamy wyliczenia - sprawdź tabelki! [20.06.2024] W 2024 roku można spodziewać się istotnych zmian w przepisach dotyczących renty wdowiej. Zaproponowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej zmiany mają na celu wsparcie osób owdowiałych. Zmiany te są odpowiedzią na demograficzne i społeczne potrzeby, a ich realizacja ma być gwarancją godnych warunków życia dla seniorów po stracie współmałżonka. 📢 Nie będzie wielkiej przebudowy dworca Poznań Główny? Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej twierdzi, że nie ma na to pieniędzy Koszt nowego dworca Poznań Główny, szacowany na około 5 miliardów złotych, wydaje się być barierą nie do przeskoczenia dla obecnych władz. Ministerstwo Infrastruktury wraz z PKP PLK poddaje w wątpliwość realizację projektu, zważywszy na brak środków finansowych. Wiceminister Piotr Malepszak, w rozmowie z portalem transport-publiczny.pl, podkreśla potrzebę szerokiej analizy i zastanowienia się nad mniejszymi działaniami, które mogłyby poprawić funkcjonowanie obecnego dworca.

📢 Nauczyciel prowadzi działalność komercyjną w szkole w Poznaniu? Pedagożka zgłosiła sprawę do kuratorium. Dyrektor odpowiada: to kłamstwa Do redakcji Głosu Wielkopolskiego na początku czerwca przyszedł anonim. Osoba podająca się za nauczycielkę w Zespole Szkół Budownictwa nr 1 w Poznaniu przekazała nam, że w placówce jeden z nauczycieli prowadzi działalność komercyjną i wykorzystuje do tego uczniów. Sprawa trafiła do Kuratorium, kontrola nic nie wykazała, a dyrekcja szkoły zaprzecza wszelkim zarzutom. 📢 Rodzice nie będą mieć wglądu w oceny dzieci? Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie weryfikować przepisy oświatowe! W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich nasiliły się wnioski odnośnie dostępu rodziców do ocen ich pełnoletnich dzieci. Obecne przepisy ustawy o systemie oświaty precyzują, że są one dostępne dla ucznia oraz jego rodziców. Szczegółowe regulacje dotyczą szkół dla dorosłych, branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych, gdzie oceny są jawne wyłącznie dla słuchacza.

📢 Budowa drogi S11 w Wielkopolsce nabiera tempa. Znamy datę zakończenia! Budowa drogi ekspresowej S11, długo oczekiwana przez mieszkańców całej Wielkopolski, wkracza w decydującą fazę. Po latach oczekiwania i wielu obietnicach różnych ekip rządzących, prace nad dwupasmową drogą nabierają tempa, a wstępna data zakończenia całego odcinka w województwie została ustalona na 2030 rok. 📢 Kapitan Lecha Poznań: Mam nadzieję, że nowy trener wprowadzi nas na wyższy poziom. Zobacz galerię zdjęć z pierwszego treningu Lecha Moje pierwsze wrażenia są takie, że nasz nowy trener komunikuje się z nami bardzo bezpośrednio. Mam nadzieję, że wprowadzi nas na wyższy poziom, bo tego po prostu potrzebujemy - powiedział tuż po inauguracyjnym treningu kapitan Lecha Poznań Mikael Ishak. Niels Fredriksen na razie nie ma nowego asystenta, kilku piłkarzy zabrakło na pierwszych zajęciach, a nowymi twarzami byli gracze wracający z wypożyczenia i młodzi zawodnicy z rezerw. Na razie Lech Poznań nie przeprowadził żadnego transferu, także wychodzącego.

📢 To był zaczarowany i szalony czas! Pyrkon 2024 w Poznaniu za nami. Zobacz najlepsze zdjęcia i poznaj gwiazdy w 2025 roku Największy festiwal fantastyki w tej części Europy za nami! Przez trzy dni Pyrkonu 2024 w Poznaniu wzięło udział aż 57270 uczestników. W niedzielę ogłoszono już trzy gwiazdy Pyrkonu 2025, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca. A tymczasem w galerii zobaczcie najlepsze tegoroczne zdjęcia naszego fotoreportera. 📢 Nie każde dziwne zachowanie to fentanyl. Mężczyzna stał bez ruchu w centrum Poznania. Trafił na izbę wytrzeźwień. Okazało się, że choruje Poznańskie portale po raz kolejny zaczęły donosić o "zombie" poruszających się po mieście sugerując, że osoby te są pod wpływem fentanylu, o którym jest ostatnio głośno. Okazało się, że jeden z mężczyzn choruje na schizofrenię i dwa lata temu był poszukiwany przez policję.

📢 Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w Polsce! To nie jest żart. One naprawdę istnieją! 20.06.2024 W Polsce jest mnóstwo śmiesznych nazw miejscowości. Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w kraju... 📢 Tragiczna śmierć 39-letniej Natalii spod Swarzędza. W czwartek sekcja zwłok i przesłuchanie męża Sekcja zwłok zaginionej 39-latki spod Poznania, której ciało odnaleziono w środę ma odbyć się w czwartek, 20 czerwca. Także w czwartek mąż kobiety został doprowadzony do prokuratury. W ocenie śledczych, mężczyzna może mieć informacje na temat zaginięcia i śmierci kobiety. Według nieoficjalnych informacji podawanych przez media, kluczowym elementem śledztwa może być zawartość sprzętu komputerowego należącego do mężczyzny. 📢 "Druga emerytura" dla seniorów? Bon senioralny 2024 [20.06.2024] Bon senioralny 2024: będzie "druga emerytura"? Sprawdź szczegóły. Konsultacje nad ustawą o bonie senioralnym rozpoczną się w lipcu 2024. W lipcu ruszą konsultacje międzyresortowe i publiczne dotyczące założeń ustawy o bonie senioralnym – poinformowała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Konsultacje potrwają kilka miesięcy, po czym zostanie określony koszt wprowadzenia tej usługi. Sprawdź najważniejsze informacje na temat bonu senioralnego, wejdź w galerię zdjęć!

📢 Niezwykłe spotkanie byłych gwiazd Lecha Poznań. To już 20 lat od pamiętnego triumfu. Zobacz zdjęcia Po 20 latach od wielkiego sukcesu jakim było zdobycie Pucharu Polski, drużyna Lecha Poznań, jej władze, sponsorzy i kibice, spotkali się w sobotę w gościnnych salach Ilonn Hotelu, by powspominać, to co stało się 1 czerwca 2004 roku w Warszawie. Nie mogło oczywiście zabraknąć anegdot z szatni, żartów, przypominania komicznych sytuacji, które bohaterowie tamtych wydarzeń pamiętać będą do końca życia. 📢 Niebawem Gran Turismo Polonia 2024: Święto motoryzacji powraca na Tor Poznań! Darmowe wejście i szybkie auta za miliony. Zobacz kiedy! Przed nami jubileuszowa, 20. edycja Gran Turismo Polonia. Zlot 70 sportowych i luksusowych samochodów, który przejedzie przez malownicze zakątki Polski, zakończy się dwudniowym świętowaniem na Torze Poznań. Organizatorzy zapraszają wszystkich fanów na dzień otwarty, gdzie będzie można zobaczyć najszybsze samochody świata w akcji.

📢 Tak wyglądają ceny w Boszkowie w sezonie letnim 2024 roku. Czy klientów gastronomii czekają paragony grozy? Sprawdziliśmy cenniki Ceny w Boszkowie 2024. Będą paragony grozy w lokalach gastronomicznych? Jak co roku postanowiliśmy sprawdzić jakie ceny w Boszkowie oferuje w sezonie wakacyjnym 2024 gastronomia w Boszkowie. Na terenie letniska działają dziesiątki punktów gastronomicznych i ceny w nich też są różne w zależności od lokalizacji. 📢 Wysadzono bankomat w Zbąszyniu! W wiadomościach prywatnych krąży film ze zdarzenia W nocy z 19 na 20 czerwca 2024 roku przy ulicy Senatorskiej w Zbąszyniu wysadzono bankomat. Policja ustala przebieg zdarzenia i prowadzi śledztwo w tej sprawie, a w internecie krąży nagranie z kradzieży.

📢 W Poznaniu wycięto blisko 2 tys. drzew. Miasto otrzymało za to miliony odszkodowania. Nie wiadomo, czy posadzone zostaną za to nowe drzewa Firma Gelf Fizpartner wycięła w Poznaniu 1901 drzew, zobowiązując się do wykonania nasadzeń zastępczych. Te nigdy nie powstały, za co miasto otrzymało blisko 7 milionów złotych. - Nie wiemy, czy powstaną nasadzenia za te miliony złotych - mówi radna PiS, Klaudia Strzelecka.

📢 Zupełnie nowa droga powstanie w Wielkopolsce. Taki będzie jej przebieg GDDKiA uzyskała decyzję środowiskową zatwierdzająca przebieg 43-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 25 między Koninem a Kokaninem. W toku są obecnie prace geologiczne mające na celu przygotowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, która jest kluczowa dla określenia warunków fundamentowania obiektów budowlanych. Po zakończeniu tych prac, planowane jest ogłoszenie w IV kwartale bieżącego roku przetargu na realizację inwestycji w formule "Projektuj i Buduj". 📢 Mecz Ukraina - Gruzja może się odbyć na stadionie w Poznaniu. Trwają rozmowy Reprezentacja Ukrainy chciałaby rozegrać mecz z reprezentacją Gruzji na Stadionie Miejskim w Poznaniu. Według prezesa spółki Stadion Poznań ma to stanowić z jednej strony formę rekompensaty za brak gry Lecha Poznań w europejskich pucharach. Z drugiej strony stanowiłoby to formę pomocy dla reprezentacji kraju ogarniętego wojną.

📢 Kilkanaście nowych obwodnic w Wielkopolsce. Sprawdź, gdzie już wkrótce pojedziemy szybciej i bezpieczniej Sieć dróg w Wielkopolsce wciąż jest rozbudowywana. Po zakończeniu prac nad całym odcinkiem S5, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skupiła się na dobudowie drugiej jezdni obwodnicy Kępna oraz na realizacji ośmiu nowych obwodnic, z czego pięć jest już w trakcie budowy. Inicjatywy te są częścią szeroko zakrojonego rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, mającego na celu poprawę infrastruktury drogowej do roku 2030, oraz programu budowy 100 obwodnic.

📢 Ważny element stadionu w Poznaniu zostanie wymieniony. Zaoszczędzi... prywatny operator Na Stadionie Miejskim w Poznaniu zostaną wymienione telebimy. Charakterystyczne urządzenia, zainstalowane nad trybunami, służą między innymi do wyświetlania wyników meczów i różnych informacji - także tych związanych z bezpieczeństwem widzów. Dodatkowo będą one zużywały mniej prądu, na czym zaoszczędzi prywatny operator stadionu - firma Stadion Poznań.

📢 Spektakularne koncerty Dawida Podsiadły w Poznaniu. Miasto dopłaciło ponad pół miliona złotych na organizację. Ile zarobiło? 15 i 16 czerwca Poznań stał się areną dla dwóch spektakularnych koncertów stadionowych Dawida Podsiadły, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich piosenkarzy. Zgromadziły one łącznie ponad 100 tys. widzów, a zaangażowanie miasta jako współorganizatora wydarzenia wiązało się z wydatkiem rzędu 570 tys. złotych. 📢 Atrakcja Poznania w trakcie "rehabilitacji". Poznańskie koziołki z wieży ratusza odzyskują formę w Puszczykowie Podpoznańskie Puszczykowo jest znane ze swojego leczniczego klimatu. Tym razem z uroków uzdrowiska postanowiły skorzystać poznańskie koziołki, które to udały się na "rehabilitację". Tam zostaną wymienione w nich łożyska i usunięte luzy w osiach. Zdemontowano także cały mechanizm koziołków, który także przejdzie serwis. 📢 Kultowy neon wraca do Poznania! Trwa montaż "Poznańskich Słowików" na budynku filharmonii przy ulicy Święty Marcin Neon "Poznańskie Słowiki" został, po raz kolejny, kompleksowo odnowiony. Będzie on ponownie ozdabiał dach siedziby Filharmonii Poznańskiej. Neon został już wcześniej odnowiony z okazji 80. urodzin dyrygenta Stefana Stuligrosza. Został jednak po dwóch latach wyłączony. Oby tym razem działał dłużej.

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na wasze konto 20.06.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 2 miliony odszkodowania dla właściciela Okrąglaka. Poznań zapłaci za tory wybudowane nad piwnicami budynku Właściciel Okrąglaka dostanie odszkodowanie od miasta za wybudowanie torów tramwajowych nad piwnicami budynku. Okazało się, że teren nie należy do miasta Poznań. Niedawno skarbnik Piotra Husejko podał, że kwota odszkodowania wyniesie 2 miliony złotych. 📢 Pyrkon 2024 w Poznaniu. Cosplayerzy na festiwalu fantastyki! Zobacz, jakie kostiumy przygotowali. Mamy niezwykłe zdjęcia! Jak co roku na Festiwalu Fantastyki Pyrkon nie mogło zabraknąć poprzebieranych miłośników cosplaya, którzy wcielili się w swoje ulubione postacie z filmów, seriali, komiksów, książek czy gier. Zobacz zdjęcia cosplayerów z Pyrkonu w naszej galerii!

📢 W Poznaniu pilnie poszukiwani są ławnicy! Jak się zgłosić? Na jakie wynagrodzenie mogą liczyć ławnicy sądowi? Rada Miasta Poznania ogłosiła nabór uzupełniający na ławników do sądów powszechnych na okres 2024-2027. Zainteresowani kandydaci mogą zgłaszać swoje kandydatury do 28 czerwca, zbierając wsparcie w postaci 50 podpisów. Jak się zgłosić oraz jakie wynagrodzenie otrzymują ławnicy? 📢 Mniej Uberów i Boltów? Są nowe przepisy! Taksówkarz musi mieć polskie prawo jazdy. Policja w Poznaniu zapowiada wzmożone kontrole Kierowców taksówek nie posiadających polskiego prawa jazdy oraz przebywających w kraju krócej niż 185 dni od poniedziałku, 17 czerwca wykluczyły znowelizowane przed rokiem przepisy ustawy o transporcie drogowym. – Bardzo się cieszymy, że chociaż coś zaczyna się dziać, ale potrzebne są kolejne regulacje na rynku – mówi nam Zbigniew Wrona, prezes Poznańskiego Stowarzyszenia Taksówkarzy.

📢 Wstyd! To robią Polacy na urlopie. "Pamiątki" z hotelu to dopiero początek. Oto cała prawda o turystach - zobacz listę grzechów Kłótnie przy grillu, brak zainteresowania własnymi dziećmi, kradzieże z hotelu, niesegregowanie śmieci, a nawet orgie – to tylko niektóry grzechy polskich turystów podczas urlopu. Właściciele obiektów hotelowych opowiadają, jak goście zachowują się na wakacjach.

📢 Cieszą oko! Takie samochody jeździły w PRL-u po polskich drogach. Zobacz na zdjęciach zabytkowe auta Stare samochody z minionej epoki to perełki motoryzacji. Zabytkowe samochody cieszą oko każdego miłośnika klasycznych aut. W czasach PRL-u widziane każdego dnia na polskich ulicach, dziś są eksponowane w muzeach, na wystawach i zlotach motoryzacyjnych. Pojawiają się nawet starsze, a niejednokrotnie zagraniczne modele. Oto legendy motoryzacji. 📢 Tragiczny wypadek w Żodyniu. Osobówka zderzyła się z busem. Nie żyje kierowca toyoty Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego i dostawczego busa, do którego doszło w środę, 19 czerwca wieczorem w miejscowości Żodyń w powiecie wolsztyńskim.

📢 Te fryzury odejmują lat! Są doskonałe dla kobiet dojrzałych. Zobacz inspiracje. Oto zdjęcia odmładzających fryzur Jak czesać się po 50.? Przede wszystkim tak, żeby czuć się dobrze. Odpowiednio dobrana fryzura powinna dodawać nam pewności siebie, sprawiać, że lubimy na siebie patrzeć w lustrze. Niekoniecznie trzeba podążać za trendami, a zaufać swojej intuicji. Istotną rolę przy zmianie fryzury odgrywa także fryzjer, który podpowie co będzie u nas dobrze wyglądało, a z czego musimy kategorycznie zrezygnować. 📢 Takie wynagrodzenia dostają nauczyciele w czasie wakacji. Oto ich zarobki! Sprawdź Nauczyciele ze względu na specyfikę swojej pracy zatrudnieni są w oparciu o Kartę Nauczyciela. I choć nie każdy zdaje sobie sprawę to zgodnie z tym dokumentem etat nauczyciela wynosi 40 godzin tygodniowo, z czego 18 godzin to praca "przy tablicy". A jak nauczyciele zarabiają w czasie wakacji? Sprawdzamy.

📢 W tych godzinach prąd będzie najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy! Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd.

📢 Miliony z Unii Europejskiej na nowe drogi rowerowe w Poznaniu i okolicach! Sprawdź, gdzie powstaną W Poznaniu i na terenie Metropolii Poznań powstaną nowe drogi rowerowe i węzły przesiadkowe. Realizacja projektu, zaplanowana do połowy 2026 roku, odbędzie się w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i będzie wspierana przez fundusze unijne. Dofinansowanie wyniosło ponad 27 milionów złotych przy całkowitej wartości projektu wynoszącej ponad 43 miliony złotych. W galerii prezentujemy projekty, wraz z ich lokalizacjami

📢 Kuchenne Rewolucje w Rawiczu. Magda Gessler zmieniła bar ,,Głodny Polak'' w bistro ,,Nasyceni Nakarmieni''. Jakie menu zaoferuje lokal? Od kilku dni w Rawiczu trwają zdjęcia do kolejnego odcinka Kuchennych Rewolucji. Magda Gessler z ekipą pojawiła się w lokalu Głodny Polak. Jej wizytę śledzą też sami mieszkańcy Rawicza, który witali telewizyjną gwiazdę na placu Wolności i podglądają kulisy realizacji programu. Kiedy zobaczymy go na ekranach? 📢 Zaginiona 39-latka spod Swarzędza nie żyje. Jej ciało znaleziono w lesie. W sprawie zatrzymano męża. "Nie mówił prawdy" Od soboty trwały poszukiwania 39-letniej Natalii z Gortatowa pod Swarzędzem. Sprawą żyła cała Polska. W środę, 19 czerwca rzecznik wielkopolskiej policji poinformował, że funkcjonariusze znaleźli ciało kobiety na przedmieściach Poznania. W sprawie zatrzymano jej męża. 📢 77 lat i siódme dziecko Józefa Wojciechowskiego. Patrycja Tuchlińska urodziła dziewczynkę. Zobacz na zdjęciach luksusową willę milionerów 77-letni Józef Wojciechowski i jego o 50 lat młodsza ukochana Patrycja Tuchlińska doczekali się drugiego dziecka. Dziewczynka Aurora i jej starszy brat Augustyn mieszkają z rodzicami w podwarszawskiej willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusowa posiadłość milionera to nie tylko dom, ale też basem, korty tenisowe, ptaszarnia i egzotyczne palmy. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka szef JW Construction z rodziną. Żyją jak w bajce!

📢 Grał w RB Lipsk, teraz jest wolnym zawodnikiem. Wychowanek Warty Poznań w centrum zainteresowania Wychowanek Warty Poznań, który w wieku 16 lat trafił do RB Lipsk od 1 lipca będzie wolnym zawodnikiem. Jak udało nam się ustalić, zainteresowanie nim przejawia kilka klubów z 1. ligi. 📢 Warta Poznań na pewno nie zagra przy Bułgarskiej. "Nikt nie raczył odpowiedzieć na telefon". 19 czerwca zapadnie kluczowa decyzja W rozmowie z Radiem Poznań, prezes spółki Stadion Poznań Rafał Wrzeszcz poinformował, że we wtorek, 18 czerwca otrzymał maila o zakończeniu przez Wartę negocjacji. To oznacza, że Warta Poznań nie zagra na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Dodatkowo, udało nam się ustalić, kto jest rozpatrywany na trenera Zielonych. 📢 Utalentowany pomocnik Lecha Poznań odejdzie do Legii Warszawa za bezcen! Znamy szczegóły odejścia i kwotę Takie sytuacje, w których zawodnik Lecha Poznań przechodzi do Legii Warszawa zdarzały się już w przeszłości i wzbudzały mnóstwo negatywnych emocji w Poznaniu. Ten ruch wydaje się być prawdziwą sensacją - według naszych informacji utalentowany zawodnik Lecha Poznań Jan Kniat trafi do Legii Warszawa. Udało nam się ustalić szczegóły odejścia młodego pomocnika Kolejorza.

📢 Poszukiwania zaginionej 39-latki spod Poznania. Wozy strażackie i policja pod domem. Przeszukiwali pobliskie tereny nad Cybiną Wciąż trwają poszukiwania 39-letniej Natalii Panochy-Raczkiewicz, mieszkanki wsi Gortatowo koło Swarzędza. Wybraliśmy się pod dom zaginionej, gdzie we wtorek popołudniu pojawiło się pięć wozów strażackich i policja. Stamtąd pojechali nad Cybinę z pontonem. 📢 Najcięższy parowóz, historyczny most i wciąż czynna parowozownia! Wielkopolskie atrakcje dla miłośników kolei. Zobacz, gdzie się wybrać Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce!

📢 Poszukiwania 39-letniej Natalii Panochy z Gortatowa. Policja: Brak przełomu w sprawie Trwają poszukiwania 39-letniej Natalii Panochy-Raczkiewicz z wsi Gortatowo koło Swarzędza. Kobieta ostatni raz rozmawiała z siostrą na kamerce przez komunikator internetowy. Była w samochodzie, który na drugi dzień znaleziono w garażu. 39-latka od 14 czerwca nie wróciła do domu. W jej sprawie, jak dotąd nie ma przełomu.

📢 Koncert Dawida Podsiadło w Poznaniu! Przed stadionem czekały tłumy fanów wokalisty. Byłeś? Znajdź się na zdjęciach! 15 i 16 czerwca w Poznaniu na Enea Stadion odbywają się koncerty znanego piosenkarza Dawida Podsiadło. W sobotę już na kilka godzin przed otwarciem bramek ustawiały się kolejki fanów, niemogących się doczekać występu artysty!

📢 Cała Polska szuka zaginionej spod Swarzędza. Jej samochód został w garażu, ale po niej ślad zaginął. Gdzie jest Natalia Panocha-Raczkiewicz? Trwają poszukiwania 39-letniej Natalii Panochy-Raczkiewicz z wsi Gortatowo koło Swarzędza. Kobieta ostatni raz rozmawiała z siostrą na kamerce przez komunikator internetowy. Była w samochodzie, który na drugi dzień znaleziono w garażu. Kobieta jednak nie wróciła do domu. 📢 Gdzie obejrzeć mecze podczas mistrzostw Europy? Kto pokaże w Poznaniu spotkanie z Austrią? 14 czerwca na niemieckich boiskach rozpoczęła się najważniejsza piłkarska impreza na Starym Kontynencie - Euro 2024. W tym turnieju wystąpią Polacy, dlatego też te mistrzostwa cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców. Niestety, w tym roku nie można śledzić rozgrywek wspólnie na specjalnie przygotowanej Strefie Kibica zorganizowanej przez Miasto Poznań. Gdzie zatem obejrzeć mecze Biało-Czerwonych w większym gronie, w tym najbliższy z Austrią w Berlinie, w piątek 21 czerwca o godz. 18?

📢 Wielkopolskie Pyzdry nowym cudem Polski 2024 według magazynu National Geographic Traveler. To wystrzałowe miasto i ma ciekawe zabytki! Czytelnicy National Geographic Traveler, którzy każdego dnia oddawali swe głosy na 48 nominowanych miejsc i obiektów z całej Polski, wybrali ostatecznie 16 nowych cudów Polski 2024 roku. W tegorocznej edycji plebiscytu oddano łącznie rekordowe 258 tys. głosów. Wśród nagrodzonych jest wielkopolskie miasto. 📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Oto poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Jak pomalować paznokcie w czerwcu 2024? Te paznokcie to HIT! Te stylizacje są najmodniejsze! Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024! 📢 Tu jest pięknie! Zobacz nieoczywiste miejsca do odpoczynku w Polsce. Przecieramy nowe wakacyjne szlaki Wakacyjne podróżowanie Polaków nieco zmienia się z sezonu na sezon. Dowodem na to są statystki wyszukiwań noclegów w serwisie olx.pl. Obok popularnych i dużych ośrodków turystycznych coraz częściej pojawiają się w nich mniej oczywiste miejsca do spędzania wakacyjnego wypoczynku. Polacy szukają nowych i niepowtarzalnych doświadczeń oraz usług nakierowanych na zdrowie czy aktywny wypoczynek. Kilka z takich miejsc prezentujemy w naszej galerii.

