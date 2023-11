Prasówka 22.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto zakupy w Lidlu, Biedronce i Kauflandzie? Gdzie najtaniej? Sprawdziliśmy! [21.11.2023]”?

📢 Tak wygląda Marianna Zydek z serialu "Kamerdyner" na odważnych i prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [22.11.2023] Oto Marianna Zydek z serialu "Kamerdyner" na prywatnych i odważnych zdjęciach. To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" gra Maritę von Krauss. Znana jest również z takich filmów jak między innymi "Piłsudski" i "Panie Dulskie".

📢 Tak dziś wygląda Mateusz Maga z TOP Model. Zobaczcie, jak się zmienił. Mamy zdjęcia! [22.11.2023] Tak się zmienił Mateusz Maga z TOP Model. Był objawieniem modelingu. To model, o którym zrobiło się głośno po tym, jak wziął udział w "Top Model" w TVN. Występował też w programie "Agent. Gwiazdy". Brał udział w kampaniach reklamowych takich marek jak Prada i Gucci. Dziś mieszka w Londynie, gdzie zajmuje się metamorfozami i warsztatami modowym.

📢 "Nie ma mojej zgody na coś takiego wobec człowieka". Czesław Szczepankiewicz zmarł w nieludzkich warunkach? Zakład się nie zgadza W poniedziałek wieczorem, 20 listopada zmarł były piłkarz Lecha, 81-letni Czesław Szczepankiewicz. Rodzina jest zbulwersowana traktowaniem go przez placówkę leczniczą, która z kolei kompletnie nie zgadza się z taką oceną.

📢 Człowiek trzymany na ziemi i nieoznakowane radiowozy. Akcja policji w Poznaniu Nieoznakowane radiowozy pędzące na sygnale, człowiek trzymany na ziemi. Do policyjnej akcji jak z filmu doszło 21 listopada na ul. Wieruszowskiej. Jak się okazuje, policjanci z Poznania pomagali swoim kolegom z Wrocławia. 📢 Sąd podzielił argumentacje prokuratury. Sprawa protestujących w katedrze wróci na wokandę. "Tłumaczenia są niewiarygodne" Dziś, 21 listopada, usłyszeliśmy wyrok w sprawie protestujących w katedrze, choć taki już zapadł. Wcześniej zostali uniewinnieni, teraz proces zacznie się od nowa - tak zdecydowała Justyna Andrzejczak, sędzina, która przewodniczyła rozprawie.

📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Wnętrzności świni na lekcji w VI LO w Poznaniu. Sanepid podał wyniki kontroli. Społeczność szkolna broni nauczycielki Poznański oddział sanepidu opublikował wyniki kontroli po kontrowersyjnej lekcji biologii w VI Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu. Nauczyciele i uczniowie opublikowali oświadczenia w których bronią nauczycielkę. Padły również mocne słowa o fundacji Varia Posnania.

📢 Dopuszczał się czynności seksualnych na 15-latkach. Zapadł wyrok na byłego prezesa WOPR w Chodzieży W Sądzie Rejonowym w Chodzieży zapadł wyrok w sprawie przeciwko Remigiuszowi N., członkowi zarządu powiatu chodzieskiego i byłemu prezesowi chodzieskiego WOPR. Został on skazany na jeden rok i dwa miesiące więzienia oraz wypłacenia nawiązki dla pokrzywdzonych dziewcząt - 10 tys. złotych i 100 tys. złotych. Wyrok nie jest prawomocny.

📢 Wypadek w Zielonej Łące. Wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Jedna osoba ranna. Pięć aut uszkodzonych Pięć uszkodzonych pojazdów i jedna osoba w szpitalu - to bilans zdarzenia drogowego, do którego doszło 21 listopada 2023 roku w powiecie pleszewskim. Zawinił kierowca, który wjechał na skrzyżowanie na czerwonym świetle. 📢 Tragiczny wypadek w miejscowości Okaliniec. Cztery osoby ranne, jedna nie żyje Około godz. 12:40 doszło do tragicznego wypadku w powiecie pilskim w miejscowości Okaliniec. Zderzyły się tam ze sobą trzy pojazdy. W wyniku zdarzenia cztery osoby zostały ranne, jedna nie żyje.

📢 Katarzyna Niezgoda na nowych zdjęciach zachwyca sylwetką. Była partnerka Tomasza Kammela przeszła sporą metamorfozę i jest nie do poznania Katarzyna Niezgoda to bizneswoman, o której mówiła cała Polska. Kobieta spotykała się wiele lat temu z atrakcyjnym prezenterem – Tomaszem Kammelem, po ich rozstaniu przeszła spektakularną metamorfozę. 📢 Sheynnis Palacios uwielbiała grać w siatkówkę, teraz jest Miss Universe 2023. Wśród najpiękniejszych kobiet świata jest też Polka ZDJĘCIA Koronę Miss Universe po raz pierwszy w historii zdobyła uczestniczka konkursu piękności z Ameryki Środkowej. Sheynnis Palacios dała się poznać z zamiłowania do sportu, uprawiając siatkówkę podczas studiów na uniwersytecie w Nikaragui. W gali w Salwadorze wzięła też udział Miss Polski Angelika Jurkowianiec. Obejrzyjcie zdjęcia finalistek w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Stary Rynek w Poznaniu miał być skończony, a prace wciąż trwają. Jacek Jaśkowiak: "Ja takich deklaracji nie składałem, tylko moi zastępcy" Według zapowiedzi władz Poznania remont Starego Rynku miał zakończyć się 20 listopada. Tymczasem nie ma szans na zakończenie remontu w takim terminie. Prezydent Poznania powiedział we wtorek, że taki termin deklarowali jego zastępcy, jednak był on "zbyt ambitny". Skrytykował on także zadaszenie zainstalowane nad pasażem przy budynku Arsenału.

📢 Zatrzymano dwóch urzędników z nadzoru budowlanego w Chodzieży. Są podejrzani o korupcję. "Zostali złapani na gorącym uczynku" Jak informuje KWP w Poznaniu, na gorącym uczynku przyjęcia łapówki zostali zatrzymani Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz pracownik tej instytucji. Przed sądem będą odpowiadać z wolnej stopy, obecnie są na urlopach. 📢 Magda Gessler odmieniła kolejną restaurację w Poznaniu. Pomylone Gary to teraz Bistro Pyr pyr pyr. Oto menu i ceny po Kuchennych rewolucjach Bistro Pyr pyr pyr jest już po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Słynna restauratorka przyjechała po Poznania, by pomóc Ani i Kubie w postawieniu lokalu na nogi. Wszystko wskazuje na to, że się udało. Wiemy, ile kosztują dania z nowego menu. Sprawdź ceny i zobacz, jak teraz wygląda Bistro Pyr pyr pyr - dawniej Pomylone Gary - przy ul. Głogowskiej w Poznaniu.

📢 Betlejem Poznańskie 2023 na MTP oficjalnie wystartowało. Warto tam zajrzeć i poczuć świąteczny klimat! Stragany, lodowisko, domek Świętego Mikołaja, zjazdy na pontonach, lodowisko, karuzela wenecka, autodrom - to tylko część z zaplanowanych atrakcji przygotowanych przez organizatorów Betlejem Poznańskiego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Warto tam zajrzeć i poczuć świąteczny klimat!

📢 Mieszkańcy Dębca i pasażerowie codziennie ryzykują życie, aby zdążyć do pracy czy szkoły. Apelują o budowę nowego tunelu w Poznaniu Przejazd kolejowy na ulicy Opolskiej w Poznaniu jest zamknięty przez ponad połowę doby. Wiele osób niejednokrotnie spóźniło się przez niego do pracy czy szkoły. Dlatego też wiele osób przechodzi przez niego nielegalnie, nierzadko ryzykując swoje życie. Ryzykujących jest tak wielu, że zdążyli oni już nawet wydeptać dzikie przejście. 📢 W Wielkopolsce odnaleziono grób masowy. Ciała zostały ułożone w dwóch warstwach Na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego w miejscowości Lednogóra odnaleziono grób masowy. Ekshumowano z niego szczątki 19 żołnierzy niemieckich, którzy według zebranych relacji zginęli w trakcie ucieczki przed Armią Czerwoną. 📢 Atak nożownika na dworcu w Poznaniu. Agresywny mężczyzna groził podróżnemu. Interweniowała Straż Ochrony Kolei Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę na dworcu kolejowym Poznań Główny. Agresywny mężczyzna groził podróżnemu nożem. Żądał wydania pieniędzy oraz telefonu komórkowego.

📢 Dwa nowe kierunki z lotniska w Poznaniu! Sprawdź, dokąd jesienią i zimą polecisz z Ławicy Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał poznański biurowiec Bałtyk Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku.

📢 To było kultowe miejsce w mieście! Tak wyglądał dawny dworzec autobusowy w Poznaniu Miał być na chwilę, a służył przez blisko 50 lat. Wspomnienie dawnego budynku dworca autobusowego w Poznaniu budzi u poznaniaków różne emocje. Jedni, niezadowoleni z obecnego dworca, wspominają go z sentymentem, inni cieszą się, że "wehikuł czasu" zniknął z panoramy miasta. W naszej galerii przypominamy, jak wyglądał w ostatnich latach przed zamknięciem. 📢 Znany hotel w Poznaniu przechodzi metamorfozę. O Ikarze było głośno w całym mieście Hotel Ikar w Poznaniu przechodzi metamorfozę, po której ma zyskać nowy, 4-gwiazdkowy standard. Od grudnia 2022 r. trwają zapowiadane od lat prace przy jego przebudowie. Obiekt zostanie rozbudowany i gruntownie zmodernizowany. Zmiany obejmą też układ drogowy i zagospodarowanie terenu dookoła hotelu. Wszystko to ma kosztować prawie 90 milionów złotych.

📢 Karambol na DK92 w Swadzimiu. Kierowcy stoją w ogromnym korku! Utrudnienia już na węźle Poznań Ławica Do poważnej kolizji doszło w godzinach porannych na DK92 między zjazdem do centrum handlowego w Swadzimiu i węzłem Poznań Tarnowo Podgórne. Kierowcy stoją w ogromnym korku.

📢 Wstrząsające okoliczności zabójstwa w Puszczykowie. 42-latek wyjaśnił, dlaczego zamordował żonę i dwie córeczki. "Był jakiś dziwny" Podejrzany o potrójne zabójstwo w Puszczykowie usłyszał zarzuty. 42-letni Obywatel Ukrainy Serhii T. przyznał się do zabójstwa swojej 29-letniej żony Julii oraz dwóch córek 4,5-letniej Darii i 1,5-rocznej Marii, które udusił gołymi rękami. Mężczyzna wyjaśnił śledczym, że zbrodni dokonał 13 listopada po kłótni z żoną. Po wszystkim planował odebranie sobie życia, jednak "zabrakło mu odwagi". Ostatecznie o tym, co zrobił, powiedział ochroniarzowi z galerii handlowej w Poznaniu. 📢 Śmiertelny wypadek pod Turkiem. Samochód potrącił pieszego Tragiczny wypadek w miejscowości Psary pod Turkiem. Samochód potrącił tam pieszego, który zmarł. 📢 CBŚP rozbiło kanał przerzutu narkotyków z Hiszpanii. Zatrzymani kurierzy, dilerzy i odpowiedzialni za logistykę Wielomiesięczna praca Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury Krajowej doprowadziła do rozbicia grupy, ustalenia ról i zadań poszczególnych osób wchodzących w jej skład, szlaków przerzutu narkotyków, a finalnie zatrzymania trzech transportów narkotyków z Hiszpanii do Polski. Według śledczych wśród 9 osób zatrzymanych mogą być kurierzy narkotykowi, dilerzy czy osoby odpowiedzialne za logistykę tego przedsięwzięcia. Łącznie w ramach działań zabezpieczono 69 kg marihuany, 6,4 l amfetaminy, kokainę i mefedron oraz ponad 3,8 mln zł w gotówce, 2 jednostki broni palnej i blisko 100 szt. amunicji - poinformowało CBŚP.

📢 Jest zawiadomienie NIK do prokuratury na Jacka Jaśkowiaka i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dlaczego urzędnicy milczą? Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa - jedno w stosunku do prezydenta Poznania - drugie do Miejskiego Konserwatora Zabytków. Według kontrolerów mieli oni dopuścić się niedopełnienia obowiązków. Urzędnicy nie komentują sprawy. Dlaczego? 📢 Nowa murawa gotowa na kolejny mecz Lecha Poznań. Frekwencja też coraz wyższa na spotkanie z Widzewem Łódź Powoli dobiega końca ostatnia w tym roku przerwa na reprezentacyjne zgrupowania. Z Lecha Poznań na mecze kadr narodowych wybrało się 5 zawodników, w tym dwóch z pierwszego składu. Oznacza to, że trener Kolejorza nie miał wielce zaburzonych przygotowań do meczu z Widzewem Łódź. Lechici zdołali w zeszłym rozegrać sparing z Wartą Poznań (0:3), natomiast na Enea Stadionie została wymieniona już murawa, która już nie będzie przeszkadzać zawodnikom.

📢 UEFA ociąga się z decyzją ws. piłkarza Lecha Poznań. Salamon: "Kolejny tydzień samotnych treningów za mną" Mijają kolejne tygodnie bez informacji o tym, co dalej stanie się z Bartoszem Salamonem. Zawieszony za przyjmowanie środków maskujących obrońca Lecha Poznań cały czas nie jest pewny swojej przyszłości. W okolicach połowy października miało być już wszystko jasne. Kolejne dni i godziny mijają, a UEFA milczy w tej sprawie.

📢 Tu w Poznaniu powstanie nowy wielki market! Tak obecnie wygląda miejsce po starym Tesco przy ul. Serbskiej Na miejscu dawnego Tesco przy ul. Serbskiej 7 powstanie już wkrótce nowy wielki market. Kompleks handlowy na poznańskim Wilczaku wzbogaci się o sklep z sieci Leroy Merlin. Jak teraz wygląda to miejsce? 📢 Wielki pożar w Skórzewie koło Poznania. 20 osób zostało ewakuowanych. Ogień został opanowany. Zobacz zdjęcia 18 zastępów straży walczy z pożarem hali produkcyjnej w podpoznańskim Skórzewie. W poniedziałkowy poranek ogień objął tam obiekt zakładu wytwarzającego wafle. Pożar nie został jeszcze opanowany.

📢 Ruszyło Betlejem Poznańskie 2023 na placu Wolności! Będzie trwało rekordowo długo. Na otwarcie przyszły tłumy. Zobacz zdjęcia Betlejem Poznańskie 2023 będzie trwało rekordowo długo, bo aż 50 dni, co uczyni je najdłuższym jarmarkiem bożonarodzeniowym w historii Poznania i jednym z najdłuższych w kraju. 17 listopada o godz. 19 nastąpiło oficjalne otwarcie jarmarku świątecznego na placu Wolności. Na zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji. Zobacz zdjęcia! 📢 Targi Hobby 2023 w Poznaniu. Prawdziwe tłumy na MTP! Mamy zdjęcia Podczas tegorocznej edycji Targów Hobby na Międzynarodowe Targi Poznańskie tłumnie przybyli wielbiciele modelarstwa, kolei i wszelkich innych "zajawek". Targi potrwają do 19 listopada.

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia!

