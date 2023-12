Prasówka 22.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

Serial "1670" na Netflix podbija serca widzów. Poznajcie 10 najlepszych cytatów z tego filmu. To polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto najlepsze teksty z serialu "1670". Zobaczcie zdjęcia!

Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

Już niedługo 2024 roku, a wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować... postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często już w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii!

W czwartek, 21 grudnia na drodze wojewódzkiej nr 432 doszło do wypadku drogowego. Na trasie z Zaniemyśla do Środy Wielkopolskiej na wysokości miejscowości Pigłowice zderzyły się dwa pojazdy.

„Niebiesko-biała obserwacja” ma na celu podsumowanie sytuacji klubowej, a także gry lechitów, którzy zostali wypożyczeni do innych zespołów. Zrobimy jednak pewien wyjątek. Lech Poznań latem postanowił sprzedać Krystiana Palacza do Motoru Lublin, lecz Kolejorz ma prawo do wykupienia 20-letniego, lewego obrońcy. Motor pozyskał go za około 200 tysięcy złotych, natomiast działacze Lecha mogą go wykupić za około 700 tysięcy złotych. Taka opcja przed sezonem wydawała się mało prawdopodobna, między innymi przez ściągnięcie Eliasa Anderssona i włączenie do pierwszego zespołu Michała Gurgula. Obaj jednak nie gwarantują zespołowi odpowiedniej jakości i na chwilę obecną powrót Krystiana Palacza wydaje się możliwy. Wygrał rywalizację na swojej pozycji w Motorze i ma za sobą udaną rundę jesienną w pierwszej lidze. Postanowiliśmy podsumować występy 20-letniego zawodnika, opierając się na wypowiedziach ekspertów, trenera Motoru, a także danych z serwisu WyScout. Niebawem pojawią się podsumowania wypożyczonych zawodników Lecha Poznań: Antoniego Kozubala, Filipa Borowskiego, Krzysztofa Bąkowskiego oraz Jakuba Antczaka.

Od południa do wieczora - co najmniej do 19.00 będzie się w Poznaniu utrzymywać silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/godz., jednak w porywach nawet do 85 km/godz. Wiać będzie z zachodu. Poza tym trzeba liczyć się z opadami deszczu.

Radna miasta z Klubu Wspólny Poznań Halina Owsianna złożyła do prezydenta Poznania i miejskiego konserwatora zabytków petycję w sprawie wpisania do rejestru zabytków akademików przy ulicy Dożynkowej 9. Wcześniej Uniwersytet Przyrodniczy sprzedał te budynki deweloperowi, który chce je wyburzyć.

Boże Narodzenie 2023 już niedługo. Święta te to niezwykły czas, kiedy swoim bliskim wysyłamy świąteczne życzenia. Jakie życzenia bożonarodzeniowe wysłać do rodziny, przyjaciół i znajomych? Prezentujemy śmieszne wierszyki, świąteczne SMS-y i krótkie życzenia na Boże Narodzenie. Są gotowe do wysłania! Na pewno wybierzesz coś dla swoich bliskich.

W poznańskich parafiach coraz częściej księża rezygnują z tradycyjnej kolędy od drzwi do drzwi. Zamiast tego parafianie zapraszają sami księży do swoich domów. Podejście to jest z jednej strony pokłosiem pandemii koronawirusa. Z drugiej strony część księży uważa tradycyjny model kolędy za przestarzały.

Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie.

Mariusz Rumak dzień po tym, jak został nowym trenerem Kolejorza, znalazł czas dla poznańskich dziennikarzy. Szkoleniowiec wyczerpująco odpowiadał na nasze pytania. Widać było jego energię i olbrzymi zapał do pracy. Powrót do Lecha Poznań był jego marzeniem, teraz chce znów walczyć o najwyższe cele i wykorzystać swoje doświadczenie, zdobyte podczas pierwszego pobytu przy Bułgarskiej i w innych klubach. Rewolucyjnych zmian nie należy się spodziewać. Mariusz Rumak chce przede wszystkim wrócić do tego, co dobrze funkcjonowało. Jego plan spodobał się władzom Lecha. Oto zapis rozmowy ze szkoleniowcem

Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".