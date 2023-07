Prasówka 23.07.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piast Gliwice - Lech Poznań 1:2 (1:0). Dwa ciosy "Marchewy" na wagę zwycięstwa. Zobacz, jak oceniliśmy lechitów za mecz z Piastem”?

Prasówka 23.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Piast Gliwice - Lech Poznań 1:2 (1:0). Dwa ciosy "Marchewy" na wagę zwycięstwa. Zobacz, jak oceniliśmy lechitów za mecz z Piastem Lech Poznań rozpoczął rozgrywki ekstraklasy od cennego zwycięstwa 2:1 w Gliwicach . To była pierwsza wygrana na inaugurację od 2018 roku, gdy Kolejorz pokonał w Płocku Wisłę. Wtedy bohaterem meczu był Pedro Tiba, tym razem trzy punkty zapewnił poznaniakom Filip Marchwiński, autor dwóch pięknych goli. "Marchewa" pokazał klasę, ale nie o wszystkich piłkarzach Lecha Poznań tak można powiedzieć. Zobacz, jak oceniliśmy lechitów w meczu z Piastem

📢 Dwie twarze Lecha Poznań. Po fatalnej pierwszej połowie Filip Marchwiński dał koncert! Choć po pierwszej połowie niewiele na to wskazywało, to Lech Poznań potrafił się podnieść! Kolejorz w inauguracyjnym spotkaniu ekstraklasy pokonał Piast Gliwice 2:1 (0:1). Bohaterem spotkania został Filip Marchwiński, który dwukrotnie trafiał do bramki Frantiska Placha. Lechici w tym meczu pokazali dwa różne oblicza. Zwycięstwo na Śląsku oznacza, że poznaniacy na starcie sezonu zwyciężają po raz pierwszy od 2018 roku.

📢 Galerie handlowe w Poznaniu, które upadły lub nie przetrwały próby czasu. O niektórych nikt już nie pamięta W Poznaniu, zaraz po Warszawie działa najwięcej sklepów dyskontowych w Polsce. Podobna liczba placówek tego typu znajduje się jedynie we Wrocławiu. Niegdyś mówiło się, że stolica Wielkopolski jest także stolicą galerii handlowych. Niektóre z nich borykają się obecnie z małym zainteresowaniem ze strony klientów przez co także z pustymi lokalami. W galerii przedstawiamy te z nich, które nie przetrwały próby czasu.

📢 To miejsce w Poznaniu było kultowe. Wszyscy robili tu zakupy. Zobacz, jak wyglądało w latach 90. 40 lat temu władze Poznania podjęły decyzję o uruchomieniu giełdy przy ul. Bema (później nazwę ulicy zmieniono na Drogę Dębińską). Targowisko ostatecznie powstało w czerwcu 1989 r. i przez niemal całe lata 90. było to kultowe miejsce zakupów, gdzie można było kupić wszystko - od markowych ubrań po meble. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Ćwiczenia WOT we Włoszakowicach. Szkoła zamieniła się wielkie pole bitwy. Zobacz zdjęcia Strzały, gęsty dym i akcja ratunkowa służb ratunkowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach - wszystko to działo się w sobotę 22 lipca 2023 podczas ćwiczeń wojskowych, w których uczestniczyli żołnierze z całej Polski, w tym z 125 Lekkiej Piechoty wchodzącej w skład 12 brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierze Gwardii Narodowej Stanów Zjednoczonych.

📢 Rezerwy Lecha Poznań remisują na inaugurację z Olimpią Elbląg. Fenomenalne uderzenie Szymona Pawłowskiego w ostatnich minutach spotkania Podopieczni Artura Węski udali się do Elbląga, by zmierzyć się z miejscową Olimpią. Lechici zremisowali ten mecz 2:2. Autorami bramek dla rezerw Kolejorza został Filip Wolski, po kapitalnej asyście Filipa Wilaka oraz Szymon Pawłowski, który zapewnił punkt w ostatnich minutach spotkania. Warto zaznaczyć, że w składzie rezerw Lecha Poznań zabrakło Tomasza Cywki. Sprawy osobiste uniemożliwiły doświadczonemu pomocnikowi występ w Elblągu. 📢 Strzelanina w Poznaniu to kolejna zbrodnia popełniona z chorej miłości. Zabójcze obsesje kochania doprowadziły do wielu tragedii Zdarza się, że osoby, które nie potrafią pogodzić się z niespełnioną czy utraconą miłością, dopuszczają się potwornych czynów. Dowodzi tego nie tylko ostatnia, tragiczna zbrodnia w Poznaniu, której motywem był właśnie zawód miłosny.

📢 Nie żyje znany biznesmen z Wielkopolski. Miał 41 lat. Jego ciało znaleziono w pokoju hotelowym Nie żyje znany przedsiębiorca z Pępowa (powiat gostyński). Jego ciało znaleziono w pokoju hotelowym, w którym mieszkał. Policja wykluczyła udział osób trzecich w śmierci 41-latka. 📢 Piknik 800+: Premier Mateusz Morawiecki gościł w Krotoszynie W sobotę, 22 lipca na krotoszyńskich Błoniach odbył się Piknik 800+. Rozpoczął się on przemową premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Po przemowach szef rządu z parlamentarzystami przeszli przez stoiska i rozmawiali z mieszkańcami. Na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły ludowe i nie brakowało też atrakcji dla dzieci. 📢 Legenda Lecha Poznań doczekała się filmu! Zbliża się wielka premiera obrazu o Mirosławie Okońskim Jeśli ktoś w Wielkopolsce mówi, że interesuje się piłką, a nie zna Mirosława Okońskiego, to oznacza tylko, że kłamie. Nazwisko, które wzbudza mnóstwo emocji, szczególnie tych pozytywnych. Jego historia wkrótce zostanie zekranizowana. Film o „Okoniu” to prawdziwe dzieło sztuki!

📢 Warta Poznań - Pogoń Szczecin 0:1. Nowy snajper Portowców pogrążył bezbarwnych Zielonych. Zobacz oceny piłkarzy Warty Warta Poznań w pierwszym meczu sezonu 2023/24 przegrała z Pogonią Szczecin 0:1. Nie było to dobre widowisko. O zwycięstwie Portowców zadecydował gol w 37 minucie nowego snajpera gości Efthymisa Koulourisa 📢 Falstart Warty Poznań na początku rozgrywek. Pogoń minimalnie lepsza po bramce debiutanta Po raz kolejny Warta Poznań nie najlepiej rozpoczyna ligowe rozgrywki. Zieloni w piątkowej inauguracji sezonu, na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim nie dali rady Pogoni Szczecin i przegrali z Portowcami 0:1 (0:1). Autorem jedynej bramki dla gości został debiutant, Grek Efthymios Koulouris, który podczas letnich sparingów także miał patent na warciarzy. 📢 Autobus MPK Poznań w nietypowych barwach. Takimi autobusami będą jeździć poznaniacy? Różowy lakier, różowe siedzenia i napis "Barbie" na wyświetlaczu. To nowy autobus MPK Poznań, który będzie woził poznaniaków?

📢 Zwierzęta przetrzymywane w piwnicy bez jedzenia, wody i światła! Stowarzyszenie Poznańska Ochrona Zwierząt uratowała w tym tygodniu psa w typie wyżła i kociątko. Zwierzęta były przetrzymywane w koszmarnych warunkach. Teraz czekają w domach tymczasowych na odpowiedzialną rodzinę, która zajmie się ich potrzebami i otoczy opieką. 📢 Stary Rynek w Poznaniu zachwycał przed wojną. Zobacz, jak pięknie wyglądał! Stary Rynek w Poznaniu uznawany jest za jeden z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną był głównym miejscem handlowo - usługowym stolicy Wielkopolski. Stanowił także centrum komunikacyjne miasta, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca.

📢 Poważny wypadek w Szczytnikach Czerniejewskich. Na przejeździe kolejowym samochód wjechał pod pociąg Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Szczytnikach Czerniejewskich (pow. gnieźnieński) doszło do wypadku. Samochód osobowy wjechał pod nadjeżdżający pociąg.

📢 "Usłyszałyśmy dźwięk zbitego szkła". Ktoś strzelał w Nieczajnie koło Obornik. Pocisk trafił w okno domu. Mieszkańcy przerażeni "Siedziałyśmy na ogrodzie, kiedy usłyszałyśmy dźwięk zbitego szkła. Nigdy nie pomyślałabym, że to u nas" relacjonuje mieszkanka Nieczajny. Kobieta informuje, że jak tylko zauważyła przestrzeloną szybę, od razu zgłosiła ten fakt na policję. Mamy komentarz funkcjonariuszy w Obornikach dotyczący sprawy. 📢 Mirosław Okoński, legenda Lecha Poznań wystąpi w filmie! Wiemy, kiedy będzie premiera Mirosław Okoński, legenda Lecha Poznań, jeden z najlepszych napastników w Polsce. Piłkarz, którego historie potrafią rozbawić, ale i wzruszyć. Były piłkarz m.in. Kolejorza, niemieckiego HSV czy AEK Ateny w końcu doczekał się filmu. Takiej produkcji o żadnym zawodniku w naszym kraju jeszcze nie było. Znamy oficjalną datę premiery filmu o popularnym "Mundku".

📢 Tragedia w Lidlu w Swarzędzu. Nie żyje pracownik ochrony. Próbował zatrzymać złodzieja Dramatyczne wydarzenia w sklepie Lidl w Swarzędzu. W czwartek wczesnym wieczorem zmarł tam pracownik ochrony. Mężczyzna próbował zatrzymać złodzieja. 📢 Liczba bezdomnych w Poznaniu rośnie. Na ulicach jest więcej seniorów, młodych ludzi i kobiet Ostatnie ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności zostało przeprowadzone w 2019 r. Wynika z nich, że wtedy na terenie Poznania przebywało 1030 osób w kryzysie bezdomności. Szacuje się, że ta liczba mogła wzrosnąć nawet więcej niż dwukrotnie. 📢 Centra Zdrowia Psychicznego w Wielkopolsce - tu pomoc udzielana jest szybko. Kto i jak może z nich skorzystać? Centrum Zdrowia Psychicznego, to miejsce, w którym pomocy udzielają psycholodzy i psychiatrzy. Można do niego wejść "z ulicy", bez skierowania. Korzystać z niego można osobiście, ale mogą się do nich zgłosić również bliscy osoby, która potrzebuje pomocy. Za wszystko płaci NFZ. Choć program na razie działa pilotażowo, to niedawno podjęto decyzję o wydłużeniu pilotażu o kolejny rok.

📢 Konrad Domagała, łodzianin zastrzelony w Poznaniu. Dlaczego pracownik Filharmonii zginął z rąk Mikołaja B.? Miłość czasem zabija. Tak jak było w tej historii. Wszystko rozegrało się w centrum Poznania. Przechodzący w okolicy poznaniacy usłyszeli trzy strzały...Pewnie nie pomyśleli do jakiej tragedii doszło… 📢 Oto osoby, które nie dostaną ślubu zarówno cywilnego jak i kościelnego. Takie są przeciwwskazania Ślub to uroczystość zawarcia małżeństwa, podczas której strony składają przysięgę małżeńską przed urzędnikiem stanu cywilnego lub duchownym. Nim jednak do niego dojdzie, musimy odbyć szereg przygotowań, a także ksiądz (w przypadku ślubu kościelnego) lub urzędnik (w przypadku ślubu cywilnego) sprawdzi, czy nie ma przeciwwskazań, abyśmy zawarli związek małżeński. Zobaczcie, kiedy nie będziemy mogli wziąć ślubu. 📢 "Piłkarskie Orły": Bogactwo młodej ofensywy Lecha Poznań. "Gdy dostanę szansę na regularną grę to wykorzystam ją w 100 procentach" Już w sobotę, w ramach pierwszej kolejki 2. ligi, rezerwy Lecha Poznań zmierzą się na wyjeździe z Olimpią Elbląg. Tym samym młodzi lechici po raz piąty w swojej historii przystąpią do rywalizacji na szczeblu centralnym. Duży ból głowy przy ustalaniu składu będzie miał trener Artur Węska, który może skorzystać z wielu utalentowanych zawodników.

📢 Zmiany w radzie drużyny Lecha Poznań. Wybrano nowego wicekapitana Kolejorza Przed inauguracją ligowego sezonu 2023/24 w drużynie Lecha Poznań została wybrana nowa pięcioosobowa rada drużyny niebiesko-białych. Doszło w niej do kilku wartych podkreślenia zmian. Zespół wyznaczył nowego wicekapitana, którym został Radosław Murawski. Znamy też nazwisko drugiego wicekapitana zespołu. 📢 Strzelanina w Poznaniu. Koniec zbiórki dla narzeczonej Konrada. W ciągu dwóch dni zebrano 50 tys. zł. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Ponad 50 tysięcy złotych zebrano na rzecz Julii, narzeczonej zastrzelonego w centrum Poznania 30-letniego Konrada. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie terapeutyczne dla dziewczyny, ale nie tylko. Jest oświadczenie organizacji polskiego oddziału Ladies of Liberty Alliance, założyciela zbiórki.

📢 Do tych zagranicznych miast polecisz z Poznania. W weekend wybierz się na City Break! Szukasz pomysłu na krótki wypad na weekend za granicę? Wybierz jeden z kierunków oferowanych przez poznańskie lotnisko. Już w kilka godzin możesz znaleźć się w najciekawszych miastach Europy, wśród nich są także stolice! Zobacz, dokąd polecisz z Poznania.

📢 Te miasta zniknęły z mapy Wielkopolski. Oto ich mroczne tajemnice! Wielkopolska kryje wiele tajemnic. Postanowiliśmy sprawdzić, co dzieje się z miastami, które zniknęły z mapy regionu. Niektóre straciły swoje prawa bardzo dawno, a niektóre w ostatnich latach. Gdzie się znajdowały i jak wyglądają obecnie? Każde z tych miejsc jest wyjątkowe i warto je odwiedzić, ponieważ można tu odkryć turystyczne perełki. Zobacz zdjęcia i poznaj ich niezwykłą historię. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii. 📢 Tramwaj z Poznania do Swarzędza już za kilka lat! Władze Poznania, Swarzędza i spółki VW Poznań podpisały list intencyjny Władze Poznania, Swarzędza i spółki Volkswagen Poznań chcą, by ich tereny połączyła linia tramwajowa. Podpisały w środę, 19 lipca list intencyjny w sprawie współpracy przy opracowaniu analizy celowości i efektywności przedłużenia linii tramwajowej z Miłostowa do Swarzędza. W grę wchodzą dwa przystanki - przy JRG-3 przy zakładach Volkswagena i na projektowanej pętli w Swarzędzu, przy skansenie pszczelarskim przy ul. Stawnej.

📢 Zaginęła nastolatka z Poznania. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Zaginęła 17-letnia poznanianka Julia Wałęsa. Ostatni raz widziano ją w sobotę, 15 lipca, około godziny 17.00. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach. 📢 Mężczyzna wyskoczył z krzaków i onanizował się przed napotkaną kobietą Zdarzenie miało miejsce w poznańskim parku im. Karola Marcinkowskiego w okolicach Skate Parku. W środę rano mężczyzna miał wyskoczyć z krzaków i onanizować się przed przechodzącą obok kobietą.

📢 TOP 20 restauracji w Poznaniu. Tu warto zjeść według internautów! Sprawdź ranking Ponad 1000 restauracji, barów i kawiarni działa w Poznaniu według portalu TripAdvisor. Które z nich są najlepsze i najsmaczniejsze? Prezentujemy 20 najlepszych restauracji w Poznaniu, które są najwyżej oceniane przez internautów. W naszym zestawieniu znajdziecie adresy oraz rodzaj kuchni serwowanej przez dany lokal. Oto TOP 20 lokali w Poznaniu na podstawie głosowania samych internautów.

📢 Oto horoskop na sierpień 2023. Te znaki będą miały szczęście w miłości i finansach Które znaki zodiaku spotkają miłość w sierpniu? Czy Strzelec będzie miał problemy finansowe? Do kogo uśmiechnie się fortuna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w horoskopie na sierpień 2023. Sprawdzamy, co wróża gwiazdy wszystkim znakom zodiaku na drugą połowę wakacji. Koniecznie zobacz. 📢 Czternasta emerytura - tyle dostaniesz "na rękę". Zobacz wyliczenia kwot, terminy i zasady wypłaty 14. emerytury Rząd pracuje nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Ustawę przyjął już Sejm i z poprawkami przez Senat. Poprawki Senatu to uściślenie zasad wypłaty 14. emerytury dla emerytów i rencistów oraz podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do czternastki w pełnej wysokości. W artykule podajemy, kto będzie uprawniony do otrzymania 14. emerytury i w jakiej wysokości zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie emerytalne.

📢 Ciężko poparzony bezdomny na rogu Dmowskiego i Dalekiej. To było podpalenie? Chwilę po godzinie 19:00, przy skrzyżowaniu ulic Dmowskiego i Dalekiej w Poznaniu doszło do pożaru. Poważnie poparzony został bezdomny mężczyzna. 📢 Takie są najpopularniejsze miejsca nad morzem wśród Wielkopolan. Numer jeden Cię zaskoczy! Sprawdź atrakcje Wielkopolanie uwielbiają wypoczynek nad morzem. Przeprowadziliśmy wśród nich sondę dotyczącą najlepszych i ulubionych miejsc do wypoczynku nad morzem. W galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych kurortów, wraz z ich atrakcjami i średnimi cenami noclegów.

📢 Strzelanina na ul. Święty Marcin w Poznaniu. Nie żyje dwóch mężczyzn. Wypowiadają się znajomi Nie żyje drugi z mężczyzn będący uczestnikiem strzelaniny w Poznaniu. W sieci krąży drastyczne nagranie z chwili tragedii, którego jednak ze względu na szacunek dla zmarłych i ich bliskich nie zdecydowaliśmy się opublikować. Na temat okoliczności tragedii wypowiadają się znajomi ofiary i mordercy.

📢 Tak wygląda obecnie Galeria Malta w Poznaniu. Kiedyś przyciągała tłumy, dziś świeci pustkami Galeria Malta powstała w 2009 roku. Świetna lokalizacja, atrakcyjny widok i wiele sklepów nie zapewniło jej jednak wielkiego sukcesu. Od kilku lat sukcesywnie kolejne sklepy wycofywały się z handlu w galerii. Ostatecznie zmienił się właściciel. Dziś Malta świeci pustkami. Wchodząc do środka można przypomnieć sobie, jak wyglądały centra podczas pandemii COVID-19.

📢 Ile żyją poznaniacy i poznanianki? Dłużej niż przeciętni Polacy! Poznaj statystyki dla Poznania i Wielkopolski Choć epidemia COVID-19 skróciła przeciętną długość życia, mieszkańcy Poznania wciąż dożywają późniejszego wieku niż przeciętni Polacy. Ile lat żyją poznaniacy i poznanianki? Jak Poznań wypada na tle województwa wielkopolskiego i innych miast? Sprawdź statystyki dotyczące długości życia mieszkańców Poznania. 📢 Rusz się z domu! 21 miejsc idealnych na krótką wycieczkę w Wielkopolsce. Poleca je Addicted2travel.pl Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad gdzieś niedaleko Poznania? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 21 miejsc w Wielkopolsce, gdzie warto wybrać się na wycieczkę.

📢 17-letni Mateusz z Gniezna został skatowany na śmierć tak, że nie poznała go własna matka. Oskarżony twierdzi, że nic nie pamięta 20-letni obecnie Dawid F. z Gniezna, oskarżony o zabójstwo kolegi ze szczególnym okrucieństwem, padł w sądzie na kolana i płacząc błagał matkę kolegi o wybaczenie. Dramatyczny początek procesu w Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

