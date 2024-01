Prasówka 24.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto!”?

Prasówka 24.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [24.01.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Tak wygląda dom Anny i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [24.01.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Joanna Michalska, Miss Polonia 1990 - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [24.01.2024] Tak wygląda teraz Joanna Michalska, Miss Polonia 1990. Ma 55 lat i jest śpiewaczką operową. Joanna Michalska w 1990 roku została Miss Polonia. Miała wówczas 23 lata. Dziś jest śpiewaczką operową w Teatrze Wielkim Opery Narodowej w Warszawie. Marzy o zorganizowaniu wystawy swoich obrazów w galerii warszawskiej opery. Zobaczcie, jak dziś wygląda Miss Polonia 1990!

📢 Oto wakacje Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem wybrali Dominikanę. Zobaczcie zdjęcia! [24.01.2024] Ania i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony," postanowili uciec przed zimową szarugą w Polsce i spędzić upragnione wakacje na gorącej Dominikanie. Para wraz z dziećmi, Liwią i Janem, zamieszkali w malowniczym Punta Cana, na wschodnim wybrzeżu Dominikany, znanym również jako Wybrzeże Kokosowe. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [24.01.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje.

📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły! 📢 Oto Patrycja Wieja z "Projekt Lady" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia! [24.01.2024] Patrycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN w 2016 roku, jest postacią wielowymiarową. To nie tylko zawodniczka Fame MMA, ale również instruktorka fitness, trenerka personalna, a nawet żołnierka. Odkąd wystąpiła w programie "Projekt Lady", niemal nieustannie jest o niej głośno. To niezwykle piękna kobieta. Zobaczcie, jak Patrycja Wieja wygląda na odważnych zdjęciach!

📢 Oto najbiedniejsze gminy w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok! [24.01.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [24.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [24.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Izabela Macudzińska-Borowiak z "Królowych życia" skończyła 40 lat - tak się ubiera. To ikona stylu z Poznania. Zobaczcie zdjęcia! [24.01.24] Programu "Królowe życia" już nie ma, a Izabela Macudzińska-Borowiak jest ciągle niezwykle popularna. Na Instagramie podgląda ją już ponad pół miliona internautów. Wzbudza ogromne zainteresowanie mediów i fanów. Właśnie skończyłą 40 lat. Przez wielu uznawana jest za ikonę stylu. Ubiera się oryginalnie, a czasami nawet wyzywająco. Zobaczcie jej niezwykle odważne zdjęcia!

📢 Oto dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [24.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Gang Posnaniaków rozrabia w galerii handlowej. Internauci tworzą memy. Zobacz najlepsze! Informacja o grupie niebezpiecznych i agresywnych nastolatków, która grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy wstrząsnęła mieszkańcami. Zatrważające filmy i relacje poszkodowanych świadków ujawnił Poznański Trójkąt Bermudzki. Od dłuższego czasu nieletni chodzą po galerii handlowej pijani oraz pod wpływem środków odurzających, zaczepiają klientów i przechodniów, a także dokonują kradzieży. Internauci nie przepuszczą żadnej okazji i postanowili podejść do tematu z przymrużeniem oka. W sieci pojawiły się memy, które komentują wybryki "gangu Posnaniaków". Zobacz je w naszej galerii. 📢 Najchętniej wybierane porodówki w Wielkopolsce w 2023 roku! Tu najczęściej rodziły przyszłe mamy W 2023 roku w wielkopolskich szpitalach odebrano ponad 26,7 tys. porodów. To o 3 tysiące mniej niż w 2022 roku. Mimo ogólnokrajowej tendencji spadkowej liczby urodzeń dwa szpitale w Wielkopolsce odnotowały w 2023 r. więcej porodów niż rok wcześniej. Gdzie najczęściej rodziły Wielkopolanki? Zobacz TOP 10 szpitali.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej [24.01.2024] Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [24.01.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [24.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [24.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Ciasne, ale własne? Najtańsze mieszkania w Poznaniu na sprzedaż. Oto ogłoszenia do 290 tys. złotych. Zobacz ceny i zdjęcia! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom.

📢 Miała być "zbrodnią na mieście". Tak budowano Posnanię, największą galerię handlową w Poznaniu Krajobraz poznańskich Rataj dziewięć lat temu zmieniła rozpoczynająca się budowa nowego centrum handlowego. Choć pierwotnie miało ono nosić nazwę Galeria Łacina, ostatecznie powstała w tym miejscu zajmująca powierzchnię aż 100 tysięcy metrów kwadratowych Galeria Posnania. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała jej budowa.

📢 Znamy dokładne trasy protestacyjnych przejazdów rolników w Wielkopolsce. Sprawdź, gdzie spodziewać się kolumn ciągników! Na dziewięciu drogach w Wielkopolsce pojawią się jutro protestujący rolnicy w ramach ogólnokrajowego protestu przeciwko napływowi towarów z Ukrainy oraz ograniczeń w produkcji rolnej wynikających ze strategii Zielonego Ładu. Sprawdź, w których miejscach czekają kierowców poważne utrudnienia w ruchu w godz. 12-14. 📢 Dwie młode osoby zginęły w tragicznym wypadku w Ryżynie. Sprawca wypadku Jędrzej O. za tydzień usłyszy prawomocny wyrok We wtorek, 30 stycznia Sąd Okręgowy w Poznaniu ma wydać prawomocny wyrok w sprawie tragicznego wypadku w Ryżynie (pow. międzychodzki), w którym zginęły dwie młode osoby. Prokuratura domaga się dla oskarżonego kierowcy Jędrzeja O. kary 8 lat więzienia, obrona - dwóch. 📢 Gang nastolatków grasuje w centrum handlowym Posnania. Czy poznaniacy mogą czuć się bezpieczni? O grupie niebezpiecznych i agresywnych nastolatków grasujących na terenie Centrum Handlowego Posnania i w jego okolicy mówi cały Poznań. Czy zatem poznaniacy mogą czuć się bezpieczni. Służby zapewniają, że podjęły działania.

📢 Fundacja GrowSpace: Ponad 2 tys. prób samobójczych dzieci i młodzieży w 2023 roku Fundacja GroweSpace publikuje dane dotyczące prób samobójczych dzieci i młodzieży. - W 2023 roku odnotowano 2139 prób samobójczych dzieci i młodzieży do 18 roku życia – 146 z tych prób zakończyło się zgonem. Te dane mogą się jeszcze zmienić - uważa Magdalena Antolczyk.

📢 Oto Skolim - tak żyje wykonawca hitu "Wyglądasz idealnie". Mamy zdjęcia! [23.01.2024 r.] Konrad Skolimowski, znany bardziej pod pseudonimem Skolim, to wszechstronny artysta, którego muzyka disco-polo i muzyka taneczna zdobyły serca młodzieży w Polsce. Przyjrzyjmy się bliżej temu utalentowanemu artyście, który rozkochał publiczność swoim przebojem "Wyglądasz idealnie". Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 Oto Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" - tak kiedyś wyglądała. Zobaczcie zdjęcia [23.01.2024 r.] Tak Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" wyglądała w młodości. Była modelką! Joannę Dyrkacz poznaliśmy dzięki programowi "Sanatorium miłości" w TVP 1. Urzekła widzów spokojem ducha, pozytywną energią, ale i niezwykłą urodą. Okazuje się, że w przeszłości była modelką. Dziś również pracuje w modelingu. Zobaczcie, jak Joanna Dyrkacz prezentuje się na zdjęciach sprzed 25 lat.

📢 Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia jej domu [23.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Kup tanie mieszkanie od komornika! Ceny są bardzo atrakcyjne. Oto najnowsze licytacje. Zobacz zdjęcia W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w styczniu i lutym 2024 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Beka z Poznania! Internauci wyśmiewają niekończące się remonty i betonozę. Zobacz najlepsze memy. Uśmiejesz się do łez! Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Zabójstwo 5-letniego Maurycego. Biegli stwierdzili, że zabójca był niepoczytalny 71-latek, który w październiku ubiegłego roku śmiertelnie ugodził nożem 5-latka w Poznaniu, był niepoczytalny w chwili popełniania zbrodni - tak wynika z opinii biegłych. 📢 Oto Poznań, którego już nie zobaczysz. Mamy wyjątkowe zdjęcia miasta z początków XX wieku. Przenieś się w czasie! Początki XX wieku to okres licznych zmian w każdej dziedzinie. Codzienne życie wyglądało zupełnie inaczej w porównaniu do tego współcześnie. W Poznaniu także wiele się działo, a samo miasto było nie do poznania. Dzisiaj można przenieść się w przeszłość za pomocą klimatycznych fotografii z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Prezentujemy zdjęcia miasta w czasie lat 20., 30. czy 40. XX wieku.

📢 Jest nowy dyrektor generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu W poniedziałek powołano nowego dyrektora generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Został nim Jacek Wiśniewski, który może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem administracyjnym. 📢 ZTM Poznań chciał zlikwidować linię 168 na podstawie własnego "widzimisię". Zmiany zostały wstrzymane! Jeden z pasażerów poznańskiej komunikacji, który walczy o pozostawienie linii autobusowej 168, otrzymał odpowiedź od ZTM Poznań w sprawie danych, na podstawie których podjęto decyzję o likwidacji połączenia. Wynika z niej, że decyzję podjęto na podstawie "wiedzy i doświadczenia pracowników ZTM" oraz szczątkowych danych o zapełnieniu autobusów w całym mieście i odbić karty PEKA w pojazdach. Zignorowano przy tym głos mieszkańców protestujących przeciwko likwidacji.

📢 Nadchodzi zmiana pogody. IMGW wydało ostrzeżenie dla całej Wielkopolski Silny wiatr w porywach sięgający nawet do 115 km/h spodziewany jest jutro na terenie całego województwa wielkopolskiego. Lepiej zabezpieczyć przedmioty na balkonach i w obejściach domostw.

📢 Miały być ciekawe prezenty, wyszły niesprawiedliwe zasady. O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Miała być niespodzianka i ciekawe prezenty dla klientów, tymczasem najnowsza promocja w Rossmannie na kilka dni po jej zakończeniu wciąż wzbudza wiele emocji. Czy Rossmann dobrze zaplanował promocję? O co chodzi w aferze woreczkowej w Rossmannie? Sieć tłumaczy swoje zamiary. 📢 Skrzydłowy Lecha Poznań mógł trafić do trzeciej siły ligi tureckiej. Były selekcjoner reprezentacji Polski go nie chciał Kristoffer Velde od miesięcy jest w kręgu zainteresowań zagranicznych klubów. Skrzydłowy Kolejorza w ostatnim czasie miał otrzymać ofertę z francuskiej Nicei. Teraz turecka prasa informuje, że bardzo mocno zabiegał o niego Besiktas. Do transferu ostatecznie nie doszło i nie dojdzie. A to dlatego, że Fernando Santos nie jest zainteresowany usługami norweskiego piłkarza.

📢 Robot operuje w Poznaniu! Zwalczał raka odbytnicy. "Ten sposób niesie wiele korzyści" Poznaniak pan Stanisław został pierwszą osobą chorującą na raka odbytnicy, która została zoperowana przez robota Da Vinci w Szpitalu im. Józefa Strusia przy ul. Szwajcarskiej. Mężczyzna w ciągu sześciu miesięcy stracił aż 10 kilogramów, operacja była zatem konieczna. 📢 Wyłączenia prądu w Poznaniu i okolicach. Sprawdź, gdzie nie będzie zasilania od 23 do 26 stycznia! Kolejne planowane wyłączenia prądu Enea Operator zapowiedział na tydzień od 23 do 26 stycznia. Będą one szczególnie uciążliwe dla mieszkańców Jeżyc, Wildy, Grunwaldu i centrum Poznania. Wyłączenia zaplanowano także między innymi w Tarnowie Podgórnym, Wirach, Przeźmierowie, Gruszczynie i Kicinie. Sprawdź w galerii w jakich godzinach nie będzie prądu i przygotuj się na wyłączenia!

📢 Koalicja Obywatelska przedstawiła swojego kandydata na burmistrza Swarzędza. Wcześniej ponowny start ogłosił dotychczasowy burmistrz Wojciech Kmieciak, od 10 lat swarzędzki radny, został ogłoszony kandydatem Koalicji Obywatelskiej na burmistrza Swarzędza. W jednej z największych gmin powiatu poznańskiego stanie on w szranki z dotychczasowym burmistrzem Marianem Szkudlarkiem.

📢 Tak 20 lat temu wyglądał Poznań z tarasu widokowego Collegium Altum. Takiej panoramy miasta już nie zobaczysz! Collegium Altum to jeden z najwyższych wieżowców w Poznaniu. Do 2004 roku na ostatnim piętrze budynku Uniwersytetu Ekonomicznego (wtedy Akademii Ekonomicznej) działał taras widokowy. Panorama Poznania z tego miejsca wyglądała wspaniale. Zobacz, jak z tego miejsca prezentowało się miasto 20 lat temu i sprawdź, jak bardzo się zmieniło. 📢 Co dalej z linią kolejową Konin – Turek? "Jeśli nie ma pasażerów, to nie ma sensu jej budować" Wariant W9 jest antykoniński – między innymi taką tezę podnosili przeciwnicy budowy linii kolejowej Konin – Turek podczas sesji sejmiku woj. wielkopolskiego, która tym razem została przeniesiona do Konina. Spotkanie z przedstawicielami władz na szczeblu wojewódzkim było długo wyczekiwaną sposobnością do przedstawienia własnych opinii przez mieszkańców. Podczas kilkugodzinnej sesji padały mocne słowa i argumenty z obu stron.

📢 Gang nastolatków grasuje na terenie galerii handlowej Posnania. Zaczepiają, biją i kradną. "To przerażające". Jest oświadczenie dyrekcji Grupa niebezpiecznych i agresywnych nastolatków grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy. Świadkowie wskazują, że nieletni chodzą pijani i pod wpływem środków odurzających, zaczepiają przechodniów i dokonują kradzieży. Dyrektor Posnanii wydał w tej sprawie oświadczenie. Do sprawy odnosi się także poznańska policja.

📢 Wypadek w Grabach. Samochód uderzył w drzewo na drodze Czerniejewo - Nekla. Dwie osoby ranne We wtorek, 23 stycznia przed godziną 6:00 samochód uderzył w drzewo na drodze Czerniejewo - Nekla. Na skutek zdarzenia ucierpiały dwie osoby, które zostały przewiezione do szpitala. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 23.01.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Na te choroby należy się bezpłatny turnus w sanatorium. Zobacz Sanatorium to najprościej mówią miejsce, w którym chory wraca do zdrowia, wykorzystując zabiegi, ale także walory klimatu. Do sanatorium mogą pojechać osoby z wieloma schorzeniami. Jest jednak kilka, które wykluczają możliwość, między innymi aktywna choroba nowotworowa. Zobaczcie, kto może pojechać na bezpłatny turnus w 2024 roku. 📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia.

📢 Szymon Bieniuk, syn Ani Przybylskiej, jest już dorosły. Tak teraz wygląda 18-latek. Mamy zdjęcia Aktorka Anna Przybylska i piłkarz Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Dziesięć lat temu ich szczęśliwe życie przerwała śmierć Ani spowodowana rakiem trzustki. Starszy syn pary - Szymon, miał wówczas zaledwie osiem lat. Dziś, jako 18-latek, Szymon Bieniuk prezentuje się jako przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak obecnie wygląda syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na ekskluzywnych zdjęciach w naszej galerii. 📢 Tragiczne dachowanie fiata seicento nad ranem w Wielkopolsce Do śmiertelnego w skutkach wypadku doszło 23 stycznia w godzinach porannych na drodze w powiecie grodziskim. 📢 Kup mieszkanie od wojska! Ceny są okazyjne. Takie nieruchomości sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego. Oto zdjęcia i ceny Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Sięga po odważne zestawienia i zawsze świetnie na tym wychodzi. Zobacz, jak ubiera się Grażyna Kulczyk, trzecia najbogatsza kobieta w Polsce Przez wiele lat była żoną najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, z którym doczekała się dwójki dzieci. Sama także inwestuje, gromadzi dzieła sztuki, a dla poznaniaków jest jednym z symboli ich miasta. Trzecia najbogatsza Polka Grażyna Kulczyk ma wyjątkowe życie i zarazem wyjątkowy styl. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Mirosław Okoński na wielkim ekranie. Pod koniec stycznia premiera filmu o legendzie Lecha Poznań 30 stycznia odbędzie się premiera filmu o legendzie Lecha Poznań - Mirosławie Okońskim. Prace nad nim trwały od 2018 roku. Przez 30 dni zdjęciowych udało się nagrać kilkadziesiąt godzin rozmów. Z ogromnej liczby ciekawostek, wspominek oraz historii, trzeba było wybrać te najciekawsze.

📢 Te pieski trafiły do schroniska w Poznaniu w 2023 roku. Wciąż poszukują kochającej rodziny. Potrafią skraść niejedno serce! Duże i małe, puchate i troszkę mniej, starsze i młodziutkie. W schronisku w Poznaniu nie brakuje zwierząt, które szukają nowego domu. Na liście znajdują się zarówno psy, jak i koty. Tym razem zaprezentowane w naszej galerii będą pieski, czekające na kochającego właściciela od zeszłego roku. Mamy zdjęcia wielu czworonożnych przyjaciół! Swoimi spojrzeniami potrafią skraść niejedno serce! 📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Tu rozegrały się dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Niby skończony, ale nie do końca. Tak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz najnowsze zdjęcia! Tuż przed świętami Bożego Narodzenia, 22 grudnia 2023, udostępniono znaczną część płyty poznańskiego Starego Rynku. Nie oznacza to jednak, że prace remontowe zupełnie się zakończyły. Podczas spacerów w okolicach starówki wciąż można się natknąć na różnego rodzaju ślady niedokończonych robót. Jak obecnie wygląda Stary Rynek w Poznaniu? Sprawdziliśmy! Oto najnowsze zdjęcia! 📢 Oto 40 najlepszych memów o Jacku Jaśkowiaku. Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma!

📢 Duże zainteresowaniem programem wymiany kopciuchów w Poznaniu. Nie wymienisz pieca? Zapłacisz karę! Trwa nabór do programu Kawka Bis, pozwalającego otrzymać dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów, czyli pieców niespełniających współczesnych norm. Urzędnicy miejscy zachęcają do szybkiego zgłaszania się, ponieważ chętnych w tym roku nie brakuje. Dodatkowa motywację stanowi wprowadzony od nowego roku zakaz użytkowania tego typu pieców. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. 📢 Miasto wydaje miliony, a poznański smog zbiera żniwa. “Są to pieniądze głównie zmarnowane” Miasto wydało ponad 13 milionów złotych na walkę ze smogiem w 2023 roku, jednak nie uchroniło to Poznania przed styczniowym alertem RCB. Członkowie koalicji antysmogowej Bye Bye Smog podważają działania urzędników.

📢 Zamek w Stobnicy zaskakuje pięknem. Kontrowersyjna budowla zachwyciła już wielu. Zobacz zdjęcia W chwilach, gdy zima zakrywa krajobraz białą pierzyną, zamek w Stobnicy niedaleko Obornik, staje się płótnem dla obornickiego artysty - fotografa i filmowca, Łukasza Bukowskiego. Jego obrazy, zatopione w zimowej aurze, pokazują piękno tej majestatycznej i najbardziej kontrowersyjnej fortecy w Polsce. Zapraszamy do obejrzenia wyjątkowej galerii ze Stobnicy.

📢 Rozmowy o bezpieczeństwie, pokaz sprzętu i umiejętności policyjnych psów. Policjanci zorganizowali spotkanie dla seniorów Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka policjanci z Poznania zorganizowali spotkanie dla seniorów. Tematem było bezpieczeństwo. Jak powiedział Piotr Mąka, Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, w ubiegłym roku w całej Wielkopolsce straty wyniesione w związku z oszustwem wyniosły ponad 11 mln zł. 📢 Wyrzucony trener Lecha Poznań bliski nowego klubu. Holender może objąć zespół z Ligi Mistrzów John van den Brom od ponad miesiąca nie jest trenerem Lecha Poznań. Holender do tej pory nie znalazł sobie nowego pracodawcy, choć jak informują zagraniczne media, na brak ofert nie może narzekać. Mówiło się, że 57-latek był bliski objęcia Vitesse Arnhem, czyli ostatniej ekipy Eredivise. Van den Brom jednak nie kwapił się, aby szybko objąć tę posadę. Brak pośpiechu może wyjść Holendrowi na dobre, bo pojawiła się na stole lukratywna oferta.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet po 50. Fryzury odmładzające dla 50-latek idealne na każdą porę roku 22.01.2024 Pixie bob, lob czy może klasyczny bob? Którą fryzurę wybierasz? Zobacz, jakie fryzury są najmodniejsze w letnim sezonie dla kobiet po 50-tce. Te włosy odmłodzą cię, dodadzą klasy i kobiecości, pozostając przy tym wygodnymi i komfortowymi podczas wakacyjnych upałów. Zobacz sama!

📢 Znowu podjechał stary tramwaj? Nie bądź zaskoczony. MPK ma nowy problem Poznańskie MPK wysyła codziennie na trasy tramwajowe niemal wszystko, co ma dostępnego. Po braku kierowców i motorniczych przewoźnika dopadł kolejny problem – w warsztatach brakuje serwisantów. MPK usilnie rekrutuje i czeka na zakupy tramwajów. 📢 Oto zodiakalne Barny. Zobacz, jakie są i co je czeka w 2024 roku Zodiakalne Barany to osoby urodzone między 20 marca a 20 kwietnia. Są to osoby energiczne, żywiołowe, ale też impulsywne i nerwowe. Przygotowaliśmy dla Was charakterystykę osób urodzonych pod znakiem Barana. Zobaczcie również, co czeka osoby spod tego znaku w 2024 roku.

📢 To są najmodniejsze łazienki w 2024 roku. To projekty znanych projektantów Łazienka to jedno z najważniejszych miejsc w naszych domach. To tam spędzamy dużo czasu: na pielęgnacji, codziennych rytuałach, ale także relaksując się pod prysznicem czy w wannie. O tym, jak ważna jest łazienka, można się przekonać w trakcie jej remontu. Zobaczcie, jak może wyglądać łazienka. Mamy najmodniejsze projekty od znanych architektów. 📢 Studniówka 2024. Tak wyglądał bal w II LO w Poznaniu! Zobacz jak bawiła się Wielkopolska Szkoła Roku 2023! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 20 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Imprezę zorganizowali klasycznie - w szkole. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Zamyka się znana wielkopolska dyskoteka. Ostatnia impreza w tym tygodniu! Klub Manhattan z Czekanowa pod Ostrowem Wielkopolskim działał przez 28 lat. Jednak właściciele zdecydowali o zamknięciu, 27 stycznia odbędzie się ostatnia impreza, jednak już teraz wiadomo, że klub będzie pękał w szwach!

📢 Serial 1670: "Wszystko zaczęło się od testu poczucia humoru". Rozmowa z Michałem Sikorskim, czyli ojcem Jakubem z hitu Netfliksa Wszystko zaczęło się od testu poczucia humoru - o postaci księdza Jakuba w serialu 1670 i początkach w aktorstwie rozmawiamy z Michałem Sikorskim, odtwórcą roli duchownego w hicie Netfliksa 📢 Tak jeszcze niedawno wyglądał Poznań! Jak bardzo zmienił się w ostatnich latach? Zobacz wyjątkowe zdjęcia! Remonty na każdym kroku, rozkopane centrum, rosnące ku niebu nowe wieżowce czy mnożące się kolejne osiedla apartamentowców - to teraz codzienność poznaniaków. Stolica Wielkopolski nieustannie się zmienia. Niektórzy jej dawny wygląd wspominają z nostalgią, inni się cieszą i chwalą, jak rozwija się miasto. Pamiętajcie, jak jeszcze niedawno wyglądał Poznań? Zapraszamy Was na niezwykłą podróż w czasie do 2001 roku. Jak bardzo przez te lata zmieniła się stolica Wielkopolski? Zobaczcie zdjęcia i porównajcie sami!

📢 Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek! Zobacz wstydliwe zestawienie Poznań to idealne miejsce do życia - tak twierdzi większość zadowolonych mieszkańców stolicy Wielkopolski. Potwierdzają to prestiżowe rankingi jakości życia, w których miasto regularnie zajmuje wysokie miejsca. Ale w tej beczce miodu jest kilka łyżek dziegciu. Jakiś czas temu zadaliśmy internautom pytanie: co najbardziej irytuje Cię w Poznaniu? Otrzymaliśmy setki odpowiedzi i na ich podstawie stworzyliśmy to wstydliwe zestawienie. Oto 10 powodów, żeby nie mieszkać w Poznaniu. Smog i remonty to tylko początek! 📢 18 osób pracuje od rana do późnego wieczora. "Mieszkańcy Lulina są niesamowici" - mówi ekipa programu "Nasz Nowy Dom" Do Lulina, małej miejscowości niedaleko Obornik, w czwartek 18 stycznia przyjechała ekipa remontowa ze znanego programu "Nasz Nowy Dom". Trwa wielki remont, jego finał już w przyszłym tygodniu!

📢 Białe bluzki i granatowe spódnice. Oto studniówki na archiwalnych zdjęciach. Tak bawili się uczniowie w czasach PRL. Zobacz zdjęcia Studniówka to niezwykła tradycja. Jest to bal organizowany sto dni przed egzaminami maturalnymi, stanowiący symboliczne pożegnanie z licealnymi latami i będący krokiem w dorosłość. To wyjątkowe wydarzenie, które młodzi ludzie zapamiętują na zawsze. Jak wyglądały studniówki w czasach PRL-u? Zupełnie inaczej niż dzisiaj! Zobacz to na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Paweł Lisiak z Koźmina Wielkopolskiego po czterech latach z odwołany z funkcji Łowczego Krajowego Paweł Lisiak z Koźmina Wlkp. został odwołany z funkcji Łowczego Krajowego 19 stycznia 2024. "Ostatnie lata były dla mnie czasem pełnym wyzwań, ale także satysfakcji z pracy na rzecz polskiej społeczności myśliwych" - pożegnał się na stronie internetowej PZŁ. Wiceminister pisze o końcu "ery politycznych nominatów na tym stanowisk".

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie XX LO. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 20 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie XX LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Domu Żołnierza. Na balu pojawił się nasz fotoreporter! 📢 Zamek w Rydzynie w pięknej zimowej odsłonie. Perła Wielkopolski wygląda magicznie pod białą pierzynką śniegu Zabytkowy zamek w Rydzynie jest magnesem przyciągającym do powiatu leszczyńskiego turystów. Chętnie odwiedzają go też miejscowi. Zobaczcie jak rydzyński zamek i jego otoczenie prezentuje się w zimowej scenerii, gdy zarówno okazałą budowlę jak parkowe tereny przykryła warstwa białego puchu. 📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie X LO w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! W Poznaniu sezon studniówkowy już w pełni. 19 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie X LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w Hotelu Merkury. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Nisko lecący samolot nad Dolskiem zaniepokoił kierowców. "Był strach, że on spadnie". Zobacz wideo! Do niepokojącej sytuacji doszło w piątek, 19 stycznia, około południa w okolicy Dolska w powiecie śremskim. Bardzo nisko nad ziemią zauważono sporych rozmiarów samolot. Jednemu z kierowców udało się nagrać film z tego zdarzenia. Sprawę zgłoszono m.in. lotnisku Ławica w Poznaniu oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 📢 Tylko prawdziwy poznaniak tak robi. Ty też? Podejmij wyzwanie i sprawdź! W najnowszym quizie gwarowym pytamy, czy wiesz, jak po poznańsku nazywają się codzienne czynności. Ostrzegamy, że łatwo nie będzie. Podejmij wyzwanie i sprawdź, czy też tak robisz. Już 12/15 to znakomity wynik. Powodzenia! 📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd.

📢 Szaleństwo nagród w "NASZEJ LOTERII"! Możesz zgarnąć bezprzewodowy odkurzacz marki Dyson lub paliwo na cały rok! Takiej akcji jeszcze w "NASZEJ LOTERII" nie było! Od poniedziałku, 22 stycznia, od godz. 16.00 będzie można zagrać o dwie nagrody: rewelacyjny, bezprzewodowy odkurzacz marki Dyson oraz kartę podarunkową do wykorzystania na stacjach Orlen. Sprawdź szczegóły 📢 Tak wyglądał jeden z pierwszych zagranicznych obozów Lecha Poznań. Kolejorz trenował na Węgrzech, a potem... zdobył mistrzostwo Tegoroczny zimowy obóz przygotowawczy piłkarze Lecha Poznań spędzają w Belek w Turcji. W zeszłym roku był to Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kolejorz od wielu lat wybiera zagraniczne destynacje. Jest to jednak reguła, która zaczęła robić się bardzo popularna dopiero w XXI wieku. Rzadziej jeżdżono za granicę w latach 90., natomiast w latach 80. był to absolutny luksus. Na taki Kolejorz pozwolili sobie w 1983 roku, gdy do rundy wiosennej przygotowywał się na Węgrzech. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z tamtego okresu.

📢 Oto idealnie dobrane pary znaków zodiaku. Oni dogadują się bez słów Niektóre znaki zodiaku dogadują się ze sobą, a inne mają problemy z komunikacją, szczególnie jeśli w grę wchodzą jeszcze uczucia. To wyjątkowe połączenie w którym jesteśmy dla siebie przyjaciółmi, powierzamy sobie sekrety, ale i potrafimy powiedzieć sobie trudne rzeczy, a do tego dochodzi jeszcze intymność. Na tylu płaszczyznach nie wszyscy się dogadują. Zobaczcie, które pary znaków zodiaku znajdują porozumienie i tworzą idealne związki. 📢 Studniówka 2024. Zabawa trwała całą noc. Tak bawili się maturzyści z V LO w Poznaniu. Mamy zdjęcia! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się tydzień temu. 13 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie V LO w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 4-gwiazdkowym Andersia Hotel. Na balu pojawił się nasz fotoreporter!

📢 Dopłaty do ogrzewania w 2024 roku: dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? Dopłaty do ogrzewania w 2024 roku: dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy - co to oznacza dla Twojego portfela? 📢 Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska - zdjęcia. Tak wygląda prywatne życie i kariera dwojga popularnych dziennikarzy Maciej Orłoś, gwiazda "Teleexpressu" - programu informacyjnego TVP1, związał się w ostatnim czasie z młodszą od siebie o ponad 20 lat Pauliną Koziejowską. Kobieta, podobnie jak znany prezenter, karierę rozpoczynała w telewizji. Para dzieli się często swoim życiem w mediach społecznościowych, pokazując nie tylko fotki z wakacji, ale i filmiki ze swojego domu. Jak żyją na co dzień Paulina Koziejowska i Maciej Orłoś, pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Historyczny budynek Warty Poznań zniknął z powierzchni ziemi. Tak wyglądała rozbiórka legendarnego obiektu. Są zdjęcia! Legendarny budynek Warty Poznań zniknął z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwały prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski. 📢 To są najmodniejsze fryzury w 2024 roku dla kobiet po 50. Tak warto się czesać Uczesanie powinno być dostosowane między innymi do kształtu naszej twarzy, ale także karnacji czy wieku. Jeśli Źle dobierzemy fryzurę może nam ona dodać lat i sprawić, że poczujemy się niepewnie. Za to odpowiednio dobrana fryzura może nam dodać pewności siebie i odjąć lat. Zobaczcie inspiracje na fryzury dla dojrzałych kobiet.

📢 Oto Galeria Malta w Poznaniu tuż przed zamknięciem. Świeciła pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wyglądała w środku? Sprawdź! Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy! 📢 Zobacz piękne życzenia dla seniorów. Przeczytaj, co oni mówią o byciu dziadkami. Wybierz z nami Super Babcię i Super Dziadka 2024! Z okazji Dni Babci i Dziadka publikujemy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Sami seniorzy opowiadają także, jak pięknie być dziadkami. Rozpoczęło się głosowanie, w którym wybierzemy Super Babcię i Super Dziadka 2024. Czeka na nich mnóstwo nagród.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Głosowanie rozpoczęte! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208. 📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście. 📢 Kinga Rusin zamieszkała w Kostaryce. Zobacz jak mieszka i żyje Kinga Rusin, była polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, aktualnie zajmuje się własnym biznesem, mieszka w Kostaryce, surfuje, podróżuje. Z partnerem Markiem Kujawą jest "od 3 lat we dwoje w nieustającej podróży dookoła świata". Zobaczcie jak podróżuje i żyje.

