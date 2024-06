Prasówka 24.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W centrum Poznania, tuż obok Starego Miasta, powstaje duży hotel. Ma mieć czterogwiazdkowy standard. Prace budowlane już ruszyły. Zobacz!”?

Prasówka 24.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W centrum Poznania, tuż obok Starego Miasta, powstaje duży hotel. Ma mieć czterogwiazdkowy standard. Prace budowlane już ruszyły. Zobacz! 197 pokoi znajdzie się w hotelu, którego budowa rozpoczęła się przy ulicy Zielonej, tuż obok Starego Miasta w Poznaniu. Budynek powstanie na trójkątnej działce u zbiegu ul. Zielonej i pro. Janiny Lewandowskiej. Będzie miał aż 8 kondygnacji. Planowane zakończenie budowy w trzecim kwartale 2026 r. Zobacz zdjęcia!

📢 Ta budowa miała odmienić centrum Poznania. Wiemy już, że się opóźni. Dlaczego? Czy stracimy unijne dofinansowanie? Rozpoczęcie budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego planowano w Poznaniu już w ciągu najbliższych tygodni. Decyzja Krajowej Izby Odwoławczej, która przyznała rację jednemu z oferentów, spowoduje opóźnienie budowy. Mimo zapewnionego finansowania i wsparcia, przyszłość inwestycji pozostaje niepewna. Sprawę opisuje poznańska "Gazeta Wyborcza".

📢 Znany zakład w Kaliszu miał produkować części do czołgów K2. Zamiast tego WSK Kalisz zwalnia pracowników Przed kaliskim zakładem WSK PZL rysuje się niepewna przyszłość. W obliczu nadchodzących zwolnień, które mogą dotknąć 12 proc. załogi, pojawia się pytanie o przyszłość produkcji polskiej wersji czołgu K2. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza, że produkcja czołgów K2 będzie realizowana w Polsce, lecz niejasna pozostaje rola WSK Kalisz w tym przedsięwzięciu.

Prasówka 24.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skandaliczna sytuacja na ulicy w Poznaniu. Instruktor nauki jazdy chciał zmusić rowerzystkę do zjazdu. Czy miał rację? Zobacz nagranie W centrum Poznania doszło do niecodziennej sytuacji z udziałem instruktora nauki jazdy, który nie tylko zatrąbił na prawidłowo jadącą rowerzystkę, ale również zajechał jej drogę. Chciał wymusić na niej wjechanie na nieczynna jeszcze drogę rowerową. Tymczasem droga ta jest już całkowicie przejezdna, co może wprowadzać w błąd.

📢 Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją [24.06.2024] Paweł Staliński, syn popularnej aktorki Doroty Stalińskiej, miał swoje pięć minut sławy w 2010 roku, kiedy wziął udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami". Tamte wydarzenia zaważyły na jego dalszej karierze i życiu prywatnym. Poznał miłość życia, a wszystko dzięki wspólnej pasji do tańca. Zobacz, jak teraz żyje Paweł Staliński i jego ukochana Paulina Janicka. Parę pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Memoriał Czesława Cybulskiego w Poznaniu z pełnymi trybunami i kolejnym spektakularnym występem Natalii Kaczmarek Przy wspaniałej pogodzie i pełnych trybunach rozegrano w niedzielę, 23 czerwca w Poznaniu drugą edycję Memoriału Czesława Cybulskiego. Ozdobą mityngu na golęcińskim stadionie był kolejny rekord życiowy naszej świeżo upieczonej mistrzyni Europy, Natalii Kaczmarek. Tym razem 26-latka przebiegła najszybciej w życiu dystans 200 metrów, bezapelacyjnie zwyciężając w czasie 22.79, który też jest rekordem poznańskiej imprezy.

📢 Tragedia na meczu Unii Leszno. Nie żyje kibic, który zasłabł meczu na Unii Leszno z Apatorem Toruń Fogo Unia Leszno poinformowała o śmierci kibica, który zasłabł podczas wczorajszego (sobota - 22 czerwca 2024) meczu na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie. Chodzi o mecz z Apatorem Toruń.

📢 Ksiądz pod Poznaniem wykorzystał seksualnie nieletniego. W utajonym procesie przed sądem we Wrześni zapadł wyrok. Jaki? W piątek, 21 czerwca 2024 roku, Sąd Rejonowy we Wrześni wydał wyrok w głośnej sprawie księdza Mateusza N., oskarżonego o seksualne wykorzystanie 13-letniego chłopca. Jaką karę wymierzył sąd byłemu proboszczowi jednej z parafii w powiecie poznańskim? 📢 Lech Poznań ogłosił kadrę na obóz we Wronkach. Na liście zawodników jadących na obóz są niespodzianki! Piłkarze Lecha Poznań w piątek i sobotę przeszli kolejne badania. Najpierw mieli pobraną krew, zostali zważeni, a także zbadano im poziom tkanki tłuszczowej. Zaliczyli także testy pracy mięśni oraz wydolnościowe. Na obóz do Wronek, który rozpoczyna się w poniedziałek 24 czerwca, trener Lecha zabiera 33 piłkarzy. Wśród nich są niespodzianki, choć nie takie, jakich oczekują kibice Kolejorza.

📢 To najlepsze MEMY o życiu w bloku. Oto prawdziwe piekło na ziemi? Wiercenie, głośny seks, imprezy. Lekko nie jest, ale z tego się śmiejemy Memy o życiu w bloku to... nie są wcale śmieszne obrazki z internetu, przekonują ci, którzy mieszkają w blokowiskach. Jak mówi znane porzekadło, kto mieszka w bloku, ten się w cyrku nie śmieje! Życie w wielkim mrowisku nie należy do najłatwiejszych. I bez względu na to, czy blok z wielkiej płyty, czy nowoczesne budownictwie, problemy bywają podobne. Jakie? Tak widzą to twórcy memów. Jest zabawnie? Jest. 📢 Koniec z przedzieraniem się przez centrum wielkopolskiego miasta. Nowy Tomyśl zyska nową obwodnicę w ciągu DW 305. Umowa już podpisana Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał umowę z firmą NDI Energy dotyczącą budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 305 w Nowym Tomyślu. Projekt zakłada budowę 2-kilometrowego fragmentu, który ma znacząco poprawić płynność ruchu i bezpieczeństwo, pomijając tereny zabudowane. Całkowity koszt inwestycji to prawie 57 mln zł, z czego znaczna część zostanie pokryta z funduszy europejskich.

📢 Piknik militarny w Kaliszu. Atrakcji co niemiara. ZDJĘCIA Muzeum Techniki i Uzbrojenia Wojskowego w Kaliszu po raz kolejny zaprosiło na Piknik Militarny. Podczas wydarzenia nie brakowało atrakcji. Największą był amerykański czołg Abrams. 📢 Oto Wiktoria Gąsiewska z serialu "Rodzinka.pl" na śmiałych zdjęciach. "Wyglądasz obłędnie!" 25-letnia Wiktoria Gąsiewska, znana z takich produkcji jak "Rodzina zastępcza" czy "Przyjaciółki", to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy młodego pokolenia aktorów w Polsce. Już jako dziecko często pojawiała się na ekranie, a dziś przyciąga milion fanów na swój Instagram. Zajrzyjmy do tej utalentowanej aktorki, która swoją karierą i osobowością zaskarbiła sobie serca fanów. Mamy wiele jej śmiałych zdjęć! 📢 Zabawa nad Wartą w Poznaniu rusza na dobre. Oto jak wygląda Klub na Fali w tym sezonie! Byliśmy w środku tuż po otwarciu W piątek 21 czerwca otworzył się poznański Klub na Fali. Marta Grabianowska, współwłaścicielka klubu opowiedziała nam jak przebiegało otwarcie i jakie plany ma klub w tym sezonie. Nie obyło się bez kontrowersji, jednak właściciele zapewniają, że infrastruktura jest w pełni przygotowana na gości.

📢 Upamiętnili Poznański Czerwiec 1956 roku. W wyjątkowym biegu wzięło udział ponad 1000 osób. Na mecie medale wręczali kombatanci. Zobacz! Ponad 1000 osób wystartowało w niedzielę w biegu Poznański Czerwiec 56, upamiętniającym poznański zryw robotników z 1956 r. Rywalizowano na dystansie 5 i 10 km.

📢 W środku nocy w Zdroju wybuchł pożar. Z żywiołem walczyło 10 zastępów straży pożarnej Dla strażaków noc z soboty na niedzielę nie należała do spokojnych. Chwilę przed godziną 3 w Zdroju doszło do pożaru obory. Straty oszacowano na 300 tysięcy złotych. 📢 Oto najlepsze plaże i kąpieliska w Wielkopolsce i pod Poznaniem. Wysoko ocenili je Wielkopolanie w serwisie Google'a. Sprawdź TOP 20! Kończy się rok szkolny, nadchodzą wakacje i lato! Wkrótce wszyscy będziemy poszukiwać odpoczynku i ochłody. W Wielkopolsce, w krainie 1000 jezior, pełno jest czystych jezior, piaszczystych plaż i zadbanych kąpielisk. Które z nich najwyżej oceniają użytkownicy Google'a? Sprawdziliśmy! Oto 20 najlepszych plaż i kąpielisk w Wielkopolsce. 📢 Oto najlepsze restauracje w Poznaniu. Tak twierdzą krytycy legendarnego przewodnika Michelin. Jedna zasłużyła na słynną gwiazdkę! Po raz drugi krytycy legendarnego przewodnika odwiedzili Poznań, aby ocenić poznańskie restauracje. Przed rokiem, w debiucie Poznania, doszło do niemałej sensacji - restauracja Muga przy ul. Krysiewicza nagrodzona została gwiazdką Michelina, najcenniejszą rekomendacją, jaką przyznają krytycy kulinarni z Francji. Jak poszło poznańskim restauracjom w tym roku? Jak wypadły na tle konkurentów z Warszawy, Krakowa i, po raz pierwszy, Trójmiasta?

📢 Stary Rynek w Poznaniu skąpany w słońcu. W ciągu dnia jest cichy i spokojny. Wieczorem gromadzą się tu tłumy! Zobacz zdjęcia! Remont poznańskiego Starego Rynku za nami, więc na najważniejszy plac miast wróciło życie. Choć w środku dnia, szczególnie letniego, jest tam dość spokojnie, to wieczorem trudno będzie znaleźć miejsce w ogródkach restauracji działających na rynku i w jego okolicy. Szczególnie w takie dni, jak pierwszy letni weekend. Zobacz zdjęcia Starego Rynku skąpanego w słońcu!

📢 Ruszył duży remont w centrum Poznania. Szok! Robotnicy pracują nawet w sobotę. Zobacz zdjęcia Jak co roku w wakacje, ruszyła fala letnich remontów. Tym razem zostanie odnowione torowisko na moście Dworcowym, wraz z całym skrzyżowaniem. Mimo, że początek remontu zaplanowano na sobotę, robotnicy ruszyli pełną parą. Remont oraz związane z nim utrudnienia mają zakończyć się do 31 sierpnia.

📢 Mają malownicze i czyste plaże! Oto piękne jeziora w Wielkopolsce. Są polecane przez National Geographic. Warto tam pojechać! W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii.

📢 Kilkanaście nowych obwodnic w Wielkopolsce. Sprawdź, gdzie już wkrótce pojedziemy szybciej i bezpieczniej Sieć dróg w Wielkopolsce wciąż jest rozbudowywana. Po zakończeniu prac nad całym odcinkiem S5, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skupiła się na dobudowie drugiej jezdni obwodnicy Kępna oraz na realizacji ośmiu nowych obwodnic, z czego pięć jest już w trakcie budowy. Inicjatywy te są częścią szeroko zakrojonego rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, mającego na celu poprawę infrastruktury drogowej do roku 2030, oraz programu budowy 100 obwodnic. 📢 Antidotum Airshow Leszno 2024 - dzień drugi na zdjęciach. Nad lotniskiem po deszczu wyszło słońce Antidotum Airshow Leszno 2024 w drugim dniu, w sobotę 22 czerwca 2024 ściągnęło na lotnisko kolejny raz tłumy widzów. Możliwe, że większą grupą niż w piątek. Mimo pogodowych obaw i załamaniu aury pierwszego dnia, lotnicze święto w Lesznie udało się kontynuować.

📢 Zamki i pałace, które warto odwiedzić w Wielkopolsce. Dwa z nich mają swoje duchy! Sprawdź koniecznie ten pomysł na rodzinną wycieczkę Wielkopolska, region pełen historycznych perełek, kryje w sobie niezliczoną liczbę zabytków, które zachwycają zarówno mieszkańców, jak i turystów. Od majestatycznych zamków, przez historyczne parowozy, aż po niezwykłe kopalnie soli i piramidy - oto mały przewodnik po najciekawszych miejscach, które warto odwiedzić, odkrywając bogactwo turystyczne Wielkopolski.

📢 Renta wdowia 2024. Szykują się zmiany w rentach wdowich. Jakie warunki należy spełnić? Sprawdź, kto dostanie pieniądze na konto! Renta wdowia to świadczenie pieniężne, którego zadaniem jest wesprzeć osoby po stracie współmałżonka. W 2024 roku planowane są zmiany w kwestii tego świadczenia. Na jakich zasadach ma zostać przyznawana renta osobom owdowiałym? Kto będzie mógł skorzystać z renty wdowiej? Jaka jest przewidywana wysokość kwoty wypłacanej wdowom i wdowcom? Sprawdź wszystkie niezbędne informacje.

📢 W tych godzinach prąd będzie najtańszy od lipca 2024 roku. Sprawdź taryfy - sporo zaoszczędzisz! Ceny energii elektrycznej ulegną zmianie od 1 lipca 2024 roku. Przestanie obowiązywać tarcza, dzięki której jeśli zmieściliśmy się w ustalonym limicie zużycia prądu płacimy stawki z 2022 roku. Zobaczcie, w jakich taryfach prąd może być tańszy. Sprawdźcie godziny, w których możemy mieć tańszy prąd. 📢 [Piknik na FEST! 2024 w Poznaniu: Świętują 20 lat Polski w Unii Europejskiej. W programie występy gwiazd. Zobacz zdjęcia! ](https://gloswielkopolski.pl/piknik-na-fest-2024-w-poznaniu-swietuja-20-lat-polski-w-unii-europejskiej-w-programie-wystepy-gwiazd-zobacz-zdjecia/ar/c13p2-26478173)

W tym roku Piknik na FEST! wraca w wielkim stylu: zaprasza na dwa wydarzenia w Poznaniu i Kaliszu. Z okazji 20-lecia obecności Polski, a w szczególności Wielkopolski, w Unii Europejskiej, marszałek Marek Woźniak zaprosił mieszkańców do wspólnego świętowania. Zobacz w naszej fotorelacji, jak podczas sobotniego pikniku bawią się poznaniacy! To jednak nie koniec atrakcji - piknik odbędzie się także 29 czerwca w Kaliszu. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

📢 Lech Poznań zainteresowany piłkarzem Górnika Zabrze, ale musi wyłożyć na stół 2,5 mln euro! Lech Poznań niedługo zacznie letnie okienko transferowe. Według doniesień medialnych "Kolejorz" chciałby ściągnąć skrzydłowego Górnika Zabrze, ale na stół trzeba wyłożyć 2,5 mln euro! Utalentowanym graczem interesuje się także jeden z najbardziej znanych niemieckich klubów. Kto wygra walkę o 22-latka? 📢 Pokazy lotnicze Antidotum Airshow Leszno 2024. Tłumy na pokazach. Dzień pierwszy na zdjęciach W piątek 21 czerwca 2024 w upalej aurze rozpoczęły się w Lesznie dwudniowe pokazy lotnicze Antidotum Airshow Leszno 2024. Zgodnie z przewidywaniami do Leszna przyjechali widzowie z całej Polski. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia Antidotum Airshow Leszno 2024. 📢 [Dziecięce zawody rowerkowe w Poznaniu. Liczyła się dobra zabawa i promowanie zdrowego stylu życia. Zobacz zdjęcia i relację! ](https://gloswielkopolski.pl/dzieciece-zawody-rowerkowe-w-poznaniu-liczyla-sie-dobra-zabawa-i-promowanie-zdrowego-stylu-zycia-zobacz-zdjecia-i-relacje/ar/c1p2-26478287)

Zawody rowerkowe dla dzieci stanowiły wyjątkową okazję, aby uczestniczyć w sportowej rywalizacji i zabawie. Zawody odbyły się 22 czerwca przed Posnanią, w tym samym dniu, w którym odbyła się 7. edycja POSNANIA BIKE PARADE. Oprócz wyścigu, dzieci mogły wziąć udział w specjalnie przygotowanych dla nich animacjach, w tym także puszczać bańki mydlane. Organizatorem wydarzenia był "Głos Wielkopolski".

📢 Zobacz jak wakacje spędzili zawodnicy Lecha Poznań z partnerkami. Oto ich prywatne zdjęcia! [22.06.2024] Piłkarze Lecha Poznań rozjechali się po świecie, by naładować baterie oraz oczyścić głowę po wyjątkowo nieudanym sezonie. Kolejorz w fatalnym stylu wypadł poza europejskie puchary, a Mariusz Rumak spadł ze stołka trenerskiego. Zawodnicy mieli czas do 20 czerwca, by wypocząć, lecz teraz rozpoczynają przygotowania do sezonu pod wodzą Nielsa Frederiksena. Dubaj, Mallorca, Tanzania... Zobacz na zdjęciach, gdzie wyjechali piłkarze Lecha z partnerkami na wakacje.

📢 Restauracja Muga z Poznania zatrzymała gwiazdkę Michelin! Szef kuchni: "Trzeba zupełnie przemodelować nasze menu" Restauracja Muga utrzymała gwiazdkę Michelin, którą otrzymała przed rokiem. Znajdujący się przy ul. Krysiewicza 5 w Poznaniu lokal jako jedyny w Wielkopolsce może pochwalić się tym prestiżowym wyróżnieniem. O sukcesie oraz zmianach w restauracji Muga opowiada szef kuchni Artur Skotarczyk.

📢 Enea Junior Poznań Triathlon 2024 na Chwiałce. Oto największe zawody triathlonowe dla dzieci w Polsce. Zobacz zdjęcia! Za nami kolejna edycja największych w Polsce zawodów triathlonowych dla dzieci. Na Chwiałce po raz kolejny spotkali się uczestnicy Enea Junior Poznań Triathlon. Obiekt w centrum naszego miasta w sobotę przed południem, 22 czerwca, stał się stolicą triathlonu z udziałem najmłodszych. Enea Junior Poznań Triathlon 2024 - zobacz zdjęcia!

📢 Parada Sobótkowa 2024 w Poznaniu. Wartą przepłynął widowiskowy korowód. Zobacz zdjęcia! Parada Sobótkowa to jedno z najbardziej malowniczych i kultywowanych wydarzeń w Poznaniu, nawiązujące do dawnych tradycji obchodzenia nocy świętojańskiej. W piątek wieczorem mieszkańcy Poznania oraz turyści mogli wziąć udział w tej wyjątkowej uroczystości, która obfituje w liczne atrakcje i przypomina o ludowych zwyczajach związanych z przesileniem letnim. Zobacz zdjęcia z tegorocznej parady!

📢 Groźny wypadek pod Poznaniem. 7 osób trafiło do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów Chwilę po godzinie 6 rano, w sobotę 22 czerwca doszło do zderzenia dwóch samochodów na drodze Krerowo-Bieganowo (gmina Kleszczewo). W wyniku zderzenia 7 osób zostało poszkodowanych. Konieczny był ich transport do szpitala. Na czas akcji służb droga była całkowicie zablokowana. W galerii prezentujemy zdjęcia z miejsca wypadku. 📢 Weekendowe imprezy w Poznaniu. Sprawdź, gdzie warto się wybrać w dniach 22-23 czerwca! Rozpoczynamy przygotowania do kolejnego weekendu (21-23 czerwca 2024 w Poznaniu). Jeżeli jeszcze nie masz planów na najbliższy weekend, przeczytaj ten artykuł i zainspiruj się. Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend w Poznaniu? W naszym mieście nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów.

📢 89 milionów złotych na nową pętlę autobusową i parking w Poznaniu. Skorzystają zaledwie dwie linie. Czy to komukolwiek potrzebne? Poznań planuje połączenie nowych przystanków kolejowych z komunikacją miejską przez kilka węzłów przesiadkowych. Najkosztowniejszy z nich, Poznań Piątkowo, ma kosztować niemal 90 mln zł. Projekt zakłada powstanie pętli dla dwóch linii autobusowych oraz przedłużenie ulicy Krygowskiego, które jednak nie wpłynie na poprawę publicznego transportu w tej części aglomeracji. Pieniądze na tę inwestycję pochodzą z budżetu na zrównoważoną mobilność, ale nie przewidują poprawy połączenia autobusowego między Poznaniem a Suchym Lasem.

📢 To był zaczarowany i szalony czas! Pyrkon 2024 w Poznaniu za nami. Zobacz najlepsze zdjęcia i już poznaj pierwsze gwiazdy w 2025 roku Największy festiwal fantastyki w tej części Europy za nami! Przez trzy dni Pyrkonu 2024 w Poznaniu wzięło udział aż 57270 uczestników. W niedzielę ogłoszono już trzy gwiazdy Pyrkonu 2025, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca. A tymczasem w galerii zobaczcie najlepsze tegoroczne zdjęcia naszego fotoreportera.

📢 Kontrowersje wokół znaczka pocztowego upamiętniającego Powstanie Wielkopolskie. "Skandaliczna decyzja". Mamy odpowiedź ministerstwa! Decyzja o rezygnacji z emisji znaczka pocztowego z okazji Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, pomimo wydanej wcześniej zgody, wywołała burzę. "Skandaliczna decyzja nowego ministra" - napisał poseł Bartłomiej Wróblewski. Ministerstwo Aktywów Państwowych wyjaśnia swoją decyzję.

📢 Błyskawice i ulewa przerwały Antidotum Airshow Leszno 2024. Tłumy ludzi uciekały z lotniska Antidotum Airshow Leszno 2024 przerwane przed deszcz i burzę. Pierwszy raz w historii największy do tej pory cykl pokazów lotniczych w Lesznie rozbiła pogoda. Organiatorzy odwołali wieczorne loty, a na parkigach buforowych robi się tłok, bo widzowie uciekają przed burzą. 📢 Memy po meczu Polska-Austria na Euro 2024. "Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało". Internauci nie mają litości Euro 2024 wystartowało. Kibice piłki nożnej, jak zwykle, pokładają ogromne nadzieje w polskiej reprezentacji. W piątek (21 czerwca) Polacy, tradycyjnie już, grali "mecz o wszystko". Zagrał Lewandowski, Zieliński, czy Szczęsny. Mimo to Austriacy byli dla nas zdecydowanie za mocni. Przegraliśmy, ale internauci dali radę. Zobacz najlepsze memy o polskiej kadrze.

📢 Paznokcie 2024. Trendy na 2024 rok: krótkie, kwadratowe paznokcie - tak się teraz nosi! Paznokcie 2024: Nowa Moda na Krótkie, Kwadratowe Paznokcie. W nadchodzącym roku królują krótkie, kwadratowe paznokcie! Po latach dominacji akryli i przedłużeń żelowych, 2024 przynosi powiew świeżości w stylizacji paznokci. Krótkie długości i klasyczny, kwadratowy kształt to trend, który zyskał na popularności i z pewnością pozostanie z nami na dłużej. Wejdź w galerię zdjęć i czerp inspiracje! 📢 Ważne zmiany w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Już w sobotę 22 czerwca ruszają remonty na moście Dworcowym i rondzie Starołęka. Sprawdź! To ostatnie chwile spokoju na moście Dworcowym i na rondzie Starołęka. Od soboty 22 czerwca rozpoczną się tam remonty, które potrwają do 1 września. Tego dnia w życie wchodzi też letni rozkład jazdy tramwajów i autobusów. Pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na wiele zmian!

📢 Takie wynagrodzenia dostają nauczyciele w czasie wakacji. Oto ich zarobki! Sprawdź Nauczyciele ze względu na specyfikę swojej pracy zatrudnieni są w oparciu o Kartę Nauczyciela. I choć nie każdy zdaje sobie sprawę to zgodnie z tym dokumentem etat nauczyciela wynosi 40 godzin tygodniowo, z czego 18 godzin to praca "przy tablicy". A jak nauczyciele zarabiają w czasie wakacji? Sprawdzamy. 📢 Kuchenne Rewolucje w Rawiczu. Magda Gessler zmieniła bar ,,Głodny Polak'' w bistro ,,Nasyceni Nakarmieni''. Jakie menu zaoferuje lokal? Od kilku dni w Rawiczu trwają zdjęcia do kolejnego odcinka Kuchennych Rewolucji. Magda Gessler z ekipą pojawiła się w lokalu Głodny Polak. Jej wizytę śledzą też sami mieszkańcy Rawicza, który witali telewizyjną gwiazdę na placu Wolności i podglądają kulisy realizacji programu. Kiedy zobaczymy go na ekranach?

📢 Wakacje z piekła rodem - brudne łazienki w hotelu i grzyb na ścianach. Przecież nie tak to powinno wyglądać! Słońce, plaża, ciepła woda, smaczne jedzenie i brak zmartwień – brzmi jak idealne wakacje. Sezon urlopowy tuż tuż, plany zrobione, noclegi zarezerwowane. Niestety zdarza się, że rzeczywistość nawet w najmniejszym stopniu nie ma się do marzeń, oczekiwań i obietnic składanych przez biura podróży. Grzyb na ścianach, brudne łazienki i plaża – między innymi takie „atrakcje” zastali uczestnicy ubiegłorocznych wczasów w Turcji. 📢 Wielkopolskie Pyzdry nowym cudem Polski 2024 według magazynu National Geographic Traveler. To wystrzałowe miasto i ma ciekawe zabytki! Czytelnicy National Geographic Traveler, którzy każdego dnia oddawali swe głosy na 48 nominowanych miejsc i obiektów z całej Polski, wybrali ostatecznie 16 nowych cudów Polski 2024 roku. W tegorocznej edycji plebiscytu oddano łącznie rekordowe 258 tys. głosów. Wśród nagrodzonych jest wielkopolskie miasto.

