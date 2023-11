Prasówka 24.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wprost ociekają luksusem! Takie są najdroższe domy pod Poznaniem. Zobacz piękne posiadłości na sprzedaż. Mamy zdjęcia i ceny”?

Prasówka 24.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wprost ociekają luksusem! Takie są najdroższe domy pod Poznaniem. Zobacz piękne posiadłości na sprzedaż. Mamy zdjęcia i ceny Tak wygląda 10 najpiękniejszych i zarazem najdroższych rezydencji w okolicach Poznania. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są luksusowe domy z prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż pod Poznaniem. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia oraz ceny nieruchomości.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 24.11.23

📢 Po tych studiach w Poznaniu zarobisz najwięcej! Mamy najnowszy raport. Sprawdź Na podstawie raportów ELA łatwo zobaczyć, którzy absolwenci poznańskich uczelni zarabiają najwięcej. Wyniki obejmują średnie miesięczne wynagrodzenia brutto ze wszystkich źródeł wśród pracujących absolwentów.

📢 Niż Niklas w natarciu! Wieje także w Poznaniu. Drzewo przewróciło się na samochód na ul. Śniadeckich Nad Polskę nadciągnął niż Niklas powodujący silny wiatr. Zrobiło się bardzo niebezpiecznie i groźnie, szczególnie dla kierowców. - W czwartkowe popołudnie drzewo przewróciło się na samochód stojący przy ul. Śniadeckich w Poznaniu - poinformował nas Czytelnik.

Prasówka 24.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [24.11.23] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek.

📢 Tak mieszkają Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [24.11.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [24.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis". Zobaczcie! [24.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Agata Buzek - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 47 lat. Zobaczcie zdjęcia! [24.11.2023] Tak dziś wygląda Agata Buzek. Niedawno skończyła 47 lat. Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [24.11.2023] Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach! To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak dziś wygląda Mateusz Maga z TOP Model. Zobaczcie, jak się zmienił. Mamy zdjęcia! [24.11.2023] Tak się zmienił Mateusz Maga z TOP Model. Był objawieniem modelingu. Tak dziś wygląda. To model, o którym zrobiło się głośno po tym, jak wziął udział w "Top Model" w TVN. Występował też w programie "Agent. Gwiazdy". Brał udział w kampaniach reklamowych takich marek jak Prada i Gucci. Dziś mieszka w Londynie, gdzie zajmuje się metamorfozami i warsztatami modowym. Zobaczcie, jak się zmienił! 📢 Oto odważne zdjęcia Marty Manowskiej z "Rolnik szuka żony". Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [24.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych.

📢 Tak wygląda mieszkanie Magdy Mołek. Takie ma gniazdko w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia! [24.11.2023] Oto mieszkanie Magdy Mołek. Tak wygląda jej warszawskie gniazdko. Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a od pewnego czasu również youtuberka. Ma piękne mieszkanie w Warszawie. Hitem w jej czterech kątach jest kuchnia, nad którą internauci się wprost rozpływają. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek.

📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [24.11.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Magdalena Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [24.11.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Oto Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [24.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Oto Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Oby więcej takich naturalnych ludzi". Zobaczcie! [24.11.2023] Oto Aleksandra Żebrowska na bardzo odważnych zdjęciach. To żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie.

📢 Budynek Warty Poznań zostanie zrównany z ziemią! Tak wyglądał wysłużony obiekt w ostatnich latach. Zobacz zdjęcia Budynek Warty Poznań, który zlokalizowany jest przy Drodze Dębińskiej, zostanie wyburzony. To już przesądzone. O informacji poinformował klub. Jest to jeden z pierwszych kroków w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu. Przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Teraz pozostaną po nim wspomnienia oraz fotografie. 📢 Był altaną działkową, wyjedzie na poznańskie tory. Zabytkowy tramwaj pojawi się na Katarzynkach w Poznaniu Wagon doczepny S2D, tak zwany "Duży Szczeciniak", po remoncie wraca na poznańskie tory. Będzie go można zobaczyć w trakcie parady organizowanej z okazji 125-lecia tramwaju elektrycznego w stolicy Wielkopolski, a później podczas prezentacji taboru w zajezdni Madalińskiego. 📢 Śmiertelnie pobił poznańskiego zapaśnika. Olgierd M. trafił do aresztu. Nie przyznaje się do winy Poznański sąd tymczasowo aresztował w czwartek Olgierda M., który odpowie za skutkujące śmiercią ciężkie pobicie w 2020 r. poznańskiego sportowca Dominika Sikory. Podejrzany ukrywał się w Hiszpanii, w ostatnich dniach został ujęty przez tamtejszą policję.

📢 Wojsko sprzedaje mieszkania i domy! Oto nowe oferty od AMW. Ceny są okazyjne! Mamy zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Tragedia w Słupcy. Kobieta wpadła do stawu. Nie udało się jej uratować Tragiczne w skutkach zdarzenie miało miejsce w czwartek, 23 listopada w Słupcy. Po południu służby otrzymały wezwanie, że w stawie znajduje się kobieta. Niestety nie udało się jej uratować.

📢 W Poznaniu trwają niezwykłe targi. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia Gardenii na MTP Pokazy florystyczne, konferencje, strefa inspiracji oraz wiele więcej. Rozpoczęły się Targi Gardenia 2023 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Miłośnicy ogrodnictwa z całej Wielkopolski, Polski oraz z zagranicy zebrali się, by opowiadać o swojej życiowej pasji.

📢 Prosta czynność, niezwykły efekt – jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój? W świecie, gdzie ekran często zastępuje bliskość, istnieje magiczny klucz, który otwiera dziecięce umysły i serca – to książka. Wartościowa literatura nie tylko rozpala wyobraźnię najmłodszych. Uczy języka, logicznego myślenia i empatii. Potrafi też łączyć pokolenia. W polskich domach, szkołach i bibliotekach trwa czytelnicza rewolucja. Za sprawą kampanii „Mała książka – wielki człowiek” dorośli przypominają sobie o tym, jak dużą moc ma prosta czynność – czytanie dzieciom książek. 📢 Trwa wyburzanie kolejnych baraków na Dębcu w Poznaniu. Powstaną tam nowe mieszkania komunalne. Zobacz zdjęcia Baraki na poznańskim Dębcu stanowią relikt, o wyburzeniu którego mówi się od dawna. Dopiero od kilku lat są one stopniowo wyburzane, a w ich miejscu powstają nowe osiedla mieszkań komunalnych.

📢 Dzwonią do Ciebie te numery? Nigdy nie odbieraj! To próba oszustwa Metody wyłudzeń danych i pieniędzy przez telefon są stałe. Zawsze dochodzi do jakiegoś zdarzenia, które ma nas zestresować. Tu już powinna się zapalić nam czerwona lampka. A jeśli rozmówca chce nam pomóc, ale musimy działać szybko to już na 99% jest to przypadek oszustwa. Zobaczcie jak się bronić przez złodziejami i jakich numerów telefonów zdecydowanie nie odbierać.

📢 Wypadek w Modliszewku. Kierowca samochodu osobowego uderzył w przyczepkę sygnalizacyjną 22 listopada o godzinie 8.53 do służb ratunkowych wpłynęła informacja dotycząca wypadku drogowego na drodze S5 w miejscowości Modliszewko. Na miejsce zdarzenia zadysponowano trzy zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gnieźnie oraz po jednym zastępie z OSP w Modliszewie i OSP w Mielnie.

📢 Gostyńscy policjanci poszukują zaginionej 14-latki. Proszą o pomoc w jej odnalezieniu Gostyńscy policjanci prowadzą poszukiwania 14-letniej Weroniki Dominiczak. Nastolatka ostatnio widziana była we wrześniu. Od 31 października rodzina nie ma z nią kontaktu. 📢 „Tytoniowa szajka” spod Konina w rękach policji. Zobaczcie wideo z zatrzymania! Grupa przestępcza zajmująca się handlem nielegalnymi papierosami i tytoniem na terenie powiatu konińskiego została rozbita przez straż graniczną i poznańską CBŚP. Zatrzymano cztery osoby, w tym mężczyznę, który miał kierować „tytoniową szajką”. 📢 Kibice Widzewa nie przyjadą na mecz z Lechem Poznań. Jest to efekt marcowych wydarzeń Do meczu Lecha Poznań z Widzewem Łódź pozostało już niewiele czasu. Aktualnie do wejścia uprawnionych jest ponad 23 tysiące kibiców. Podczas pojedynku w sektorze gości zabraknie fanów Czerwono-Biało-Czerwonych. Jest to efekt wydarzeń, jakie miały miejsce w marcowym spotkaniu między tymi drużynami na stadionie w Łodzi.

📢 Remont w centrum Poznania. Kolejne pół roku opóźnienia na ulicach 27 Grudnia, Kantaka i Gwarnej. Prace mają zakończyć się w czerwcu 2024 r. To już kolejny raz, kiedy władze Poznania zmieniają termin zakończenia remontu w centrum miasta. O następne pół roku zostaną wydłużone prace przy pl. Wolności i na ulicach 27 Grudnia, Kantaka i Gwarnej. Według najnowszych planów remont ma zakończyć się w czerwcu 2024 roku.

📢 Były prezes Lecha Poznań i Widzewa Łódź przed niedzielnym meczem: Dla mnie Kolejorz jest zdecydowanym faworytem! Andrzej Grajewski, były prezes Widzewa Łódź, a potem Lecha Poznań, nie udziela się ostatnio zbyt często w mediach. Dla "Głosu Wielkopolskiego", z okazji niedzielnego ligowego klasyka (początek godz. 17.30) zrobił jednak wyjątek. - Lech ma zdecydowanie lepszy skład, za drużyną z Bułgarskiej przemawiają statystyki, pod względem jakości piłkarskiej Widzew to niższa półka. Dla mnie Kolejorz jest zdecydowanym faworytem - twierdzi ekspert naszego programu "Wokół Bułgarskiej".

📢 Lech Poznań do końca roku zagra pięć meczów. Cel? Wycisnąć maksa! Piłkarze Lecha Poznań powoli kończą reprezentacyjne obowiązki. Nowa murawa przy Bułgarskiej jest już gotowa. W niedzielę rozpocznie się ostatni etap jesieni. 📢 IMGW ostrzega przed silnym wiatrem w Wielkopolsce! Zabezpiecz przedmioty, które może porwać wiatr Po raz kolejny w ciągu 24 godzin Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla całej Wielkopolski. Będzie ono obowiązywać do nocy z 23 na 24 listopada. 📢 Hałas i smród efektem wycinki? Doszło do likwidacji drzew w okolicach rezerwatu Morasko w Suchym Lesie Na terenach leśnych w okolicach rezerwatu Morasko w Suchym Lesie doszło do wycinki drzew. Mieszkańcy narzekają na usunięcie naturalnej bariery między nimi a drogą powiatową oraz wysypiskiem śmieci. Okazuje się jednak, że wycinka była konieczna - w innym razie zagrożony byłby rezerwat przyrody.

📢 Morderstwo w Puszczykowie. Przez 5 dni żył z trupami i dzieckiem, które o niczym nie wiedziało Wielkopolską wstrząsnęła informacja o zabójstwie, do którego doszło w miejscowości Puszczykowo koło Poznania. 42-letni Ukrainiec zabił swoją żonę oraz dwie córki, które udusił gołymi rękami. Mężczyzna przez 5 dni mieszkał z trupami.

📢 Brutalnie uderzył psa w centrum Grodziska Wielkopolskiego. Wszystko zostało nagrane. Teraz mężczyzna stanie przed sądem Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który w centrum Grodziska Wielkopolskiego brutalnie uderzył psa. Sprawa wyszła na jaw, bo w sieci pojawiło się nagranie. Odebrane właścicielowi zwierzęta przebywają w domach tymczasowych. 📢 Znany hotel w Poznaniu przechodzi metamorfozę. O Ikarze często bywało głośno w całym mieście Hotel Ikar w Poznaniu przechodzi metamorfozę, po której ma zyskać nowy, 4-gwiazdkowy standard. Od grudnia 2022 r. trwają zapowiadane od lat prace przy jego przebudowie. Obiekt zostanie rozbudowany i gruntownie zmodernizowany. Zmiany obejmą też układ drogowy i zagospodarowanie terenu dookoła hotelu. Wszystko to ma kosztować prawie 90 milionów złotych.

📢 Absolutny rekord w teleturnieju "Jeden z dziesięciu"! Pan Artur zdobył maksymalną liczbę punktów Mieszkaniec Śliwnik, Artur Baranowski, pobił rekord w teleturnieju "Jeden z dziesięciu" emitowanym w TVP 1. W finale odcinka wyemitowanego 22 listopada, zdobył on 803 punkty, odpowiadając poprawnie na wszystkie 40 pytań. 📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał wieżowiec Bałtyk w Poznaniu Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku. 📢 Dwa nowe egzotyczne kierunki z lotniska w Poznaniu! Sprawdź, dokąd jesienią i zimą polecisz z Ławicy Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 To było kultowe miejsce w Poznaniu. Tak wyglądał dawny dworzec PKS Miał być na chwilę, a służył przez blisko 50 lat. Wspomnienie dawnego budynku dworca autobusowego w Poznaniu budzi u poznaniaków różne emocje. Jedni, niezadowoleni z obecnego dworca, wspominają go z sentymentem, inni cieszą się, że "wehikuł czasu" zniknął z panoramy miasta. W naszej galerii przypominamy, jak wyglądał w ostatnich latach przed zamknięciem. 📢 Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Tak wyglądają. Zobaczcie zdjęcia! [23.11.2023 r.] Oto wnętrza domu Artura z "Rolnik szuka żony". Artur jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1. Razem z rodzicami i dziadkami prowadzi ponad stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego domu. Mamy zdjęcia! 📢 Oto Rataje, Winogrady, Piątkowo i Żegrze na archiwalnych zdjęciach! Tak wyglądały osiedla w Poznaniu przed laty. Bardzo się zmieniły? Poznań na archiwalnych zdjęciach zaskakuje i fascynuje. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po poznańskich osiedlach. Zobaczcie Rataje, Winogrady, Piątkowo, Żegrze i Chartowo przed kilkudziesięciu laty. Czy bardzo się zmieniły? Oglądając te zdjęcia, może zakręcić się łezka w oku. Kliknij w naszą wyjątkową galerię i przekonaj się sam.

📢 Te rzeczy dostaniesz za darmo w Poznaniu! Zobacz meble, akcesoria i dekoracje do wzięcia bezpłatnie W serwisach ogłoszeniowych można znaleźć wiele ciekawych darmowych przedmiotów. Na mieszkańców Poznania czekają meble, naczynia i akcesoria do wzięcia za darmo. Dzięki nim bez wydawania zbędnych pieniędzy urządzimy mieszkanie, a wyposażenie może posłużyć nam jeszcze przez wiele lat. Zebraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia rzeczy do wzięcia za darmo w Poznaniu zamieszczone w serwisie OLX w listopadzie.

📢 Poznań to jest miasto doznań! Oto 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Tak wyglądało kultowe miejsce w Poznaniu na początku XX wieku. Czy bardzo się zmieniło? Zobacz archiwalne zdjęcia! Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedno z najbardziej znanych miejsc w stolicy Wielkopolski. Odbywa się tam wiele różnorodnych wydarzeń, na które zjeżdżają się tłumy zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Ten kultowy na mapie Poznania punkt przez lata się jednak mocno zmienił. Jak wyglądał na początku XX wieku? Zobacz nasze archiwalne zdjęcia! 📢 Tak wyglądała naprawdę polska wieś w czasach "Znachora". Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Święte prawo własności kontra interes mieszkańców. Radni postawili na plac zabaw zamiast serwerowni na Naramowicach w Poznaniu Radni miejscy uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Karpiej w Poznaniu. W jego ramach część terenu należącego do spółki Talex stanie się miejskim placem zabaw.

📢 Tym zawodom na razie nie zagrozi sztuczna inteligencja! Oto 16 bezpiecznych profesji Jak wynika z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service niemal co trzecia firma w Polsce zwolniła kogoś w ostatnich 12 miesiącach po wdrożeniu AI oraz automatyzacji. Są jednak zawody, które nie są zagrożone. 📢 Wypadek ciężarówki na S11 w kierunku Wrocławia. Pojazd zablokował drogę Na drodze S11 niedaleko Rokietnicy doszło do wypadku z udziałem ciężarówki. Pojazd zablokował przejazd na jezdni w kierunku Wrocławia. Jedna osoba została ranna.

📢 Pożar w Starym Karolewie koło Kalisza. Pożar w gospodarstwie zajmującym się hodowlą drobiu Wielki pożar w Starym Karolewie. Około 21.00 zaczęły palić się tam budynki w gospodarstwie zajmującym się hodowlą drobiu. Na miejscu było około 13 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek cały był objęty ogniem. 📢 Duży wypadek na DK92. Zderzyły się cztery ciężarówki. Koniec utrudnień na trasie! Jedna osoba została ranna w zderzeniu czterech ciężarówek i pojazdu osobowego, do którego doszło w czwartkowy poranek w miejscowości Przyborki (pow. wrzesiński). W wyniku wypadku droga krajowa nr 92 była zablokowana w kierunku Wrześni. Przywrócono ruch na jednym pasie drogi krajowej nr 92 w kierunku Wrześni i Konina. 📢 COVID-19 w natarciu. Są kolejne ograniczenia odwiedzin w szpitalach w Wielkopolsce. Wrócą obowiązkowe maseczki? Wielkopolski Sanepid w Poznaniu odnotował w tym miesiącu 9 zgonów spowodowanych koronawirusem. W samej Wielkopolsce w listopadzie liczba zakażeń przekroczyła już ponad dwa tysiące - informuje rzecznik prasowy sanepidu w Poznaniu. Kolejne szpitale wprowadzają ograniczenia odwiedzin związane z rozprzestrzenianiem się choroby.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [23.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia! 📢 Ta historia wyciska łzy z oczu. Pies Px jeździł koleją. Już nie będzie witać podróżnych na stacji w Białośliwiu To wzruszająca historia, która opowiada o niełatwych losach psa o imieniu Px, który ostatnie dziesięć lat spędził na stacji kolejowej w Białośliwiu. Tam, każdego dnia, radośnie witał podróżnych, a gdy miał ochotę, to wybierał się z nimi w trasę. Zawsze wsiadał do jednego wagonu, swojego ulubionego miejsca na ziemi.

📢 To na tym meczu Lecha Poznań z Widzewem kibice siedzieli... na murawie. Pamiętne mecze Kolejorza z łodzianami W niedzielę, 26 listopada o godzinie 17.30 po raz 69. dojdzie do ekstraklasowego pojedynku między Lechem Poznań a Widzewem Łódź. Wiele tych spotkań w historii obfitowało w sporo emocji. W którym meczu Lecha z Widzewem przyszło najwięcej kibiców? Jak zakończył się pierwszy mecz między tymi zespołami? Który wielki piłkarz zmarnował karnego przy Bułgarskiej? Jak zakończyła się walka o europejskie puchary pod koniec XX wieku? 📢 Nierealne terminy zakończenia remontu Starego Rynku w Poznaniu. "Prezydent Jaśkowiak często nie pamięta co mówi" Kilka miesięcy temu prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapowiadał, że remont Starego Rynku w Poznaniu zakończy się 20 listopada. Remont wciąż trwa, a prezydent tłumaczy, że to był "ambitny plan".

📢 Wielkie spotkanie branży kamieniarskiej w Poznaniu. Trwają Stone Targi Branży Kamieniarskiej. Zobacz zdjęcia Stone Targi Branży Kamieniarskiej odbywają się właśnie na terenie poznańskiego MTP. To wielkie spotkanie przedstawicieli tej branży potrwa do piątku, 24 listopada. 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2023 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2023 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2023 r.? 📢 Wraca sprawa porwania mężczyzny w centrum Poznania. Policja zatrzymała dwie osoby. W tle oszustwa na BLIK Porachunki finansowe miały być tłem chwilowego pozbawienia wolności 35-latka, którego w ubiegłym tygodniu nieznani mężczyźni siłą wciągnęli do samochodu w centrum Poznania. Policjanci zatrzymali dwie z czterech osób zamieszkanych w tę sprawę - podała w środę policja.

📢 Tłok w pociągach do Poznania zniknie. Samorząd uruchomi dodatkowe połączenia. Wiemy, na jakich trasach będą kursowały Już 10 grudnia w życie wejdzie nowy, roczny rozkład jazdy na kolei. Samorząd Województwa Wielkopolskiego przygotował dla pasażerów niespodziankę, dzięki której częściowo zostanie rozładowany tłok w pociągach do Poznania. Chodzi o krótkie, aglomeracyjne połączenia kolejowe. 📢 Oto metamorfoza Kasi Berg z "Na Wspólnej". Tak zmieniła się Julia Chatys Julia Chatys to aktorka młodego pokolenia, która w wieku 15 lat zaczęła grać w serialu "Na Wspólnej" i do dziś możemy ją oglądać w produkcji. Nie wszyscy wiedzą, że aktorka ma bogate doświadczenie w dubbingowaniu. Julia swój głos podkładała już w wieku 10 lat. Aktualnie poza grą w popularnej telenoweli możemy ją oglądać na deskach teatru. Zobaczcie jak się zmieniła.

📢 Te fryzury odejmą lat. Zobacz, jakie uczesania odmładzają Kobiety zdecydowanie częściej zmieniają fryzury niż mężczyźni. Panie mają też zdecydowanie większy wybór uczesań, co rodzi często problem w podjęciu decyzji. Mamy dla Was kilka propozycji, które pozwolą Wam wybrać odpowiednie uczesanie. Zobaczcie garść pomysłów i inspiracji na fryzury na święta Bożego Narodzenia. 📢 To odliczysz od podatku w 2024 roku i sporo zyskasz. Te ulgi musisz odliczyć Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 "To miejsce stanie się piękną wizytówką". Dworzec kolejowy w Murowanej Goślinie odzyska dawny blask. Kilkumilionowa dotacja przyznana Dworzec kolejowy w Murowanej Goślinie doczeka się rewitalizacji. Na to zadanie tutejszemu magistratowi udało się pozyskać 6,22 mln zł z rządowego programu Polski Ład.

📢 Niebezpieczny przejazd kolejowy na Dębcu w Poznaniu. Mieszkańcy codziennie ryzykują życiem, aby zdążyć do pracy czy szkoły! Przejazd kolejowy na ulicy Opolskiej w Poznaniu jest zamknięty przez ponad połowę doby. Wiele osób niejednokrotnie spóźniło się przez niego do pracy czy szkoły. Dlatego też wiele osób przechodzi przez niego nielegalnie, nierzadko ryzykując swoje życie. Ryzykujących jest tak wielu, że zdążyli oni już nawet wydeptać dzikie przejście. 📢 Pociągiem z Poznania do przepięknej czeskiej Pragi w 6 godzin! Znamy ceny biletów. Kiedy pierwsze kursy? To już pewnie - z czeskiej Pragi do Trójmiasta, przez Poznań i Wrocław dojedziemy w grudniu 2024 roku. Czeskie ministerstwo transportu poinformowało o planowanym czasie przejazdu pociągu. Pojawiły się także nieoficjalne informacje o planowanych cenach biletów.

📢 Stary Rynek w Poznaniu miał być skończony, a prace nadal trwają. Jacek Jaśkowiak: "Ja takich deklaracji nie składałem, tylko moi zastępcy" Według zapowiedzi władz Poznania remont Starego Rynku miał zakończyć się 20 listopada. Tymczasem nie ma szans na zakończenie remontu w takim terminie. Prezydent Poznania powiedział we wtorek, że taki termin deklarowali jego zastępcy, jednak był on "zbyt ambitny". Skrytykował on także zadaszenie zainstalowane nad pasażem przy budynku Arsenału.

📢 Anna Mucha z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [22.11.2023 r.] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Magda Gessler odmieniła kolejną restaurację w Poznaniu. Pomylone Gary to teraz Bistro Pyr pyr pyr. Oto menu i ceny po Kuchennych rewolucjach Bistro Pyr pyr pyr jest już po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Słynna restauratorka przyjechała po Poznania, by pomóc Ani i Kubie w postawieniu lokalu na nogi. Wszystko wskazuje na to, że się udało. Wiemy, ile kosztują dania z nowego menu. Sprawdź ceny i zobacz, jak teraz wygląda Bistro Pyr pyr pyr - dawniej Pomylone Gary - przy ul. Głogowskiej w Poznaniu.

📢 Były piłkarz Lecha zmarł w nieludzkich warunkach? Zakład broni się przed zarzutami. "Nie ma zgody na coś takiego wobec człowieka" W poniedziałek wieczorem, 20 listopada zmarł były piłkarz Lecha, 81-letni Czesław Szczepankiewicz. Rodzina jest zbulwersowana traktowaniem go przez placówkę leczniczą, która z kolei kompletnie nie zgadza się z taką oceną i wydała nawet specjalne oświadczenie.

📢 O włos od tragedii w Wielkopolsce! Metalowy element odpadł z ciężarówki i przebił szybę jadącej za nią osobówki. "Kierowca był w szoku" Metalowy element z ciężarówki przebił szybę i znalazł się na siedzeniu pasażera jadącego za nią peugeota. Na całe szczęście, nikt nie siedział na tym miejscu. 📢 Hipokrates 2023. Najlepsi specjaliści ochrony zdrowia w Wielkopolsce nagrodzeni We wtorek, 21 listopada odbyła się oficjalna gala plebiscytu „Hipokrates Wielkopolski 2023”, podczas której nagrodziliśmy najlepszych specjalistów ochrony zdrowia.

📢 Mamy horoskop chiński na 2024 roku. To czeka na nas w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia, a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie, co Was czeka. 📢 Takie dodatki na święta dostaną pracownicy w 2023 roku. Zobacz ile świątecznej premii dostaniemy Przed nami intensywny czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To czas wzmożonych wydatków. Prezenty, ozdoby czy przygotowanie światy to nie lada wydatek dla domowego budżetu. Podreperowaniem domowego budżetu będą świąteczne premie, które pracodawcy co roku wypłacają w okresie Bożego Narodzenia. Ile dostaniemy w 2023 roku? Sprawdzamy.

📢 Betlejem Poznańskie 2023 na MTP oficjalnie wystartowało. Warto tam zajrzeć i poczuć świąteczny klimat! Stragany, lodowisko, domek Świętego Mikołaja, zjazdy na pontonach, lodowisko, karuzela wenecka, autodrom - to tylko część z zaplanowanych atrakcji przygotowanych przez organizatorów Betlejem Poznańskiego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Warto tam zajrzeć i poczuć świąteczny klimat!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 21.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Paragony grozy w Poznaniu! Takie są ceny na świątecznym jarmarku na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile! Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach.

📢 Wstrząsające okoliczności zabójstwa w Puszczykowie. 42-latek wyjaśnił, dlaczego zamordował żonę i dwie córeczki. "Był jakiś dziwny" Podejrzany o potrójne zabójstwo w Puszczykowie usłyszał zarzuty. 42-letni Obywatel Ukrainy Serhii T. przyznał się do zabójstwa swojej 29-letniej żony Julii oraz dwóch córek 4,5-letniej Darii i 1,5-rocznej Marii, które udusił gołymi rękami. Mężczyzna wyjaśnił śledczym, że zbrodni dokonał 13 listopada po kłótni z żoną. Po wszystkim planował odebranie sobie życia, jednak "zabrakło mu odwagi". Ostatecznie o tym, co zrobił, powiedział ochroniarzowi z galerii handlowej w Poznaniu. 📢 Uważaj! Takimi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę. Oto popularne poznańskie wyzwiska. Prezentujemy bardzo niegrzeczną listę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ".

📢 To prawdziwe okazje! Kup tani dom od komornika w Wielkopolsce. Oto najnowsze licytacje komornicze. Mamy zdjęcia i ceny W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w listopadzie i grudniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Zegarek / smartwatch dla dziecka Smartwatch dla dziecka to nie tylko stylowy gadżet, ale także klucz do jego bezpieczeństwa online. Odkryj, jak wybrać idealny model, który zagwarantuje Twojemu dziecku rozrywkę, zabawę i kontakt z rówieśnikami, a Tobie spokój o jego bezpieczeństwo. 📢 Tu w Poznaniu powstanie nowy wielki market! Tak obecnie wygląda miejsce po starym Tesco przy ul. Serbskiej Na miejscu dawnego Tesco przy ul. Serbskiej 7 powstanie już wkrótce nowy wielki market. Kompleks handlowy na poznańskim Wilczaku wzbogaci się o sklep z sieci Leroy Merlin. Jak teraz wygląda to miejsce?

📢 Wielki pożar w Skórzewie koło Poznania. 20 osób zostało ewakuowanych. Ogień został opanowany. Zobacz zdjęcia 18 zastępów straży walczy z pożarem hali produkcyjnej w podpoznańskim Skórzewie. W poniedziałkowy poranek ogień objął tam obiekt zakładu wytwarzającego wafle. Pożar nie został jeszcze opanowany. 📢 Te znaki zodiaku nie mają szczęścia. Oto znaki, którym towarzyszy niefart Czy zdarza Wam się myśleć, że prześladuje Was pech? Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, czasem wszystko się udaje, a innym razem mimo trudu włożonego w zadanie nic nam nie wychodzi. A myśleliście kiedyś że pech prześladuje Was zdecydowanie za często? Może wpływ na to ma znak zodiaku? Okazuje się, że niektóre znaki przyciągają pecha jak magnes. Zobaczcie, kto jest na liście!

📢 Skończą zgodnie z planem? Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz efektowne zdjęcia z lotu ptaka! Zdążą czy nie zdążą? Mieszkańcy stolicy Wielkopolski i turyści zastanawiają się, czy ekipy remontowe uporają się z wielkim remontem Starego Rynku w Poznaniu zgodnie z terminem. Czas płynie nieubłaganie, a zasadnicze roboty budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie listopada. W ostatnich dniach prace wyraźnie przyspieszyły. Można to zaobserwować na najnowszych - efektownych zdjęciach z lotu ptaka. Zobaczcie, jak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Robi wrażenie? Oceńcie sami!

📢 Tak wyglądał dworzec Poznań Główny. Został zamknięty 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Oto wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu. 📢 Biżuteria PRL - zdjęcia, aktualne ceny z OLX. Niektóre pierścionki, kolczyki i bransoletki po latach zapomnienia są warte majątek W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Takich bombek z PRL-u poszukują kolekcjonerzy - zdjęcia. Stare świąteczne ozdoby są dziś warte fortunę Masz w kartonach stare bombki i ozdoby choinkowe? Wyrzuciłeś? Żałuj! Od jakiegoś czasu choinkowe bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Zobacz popularne peerelowskie bombki. Takich poszukują kolekcjonerzy i zapłacą za nie fortunę. Czar wspomnień gwarantowany.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Zgłoś kandydatów do nagród dla sportowców, trenerów, drużyn i sportowych talentów Rozpoczynamy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Głosowanie rozpoczęte. Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Rozpoczęło się głosowanie, a na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł!

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji!

📢 Na tych uczelniach w Poznaniu studiuje najwięcej studentów! Stolica Wielkopolski to bardzo uniwersyteckie miasto Poznań to jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce. Pod względem liczby studentów przypadających na 1000 mieszkańców stolica Wielkopolski zajmuje pierwsze miejsce wśród największych polskich miast! Sprawdziliśmy, które uczelnie w Poznaniu wybiera najwięcej osób. 📢 Matura 2022: geografia ODPOWIEDZI. Co było? TUTAJ sprawdzisz POPRAWNE ODPOWIEDZI z matury z geografii na poziomie rozszerzonym! MATURA 2022 GEOGRAFIA POZIOM ROZSZERZONY - mamy poprawne ODPOWIEDZI. Tegoroczna matura zbliża się ku końcowi. W środę, 18 maja od godziny 9 maturzyści zmagali się z egzaminem na poziomie rozszerzonym z geografii. O co pytano na maturze z geografii? Mamy poprawne odpowiedzi! W rozwiązaniu arkusza pomogli nam nauczyciele z poznańskich szkół średnich. Sprawdź je w galerii!

iPolitycznie: Czy Donald Tusk zawetuje zmiany w unijnych traktatach?