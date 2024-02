Prasówka 25.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź!”?

Prasówka 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 3-letni chłopiec zniknął dziadkowi z oczu i wpadł do zbiornika wodnego w Ludwikowie. Dziecko jest w stanie głębokiej hipotermii Chłopiec, który w sobotę został znaleziony w zbiorniku wodnym w Ludwikowie, jest w stanie głębokiej hipotermii. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie natychmiast podjęto działania mające na celu podniesienie jego temperatury ciała.

📢 Wielkopolska na memach. Tak internauci żartują z województwa wielkopolskiego! Co bawi ich najbardziej? Zobacz obrazki! Parafrazując popularny żart rodem z "Familiady", można powiedzieć, że więcej niż jedno miasto, z którego można żartować, to Wielkopolska. Internauci już dawno się o tym przekonali, tworząc wiele zabawnych obrazków. Co w województwie wielkopolskim bawi najbardziej? Sprawdź!

Prasówka 25.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Lech Poznań - Śląsk Wrocław. Wynik 0:0. Hit jak zupa bez pieprzu i soli. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań w hicie kolejki zremisował 0:0 ze Śląskiem Wrocław. Sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. Kolejorz nie wykorzystał szansy, by wskoczyć na fotel lidera. Szkoda, ale remis trzeba zaakceptować, bo przeciwko wrocławianom, nasi piłkarze ostatnio notowali dużo gorsze wyniki.

📢 Lech Poznań zaprzepaścił okazję na wskoczenie na fotel lidera. Kolejorz zremisował z wiceliderem ekstraklasy Lech Poznań nie wykorzystał doskonałej szansy, aby wskoczyć na fotel lidera. Kolejorz w sobotnim hicie 22. kolejki piłkarskiej ekstraklasy zremisował ze Śląskiem Wrocław 0:0. Mimo że poznaniacy mieli szanse na zdobycie trzech punktów, nie potrafili pokonać Rafała Leszczyńskiego. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [25.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 "Demolka" na plaży w Wągrowcu. Ciężki sprzęt równa z ziemią kultowe budynki! Mamy zdjęcia Ruszyła właśnie rewitalizacja plaży w Wągrowcu. Pierwszy kror to wyburzenie infrastruktury, która towarzyszyła mieszkańcom przez lata. Proces rozbiórki architektury na miejskiej plaży w Wągrowcu właśnie się rozpoczął. Nasz fotoreporter był na miejscu. 📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi... Oto archiwalne zdjęcia z budowy Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii.

📢 Co za strata! Oto najpiękniejsze kamienice Poznania wymazane przez historię. Gdyby nadal stały zachwycałyby mieszkańców i turystów Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie. 📢 Ponad 100 tysięcy osób pracuje w Poznaniu, ale w nim nie mieszka! Kto przyjeżdża do pracy do Poznania? 15 najpopularniejszych kierunków Ponad 100 tysięcy osób pracuje w Poznaniu, ale w nim nie mieszka - wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego. Ci, którzy przyjeżdżają do pracy w Poznaniu mieszkają w ponad 1400 gminach w całej Polsce. Skąd najczęściej przyjeżdżają pracownicy poznańskich firm?

📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu. Znalazły się w ogólnopolskim rankingu. Sprawdź listę! Portal waszaedukacja.pl przygotował najnowszy ranking najlepszych szkół podstawowych w kraju. Wśród nich znalazło się kilka z Wielkopolski. Sprawdziliśmy, które miejsca zajęły placówki ze stolicy naszego województwa. Zobacz 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu! 📢 Te samochody złodzieje kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy! 📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Rozegrały się tu wyjątkowo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Tomasz Adamek - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [24.02.2024] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Savage - tak dziś wygląda Roberto Zanetti, twórca hitów lat 80. i 90. Mamy zdjęcia! [25.02.2024] Savage to pseudonim artystyczny włoskiego artysty, Roberta Zanettiego, który dorobił się też przydomka - król italo disco. Niezliczone generacje słuchały jego przebojów, takich jak "Don’t Cry Tonight" czy "Only You". Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z jego roli jako kompozytora dla ikon lat 80., takich jak Radiorama, Double You czy Corona. Nie można również zapomnieć, że to Savage stał za wielkim hitem "Uh la la la" Alexi. Sprawdźmy więc, jak dzisiaj prezentuje się Roberto Zanetti, czyli Savage. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

📢 Syn Andrzeja Seweryna. Maximilien ma już 34 lata i też jest aktorem. Zobaczcie zdjęcia! [25.02.2024] Oto Syn Andrzeja Seweryna. Ma już 34 lata. Tak dziś wygląda Maximilien Seweryn. Andrzeja Seweryna nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z najlepszych polskich aktorów. Znamy go z takich filmowych hitów, jak "Ziemia obiecana", "Lista Schindlera", "Ogniem i mieczem" czy "Rojst". O jego synu Maximilienie wiemy dużo mniej. A to już 32-letni mężczyzna, który podobnie jak ojciec, został aktorem. Tak dziś wygląda Maximilien Seweryn. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [25.02.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [25.02.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [25.02.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

📢 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [25.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Tak wygląda syn Andrzeja Gołoty. Andrzej Junior jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! [25.02.2024] Andrzej Gołota Junior, syn legendarnego polskiego boksera Andrzeja Gołoty, nie kroczy śladami ojca na arenie sportowej. Choć zaczynał swoją przygodę z boksem, szybko znalazł swoje własne pasje i drogę życiową. Tak dziś wygląda syn Andrzeja Gołoty. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [25.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [25.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [25.02.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Kuchenne Rewolucje w Nowym Tomyślu. "Bistro Koszyki" zmieniło się pod skrzydłami Magdy Gessler Nowy sezon programu "Kuchenne Rewolucje" z Magdą Gessler na czele zagościł w Nowym Tomyślu. Jak zmieniła się restauracja "Oaza Smaku"? Teraz lokal nazywa się "Bistro Koszyki".

📢 Ekumeniczne nabożeństwo w Poznaniu w drugą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie. Zobacz zdjęcia W sobotę w Poznaniu odbyło się ekumeniczne nabożeństwo w drugą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie. Modlono się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia.. 📢 Kulinarne hity PRL - ZOBACZ PRZEPISY. TE POTRAWY kiedyś gościły na stołach. Sprawdźcie przepisy i przypomnijcie sobie niezwykłe smaki! Kulinarne hity PRL to z pewnością temat, który wielu Polakom kojarzy się z nostalgicznie wspominanymi czasami minionych dekad. To okres, w którym przepisy na potrawy były czasem ograniczone ze względu na dostępność składników, ale jednocześnie kreatywność i umiejętności kulinarne ludzi były na bardzo wysokim poziomie. Przypomnij sobie smaki dzieciństwa i zajrzyj do naszej galerii! Specjalnie dla was zebraliśmy również przepisy.

📢 Bezkoniec, czyli różne ujęcia wojny w Ukrainie. Te zdjęcia są szczere... aż do bólu. Zobaczysz je na wystawie w Pix.house w Poznaniu W sobotę, 24 lutego galeria Pix.house w Poznaniu inauguruje zostanie kolejny sezon. Wystawa poświęcona jest przedstawieniu wielu obliczy wojny w Ukrainie.

📢 Wybory samorządowe 2024. Natalia Szalaty kandydatką PiS na prezydenta Gniezna. "Kobieta jest siłą, czas jej zaufać!" Radna powiatowa Natasza Szalaty została kandydatką Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Gniezna. W wyścigu do prezydenckiego fotela w pierwszej stolicy Polski będzie rywalizować m.in. z Michałem Powałowskim, dotychczasowym zastępcą prezydenta, kandydatem Koalicji dla Pierwszej Stolicy. 📢 Grochówka, czołgi i tłumy zwiedzających! Trwa weekend z historią w parku Cytadela w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Na żywą lekcję historii do parku Cytadela w Poznaniu w 79. rocznicę zakończenia Walk o Poznań oraz okupacji niemieckiej zaprosiło poznańskie Muzeum Uzbrojenia.

📢 Tak jedzą pacjenci w szpitalach. Mamy zdjęcia szpitalnych talerzy Jedzenie w polskich szpitalach budzi sporo kontrowersji. W zdecydowanej większości placówek posiłki są nieapetyczne, źle zbilansowane, niesmaczne. Choć dieta dla osób chorych powinna być bardzo ważna to w szpitalach zwykle schodzi na dalszy plan. Zobaczcie, jak karmią w szpitalach. Mamy zdjęcia.

📢 Te osoby nie powinny pić mleka. Przy tych chorobach może zaszkodzić Mleko uznawane jest za ważny element zbilansowanej diety. Uznawane jest od dawna za jeden z najzdrowszych napojów, które poleca się pić zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Niestety przy niektórych schorzeniach powinniśmy go unikać. Zobaczcie dlaczego. 📢 Takie są najdziwniejsze nazwiska. Z nimi nie jest łatwo w życiu Nazwisko zwykle otrzymujemy po ojcu. Kobiety wstępując w związek małżeński przyjmują nazwisko męża - to jednak tylko zwyczaj, od którego coraz częściej się odchodzi. Kobiety często zostają przy swoim nazwisku, przyjmują nazwisko jako drugi człon, a także panowie przyjmują nazwisko żony. Niektóre polskie nazwiska chętnie byśmy zmienili. Oto kilka z nich.

📢 Osobom z tymi schorzeniami przysługuje renta. Te osoby dostaną świadczenie Renta inwalidzka to świadczenie wypłacane osobom niezdolnym do pracy z powodów zdrowotnych. Należy się szczególnie osobom, których zdrowie ucierpiało w miejscu pracy. Jakiej wysokości świadczenie trafia na konto osób, którym przyznano rentę? Zobaczcie także przez jakie schorzenia możemy otrzymać rentę. 📢 Poważny wypadek w Oborze pod Gnieznem. Samochód wjechał pod pociąg. Kierowca cudem przeżył! Zobacz zdjęcia Jedna osoba odniosła obrażenia po wypadku w miejscowości Obora pod Gnieznem, do którego doszło w sobotni poranek, 24 lutego. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg towarowy zderzył się z osobówką. 📢 Wysokie zarobki, wycinka lasów, poprzednicy. Rozmowa z nowym dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu Wiesław Krzewina, 19 stycznia przejął stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W rozmowie dla "Głosu Wielkopolskiego" opowiada szczerze co myśli o swoim poprzedniku, wycince lasów ochronnych Poznania oraz wysokich zarobkach.

📢 Zespół ABBA - tak teraz wyglądają członkowie zespołu. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków zespołu rozeszły się już w 1982 roku, ich przeboje nadal grywane są w stacjach radiowych na całym świecie. Sprawdźcie, jak przez lata zmienili się członkowie zespołu ABBA! 📢 Prawdziwe perełki na pchlim targu w Poznaniu. Co oferowali sprzedawcy na giełdzie staroci? Mamy zdjęcia! W niedzielnym poranek, 18 lutego jak co tydzień pod M1 przy ul. Szwajcarskiej 14 w Poznaniu odbył się pchli targ. Wydarzenie to w kalendarzach poznaniaków zapisane jest jako poszukiwanie skarbów w kopalni niesamowitych przedmiotów. Nie dostaniecie ich w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę! Co znalazło się na pchlim targu? Zobaczcie na zdjęciach!

📢 Rajd 19-latka z powiatu konińskiego w obszarze zabudowanym. Nie miał zapiętych pasów. Dostał potężny mandat! Konińscy policjanci przecierali oczy ze zdumienia. Urządzenie mierzące prędkość pokazało, że młody mężczyzna, który poruszał się w terenie zabudowanym, jedzie z prędkością 109 km/h. Kierowca został zatrzymany przez policjantów drogówki i z pewnością szybko pożałował swojego "wyczynu". Nadmierna prędkość nie była jedynym wykroczeniem jakiego się dopuścił. 📢 Warta Poznań może wyrzucić byłego trenera Lecha Poznań. Stawka spotkania jest ogromna serię gier PKO BP Ekstraklasy zakończy mecz dwóch zielonych drużyn. Warta Poznań podejmie w poniedziałek w Grodzisku Wielkopolskim Radomiak Radom. Najbliżsi rywale poznaniaków fatalnie rozpoczęli piłkarską wiosnę, tracąc aż 10 bramek. Nowy szkoleniowiec ekipy z Mazowsza - Maciej Kędziorek - który poprowadził Radomiaka w zaledwie pięciu meczach, już teraz walczy o posadę.

📢 Guru fitnessu i najgorętsza fanka Milika – podziwiajcie seksowną Agatycze [ZDJĘCIA] Agata Sieramska jest wspaniałą dziewczyną rezerwowego napastnika Juventusu Turyn i byłej gwiazdy reprezentacji Polski Arkadiusza Milika. 📢 Córka Izabelli Scorupco - tak dziś wygląda 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! [24.02.2024] Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oglądałeś "Znachora"? Tak wyglądała naprawdę polska wieś w tamtych czasach. Oto archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Zaginął 33-letni Michał. Wyszedł ze szpitala w Pile i ślad po nim zaginął. Może ktoś go widział? Policjanci z Piły proszą o pomoc w poszukiwaniach 33-letniego Michała, który od środy nie daje znaku życia. Może ktoś ma jakieś informacje na temat tego mężczyzny? 📢 Wężykowanie tramwajów na trasie PST. MPK Poznań i Modertrans pracują nad problemem Poznański radny Paweł Sowa złożył interpelację, w której zapytał o zjawisko wężykowania tramwajów na trasie PST w Poznaniu. Taki problem pojawił się z tramwajach kursujących popularną Pestką po jej remoncie. W szczególności dotyczył on wagonów dostarczonych przez firmę Modertrans. MPK Poznań przedstawiło planowane działania mające na celu wyeliminowanie problemu. 📢 Domy z licytacji w Wielkopolsce! Oto najtańsze domy na licytacjach komorniczych. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! Mamy zdjęcia W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy oferty z najtańszymi domami w województwie wielkopolskim w lutym i marcu 2024 roku. Ceny wywoławcze nie przekraczają 300 tysięcy złotych. Zobacz zdjęcia i szczegółowe informacje w naszej galerii!

📢 Wybuch w Śremie. Nie żyje mężczyzna, który ucierpiał w eksplozji. Zostawił list W czwartek, 22 lutego ul. Grottgera w Śremie doszło do wybuchu, który miał miejsce w jednym z mieszkań. Na miejsce wezwano służby ratunkowe oraz policję. Jedyną osobą poszkodowaną był mężczyzna przebywający w mieszkaniu. Został on przetransportowany śmigłowcem LPR z licznymi oparzeniami do szpitala. Niestety nie przeżył. Jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, wybuch mógł być efektem targnięcia się na własne życie przez 30-latka. Mężczyzna miał pozostawić list w języku ukraińskim. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania! Można się ubrać od stóp do głów. Zobacz oferty. Mamy zdjęcia i ceny! Ubierz się od stóp do głów z wojskiem! W sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można kupić koszule, spodnie, bluzy, a także obuwie i okrycia wierzchnie. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! W naszej galerii znajdziesz aktualne oferty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Same autentyki Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez. 📢 Lech Poznań szykuje się na kolejny hit. Zabraknie obrońcy i dwóch napastników. Przewidywany skład Kolejorza na mecz ze Śląskiem Po spotkaniu z Jagiellonią Białystok, Lech Poznań kolejny raz zmierzy się z zespołem, który od niego jest wyżej w tabeli. Tym razem w sobotnie późne popołudnie na Enea Stadion przyjedzie wicelider - Śląsk Wrocław. Aktualna kadra poznaniaków wygląda coraz lepiej. Podczas spotkania z Wojskowymi zabraknie trzech zawodników. W jaki sposób trener Mariusz Rumak zaskoczy trenera Jacka Magierę? Oto przewidywany skład Niebiesko-Białych na pojedynek z wrocławianami.

📢 Wielkopolska tonie w wodzie. Mieszkańcy zostali więźniami swoich domów! "Czuję zażenowanie i rozpacz, ponieważ nie mam żadnego wyboru" Mieszkańcy okolic Swarzędza, Kościana i wielu gmin w Wielkopolsce codziennie przemierzają drogę do domu w kaloszach. Niektórzy z nich przez ulewy stali się wręcz więźniami własnych domów. Poziom wody w rzekach rośnie, zalewa pola i drogi. 📢 Pogrzeb Mariana Sworka w Poznaniu. Był uczestnikiem Poznańskiego Czerwca 1956 roku 23 lutego o godz. 12:30 na cmentarzu Junikowskim w Poznaniu spoczął Marian Sworek, były uczestnik Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Był uczestnikiem walk na ul. Kochanowskiego podczas których opanowywał czołgi. Za udział w Poznańskim Czerwcu został zatrzymany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

📢 Rudera w Poznaniu obok nowoczesnych osiedli. Co skrywa ponad 120-letnia kamienica na Jeżycach? [Zdjęcia] Kamienica przy ul. Świętego Wawrzyńca wyróżnia się spośród innych budynków swoim wyglądem. Odpadający tynk, stare okiennice i podwórko niczym z PRL-u. Tuż za kamienicą wyrastają się nowoczesne jeżyckie osiedla, a w kamienicy obok trwa remont budynku. Można by pomyśleć, że warto, aby miasto odremontowało stary, rozpadający się wręcz budynek. Jego historia jest jednak zupełnie inna.

📢 Powrót kultowego serialu "Dom". Tak teraz wygląda Andrzej Talar, czyli aktor Tomasz Borkowy Kultowy polski serial "Dom" powrócił na ekrany TVP. Mimo upływu ponad 40 lat od premiery pierwszego odcinka, losy mieszkańców warszawskiej kamienicy wciąż przyciągają uwagę widzów. Główną rolę w tej produkcji zagrał Andrzej Talar, w którego wciela się Tomasz Borkowy. Aktor wyjechał z Polski, tym bardziej więc jego wizyty na specjalne okazje wzbudzają zaciekawienie. Jak teraz wygląda Tomasz Borkowy? O tym piszemy poniżej oraz w naszej galerii. 📢 Pchli Targ w Poznaniu zmienia swoją lokalizację! Koniec giełdy przy Centrum Handlowym M1 Decyzja budzi duże kontrowersje wśród klientów! Znany i lubiany przez poznaniaków Pchli Targ zmienia swoją lokalizację. Od 5 maja tego roku giełda odbywać się będzie nie w Poznaniu przy galerii M1, a w Komornikach, na co narzekają kupujący. "Obawiam się, że będzie to początek końca giełdy" - mówi jeden z klientów.

📢 10 ulubionych potraw poznaniaków. Czy Twoja jest na liście? Oto smakowity ranking! Kuchnia wielkopolska, nazywana też kuchnią poznańską, ma swoje korzenie w historii regionu i kształtowana była przez różne wpływy kulturowe. Jej niepowtarzalność bierze się z unikalnej kombinacji tradycyjnych metod gotowania, lokalnych składników i wpływów innych kuchni. Niedawno zapytaliśmy Was o ulubione poznańskie potrawy. Reakcja była niesamowita, bo pod postem na Facebooku pojawiło się ponad sześćset odpowiedzi. Wybraliśmy propozycje, które w Waszych komentarzach pojawiały się najczęściej i przygotowaliśmy specjalny ranking. Oto 10 ulubionych potraw poznaniaków. Czy Twoja jest na liście?

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Tak na co dzień wygląda Luna! Artystka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji utworem "The Tower" Tak na co dzień wygląda Luna! Artystka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. Luna została wybrana jako reprezentantka naszego kraju na tegoroczną edycję Eurowizji, co wzbudza ogromne zainteresowanie. Wielu z was z pewnością zastanawia się, kim jest ta utalentowana piosenkarka, która będzie broniła naszych barw na międzynarodowej scenie muzycznej. Postanowiliśmy zebrać informacje na temat muzycznych osiągnięć Luny oraz uchylić rąbka tajemnicy z jej życia osobistego. Prezentujemy także stylizacje Luny. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły. 📢 Zuzanna Pactwa - tak wygląda ukochana Jarosława Bieniuka. To piękna modelka. Mamy zdjęcia Zuzanna Pactwa, znana modelka i bizneswoman, oraz Jarosław Bieniuk, były piłkarz i ojciec trojga dzieci z poprzedniego związku z Anią Przybylską, tworzą zgrany duet, który coraz częściej pokazuje się publicznie. Historia ich miłości zyskuje coraz większe zainteresowanie. Poznaj bliżej Zuzannę Pactwę, partnerkę Jarosława Bieniuka. Pokazujemy ją na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Grasz w lotto? Te liczby najczęściej padają w losowaniach [23.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Krajobraz księżycowy na alei Niepodległości w Poznaniu. Będzie kolejny letni remont w centrum miasta Poznańska aleja Niepodległości po mrozach wygląda jak ser szwajcarski – w jezdni jest pełno dziur i kolein. Zarząd Dróg Miejskich zapowiada, że nawierzchnia będzie wymieniana latem. Oznacza to, że będzie kolejny letni remont w centrum Poznania. Wcześniej poznańskie MPK zapowiedziało remont węzła tramwajowego przy Moście Dworcowym wraz z wymianą szyn na przejazdach drogowych.

Mamy prognozy marcowej waloryzacji emerytur w 2024 roku [23.02.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur.

📢 Czterolatka jako profesjonalna reporterka telewizyjna? W Suchym Lesie to nic nowego Pierwsza przedszkolna telewizja w Polsce – tak o sobie mówią dzieciaki i nauczyciele z niepublicznego przedszkola Natura w Suchym Lesie. Na swoich kanale na YouTube publikują nie tylko "Wiadomości", ale także inne programy - "Słówko na tydzień" czy "Maja w pogodzie". Pojechaliśmy zobaczyć jak wyglądają nagrywki. 📢 Szukasz lokalu na wynajem pod biuro lub sklep? ZKZL organizuje licytację 14 lokali użytkowych w Poznaniu Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu organizuje pierwszą w tym roku aukcję najmu lokali użytkowych. W piątek, 29 lutego będzie można wylicytować 14 lokali należących do miasta. To idealna okazja dla tych, którzy szukają miejsca pod biuro, sklep lub gastronomię. Zobacz, jakie lokale będzie można wylicytować. 📢 79 lat temu Poznań został wyzwolony spod okupacji niemieckiej. Zobacz jak wyglądało miasto zniszczone przez wojnę! 23 lutego 1945 r. skończyła się niemiecka okupacja Poznania. W trwających od końca stycznia walkach o miasto oraz we wcześniejszych nalotach na Poznań, zniszczonych lub uszkodzonych została ponad połowa budynków. Największe straty odnotowano w najcenniejszej części - na Starym i Nowym Mieście. Zobacz zdjęcia z pierwszych dni i miesięcy po wyzwoleniu Poznania!

📢 Śląsk ma starych znajomych z Lecha Poznań. Wśród nich najgorszy transfer Kolejorza ostatnich lat W sobotę do Poznania na mecz z Lechem przyjedzie rozdrażniony Śląsk. Wrocławianie zaliczyli spory falstart. Pojedynek z Kolejorzem może być starciem o fotel lidera. W składzie najbliższych gości jest kilku graczy z przeszłością w zespole Niebiesko-Białych. 📢 Prezes Wielkopolskiego ZPN o koszmarnym przeżyciu z ostatnich lat. Paweł Wojtala w szczerym wyznaniu o prześladowaniu przez stalkera Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego ZPN, były reprezentant i piłkarz Lecha, udzielił wywiadu Interii, w którym wyznał, że od sześciu lat jest prześladowany przez byłego męża swojej partnerki.

📢 Pręgierz na Starym Rynku w Poznaniu. Czy czeka go malowanie? PIM odpowiada Pręgierz wrócił na poznański Stary Rynek. Jak wskazują poznańscy urzędnicy, przeszedł on dokładną renowację. Tymczasem wygląda gorzej, niż przed odrestaurowaniem.

📢 Zapadły decyzje odnośnie drogi S11 od Kępna do Olesna. Początek trasy w Wielkopolsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dokonała wyboru wykonawców dla trzech odcinków budowy drogi ekspresowej S11 prowadzącej od Kępna w stronę autostrady A1. Planowana trasa rozpocznie się na terenie województwa wielkopolskiego. To właśnie tu ma połączyć się z wybudowaną obwodnicą Kępna. 📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy za nami! Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Autobus gotowy, pasażerowie są, kierowcy brak. MPK Poznań ma kolejne problemy z wypadaniem kursów? Wypadanie kursów jest jedną z największych bolączek poznańskiej komunikacji miejskiej. Nasz czytelnik spotkał się z takim zdarzeniem, kiedy autobus stał przy peronie, byli pasażerowie, ale kurs się nie odbył. Powodem była "sytuacja awaryjna", która sprawiła, że pojazd został skierowany do obsługi innej linii. Ale pasażerowie tej musieli sobie poradzić sami, korzystając z innych linii kursujących w okolicy.

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Rolnicy wyszli na drogi w całej Wielkopolsce. "Nie możemy pozwolić, aby rząd przymykał oko". Relacja godzina po godzinie "Nie możemy pozwolić aby rząd przymykał oko na import zboża i rzepaku z Ukrainy bez papierów, oraz na to, żeby ci którzy to pokazują byli zastraszani i ścigani przez ukraińskie służby" - mówią rolnicy. 20 lutego punktualnie o godz. 8:00 rozpoczął się kolejny protest rolników. Tym razem blokują najważniejsze węzły komunikacyjne Poznania. Śledź naszą relację na żywo. 📢 Nauka alternatywna w Poznaniu. W Ferajnie dzieci nie mają ocen, sprawdzianów i kartkówek. Sprawdziliśmy, jak wygląda taka edukacja! Dzieci w Ferajnie uczą się interdyscyplinarnie, nie ma sztywnego podziału na przedmioty, ale też ocen, kartkówek czy sprawdzianów. Mentor, jak dobry przyjaciel, ma z uczniami swoje tajemnice. W Ferajnie to ktoś więcej niż wychowawca klasy. - Mentorzy organizują życie codzienne, wspierają w rozwoju kompetencji społecznych, organizują z dzieciakami wycieczki i wyprawy - mówi Adriana Niedbała, założycielka fundacji.

📢 Zdobią ściany kamienic, bloków, szpitali i szkół. Widziałeś te murale w Poznaniu? Mijamy je w drodze do pracy lub szkoły - w ciągu ostatnich lat w Poznaniu powstało wiele murali. Barwne malowidła nie tylko zdobią ściany bloków i kamienic, ale też przypominają o ważnych wydarzeniach i postaciach. Niektóre mają też pozytywny wpływ na środowisko, w Poznaniu bowiem są także murale antysmogowe.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Ostanie pożegnanie Romana Szuberskiego. Tłumy na pogrzebie burmistrza Rogoźna Roman Szuberski, burmistrz Rogożna zmarł w środę 14 lutego. Pogrzeb samorządowca odbył się w sobotę 17 lutego. Ceremonia rozpoczęła się w kościele pw. Świętego Ducha w Rogożnie. 📢 Tyle dni będziemy czekać na zwrot pieniędzy z podatku w 2024 roku. Mamy przykłady z 2023 roku Zwrot podatku to dodatkowy przelew od urzędu skarbowego przy rozliczeniu podatkowym. W 2024 roku od 15 lutego będziemy mogli złożyć zeznanie podatkowe. Im szybciej wyślemy nasze rozliczenie, tym szybciej będziemy mogli otrzymać pieniądze. Zobaczcie, jak długo trzeba będzie czekać na zwrot podatku. 📢 Manicure francuski - paznokcie w tym stylu zawsze są na topie! Francuski manicure to stylizacja paznokci polegająca na pomalowaniu końcówek paznokci na biało lub kremowo, a reszty płytki paznokcia lakierem bezbarwnym lub o delikatnym różowym odcieniu. Ten klasyczny i elegancki styl manicure jest bardzo popularny, ponieważ pasuje do każdej okazji, od codziennych zajęć po eleganckie wydarzenia. Jeżeli cenisz sobie estetyczne rozwiązania stylizacji paznokci, koniecznie wejdź do naszej galerii zdjęć i zapoznaj się z inspiracjami manicure w stylu francuskim.

📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w ścisłej czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat.

📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia [18.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 10 najgorszych kierunków studiów. Tych studiów nie warto podejmować. W rankingu marketing i edukacja. Co jeszcze? Wybór kierunku studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu młodego człowieka. Od niej zależy nie tylko przyszła kariera zawodowa, ale także satysfakcja i rozwój osobisty. Okazuje się, że 44 proc. osób z wyższym wykształceniem żałuje wybranego kierunku studiów. ZipRecruiter opracował raport, z którego wyłoniono 10 najgorszych kierunków studiów. Czy te specjalizacje faktycznie są tak rozczarowujące?

