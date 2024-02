Prasówka 26.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź!”?

Prasówka 26.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 26.02.24

📢 Syn Andrzeja Seweryna. Maximilien ma już 34 lata i też jest aktorem. Zobaczcie zdjęcia! [26.02.2024] Oto Syn Andrzeja Seweryna. Ma już 34 lata. Tak dziś wygląda Maximilien Seweryn. Andrzeja Seweryna nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z najlepszych polskich aktorów. Znamy go z takich filmowych hitów, jak "Ziemia obiecana", "Lista Schindlera", "Ogniem i mieczem" czy "Rojst". O jego synu Maximilienie wiemy dużo mniej. A to już 32-letni mężczyzna, który podobnie jak ojciec, został aktorem. Tak dziś wygląda Maximilien Seweryn. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [26.02.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

Prasówka 26.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 15 najszybciej wyludniających się miast w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [26.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking!

📢 Oto wsie w Wielkopolsce o najdłuższych nazwach. Lider ma aż 24 litery! [26.02.2024] Najdłuższą nazwę w Polsce ma wieś leżąca w gminie Sokołów Małopolski pod Rzeszowem. Ma 38 liter i brzmi następująco: Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej. Sprawdziliśmy, jakie wsie w Wielkopolsce mają najdłuższe nazwy, gdzie możemy je znaleźć i ilu liczą mieszkańców. Lider ma aż 24 litery. Znajduje się w powiecie gnieźnieńskim ma 364 mieszkańców. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii. 📢 Oto Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! [26.02.2024] Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

📢 Tak wygląda syn Andrzeja Gołoty. Andrzej Junior jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! [26.02.2024] Andrzej Gołota Junior, syn legendarnego polskiego boksera Andrzeja Gołoty, nie kroczy śladami ojca na arenie sportowej. Choć zaczynał swoją przygodę z boksem, szybko znalazł swoje własne pasje i drogę życiową. Tak dziś wygląda syn Andrzeja Gołoty. Zobaczcie zdjęcia! 📢 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [26.02.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [26.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Oto Tomasz Adamek - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [26.02.2024] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia!

📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [26.02.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [26.02.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [26.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [26.02.2024] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca. 📢 Oto mieszkania na sprzedaż w Poznaniu w kamienicach. Tak wyglądają lokale w klimatycznych budynkach Klimatyczne i urokliwe kamieniczki, a w środku nich mieszkania czekające na swoich nowych właścicieli. Stare budownictwo zdecydowanie nie powinno się już kojarzyć ze złymi warunkami, ponieważ teraz można natrafić na wiele perełek. Oto najlepsze oferty mieszkań na sprzedaż w kamienicach w Poznaniu.

📢 Uwaga! W Wielkopolsce wystąpią gęste mgły. Widzialność spadnie poniżej 200 metrów! Ostrzeżenie meteorologiczne dla północnej Wielkopolski wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 📢 Karetka ugrzęzła w błocie przy drodze. Ratownikom pomogli strażacy z OSP Strażacy-ochotnicy zrzeszeni w ochotniczych strażach pożarnych nie tylko pomagają swoim kolegom z jednostek zawodowych w gaszeniu pożarów i innych specjalistycznych akcjach. Nie odmawiają też pomocy innym służbom ratowniczym jak choćby pogotowiu ratunkowemu.

📢 Dachowanie osobówki na autostradzie. A2 w kierunku Świecka zablokowana! Do wypadku osobowego auta doszło w niedzielę, 25 lutego tuż po godzinie 16.00 na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Łomnica (powiat nowotomyski). 📢 Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [25.02.2024] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach!

📢 Lech Poznań - Śląsk Wrocław. Wynik 0:0. Hit jak zupa bez pieprzu i soli. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań w hicie kolejki zremisował 0:0 ze Śląskiem Wrocław. Sytuacji bramkowych było jak na lekarstwo. Kolejorz nie wykorzystał szansy, by wskoczyć na fotel lidera. Szkoda, ale remis trzeba zaakceptować, bo przeciwko wrocławianom, nasi piłkarze ostatnio notowali dużo gorsze wyniki.

📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu! Zobacz, co sprzedawcy Giełdy Staroci przy M1 oferowali klientom Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"!

📢 Kibice Lecha Poznań pobili rekord frekwencji w lutym, ale bramek się nie doczekali Lech Poznań bezbramkowo zremisował ze Śląskiem Wrocław w hicie 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podczas spotkania na Enea Stadionie odnotowano rekordową frekwencję w lutym. Przy Bułgarskiej zameldowało się ponad 32 tysiące fanów. Zobaczcie, jak bawili się kibice podczas spotkania. 📢 "Wielki hotel oszpeci jezioro". Społeczny Poznań wzywa do ochrony Malty przed deweloperami "Jak Rada Miasta i Jacek Jaśkowiak niszą nasze miasto" – brzmiał temat konferencji prasowej zorganizowanej w 25 lutego nad jeziorem maltańskim przez członków Komitetu Wyborczego Wyborców Społeczny Poznań. 📢 Mężczyzna nabił się na ogrodzenie. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, żeby go uwolnić! O wielkim pechu może mówić mężczyzna próbujący przejść przez płot w Sarnowej koło Rawicza. Mężczyzna poślizgnął się i nabił się na ogrodzenie, przebijając udo.

📢 Kolejne ognisko ptasiej grypy w Wielkopolsce. Do zagazowania aż 175 tys. indyków! Potwierdzono drugie w ciągu tygodnia ognisko ptasiej grypy w powiecie ostrowskim. Tym razem – jak donosi Polska Agencja Prasowa – w stadzie indyków we wsi Gałązki Wielkie. Tydzień temu we wsi Skrzebowa zagazowano 21 tys. kaczek.

📢 500 plus dla małżeństw z długim stażem! Oto, jak otrzymać dodatkowe pieniądze ze świadczenia 500 plus 25.02.2024 Na biurko Marszałka Sejmu trafiła obywatelska petycja dotycząca nowego świadczenia 500 plus. Tym razem dodatek ten miałyby otrzymywać małżeństwa z długoletnim stażem. Sprawdź szczegóły, kto może otrzymać 500 plus dla małżeństw. 📢 Domy z licytacji w Wielkopolsce! Oto najtańsze domy na licytacjach komorniczych. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Mamy zdjęcia! W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy oferty z najtańszymi domami w województwie wielkopolskim w lutym i marcu 2024 roku. Ceny wywoławcze nie przekraczają 300 tysięcy złotych. Zobacz zdjęcia i szczegółowe informacje w naszej galerii!

📢 Wielkopolska na memach. Tak internauci żartują z województwa wielkopolskiego! Co bawi ich najbardziej? Zobacz obrazki! Parafrazując popularny żart rodem z "Familiady", można powiedzieć, że więcej niż jedno miasto, z którego można żartować, to Wielkopolska. Internauci już dawno się o tym przekonali, tworząc wiele zabawnych obrazków. Co w województwie wielkopolskim bawi najbardziej? Sprawdź! 📢 Te samochody złodzieje kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy!

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy już za nami! Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Kwitną już tysiące ranników na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie. Pełno żółtych kwiatów na granicy Poznania! Na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie kwitną już tysiące żółtych ranników. Te niezwykle fotogeniczne kwiaty co roku przyciągają spragnionych pierwszych oznak wiosny mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego. To jednak nie jedyna atrakcja rezerwatu. W kolejnych miesiącach połacie zmienią barwę na fioletowo-białą, a spomiędzy gałęzi drzew będzie można usłyszeć śpiew wielu gatunków ptaków.

📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi... Oto zdjęcia z jej budowy Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii. 📢 Mężczyźni nie chorują, oni walczą o życie! Zobacz najlepsze zabawne obrazki, demotywatory i memy o przeziębieniu Przeziębienie to dla każdego trudny okres, jednak zazwyczaj panowie znoszą go ciężej niż panie. Zmęczone usługiwaniem "umierającym" partnerom internautki przygotowują o nich mniej lub bardziej zabawne memy i demotywatory. W internecie znajdziemy też wiele obrazków na temat samego przeziębienia. Masz już dość choroby lub partnera? Ta galeria może Ci pomóc! W końcu śmiech to zdrowie.

📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu. Znalazły się w ogólnopolskim rankingu. Sprawdź listę! Portal waszaedukacja.pl przygotował najnowszy ranking najlepszych szkół podstawowych w kraju. Wśród nich znalazło się kilka z Wielkopolski. Sprawdziliśmy, które miejsca zajęły placówki ze stolicy naszego województwa. Zobacz 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu!

📢 3-letni chłopiec zniknął dziadkowi z oczu i wpadł do zbiornika wodnego w Ludwikowie. Dziecko jest w stanie głębokiej hipotermii Chłopiec, który w sobotę został znaleziony w zbiorniku wodnym w Ludwikowie, jest w stanie głębokiej hipotermii. Dziecko zostało przetransportowane do szpitala, gdzie natychmiast podjęto działania mające na celu podniesienie jego temperatury ciała. 📢 Lech Poznań zaprzepaścił okazję na wskoczenie na fotel lidera. Kolejorz zremisował z wiceliderem ekstraklasy Lech Poznań nie wykorzystał doskonałej szansy, aby wskoczyć na fotel lidera. Kolejorz w sobotnim hicie 22. kolejki piłkarskiej ekstraklasy zremisował ze Śląskiem Wrocław 0:0. Mimo że poznaniacy mieli szanse na zdobycie trzech punktów, nie potrafili pokonać Rafała Leszczyńskiego.

📢 23 najpiękniejsze miejsca w Europie. Wodospad, który zachwycił Justina Biebera, pastelowy pałac, cuda UNESCO Europa jest niezwykle różnorodna i nie starczyłoby życia, bo obejrzeć jej wszystkie cuda. By ułatwić wam podjęcie decyzji, gdzie wybrać się na wycieczkę w weekend lub urlop, przygotowaliśmy listę 23 najpiękniejszych miejsc w Europie, od wysp Morza Śródziemnego po islandzkie lodowce, od zachwycających wodospadów Chorwacji po unikatowe zabytki Francji. Przekonajcie się, które cuda Europy najbardziej warto zobaczyć. 📢 "Demolka" na plaży w Wągrowcu. Ciężki sprzęt równa z ziemią kultowe budynki! Mamy zdjęcia Ruszyła właśnie rewitalizacja plaży w Wągrowcu. Pierwszy kror to wyburzenie infrastruktury, która towarzyszyła mieszkańcom przez lata. Proces rozbiórki architektury na miejskiej plaży w Wągrowcu właśnie się rozpoczął. Nasz fotoreporter był na miejscu. 📢 Co za strata! Oto najpiękniejsze kamienice Poznania wymazane przez historię. Gdyby nadal stały zachwycałyby mieszkańców i turystów Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie.

📢 Ponad 100 tysięcy osób pracuje w Poznaniu, ale w nim nie mieszka! Kto przyjeżdża do pracy do Poznania? 15 najpopularniejszych kierunków Ponad 100 tysięcy osób pracuje w Poznaniu, ale w nim nie mieszka - wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego. Ci, którzy przyjeżdżają do pracy w Poznaniu mieszkają w ponad 1400 gminach w całej Polsce. Skąd najczęściej przyjeżdżają pracownicy poznańskich firm? 📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Rozegrały się tu wyjątkowo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Oto uprawnienia komorników w 2024 roku. To mogą zabrać dłużnikom Kontakt z komornikiem mamy w przypadku, kiedy nie spłacamy zaciągniętych zobowiązań. I choć komornicy kojarzą nam się źle to musimy pamiętać, że występują oni w imieniu wierzycieli i chcą się dogadać. Unikanie kontaktu z komornikiem zwykle przyniesie nam jedynie większe kłopoty. Zobaczcie, co ma prawo zabrać nam komornik w 2024 roku. 📢 Gigantyczne mosty Berdychowskie w Poznaniu pną się w górę! Pierwsze elementy konstrukcji są już zamontowane. Zobacz zdjęcia Pojawiły się pierwsze elementy konstrukcyjne nowej przeprawy - mostów pieszo-rowerowych nad Wartą i Cybiną w Poznaniu, zwanych mostami Berdychowskimi. Olbrzymi element startowy konstrukcji dotarł właśnie z Krakowa. 📢 Tak jedzą pacjenci w szpitalach. Mamy zdjęcia szpitalnych talerzy Jedzenie w polskich szpitalach budzi sporo kontrowersji. W zdecydowanej większości placówek posiłki są nieapetyczne, źle zbilansowane, niesmaczne. Choć dieta dla osób chorych powinna być bardzo ważna to w szpitalach zwykle schodzi na dalszy plan. Zobaczcie, jak karmią w szpitalach. Mamy zdjęcia.

📢 Te osoby nie powinny pić mleka. Przy tych chorobach może zaszkodzić Mleko uznawane jest za ważny element zbilansowanej diety. Uznawane jest od dawna za jeden z najzdrowszych napojów, które poleca się pić zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Niestety przy niektórych schorzeniach powinniśmy go unikać. Zobaczcie dlaczego. 📢 Takie są najdziwniejsze nazwiska. Z nimi nie jest łatwo w życiu Nazwisko zwykle otrzymujemy po ojcu. Kobiety wstępując w związek małżeński przyjmują nazwisko męża - to jednak tylko zwyczaj, od którego coraz częściej się odchodzi. Kobiety często zostają przy swoim nazwisku, przyjmują nazwisko jako drugi człon, a także panowie przyjmują nazwisko żony. Niektóre polskie nazwiska chętnie byśmy zmienili. Oto kilka z nich. 📢 Osobom z tymi schorzeniami przysługuje renta. Te osoby dostaną świadczenie Renta inwalidzka to świadczenie wypłacane osobom niezdolnym do pracy z powodów zdrowotnych. Należy się szczególnie osobom, których zdrowie ucierpiało w miejscu pracy. Jakiej wysokości świadczenie trafia na konto osób, którym przyznano rentę? Zobaczcie także przez jakie schorzenia możemy otrzymać rentę.

📢 Poważny wypadek w Oborze pod Gnieznem. Samochód wjechał pod pociąg. Kierowca cudem przeżył! Zobacz zdjęcia Jedna osoba odniosła obrażenia po wypadku w miejscowości Obora pod Gnieznem, do którego doszło w sobotni poranek, 24 lutego. Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym pociąg towarowy zderzył się z osobówką. 📢 Wysokie zarobki, wycinka lasów, poprzednicy. Rozmowa z nowym dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu Wiesław Krzewina, 19 stycznia przejął stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W rozmowie dla "Głosu Wielkopolskiego" opowiada szczerze co myśli o swoim poprzedniku, wycince lasów ochronnych Poznania oraz wysokich zarobkach.

📢 Zespół ABBA - tak teraz wyglądają członkowie zespołu. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków zespołu rozeszły się już w 1982 roku, ich przeboje nadal grywane są w stacjach radiowych na całym świecie. Sprawdźcie, jak przez lata zmienili się członkowie zespołu ABBA!

📢 Prawdziwe perełki na pchlim targu w Poznaniu. Co oferowali sprzedawcy na giełdzie staroci? Mamy zdjęcia! W niedzielnym poranek, 18 lutego jak co tydzień pod M1 przy ul. Szwajcarskiej 14 w Poznaniu odbył się pchli targ. Wydarzenie to w kalendarzach poznaniaków zapisane jest jako poszukiwanie skarbów w kopalni niesamowitych przedmiotów. Nie dostaniecie ich w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę! Co znalazło się na pchlim targu? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Warta Poznań może wyrzucić byłego trenera Lecha Poznań. Stawka spotkania jest ogromna serię gier PKO BP Ekstraklasy zakończy mecz dwóch zielonych drużyn. Warta Poznań podejmie w poniedziałek w Grodzisku Wielkopolskim Radomiak Radom. Najbliżsi rywale poznaniaków fatalnie rozpoczęli piłkarską wiosnę, tracąc aż 10 bramek. Nowy szkoleniowiec ekipy z Mazowsza - Maciej Kędziorek - który poprowadził Radomiaka w zaledwie pięciu meczach, już teraz walczy o posadę.

📢 Wężykowanie tramwajów na trasie PST. MPK Poznań i Modertrans pracują nad problemem Poznański radny Paweł Sowa złożył interpelację, w której zapytał o zjawisko wężykowania tramwajów na trasie PST w Poznaniu. Taki problem pojawił się z tramwajach kursujących popularną Pestką po jej remoncie. W szczególności dotyczył on wagonów dostarczonych przez firmę Modertrans. MPK Poznań przedstawiło planowane działania mające na celu wyeliminowanie problemu.

📢 Wielkopolska tonie w wodzie. Mieszkańcy zostali więźniami swoich domów! "Czuję zażenowanie i rozpacz, ponieważ nie mam żadnego wyboru" Mieszkańcy okolic Swarzędza, Kościana i wielu gmin w Wielkopolsce codziennie przemierzają drogę do domu w kaloszach. Niektórzy z nich przez ulewy stali się wręcz więźniami własnych domów. Poziom wody w rzekach rośnie, zalewa pola i drogi. 📢 Pchli Targ w Poznaniu zmienia swoją lokalizację! Koniec giełdy przy Centrum Handlowym M1 Decyzja budzi duże kontrowersje wśród klientów! Znany i lubiany przez poznaniaków Pchli Targ zmienia swoją lokalizację. Od 5 maja tego roku giełda odbywać się będzie nie w Poznaniu przy galerii M1, a w Komornikach, na co narzekają kupujący. "Obawiam się, że będzie to początek końca giełdy" - mówi jeden z klientów.

📢 Tak teraz wygląda rozbierana Galeria Malta w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Na placu rozbiórki Galerii Malta zniknęła już część konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Na razie prace skupiają się w tym miejscu, ponieważ właściciel obiektu czeka na wydanie przez poznański urząd miasta zgody na wycinkę drzew przylegających do obiektu. Za trzy lata w miejscu galerii powstanie osiedle mieszkaniowe. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Zapadły decyzje odnośnie drogi S11 od Kępna do Olesna. Początek trasy w Wielkopolsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) dokonała wyboru wykonawców dla trzech odcinków budowy drogi ekspresowej S11 prowadzącej od Kępna w stronę autostrady A1. Planowana trasa rozpocznie się na terenie województwa wielkopolskiego. To właśnie tu ma połączyć się z wybudowaną obwodnicą Kępna. 📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na krótką wycieczkę. Znani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Dwa miasta w Wielkopolsce wśród najzdrowszych miast w Polsce! Znalazły się w czołówce rankingu za 2023 rok W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce. 📢 Autobus gotowy, pasażerowie są, kierowcy brak. MPK Poznań ma kolejne problemy z wypadaniem kursów? Wypadanie kursów jest jedną z największych bolączek poznańskiej komunikacji miejskiej. Nasz czytelnik spotkał się z takim zdarzeniem, kiedy autobus stał przy peronie, byli pasażerowie, ale kurs się nie odbył. Powodem była "sytuacja awaryjna", która sprawiła, że pojazd został skierowany do obsługi innej linii. Ale pasażerowie tej musieli sobie poradzić sami, korzystając z innych linii kursujących w okolicy.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia. 📢 Ponad 4,6 tys. osób podpisało petycję sprzeciwiającą się usunięciu Powstania Wielkopolskiego z programu nauczania. Receptą nowe muzeum? W proponowanych przez ekspertów MEN zmianach w podstawie programowej Powstanie Wielkopolskie ma być na poziomie podstawowym mocno ograniczone. W przypadku szkół branżowych i szkoły podstawowej ma ono zniknąć zupełnie z podstawy programowej. Czy to oznacza, że uczniowie się o nim nie dowiedzą?

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Twój telefon rozładowuje się za szybko? Te 7 nawyków wydłuży czas pracy smartfonu na jednym ładowaniu baterii Jeśli bateria w twoim smartfonie zbyt szybko się rozładowuje, to z pewnością również uważasz, że jest to dość uciążliwa przypadłość. Niestety, złe nawyki i używanie nieodpowiednich akcesoriów to tylko dwie z kilku przyczyn niskiej żywotności ogniwa. Warto więc poznać kilka dobrych nawyków, które powinno się wyrobić. Dzięki nim żywotność twojego telefonu znacznie się poprawi. Zobacz nasze propozycje. 📢 Nauka alternatywna w Poznaniu. W Ferajnie dzieci nie mają ocen, sprawdzianów i kartkówek. Sprawdziliśmy, jak wygląda taka edukacja! Dzieci w Ferajnie uczą się interdyscyplinarnie, nie ma sztywnego podziału na przedmioty, ale też ocen, kartkówek czy sprawdzianów. Mentor, jak dobry przyjaciel, ma z uczniami swoje tajemnice. W Ferajnie to ktoś więcej niż wychowawca klasy. - Mentorzy organizują życie codzienne, wspierają w rozwoju kompetencji społecznych, organizują z dzieciakami wycieczki i wyprawy - mówi Adriana Niedbała, założycielka fundacji.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [15.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd. 📢 Tu w Poznaniu oddasz niepotrzebne rzeczy i prezenty! Możesz pozbyć się kłopotu i pomóc innym Ubrania, których już nie nosimy, nietrafione prezenty, niechciane zabawki i inne niepotrzebne rzeczy - tego wszystkiego możemy się pozbyć, a przy okazji komuś pomóc. W Poznaniu działa kilka miejsc, które przyjmują zbędne przedmioty w dobrym stanie. Podpowiadamy, gdzie można je oddać.

📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat.

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 „NASZA LOTERIA”: dołącz do gry i daj sobie szansę na zgarnięcie sprzętu AGD marek Tefal i Krups. Najbliższe losowanie już 1.03! Trwa runda „NASZEJ LOTERII”, w której do wygrania jest wyjątkowy sprzęt AGD. Jak dołączyć do gry? Szczegóły poniżej. 📢 Oto Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia [18.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 To są najmodniejsze fryzury w 2024 roku dla kobiet po 50. Tak warto się czesać Uczesanie powinno być dostosowane między innymi do kształtu naszej twarzy, ale także karnacji czy wieku. Jeśli Źle dobierzemy fryzurę może nam ona dodać lat i sprawić, że poczujemy się niepewnie. Za to odpowiednio dobrana fryzura może nam dodać pewności siebie i odjąć lat. Zobaczcie inspiracje na fryzury dla dojrzałych kobiet.

📢 W tym miejscu rozegrały się dramatyczne wydarzenia. Upiorny zajazd w Wielkopolsce wciąż straszy. Oto mroczna historia Zajazdu pod Kaczorem "Zajazd pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym kiedyś był kultowym miejscem znanym w całej Wielkopolsce. W czasach PRL-u i jeszcze w latach 90. słynął z serwowanej pieczonej kaczki, na którą przyjeżdżały tłumy. W 2015 roku doszło tam do wielkiego pożaru, po którym pozostały jedynie ruiny. Niestety, straszą one do dzisiaj. Jaka jest historia obiektu? Jak wygląda obecnie?

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji! 📢 Tak zmieniła się córka "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej-Borowiak - Eliza. Zobacz zdjęcia nastolatki Związana z Poznaniem Izabela Macudzińska-Borowiak i jej mąż Patryk Borowiak to znani bohaterowie programów TTV "Królowe życia" i "Diabelnie boskie". Chętnie dzielą się swoim życiem. W ślady celebrytów idzie ich córka Eliza. 15-latka jest bardzo aktywna w social mediach. Zobaczcie jak się zmieniła. 📢 Oto najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Poznaj te dane [10.11.2023 r.] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze. Poznajcie 15 najzamożniejszych gmin w naszym regionie.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?