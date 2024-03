Prasówka 26.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te znaki zodiaku wygrają niebawem na loterii! Oni będą mieć wyjątkowe szczęście w grach losowych! 25.03.2024”?

Prasówka 26.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Te znaki zodiaku wygrają niebawem na loterii! Oni będą mieć wyjątkowe szczęście w grach losowych! 25.03.2024 Według znanego powiedzenia fortuna kołem się toczy. Ale zdaniem wielu przyszłość można również przewidzieć w gwiazdach! Niektóre znaki zodiaku w najbliższym czasie będą miały wyjątkowe szczęście, jeśli chodzi o nagły przypływ gotówki. Inne, niekoniecznie. Ale tak już w życiu bywa, że ktoś musi stracić, aby ktoś mógł zyskać. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały w najbliższym czasie szczęście na loterii!

📢 Piękne życzenia na Wielkanoc: SMS, poważne, religijne, zabawne wierszyki. Dołącz do nich wielkanocne obrazki! Wielkanoc najlepiej spędzać z bliskimi, a nie "siedząc" w telefonie. Dlatego przygotowaliśmy dla naszych czytelników gotowe życzenia świąteczne dla rodziny, znajomych i pracowników. Krótkie i długie, rymowane i nierymowane, zabawne, poważne i religijne życzenia, które możesz umieścić na kartce lub wysłać Mesengerem, na WhatsApp lub SMS-em. W naszej galerii znajdziecie też piękne wielkanocne obrazki, które można dołączyć do życzeń.

📢 Terminator 2: Oto Edward Furlong - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia [26.03.2024] Zobaczcie, jak zmienił się Edward Furlong, gwiazda filmu "Terminator 2". Edward Furlong jako 12-latek zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera młodego Johna Connora. Film okazał się hitem lat 90., a młody Edward Furlong zyskał miliony fanów na całym świecie i pokaźne pieniądze. W latach 90. XX wieku błyszczał. W XXI wieku jego blask minął. Był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Trafił nawet do więzienia. Zobaczcie, jak dziś wygląda Edward Furlong.

Prasówka 26.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierce Brosnan - tak wyglądają jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [26.03.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Niekończąca się opowieść - tak dziś wygląda Atreyu z filmu "NeverEnding Story". Mamy aktualne zdjęcia! [26.03.2024] W latach 80. XX wieku film fantasy "NeverEnding Story" ("Niekończąca się opowieść") podbił serca kinomanów na całym świecie, w tym także w Polsce. Jedną z ikonicznych dziecięcych postaci tego filmu był Atreyu, grany przez Noaha Hathawaya. Atreyu, młody wojownik, który walczył z siłami ciemności, stał się bohaterem, który na zawsze pozostał w pamięci fanów. Ale co słychać dzisiaj u bohatera "Niekończącej się opowieści"? 📢 Tak wygląda jedyna córka Bogusława Lindy i Lidii Popiel. Zobaczcie zdjęcia! [26.03.2024] Aleksandra Linda, jedyna córka znanego polskiego aktora, Bogusława Lindy, oraz jego żony Lidii Popiel, urodziła się w 1992 roku. Teraz, mając 32 lata, nie tylko emanuje pewnym wdziękiem, ale również buduje swoją własną drogę w branży rozrywkowej. Zobaczcie, jak wygląda córka Bogusława Lindy.

📢 Wiemy, kim jest Andrzej z "Sanatorium miłości 6". Był związany z Wielkopolską! [26.03.2024] Andrzej z Milanówka wyróżnia się w szóstej edycji "Sanatorium Miłości", fascynując zarówno widzów, jak i uczestników programu. Jego ujmująca aparycja przyciąga uwagę kobiet, budząc jednocześnie nutkę zazdrości wśród męskiej części społeczności. Kto tak naprawdę kryje się za postacią Andrzeja w "Sanatorium Miłości 6"? Odkryjmy tajemnice tego intrygującego uczestnika. 📢 Oto syn Andrzeja Gołoty - tak wygląda Andrzej Junior. Jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! [26.03.2024] Andrzej Gołota Junior, syn legendarnego polskiego boksera Andrzeja Gołoty, nie kroczy śladami ojca na arenie sportowej. Choć zaczynał swoją przygodę z boksem, szybko znalazł swoje własne pasje i drogę życiową. Tak dziś wygląda syn Andrzeja Gołoty. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Magdalena Różczka - tak wygląda jej córka, Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [26.03.2024] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki.

📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Ciągle jest bardzo aktywna. Zobaczcie zdjęcia! [26.03.2024] Tak wygląda teraz Cher. Wkrótce skończy 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher. 📢 Maciek z "Klanu" - tak wygląda dziś Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [26.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [26.03.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Wielkopolska: 10 miast i powiatów w regionie, w których zarabia się najgorzej! [26.03.2024] W jakich miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabia się najgorzej? Gdzie pracownicy mają najniższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS.

📢 Wielkopolska: Oto 20 najbogatszych gmin w regionie! Mamy dane na 2024 rok [26.03.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Oto Andrzej Gołota - tak mieszka. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [26.03.2024] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [26.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [26.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [26.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Oto Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [26.03.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [26.03.2024] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Oto 56-letnia Sabrina na seksownych zdjęciach. "Piękna! A ci, którzy mówią, że jesteś niegrzeczna, niech gadają" [26.03.2024] Sabrina Salerno, włoska gwiazda estrady i ekranu, właśnie obchodziła swoje 56. urodziny! 37 lat temu zdobyła serca fanów swoim niezapomnianym przebojem "Boys (Summertime Love)" i kultowym już teledyskiem, który do dziś pamiętamy. Pomimo upływu czasu, Sabrina nadal emanuje urodą, co dokumentują jej najnowsze zdjęcia. Zachwyćcie się sami! 📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [26.03.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy staną się bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Wiemy, kim jest Maria z "Sanatorium miłości 6". "Jestem waleczną lwicą". Zobacz zdjęcia [26.03.2024] Maria z Czarnowa to przedsiębiorcza kobieta. W swoim zawodowym życiu osiągnęła wszystko co chciała teraz. Do programu "Sanatorium miłości 6" zgłosiła się, by znaleźć partnera, z którym mogłaby dzielić swoje radości i smutki. Kim jest Maria z "Sanatorium miłości"? Tego dowiecie się z naszego artykułu. Zobaczcie też zdjęcia!

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [26.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Oto najlepsze wypieki i potrawy mięsne na święta. Zwyciężyły w konkursie "Najlepszy Smak Powiatu Poznańskiego" 90 słodkich wypieków i potraw mięsnych zdegustowali jurorzy konkursu “Na wielkanocnym stole”, który odbył się 23-24 marca podczas Jarmarku Wielkanocnego w Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Komisji konkursowej przewodniczyła Katarzyna Bosacka. Poznajcie zwycięzców!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie [26.03.2024] Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann.

📢 Oto najlepsze memy i demotywatory o szkole i nauce! Śmieszne obrazki o życiu uczniów. Zobacz, z czego drwią internauci Matematyka i uczniowie to połączenie, które zawsze wywołuje emocje. Jedni uważają ją za królową nauk, inni wręcz przeciwnie reagują dużą niechęcią do tego przedmiotu. Jedno jest pewne nauka obliczania delty czy wzorów skróconego mnożenia niektórym może się śnić po nocach. Sprawdź! 📢 Tak wygląda wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu. Oto spektakularne zdjęcia z lotu ptaka! Zachwyca czy rozczarowuje? Sprawdź! Wyremontowany Stary Rynek w Poznaniu od kilku tygodni cieszy oko turystów i mieszkańców. Widok koparek, robotników i wszechobecnych barierek to już przeszłość. Czy perła Poznania po remoncie zachwyca czy rozczarowuje? Zagłosuj w sondzie i zobacz spektakularne zdjęcia z lotu ptaka. Tak teraz prezentuje się Stary Rynek w Poznaniu.

📢 W tych miastach w Wielkopolsce hula wiatr! Tu gęstość zaludnienia jest najmniejsza. Zobacz TOP 10 Są miasta w Wielkopolsce, gdzie hula wiatr! I nie chodzi nam o to, że prawie nikt tam nie mieszka, tylko mamy na myśli wskaźnik gęstości zaludnienia. W naszym najnowszym zestawieniu prezentujemy 10 miast w regionie, gdzie gęstość zaludnienia jest najmniejsza. Oznacza to, że mieszka tam najmniej osób na kilometr kwadratowy.

📢 Życzenia na Wielkanoc 2024. Oto najlepsze śmieszne życzenia, wierszyki i SMS-y wielkanocne. Zobacz, wybierz i wyślij bliskim na święta Prezentujemy śmieszne życzenia na Wielkanoc 2024. Chcesz przesłać życzenia wielkanocne swoim bliskim i znajomym? Wybraliśmy dla ciebie przykładowe życzenia wielkanocne - śmieszne, zabawne, rymowane, wierszyki i SMS-y. Zobacz, wybierz i wyślij najlepsze życzenia świąteczne! 📢 Tu możesz się cieszyć wiosną w Poznaniu! Oto 10 najciekawszych atrakcji, które warto odwiedzić. Sprawdź i się wybierz! Poznań oferuje mnóstwo wiosennych atrakcji, które wydobywają z niego prawdziwą magię. Są tu znakomite warunki do relaksu wśród lasów, jezior i parków. To daje wiele możliwości zwolennikom aktywnego wypoczynku. Przygotowaliśmy dla Was przewodnik po 10 wiosennych atrakcjach Poznania, które warto odwiedzić.

📢 Kup tani dom od komornika przez internet! Ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Oto nowe licytacje komornicze w Wielkopolsce. Zobacz zdjęcia W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy internetowe oferty z najtańszymi domami w województwie wielkopolskim w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i szczegółowe informacje w naszej galerii! 📢 Kolejne opóźnienia na budowie osiedla Malta Wołkowyska w Poznaniu. Deweloper zawarł ugodę z generalnym wykonawcą Nad budową osiedla Malta Wołkowyska w Poznaniu po raz kolejny zawisło widmo całkowitego wstrzymania prac. Tym razem problemem okazały się procesy sądowe, jakie były generalny wykonawca osiedla, firma FB Antczak wytoczyła deweloperowi, firmie UWI. Udało się jednak zawrzeć ugodę, która już się uprawomocniła.

📢 Najnowsze wiadomości z Poznania - 25.03.2024. Co dzieje sie w mieście? Jakie są najnowsze informacje na temat Poznania? Czy szykują się jakieś remonty i zmiany? Co dzieje się w mieście? Obserwujemy profil na Facebooku Urzędu Miasta Poznań, dzięki czemu w naszym artykule znajdziesz najnowsze materiały na ten temat. Warto wiedzieć, co słychać w Poznaniu. 📢 Wielki Tydzień kluczowy dla Mikaela Ishaka. Lech Poznań bardzo go potrzebuje Czy dla Mikaela Ishaka, niezwykle religijnego napastnika Lecha Poznań, Wielki Tydzień będzie tym ostatnim, w jego walce o powrót na boisko? Szwed wycierpiał się już ponad miarę, a Kolejorz go teraz bardzo potrzebuje. 📢 Jacek Jaśkowiak zostanie pozwany? Dyrektorka zoo w Poznaniu: Bezsprzecznie naruszył moje dobra osobiste Nie milkną echa kontrowersji wokół zawieszonej dyrektorki zoo w Poznaniu. Ewa Zgrabczyńska zapowiada wręczenie pozwu Jackowi Jaśkowiakowi. - Bezsprzecznie naruszył moje dobra osobiste – rozpisuje się dyrektorka ogrodu zoologicznego.

📢 Skatowanego syna rozpoznała dopiero po tatuażu. Prokuratura domaga się dla Dawida F. dożywocia. Obrona twierdzi, że to nie było zabójstwo Dawid F. z Gniezna został skazany na 25 lat więzienia za brutalne zabójstwo 17-letniego kolegi Mateusza. Chłopak był tak skatowany, że matka poznała go dopiero po tatuażu. Od wyroku odwołała się prokuratura, która chce dla oskarżonego dożywocia. Obrona twierdzi, że to nie było zabójstwo. Za dwa tygodnie Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyda wyrok w tej sprawie. 📢 Mieszkańcy TBS-ów w Poznaniu walczą o mieszkania, za które zapłacili. Chcą zmiany przepisów Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania radni zajmą się stanowiskiem dotyczącym poparcia petycji, jaką mieszkańcy TBS-ów złożą na ręce premiera, posłów, senatorów oraz Ministra Rozwoju i Technologii. Apelują w niej o zmiany w przepisach dotyczących TBS, która wzmocni pozycję mieszkańców, a także umożliwi przejęcie mieszkań na własność.

📢 Wielkie spotkanie leśników. Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza do dyskusji. "Większość milczała jak zaklęta" Ponad 80 osób dyskutowało na temat przyszłości okolicznych lasów Poznania. Oprócz dialogu oraz wykładów nie zabrakło spaceru po lesie. - Nie oczekujmy, że w 100 dni nowy dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych zmieni oblicze tej organizacji – mówi Wiesław Rygielski z Poznańskiej Inicjatywy Leśnej. 📢 Pogrzeb byłego wojewody oraz posła Mariana Króla. Zasłużonego Wielkopolanina żegnały tłumy ludzi. [Zdjęcia] Marian Król, były wojewoda poznański, poseł na Sejm i założyciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zmarł 15 marca w wieku 84 lat. O jego śmierci poinformował wicemarszałek województwa wielkopolskiego Wojciech Jankowiak. W sobotę, 23 marca odbył się pogrzeb zasłużonego Wielkopolanina. 📢 Kamila Baar na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [25.03.2024] Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach! To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto Małgorzata Foremniak - ma już 57 lat. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! Małgorzatę Foremniak widzowie pokochali za rolę doktor Zosi w serialu "Na dobre i na złe". To niezwykle popularna polska aktorka i osobowość telewizyjna. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Jest niezwykle pogodną i pozytywnie do życia nastawioną kobietą. Niedawno obchodził swoje 57. urodziny. Obchodziła je w przepięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Sabrina - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 56 lat. Zobaczcie zdjęcia! Sabrina właśnie skończyła 56 lat! Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Tak wyglądała Wielkopolska w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia sprzed wielu lat największych miast w województwie wielkopolskim Wielkopolska w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej była zupełnie inna niż teraz. Przez wiele lat zmieniło się tyle, że teraz pewne miejsca są wręcz nie do poznania. Przedstawiamy archiwalne biało-czarne zdjęcia miast z województwa wielkopolskiego z czasów PRL-u. Łezka się w oku zakręci! 📢 Od ryb po krawaty. Tak wyglądały przedwojenne targowiska w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia! W latach międzywojennych miasta stanowiły łącznik pomiędzy mieszkańcami wsi a miast. Na tamtejszych targach, które zwykle odbywają się kilka razy w tygodniu, ludność wiejska mogła sprzedawać nadwyżki swoich produktów rolnych, a przy okazji zaopatrzyć się w artykuły niezbędne w gospodarstwie rolnym oraz domowym. Jak wyglądały wtedy targowiska i co można było na nich kupić? Zobacz archiwalne zdjęcia!

📢 Gdzie na obiad w Poznaniu? Oto najlepsze restauracje z kuchnią polską! Te miejsca polecają internauci. Sprawdź koniecznie! Zupa pomidorowa i schabowy z ziemniakami? A może pierogi i kompot? Wszyscy znamy te smaki z dzieciństwa! Choć wiadomo, że najlepsze kopytka robiła babcia, a rosół mamy nie ma sobie równych, to wiele restauracji i barów w Poznaniu oferuje jedzenie tak samo dobre. Gdzie w stolicy Wielkopolski można zjeść najlepsze tradycyjne potrawy? Oto ranking internautów!

📢 Strefa kibica w kościele! Tak zdecydowała jedna z poznańskich parafii. "W Wielki Tydzień proboszcz urządza strefę kibica w auli JPII" Mecz Walia-Polska, który odbędzie się we wtorek, 26 marca, jest meczem o wszystko. To ostatnia szansa, by polska reprezentacja mogła dostać się do EURO 2024. W Poznaniu będzie organizowanych wiele stref kibica, jednak takiego nikt się nie spodziewał - parafia pw. św. Karola Boromeusza zaprasza do kościoła.

📢 Cmentarzysko pustych lokali na Starym Rynku w Poznaniu. "Miasto straciło swoją duszę!". Zobacz galerię! Lokali do wynajęcia, pustych, stojących od dawna i pozostawionych samym sobie na Starym Rynku w Poznaniu jest wiele. I to nie tylko na płycie - na ulicy Klasztornej, Wielkiej czy Ślusarskiej, które z nim sąsiadują, również jest wiele niezagospodarowanych miejsc. Właściciele lokali i osoby pracujące w gastronomii są zgodni - część z nich zbankrutowało przez remont, a nowych chętnych nie ma. 📢 Oto 20 nastoletnich finalistek Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Zobacz zdjęcia najpiękniejszych nastolatek z Wielkopolski Już 5 maja w Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem odbędzie się Gala Finałowa Miss Województwa Wielkopolskiego 2024! Do finału konkursu przeszło 20 nastoletnich uczestniczek - korona oraz tytuł najpiękniejszej nastolatki Wielkopolski już niedługo trafi do jednej z nich. Zobacz zdjęcia finalistek!

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

📢 Nie żyje wielkopolska inspektor sanitarna. Była wybitną specjalistką z dziedziny medycyny O śmierci dr n. biol. Jadwigi Kuczmy-Napierały poinformowali przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Kobieta była wielkopolską państwową wojewódzką inspektor sanitarną. Jak podaje Radio Poznań Kuczma-Napierała zmarła po długiej chorobie wczoraj, 24 marca. 📢 Wybory 2024. Dali prezydentowi Poznania "Ludwika" do umycia betonu. "Pokazaliśmy głębię absurdów i memiczności rządzących Poznaniem" Społeczny Poznań postanowił zareagować na doniesienia, według których płyta Starego Rynku w Poznaniu miała zostać umyta przy pomocy płynu do mycia naczyń. Z tej okazji postanowili ufundować zapas środka do mycia betonu obecnemu prezydentowi Poznania Jackowi Jaśkowiakowi. Po happeningu płyn ten trafił do potrzebujących.

📢 Parasole zniknęły ze Starego Rynku w Poznaniu. Przyczyną wadliwe mocowanie oraz wiatr Poznaniacy przechodzący Starym Rynkiem dostrzegli parasole przewracające się pod wpływem wiatru. Jak informują Poznańskie Inwestycje Miejskie konieczna jest wymiana mocowania parasoli. - Wadliwe okazało się mocowanie adaptera projektowane i wykonywane przez podmioty zewnętrzne - mówi Maja Chłopocka z PIM. 📢 Natychmiast odinstaluj te aplikacje – lista niebezpiecznych aplikacji na Android i iOS. Mogą być na twoim telefonie, a ryzyko jest duże Aplikacje mobilne na smartfony cieszą się dużą popularnością, ale niestety również cyberprzestępcy wykorzystują we własnych celach. Sprawdź listę popularnych aplikacji na Android i iOS, które zawierają wirusy kradnące nasze dane, a nawet podsłuchujące użytkownika i robiące nam zdjęcia bez naszej wiedzy. Natychmiast je usuń, zanim będzie za późno.

📢 Ceny warzyw na targowiskach przed świętami. Potrzebne nie tylko do sałatki na Wielkanoc Poznaj ceny warzyw pod koniec marca 2024, czyli na kilka dni przed Wielkanocą. W Polsce Wielkanoc to czas rodzinnych spotkań i biesiadowania przy suto zastawionym stole. Obok tradycyjnych potraw, takich jak babka, mazurek czy żurek, nie może zabraknąć również świeżych warzyw i tych w postaci sałatek. Gdzie najlepiej je kupić i jakie są ceny na targowiskach przed świętami? 📢 W Wielkopolsce uratowali małą sówkę! W jakim stanie jest pisklę puszczyka? Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie opublikował na Facebooku wiadomość o kolejnym małym pacjencie - pisklaku puszczyka. Ptak był w kiepskim stanie, jednak ustabilizowano go na Dzikim SOR-ze w Poznaniu. Ptak wraca do zdrowia w Ośrodku w Kościanie. Prawdopodobnie niedługo wróci na wolność.

📢 "Archipelag Rogalin". Zobacz niezwykłe zdjęcia rozlewiska w Rogalińskim Parku Krajobrazowy. Dęby rogalińskie zostały zalane przez Wartę Około 25 km na południe od Poznania znajduje się największe w Europie naturalne skupisko wiekowych dębów szypułkowych. W okolicy są także liczne starorzecza i nadwarciańskie rozlewiska, które obecnie - przy podwyższonym poziomie wody w Warcie - prezentują się niezwykle okazale. Zobacz piękne zdjęcia z okolic Rogalina. 📢 Bilety na zwiedzanie budowy znikały w kilka godzin! Tak 15 lat temu powstawały w Poznaniu Termy Maltańskie. Zobacz zdjęcia Pierwsi poznaniacy mogli wskoczyć do wody Term Maltańskich w październiku 2011 roku. Budowa obiektu rozpoczęła się jednak 2,5 roku wcześniej i - poza opóźnieniami związanymi z silnymi opadami śniegu - przebiegała całkiem sprawnie. Właściciele Term z dumą prezentowali postęp prac i zapraszali na plac budowy zarówno prezydenta Grobelnego, jak i mieszkańców Poznania - organizowano dla nich specjalne wycieczki. Budowie przypatrywali się także fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", dzięki czemu dziś możemy przypomnieć, jak powstawały Termy Maltańskie.

📢 Tak żyje na co dzień Małgorzata z Sobótki z "Sanatorium miłości 6". "Nie było sielanki" [25.03.2024] Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyrusza na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzy, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem. 📢 Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach! Przygotuj się na wyłączenia od 25 do 31 marca! Poznańska Enea poinformowała, że od 25 do 31 marca w Poznaniu i okolicach są zaplanowane wyłączenia prądu. Informacje te są bardzo ważne szczególnie dla osób ogrzewających prądem swoje mieszkania oraz używających go niemal do każdej czynności. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź tutaj szczegółowe daty, godziny i adresy.

📢 Córka Andrzeja Gołoty jest podobna do mamy. Tak wygląda Alexandra Gołota. Mamy zdjęcia! [25.03.2024] Andrzej Gołota, polski mistrz boksu, niezwykle popularny dzięki swoim pojedynkom na ringu, ma także osobistą historię poza światłem reflektorów. Dziś skupiamy się na jego córce, Aleksandrze Gołocie, która nie tylko jest bardzo podobna do mamy, ale również poszła jej ścieżką zawodową. Zobaczcie zdjęcia! 📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy najnowsze dane na 2024 rok! [25.03.2024 r.] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 25.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Zbigniew Czerwiński, kandydat na prezydenta Poznania: Na lewo ode mnie jest aż czworo kandydatów – Podstawową sprawą jest wejście do drugiej tury. W Poznaniu wyczuwa się duże zmęczenie Jackiem Jaśkowiakiem – mówi w rozmowie z "Głosem Wielkopolskim" Zbigniew Czerwiński, kandydat na prezydenta Miasta Poznania z ramienia Zjednoczonej Prawicy. 📢 Ci poznaniacy są znani w całej Polsce! Wiedzieliście o tym? Zobaczcie zdjęcia Znani dziennikarze, artyści, wokaliści, aktorzy i celebryci z Poznania. Niektórzy cały czas działają na scenach muzycznych, teatralnych, zajmują się biznesem i znani są w całej Polsce. Są też tacy, których nie ma już na świecie, jednak wspomnienia o nich cały czas żyją w sercach Wielkopolan.

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [25.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Bogusław Linda - tak żyje. "Klasa, charyzma, inteligencja, wartości, pasja, męskość. Kolejność przypadkowa" [25.03.2024] Bogusław Linda, jedna z największych legend polskiego kina, wyróżnia się zarówno bogatym dorobkiem aktorskim, jak i tajemniczym życiem prywatnym. Choć ostatnio rzadziej pojawia się na ekranie, to swoich fanów regularnie zaskakuje swoimi relacjami na Instagramie, gdzie obserwuje go już niemal 80 tysięcy osób. Poznajcie bliżej tę niezwykłą postać kina oraz zanurzcie się w jego prywatnym świecie, którego tajemnice odkrywane są krok po kroku. 📢 Poważny wypadek w Pieruszycach. Zderzyły się dwa samochody. Trzy osoby trafiły do szpitala Trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala po wypadku w Pieruszycach. W niedzielę na wysokości boiska sportowego zderzyły się dwa samochody. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Pełnia Księżyca w marcu 2024, czyli Robaczywy Księżyc na wiosennym niebie. Czy pełnia Księżyca wpływa na człowieka? Poznaj fakty i mity Kiedy wypada pełnia Księżyca w marcu 2024? Srebrny glob w całej okazałości będziemy mogli podziwiać na niebie już wkrótce. Pierwsza wiosenna pełnia nazywana jest Robaczywym Księżycem. Zobacz, skąd wzięła się ta nazwa i czy pełnia Księżyca ma wpływ na człowieka. Poznaj fakty i mity dotyczące tego, jak ziemski satelita oddziałuje na ludzki organizm.

📢 Rolnicy ciągnikami zjechali na konwencję PiS w Lesznie. Zablokowali cały parking. Domagali się rozmów z Mariuszem Błaszczakiem Parking Starej Gazowni w Lesznie, podczas niedzielnej konwencji PiS, zablokowały rolnicze ciągniki. Rolnicy chcieli, by Mariusz Błaszczak jechał z nimi na blokadę przy S5. Po godzinie blokowania wpuszczono ich na rozmowy z politykami. 📢 Tutaj trzeba uważać! Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Twoje jest na liście? Sprawdź! Jest najnowszy ranking niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najbardziej aktualne dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie trzeba najbardziej uważać? Oto 10 najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Czy twoje znalazło się na liście?

📢 Jarmark Wielkanocny w Szreniawie przyciągnął tłumy! Królowało rękodzieło i tradycyjne przysmaki. Zobacz zdjęcia W niedzielę trwa w Szreniawie Jarmark Wielkanocny organizowany przez tamtejsze Muzeum Narodowe Rolnictwa. Króluje rękodzieło i wiele atrakcji związanych z tradycjami świąt wielkanocnych.

📢 II liga: Rezerwy Lecha Poznań pauzują, chociaż młodzi lechici są w rytmie. KKS Kalisz wraca na fotel lidera po remisie ze Stomilem W ramach 25. kolejki drugiej ligi KKS Kalisz podejmował Stomil Olsztyn. Spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem i tym samym "Duma Kalisza" musiała podzielić się punktami po raz trzeci w rundzie wiosennej. Z kolei rezerwy Lecha Poznań nie rozegrały meczu o punkty w miniony weekend z powodu przerwy reprezentacyjnej. Część młodych lechitów zagrała natomiast w sparingu z Chrobrym Głogów. 📢 Tutaj w Wielkopolsce są najlepsze zarobki. Gdzie poza Poznaniem są najwyższe pensje? Mamy ranking! [24.03.2024 r.] W tych miastach i powiatach w Wielkopolsce zarabiają najlepiej. Gdzie konkretnie? Poznań to zdecydowany lider naszego rankingu. Tu nie ma niespodzianki. Jakie inne miasta i powiaty znalazły się w TOP 10? Gdzie pracownicy mają najwyższe zarobki? Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najwyższe? Mieszkańcy jakich wielkopolskich gmin i miasteczek mają największe powody do zadowolenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszym rankingu, który stworzyliśmy na podstawie danych GUS.

📢 Tajemnicza śmierć policjantki w Poznaniu. Jej zwłoki znaleziono w mieszkaniu przy ul. Święty Marcin Zwłoki młodej policjantki z poznańskiego Grunwaldu znaleziono w sobotę, 23 marca w jednym z mieszkań przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu. Przyczyna śmierci funkcjonariuszki nie jest obecnie znana.

📢 III Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich "O Kryształowego Siewcę" Uniwersytetu Przyrodniczego. Zobacz zdjęcia Ponad 240 tancerzy reprezentujących 21 ośrodków z całej Polski wzięło udział w III Ogólnopolskim Turnieju Tańców Polskich "O Kryształowego Siewcę" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 📢 To podstępna choroba. Gdy pojawia się ból może być już za późno. Spójrz w lustro, a zobaczysz ją na twarzy. Takie objawy dają chore nerki Gdy zaczynają boleć może być już za późno, aby je uratować. Wtedy pozostaje dializa lub przeszczep. Dlatego lepiej rozpoznać chorobę zawczasu, a wystarczy spojrzeć w lustro. Choroby nerek mogą być widoczne na twarzy. Te objawy świadczą o tym, że nerki nie dają sobie rady i potrzebują pomocy.

📢 Zamek w Gołuchowie z kolejnym cennym dziełem. Powróciło po 80 latach! Obraz przedstawiający rodzinę Czartoryskich z Fryderykiem Chopinem i Adamem Mickiewiczem powrócił po 80 latach na swoje miejsce. Zawisł na ścianach zamku w Gołuchowie, gdzie wisiał do 1939 roku w oficynie, w prywatnych apartamentach ostatnich ordynatów gołuchowskich Marii Ludwiki i Adama Ludwika Czartoryskich. 📢 Rozpoczął się Jarmark Wielkanocny w Szreniawie. Można kupić rękodzieło i zobaczyć, jak powstaje biała kiełbasa Jarmark organizowany przez Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie to doskonała okazja do podziwiania tradycyjnego rękodzieła i poznania wielkanocnych zwyczajów. W sobotę zabrakło słońca, ale nie zabrakło twórców ludowych i rzemieślników, a także odwiedzających. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia jarmarku. 📢 Oto najbardziej wartościowi piłkarze PKO Ekstraklasy. Prestiżowy ranking zdominowali gracze dwóch klubów Oto ekskluzywne grono milionerów w polskiej lidze! Prezentujemy ranking najbardziej wartościowych piłkarzy PKO Ekstraklasy. Zestawienie powstało na podstawie danych cenionego serwisu Transfermarkt. Prestiżową listę zdominowali gracze dwóch klubów. Za to na czele znalazł się wyjątkowy talent, który niedawno podpisał kontrakt z klubem Premier League!

📢 Do tych osób uśmiechnie się fortuna. Według chińskiego horoskopu wygrają duże pieniądze Pieniądze to temat, który bardzo interesuje nas w życiu. Nic dziwnego, bo współczesny świat opiera się coraz bardziej na pieniądzach. Chętnie nawet sprawdzamy co wróża nam gwiazdy czy inne przepowiednie dotyczące finansów. Dlatego sprawdźcie, do kogo według chińskiego horoskopu uśmiechnie się fortuna. 📢 Takie są największe rasy psów. To prawdziwe olbrzymy wśród psów Psy to zdecydowanie najlepsi towarzysze dla człowieka. Bez względu na to czy duży czy mały, pies jest przyjacielem, który nie tylko dotrzyma towarzystwa ale zmusi do aktywności. To jakiego psa chcemy mieć pod swoim dachem zależy tylko od nas. Zobaczcie, jakie psy to prawdziwe olbrzymy. Sprawdźcie, jakie są największe rasy psów. One ważą nawet ponad 100 kg!

📢 Wielkopolskie Centrum Onkologii dba o potencjał naukowy dla dobra pacjentów Dobra diagnostyka i skuteczne metody leczenia nie byłyby wystarczające bez ciągłego rozwoju oraz wdrażania nowoczesnych metod terapii. Wiedzą o tym dobrze przedstawiciele Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, którzy skupiają się na leczeniu pacjentów oraz wciąż dążą do pogłębiania swojej wiedzy i poszukują innowacyjnych rozwiązań poprzez prowadzenie działalności naukowej. 📢 Firmowe życzenia na Wielkanoc 2024. Oficjalne, biznesowe i poważne życzenia na Święta Wielkanocne. Zobacz i wyślij klientom lub pracownikom Już czas na życzenia firmowe na Wielkanoc 2024. Masz firmę i chcesz przesłać życzenia wielkanocne swoim pracownikom? A może chcesz złożyć życzenia na Wielkanoc swoim partnerom i klientom? Wybraliśmy dla ciebie przykładowe życzenia wielkanocne - oficjalne, poważne, firmowe, służbowe i biznesowe. Zobacz, wybierz i wyślij najlepsze życzenia świąteczne!

📢 Motoryzacyjne legendy z okresu PRL-u do kupienia w Wielkopolsce. Sprawdź najciekawsze samochody na sprzedaż na olx i otomoto! Te auta to ikony swojej epoki! Samochody z okresu PRL są już kultowe i wielu osobom przywodzą na myśl miłe wspomnienia - pierwszy samochód, wyjazd na wakacje z dziadkami, wymarzone pojazdy z seriali... Nie każdy wie, że takie marki jak Fiat, Trabant, Lada, czy Wołga wciąż są w sprzedaży. Zebraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia. W naszej galerii znajdziecie sporo "maluchów", ale nie tylko. Zobaczcie ich zdjęcia i ceny! 📢 Te osoby nie powinny jeść rzodkiewki. Przy tych chorobach może zaszkodzić Rzodkiewka to jedno z najzdrowszych warzyw. Jej dodatkową zaletą jest prosta i szybka uprawa. Rzodkiewka ma także wyrazisty i charakterystyczny smak, która dodaje charakteru potrawa a nawet zwykłym kanapkom. Niestety nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie powinien jeść rzodkiewek i dlaczego.

📢 Chwytliwe hasła i zabawne grafiki. Kandydaci w wyborach walczą o głosy i tworzą zapadające w pamięci plakaty. Oto najciekawsze pomysły! 7 kwietnia w całej Polsce odbędą się wybory samorządowe. Kandydaci już jakiś czas temu rozpoczęli walkę o głosy. Jednym ze sposobów jest przykucie uwagi swoich wyborców poprzez zapadające w pamięci plakaty. Chwytliwe hasła, interesujące grafiki i zabawne wykorzystanie swoich nazwisk. Oto najciekawsze plakaty z nadchodzących wyborów samorządowych! 📢 Są kroki w sprawie budowy stadionu Warty Poznań. Miasto szuka partnera do inwestycji Temat stadionu dla Warty Poznań wydaje się nie mieć końca. Ekipa Zielonych od kilku lat swoje domowe mecze rozgrywa na obiekcie w Grodzisku Wielkopolskim. Były apele i prośby ze strony warciańskiego środowiska ws. jakichkolwiek ruchów w temacie budowy stadionu przy Drodze Dębińskiej. Ci za każdym razem słyszeli od włodarzy Poznania: miasto nie ma pieniędzy na drugi obiekt. Teraz pojawiło się malutkie światełko w tym długim i ciemnym tunelu.

📢 Oto najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej! 📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność!

