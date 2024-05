Prasówka 26.05.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez!”?

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości.
📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Chcesz spędzić wakacje na RODOS? Oto najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Dla mieszkańców bloków w upalne dni są wybawieniem, dla miłośników ogrodnictwa spełnieniem marzeń, a dla gzubów dobrym miejscem do zabaw. Ogródki działkowe nieustannie cieszą się popularnością. Ile w Poznaniu trzeba zapłacić za swój kawałek ziemi? Jak wyglądają tanie działki ROD wystawione na sprzedaż?

📢 Opuszczony pałac Kwileckich w Oporowie koło Szamotuł. Tam mieszkał jeden z najbogatszych Wielkopolan. Pielgrzymowali tu polscy patrioci, by poznać wnuczkę twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zjeżdżały tu wycieczki rolników z Niemiec i Wielkopolski, aby przyjrzeć się nowoczesnym metodom gospodarowania na roli. Wszystko dzięki Mieczysławowi Kwileckiemu, jednemu z najbogatszych Wielkopolan przełomu XIX i XX w., dyrektora Bazaru w Poznaniu, jednego z fundatorów Teatru Polskiego. Teraz pałac, w którym kwitło życie towarzyskie Wielkopolski, powoli popada w ruinę.

📢 Życzenia na Dzień Mamy 2024. Śmieszne i poważne: wierszyki, obrazki, życzenia sms-owe i rymowane Oto najlepsze i najpiękniejsze życzenia na Dzień Matki 2024! Ich święto już 26 maja.

📢 Ostatnia stacja Mariusza Rumaka. Piłkarze Lecha Poznań fundują żenujący spektakl na zakończenie, a kibice pozdrowili Julię Wieniawę Lech Poznań w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy podejmował Koronę Kielce. Na trybunach panowała przyjemne i letnia atmosfera. Kibice odbijali plażowe piłki, odpalali jednorazowe grille, tańczyli. Na boisku również wiele się działo. Byliśmy świadkami trzech goli, czerwonej kartki. W efekcie Lech Poznań przegrał z Koroną Kielce 1:2. Jedyną bramkę dla Kolejorza zdobył Mikael Ishak. Oceny zawodników znajdują się w galerii 📢 Warta Poznań rozbita przez nowego mistrza i spada z ekstraklasy Warta Poznań przegrała w Białymstoku 0:3 z nowym mistrzem Polski Jagiellonią, a że Korona Kielce wygrała przy Bułgarskiej 2:1 Lechem Poznań, Zieloni opuszczają ekstraklasę. 📢 Oto Jane Fonda - tak dziś wygląda. Ma już 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [25.05.2024 r.] Jane Fonda 21 grudnia skończyła 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Oto dom i gospodarstwo Wiktorii z "Rolnik szuka żony 11". Mamy zdjęcia! [26.05.2024] Wiktoria, uczestniczka programu "Rolnik szuka żony 11", mieszka na malowniczej wsi w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Grudziądzu, studiowała rolnictwo na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Wiktoria z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [26.05.2024] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach!

📢 Tomasz Adamek - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [26.05.2024 r.] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia! 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [26.05.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Oto Pierce Brosnan i jego synowie. Są przystojni jak ojciec i pracują w modelingu. Zobaczcie zdjęcia! [26.05.2024] Oto synowie Pierce'a Brosnana. Są przystojni i są modelami. Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Misheel Jargalsaikhan na śmiałych zdjęciach. To Zosia z "Rodziny zastępczej"! [26.05.2024] Zosia Kwiatkowska z kultowego serialu "Rodzina zastępcza" to Misheel Jargalsaikhan. Urodziła się 9 listopada 1988 roku w Ułan Bator, stolicy Mongolii. Jednak los sprawił, że już w wieku trzech lat trafiła do Polski. Jej matka, lekarka, otrzymała atrakcyjną propozycję pracy w polskim szpitalu, co przyczyniło się do decyzji o osiedleniu się w kraju nad Wisłą. Choć pierwotnie planowano wyjazd do Stanów Zjednoczonych, ostatecznie wybrano Polskę. Oto Zosia z "Rodziny zastępczej" na śmiałych zdjęciach.

📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [26.05.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [26.05.2024] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [26.05.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [26.05.2024] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [26.05.2024 r.] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia! 📢 Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [26.05.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Tak żył przed programem Ryszard z "Sanatorium miłości 6" [26.05.2024 r.] Ryszard, mieszkający w Krakowie, liczy sobie 67 lat i ma za sobą bogatą ścieżkę życiową. Jego kariera zawodowa rozpoczęła się po ukończeniu szkoły elektrycznej, gdzie pracował jako elektromonter. Dosyć szybko dostał awans, który otrzymał po napisaniu... starannego podania o urlop. To wydarzenie skierowało go na ścieżkę sukcesu zawodowego.

📢 Tak żył Tadeusz z "Sanatorium miłości 11". Jego pierwszy związek zakończył się rozwodem [26.05.2024] Tadeusz z Krzyżanowic postanowił wziąć udział w jednym z popularnych programów telewizyjnych, "Sanatorium miłości". Co było jego motywacją? Marzył o ponownym zawarciu związku małżeńskiego. Liczył, że udział w tym reality show pomoże mu znaleźć tę wyjątkową osobę, z którą będzie mógł podzielić radości i smutki. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [26.05.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [26.05.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Oto Kalina - 15-letnia córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Zobaczcie, jak dziś wygląda! [26.05.2024 r.] Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie. Ich historia rozpoczęła się dzięki musicalowi "Metro", którego twórcą jest Janusz Józefowicz. Natasza Urbańska, zdeterminowana młoda artystka, marzyła o występie w tym spektaklu i w końcu osiągnęła swój cel. Przy okazji znalazła miłość swojego życia. Para ma córkę Kalinę, która obecnie ma 15 lat. Zobaczcie, jak wygląda teraz!

📢 Dom i ogród Marii z "Sanatorium miłości 6". Tak mieszka na co dzień kuracjuszka z Czarnowa. Mamy zdjęcia! [26.05.2024 r.] Maria z Czarnowa, niezwykle przedsiębiorcza kobieta, podjęła decyzję o udziale w programie "Sanatorium miłości 6" w TVP 1 w nadziei na znalezienie partnera, z którym mogłaby dzielić radości i wyzwania codzienności. Choć jej życie zawodowe było pełne sukcesów, towarzyszy mu pewna pustka osobista, którą pragnie wypełnić miłość. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Maria z "Sanatorium miłości". Mamy zdjęcia jej domu i ogrodu. 📢 Oto uczestnicy "Rolnik szuka żony 11". Poznajcie ich bliżej. Mamy zdjęcia! [26.05.2024] Za nami zerowy odcinek kultowego programu TVP 1, "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy dziewięciu uczestników, którzy wkrótce zawalczą o miłość na ekranach telewizorów. Jednak, kto ostatecznie wystąpi w programie, w dużej mierze zależy od zaangażowania widzów. Aktualnie rolnicy i rolniczki, którzy dostali szansę wzięcia udziału w programie, czekają na listy od potencjalnych partnerów, gotowych do bliższego poznania oraz nawiązania relacji z bohaterami "Rolnik szuka żony".

📢 Sanatorium miłości 6 - tak żyła przed programem Małgorzata z Sobótki. "Nie było sielanki" [26.05.2024] Małgorzata, mieszkanka urokliwej miejscowości Sobótka na Dolnym Śląsku, postanowiła wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium Miłości". Zainspirowana poszukiwaniem prawdziwej miłości, wyruszyła na tę niezwykłą przygodę. Choć życie nie oszczędziło jej bolesnych doświadczeń, wierzyła, że zasługuje na szczęście. Kim jest Małgorzata i jakie historie kryją się za jej decyzją? Odkryjmy to razem. 📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [26.05.2024] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1.

📢 Oto Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [26.05.2024 r.] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty. 📢 Pogrzeb Jana A.P. Kaczmarka w Krakowie. Wybitny kompozytor, laureat Oscara, spoczął na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych W sobotę w samo południe w krakowskim kościele Piotra i Pawła rozpoczęła się msza pogrzebowa Jana A.P. Kaczmarka - wybitnego polskiego kompozytora, laureata Oscara za muzykę do "Marzyciela", twórcy festiwalu Transatlantyk. Uroczystość ma charakter państwowy. Jan A. P. Kaczmarek spocznie na Cmentarzu Rakowickim w Alei Zasłużonych.

📢 Trwa całodobowe kręcenie lodów! W Kórniku próbują pobić rekord Guinnessa Akcja ma miejsce przez całą dobę na placu przed zamkiem, przy ul. Zamkowej 5 w Kórniku. 📢 Lech II Poznań z hukiem spada z 2. ligi. Lechici okazali się gorsi, niż rezerwy najgorszej drużyny ekstraklasy! Rezerwy Lecha Poznań spadają z hukiem do trzeciej ligi, przegrywając ostatni mecz w sezonie z Polonią Bytom 0:3. To miał być wielki projekt. Projekt, który miał aspirować do gry w barażach. Przed sezonem dyrektor Akademii Lecha Poznań - Marcin Wróbel w rozmowie z Głosem Wielkopolskim mówił, że rezerwy Kolejorza muszą próbować dostać się do baraży, zachowując DNA i dbając o rozwój indywidualny. Nie wyszło. Jedyne DNA, jakie udało się osiągnąć to dno tabeli, a rozwój zawodników będzie realizowany na czwartym poziomie rozgrywkowym. Lech II Poznań po pięciu latach obecności żegna się z drugą ligą.

📢 Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Nie żyje jedna osoba Do wypadku doszło przed godz. 14 w powiecie ostrowskim. Kierująca pojazdem zmarła na miejscu. 📢 Zdrowo i ekologicznie! Tak jest na Zielonym Targu w Poznaniu Miłośnicy zdrowej i ekologicznej żywności z pewnością znają to miejsce. Pozostałym przypominamy, że na poznańskich winogradach działa Zielony Targ. To miejsce, w którym można zdobyć żywność prosto od lokalnych rolników. 📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 25.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Święcenia kapłańskie w archidiecezji poznańskiej. W 2024 roku w Poznaniu przystąpił do nich tylko jeden kandydat Tegoroczne święcenia kapłańskie w archidiecezji poznańskiej odbyły się w sobotę 25 maja. To historyczny moment w poznańskim Kościele, ponieważ w tym roku przystąpił do nich tylko jeden kandydat. W ubiegłym roku święcenia przyjęło osiem osób, natomiast jeszcze 12 lat temu kandydatów było aż 19. 📢 "Ja tylko chodzę i po wszystkich sprzątam". Oto kultowe teksty naszych mam! Pamiętasz je z dzieciństwa? Mamy są kochane i mają anielską cierpliwość, która jednak czasem się kończy. Wtedy z ich ust padają typowe powiedzonka. Są tak popularne, że zna je chyba każdy. Sprawdź, czy słyszałeś je także w swoim domu!

📢 Oto najlepsze szkoły w Wielkopolsce. Doceniono je w rankingu Zwolnieni z Teorii! Tu najlepiej uczą empatii, współpracy i gotowości na zmiany Zakończyła się X edycja Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Wzięło w niej udział 7,5 tysiąca uczniów z całego kraju. Szkoły, które wspierały swoich uczniów w ich własnych działaniach zostały ujęte w rankingu szkół Zwolnieni z Teorii. Kto wypadł w nim najlepiej w Wielkopolsce?

📢 Nie powstrzymał ich nawet deszcz. Studenci w Poznaniu świętowali Juwenalia Poznańscy studenci celebrowali swoje święto. Drugiego dnia tegorocznych Juwenaliów nie zepsuły nawet burze i ulewy. Zobacz, jak bawili się studenci! 📢 Puchar Świata w kajakarstwie na poznańskiej Malcie. Dla polskiej reprezentacji to jeden z ostatnich sprawdzianów przed igrzyskami Od piątku trwa na Torze Regatowym Malta w Poznaniu drugi w tym sezonie Puchar Świata w kajakarstwie. Do stolicy Wielkopolski przyjechało prawie 300 zawodników z 37 krajów na czele z legendą współczesnych kajaków, czyli Nowozelandką Lisą Carrington. 📢 Stare telefony komórkowe - niektóre z nich teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów, o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Ukradli paliwo z lokomotywy. Kradzieży dopuszczali się już wcześniej. Wielkopolanom grozi do 10 lat więzienia Do nietypowej kradzieży doszło w połowie maja w Pleszewie. Sprawcom grozi kara więzienia.

📢 To najlepsze MEMY o życiu w bloku. Oto prawdziwe piekło na ziemi? Wiercenie, głośny seks, imprezy. Lekko nie jest, ale z tego się śmiejemy Memy o życiu w bloku to... nie są wcale śmieszne obrazki z internetu, przekonują ci, którzy mieszkają w blokowiskach. Jak mówi znane porzekadło, kto mieszka w bloku, ten się w cyrku nie śmieje! Życie w wielkim mrowisku nie należy do najłatwiejszych. I bez względu na to, czy blok z wielkiej płyty, czy nowoczesne budownictwie, problemy bywają podobne. Jakie? Tak widzą to twórcy memów. Jest zabawnie? Jest. 📢 Tragiczny wypadek paralotniarza w powiecie leszczyńskim. Brał udział w zawodach rozgrywanych w Lesznie Tragiczny wypadek paralotni w powiecie leszczyńskim. Między Sądzią a Krzyckiem Wielkim w sobotę 25 maja 2024 doszło do wypadku paralotni. Mężczyzna spadł z dużej wysokości. Mimo prowadzonej na miejscu wypadku reanimacji - zmarł. Wypadek miał miejsce podczas powrotu po rozegraniu ostatniej z konkurencji zmagań, które trwały od kilku dni w Lesznie.

📢 Groźny wypadek z udziałem motocyklisty w Poznaniu. Zderzył się z samochodem Do zdarzenia doszło w sobotę, 25 maja około godz. 9. Motocyklista trafił do szpitala. 📢 80-lat Jednostki Wojskowej w Śremie. Uroczystości na Stadionie Miejskim w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie Jubileusz 80-lecia istnienia Jednostki Wojskowej w Śremie żołnierze świętowali na Stadionie Miejskim w Parku im. Powstańców Wielkopolskich w Śremie w piątek 24 maja. To chyba jedyne miejsce poza jednostką, gdzie mogła świętować taka ilość osób jednocześnie. Podczas oficjalnej części obchodów nie zabrakło awansów, wyróżnień, nagród. Obecni byli również dawni dowódcy śremskiej Jednostki Wojskowej.

📢 Burzowy wieczór nad Wielkopolską. Strażacy interweniowali ponad 100 razy W piątek, 24 maja wieczorem nad całą Polską przeszły ogromne burze. Dla Wielkopolski IMGW wydało nawet ostrzeżenie, a strażacy musieli interweniować ponad 100 razy.

📢 Polskie miasta w prestiżowym rankingu 1000 na całym świecie. Jak wypadł Poznań, Warszawa, Wrocław i inne na tle świata? Poznań 210. w rankingu Oxford Economics Global Cities Index. To drugi najwyższy wynik w Polsce. Za nami Wrocław, Gdańsk, Kraków i 6 innych polskich miast. Które miasta oceniono najwyżej? W jakiej kategorii Poznań wypadł najlepiej, a gdzie ma wiele do nadrobienia do globalnej czołówki? Sprawdź! 📢 Najcięższy parowóz, wspaniałe mosty i wciąż czynna parowozownia! Atrakcje dla miłośników kolei w Wielkopolsce Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce!

📢 To koniec przedszkola przy Allegro w Poznaniu. Co z dziećmi? Związkowcy zaniepokojeni losem pracowników We wtorek, 21 maja, portal epoznan.pl otrzymał informacje dotyczące planów zamknięcia przedszkola dla dzieci pracowników Allegro. Jedna z pracownic firmy podzieliła się swoimi obawami. Rzecznik prasowy firmy zapewnia, że polepszy to warunki. Związki zawodowe zaniepokojone są losem pracowników. 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [25.05.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka.

📢 Biało-czarne kotki ze schroniska w Poznaniu szukają nowego domu! Oto zwierzaki, które można adoptować! Kotki i kocurki, małe i duże, z takimi wielkimi wąsami, ale i z takimi mniejszymi. Wszystkie jednak biało-czarne! Schronisko dla zwierząt w Poznaniu wypełnione jest wieloma kotami, które czekają na adopcję i przede wszystkim kochającego właściciela. Te zwierzaki czekają na dom. Prezentujemy je w naszej galerii!

📢 Najśmieszniejsze wpadki fachowców. Elektryka prąd nie tyka! Nie mają wstydu? Takich fachowców lepiej nie zatrudniać. Zamiast naprawić to jeszcze więcej napsują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Tragedia na drodze w Romanowie koło Środy Wielkopolskiej. 72-latka potrąciła samochodem dziecko na pasach. Mimo reanimacji chłopiec zmarł Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Romanowo. 72-letnia kobieta kierująca samochodem potrąciła 6-letnie dziecko. Niestety chłopca nie udało się uratować. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wypadek miał miejsce w obrębie przejścia dla pieszych. 📢 Plaga sypiących się kamienic w Poznaniu. Kolejny budynek wymaga interwencji PINB. Inspekcja na Starym Mieście w czerwcu? Kolejna kamienica w Poznaniu stanowi problem - nie chodzi tylko o jej wygląd zewnętrzny, ale przede wszystkim o zagrożenie dla mieszkańców wynikające z jej stanu. Straż miejska i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego podjęli kolejne interwencje. W czerwcu następna kontrola?

📢 Ostatni mecz Mariusza Rumaka w Lechu Poznań. Szkoleniowiec o objęciu Kolejorza: "Po czasie bym się zastanowił" Mecz Lecha Poznań z Koroną Kielce będzie ostatnim akcentem piłkarskiej ekstraklasy w Poznaniu. Będzie też ostatnim akcentem dla trenera Mariusza Rumaka, który po zakończonym sezonie przestanie być szkoleniowcem Kolejorza. - Powiedziałem wtedy, ze Lechowi się nie odmawia. Sytuacja była wówczas oczywista. Po czasie jednak bym się zastanowił - powiedział jeszcze obecny szkoleniowiec drużyny z Bułgarskiej. 📢 Wilki w Wielkopolsce. Dwa sygnały internautów. Mieszkaniec Podolan w Poznaniu sugeruje, że spotkał wilka pod śmietnikiem na osiedlu! Czy w Poznaniu pojawił się wilk? Na takie pytanie wczoraj, 23 maja, na grupie mieszkańców Podolan próbował odpowiedzieć jeden z internautów. Sugerował, że spotkał zwierzę pod jednym ze śmietników. Zapytaliśmy czy to możliwe ekspertkę z Uniwersytetu Przyrodniczego. Wilki pojawiły się również w Gułtowach, stamtąd mamy zdjęcia!

📢 Strefa Kibica w Poznaniu na Euro 2024 nie powstanie. Gdzie obejrzeć mecze podczas mistrzostw Europy? [stan na 24 maja] 14 czerwca na niemieckich boiskach rozpocznie się najważniejsza piłkarska impreza na Starym Kontynencie - Euro 2024. W tym turnieju wystąpią Polacy, dlatego też te mistrzostwa będą cieszyć się ogromnym zainteresowaniem wśród kibiców. Niestety, w tym roku nie będzie można śledzić rozgrywek wspólnie na specjalnie przygotowanej Strefie Kibica zorganizowanej przez Miasto Poznań. Gdzie zatem obejrzeć mecze Biało-Czerwonych w większym gronie? 📢 Minimalne wynagrodzenie wzrośnie od stycznia 2025 - ile netto, a ile brutto? [24.05.2024] Od stycznia 2025 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce zostanie podniesione, co ma znaczący wpływ na sytuację finansową wielu pracowników. Zmiana ta obejmuje zarówno wysokość kwoty brutto, jak i netto, czyli faktyczne wynagrodzenie otrzymywane na rękę po odliczeniu wszystkich obowiązkowych składek i podatków. Wzrost minimalnej płacy ma na celu poprawę standardu życia pracowników najmniej zarabiających, ale jednocześnie wpływa na koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawców. Przyjrzyjmy się szczegółowo, ile wyniesie nowe minimalne wynagrodzenie brutto oraz ile z tej kwoty trafi bezpośrednio do portfeli pracowników w postaci wynagrodzenia netto.

📢 Skandal w szpitalu HCP w Poznaniu. Nie przyjęli pacjentki na oddział psychiatryczny, chwilę później skoczyła z mostu Nie milkną echa skandalicznych sytuacji, jakie mają miejsce w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. Ostatnio pojawiły się kolejne informacje mówiące o tym, że jedna z pacjentek, chwilę po tym, jak nie została przyjęta na psychiatrycznej izbie przyjęć, zdecydowała się skoczyć z mostu by popełnić samobójstwo. 📢 Horrendalne ceny za ciepłą wodę w Poznaniu! "Veolia trzy raz podniosła ceny za zużycie ciepła" Czytelniczka zgłosiła się do redakcji "Głosu Wielkopolskiego" w sprawie wysokich cen za podgrzanie wody w Poznaniu. Była zaskoczona tym, ile musi płacić. Spółdzielnia tłumaczy się kosztami "niezależnymi od nich" i kieruje do Veolii. Veolia z zapytaniami odsyła do spółdzielni. 📢 Akcja poznańskich służb celno-skarbowych. Zorganizowana grupa przestępcza rozbita. W tle gigantyczne wyłudzenie podatku VAT! Trzy osoby podejrzane o wyłudzanie podatku VAT zatrzymali funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. - Łączna wartość wprowadzonych do obrotu nierzetelnych faktury to blisko 125 mln zł. Na rachunkach bankowych w ramach procedury STIR KAS zablokowała kwotę 6,8 mln zł - podaje Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu.

📢 Gdzie blisko Poznania pojechać na wycieczkę do parku narodowego? Lista na Europejski Dzień Parków Narodowych 24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Jest to dzień, który ma na celu podkreślenie znaczenia parków narodowych oraz rezerwatów przyrody. Jest to też doskonała okazja, by docenić piękno i wartość natury. Do których z polskich parków narodowych możemy dojechać szybko i sprawnie z Wielkopolski? Sprawdź, gdzie warto wybrać się na weekendową wycieczkę!

📢 Być może to ostatni akord Warty Poznań w ekstraklasie. Dawid Szulczek: "Przykro mi, ale nie możemy im pomóc" To będzie jeden z najważniejszych weekendów dla Warty Poznań w tym sezonie. Zieloni po raz pierwszy od momentu awansu do ekstraklasy, przed ostatnią kolejką nie są pewni czy utrzymają się w lidze. Szanse na spadek poznaniaków oceniane są na ok. 10 procent, jednak ekstraklasa potwierdziła już niejednokrotnie, że wszystko się w niej może zdarzyć.

📢 Lech Poznań żegna się z Barrym Douglasem i Arturem Sobiechem. Tomasz Rząsa, dyrektor sportowy Kolejorza: "To oczywiście nie koniec zmian" Barry Douglas oraz Artur Sobiech w przyszłym sezonie odejdą z Lecha Poznań. Obu zawodnikom kończą się w czerwcu kontrakty i nie zostaną one przedłużone. - To oczywiście nie koniec zmian w naszej drużynie - powiedział dyrektor sportowy Kolejorza, Tomasz Rząsa. 📢 Kibice Lecha Poznań w meczu z Koroną Kielce dostosują się poziomem do piłkarzy. Będą "wakacje, plażing, smażing..." Kibice Lecha Poznań nie mieli w tym sezonie życia usłanego różami. Na ich szczęście runda dobiega końca i w sobotę po raz ostatni w tym sezonie zameldują się przy Bułgarskiej. O tym, że fani Kolejorza są poirytowani, mogliśmy przekonać się nie raz. Tym razem poznańscy sympatycy chcą dostosować się poziomem do piłkarzy.

📢 Wielkopolskie restauracje pod okiem Magdy Gessler. Tak znana restauratorka przeprowadzała kuchenne rewolucje w regionie. Zobacz! Magda Gessler jest jedną z najbardziej znanych polskich restauratorek i kulinarnym autorytetem. Wie jak łączyć smaki, zarówno w domowej kuchni, jak i w restauracji, co możemy zobaczyć w jej telewizyjnym programie. Odwiedziliśmy lokale w Wielkopolsce, które przeszły „Kuchenne Rewolucje”! Zobacz listę wszystkich restauracji z Wielkopolski, które pomyślnie przeszły przez program.

📢 Śmiertelny wypadek na S5 w Wielkopolsce. Nie żyje potrącony kierowca Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w nocy z czwartku na piątek 23-24 maja na drodze ekspresowej S5. Samochód śmiertelnie potrącił mężczyznę. 📢 Nie żyje Stanisław Pytlak. Były piłkarz Lecha, właściciel Gościńca Sucholeskiego, oddany kibic Kolejorza i organizator spotkań jego oldboyów W czwartkowe popołudnie, 23 maja, po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 66 lat zmarł w Poznaniu Stanisław Pytlak, były piłkarz i obrońca Lecha Poznań, Polonii Poznań, Energetyka Poznań i Dębu Dębno Lubuskie. Jako właściciel Gościńca Sucholeskiego był organizatorem spotkań byłych zawodników Kolejorza. Od zawsze kibicował Lechowi i rzadko kiedy opuszczał jego ligowe czy pucharowe spotkania.

📢 Znany reżyser Krzysztof Zanussi odebrał nagrodę w Poznaniu Znany reżyser, producent muzyczny i eseista otrzymał prestiżową nagrodę Fundacji Akademii Jana Lubrańskiego. Zobacz zdjęcia! 📢 Pochód przebierańców na ulicach Poznania. Rozpoczęły się Juwenalia 2024! Zobacz zdjęcia Pochód to już stała tradycja poznańskich Juwenaliów, które w tym roku rozpoczęły się właśnie dzisiaj - 23 maja. Uczestnicy przebrani byli za kosmitów, czy postaci inspirowane filmem "Diuna", "Avengers", "Faceci w czerni", "The Umbrella Academy", "Avatar" czy "Rick i Morty". Zobacz zdjęcia! 📢 Wychowanek Lecha Poznań w kręgu zainteresowań. Ma predyspozycje, by grać na wyższym poziomie Wychowanek Lecha Poznań, a obecnie zawodnik Sokoła Kleczew - Mateusz Wzięch wzbudza zainteresowanie trzech klubów z drugiej ligi. Jeden z nich walczy w tym sezonie o miejsca barażowe i awans do 1. ligi. Nic w tym dziwnego, ponieważ 22-letni pomocnik strzelił w tym sezonie 21 goli, prowadzi w majowym rankingu "Piłkarskie Orły" i jest naturalnym liderem swojego zespołu.

📢 Lech II Poznań bez kluczowych graczy przed decydującym meczem w walce o utrzymanie. "Nie jest to przeciwnik nie do przejścia" Rezerwy Lecha Poznań same zgotowały sobie trudny los w walce o utrzymanie. W poprzedniej kolejce przegrały z ostatnią drużyną w tabeli - Sandecją Nowy Sącz 0:1. Teraz, młodych lechitów czeka starcie na wyjeździe z walczącą o awans Polonią Bytom. Co musi się wydarzyć, aby podopieczni trenera Artura Węski utrzymali się w drugiej lidze? Kto może wspomóc drugi zespół? Którzy zawodnicy nie zagrają w sobotnim spotkaniu? 📢 Będą utrudnienia na głównej trasie nad morze w wakacje! Wiemy kiedy rozpocznie się remont Małego Mostu w Obornikach Najmniejszy most z dopuszczonym ruchem dwukierunkowym w Polsce, doczeka się remontu. W czwartek, 23 maja odbyło się spotkanie podczas którego Burmistrz Obornik podpisał umowę z wykonawcą inwestycji. To wielki dzień dla mieszkańców Obornik. Już wkrótce rozpocznie się remont "małego mostu" w Obornikach.

📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie! 📢 „Turystyczna Wielkopolska” – zwiedzamy Szamotuły Zapraszamy na kolejny odcinek naszego programu, w którym wspólnie odwiedzamy najciekawsze zakątki regionu. Tym razem pokażemy największe atrakcje powiatu szamotulskiego. 📢 Pajęczaki z Afryki pojawiły się w Polsce. Są groźne dla człowieka. Te duże kleszcze mogą powodować gorączkę krwotoczną Eksperci od kilku lat informują, że sezon na kleszcze trwa nie tylko latem. Jednak ostatnio pojawiło się nowe zagrożenie. Chodzi o kleszcze afrykańskie, które stopniowo zadomawiają się w Polsce. Czym charakteryzują się te pajęczaki i dlaczego są one niebezpieczne dla nas?

📢 Oto najpiękniejsze jeziora w Wielkopolsce. Poleca je National Geographic. Mają wyjątkowo malownicze plaże! Zobacz i pojedź W Wielkopolsce nie brakuje pięknych jezior. Zauważył to portal znanego czasopisma podróżniczego National Geographic. Wybrano 6 jezior w województwie wielkopolskim, które warto odwiedzić. Prezentujemy je w naszej galerii. 📢 Oto ciekawe miejsca godzinę drogi od Kalisza. Zobacz propozycje wycieczek! Ciekawa jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa? Oczywiście, że tak! Przedstawiamy miejsca w naszym województwie, które warte są zobaczenia, a dojazd samochodem lub pociągiem z Kalisza potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje.

📢 Poważna awaria poznańskich koziołków! Mogą się nie trykać nawet przez tydzień. Jeden wypadł z prowadnic, a drugi się zgiął Trykające się koziołki, wychodzące z wieży ratusza to jeden z głównych symboli Poznania i atrakcja stolicy Wielkopolski. We wtorek jednak, po trykaniu o godzinie 15 koziołki nie wróciły do wieży. Zostały do niej wciągnięte w środę. Zapytaliśmy o to Pawła Osesa z Muzeum Narodowego.

📢 Pierwszy zawodnik na celowniku Lecha Poznań? To mistrz Portugalii z FC Porto Lech Poznań zaczyna poważne zbrojenia przed nowym sezonem. Do Kolejorza przymierzany jest kolejny Portugalczyk - Joao Mendes. Tamtejsza prasa mówi o zaawansowanych negocjacjach zawodnika z poznańskim klubem. Jak udało się ustalić, jego przyjście do Kolejorza jest mało prawdopodobne. 📢 Tu w Wielkopolsce straszy! Wybierz się na wycieczkę do jednego z najstraszniejszych pałaców Europie. Zamek w Kórniku skrywa tajemnice Biała Dama błąkająca się po zamku od nocy do świtu, a wokół piękne arboretum. Zamek w Kórniku to jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc na terenie województwa wielkopolskiego. To idealne miejsce na wycieczkę. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Kolejne zmiany kapłanów w parafiach w Wielkopolsce. Wejdą w życie w wakacje. Sprawdź! Archidiecezja poznańska zapowiedziała zmiany personalne w wielkopolskich parafiach. Wejdą one w życie w miesiącach wakacyjnych. Zobacz, jakich kościołów dotyczą zmiany 📢 Oto najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce! Nie przegap jarmarków, pokazów i parad! Gdzie i kiedy warto się wybrać w 2024 roku? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące.

📢 Nowa kamienica w centrum Poznania od czterech lat stoi pusta. Jest nadzieja na jej dokończenie Budynek przy ulicy Za Bramką 8, stojący przy samym przystanku tramwajowym Plac Bernardyński, od czterech lat stoi niedokończony. Nabywcy mieszkań walczą o wznowienie budowy. Tymczasem spółka deweloperska jest w trakcie sanacji. Jej efektem ma być przejęcie budowy przez innego dewelopera, który dokończy budowę. Kupujący nie stracą praw do swoich mieszkań, jednak będą oni musieli dopłacić.

📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX. 📢 Dzieliło ich ponad trzydzieści lat, połączyła wielka miłość. Agnieszka Suchora o żałobie po mężu Krzysztofie Kowalewskim Przy młodej żonie ustatkował się i wyraźnie odmłodził. Krzysztof Kowalewski i Agnieszka Suchora tworzyli udany duet nie tylko w pracy, ale także w życiu prywatnym. Łączyło ich wielkie uczucie, które w lutym 2021 roku przerwała śmierć aktora. Teraz wdowa po nim wspomina, kto pomógł jej w trudnych chwilach po stracie ukochanego.

📢 Pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego [ZDJĘCIA] Aktor został pochowany na Starych Powązkach w grobie rodzinnym W piątek w Warszawie odbył się pogrzeb Krzysztofa Kowalewskiego. Popularny aktor zmarł w wieku 83 lat.