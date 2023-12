Prasówka 26.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 25.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 26.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 26.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 26.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w wielkopolskim 26.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w wielkopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

📢 Kup tanie mieszkanie od wojska! Ceny są atrakcyjne. Oto najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Oto Oliwia, córka Anny Przybylskiej, na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! [26.12.2023] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

Prasówka 26.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [26.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [26.12.2023] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 "Rolnicy. Podlasie". Justyna i Łukasz Maciorowscy - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [26.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Nicola z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [26.12.2023] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Oto 75 wyjątkowych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wyglądało miasto. Możesz go nie poznać - zobacz! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto ładne życzenia świąteczne. Wesołe, poważne, śmieszne obrazki i SMS. Wybierz i wyślij! Przygotowaliśmy dla Was najlepsze życzenia świąteczne. Czego życzyć na Boże Narodzenie 2023? Prezentujemy ładne życzenia świąteczne, tradycyjne i poważne, a także wesołe. Znajdziecie tu również życzenia SMS oraz śmieszne obrazki. Wybierzcie te, które podobają się Wam najbardziej i wyślijcie je do swoich znajomych oraz bliskich. 📢 Ile się trzeźwieje po wódce, winie lub piwie? Jak obliczyć promile? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 25.12.2023 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Robią wrażenie! Oto popularne szopki bożonarodzeniowe w Poznaniu. Zobacz zdjęcia W poznańskich kościołach podziwiać możemy szopki bożonarodzeniowe. Budowie tej jednej z największych w Europie zlokalizowanej przy placu Bernardyńskim w kościele pw. św. Franciszka Serafickiego, przewodniczył w tym roku gwardian o. Hieronim. 📢 Tak pięknie wyglądał kiedyś Poznań! Od tego czasu wiele się zmieniło. Dotarliśmy do wyjątkowego archiwum Bez Fontanny Wolności, ale za to z Wieżą Górnośląską i Powszechną Wystawą Krajową. Taki Poznań odszedł już w zapomnienie, a od tego czasu w mieście bardzo wiele się zmieniło. Dotarliśmy do wyjątkowego archiwum fotograficznego Henryka Poddębskiego, dzięki któremu możemy się przekonać, jak wyglądał Poznań w latach 1929 i 1933. Zapraszamy Was na wyjątkową podróż w czasie! Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia.

📢 Symbol seksu MMA zaprezentowała wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji Amerykańska zawodniczka, symbol seksu mieszanych sztuk walki Paige VanZant opublikowała w sieciach społecznościowych wideo w uwodzicielskiej świątecznej kreacji.

📢 Wichura daje się we znaki. Tu w Poznaniu nie ma prądu! Jest awaria na Nowym Mieście. Zobacz listę ulic 25 grudnia w części obszaru Nowe Miasto w Poznaniu mieszkańcy nie mają prądu - wynika z komunikatu Enei. Awarię usunięto około godz. 19. 📢 Oto popularne poznańskie obelgi! Poznaj niegrzeczną listę. Takimi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Świąteczne iluminacje w PRL-u. Zobacz, jak wtedy były udekorowane ulice i fasady sklepów Grudzień to czas, kiedy w miastach możemy podziwiać piękne świąteczne iluminacje. Tradycja ustawiania w przestrzeni publicznej dekoracji z białych, żółtych lub kolorowych światełek sięga ubiegłego wieku. Przypominamy, jak w PRL-u dekorowano ulice i fasady sklepów w tym magicznym świątecznym okresie.

📢 Oto 15 najśmieszniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Wprawiają w osłupienie! Niektóre nazwy miejscowości potrafią wprawić w osłupienie. Inne powodują, że na twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Stworzyliśmy subiektywne zestawienie 15 najśmieszniejszych i najzabawniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Czy mieszkańcy są dumni, że tam żyją? W niektórych przypadkach sprawa może wydawać się dyskusyjna. Czy Ty chciałbyś tam mieszkać? Przejdź do galerii i sam się przekonaj. Sprawdź naszą listę!

📢 Zapomniane tradycje bożonarodzeniowe. Tych zwyczajów już nie ma! Dawne obyczaje wigilijne Okres Bożego Narodzenia to czas przepełniony tradycjami i obyczajami. Wydaje nam się, że większość z nich towarzyszy nam od zawsze. Niektóre z nich faktycznie obowiązują już od kilku dobrych pokoleń, jednak jest cały wachlarz zwyczajów, których już się nie przestrzega, a kiedyś nie wyobrażano sobie bez nich świętowania.

📢 Boże Narodzenie rozgrzało internautów. Oto najlepsze memy. Tak internauci żartują ze świąt 26.12.2023 Święta zbliżają się wielkimi krokami, natomiast internauci jak zwykle nie zawiedli i z tej okazji przygotowali całą masę nowych memów świątecznych. Zobaczcie, jak w internecie żartuje się z Wigilii oraz Bożego Narodzenia. Pamiętajcie, aby podejść do tych żartów z dystansem! 📢 Kryminalne wiadomości z Poznania - 25.12.2023. Najnowsze wypadki, pobicia, włamania, kradzieże Sprawdź, jak prezentuje się kronika kryminalna Poznania. Obserwujemu profile facebookowe zajmujące się wydarzeniami kryminalnymi w Poznaniu i okolicach. Z naszego artykułu dowiesz się o kradzieżach, wypadkach, rozbojach czy morderstwach w mieście. Śledź z nami kryminalne wydarzenia w Poznaniu. 📢 Poznańska Krypta Zasłużonych Wielkopolan znów dostępna po remoncie. "Jest dużo ładniej niż było" Chętni znów mogą się pomodlić w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan przy kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu w Boże Narodzenie oraz w Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. W ostatnim czasie miejsce to przeszło remont.

📢 15 miejsc w Poznaniu, których już nie ma. Były kultowe! Pamiętasz je wszystkie? Zobacz zdjęcia Zapraszamy na sentymentalny spacer po Poznaniu. Adria, Bałtyk, Hortex - to tylko niektóre z nazw, które pozostaną wyłącznie w pamięci poznaniaków. Zniknęło także wiele innych kultowych miejsc. Przypomnijmy je sobie wszyscy na zdjęciach.

📢 Poważny wypadek w Grodzisku Wielkopolskim. Zderzyły się trzy samochody. Sprawczyni była pod wpływem alkoholu W nocy z 24 na 25 grudnia, chwilę przed godziną 2 na skrzyżowaniu ulic Polnej i Powstańców Chocieszyńskich w Grodzisku Wielkopolskim doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. 📢 Uwaga! Jest ostrzeżenie IMGW dla całej Wielkopolski. Będzie mocno wiało Ostrzeżenie przed silnym wiatrem wydał w poniedziałek Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej. Także w Wielkopolsce wiać może ze średnią prędkością 40 km/h.

📢 Tłumy na pasterce w katedrze poznańskiej. Abp Gądecki: Przyjmijmy Dzieciątko jako źródło pokoju – W naszych czasach naznaczonych niesłychaną przemocą przyjmijmy Dzieciątko z Betlejem jako jedynego Zbawiciela człowieka i świata, źródło prawdziwego pokoju – powiedział w homilii podczas pasterki w poznańskiej katedrze metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. 📢 Żona Marcina Najmana. Kim jest piękna Julita Najman? ZDJĘCIA Julita Najman to żona Marcina Najmana - sportowca, celebryty, a nawet eksperta TVP, i to wcale nie od sportu. Małżeństwem są od 2013 roku, pobrali się na Jasnej Górze. Piękna kobieta, była miss, ostatnio miała przykrą okazję przekonać się, że występy i kariera męża mogą wpływać na jej życie prywatne. Przed galą FAME MMA 8 rywal Marcina Najmana - Kasjusz "Don Kasjo" Życiński - oskarżył go o romans z celebrytką Moniką Godlewską. Najman ostro, łamiąc reguły, zareagował zarówno podczas walki 22.11.2020, a następnie złożył pozew sądowy przeciwko "Don Kasjo" w związku z pomówieniem. (ZDJĘCIA JULITY NAJMAN: >>>> kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE>>>>)

📢 Poznańskie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych czeka na czołgi Abrams i K2. Wiemy, kiedy mają tam trafić Na czołgi Abrams i K2 oraz na zaawansowane symulatory do prowadzenia zajęć dydaktycznych czeka Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu (CSWL). Niebawem jednostka ta będzie w stanie samodzielnie szkolić przyszłych czołgistów do obsługi nowego sprzętu. 📢 Śmieszne wierszyki, SMS i krótkie życzenia na Boże Narodzenie. Zabawne życzenia świąteczne gotowe do wysłania. Zobacz, wybierz i wyślij! Boże Narodzenie 2023 już niedługo. Święta te to niezwykły czas, kiedy swoim bliskim wysyłamy świąteczne życzenia. Jakie życzenia bożonarodzeniowe wysłać do rodziny, przyjaciół i znajomych? Prezentujemy śmieszne wierszyki, świąteczne SMS-y i krótkie życzenia na Boże Narodzenie. Są gotowe do wysłania! Na pewno wybierzesz coś dla swoich bliskich.

📢 Piękne religijne życzenia bożonarodzeniowe. Oto poważne i dostojne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Zobacz, wybierz i wyślij! Już czas wybrać życzenia bożonarodzeniowe. Zobacz religijne, poważne i piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Wybierz coś z naszych propozycji i wyślij rodzinie lub znajomym!

📢 Kto nie powinien jeść maku? Przy tych dolegliwościach trzeba unikać makowca, kutii oraz łazanek z makiem. Czy też musisz uważać na mak? Mak to stały składnik wielu dań, szczególnie tych świątecznych. Jest podstawą makowca, słodkiej wigilijnej kutii oraz rogali świętomarcińskich. Te małe ziarenka wykazują działanie przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe i wykrztuśne, ale nie wszyscy mogą bezpiecznie spożywać produkty z ich dodatkiem. Sprawdź, kto powinien unikać maku. To nie tylko małe dzieci. 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 25.12.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Świąteczne filmy na Netflix. Co warto obejrzeć? Święta to wyjątkowy, magiczny okres, który najlepiej jest spędzać w gronie najbliższych osób. Żeby umilić sobie czas warto obejrzeć kilka produkcji przygotowanych specjalnie na ten wyjątkowy czas. Platforma Netflix poleca kilka znakomitych filmów. 📢 Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [25.12.2023] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

📢 To jedzą w Wigilię mieszkańcy innych państw. Zobacz świąteczne przysmaki Europejczyków! W Polsce na wigilijnym stole tradycyjnie stawia się 12 potraw. Co je się tego dnia w innych krajach Europy? Sprawdź wigilijne przysmaki z zagranicy. Odważysz się spróbować?

📢 Kto przynosi prezenty w Polsce? Będziecie w wielkim szoku! Tak wyglądają strefy wpływów "Mikołajów" Myślicie, że świąteczne prezenty przynoszą tylko Święty Mikołaj i Gwiazdor? To jesteście w wielkim błędzie! W każdym regionie Polski zajmuje się tym ktoś inny. Kto? Sprawdźcie w naszej galerii. Tak wyglądają strefy wpływów "Mikołajów". Będziecie w szoku! 📢 Tyle zostało z Biedronki w Mieścisku po wielkim pożarze! Co dalej ze sklepem? Zobacz zdjęcia Market Biedronka w Mieścisku stanął w ogniu. Pożar wybuchł ok. 16.00 w sobotę, 23 grudnia. Z relacji ogn. Piotra Kaczmarka, oficera prasowego KP PSP w Wągrowcu, na miejscu walczyło z ogniem 18 jednostek straży pożarnej z okolicy. Wezwania służb dokonała kierowniczka marketu. 📢 Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu w latach 70. Jedna rzecz zaskakiwała! O co chodzi? Sprawdź archiwalne zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta powoli zbliża się do końca. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobaczcie galerię zdjęć!

📢 Tak żyje Janek Górka, zwycięzca 14. edycji The Voice Of Poland. To właśnie on oczarował widzów głosem. Zobaczcie zdjęcia! Zwycięzca 14. edycji rozrywkowego programu telewizyjnego The Voice Of Poland zachwycił widzów swoją historią oraz głosem. Zobacz, jak na co dzień żyje Janek Górka, dwudziestoletni student z Wrocławia, który wygrał w "The Voice".

📢 Kiedyś to były święta! Tak wyglądało Boże Narodzenie w czasach PRL. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 70. i 80. Zobacz i poczuj ten klimat! Wtedy w telewizji nie leciał "Kevin sam w domu", a pod choinką nie znajdowało się Playstation i najnowszej komórki. Zamiast tego był Gwiazdor w plastikowej masce na twarzy, rachityczne drzewka sprzedawane z przyczepki na placu Wielkopolskim, prezenty w reklamówkach rozdawane w przedszkolach przez budzącego strach gwiazdora w masce. Zobaczcie, jak wyglądały święta Bożego Narodzenia w latach 70. i 80. Oto wyjątkowe zdjęcia z czasów PRL.

📢 Piękne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Oto wierszyki, SMS-y i klimatyczne obrazki. Wyślij je najbliższym i znajomym! Przygotowaliśmy najlepsze życzenia świąteczne na Boże Narodzenie 2023. Czego życzyć najbliższym i znajomym? Prezentujemy piękne życzenia świąteczne, tradycyjne i poważne. Są wśród nich życzenia krótkie i długie, a także wesołe i z odrobiną humoru. Znajdziecie tu również życzenia SMS oraz klimatyczne świąteczne obrazki, które wystarczy pobrać i wysłać. Wybierzcie te, które podobają się Wam najbardziej i wyślijcie je do swoich znajomych oraz bliskich. Wesołych Świąt! 📢 Oto najlepsze memy na Boże Narodzenie. Te świąteczne obrazki rozbawią Was do łez. Sprawdź! Boże Narodzenie to niezwykły czas ciepła, miłości i rodzinnych spotkań. To także czas wielkiej radości. Internauci jak zwykle nie zawiedli i przygotowali pokaźną dawkę wybornych memów. Jak żartują ze świątecznej atmosfery? Czego im brakuje, a czego mają już serdecznie dość? Co w życiu jest pewne? Zobacz najlepsze memy na Boże Narodzenie i najśmieszniejsze świąteczne obrazki w internecie. Uśmiejesz się do łez!

📢 Oto nietypowe filmy z klimatem świąt. Te pozycje warto obejrzeć w Boże Narodzenie! Święta Bożego Narodzenia to czas szczególny dla większości z nas. W tym okresie mamy chwilę wytchnienia, aby wspólnie z rodziną zasiąść do stołu, wymienić się opłatkiem, życzeniami, a także skosztować wielu tradycyjnych potraw, niejedzonych w żaden inny dzień. Święta to też czas, który pozwoli odpocząć i nie przejmować się troskami związanymi z pracą, czy szkołą. To też moment, który jedni wykorzystują na oglądanie znanych i lubianych filmów familijnych, inni natomiast na nadrabianie filmowych zaległości. Z myślą o jednych i drugich, przedstawiamy najciekawsze nietypowe filmy, które mają klimat świąt Bożego Narodzenia. Wiemy, jak łatwo jest znaleźć filmy świąteczne, dlatego proponujemy zwrócić uwagę na te pozycje, w których pojawia się element świąt, ale nie jest to główna oś fabularna. Sprawdźcie!

📢 700 blach placków! Caritas przygotowuje się do Wigilii dla potrzebujących Już jutro wielka Wigilia na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Dla potrzebujących przygotowano ponad 1000 miejsc. W sobotę wolontariusze kroili i układali na stołach ciasto.

📢 Pogrzeb Lecha Konopińskiego. W Poznaniu pożegnano wybitnego poetę, satyryka i autora wielu przebojów Lech Konopiński był uznanym polskim artystą, autorem kilkudziesięciu książek oraz kilkuset tekstów piosenek, z których wiele stało się znanymi do dziś przebojami. Zmarłego pożegnano w sobotę, 23 grudnia na cmentarzu na Junikowie. 📢 Oto najmniejsze polskie miasta. Wielkopolskie miejscowości są w ścisłej czołówce! Zobaczcie zdjęcia Jak wynika z rankingu, Wielkopolska przewodzi pod względem ilości najmniejszych miast na terenie jednego województwa. Aż 5 spośród 10 najmniejszych powierzchniowo miast w Polsce znajduje się w województwie wielkopolskim. 📢 To były najlepsze mecze Lecha Poznań w 2023 roku. Ręce same składały się do oklasków! Aż 49 meczów w 2023 roku obserwowali kibice Lecha Poznań, dla których minione 365 dni były pełne emocji. Była piękna przygoda w europejskich pucharach, walka do samego końca o medal mistrzostwo Polski, ale też trzeba było przełknąć gorzką pigułkę kompromitacji ze Spartakiem Trnawa, czy przeciętny styl w lidze jesienią. Spośród tych wszystkich pojedynków wybraliśmy 10 najlepszych meczów Kolejorza w ostatnich miesiącach.

📢 Maja Komorowska wyszła za mąż za kuzyna Beaty Tyszkiewicz. Z hrabią Jerzym Hubertem Tyszkiewiczem była przez 55 lat Maja Komorowska jest wybitną postacią i zasłynęła z wielu ról aktorskich, za które została doceniona licznymi nagrodami. Co wiemy o jej życiu prywatnym? To, że nie było takie kolorowe, jak jej kariera zawodowa. Poznaj sekrety z życia aktorki.

📢 Stara Rzeźnia w Poznaniu odzyska swój dawny blask. Rusza remont zabytkowego budynku! Deweloper Vastint Poland podpisał umowę z firmą ERBUD na remont pierwszego z trzech zabytkowych budynków na terenie Starej Rzeźni. W budynku na narożniku ulic Garbary i Grochowe Łąki powstaną biura. Plan rewitalizacji głównej części Starej Rzeźni jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych. 📢 "Atmosfera jest depresyjna". Ostatnie chwile Galerii Malta w Poznaniu. Ulica obok zostanie zamknięta. Zobacz zdjęcia 18 grudnia był ostatnim dniem funkcjonowania Galerii Malta w Poznaniu. Ostatnim działającym lokalem jest klub, w którym można zagrać w squasha. Od 19 grudnia galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka może rozpocząć się jeszcze w grudniu.

📢 Z każdą kostką coraz bliżej! Tak teraz prezentuje się Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz nowe zdjęcia Prace na Starym Rynku w Poznaniu miały zakończyć się 20 listopada. Niestety, to się nie wydarzyło. Termin zakończenia prac uległ przesunięciu. Kostki na starówce jednak cały czas przybywa. Jak teraz wygląda centrum stolicy Wielkopolski? Mamy aktualne zdjęcia! Podoba się wam? 📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [22.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Stadiony Ekstraklasy w bożonarodzeniowej atmosferze. Sztuczna inteligencja przerobiła obiekty Legii Warszawa, Lecha Poznań i Rakowa PKO Ekstraklasa. Za kilka dni Święta Bożego Narodzenia, dlatego postanowiliśmy zapytać sztucznej inteligencji jak wyobraża sobie polskie stadiony w zimowej wersji. Na obrazach generowanych przez AI nie brakuje choinek, lampek świątecznych oraz innych iluminacji. Który obiekt wygląda najciekawiej?

📢 Lech Poznań pożegnał swojego byłego trenera, Wojciecha Łazarka. Podczas uroczystości była obecna delegacja Kolejorza W czwartek, 21 grudnia, na Cmentarzu Rzymskokatolickim Św. Rocha przy ul. Zgierskiej w Łodzi odbył się pogrzeb byłego trenera Lecha Poznań, Wojciecha Łazarka. Podczas uroczystości obecni byli przedstawiciele klubu z Bułgarskiej, którzy pożegnali szkoleniowca, który w latach 80. dwukrotnie sięgał z Kolejorzem po mistrzostwo Polski. 📢 "Niebiesko-biała obserwacja": Czy Lech Poznań skorzysta z opcji wykupu? Krystian Palacz zalicza udaną rundę jesienną w Motorze Lublin „Niebiesko-biała obserwacja” ma na celu podsumowanie sytuacji klubowej, a także gry lechitów, którzy zostali wypożyczeni do innych zespołów. Zrobimy jednak pewien wyjątek. Lech Poznań latem postanowił sprzedać Krystiana Palacza do Motoru Lublin, lecz Kolejorz ma prawo do wykupienia 20-letniego, lewego obrońcy. Motor pozyskał go za około 200 tysięcy złotych, natomiast działacze Lecha mogą go wykupić za około 700 tysięcy złotych. Taka opcja przed sezonem wydawała się mało prawdopodobna, między innymi przez ściągnięcie Eliasa Anderssona i włączenie do pierwszego zespołu Michała Gurgula. Obaj jednak nie gwarantują zespołowi odpowiedniej jakości i na chwilę obecną powrót Krystiana Palacza wydaje się możliwy. Wygrał rywalizację na swojej pozycji w Motorze i ma za sobą udaną rundę jesienną w pierwszej lidze. Postanowiliśmy podsumować występy 20-letniego zawodnika, opierając się na wypowiedziach ekspertów, trenera Motoru, a także danych z serwisu WyScout. Niebawem pojawią się podsumowania wypożyczonych zawodników Lecha Poznań: Antoniego Kozubala, Filipa Borowskiego, Krzysztofa Bąkowskiego oraz Jakuba Antczaka.

📢 Oto lista osób, które nie dostaną 800 plus. Zobacz, komu się nie należą pieniądze Program 500 plus został wprowadzony w 2016 roku, początkowo na drugie i kolejne dziecko, potem także na pierwsze. Program miał na celu poprawić byt rodzin. Niestety z czasem 500 plus straciło na wartości ze względu na wysoką inflację. Posłowie zdecydowali aby po 8 latach podnieść świadczenie i od 2024 roku będzie wypłacane w formie 800 plus na każde dziecko. Zobaczcie, komu nie będzie przysługiwało świadczenie.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [21.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [21.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Kolory bombek na choince mają znaczenie. Jednej barwy musisz się wystrzegać, jeśli nie chcesz ściągnąć na siebie nieszczęścia Choinka powinna być kolorowa. Im więcej na niej barw, tym lepiej. Jednak nie wszystkie kolory bombek powinny się na niej znaleźć. Poznaj znaczenie ozdób choinkowych i sprawdź, które przyniosą ci dobrobyt, a które nieszczęście.

📢 Jest opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Sprawdź Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

📢 Takie będą rachunki za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitu 1500 kWh. Będzie drogo? Sejm zdecydował o kontynuowaniu pomocy poprzez zamrożeniu cen energii elektrycznej, jeśli nie przekroczymy wyznaczonego limitu. Ceny prądu będą zamrożone przez sześć miesięcy, jeśli w tym czasie gospodarstwo domowe nie przekroczy limitu 1500 kWh. Zobaczcie, ile zapłacimy za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitów.

📢 Szok! Tak wyglądał Poznań w 2002 roku. Jak zmieniło się miasto? Oto wyjątkowe zdjęcia! Znów zajrzeliśmy do naszego fotograficznego archiwum. Tym razem postanowiliśmy pokazać Wam (a w zasadzie przypomnieć!), jak wyglądał Poznań na początku XXI wieku. Zobaczcie sami, jak zmieniło się miasto. Jest za czym tęsknić? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia stolicy Wielkopolski z 2002 roku. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! 📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Niezwykła żywa szopka w Karczewie już otwarta. Tworzy ją ponad 100 zwierząt W tym roku jest większa, bogatsza i zachwyca jeszcze bardziej niż w poprzednich latach. Tworzą ją tysiące lampek, ponad sto zwierząt i żłóbek. Szopka bożonarodzeniowa w Karczewie jest już otwarta. Można ją odwiedzać od niedzieli, 17 grudnia. 📢 Największa szopka bożonarodzeniowa w Europie już prawie gotowa. Powstaje w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Trwa budowa największej szopki w Europie. Jak co roku powstaje ona w klasztorze Franciszkanów przy placu Bernardyńskim w Poznaniu. Podejrzeliśmy, jak przebiegają prace nad największym żłóbkiem.

📢 Stare zabawki z PRL mogą być teraz warte krocie - zdjęcia, ceny. Takie były popularne w latach 60., 70. i 80. Stare zabawki z dzieciństwa u każdego wywołują nostalgię. Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki, pluszaki – dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują. Oto ceny z portalu OLX.

📢 Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Zobaczcie zdjęcia [8.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Jedz na spalanie tłuszczu. Najlepsze fatburnery to właśnie te produkty! Z nimi schudniesz szybciej i więcej, niż się spodziewasz Fatburnery to produkty i ich związki aktywne, które przyspieszają metabolizm, a przez to spalanie kalorii i tkanki tłuszczowej. Jeśli chcesz szybciej tracić na wadze, nie musisz sięgać po specjalne suplementy diety. Pyszne i zdrowe produkty wspomagające odchudzanie znajdziesz w swojej kuchni lub sklepie spożywczym. Zobacz, jak przyspieszyć przemianę materii.

📢 Rozpoczął się wojewódzki etap Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 To miejsce zmieni się nie do poznania! Tak będzie wyglądała poznańska Stara Rzeźnia. Co tam powstanie? Poznańska rzeźnia funkcjonowała równo 100 lat. Od 2000 roku jej budynki stoją puste, powoli popadając w ruinę. Nowy właściciel terenu planuje remont i przebudowę obiektów, wokół których mają powstać mieszkania i biurowce. Do tej pory na terenie rzeźni działał pchli targ, a we wnętrzach głównego budynku okazjonalnie odbywały się wydarzenia kulturalne. Zobacz wizualizacje, jak będzie wyglądać Stara Rzeźnia.

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia!

📢 Uczestnicy Gogglebox 2023. Zobacz jak zmieniły się gwiazdy popularnego programu TTV Gogglebox to program telewizyjny emitowany od 2014 roku. Program oparty na brytyjskim formacie na licencji All3Media International, którego oryginał jest emitowany na antenie Channel 4. Program za sprawą uczestników szybko stał się hitem stacji TTV. Zobaczcie, jak przez te dziewięć lat zmienili się uczestnicy Gogglebox.

📢 Tak wygląda dziś Clint Eastwood. Ma już 93. lata. Zobaczcie zdjęcia! Tak wygląda 93-letni Clint Eastwood. To wielki amerykański aktor, który na swoim koncie ma wiele kultowych ról. Widzowie na całym świecie uwielbiają go za jego grę w westernach i filmach sensacyjnych. Wspaniale wcielał się w role twardnieli. Na swoim koncie ma już cztery Oscary oraz cztery Złote Globy. Niedawno skończył 93 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Clint Eastwood. 📢 Tak teraz wygląda Teresa Werner. Królowa śląskich szlagierów ostatnio wyznała miłość. Zobaczcie zdjęcia Teresa Werner, mimo upływu lat, wciąż gromadzi tłumy fanów na swoich koncertach. Artystka dużo podróżuje i koncertuje, nagrywa teledyski. Ostatnio zdradziła coś swoim wielbicielom. 📢 Tak mieszkają Ania i Grzegorz Bardowscy z programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [12.08.2023] Ania i Grzegorz Bardowscy poznali się dzięki programowi "Rolnik szuka żony" w TVP1. Właśnie wprowadzili się do swojego nowego domu. Czarny dom Bardowskich wzbudził kontrowersje wśród intenautów. - Było sporo głosów wsparcia. Był też hejt. To nas akurat nie rusza, bo taki dom autentycznie nam się podoba - mówi Ania Bardowska. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto 10 najmniejszych wsi w Wielkopolsce. Tu mieszka tylko jedna osoba! Złośliwi twierdzą, że w takich miejscach psy... czterema literami szczekają. Sprawdziliśmy, gdzie w Wielkopolsce mieszka najmniej osób. Statystyki pokazują, że najwięcej wyludnionych wsi w regionie znajduje się w powiecie konińskim. Mało tego. W najmniejszej z nich mieszka tylko jedna osoba! Zobacz, w jakich miejscowościach w Wielkopolsce żyje najmniej mieszkańców. Będziesz zaskoczony.

📢 Zajazd Gęś Pocztowa - Ludwina. Co po Kuchennych rewolucjach? Czy restauracja nadal istnieje? Kuchenne Rewolucje z Magdą Gessler gościły w Ludwinie (pow. pleszewski) w 2019 roku. Restauracja "Ludwinka" zmieniła nazwę na Zajazd Gęś Pocztowa, po boomie spowodowanym przyjazdem restauratorki o wolne stoliki było niezwykle trudno. Do podpleszewskiej miejscowości zjeżdżały prawdziwe tłumy. Później przyszła pandemia. Branża restauracyjna została zamknięta, a nasi Czytelnicy zastanawiali się czy Zajazd Gęś Pocztowa w Ludwinie nada działa. Sprawdziliśmy, jak obecnie wygląda sytuacja.

📢 Emilia Dankwa i jej przygotowania do Sylwestra. Gwiazda "Rodzinki.pl" odpicowała się na imprezę! Emilia Dankwa rozpoznawalność zyskała dzięki roli Zosi w "Rodzince.pl". Dzisiaj jest nastolatką i żadne imprezy nie są jej obce! W Sylwestra zamierza doskonale się bawić, tym bardziej, że już od dawna jest do niego perfekcyjnie przygotowana! Zobaczcie sami! 📢 Świąteczne przesądy i zwyczaje. Czego nie robić w Wigilię i Boże Narodzenie? Sprawdź najciekawsze przesądy dotyczące świąt Bożego Narodzenia Przesądy związane z Wigilią i Bożym Narodzeniem były, są i będą. Choć obecnie większość z nas słusznie patrzy na nie z przymrużeniem oka, kiedyś podchodzono do nich bardzo poważnie. Praktykowane są nadal, rzadziej lub częściej, teraz już przede wszystkim dla rozrywki i ubarwienia świątecznego czasu. Zebraliśmy dla Was najciekawsze świąteczne przesądy. Jak zapewnić sobie pomyślność i zdrowie, a uniknąć pecha i nieszczęścia? Sprawdźcie!

📢 Najdziwniejsze imiona na bierzmowanie. Nie uwierzysz, ale naprawdę są święci o tak niecodziennych imionach Pantaleon, Homobonus, Prymityw, a może Gudula albo... Doda? To imiona świętych, które teoretycznie można sobie wybrać jako patrona na bierzmowanie. "Teoretycznie", ponieważ w niektórych przypadkach księża nie wyrażają na nie zgody, uznając, że ktoś je wybiera w celach ośmieszających. Wytyczne Kościoła dotyczące imienia wybieranego w trakcie bierzmowania są dość ogólne - musi to być imię świętego lub błogosławionego, a osoba przystępująca do sakramentu powinna znać jego życiorys i umieć uzasadnić, pod jakim względem chciałaby go naśladować. Zobacz najdziwniejsze imiona świętych w galerii.

📢 Czarna lista wigilijnych potraw. Tych tradycyjnych dań lepiej nie dawać dzieciom Smażony karp, sałatka jarzynowa, uszka z grzybami, pierniczki czy makowiec - bez tradycyjnych potraw trudno jest wyobrazić sobie wigilijną kolację. Czy mogą je jeść również najmłodsi członkowie rodziny? Których tradycyjnych dań z wigilijnego stołu lepiej nie dawać dzieciom?

📢 ŚWIĄTECZNE OBRAZKI: Boże Narodzenie z przymrużeniem oka. Zobacz memy i demotywatory! Internauci, jak co roku, żartują ze świątecznej atmosfery. Jakie memy i demotywatory stworzyli? Zobacz świąteczne obrazki!

Wideo Pułkownik Kultury przejmuje media publiczne w Polsce!