Prasówka 27.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Dominika Kulczyk i Jan Lubomirski - tal wyglądają ich dzieci. Syn Jeremi wkrótce rozpocznie studia Dominika Kulczyk i jej były małżonek Jan Lubomirski-Lanckoroński doczekali się dwojga dzieci. Jak dziś wyglądają księżniczka Weronika Karla Konstancja i książę Jeremi Sebastian - latorośle najbogatszej Polki i księcia wywodzącego się z jednego z najbardziej znanych, arystokratycznych rodów w Polsce? Szczegóły w artykule niżej.

📢 Lech Poznań rozczarował kibiców po całej linii. John van den Brom: "Nie widzę progresu w grze mojej drużyny" Trener Lecha Poznań po fatalnym meczu przeciwko Widzewowi Łodź 1:3 (0:1), po raz kolejny musiał tłumaczyć się ze słabej postawy swoich zawodników na boisku. To kolejny mecz, w którym Kolejorz jest bezradny i nie potrafi narzucić rywalowi swojego tempa. Bramka Jespera Karlstroma w 88. minucie nie wystarczyła do remisu. Goście wypunktowali lechitów w końcówce. Oto co powiedział holenderski szkoleniowiec po spotkaniu.

Prasówka 27.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Agata Buzek - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 47 lat. Zobaczcie zdjęcia! [27.11.2023] Tak dziś wygląda Agata Buzek. Niedawno skończyła 47 lat. Agata Buzek to utytułowana polska aktorka, córka Jerzego Buzka i Ludgardy Buzek, wegetarianka i działaczka na rzecz praw człowieka. Zobaczcie, jak dziś wygląda. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach. Wygląda cudownie. Sami zobaczcie! [27.11.2023] Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach! To polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Oto Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [27.11.2023] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Oto odważne zdjęcia Marty Manowskiej z "Rolnik szuka żony". Wygląda wspaniale. Zobaczcie! [27.11.2023] Marta Manowska, prowadząca "Rolnik szuka żony", wygląda wspaniale na odważnych zdjęciach. Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych. 📢 Wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony 10". W oczy rzuca się podświetlany sufit. Zobaczcie zdjęcia! [27.11.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Tak mieszkają Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony". "Bardzo spodobał mi się ten dom i jego otoczenie". Zobaczcie zdjęcia! [27.11.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Oby więcej takich naturalnych ludzi". Zobaczcie! [27.11.2023] Oto Aleksandra Żebrowska na bardzo odważnych zdjęciach. To żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie.

📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [27.11.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Magdalena Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [27.11.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [27.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! Oto nowe oferty od AMW. Ceny są okazyjne! Zobacz zdjęcia! Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Coraz więcej kostki na Starym Rynku w Poznaniu. Tak teraz wygląda centrum Prace na Starym Rynku w Poznaniu miały zakończyć się 20 listopada. Jak już wiadomo, termin ukończenia robót uległ przesunięciu. Kostki na starówce jednak cały czas przybywa. Jak teraz wygląda centrum stolicy Wielkopolski? Mamy aktualne zdjęcia! Jak wam się podoba? 📢 Lech Poznań - Widzew Łódź 1:3 Katastrofa! Czy jedzie z nami pilot? Zobacz oceny lechitów! Lech Poznań nie wykorzystał potknięć rywali i po raz pierwszy od 12 lat przegrał przy Bułgarskiej z Widzewem (1:3). To był kolejny słaby mecz podopiecznych Johna van den Broma, którzy na tle agresywnych rywali, sprawiali wrażenie bezradnych i wolnych. Kolejorz zdołał w 87 minut doprowadzić po ładnym strzale Karlstroema do wyrównania, ale w doliczonym czasie gry stracił dwa gole.

📢 Bezradny Lech Poznań nie wykorzystał potknięć rywali. Widzew wygrywa przy Bułgarskiej po raz pierwszy po 12 latach Nie tak miało wyglądać niedzielne popołudnie przy Bułgarskiej. Lech Poznań po słabym meczu w swoim wykonaniu uległ przed własną publicznością z Widzewem 1:3 (0:1). Mimo że Bartosz Mrozek na początku spotkania wybronił rzut karny, to nie wystarczyło do zdobycia choćby punktu. Twierdza Poznań po blisko siedmiu miesiącach została zdobyta, natomiast Widzew odniósł pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. 📢 No i został zaprezentowany! Oto nowy lokator poznańskiego zoo - Rakastan, waran z Komodo. Zobacz zdjęcia! Poznański ogród zoologiczny zaprezentował w niedzielę, 26 listopada nowego lokatora Starego ZOO. Jest to samiec warana z Komodo. Byliśmy na miejscu i mieliśmy okazję poznać tego sympatycznego zwierzaka! 📢 Lech Poznań - Widzew Łódź 1:3. Pierwsze wyjazdowe zwycięstwo łodzian w tym sezonie. Popis gości w stolicy Wielkopolski. W spotkaniu szesnastej kolejki ekstraklasy Widzew pokonał w Poznaniu Lecha 3:1 (1:0). Gole dla łodzian zdobyli Fran Alvarez, Antoni Klimek i Bartłomiej Pawłowski. To pierwsze zwycięstwo czterokrotnych mistrzów Polski w sezonie 2023/2024. Niby to gospodarze mieli optyczną przewagę, ale goście mieli jeszcze kilka klarownych. Jak choćby Jordi Sanchez, który nie wykorzystał karnego. Widzewiakom należą się wielkie brawa. Nie tylko dlatego, że dla poznaniaków to pierwsza porażka u siebie. Widzew awansował na ósmą pozycję w tabeli krajowej elity. Lech - Widzew 1:3.

📢 Kultowy tramwaj był altanką na działce. Po 20 latach od odnalezienia znów jeździ i ma się dobrze. Zobacz zdjęcia! "Duży Szczeciniak" jeździł po Poznaniu od zakończenia II wojny światowej aż do lat 70. Później stał się altanką na działce. Dziś, dzięki zaangażowaniu i współpracy MPK Poznań i Kraków, udało się go odrestaurować.

📢 Czołowe zderzenie na drodze do Pawłowic. Podróżujący trafili do szpitala W sobotę, 25 listopada po południu w powiecie leszczyńskim doszło do czołowego zderzenia. Kierowców obu pojazdów i dwoje dzieci przetransportowano do szpitali. Niestety, chłopiec nie przeżył. Zmarł w szpitalu na skutek odniesionych obrażeń. 📢 Katarzynki 2023. "Wspomnienia wracają" Poznaniacy zachwyceni paradą tramwajów. Zobacz zdjęcia! Parada tramwajów była wspaniałym wydarzeniem. W zajezdni przy ul. Madalińskiego spotkaliśmy dziesiątki osób, które fascynują się tramwajami. Głównie były to dzieci. Mieszkańcy podzielili się z nami również wspomnieniami związanymi z tymi pojazdami. Pani Izabela opowiedziała o wykolejeniu drewnianym tramwajem.

📢 Nie żyje Teresa Zarzeczańska-Różańska. Jako pierwsza Polka i czwarta kobieta w historii pokonała wpław kanał La Manche 26 listopada w Poznaniu zmarła Teresa Zarzeczańska-Różańska. W 1975 roku jako pierwsza Polka i czwarta kobieta w historii pokonała wpław kanał La Manche. Miała 77 lat.

📢 Wypadek na trasie Rakoniewice - Łąkie. Dwie osoby trafiły do szpitala W niedzielę, 26 listopada, na trasie pomiędzy miejscowościami Rakoniewice i Łąkie samochód osobowy wypadł z drogi i dachował. Do szpitala przewieziono dwie osoby. 📢 Legia Warszawa - Warta Poznań 2:2. Niespodzianka w stolicy! Zieloni popsuli święto "Żylecie" Warta Poznań przywiozła z Warszawy cenny remis i popsuła trochę nastroje kibiców, którzy hucznie świętowali 50. urodziny "Żylety". Zieloni w 40 minucie prowadzili już 2:0, ale w doliczonym czasie gry pierwszej połowy stracili gola po problematycznym karnym. Po zmianie stron Legia zdołała doprowadzić do wyrównania, lecz za swoją postawę podopieczni Dawida Szulczka zasłużyli na duże brawa.

📢 Mieli cały czas pod górę. Wielki Bieg po schodach w Collegium Altum w Poznaniu! 26 listopada już po raz siódmy biegacze wbiegli na 17. piętro Collegium Altum. To najwyżej umieszczona meta w Wielkopolsce, jej wysokość całkowita wynosi aż 103,35 m. Do pokonania zawodnicy mieli aż 372 stopnie! To jednak nie stanowiło przeszkody dla 270 osób, które postanowiły w taki sposób spędzić niedzielny poranek. 📢 Ksiądz będzie bezwzględny. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy ksiądz Bywają takie sytuacje, kiedy ksiądz ma związane ręce. Grzechy - ciężkie i śmiertelne - mogą zostać odpuszczone jedynie w sakramencie pokuty i pojednania. Są takie przypadki, że ksiądz nie ma wyjścia i nie może rozgrzeszyć wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. I nie chodzi tu np. o zabójstwo czy zdradę. Zobacz, za jakie grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia.

📢 Tak wyglądała naprawdę polska wieś w czasach "Znachora". To archiwalne zdjęcia z okresu II RP Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej. 📢 Zenek Martyniuk pokazuje swój piękny ogród. Ma nawet oczko wodne. Zobacz zdjęcia Zenek Martyniuk od wielu lat mieszka w podbiałostockiej wsi, gdzie cieszy się niewielkim, ale urządzonym ze smakiem ogrodem. 📢 Poznań to jest miasto doznań! Oto 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Oto Rataje, Winogrady, Piątkowo i Żegrze na archiwalnych zdjęciach. Tak wyglądały osiedla w Poznaniu przed laty. Bardzo się zmieniły? Poznań na archiwalnych zdjęciach zaskakuje i fascynuje. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po poznańskich osiedlach. Zobaczcie Rataje, Winogrady, Piątkowo, Żegrze i Chartowo przed kilkudziesięciu laty. Czy bardzo się zmieniły? Oglądając te zdjęcia, może zakręcić się łezka w oku. Kliknij w naszą wyjątkową galerię i przekonaj się sam. 📢 Poznańska bimba ma już 125 lat. W niedzielę wielka parada tramwajów. Sprawdź program Aż wierzyć się nie chce, że to już tyle lat przemierzają ulice stolicy Wielkopolski. Dokładnie w 1898 roku w Poznaniu zakończyła się era tramwaju konnego, którego zastąpił elektryczny. MPK świętuje rocznicę z pompą.

📢 Oto Katarzyna Warnke jak bogini! Zobaczcie jej zdjęcia z pokazu mody MMC Tak wyglądała Katarzyna Warnke na listopadowym pokazie mody MMC. Zobaczcie zdjęcia! Zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych gwiazd, które przybyły na warszawski pokaz. Postawiła na odważne, rzucające się w oczy stylizacje. Trudno nie było zwrócić na nią uwagi. Wyglądała jak boginie! Sprawdźcie sami.

📢 Kompleks dla wszystkich. Zielone Chartowo otworzyło się dla mieszkańców. Mamy zdjęcia! Na Chartowie otworzył się właśnie nowy kompleks. To przestrzeń dla wszystkich - są maszyny do street workout, wiaty dla rowerów, stacje naprawcze, domki dla owadów, łąki kwietne czy plac zabaw dla dzieci. Urzędnicy w ten sposób chcą zachęcić mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu. 📢 Pożar w miejscowości Marysin. Ogień pojawił się na ogródkach działkowych Do akcji na ogródkach działkowych w okolicy miejscowości Marysin przyjechały cztery zastępy straży pożarnej. Palił się jeden z domków. Jednak pomimo szybkiej akcji strażaków - obiekt prawdopodobnie trzeba będzie rozebrać. 📢 Kto według nas zarabia za dużo? Zobacz, jak Polacy postrzegają różne zawody Czy wiesz, jak Polki i Polacy postrzegają dziś stanowiska pracy związane z różnymi branżami, a które profesje uznajemy za najbardziej wymagające, stresujące czy dochodowe? Konsultanci serwisu Cveasy.pl próbowali to ustalić.

📢 Tak wyglądało kultowe miejsce w Poznaniu na początku XX wieku. Czy bardzo się zmieniło? Zobacz archiwalne zdjęcia Międzynarodowe Targi Poznańskie to jedno z najbardziej znanych miejsc w stolicy Wielkopolski. Odbywa się tam wiele różnorodnych wydarzeń, na które zjeżdżają się tłumy zarówno z Polski, jak i z innych krajów. Ten kultowy na mapie Poznania punkt przez lata się jednak mocno zmienił. Jak wyglądał na początku XX wieku? Zobacz nasze archiwalne zdjęcia!

📢 Odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis". Zobaczcie! [26.11.2023 r.] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki!

📢 Przedświąteczna gorączka w PRL-u. Tak jeszcze niedawno wyglądała zima w mieście! Dużo śniegu, mróz i świąteczne dekoracje. W PRL-u zima i bożonarodzeniowa aura wyglądały zupełnie inaczej niż dzisiaj. Narodowe Archiwum Cyfrowe bogate jest w różnorodne zdjęcia z tego okresu, dzięki którym można się wybrać w nostalgiczną podróż w przeszłość. Jak grudniowa pora prezentowała się kilkadziesiąt lat temu? 📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 26.11.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Cringe, bambik i delulu. Trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowa Roku 2023. Niektóre propozycje trudno zrozumieć! Właśnie zakończył się pierwszy etap plebiscytu PWN Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Z prawie 18 tysięcy słów wybrano 20, na które mogą teraz głosować internauci. Wśród propozycji znalazły się m.in. takie określenia jak odklejka, bambik, cringe, imo czy delulu. Co one oznaczają? Sprawdziliśmy!

📢 Debiutancki gol Czecha i pewna jedenastka Węgra nie wystarczyły na Legię Warszawa (2:2). Tak oceniliśmy Zielonych za spotkanie z Wojskowymi Warta Poznań świetnie rozpoczęła mecz z Legią Warszawa, a potem dołożyła drugie trafienie. Niestety dwa niepotrzebne błędy spowodowały, że zamiast z trzech, Zieloni muszą radować się z jednego punktu. Z pewnością trener Dawid Szulczek przed meczem wziąłby taki wynik w ciemno, jednak po przebiegu oraz świadomości, że prowadziło się przy Łazienkowskiej już 2:0, zostaje z pewnością spory niedosyt.

📢 Trwa święto muzyki chóralnej! Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza w Poznaniu Chóralna liga mistrzów, czyli wielkie święto chóralistyki w Poznaniu. O tytuł najlepszego zespołu w Polsce zawalczy 28 chórów. Zobacz zdjęcia z koncertu specjalnego! 📢 Śmiertelny wypadek na DK 92 w Wielkopolsce. Kierowca autobusu potrącił pieszego Do wypadku doszło w sobotę po południu na drodze nr 92 na wysokości miejscowości Sękowo. Kierowca autobusu potrącił pieszego. Mężczyzna nie przeżył. 📢 Podatki 2024. Te osoby nie mogą liczyć na zwrot podatku za 2023 rok Zwrot z podatku to dla wielu osób dodatkowy zastrzyk gotówki, szczególnie dla osób wychowujących dzieci, ale nie tylko. Odliczenie ulg podatkowych, nie tylko zmniejsza konieczny do zapłacenia podatek, ale jeszcze możemy otrzymać nadpłatę! Niestety jest kilka sytuacji, w których nie dostaniemy zwrotu z podatku. Jakie to sytuacje? Sprawdźcie.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Sprawdź, kiedy najbardziej przydaje się gotówka Przechowywanie pieniędzy w domu ma swoje wady i zalety. Mimo wszystko warto czasem mieć dostęp do gotówki natychmiast, a do tego sprawdzą się właśnie pieniądze w domu. Sprawdzamy co warto wiedzieć o trzymaniu pieniędzy w domu. Czy są jakieś limity dotyczące gotówki przechowywanej w domu? Zobaczcie koniecznie.

📢 Poznańskie Targi Piwne 2023 na MTP. To już 10 edycja wydarzenia Poznańskie Targi Piwne, które odbywają się 24 i 25 listopada, to nie tylko piwo i inne trunki, ale przede wszystkim imprezy towarzyszące - Piwna Mila, Piwna Joga, liczne konkursy czy bezpłatne badania USG jąder. 📢 Dwa egzotyczne nowe kierunki z lotniska w Poznaniu! Dokąd jesienią i zimą polecisz z Ławicy? Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Oto najpiękniejsze Wielkopolanki! Te dziewczyny walczą o tytuły Polska Miss i Polska Miss Nastolatek! Po raz kolejny najpiękniejsze mieszkanki Polski stanęły do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. W tym roku wśród tych wyjątkowych kobiet nie zabrakło przedstawicielek województwa wielkopolskiego. Kim są i jak wyglądają? Sprawdźcie naszą galerię! 📢 Te rzeczy dostaniesz za darmo w Poznaniu! Zobacz meble, akcesoria i dekoracje do wzięcia bezpłatnie w listopadzie! W serwisach ogłoszeniowych można znaleźć wiele ciekawych darmowych przedmiotów. Na mieszkańców Poznania czekają meble, naczynia i akcesoria do wzięcia za darmo. Dzięki nim bez wydawania zbędnych pieniędzy urządzimy mieszkanie, a wyposażenie może posłużyć nam jeszcze przez wiele lat. Zebraliśmy dla Was najciekawsze ogłoszenia rzeczy do wzięcia za darmo w Poznaniu zamieszczone w serwisie OLX w listopadzie.

📢 W urzędzie czeka wniosek o zagospodarowanie tzw. "Dziury Toruńskiej". Teren między Teatralką a Kaponierą zostanie zabudowany? Już w poprzednim roku rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie tego terenu. Do Urzędu Miasta wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zabudowy biurowo-usługowo-handlowo-mieszkalnej.

📢 Tak wygląda mieszkanie Magdy Mołek. Takie ma gniazdko w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia! [25.11.2023 r.] Oto mieszkanie Magdy Mołek. Tak wygląda jej warszawskie gniazdko. Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a od pewnego czasu również youtuberka. Ma piękne mieszkanie w Warszawie. Hitem w jej czterech kątach jest kuchnia, nad którą internauci się wprost rozpływają. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek. 📢 Wprost ociekają luksusem! Takie są najdroższe domy pod Poznaniem. Zobacz piękne posiadłości na sprzedaż. Mamy zdjęcia i ceny! Tak wygląda 10 najpiękniejszych i zarazem najdroższych rezydencji w okolicach Poznania. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są luksusowe domy z prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż pod Poznaniem. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia oraz ceny nieruchomości.

📢 Rezerwy Lecha Poznań przegrywają z Chojniczanką Chojnice. Patryk Olejnik z pierwszym golem w tym sezonie Podopieczni trenera Artura Węski w ostatnim meczu wygrali z Polonią Bytom 1:0, po bramce Bartłomieja Juszczyka. W ramach 19. kolejki rezerwy Kolejorza podejmowały Chojniczankę Chojnice. W tym starciu lepsi okazali się goście, którzy pokonali rezerwy 2:1. Autorem trafienia dla Lecha II Poznań został Patryk Olejnik. Warto zaznaczyć, że młodzi lechici przystępowali do tego spotkania wzmocnieni zawodnikami z pierwszej drużyny. W wyjściowej jedenastce pojawili się między innymi: Artur Sobiech, Filip Wilak, Michał Gurgul i Maksymilian Dziuba. 📢 Budynek Warty Poznań zostanie zrównany z ziemią! Tak wyglądał wysłużony obiekt w ostatnich latach. Zobacz archiwalne zdjęcia! Budynek Warty Poznań, który zlokalizowany jest przy Drodze Dębińskiej, zostanie wyburzony. To już przesądzone. O informacji poinformował klub. Jest to jeden z pierwszych kroków w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu. Przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Teraz pozostaną po nim wspomnienia oraz fotografie.

📢 Magda Gessler odmieniła kolejną restaurację w Poznaniu. Pomylone Gary to teraz Bistro Pyr pyr pyr. Oto ceny i menu po Kuchennych rewolucjach Bistro Pyr pyr pyr jest już po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Słynna restauratorka przyjechała po Poznania, by pomóc Ani i Kubie w postawieniu lokalu na nogi. Wszystko wskazuje na to, że się udało. Wiemy, ile kosztują dania z nowego menu. Sprawdź ceny i zobacz, jak teraz wygląda Bistro Pyr pyr pyr - dawniej Pomylone Gary - przy ul. Głogowskiej w Poznaniu. 📢 Magda Mołek - wiek. Gwiazda telewizji ma męża i dwójkę dzieci: Henryka i Stefana Dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Magda Mołek od ponad 25 lat jest częścią polskiego show-biznesu. Widzowie mogli ją oglądać w "Dzień dobry TVN", a nawet w pierwszej edycji "Tańca z Gwiazdami". Teraz dziennikarka prowadzi własny kanał na Youtube, na którym przeprowadza wywiady ze znanymi osobami. Jej ostatnim gościem była Małgorzata Kożuchowska. Rozmowa obu pań wywołała poruszenie wśród internautów.

📢 Tu w Poznaniu oddasz niepotrzebne rzeczy! Możesz pozbyć się kłopotu i pomóc innym Ubrania, których już nie nosimy, nietrafione prezenty, niechciane zabawki i inne niepotrzebne rzeczy - tego wszystkiego możemy się pozbyć, a przy okazji komuś pomóc. W Poznaniu działa kilka miejsc, które przyjmują zbędne przedmioty w dobrym stanie. Podpowiadamy, gdzie można je oddać. 📢 Łukasz Trałka, szef skautingu Akademii Lecha Poznań: "Miałem trzy propozycje. Niczego nie żałuję" Łukasz Trałka, czyli człowiek instytucja. Uwielbiany przez wielu kibiców były piłkarz Lecha Poznań, a obecnie szef skautingu akademii Kolejorza, ekspert telewizyjny, a także zawodnik futsalowej drużyny Wiary Lecha, w podcaście Lecha Poznań prowadzonym przez Adriana Gałuszkę opowiedział o swojej obecnej pracy. W rozmowie zdradził też, dlaczego w przeszłości nie wyjechał za granicę, choć miał kilka propozycji na grę w silniejszych ligach.

📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [25.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Chińczycy lecieli ponad 14 godzin wyłącznie na targi poznańskie. "Polska jest dużym krajem, innym niż sobie wyobrażałem" Na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trwa Gardenia 2023. Targi Ogrodnictwa i Architektury obrazu przyciągnęły sprzedawców z Chin, którzy starają się zwiększyć sprzedaż na rynku europejskim. 📢 Fala zachorowań w poznańskich szkołach. Jak placówki radzą sobie z brakami kadrowymi? Nie tylko grypa i przeziębienia, ale również koronawirus nękają poznańskie szkoły. Nauczyciele i dyrektorzy muszą zmagać się z nadmierną ilością wolnych godzin, gdyż wielu z nich jest na zwolnieniu.

📢 Paragony grozy w Poznaniu! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile! Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach! 📢 Najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie wybrany! Gigantyczny sukces Polski – aż 3 nasze miasta w nowym rankingu, w tym zwycięzca Jeśli lubicie odwiedzać jarmarki bożonarodzeniowe w okresie świątecznym (a kto nie lubi?), mamy dla was dobre wieści: Polska jest prawdziwą potęgą jarmarkową. W nowym rankingu najlepszych jarmarków bożonarodzeniowych w całej Europie znalazły się aż 3 polskie miasta, a jedno z nich zajęło pierwsze miejsce! Przekonajcie się, które polskie jarmarki zachwyciły zagranicznych ekspertów, którzy stworzyli ranking, i jakie jeszcze świąteczne festyny Europy najbardziej warto odwiedzić w listopadzie i grudniu.

📢 Szpital z Poznania obchodzi jubileusz. 70 lat temu działalność rozpoczęło Wielkopolskie Centrum Onkologii Wielkopolskie Centrum Onkologii obchodzi 70-lecie działalności. Z tej okazji rozpoczęła się konferencja naukowa pt. „Kobiety onkologii – leczenie, nauka, troska”. 📢 Najpiękniejsze bombki choinkowe na 2023. Wyjątkowe ozdoby świąteczne zobacz w naszej galerii. Modne dekoracje na choinkę na Boże Narodzenie Bombki choinkowe i modne ozdoby na choinkę to istotny element świątecznych dekoracji. Elegancko przystrojone świąteczne drzewko to jeden z najważniejszych symboli Bożego Narodzenia. Podpowiadamy, jak pięknie możemy ubrać iglaste drzewko, żeby prezentowało się wyjątkowo i stylowo. Zobaczcie w galerii, jakie bombki choinkowe i świąteczne ozdoby są w tym roku najmodniejsze. 📢 Luksusowa kosiarka na targach Gardenia 2023 w Poznaniu. Cena zwala z nóg! Zobacz zdjęcia Podczas Międzynarodowych Targów Ogrodnictwa oraz Architektury Gardenia w Poznaniu wszyscy odwiedzający mają okazję zapoznać się z szeroką ofertą firm z branży ogrodniczej. Wśród nich znalazły się firmy sprzedające nowoczesne kosiarki - cena za najdroższą z nich to ponad 100 tys. złotych!

📢 W Poznaniu trwają niesamowite targi ogrodnicze. Zobacz zdjęcia z pierwszego dnia Gardenii na MTP Pokazy florystyczne, konferencje, strefa inspiracji oraz wiele więcej. Rozpoczęły się Targi Gardenia 2023 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Miłośnicy ogrodnictwa z całej Wielkopolski, Polski oraz z zagranicy zebrali się, by opowiadać o swojej życiowej pasji. 📢 Lech Poznań straci szkoleniowca? Ma propozycję z ekstraklasowego klubu Od kilku tygodni zakulisowo mówi się o odejściu asystenta trenera Lecha Poznań Macieja Kędziorka. Teraz wiele wskazuje na to, że może to się spełnić. Constantin Galca, który w kwietniu objął stery Radomiaka Radom, prawdopodobnie straci posadę, a w jego miejsce wskoczy właśnie Kędziorek.

📢 Najdroższa inwestycja w historii! Wiemy, kto zmodernizuje pływalnię Akwawit w Lesznie Urząd Miasta Leszna poinformował o wyborze przedsiębiorstwa, które zmodernizuje pływalnię Akwawit. Oferty przetargowe otworzono pod koniec sierpnia, a powodem zwłoki z ogłoszeniem wyboru był wniosek firmy, która złożyła mniej korzystną dla samorządu ofertę. Będzie to najdroższa inwestycja w historii samorządu Leszna.

📢 Oto najbardziej ambitne znaki zodiaków według horoskopu. Jesteś na liście? Horoskop to przepowiednia zapisana w gwiazdach, może dotyczyć naszej przyszłości zarówno tej bliskiej jak i dalekiej. Z horoskopu możemy również dowiedzieć się jacy jesteśmy. Czy jesteśmy wierni, czy zdradzamy, czy lubimy samotność, czy mamy pecha? Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się z naszego znaku zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków zodiaku uznawane są za najbardziej ambitne. 📢 "Kryminał za te ekrany". Ekrany reklamowe w centrum Poznania budzą kontrowersje "Kryminał za te ekrany" - napisał do nas oburzony Czytelnik, komentując nowe ekrany reklamowe przed Teatrem Wielkim i CK Zamek w Poznaniu. Czy ekrany faktycznie szpecą krajobraz i co myślą o nich przedstawiciele instytucji, przed którymi je postawiono? Zapytaliśmy Teatr Wielki oraz CK Zamek.

📢 Stary Rynek w Poznaniu miał być skończony, a prace nadal trwają. Jacek Jaśkowiak: "Ja takich deklaracji nie składałem, tylko moi zastępcy" Według zapowiedzi władz Poznania remont Starego Rynku miał zakończyć się 20 listopada. Tymczasem nie ma szans na zakończenie remontu w takim terminie. Prezydent Poznania powiedział we wtorek, że taki termin deklarowali jego zastępcy, jednak był on "zbyt ambitny". Skrytykował on także zadaszenie zainstalowane nad pasażem przy budynku Arsenału.

📢 Trwa wyburzanie kolejnych baraków na Dębcu w Poznaniu. Powstaną tam nowe mieszkania komunalne. Zobacz zdjęcia Baraki na poznańskim Dębcu stanowią relikt, o wyburzeniu którego mówi się od dawna. Dopiero od kilku lat są one stopniowo wyburzane, a w ich miejscu powstają nowe osiedla mieszkań komunalnych. 📢 Wypadek na jarmarku świątecznym w Poznaniu. "Brama przygniotła dziewczynę" Wypadek na jarmarku świątecznym na placu Wolności w Poznaniu wydarzył się w czwartek wieczorem. Silny wiatr przewrócił jedną z instalacji - bramę tuż przy młyńskim kole. Poszkodowana została jedna osoba.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Dom zły w Szabdzie. Maja uciszona na śmierć... "Rodzice zaklejali jej buzię taśmą" Aby 3-letnia Maja nie krzyczała, rodzice zaklejali jej buzię taśmą. Matka podawała jej niedozwolone leki, które ostatecznie ją zabiły. Ale w domu w Szabdzie pod Brodnicą cierpiała cała gromadka dzieci - dowodzi prokuratura. 📢 30 tysięcy drzew na 30-lecie Volkswagen Poznań Pracownicy Volkswagen Poznań mieli zasadzić w tym roku 30 tysięcy drzew i… zasadzili. Nowe dęby i krzewy wyrosną na poznańskim Szczepankowie oraz na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo. – W miejscu zamierających brzóz wyrośnie teraz las liściasty, który będzie miał większą zdolność do pochłaniania dwutlenku węgla – podkreśla leśniczy Tomasz Keler z Nadleśnictwa Babki. 📢 Po tych studiach w Poznaniu zarobisz najwięcej! Mamy najnowszy raport. Sprawdź Na podstawie raportów ELA łatwo zobaczyć, którzy absolwenci poznańskich uczelni zarabiają najwięcej. Wyniki obejmują średnie miesięczne wynagrodzenia brutto ze wszystkich źródeł wśród pracujących absolwentów.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [23.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Hipokrates 2023. Najlepsi specjaliści ochrony zdrowia w Wielkopolsce nagrodzeni We wtorek, 21 listopada odbyła się oficjalna gala plebiscytu „Hipokrates Wielkopolski 2023”, podczas której nagrodziliśmy najlepszych specjalistów ochrony zdrowia. 📢 Mamy horoskop chiński na 2024 roku. To czeka na nas w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia, a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie, co Was czeka.

📢 Takie dodatki na święta dostaną pracownicy w 2023 roku. Zobacz ile świątecznej premii dostaniemy Przed nami intensywny czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To czas wzmożonych wydatków. Prezenty, ozdoby czy przygotowanie światy to nie lada wydatek dla domowego budżetu. Podreperowaniem domowego budżetu będą świąteczne premie, które pracodawcy co roku wypłacają w okresie Bożego Narodzenia. Ile dostaniemy w 2023 roku? Sprawdzamy. 📢 To prawdziwe okazje! Kup tani dom od komornika w Wielkopolsce. Oto najnowsze licytacje komornicze. Mamy zdjęcia i ceny W Wielkopolsce dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić dom w okazyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z województwa wielkopolskiego w listopadzie i grudniu 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Skończą zgodnie z planem? Tak teraz wygląda remontowany Stary Rynek w Poznaniu. Zobacz efektowne zdjęcia z lotu ptaka! Zdążą czy nie zdążą? Mieszkańcy stolicy Wielkopolski i turyści zastanawiają się, czy ekipy remontowe uporają się z wielkim remontem Starego Rynku w Poznaniu zgodnie z terminem. Czas płynie nieubłaganie, a zasadnicze roboty budowlane mają zakończyć się w drugiej połowie listopada. W ostatnich dniach prace wyraźnie przyspieszyły. Można to zaobserwować na najnowszych - efektownych zdjęciach z lotu ptaka. Zobaczcie, jak teraz wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Robi wrażenie? Oceńcie sami!

📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 Takich bombek z PRL-u poszukują kolekcjonerzy - zdjęcia. Stare świąteczne ozdoby są dziś warte fortunę Masz w kartonach stare bombki i ozdoby choinkowe? Wyrzuciłeś? Żałuj! Od jakiegoś czasu choinkowe bombki z PRL przeżywają prawdziwy renesans. Zobacz popularne peerelowskie bombki. Takich poszukują kolekcjonerzy i zapłacą za nie fortunę. Czar wspomnień gwarantowany. 📢 Tak mieszka Kamila Boś z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia [29.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Zyskaj 500 plus na psa i kota. Co trzeba zrobić, by dostać dodatek? Właściciele zwierząt domowych, takich jak psy i koty, mogą starać się o specjalne wsparcie dla swoich czworonogów. Nazywane jest ono "500 plus na psa i kota". Właściciele tych zwierząt mogą otrzymać dofinansowanie na wykonanie trzech zabiegów. Należy jednak dodać, że właściciel czworonoga pieniędzy nie otrzymamy do ręki. O jakich zabiegach mowa? Na jakiej zasadzie właściciele psów i kotów otrzymują wsparcie finansowe i przy spełnieniu jakich warunków jednostka samorządowa będzie mogła pokryć koszt zabiegu? Aby poznać szczegóły przejdź do galerii zdjęć.

Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia!

📢 Zobacz 75 zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Takiego miasta możesz nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać.

📢 Pomysły na zagospodarowanie terenów przy ul. Roosevelta. Co może tam powstać? Rozstrzygnięto konkurs na zagospodarowanie terenów przy ul. F. Roosevelta, pomiędzy Mostem Uniwersyteckim i ul. Libelta, nazywanych "dziurą toruńską". Nagrodzone koncepcje posłużą miejskim planistom do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru. 📢 1000 plus dla pracowników Biedronki. Sieć rozdaje vouchery. Ale nie wszyscy pracownicy dostaną bony. To sprawiedliwe? 1000 plus dla pracowników - tyle przyzna sieć sklepów Biedronka. Tysiąc złotych to kwota na jaką liczyć mogą zatrudnieni w ramach świątecznego bonusu. Nie dostaną jednak tych pieniędzy w gotówce, lecz w formie vouchera do wydania na zakupy. Koszty pokryje pracodawca. Świadczenie natomiast nie dotyczy kadry menedżerskiej, a szeregowych pracowników.

