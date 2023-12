Prasówka 27.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"