Prasówka 28.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znów rozczarowanie. Lech Poznań zaspał w dogrywce i odpadł z Pucharu Polski. Zobacz oceny lechitów”?

Prasówka 28.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Znów rozczarowanie. Lech Poznań zaspał w dogrywce i odpadł z Pucharu Polski. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań dał sobie strzelić gola w samej końcówce dogrywki i odpadł z Pucharu Polski. Kolejorz nie był gorszy w tym meczu, ale marne to pocieszenie.

📢 Lech Poznań odpadł z Pucharu Polski! Kolejorz został skarcony przez Pogoń Szczecin w ostatniej minucie dogrywki Lech Poznań odpadł z ćwierćfinału Pucharu Polski! Kolejorz po dogrywce został pokonany przez Pogoń Szczecin 0:1 (0:0, 0:0). W podstawowych 90 minutach oraz praktycznie całej dogrywce kibice bramek nie zobaczyli. Dopiero w ostatnie Niebiesko-Białym bramkę po stałym fragmencie gry strzelił Joao Gamboa.

📢 Tak wygląda syn Andrzeja Gołoty. Andrzej Junior jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! [28.02.2024] Andrzej Gołota Junior, syn legendarnego polskiego boksera Andrzeja Gołoty, nie kroczy śladami ojca na arenie sportowej. Choć zaczynał swoją przygodę z boksem, szybko znalazł swoje własne pasje i drogę życiową. Tak dziś wygląda syn Andrzeja Gołoty. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 28.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Syn Andrzeja Seweryna. Maximilien ma już 34 lata i też jest aktorem. Zobaczcie zdjęcia! [28.02.2024] Oto Syn Andrzeja Seweryna. Ma już 34 lata. Tak dziś wygląda Maximilien Seweryn. Andrzeja Seweryna nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z najlepszych polskich aktorów. Znamy go z takich filmowych hitów, jak "Ziemia obiecana", "Lista Schindlera", "Ogniem i mieczem" czy "Rojst". O jego synu Maximilienie wiemy dużo mniej. A to już 32-letni mężczyzna, który podobnie jak ojciec, został aktorem. Tak dziś wygląda Maximilien Seweryn. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najszybciej wyludniające się miasta w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [28.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 Oto Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! [28.02.2024] Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

📢 Córka Andrzeja Gołoty jest podobna do mamy. Tak wygląda Alexandra Gołota. Mamy zdjęcia! [28.02.2024] Andrzej Gołota, polski mistrz boksu, niezwykle popularny dzięki swoim pojedynkom na ringu, ma także osobistą historię poza światłem reflektorów. Dziś skupiamy się na jego córce, Aleksandrze Gołocie, która nie tylko jest bardzo podobna do mamy, ale również poszła jej ścieżką zawodową. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Żaneta Gortat-Stanisławska - seksowna żona Marcina Gortata. Zobaczcie zdjęcia! [28.02.2024] Dr Żaneta Gortat-Stanisławska, nie tylko jest żoną byłego koszykarza NBA, Marcina Gortata, ale również utalentowaną businesswoman i producentką kosmetyków. Prowadzi własną firmę zajmującą się produkcją kosmetyków oraz sieć szkół kosmetycznych, do których należą Broadway Beauty, BB College i marka Permanent World. Ponadto, jest wykładowczynią akademicką, politologiem, trenerką biznesu oraz ekspertką z branży beauty. Jest też przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak seksownie wygląda na zdjęciach!

📢 Wsie w Wielkopolsce o najdłuższych nazwach. Lider ma aż 24 litery! [28.02.2024] Najdłuższą nazwę w Polsce ma wieś leżąca w gminie Sokołów Małopolski pod Rzeszowem. Ma 38 liter i brzmi następująco: Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej. Sprawdziliśmy, jakie wsie w Wielkopolsce mają najdłuższe nazwy, gdzie możemy je znaleźć i ilu liczą mieszkańców. Lider ma aż 24 litery. Znajduje się w powiecie gnieźnieńskim ma 364 mieszkańców. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii. 📢 Oto Tomasz Adamek - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [28.02.2024] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [28.02.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [28.02.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [28.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy. 📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [28.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [28.02.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii. 📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [28.02.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Na TikToku wyśmiewa dziurawe ulice Zatorza w Lesznie. Sadzi w dziurach kwiaty i łowi w nich ryby. Chce skłonić miasto do działania Mieszkaniec Leszna nagrał i umieścił na TokToku filmiki z leszczyńskiej dzielnicy Zatorze. Pokazuje na nim jak "łowi ryby'' i sadzi kwiaty w dziurach na ulicach Bojanowskiego i Mielżyńskich. Chce w ten sposób zwrócić uwagę na fatalny stan tych ulic. 📢 Od 26 lutego za te badania zapłaci NFZ, zrobisz je za darmo - nowa lista. Sprawdź! [27.02.2024] Polski system opieki zdrowotnej od dłuższego czasu stanowi powód frustracji i niezadowolenia wśród pacjentów, dlatego z pewnością cieszyć się będą z wprowadzanych od 26 lutego zmian. Ostatnio Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił regulacje obejmujące szereg usług medycznych, które będą dostępne na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w izbach przyjęć. Poniżej znajdują się przykładowe świadczenia, z których pacjenci będą mogli skorzystać.

📢 Luna - artystka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji utworem "The Tower". Tak prezentuje się na co dzień [27.02.2024] Tak na co dzień wygląda Luna! Artystka będzie reprezentować Polskę na Eurowizji. Luna została wybrana jako reprezentantka naszego kraju na tegoroczną edycję Eurowizji, co wzbudza ogromne zainteresowanie. Wielu z was z pewnością zastanawia się, kim jest ta utalentowana piosenkarka, która będzie broniła naszych barw na międzynarodowej scenie muzycznej. Postanowiliśmy zebrać informacje na temat muzycznych osiągnięć Luny oraz uchylić rąbka tajemnicy z jej życia osobistego. Prezentujemy także stylizacje Luny. Kliknij w galerię zdjęć i sprawdź szczegóły. 📢 Babciowe 2024: co zrobić, by dostać 1500 zł miesięcznie? SPRAWDŹ [27.02.2024r.] Babciowe 2024: do kogo trafi 1500 zł miesięcznie? "Babciowe" to świeży program wsparcia, kierowany głównie do rodziców małych dzieci, a zwłaszcza do kobiet. Krótko mówiąc, zasady przyznawania tego świadczenia o wartości 1500 zł co miesiąc są takie, że kobieta, decydująca się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub w jego trakcie, ma szansę otrzymać "babciowe". Co istotne, świadczenie to przysługuje także ojcom, o ile zdecydują się oni na powrót do aktywności zawodowej. Sprawdź szczegóły!

📢 Emerytura 2024: druga waloryzacja w tym roku. Sprawdź szczegóły! [27.02.2024] Minister ds. polityki senioralnej potwierdziła, że w roku 2024 odbędzie się kolejna waloryzacja emerytur. Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła wagę tego postulatu, wypowiadając się na antenie TVN24. Przedstawiamy prognozy dotyczące wysokości emerytury po drugiej waloryzacji. Aby sprawdzić wyliczenia - kliknij w galerię zdjęć. 📢 13. emerytura. Emerycie, tyle wpłynie na Twoje konto [27.02.2024] Emerytura 2024: 13. emerytura 2024 - wiemy, ile wpłynie na Twoje konto. Niedługo wszyscy seniorzy w Polsce otrzymają swoją trzynastą emeryturę. To rezultat obietnicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pełniącej funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zostało już ustalone, jaką minimalną kwotę świadczenia otrzymają emeryci, a także kiedy ZUS przekaże im środki finansowe. Planowane jest, że wkrótce instytucja ta dokona wypłaty świadczenia. 📢 Grasz w lotto? Te liczby najczęściej padają w losowaniach [27.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Marcowa waloryzacja emerytur. SPRAWDŹ, ile wpłynie na Twoje konto [27.02.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur.

📢 Wybory samorządowe 2024. Jacek Jaśkowiak odpowiada na słowa o polityce hitlerowców. "To żenujące, że Czerwiński otacza się taką hołotą" Jacek Jaśkowiak odpowiedział na słowa Piotra Turzyńskiego, lidera poznańskiej Konfederacji dotyczące odbudowy Pomnika Wdzięczności, który nazwał to: "wpisywanie się w politykę hitlerowską". - To jest dla mnie obraźliwe porównanie, tym bardziej że padło z ust osób związanych z ugrupowaniem, którego członkowie niejednokrotnie otwarcie manifestowali swoje pronazistowskie poglądy - mówił Jacek Jaśkowiak. Zbigniew Czerwiński, kandydat PiS na prezydenta Poznania, nazwał to sformułowanie "niefortunnym".

📢 Miał uprawiać seks z 14-latką, w tym czasie był jednak w szkole. Mimo to Adam został skazany. Sąd Okręgowy w Poznaniu rozpatruje apelację Kilka lat temu wówczas 17-letni Adam miał uprawiać seks z 14-latką. W tym czasie był jednak na lekcjach w szkole, o czym świadczą obecności w dzienniku lekcyjnym. Sąd, opierając się za zeznaniach nastolatki, skazał nieprawomocnie Adama na karę 1 roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata. Co zrobi Sąd Okręgowy w Poznaniu, który rozpatruje apelację obrony? 📢 Ci seniorzy otrzymają dodatkowe 700 zł z ZUS. Świadczenie należy się także tym osobom, które nie przepracowały ani jednego dnia Seniorzy, którzy skończą 100 lat 1 marca 2024 roku, dostaną ponad 700 zł więcej niż ci, którzy już świętowali swoją „setkę". Do końca lutego 2024 roku świadczenie honorowe wynosi 5540,25 zł brutto, od 1 marca wzrasta do kwoty 6 246,13 zł brutto miesięcznie, czyli będzie o 705,88 zł wyższe – podaje ZUS.

📢 Zmiana w zarządzie największego pracodawcy w Wielkopolsce. Volkswagen ma nowego CFO Od 1 marca nastąpi zmiana w zarządzie Volkswagen Poznań - największego pracodawcy w Wielkopolsce. Liane Lubitz dołączy do zarządu jako członkini odpowiedzialna za obszar finansów, zakupów i IT (tak zwany CFO). Zastąpi ona Agnieszkę Olenderek, która przejmie równorzędne stanowisko w zarządzie Volkswagen Slovakia a.s. 📢 "Zło w najczystszej postaci". Skatowana suczka odebrana z rąk oprawcy. Wolontariusze walczą o jej życie "Drżące ciałko potrzaskane młotkiem, ziemia cała we krwi" - tak sytuację opisują wolontariusze, którzy odebrali zwierzę od właściciela. Teraz walczą o jego życie.

📢 Tak mieszka Andrzej Gołota. Zobaczcie jego dom w Chicago. Mamy zdjęcia! [27.02.2024 r.] Andrzej Gołota to polski pięściarz walczący w wadze ciężkiej. Jest brązowym medalistą olimpijskim i zawodowym mistrzem Ameryki Północnej federacji IBF. Stoczył historyczne walki z takimi sławami jak choćby Riddick Bowe, Lennox Lewis czy Mike Tyson. Wraz ze swoją rodziną mieszka w Chicago. Ma tam piękny dom. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wybory 2024. Konfederacja idzie do wyborów samorządowych w Poznaniu podzielona? Nowa Nadzieja z PiS, Ruch Narodowy osobno Poznańska Konfederacja postanowiła wystartować w wyborach samorządowych razem z Prawem i Sprawiedliwością w ramach formatu Zjednoczonej Prawicy. Nie wszystkim jednak ten pomysł się podoba. Nieoficjalnie mówi się, że Ruch Narodowy chciałby wystartować osobno, tworząc listy Konfederacji w ramach komitetu ogólnokrajowego. Na jednak prawdopodobnie nie zgodzi się Piotr Turzyński z Nowej Nadziei, który w poznańskich strukturach gra pierwsze skrzypce. Jak na razie do PiS i Konfederacji dołączyła partia Polska Jest Jedna. 📢 Przy tych schorzeniach nie można pić alkoholu. Konsekwencje bywają poważne Alkohol obecny jest w naszym życiu niemal na każdym kroku. I choć co osmy Polak deklaruje, ze nie pije to spożycie trunków z procentami w naszym kraju ciągle rośnie. Picie alkoholu ma swoje poważne konsekwencje, a przy niektórych schorzeniach picie napojów z procentami może mieć poważne skutki zdrowotne.

📢 Wybory samorządowe w Poznaniu. Znamy listę kandydatów Nowej Lewicy. Beata Urbańska kandydatką na prezydenta? Wiadomo już kogo wystawi Nowa Lewica w listach do rady miasta Poznania, informuje Gazeta Wyborcza. Wśród liderów sześciu okręgów znaleźli się obecni radni, a kandydatką na stanowisko prezydenta Poznania zostanie prawdopodobnie Beata Urbańska.

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Te samochody złodzieje kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Oto zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Wielkopolska na memach. Tak internauci żartują z województwa wielkopolskiego! Co bawi ich najbardziej? Zobacz śmieszne obrazki! Parafrazując popularny żart rodem z "Familiady", można powiedzieć, że więcej niż jedno miasto, z którego można żartować, to Wielkopolska. Internauci już dawno się o tym przekonali, tworząc wiele zabawnych obrazków. Co w województwie wielkopolskim bawi najbardziej? Sprawdź!

📢 Oto mieszkania na sprzedaż w Poznaniu w kamienicach. Tak wyglądają lokale w klimatycznych budynkach. Zobacz zdjęcia Klimatyczne i urokliwe kamieniczki, a w środku nich mieszkania czekające na swoich nowych właścicieli. Stare budownictwo zdecydowanie nie powinno się już kojarzyć ze złymi warunkami, ponieważ teraz można natrafić na wiele perełek. Oto najlepsze oferty mieszkań na sprzedaż w kamienicach w Poznaniu. 📢 Lech Poznań od 15 lat czeka na Puchar Polski. We wtorek może zrobić kolejny krok. Przewidywany skład Kolejorza na mecz z Pogonią Powodów do niepokoju nie ma, a liczba nieobecnych w Lechu Poznań pozostaje bez zmian. Ćwierćfinałowe starcie z Pogonią Szczecin w Pucharze Polski będzie z pewnością jednym z najważniejszych spotkań tej rundy dla Kolejorza. Trener Mariusz Rumak z pewnością nie będzie przebierał w środkach - i tak jak w przypadku starć z Zawiszą Bydgoszcz, czy Arką Gdynia - wielkich roszad i eksperymentów w tym meczu nie będzie. Oto przewidywany skład Lecha na pojedynek z Portowcami.

📢 Oto najpiękniejsze wiosenne imiona dla dziewczynek! Kojarzą się z kwiatami i przyrodą. Rodzice nadają je coraz częściej Wiosna to czas pełen życia i odrodzenia, często stanowi inspirację przy wyborze imienia dla dziewczynki. Przygotowaliśmy listę pięknych i unikalnych imion idealnie pasujących do dzieci urodzonych w tej porze roku. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania! Można się ubrać od stóp do głów. Zobacz oferty. Oto zdjęcia i ceny! Ubierz się od stóp do głów z wojskiem! W sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można kupić koszule, spodnie, bluzy, a także obuwie i okrycia wierzchnie. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! W naszej galerii znajdziesz aktualne oferty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

📢 Nie do uwierzenia! Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Pamiętasz takie miasto? Zobacz niezwykłe zdjęcia sprzed 24 lat Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, na przebudowy ulic, na wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 24 lata temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca!

📢 Karambol na drodze S5 pod Lesznem. Kierowcy we mgle najeżdżali na siebie. Droga jest zablokowana, setki pojazdów utknęły w korkach W wyniku serii wypadków na ekspresowej trasie S5 pod Lesznem, setki kierowców utknęły na drodze. W zderzeniach brały udział 22 pojazdy. Siedem osób trafiło do szpitala, w tym dwie są ciężko ranne. Na trasie Poznań - Leszno występują poważne problemy w ruchu. 📢 Nie żyje trzyletnie dziecko, które wpadło do zbiornika wodnego w Ludwikowie pod Koninem Smutne wieści napłynęły z Konina. Nie żyje 3-letni chłopiec, który w sobotę zniknął dziadkowi z oczu i wpadł do zbiornika wodnego w Ludwikowie. - Otrzymaliśmy informację, że trzylatek zmarł dziś w nocy około godziny 1:00 – przekazała nam mł. asp. Sylwia Król, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

📢 Protestujący rolnicy opuszczają Poznań. Możliwe utrudnienia na ulicy Szymanowskiego. Protest trwał kilkadziesiąt minut Około 60 rolników protestuje dziś na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 11 w Golęczewie pod Poznaniem. - Dzisiejsza akcja w Golęczewie potrwa do godziny 13:00. Później przejedziemy przez Poznań symbolicznie wspierając naszych protestujących kolegów w Warszawie - informują.

📢 Działała w Poznaniu przez 14 lat, teraz Galeria Malta znika z powierzchni ziemi. Zobacz jej budowę na archiwalnych zdjęciach Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii.

📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu! Zobacz, co sprzedawcy Giełdy Staroci przy M1 oferowali klientom. Mamy zdjęcia przedmiotów! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"! 📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu! Znalazły się w ogólnopolskim rankingu. Sprawdź listę placówek! Portal waszaedukacja.pl przygotował najnowszy ranking najlepszych szkół podstawowych w kraju. Wśród nich znalazło się kilka z Wielkopolski. Sprawdziliśmy, które miejsca zajęły placówki ze stolicy naszego województwa. Zobacz 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu!

📢 Dzień Kota 2024: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy 17 lutego. Zobacz memy i śmieszne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Mężczyźni nie chorują, oni walczą o życie! Zobacz najlepsze zabawne obrazki, demotywatory i memy o przeziębieniu i chorobie Przeziębienie to dla każdego trudny okres, jednak zazwyczaj panowie znoszą go ciężej niż panie. Zmęczone usługiwaniem "umierającym" partnerom internautki przygotowują o nich mniej lub bardziej zabawne memy i demotywatory. W internecie znajdziemy też wiele obrazków na temat samego przeziębienia. Masz już dość choroby lub partnera? Ta galeria może Ci pomóc! W końcu śmiech to zdrowie.

📢 Wybory samorządowe 2024. Piotr Turzyński z Konfederacji: Jacek Jaśkowiak "wpisuje się w politykę hitlerowców" Podczas prezentacji programu wyborczego kandydata Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Czerwińskiego przedstawiciel Konfederacji, która jest w koalicji przed wyborami samorządowymi w Poznaniu z PiS nazwał politykę Jacka Jaśkowiaka "wpisującą się w politykę hitlerowców". Sam kandydat na prezydenta podczas konferencji nie skomentował tych słów. Chodziło o odbudowę Pomnika Wdzięczności. 📢 Karambole we mgle na drodze S5! Ekspresówka zablokowana w obu kierunkach w pobliżu Leszna. Policja wyznaczyła objazdy Seria wypadków na S5 spowodowała całkowite zamknięcie trasy koło Leszna między węzłami Święciechowa i Lipno. W jednym z nich ucierpiały dwie osoby. Decyzję o całkowitym zamknięciu drogi S5 podjął dział kryzysowy po godzinie 9.00. Na kierowców czekają objazdy! 📢 Rozmowa z nowym dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu. Błędy poprzedników, wycinka lasów oraz myśliwi Wiesław Krzewina, 19 stycznia przejął stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W rozmowie dla "Głosu Wielkopolskiego" opowiada szczerze co myśli o swoim poprzedniku, wycince lasów ochronnych Poznania oraz wysokich zarobkach.

📢 Wielkopolskie miejscowości toną w wodzie! Mieszkańcy wbrew swojej woli zostali więźniami swoich domów. "Czuję zażenowanie i rozpacz" Mieszkańcy okolic Swarzędza, Kościana i wielu gmin w Wielkopolsce codziennie przemierzają drogę do domu w kaloszach. Niektórzy z nich przez ulewy stali się wręcz więźniami własnych domów. Poziom wody w rzekach rośnie, zalewa pola i drogi.

📢 Poznań stolicą musicalu. Wielka gala musicalowa już wkrótce w Poznaniu! Na temat I Akademickiej Konferencji Naukowej "Akademusical" rozmawiamy z Michałem Łaszewiczem, kierownikiem Katedry Musicalu Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. 📢 Uwaga na warunki na drogach! Poważny wypadek w Wielkopolsce, między węzłami Lipno i Śmigiel. Zablokowana ekspresówka S5 w kierunku Poznania W wyniku karambolu na trasie z Leszna do Poznania zablokowana jest droga S5 w kierunku stolicy Wielkopolski. Do kolizji busa przewożącego minikoparkę oraz czterech samochodów osobowych doszło na wysokości Radomicka, między węzłami Lipno (na północ od Leszna) i Śmigiel Południe.

📢 Smog w Poznaniu? Nawet miasto informuje o przekroczeniu norm pyłów PM10 We wtorek 27 lutego i w następnych dniach prognozowany jest w Poznaniu smog. Miasto przypomina, by w takich dniach nie palić w piecach i kominkach paliwem stałym. Na wtorek sugeruje też, by powstrzymać się od aktywności fizycznej na zewnątrz. 📢 Skrajnie niebezpieczna zabawa nastolatków z Poznania. Jeżdżą na zderzaku tramwaju. "To igranie ze śmiercią!" Niebezpieczna moda panuje wśród nastolatków z Poznania. Młodzież jeździ na zderzaku tramwajów i pociągów. – Służby MPK Poznań obserwują, głównie poprzez filmy zamieszczane na portalach internetowych, niebezpieczną modę, związaną z jazdą najczęściej nieletnich osób na zewnętrznych elementach tramwaju, zwykle na tylnym zderzaku. To igranie ze śmiercią! Dlatego apelujemy o rozsądek – mówi Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań.

📢 Pierwsza w tym roku odsłona programu "Mieszkanie do remontu". ZKZL w Poznaniu oferuje 13 mieszkań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu organizuje pierwszą w tym roku edycję programu „Mieszkanie do remontu”. Tym razem można ubiegać się o 13 lokali, które przeznaczone są do remontu. Ten trzeba będzie przeprowadzić w ciągu 6 lub 12 miesięcy.

📢 "Jaśkowiak kontynuuje politykę Hitlera". Zbigniew Czerwiński przedstawił swój program dla Poznania. Będzie walczył o prawa kierowców Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Poznania Zbigniew Czerwiński oficjalnie zainaugurował swoją kampanię wyborczą. Wśród swoich zwolenników i sympatyków przedstawił swój program. Podkreśli, że chce między innymi rozwijać transport publiczny, rozwijać parkingi w centrum miasta i wspierać dzietność. Przedstawiciel Konfederacji, która jest w koalicji z PiS nazwał blokowanie odbudowy Pomnika Wdzięczności "wpisywaniem się w politykę hitlerowską".

📢 Protestujący rolnicy z Wielkopolski czują społeczne poparcie, a hejtem się nie przejmują Choć pod ich postami w mediach społecznościowych pojawiają się także nieprzychylne komentarze, organizatorzy rolniczych protestów w Wielkopolsce czują społeczne poparcie. – Myślę, że 80% Polaków nas popiera – słyszymy od Jana Odważnego, który niedawno blokował ruch na S5 węzeł Ławica. 📢 Z budynku jednej z plebanii w Poznaniu spadł balkon. Nikomu nic się nie stało W poniedziałek, 26 lutego po południu internet obiegła informacja, że w probostwie przy ul. Fredry w Poznaniu runął balkon. 📢 Skazany za seks, którego nie było? W czasie, gdy miało dojść do stosunku z 14-latką, Adam z Poznania był wtedy w szkole Sprawa o rzekomy seks z 14-latką toczy się od kilku lat. Najpierw sąd w Poznaniu skazał Adama po 15 minutach procesu, nie dając chłopakowi możliwości obrony. Później, po interwencji obrońcy nastolatka, sąd przeprowadził proces od nowa. W czasie, kiedy miało dojść do stosunku, Adam był w szkole, co potwierdzają obecności w dzienniku lekcyjnym. Wątpliwości wzbudzają też zeznania Moniki, które stały się podstawą skazania chłopaka na karę więzienia w zawieszeniu. Z wyrokiem nie zgadza się obrona, która wniosła apelację. Proces odwoławczy rozpocznie się we wtorek przed Sądem Okręgowym w Poznaniu.

📢 Podrażniony Lech Poznań zagra z rozpędzoną Pogonią Szczecin o półfinał PP. Kolejny hit przy Bułgarskiej W lutym, kibice Lecha Poznań, na brak emocji z pewnością nie mogą narzekać. Kolejorz rozgrywa same hitowe pojedynki, a kulminacyjnym punktem jest wtorkowy mecz (o 20.30) przy Bułgarskiej z Pogonią Szczecin, którego stawką jest awans do półfinału Pucharu Polski. 📢 Klub na Fali wciąż nielegalnie stoi nad Wartą w Poznaniu. Radny pisze interpelację do prezydenta Jaśkowiaka Klub na Fali stojący nad Wartą wciąż wywołuje duże emocje. Kilka dni temu okazało się, że elementy stoją tam nielegalnie, a Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wezwał do ich usunięcia. Było to na początku lutego. Radny Andrzej Rataj postanowił napisać interpelację do prezydenta Jaśkowiaka. Odpowiedzi jeszcze nie otrzymał.

📢 Trener Kędziorek na wylocie? Byłby to krótki staż, ale nie najkrótszy w ekstraklasie Nad trenerem Radomiaka Radom zawisły czarne chmury. Maciej Kędziorek dopiero co rozpoczął pracę po odejściu z Lecha Poznań, a być może po poniedziałkowym spotkaniu z Wartą będzie musiał się spakować. Aktualnie szkoleniowiec ekipy z Mazowsza pracuje w nowym zespole nieco ponad 2 miesiące i już mówi się o jego odejściu. Nie byłoby to jednak najszybsze zwolnienie w ekstraklasie w XXI wieku. Sprawdziliśmy, który z trenerów może się "pochwalić" najkrótszym stażem pracy. 📢 Wielkopolscy rolnicy we wtorek będą protestować w Warszawie i pod Poznaniem Silna reprezentacja wielkopolskich rolników wybiera się na wtorkowy protest do stolicy. Zbiórki organizowane są w wielu punktach pod Poznaniem, skąd protestujący autokarami ruszą w stronę Warszawy. Akcja protestacyjna ma się również odbyć na drodze krajowej nr 11 w Golęczewie.

📢 Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicy. Planowane wyłączenia 26 lutego do 1 marca. Zobacz, gdzie i kiedy nastąpi przerwa w dostawie! Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach 26 lutego do 1 marca Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Zbulwersowani pasażerowie narzekają na szóstkę... Co na to MPK? W wyniku piątkowej awarii tramwaju w centrum miasta, od godz. 8.05 do 8.30 doszło do wstrzymania ruchu tramwajowego na odcinku ulicy Bukowskiej - na wysokości hotelu Sheraton - w kierunku ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tramwaje w tym czasie jeździły objazdami. Następnie ruch tramwajowy w tym miejscu był całkowicie wyłączony i uruchomiono komunikację zastępczą. Sytuacja ta przysporzyła pasażerom niemało nerwów...

📢 Szukasz lokalu na wynajem pod biuro, salon lub sklep? ZKZL organizuje licytację 14 lokali użytkowych w Poznaniu Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu organizuje pierwszą w tym roku aukcję najmu lokali użytkowych. W piątek, 29 lutego będzie można wylicytować 14 lokali należących do miasta. To idealna okazja dla tych, którzy szukają miejsca pod biuro, sklep lub gastronomię. Zobacz, jakie lokale będzie można wylicytować. 📢 Tak teraz wygląda rozbierana Galeria Malta w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Na placu rozbiórki Galerii Malta zniknęła już część konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Na razie prace skupiają się w tym miejscu, ponieważ właściciel obiektu czeka na wydanie przez poznański urząd miasta zgody na wycinkę drzew przylegających do obiektu. Za trzy lata w miejscu galerii powstanie osiedle mieszkaniowe.

📢 Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O tyle wzrosną świadczenia [26.02.2024] Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O ile wzrosną świadczenia? [KWOTY]. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował o wskaźniku inflacji wynoszącym 11,9 procent. Istnieje zatem pytanie, czy planowana waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych będzie równie znacząca, jak miało to miejsce w poprzednim roku. Jakie są prognozy co do wzrostu emerytur w roku 2024? Dodatkowo, jaką wysokość mają mieć świadczenia rentowe w bieżącym roku? Poniżej przedstawiamy szacowane stawki.

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [26.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd. 📢 Są pyszne i zdrowe, ale nie każdy może je jeść? Dla tych osób mogą być szkodliwe. Jeśli do nich należysz, nie sięgaj po pistacje Pistacje to smaczna i zdrowa przekąska oraz dodatek do wielu dań, a zwłaszcza deserów. Orzeszki pistacjowe są źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych, obniżają ciśnienie krwi i poziom cholesterolu, wspomagają pracę serca, a także odmładzają i ułatwiają zasypianie. Jednak nie każdy może je jeść bez ograniczeń. Niektóre osoby powinny ich unikać. Kto nie powinien jeść pistacji i dlaczego? Sprawdź, czy należysz do osób, którym pistacje szkodzą.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Ponad 100 tysięcy osób pracuje w Poznaniu, ale w nim nie mieszka! Kto przyjeżdża do pracy do Poznania? Oto 15 najpopularniejszych kierunków Ponad 100 tysięcy osób pracuje w Poznaniu, ale w nim nie mieszka - wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego. Ci, którzy przyjeżdżają do pracy w Poznaniu mieszkają w ponad 1400 gminach w całej Polsce. Skąd najczęściej przyjeżdżają pracownicy poznańskich firm? 📢 Kibice Lecha Poznań pobili rekord frekwencji w lutym, ale bramek się nie doczekali Lech Poznań bezbramkowo zremisował ze Śląskiem Wrocław w hicie 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podczas spotkania na Enea Stadionie odnotowano rekordową frekwencję w lutym. Przy Bułgarskiej zameldowało się ponad 32 tysiące fanów. Zobaczcie, jak bawili się kibice podczas spotkania.

📢 Prawdziwe perełki na pchlim targu w Poznaniu. Co oferowali sprzedawcy na giełdzie staroci? Mamy zdjęcia! W niedzielnym poranek, 18 lutego jak co tydzień pod M1 przy ul. Szwajcarskiej 14 w Poznaniu odbył się pchli targ. Wydarzenie to w kalendarzach poznaniaków zapisane jest jako poszukiwanie skarbów w kopalni niesamowitych przedmiotów. Nie dostaniecie ich w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę! Co znalazło się na pchlim targu? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Warta Poznań może wyrzucić byłego trenera Lecha Poznań. Stawka spotkania jest ogromna serię gier PKO BP Ekstraklasy zakończy mecz dwóch zielonych drużyn. Warta Poznań podejmie w poniedziałek w Grodzisku Wielkopolskim Radomiak Radom. Najbliżsi rywale poznaniaków fatalnie rozpoczęli piłkarską wiosnę, tracąc aż 10 bramek. Nowy szkoleniowiec ekipy z Mazowsza - Maciej Kędziorek - który poprowadził Radomiaka w zaledwie pięciu meczach, już teraz walczy o posadę.

📢 Pchli Targ w Poznaniu zmienia swoją lokalizację! Koniec giełdy przy Centrum Handlowym M1 Decyzja budzi duże kontrowersje wśród klientów! Znany i lubiany przez poznaniaków Pchli Targ zmienia swoją lokalizację. Od 5 maja tego roku giełda odbywać się będzie nie w Poznaniu przy galerii M1, a w Komornikach, na co narzekają kupujący. "Obawiam się, że będzie to początek końca giełdy" - mówi jeden z klientów. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniale nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Pogrzeb Teresy Orczyk w Poznaniu. Uczestniczkę "Gogglebox. Przed telewizorem" żegnali najbliżsi. Zobacz zdjęcia Teresa Orczyk, mama Izabeli Zeiske i jednocześnie uczestniczka programu "Gogglebox. Przed telewizorem", została pochowana 15 lutego w Poznaniu na Cmentarzu Sołackim. Kobietę przyszły pożegnać rodzina i przyjaciele. Oto zdjęcia. 📢 Dwa miasta w Wielkopolsce wśród najzdrowszych miast w Polsce! Znalazły się w czołówce rankingu za 2023 rok W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce. 📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski [ZDJĘCIA] Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter.

📢 Najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej!

