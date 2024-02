Prasówka 29.02.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady”?

Prasówka 29.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy.

📢 Wybory samorządowe 2024: Manifestowali przeciwko "lenistwu" Jacka Jaśkowiaka. Poparli kandydata PiS na prezydenta Poznania Komitet wyborczy Zjednoczona Prawica Poznań zorganizował w środę wieczorem manifestację przeciwko polityce prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Przed urzędem wojewódzkim protestowali zwolennicy kandydata na prezydenta Poznania Zbigniewa Czerwińskiego. Byli oni wspierani przez działaczy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

📢 Córka Andrzeja Gołoty jest podobna do mamy. Tak wygląda Alexandra Gołota. Mamy zdjęcia! [29.02.2024] Andrzej Gołota, polski mistrz boksu, niezwykle popularny dzięki swoim pojedynkom na ringu, ma także osobistą historię poza światłem reflektorów. Dziś skupiamy się na jego córce, Aleksandrze Gołocie, która nie tylko jest bardzo podobna do mamy, ale również poszła jej ścieżką zawodową. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 29.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Sandra - tak dziś wygląda. Jej hity królowały w latach 80. Mamy zdjęcia! [29.02.2024] Sandra, niemiecka piosenkarka znana z olbrzymich sukcesów w latach 80., nadal pozostaje ikoną muzyki pop. Jej przeboje, takie jak "Maria Magdalena", "In the Heat of the Night", "Everlasting Love" czy "Hiroshima", wciąż są powszechnie doceniane. Artystka, mimo upływu lat, nadal przyciąga tłumy fanów na swoje koncerty. Zobaczcie, jak dziś wygląda Sandra.

📢 Najszybciej wyludniające się miasta w Wielkopolsce! Mamy nowe dane [29.02.2024] Przyjrzyjmy się, jakie miasta Wielkopolski najszybciej się wyludniają i jakie czynniki wpływają na to zjawisko. W ostatnich latach obserwujemy trend migracji ludności z wielkich metropolii do mniejszych miejscowości, które je otaczają. Mieszkańców tracą też mniejsze miejscowości. Jakie miasta z naszego regionu najbardziej się wyludniły? Skąd Wielkopolanie wyprowadzają się najchętniej? Sprawdźcie nasz ranking! 📢 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [29.02.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii.

📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [29.02.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Modelka ma 53 lata. Zobaczcie zdjęcia [29.02.2024] Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Ma 53 lata! Zobaczcie zdjęcia. Claudia Schiffer do modelka i aktorka, która sławę zdobyła na początku lat 90. XX wieku. Była wówczas jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających modelek na świecie. O pracę rywalizowała wówczas z takimi modelkami, jak: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Elle Macpherson czy Naomi Campbell. Porównywano ją do Brigitte Bardot. Zobaczcie, jak dziś wygląda Claudia Schiffer.

📢 Wsie w Wielkopolsce o najdłuższych nazwach. Lider ma aż 24 litery! [29.02.2024] Najdłuższą nazwę w Polsce ma wieś leżąca w gminie Sokołów Małopolski pod Rzeszowem. Ma 38 liter i brzmi następująco: Wólka Sokołowska koło Wólki Niedźwiedzkiej. Sprawdziliśmy, jakie wsie w Wielkopolsce mają najdłuższe nazwy, gdzie możemy je znaleźć i ilu liczą mieszkańców. Lider ma aż 24 litery. Znajduje się w powiecie gnieźnieńskim ma 364 mieszkańców. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii. 📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [29.02.2024] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy.

📢 Oto 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [29.02.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [29.02.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [29.02.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Oto 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [29.02.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [29.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Mieszkańcy Wielkopolski budują przydomowe schrony. Ile kosztują i jak powinny być wyposażone? Zobacz, jak wygląda taki schron w środku! Od wybuchu wojny w Ukrainie zainteresowanie postawieniem przydomowych schronów w Polsce rośnie lawinowo. Ich dystrybutorzy nie nadążają z zamówieniami. Schronami na prywatnych posesjach zainteresowani są także mieszkańcy Wielkopolski. Ile kosztuje taki schron i jakie powinien mieć wyposażenie? Sprawdziliśmy.

📢 Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniu znika w oczach! Tak teraz wygląda. Zobacz zdjęcia Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniujest wyburzany od kilku tygodni. Większość betonowej konstrukcji zostało już rozgryzione przez maszyny kruszące beton i tnące zbrojenia. Jej budowa przy ul. abp. Baraniaka trwała niecałe 3 lata. Teraz za trzy lata ma tam powstać osiedle mieszkaniowe. W galerii prezentujemy najnowsze zdjęcia z placu rozbiórki.

📢 Jest umowa na remont pływalni Akwawit w Lesznie. Sprzętu na budowie szybko jednak nie zobaczymy Z firmą Adamietz władze Leszna podpisały w czwartek umowę na przebudowę i generalny remont pływalni Akwawit. Ta najdroższa w historii samorządu Leszna inwestycja pochłonie blisko 74 miliony złotych. Ciężki sprzęt na ternie dawnej pływalni zobaczymy jednak dopiero za kilka miesięcy. Dlaczego? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [29.02.2024 r.] Wiemy już, o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie twoja emerytura od 1 marca.

📢 Laryngolog z Poznania miał brać łapówki za przyspieszenie zabiegu usunięcia migdałków. Obrona: "pieniądze były za usługi deluxe" W Sądzie Rejonowym w Poznaniu rozpoczął się proces lekarza Krzysztofa P. Laryngolog jako funkcjonariusz publiczny miał - zdaniem prokuratury - przyjmować i usiłować przyjąć łapówki od rodziców pacjentów. W zamian lekarz miał przyspieszyć wykonanie refundowanego przez NFZ zabiegu usunięcia migdałków u ich dzieci. - Prokuratura pozostaje w pewnej schizofrenii - uważa obrońca oskarżonego, który wskazuje, że pieniądze były wynagrodzeniem za usługi deluxe.

📢 Afera w Collegium Humanum. Na liście absolwentów pracownicy Urzędu Miasta Poznania: dyrektorzy, zastępcy i kierownicy. "Nie podamy nazwisk" CBA zatrzymało sześć osób w sprawie nielegalnego handlu dyplomami na warszawskiej uczelni Collegium Humanum. Placówka posiadająca filię również w Poznaniu szkoliła między innymi 13 pracowników Urzędu Miasta Poznania. - Pracodawca nie jest uprawniony do oceny akredytacji posiadanych przez uczelnie, na których pracownicy chcą podnosić kwalifikacje - mówi Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta. Którzy urzędnicy z Poznania kształcili się w Collegium Humanum? Na liście są dyrektorzy, zastępcy i kierownicy.

📢 Poznańscy radni chcą walczyć z betonozą w mieście. Chodzi o gigantyczne pieniądze! Radni miejscy zajęli się 28 lutego na posiedzeniu komisji społecznej projektem uchwały dotyczącym ochrony zieleni w mieście i inwestycji w tak zwaną małą retencję. Według projektu co roku Poznań będzie na ten cel przeznaczał 1 procent swojego budżetu. Oznacza to, że już w tym roku trzeba by było na ten cel przeznaczyć około 50 mln zł. 📢 Dawanie klapsów dzieciom? "Niedopuszczalna jest żadna forma przemocy". W Poznaniu odbyła się konferencja przeciwdziałająca przemocy Jak skutecznie chronić dzieci przed krzywdzeniem? W jaki sposób można mu zapobiegać, jak je rozpoznać i jak reagować? Na wszystkie te pytania odpowiedzieli goście zaproszeni na konferencję "Razem chronimy dzieci - wyzwania i możliwości". Pojawiła się między innymi Monika Horna-Cieślak, Rzeczniczka Praw Dziecka.

📢 Na wiosnę kup sobie działkę! Oto najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Zobacz, jak wyglądają i ile kosztują! Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż.

📢 Znamy datę otwarcia Ratusza w Poznaniu. Koziołki przygotowały niespodziankę! 1 marca 2024 roku, po kilkuletnim remoncie, swoje drzwi dla zwiedzających otworzy Muzeum Poznania w Ratuszu na Starym Rynku. Jego gotycka część niedostępna była dla publiczności przez 27 lat! Z tej okazji w najbliższy weekend koziołki będą trykały się aż 3 razy dziennie. 📢 Mężczyźni nie chorują, oni walczą o życie! Zobacz zabawne obrazki, demotywatory i memy o przeziębieniu i chorobach Przeziębienie to dla każdego trudny okres, jednak zazwyczaj panowie znoszą go ciężej niż panie. Zmęczone usługiwaniem "umierającym" partnerom internautki przygotowują o nich mniej lub bardziej zabawne memy i demotywatory. W internecie znajdziemy też wiele obrazków na temat samego przeziębienia. Masz już dość choroby lub partnera? Ta galeria może Ci pomóc! W końcu śmiech to zdrowie.

📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu! Co sprzedawcy Giełdy Staroci przy M1 oferują klientom? Zobacz zdjęcia przedmiotów! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"! 📢 Emerytury i renty wzrosną od marca: waloryzacja świadczeń o 12,12 procent. Ile wpłynie Ci na konto? Emerytury i renty wzrosną od marca: waloryzacja świadczeń o 12,12% [ILE WPŁYNIE CI NA KONTO?]. 1 marca br. emerytury i renty w Polsce zostaną podniesione o 12,12 procenta w ramach corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. Zwiększenie to jest przeprowadzane automatycznie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a beneficjenci nie muszą składać żadnych dodatkowych wniosków.

📢 O krok od tragedii w Kobylinie. Na chodnik i ulicę runął fragment budynku. Zobacz zdjęcia Do częściowego zawalenia się szczytu budynku doszło w środę, 28 lutego tuż po północy przy ul. Rawickiej w Kobylinie, w powiecie krotoszyńskim. Na szczęście nikt nie ucierpiał. 📢 Tak mieszka Sandra Kubicka – ukochana Barona z „The Voice Kids”. Trzypiętrowa willa robi spore wrażenie! Okna aż po sufit i meble z USA Sandra Kubicka od kilku lat tworzy szczęśliwy związek z Aleksandrem Baronem – znanym muzykiem oraz jurorem „The Voice of Poland” oraz emitowanym obecnie „The Voice Kids”. Modelka i prowadząca program „Love me or leave me” mieszka w przestronnym domu pod Warszawą. Zobacz, jak stylowo urządziła się Sandra Kubicka!

📢 Wojsko na polskich drogach. "Prosimy zachować spokój". Trwają ćwiczenia pod kryptonimem Steadfast Defender-24 i Dragon-24 Od 12 lutego na drogach niemal całego kraju odbywa się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem Steadfast Defender-24 i Dragon-24 - przekazało w komunikacie Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Kluczowym elementem STDE-24 jest polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw Dragon-24 (DR-24), które rozpoczęło się 26 lutego.

📢 Poznański Pchli Targ zmienia lokalizację! Koniec giełdy przy CH M1 Decyzja budzi duże kontrowersje wśród klientów pchlego targu Znany i lubiany przez poznaniaków Pchli Targ zmienia swoją lokalizację. Od 5 maja tego roku giełda odbywać się będzie nie w Poznaniu przy galerii M1, a w Komornikach, na co narzekają kupujący. "Obawiam się, że będzie to początek końca giełdy" - mówi jeden z klientów. 📢 13. emerytura 2024. Emerycie, tyle wpłynie na Twoje konto [28.02.2024] Emerytura 2024: 13. emerytura 2024 - wiemy, ile wpłynie na Twoje konto. Niedługo wszyscy seniorzy w Polsce otrzymają swoją trzynastą emeryturę. To rezultat obietnicy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, pełniącej funkcję ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Zostało już ustalone, jaką minimalną kwotę świadczenia otrzymają emeryci, a także kiedy ZUS przekaże im środki finansowe. Planowane jest, że wkrótce instytucja ta dokona wypłaty świadczenia.

📢 Wielkopolskie wsie toną w wodzie. Mieszkańcy zostali więźniami własnych domów. "Czuję zażenowanie i rozpacz" Mieszkańcy okolic Swarzędza, Kościana i wielu gmin w Wielkopolsce codziennie przemierzają drogę do domu w kaloszach. Niektórzy z nich przez ulewy stali się wręcz więźniami własnych domów. Poziom wody w rzekach rośnie, zalewa pola i drogi.

📢 Grasz w lotto? Te liczby najczęściej wygrywają w losowaniach [28.02.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Poznańskie Muzeum Broni Pancernej pozyskało unikatowy most. Czeka go generalny remont. Zobacz zdjęcia Unikatowy egzemplarz przenośnego mostu szturmowego - most holowany MH 12 pozyskało w ostatnich dniach Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu. Niebawem konstrukcja przejdzie generalny remont.

📢 Przyjezdni pracownicy w Poznaniu. Przeanalizowaliśmy dane Narodowego Spisu Powszechnego Ponad 100 tysięcy osób pracuje w Poznaniu, ale w nim nie mieszka - wynika z danych Narodowego Spisu Powszechnego. Ci, którzy przyjeżdżają do pracy w Poznaniu mieszkają w ponad 1400 gminach w całej Polsce. Skąd najczęściej przyjeżdżają pracownicy poznańskich firm? 📢 Wyzwolenie Poznania: 79 lat temu zakończyła się niemiecka okupacja 23 lutego 1945 r. skończyła się niemiecka okupacja Poznania. W trwających od końca stycznia walkach o miasto oraz we wcześniejszych nalotach na Poznań, zniszczonych lub uszkodzonych została ponad połowa budynków. Największe straty odnotowano w najcenniejszej części - na Starym i Nowym Mieście. Zobacz zdjęcia z pierwszych dni i miesięcy po wyzwoleniu Poznania!

📢 Oto 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu. Znalazły się w ogólnopolskim rankingu! Sprawdź listę placówek! Portal waszaedukacja.pl przygotował najnowszy ranking najlepszych szkół podstawowych w kraju. Wśród nich znalazło się kilka z Wielkopolski. Sprawdziliśmy, które miejsca zajęły placówki ze stolicy naszego województwa. Zobacz 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu! 📢 Dzień Kota 2024: To wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy. Zobacz memy i zabawne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Zbulwersowani pasażerowie narzekają na szóstkę... Co na to MPK? W wyniku piątkowej awarii tramwaju w centrum miasta, od godz. 8.05 do 8.30 doszło do wstrzymania ruchu tramwajowego na odcinku ulicy Bukowskiej - na wysokości hotelu Sheraton - w kierunku ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego. Tramwaje w tym czasie jeździły objazdami. Następnie ruch tramwajowy w tym miejscu był całkowicie wyłączony i uruchomiono komunikację zastępczą. Sytuacja ta niestety przysporzyła pasażerom niemało nerwów... 📢 Sekrety utraconej architektury. Jak Poznań zmienił swój krajobraz? Gdyby stały po dziś dzień zachwycałyby nie tylko mieszkańców, ale też turystów. Nadawały Poznaniowi wielkomiejskiego sznytu - zachwycały formą, wielkością, dekoracjami. Zniknęły z krajobrazu miasta głównie po 1945 r., ale nie tylko. Przed Wami 20 najpiękniejszych kamienic Poznania, których już nie zobaczycie.

📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 28.02.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu. 📢 11 najpiękniejszych miasteczek Europy, które po prostu musicie odwiedzić. Jedno z nich zachwyciło Walta Disneya, a inne ma skalny sufit! Urlop w Europie to szansa na odwiedzenia najpiękniejszych i najbardziej urokliwych miasteczek kontynentu, które niejednym was zaskoczą i zachwycą. Wybraliśmy 11 miejscowości z Grecji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, a nawet Norwegii i innych krajów, które najbardziej warto odwiedzić tej jesieni i zimy. Sprawdźcie, dlaczego są tak wyjątkowe i czemu warto do nich zajrzeć, by wypocząć bez tłumów i wysokich cen.

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Oto mieszkania na sprzedaż w Poznaniu w kamienicach. Tak wyglądają lokale w klimatycznych budynkach. Zobacz zdjęcia Klimatyczne i urokliwe kamieniczki, a w środku nich mieszkania czekające na swoich nowych właścicieli. Stare budownictwo zdecydowanie nie powinno się już kojarzyć ze złymi warunkami, ponieważ teraz można natrafić na wiele perełek. Oto najlepsze oferty mieszkań na sprzedaż w kamienicach w Poznaniu. 📢 Wielkopolska na memach. Tak internauci żartują z województwa wielkopolskiego! Co bawi ich najbardziej? Zobacz śmieszne obrazki! Parafrazując popularny żart rodem z "Familiady", można powiedzieć, że więcej niż jedno miasto, z którego można żartować, to Wielkopolska. Internauci już dawno się o tym przekonali, tworząc wiele zabawnych obrazków. Co w województwie wielkopolskim bawi najbardziej? Sprawdź!

📢 Te samochody złodzieje kradną na potęgę! Oto marki aut, które najczęściej padają łupem w Wielkopolsce i Polsce Kradzież samochodów to wciąż wielki problem nie tylko w miastach, ale też na wsiach. Policjanci nadal często otrzymują zgłoszenia o zniknięciu auta, jednak, jak pokazują statystyki, nie jest to już taka skala, co była kiedyś. Które marki najczęściej padają łupem złodziei zarówno w całej Polsce, jak i Wielkopolsce? Sprawdziliśmy! 📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

📢 Dlaczego dziecko kłamie? Jak reagować na złość i histerię dziecka? Zobacz, jakich porad udzielają specjaliści! Dlaczego dziecko kłamie? Co zrobić, gdy dziecko nie lubi się przytulać? Jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola? Odpowiedzi na te jak i na inne pytania można zleźć na bezpłatnej platformie internetowej prowadzonej przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty. Wirtualna Poradnia Pedagogiczna jest odpowiedzią na zapotrzebowania rodziców jak i dzieci. 📢 Na pętli autobusowej w Poznaniu w automacie można kupić energetyki. Jak to się ma do zakazu sprzedaży dla nieletnich? Zakaz sprzedaży napojów energetycznych obowiązuje w Polsce od 1 stycznia 2024 roku. Wprowadzony zakaz obejmuje wszystkie sklepy spożywcze, ale również zakaz sprzedaży na terenie szkół, innych placówek oświatowych i w automatach. Jeden z nich stoi na pętli Sobieskiego w Poznaniu. Tu jednak wciąż można kupić "energetyka". Sprawdziliśmy, czy to legalne.

📢 Wypadek na rondzie Śródka w Poznaniu. Uwaga na utrudnienia! Tworzą się korki W środę, 28 lutego rano na rondzie Śródka w Poznaniu zderzyły się dwa samochody. Wypadek spowodował poważne utrudnienia w ruchu drogowym. Służby ratunkowe są na miejscu zdarzenia. 📢 Wielkopolska policja podsumowała ferie zimowe. Niestety nie wszyscy wrócili bezpiecznie do domów Ferie zimowe w Wielkopolsce dobiegły końca. W ciągu ostatnich dwóch tygodni policjanci czuwali nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży podróżujących autokarami. Sprawdzali też stan trzeźwości kierowców i dbali o bezpieczne wyjazdy i powroty rodzin z wypoczynku. Niestety, nie wszyscy wrócili do domów. 📢 Smutny wieczór w Lechu Poznań. Miało być wesele, a wyszedł pogrzeb. Zobacz zdjęcia z trybun Enea Stadionu Nie tak kibice Lecha Poznań wyobrażali sobie wtorkowy wieczór na Enea Stadionie. Miało być wielkie święto, a skończyło się stypą. Kolejorz po 120 minutach spotkania przegrał z Pogonią Szczecin 0:1, po straconej bramce w ostatnich fragmentach pojedynku. Fani Lecha kolejny rok mogą planować majówkę w inny sposób, niż na Stadionie Narodowym w Warszawie.

📢 Lech Poznań odpadł z Pucharu Polski! Kolejorz został skarcony przez Pogoń Szczecin w ostatniej minucie dogrywki Lech Poznań odpadł z ćwierćfinału Pucharu Polski! Kolejorz po dogrywce został pokonany przez Pogoń Szczecin 0:1 (0:0, 0:0). W podstawowych 90 minutach oraz praktycznie całej dogrywce kibice bramek nie zobaczyli. Dopiero w ostatniej minucie bramkę po stałym fragmencie gry strzelił Joao Gamboa. 📢 Syn Andrzeja Seweryna. Maximilien ma już 34 lata i też jest aktorem. Zobaczcie zdjęcia! [28.02.2024] Oto Syn Andrzeja Seweryna. Ma już 34 lata. Tak dziś wygląda Maximilien Seweryn. Andrzeja Seweryna nie trzeba nikomu przedstawiać. To jeden z najlepszych polskich aktorów. Znamy go z takich filmowych hitów, jak "Ziemia obiecana", "Lista Schindlera", "Ogniem i mieczem" czy "Rojst". O jego synu Maximilienie wiemy dużo mniej. A to już 32-letni mężczyzna, który podobnie jak ojciec, został aktorem. Tak dziś wygląda Maximilien Seweryn. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Na TikToku wyśmiewa dziurawe ulice Zatorza w Lesznie. Sadzi w dziurach kwiaty i łowi w nich ryby. Chce skłonić miasto do działania Mieszkaniec Leszna nagrał i umieścił na TokToku filmiki z leszczyńskiej dzielnicy Zatorze. Pokazuje na nim jak "łowi ryby'' i sadzi kwiaty w dziurach na ulicach Bojanowskiego i Mielżyńskich. Chce w ten sposób zwrócić uwagę na fatalny stan tych ulic. 📢 Od 26 lutego za te badania zapłaci NFZ, zrobisz je za darmo - nowa lista. Sprawdź! [27.02.2024] Polski system opieki zdrowotnej od dłuższego czasu stanowi powód frustracji i niezadowolenia wśród pacjentów, dlatego z pewnością cieszyć się będą z wprowadzanych od 26 lutego zmian. Ostatnio Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił regulacje obejmujące szereg usług medycznych, które będą dostępne na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz w izbach przyjęć. Poniżej znajdują się przykładowe świadczenia, z których pacjenci będą mogli skorzystać.

📢 Babciowe 2024: co zrobić, by dostać 1500 zł miesięcznie? SPRAWDŹ [27.02.2024r.] Babciowe 2024: do kogo trafi 1500 zł miesięcznie? "Babciowe" to świeży program wsparcia, kierowany głównie do rodziców małych dzieci, a zwłaszcza do kobiet. Krótko mówiąc, zasady przyznawania tego świadczenia o wartości 1500 zł co miesiąc są takie, że kobieta, decydująca się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub w jego trakcie, ma szansę otrzymać "babciowe". Co istotne, świadczenie to przysługuje także ojcom, o ile zdecydują się oni na powrót do aktywności zawodowej. Sprawdź szczegóły! 📢 Emerytura 2024: druga waloryzacja w tym roku. Sprawdź szczegóły! [27.02.2024] Minister ds. polityki senioralnej potwierdziła, że w roku 2024 odbędzie się kolejna waloryzacja emerytur. Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła wagę tego postulatu, wypowiadając się na antenie TVN24. Przedstawiamy prognozy dotyczące wysokości emerytury po drugiej waloryzacji. Aby sprawdzić wyliczenia - kliknij w galerię zdjęć.

📢 Czołowe zderzenie na DK36 w miejscowości Lutogniew. 5 osób, w tym 2 niepełnosprawne, trafiły do szpitala Poważny wypadek miał miejsce w miejscowości Lutogniew. Na trasie Kobylin - Krotoszyn doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Droga była całkowicie zablokowana. 📢 Tu zjesz najlepszy pad thai w Poznaniu. Te poznańskie azjatyckie bary i restauracje polecają czytelnicy "Głosu Wielkopolskiego"! Kuchnia azjatycka cieszy się wśród Polaków coraz większą popularnością. Jedną z naszych ulubionych potraw jest niewątpliwie pad thai, czyli smażony makaron ryżowy z kurczakiem, wołowiną lub krewetkami. Gdzie w Poznaniu podają najsmaczniejszy pad thai? Zapytaliśmy o to naszych czytelników. Zobacz polecane przez nich restauracje i azjatyckie bary w Poznaniu.

📢 Zmiana w zarządzie największego pracodawcy w Wielkopolsce. Volkswagen ma nowego CFO Od 1 marca nastąpi zmiana w zarządzie Volkswagen Poznań - największego pracodawcy w Wielkopolsce. Liane Lubitz dołączy do zarządu jako członkini odpowiedzialna za obszar finansów, zakupów i IT (tak zwany CFO). Zastąpi ona Agnieszkę Olenderek, która przejmie równorzędne stanowisko w zarządzie Volkswagen Slovakia a.s.

📢 Przy tych schorzeniach nie można pić alkoholu. Konsekwencje bywają poważne Alkohol obecny jest w naszym życiu niemal na każdym kroku. I choć co ósmy Polak deklaruje, że nie pije, to spożycie trunków z procentami w naszym kraju ciągle rośnie. Picie alkoholu ma swoje poważne konsekwencje, a przy niektórych schorzeniach picie napojów z procentami może mieć poważne skutki zdrowotne. 📢 Oto najpiękniejsze wiosenne imiona dla dziewczynek! Kojarzą się z kwiatami i przyrodą. Rodzice nadają je coraz częściej Wiosna to czas pełen życia i odrodzenia, często stanowi inspirację przy wyborze imienia dla dziewczynki. Przygotowaliśmy listę pięknych i unikalnych imion idealnie pasujących do dzieci urodzonych w tej porze roku. 📢 Nie do uwierzenia! Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Pamiętasz takie miasto? Zobacz niezwykłe zdjęcia sprzed 24 lat Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, na przebudowy ulic, na wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 24 lata temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca!

📢 Karambol na drodze S5 pod Lesznem. Kierowcy we mgle najeżdżali na siebie. Droga jest zablokowana, setki pojazdów utknęły w korkach W wyniku serii wypadków na ekspresowej trasie S5 pod Lesznem, setki kierowców utknęły na drodze. W zderzeniach brały udział 22 pojazdy. Siedem osób trafiło do szpitala, w tym dwie są ciężko ranne. Na trasie Poznań - Leszno występują poważne problemy w ruchu.

📢 Protestujący rolnicy opuszczają Poznań. Możliwe utrudnienia na ulicy Szymanowskiego. Protest trwał kilkadziesiąt minut Około 60 rolników protestuje dziś na przejściu dla pieszych na drodze krajowej nr 11 w Golęczewie pod Poznaniem. - Dzisiejsza akcja w Golęczewie potrwa do godziny 13:00. Później przejedziemy przez Poznań symbolicznie wspierając naszych protestujących kolegów w Warszawie - informują. 📢 Oto najgłupsze psy. To one uchodzą za najmniej inteligentne czworonogi LISTA TOP 10 Wiadomo, że każdy właściciel uważa swojego pupila za najmądrzejszego i najpiękniejszego. Niestety pewne rasy psów nie mogą się poszczycić wysokimi umiejętnościami na przyswajanie chociażby nauki podczas szkolenia.

📢 Rozmowa z nowym dyrektorem Lasów Państwowych w Poznaniu. Błędy poprzedników, wycinka lasów oraz myśliwi Wiesław Krzewina, 19 stycznia przejął stanowisko dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. W rozmowie dla "Głosu Wielkopolskiego" opowiada szczerze co myśli o swoim poprzedniku, wycince lasów ochronnych Poznania oraz wysokich zarobkach. 📢 Skrajnie niebezpieczna zabawa nastolatków z Poznania. Jeżdżą na zderzaku tramwaju. "To igranie ze śmiercią!" Niebezpieczna moda panuje wśród nastolatków z Poznania. Młodzież jeździ na zderzaku tramwajów i pociągów. – Służby MPK Poznań obserwują, głównie poprzez filmy zamieszczane na portalach internetowych, niebezpieczną modę, związaną z jazdą najczęściej nieletnich osób na zewnętrznych elementach tramwaju, zwykle na tylnym zderzaku. To igranie ze śmiercią! Dlatego apelujemy o rozsądek – mówi Agnieszka Smogulecka z MPK Poznań. 📢 Pierwsza w tym roku odsłona programu "Mieszkanie do remontu". ZKZL w Poznaniu oferuje 13 mieszkań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu organizuje pierwszą w tym roku edycję programu „Mieszkanie do remontu”. Tym razem można ubiegać się o 13 lokali, które przeznaczone są do remontu. Ten trzeba będzie przeprowadzić w ciągu 6 lub 12 miesięcy.

📢 Skazany za seks, którego nie było? W czasie, gdy miało dojść do stosunku z 14-latką, Adam z Poznania był wtedy w szkole Sprawa o rzekomy seks z 14-latką toczy się od kilku lat. Najpierw sąd w Poznaniu skazał Adama po 15 minutach procesu, nie dając chłopakowi możliwości obrony. Później, po interwencji obrońcy nastolatka, sąd przeprowadził proces od nowa. W czasie, kiedy miało dojść do stosunku, Adam był w szkole, co potwierdzają obecności w dzienniku lekcyjnym. Wątpliwości wzbudzają też zeznania Moniki, które stały się podstawą skazania chłopaka na karę więzienia w zawieszeniu. Z wyrokiem nie zgadza się obrona, która wniosła apelację. Proces odwoławczy rozpocznie się we wtorek przed Sądem Okręgowym w Poznaniu. 📢 Trener Kędziorek na wylocie? Byłby to krótki staż, ale nie najkrótszy w ekstraklasie Nad trenerem Radomiaka Radom zawisły czarne chmury. Maciej Kędziorek dopiero co rozpoczął pracę po odejściu z Lecha Poznań, a być może po poniedziałkowym spotkaniu z Wartą będzie musiał się spakować. Aktualnie szkoleniowiec ekipy z Mazowsza pracuje w nowym zespole nieco ponad 2 miesiące i już mówi się o jego odejściu. Nie byłoby to jednak najszybsze zwolnienie w ekstraklasie w XXI wieku. Sprawdziliśmy, który z trenerów może się "pochwalić" najkrótszym stażem pracy.

📢 Szukasz lokalu na wynajem pod biuro, salon lub sklep? ZKZL organizuje licytację 14 lokali użytkowych w Poznaniu Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu organizuje pierwszą w tym roku aukcję najmu lokali użytkowych. W piątek, 29 lutego będzie można wylicytować 14 lokali należących do miasta. To idealna okazja dla tych, którzy szukają miejsca pod biuro, sklep lub gastronomię. Zobacz, jakie lokale będzie można wylicytować.

📢 Tak teraz wygląda rozbierana Galeria Malta w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Na placu rozbiórki Galerii Malta zniknęła już część konstrukcji parkingu wielopoziomowego. Na razie prace skupiają się w tym miejscu, ponieważ właściciel obiektu czeka na wydanie przez poznański urząd miasta zgody na wycinkę drzew przylegających do obiektu. Za trzy lata w miejscu galerii powstanie osiedle mieszkaniowe. 📢 Kultowe Targi Rzeczy Ładnych wreszcie w Poznaniu! Wydarzenie roku dla fanek i fanów designu już 2-3 marca w MTP “Open’er polskiego designu” wreszcie w Poznaniu! Największe w Polsce wydarzenie promujące współczesny design i unikalne produkty po raz pierwszy pojawi się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To na Targach Rzeczy Ładnych od 10 lat pokazują się najciekawsze nowe marki, to tu spotkacie najlepszych twórców plakatu, ceramiki, czy tekstyliów. Każdą edycję TRŁ odwiedzają tłumy, a impreza słynie ze znakomitego klimatu i najlepszej selekcji wystawców. Na pierwszej edycji TRŁ POZNAŃ! pokaże się aż 300 wystawców, zobaczymy wystawę zdjęć 50 IKON TRŁ oraz najnowszy projekt artystycznego kolektywu Pol / Sztyma / Wolna. Zapowiada się designerskie wydarzenie roku w Poznaniu.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Kibice Lecha Poznań pobili rekord frekwencji w lutym, ale bramek się nie doczekali Lech Poznań bezbramkowo zremisował ze Śląskiem Wrocław w hicie 22. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Podczas spotkania na Enea Stadionie odnotowano rekordową frekwencję w lutym. Przy Bułgarskiej zameldowało się ponad 32 tysiące fanów. Zobaczcie, jak bawili się kibice podczas spotkania.

📢 Kuchenne Rewolucje w Nowym Tomyślu. "Bistro Koszyki" zmieniło się pod skrzydłami Magdy Gessler Nowy sezon programu "Kuchenne Rewolucje" z Magdą Gessler na czele zagościł w Nowym Tomyślu. Jak zmieniła się restauracja "Oaza Smaku"? Teraz lokal nazywa się "Bistro Koszyki".

📢 Prawdziwe perełki na pchlim targu w Poznaniu. Co oferowali sprzedawcy na giełdzie staroci? Mamy zdjęcia! W niedzielnym poranek, 18 lutego jak co tydzień pod M1 przy ul. Szwajcarskiej 14 w Poznaniu odbył się pchli targ. Wydarzenie to w kalendarzach poznaniaków zapisane jest jako poszukiwanie skarbów w kopalni niesamowitych przedmiotów. Nie dostaniecie ich w sklepach, a już na pewno nie za taką cenę! Co znalazło się na pchlim targu? Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Modne tapety – trendy na 2024 r. Wybraliśmy najpiękniejsze wzory na wiosnę. Te tapety to hit – ściana w salonie nie musi być nudna! Modne tapety królują w najlepszych projektach wnętrz w 2024 roku. Chcesz zrobić szybką metamorfozę salonu, sypialni czy łazienki na wiosnę? Udekoruj ścianę modnym wzorem tapety. Zobacz, jakie motywy są na topie w 2024 roku i wybierz idealny wzór dla siebie. Sprawdź, jak modnie i oryginalnie ozdobić dom piękną tapetą.

