Prasówka 29.03.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia [29.03.23]”?

Prasówka 29.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia [29.03.23] W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe.

📢 Tak mieszka Wojciech Szczęsny z ukochaną Mariną. Apartament w Turynie, a wkrótce nowy dom w Zakopanem [zdjęcia] Wojciech Szczęsny to gwiazda piłkarskiej reprezentacji Polski i Juventusu. To on był naszym najlepszym piłkarzem w przegranym meczu 1:3 z Czechami. Razem z ukochaną Mariną i synkiem Liamem mieszkają na co dzień w przestronnym i nowocześnie urządzonym apartamencie we Włoszech, a teraz szykują się także do budowy nowego domu w Zakopanem. Tak urządził się w Turynie Wojciech Szczęsny - zobaczcie jego prywatne zdjęcia z ukochaną Mariną u boku.

📢 Oto najgorsze wpadki polslkich budowlańców. Tak wyglądają wykończone przez nich wnętrza domów i mieszkań 29.03.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Ta wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 29.03.2023.

Prasówka 29.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszkają i żyją Izabela Macudzińska i Patryk Borowiak z programu "Królowe życia" w TTV [zdjęcia - 29.03.2023] Izabela Macudzińska-Borowiak z Poznania to jedna z największych gwiazd programu "Królowe życie", który emitowany był w TTV. Razem z mężem Patrykiem Borowiakiem prowadzą firmę odzieżową. Dzięki udziałowi w programie zyskali ogromną popularność i sympatię. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją i Izabela Macudzińska-Borowiak i Patryk Borowiak!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iwona Żarnowiecka z "Sanatorium miłości" [zdjęcia - 29.03.2023] Tak wygląda mieszkanie, które chce sprzedać Iwona Żarnowiecka z "Sanatorium miłości". Iwona Żarnowiecka to królowa ostatniego turnusu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. Mieszka na warszawskiej Białołęce. Ma cudowne mieszkanie, które - jak się okazuje - chce szybko sprzedać. Zamierza bowiem przeprowadzić się do Hiszpanii. Zobaczcie cudowne wnętrza mieszkania Iwony Żarnowieckiej z "Sanatorium miłości". 📢 W tych miastach w Wielkopolsce jeżdżą najstarsze samochody. Zobaczcie, ile mają lat [29.03.2023] Polacy jeżdżą jednymi z najstarszych samochodów w Europie. Średni wiek samochodu wynosi u nas 13,6 lat. Zajmujemy pod tym względem 17. miejsce na naszym kontynencie. Okazuje się jednak, że są w Wielkopolsce miasta, w których szacowany średni wiek aut jest jeszcze wyższy. Zobaczcie, w jakich miastach jeżdżą najstarsze samochody w województwie wielkopolskim.

📢 Tak wygląda dziś Linda Evans, czyli słynna Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat. Zobaczcie zdjęcia! [29.03.2023] Tak dziś wygląda Linda Evans, czyli Krystle z serialu "Dynastia". Niedawno skończyła 80 lat! Linda Evans w latach 80. i 90. XX wieku podbiła serca fanów na całym świecie, również w Polsce. Wszystko za sprawą serialu "Dynastia", w którym zagrała główną rolę Krystle Carrington. Wówczas urzekała pięknym uśmiechem i niezwykłą urodą. Była ikoną elegancji i luksusu. I dziś wygląda wspaniale. Zobaczcie, jak prezentuje się kobieta, którą w XX wieku kochały miliony. 📢 Tak mieszka i żyje Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [29.03.2022] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę i jest właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Taką metamorfozę przeszła Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi. Zobaczcie, jak dziś wygląda! [zdjęcia - 29.03.2023] Tak zmieniła się Magda Narożna. Metamorfoza wokalistki zespołu Piękni i Młodzi. Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi na początku stycznia 2023 roku poważnie wzięła się za siebie. Dziś jest bardzo zadowolona z efektu, jaki uzyskała w tak krótkim czasie. Skąd taka szybka metamorfoza? Poznajcie tajemnicę Magdy Narożnej nie tylko na poprawę własnej sylwetki, ale i samopoczucia. 📢 W tych miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej kawalerów [29.03.2023] Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Wielkopolsce jest najwięcej kawalerów, gdzie najmniej mężczyzn decyduje się na ożenek, gdzie statystycznie jest największy odsetek singli. W naszym zestawieniu zdecydowanie lideruje Poznań. Na kolejnych miejscach są jednak głównie małe miasteczka. Zobaczcie, gdzie jest najwięcej kawalerów.

📢 Tak dziś wygląda Alicja Walczak z programu "Big Brother" w TVN. Ma już 55 lat. Zobaczcie zdjęcia! [29.03.2023] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 55 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Mroczna tajemnica domu pod Nowym Tomyślem. W masakrze życie straciły tu cztery osoby. Jak teraz wygląda to miejsce? Na pozór zwykły, popadający w ruinę dom w miejscowości Pąchy obok Nowego Tomyśla skrywa mroczną tajemnicę. W nocy z 9 na 10 września 1979 r. doszło tu do brutalnej zbrodni. To właśnie wtedy Józef Pluta zamordował cztery ze swoich siedmiu ofiar. "Kto ty jesteś? Pluta mały. Jaki znak twój? Topór biały. Gdzie ty mieszkasz? W Suchym Lesie. Co ty niesiesz? Trupa niesę" - taki makabryczny wierszyk powtarzały dzieci w latach 80. Jak wygląda to owiane złą sławą miejsce? Postanowił to sprawdzić Jan Chojnacki, prowadzący stronę "Ciemna Strona Poznania".

📢 Niesamowite zdjęcia Poznania z lotu ptaka. Niektóre zrobiono prawie sto lat temu! W epoce dronów zdjęcia z lotu ptaka nie są niczym wyjątkowym. Ale nie zawsze tak było. Takie "fotograficzne" perełki powstawały także dużo wcześniej, nawet kilkadziesiąt lat temu. Jeśli dobrze poszukamy, znajdziemy fotografie Parku Sołackiego wykonane nawet w 1930 roku. Zapraszamy Was do wyjątkowej galerii archiwalnych zdjęć Poznania. 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt! Stół bilardowy, instrumenty muzyczne, a nawet... chłodnia na ciała. Co można kupić na najbliższym przetargu AMW? Agencja Mienia Wojskowego organizuje kolejny przetarg! Tym razem aukcja odbędzie się 31 marca w samo południe w Warszawie. W ofercie są różnorodne przedmioty, takie jak: stół bilardowy, samochody, instrumenty muzyczne, a nawet... chłodnie na ciała. To wyjątkowy przetarg, bowiem oferta jest bardzo bogata. Zobacz co można kupić od wojska. Mamy zdjęcia i ceny!

📢 Kiedyś to była ruina! Dziś piękny Pałac na Opieszynie we Wrześni zachwyca nawet Magdę Gessler. Poznaj jego mroczną legendę i zobacz zdjęcia Obecnie Pałac na Opieszynie w położonej nieopodal Poznania Wrześni to luksusowy hotel i restauracja z przepysznym jedzeniem, którym zachwyca się nawet Magda Gessler. Jednak nie zawsze tak było! Do niedawna budynek ten popadał w ruinę i był tylko wspomnieniem dawnej świetności. Z pałacem oraz parkiem na terenie którego leży posiadłość związana jest także pewna mroczna legenda. Poznaj historię Pałacu na Opieszynie i zobacz zdjęcia! 📢 Doszło tam do ogromnej tragedii. Ta fabryka pod Poznaniem to dziś ruina. Zobacz zdjęcia Na terenie tej fabryki zginęło 17 osób, a 10 zostało rannych. Z Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego w Luboniu pod Poznaniem wiąże się tragiczna historia. Kiedyś prężnie działała tam największa w Europie fabryka, dziś z budynku niewiele zostało, jest ruiną, a tuż obok powstaje nowoczesne osiedle deweloperskie. Zobaczcie zdjęcia i poznajcie mroczą historię zakładów w Luboniu.

📢 Niesamowite zdjęcia i nagranie z lasów pod Poznaniem. Dzikie zwierzęta są bliżej niż myślisz! Sarny, jelenie, daniele, lisy czy wilki - te i wiele innych dziko żyjących gatunków możemy spotkać w lasach pod Poznaniem. Dzikie zwierzęta są na wyciągnięcie ręki, czasami nawet bliżej, niż nam się wydaje. Nie trzeba jechać daleko, by móc stanąć z nimi oko w oko. Znaleźć może je tak naprawdę każdy z nas - wystarczy tylko wiedzieć jak i gdzie szukać. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia dzikich zwierząt, zrobione właśnie w podpoznańskich lasach. Robią wrażenie! 📢 Kup tani dom od komornika w Wielkopolsce. Te są nawet za 3/4 wartości! Sprawdź najnowsze licytacje komornicze Nawet za 3/4 wartości można kupić nieruchomości, wystawione na licytacjach komorniczych. W obliczu szalejącej inflacji i zawrotnych cen, domy od komornika cieszą się coraz większym zainteresowaniem. To świetna okazja, by trochę zaoszczędzić, nie rezygnując z zakupu. Regularnie ogłaszane są kolejne licytacje, także w Wielkopolsce. Przejrzeliśmy najnowsze oferty. Jak wyglądają i ile kosztują licytowane nieruchomości?

📢 Oto najpiękniejsze podwórko w Poznaniu! Poznańska kamienica skrywa prawdziwy skarb Jedna z poznańskich kamienic przy ulicy Zielonej skrywa na podwórku baśniowy widok. Budynek porośnięty bluszczem, dziesiątki roślin doniczkowych, a na ścianie udane odwzorowanie "Pomarańczarki". Zobacz, jak tam jest pięknie! 📢 Kiedyś ten pałac w Poznaniu zachwycał, teraz popada w ruinę. Co skrywa otaczający go park? Mało kto zna jego sekret Kiedyś był siedzibą arystokratycznego rodu i budził zachwyt, teraz pusty gmach z zamurowanymi oknami popada w ruinę. Zabytkowy pałac w Radojewie wciąż czeka na lepsze czasy, a po jego dawnym blasku niewiele zostało. Zniknęło stamtąd wszystko, co dało się ukraść. Zachwyca za to otaczający go park, który skrywa pewną tajemnicę. Zobacz, jak wygląda to niezwykłe miejsce i przekonaj się, dlaczego jest takie wyjątkowe.

📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Na działkę nie trzeba wydawać majątku. Ile kosztują i jak wyglądają? Marzysz o własnym kawałku zieleni w mieście? Ogródek działkowy to idealne rozwiązanie. Położone najczęściej na obrzeżach miast działki cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, także wśród poznaniaków. Najlepsze oferty sprzedaży znikają w mgnieniu oka. To już ostatni moment, by kupić działkę jeszcze przed rozpoczęciem sezonu. Sprawdzamy, ile kosztują i jak wyglądają najtańsze ogródki działkowe w Poznaniu. 📢 Piękne dwory i pałace na sprzedaż w Wielkopolsce. Wśród nich nawiedzony pałac i zamek jak z bajki Disneya. Ile kosztują? Są piękne, zachwycają wyglądem, mają potencjał. Wiele wspaniałych dworów i pałaców, położonych na terenie Wielkopolski, zostało wystawionych na sprzedaż. Tańsze i droższe, wymagające remontu i już po renowacji, czekają na nowych właścicieli. Wśród nich są prawdziwe perełki, m.in. nagrodzony, zabytkowy dwór pod Kaliszem, pałac, w którym według legendy pojawia się Czarna Dama, a nawet gmach wyglądający jak... wyjęty prosto z bajki Disneya.

📢 Niezwykła budowla stała kiedyś w centrum Poznania. Była inspiracją dla filmu science fiction. Tak wyglądała Wieża Górnośląska Miała 52 metry wysokości, ważyła 1375 ton i szybko stała się ówczesnym symbolem Poznania. Jej otwarcia dokonał sam następca tronu pruskiego, Fryderyk Wilhelm. Wieża Górnośląska nie przypadła jednak do gustu mieszkańcom miasta. Była za to inspiracją dla jednego z filmów science fiction. Dziś w jej miejscu znajduje się jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli MTP i stolicy Wielkopolski. 📢 Kolejne utrudnienia dla kierowców w Poznaniu. W centrum miasta pojedziemy inaczej Od środy 29 marca w okolicach skrzyżowania Al. Marcinkowskiego i ul. Paderewskiego zmieniona zostanie organizacji ruchu: zostanie zamknięta wschodnia jezdnia Al. Marcinkowskiego między ul. Paderewskiego a jezdnią północną placu Wolności (przy budynku Biblioteki Raczyńskich). Inne zmiany dotkną rejony skrzyżowań Świętosławskiej i Koziej oraz Wronieckiej i Kramarskiej.

📢 Taką emeryturę dostaniesz w kwietniu wraz z "trzynastką" - ZUS podał najnowsze wyliczenia [tabele i stawki - 29.03.2023 r.] W tym roku emeryci i osoby uprawnione do odbierania rent i emerytur otrzymają świadczenia w wyższej niż zwykle kwocie. 1 marca nastąpiła waloryzacja kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oddział w Bydgoszczy udostępnił nam najnowsze wyliczenia stawek emerytur, które zostaną przekazane na konta odbiorców w kwietniu. Zwaloryzowane emerytury wypłacane będą wraz z "trzynastkami". W tabelach w galerii artykułu znajdziesz stawki emerytur, jakie trafią na konta świadczeniobiorców w kwietniu 2023 r. 📢 Trzynasta emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [29.03.2023 r.] Trzynasta emerytura 2023 będzie rekordowo wysoka za sprawą marcowej waloryzacji emerytur. Wypłaty "trzynastek" rozpoczną się już w marcu, ale zdecydowana większość świadczeniobiorców trzynaste emerytury otrzyma w kwietniu. Sprawdziliśmy, ile w tym roku wyniosą "trzynastki". Mamy wyliczenia trzynastych emerytur. Zobacz, ile dostaniesz "na rękę"! W galerii prezentujemy wyliczenia netto.

📢 Panie, kto panu tak to... zepsuł! Wpadki i fuszerki budowlane, w które ciężko uwierzyć! Wieść niesie, że są budowle, w których nie ma ani jeden usterki - ale brzmi to wprost niemożliwie. Bowiem fuszerki budowlane zdarzają się dość często. Czasem by naprawić taką usterkę czy fuszerkę wystarczy niewiele. A jednak zdarzają się i takie wpadki budowlane, w które aż ciężko uwierzyć i słynne słowa "panie, kto panu tak to..." same cisną się na usta! 📢 Te 10-letnie auta trzymają się świetnie. Są najmniej awaryjne i warte polecenia. Świadczy o tym raport TUV Chociaż w powszechnej świadomości 10-letnie auto uchodzi za stare, to wcale nie musi oznaczać, że będzie psuło się częściej niż nowsze egzemplarze. Niektóre modele bardzo dobrze znoszą upływający czas. Nie dość, że psują się rzadko, to jeszcze części do nich i ich serwisowanie jest stosunkowo tanie. O tym, że 10-letnie auta są godne uwagi świadczy też raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Te 10-letnie auta najlepiej wypadły w ostatnim zestawieniu.

📢 Te popularne aplikacje kradną dane i pieniądze. Usuń je z telefonu! Na telefonach instalujemy bardzo dużo aplikacji. Choć jest to zwykle niezbędne, oszuści wykorzystują ten fakt. Próbują skłonić nas do zainstalowania szkodliwego oprogramowania. Niektóre aplikacje w telefonach kradną dane i pieniądze. Przygotowaliśmy listę tych aplikacji, które koniecznie trzeba usunąć z telefonu. W ten sposób można uniknąć wykradzenia ważnych danych, w tym również naszych pieniędzy! 📢 Oglądasz telewizję w taki sposób? Abonament RTV Cię nie obowiązuje, a więc nie musisz go płacić Abonament RTV 2023 to obowiązkowa opłata dla posiadaczy radia telewizora. Ale nie dal wszystkich. Niektóre osoby nie muszą martwić się dodatkowymi opłatami za telewizję. Ustawa przewiduje dość długą listę zwolnionych z obowiązkowych opłat abonamentowych. Sprawdź w naszej galerii, kto nie musi płacić abonamentu RTV.

📢 Sytuacja bez precedensu w Wielkopolsce. Akta księdza pedofila z Chodzieży przekazał sądowi Watykan. Ich wydania odmawiał abp Gądecki W sądzie w Chodzieży toczy się proces przeciwko byłemu księdzu Krzysztofowi G., który jest oskarżony o kilkadziesiąt gwałtów i wieloletnie wykorzystywanie ministranta. Oskarżony nie przyznaje się do winy. Chodzieski sąd domagał się od abpa Stanisława Gądeckiego akt z procesu kościelnego księdza pedofila. Metropolita poznański odmawiał ich wydania, dlatego akta przesłał... Watykan. 📢 Dlaczego dziś Lecha Poznań ogląda się lepiej niż reprezentację? Nasze wnioski Porównanie drużyny klubowej z naszej ekstraklasy, nawet jak to jest mistrz Polski, do reprezentacji, to już z natury i specyfiki piłki nożnej sprawa irracjonalna. Powodów jest mnóstwo. Przede wszystkim selekcjonerzy nie mają tyle czasu co trenerzy klubowi, by popracować ze swoimi podopiecznymi nad taktyką czy boiskowymi automatyzmami. John van den Brom, w przeciwieństwie do Fernando Santosa, ma swoich zawodników na treningu praktycznie codziennie. Do znudzenia może szlifować jakieś rozwiązanie. Z drugiej jednak strony piłkarska jakość jest zdecydowanie po stronie reprezentacji, wszak w kadrze Polski występują w zdecydowanej większości piłkarze, dla których ekstraklasa od dawna była "za ciasna". Skoro jednak wiosną tylko dwie drużyny dostarczają kibicom emocji na europejskim poziomie, a są nimi Lech Poznań i reprezentacja, postanowiliśmy porównać, dlaczego dziś Kolejorza ogląda się lepiej niż ekipę "Biało- czerwonych". Oto nasze wnioski.

📢 Nowe twarze na treningu pierwszej drużyny Lecha Poznań! Wśród nich najskuteczniejszy zawodnik drugiej drużyny Kolejorza Na początku tygodnia lechici wrócili do treningów. Przygotowania do najbliższego meczu z Pogonią Szczecin przebiegają w okrojonym składzie ze względu na spotkania reprezentacyjne. Z pomocą przychodzi Akademia Lecha Poznań. Aż ośmiu graczy z Akademii pojawiło się na treningu pierwszej drużyny. Wśród nich był też najskuteczniejszy zawodnik rezerw Lecha Poznań, Filip Wilak, który ma na swoim koncie 11 trafień w rozgrywkach eWinner 2. ligi.

📢 Kierowcy MPK Poznań otrzymają podwyżkę. To rozwiąże problem braku pracowników? Kierowcy autobusów i motorniczowie MPK Poznań dostaną podwyżkę. Rada miasta przeznaczyła na ten cel pod koniec ubiegłego roku 9 milionów złotych. Czy podwyżki pomogą załatać braki kadrowe? 📢 Lista warzyw, których nie wolno jeść na surowo. Możesz sobie zaszkodzić - bóle brzucha to dopiero początek Warzywa to baza zdrowego odżywania każdego człowieka. To cenne źródło witamin, błonnika, składników mineralnych. Spożywamy je gotowane, pieczone lub na surowo. Nie każde jednak możemy jeść w postaci surowej. Skutki mogą być opłakane.

📢 Tak mieszka Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony" [zdjęcia - 28.03.2023 r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek. 📢 Jest decyzja rady miasta w sprawie ogródków restauracyjnych w Poznaniu. Obaw wśród radnych jednak nie brakowało Rada miasta Poznania podjęła decyzję o wydłużeniu czasu dla restauratorów, którzy chcieliby zająć pas drogowy przez ustawienie ogródka. Teraz restauratorzy mogą wystawić stoliki na zewnątrz do 31 grudnia.

📢 Samochód dostawczy potrącił psa. Winę ponosi... właściciel zwierzęcia W powiecie wągrowieckim doszło do potrącenia psa przez samochód dostawczy. Niestety, zwierzę nie przeżyło. Winę za to zdarzenie ponosi jego właściciel.

📢 Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu! Wybrali je internauci w plebiscycie "MyTuJemy". Tam jest pysznie! Mamy ranking Poznaniacy wybrali najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2022 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Głosowanie zostało przeprowadzone przez autorów bloga MyTuJemy. Sprawdź w naszej galerii 15 najlepszych restauracji i kawiarni w Poznaniu. 📢 Tak wyglądają w środku luksusowe rezydencje! Oto najdroższe domy na sprzedaż w Poznaniu. Kosztują miliony! Zobacz zdjęcia i sprawdź ceny Przedstawiamy najpiękniejsze i zarazem najdroższe luksusowe rezydencje w Poznaniu. Zapłacisz za nie krocie! Wśród ofert są domy z tam prywatnymi basenami, ogromnymi ogrodami i niezwykłymi wnętrzami wnętrzami. Oto aktualne oferty drogich domów z rynku wtórnego na sprzedaż w Poznaniu. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. Wejdź w naszą galerie i zobacz zdjęcia oraz ceny!

📢 Tymczasem w Poznaniu... Takie są szalone memy o stolicy Wielkopolski. Z czego śmieją się internauci? Mamy najlepsze śmieszne obrazki Internet śmieje się z Poznania! Poznań miasto doznań, herbata TeyTey, Lech Poznań, przywary poznaniaków... Zobacz szalone i śmieszne memy o stolicy Wielkopolski, które znaleźliśmy w sieci. 📢 Obrońca Lecha Poznań nie chce wracać do Rosji. Jest otwarty na propozycje Kolejorza Kontrakt Filipa Dagerstala z Lechem Poznań kończy się w czerwcu. Szwed jest tylko wypożyczony do Kolejorza. Trafił na Bułgarską dzięki zmianom regulaminowym narzuconym przez FIFA, które pozwoliły mu „bezboleśnie” rozstać się z rosyjskim FK Chimki. Jego kontrakt z tym klubem jest jednak ważny do końca roku kalendarzowego. Na razie nie wiadomo, jaka będzie przyszłość Szweda. 📢 Tramwaje wracają na ul. Towarową! Pojadą przez Święty Marcin ZTM Poznań poinformował o powrocie linii tramwajowych na ulicę Towarową. Pasażerowie będą mogli dojechać tramwajem do centrum już na początku kwietnia.

📢 Zabójstwo 3-letniej Zuzi z Poznania. Jej matka Magdalena C. usłyszy wyrok W środę, 29 marca Sąd Okręgowy w Poznaniu wyda wyrok w sprawie Magdaleny C., oskarżonej o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem swojej 3-letniej córki Zuzi. Do tragedii doszło w maju 2021 roku w mieszkaniu przy ul. Winklera w Poznaniu. 📢 Niebezpieczny dla ludzi żółw jaszczurowaty znaleziony w Chynowie pod Warszawą. "Potrafi odgryźć fragment dłoni i jest bardzo agresywny" Mieszkaniec gminy Chynów w powiecie grójeckim zauważył przy rowie melioracyjnym dużego, dziwnego żółwia. Wezwał na pomoc wolontariuszy z fundacji Epicrates, którzy go odłowili. Okazało się, że to rzadki, inwazyjny i niebezpieczny dla ludzi gatunek żółwia jaszczurowatego. Potrafi on odgryźć fragment ludzkiego ciała i jest bardzo agresywny. Nie jest to jednak pierwszy przypadek znalezienia żółwia jaszczurowatego w Polsce.

📢 Te znane marki padają łupem złodziei. Zobacz, które popularne auta kradną najczęściej Chociaż skala kradzieży aut w Polsce na przestrzeni lat się zmniejszyła, przestępczy proceder nadal trwa. Według policyjnych statystyk z 2022 roku, Poznań - zaraz po Warszawie - uplasował się na drugim miejscu w kraju. Giną luksusowe pojazdy, ale też te bardziej zwyczajne. Jakie modele tanich aut najczęściej znikają sprzed bloków i posesji w Wielkopolsce? Sprawdź w galerii. 📢 To najbardziej luksusowe hotele w Poznaniu! Jak wyglądają w środku? Zobacz zdjęcia! Nowoczesne apartamenty i pokoje, siłownia, basen, sauna, SPA - zastanawiałeś się, jak wyglądają luksusowe hotele w Poznaniu od środka. Mamy zdjęcia. Sprawdź galerię! 📢 Tak mieszka i żyje Bartosz Salamon GALERIA ZDJĘĆ. Oto jego żona! To prawdziwa włoska piękność! ZDJĘCIA Bartosz Salamon z rodziną ZDJĘCIA. Na mecze eliminacji Euro 2024 z Czechami i Albanią do reprezentacji Polski został powołany Bartosz Salamon. Polska wygrała w Warszawie z Albanią, a cały mecz w barwach biało-czerwonych rozegrał piłkarz Lecha Poznań.

📢 Piłkarz Lecha Poznań z pierwszą asystą w narodowej reprezentacji Szwecji. Jesper Karlstroem zrobił to z łatwością [wideo] Jesper Karlstroem z dobrymi wspomnieniami będzie wracał ze zgrupowania reprezentacji Szwecji. Środkowy pomocnik Lecha Poznań podczas dwóch spotkań, co prawda nie spędził zbyt wiele czasu na boisku, jednak zapisał się w protokole meczowym. 27-latek w meczu eliminacyjnym do ME wszedł z ławki rezerwowych, a chwile później zaliczył asystę. 📢 Te zawody nie cieszą się uznaniem polskiego społeczeństwa. 15 najmniej prestiżowych profesji Które z zawodów uważamy za nieprestiżowe i kogo cenimy najmniej? Jakie znaczenie mają dla nas poszczególne z nich? Doktor Magdalena Andrałojć z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zbadała, jak oceniamy 30 profesji. Sprawdź w galerii najmniej prestiżowe zawody, które zajęły miejsca od 16. do 30.

📢 Te zawody Polacy cenią najbardziej. Sprzątaczka bardziej prestiżowa niż polityk? Naukowcy zbadali Doktor Magdalena Andrałojć sprawdziła, jakie znaczenie mają dla nas poszczególne zawody. Jedne z nich są uważane za bardziej prestiżowe lub o większej wartości społecznej niż inne. Z czego to wynika i jak postrzegamy dane profesje? 📢 Dom z Big Brothera. Kiedyś piękna rezydencja, a dzisiaj to ruina. Jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia Wielka, nowoczesna rezydencja z wielkimi oknami i dwoma basenami. Dom z pierwszej nowej edycji "Big Brothera" zrobił niesamowite wrażenie zarówno na uczestnikach programu, jak i na widzach. Ten sam budynek był dobrze znany oglądającym także z innych produkcji, m.in. "Top Model" czy seriali "1983" i "Pułapki". Choć minęło zaledwie kilka lat, dzisiaj dom jest już nie do poznania. To prawdziwa ruina. Mamy zdjęcia!

📢 Te produkty rujnują trzustkę. Oto najgorsze, co możesz zjeść. Tego koniecznie unikaj! Trzustka to bardzo ważny organ w ludzkim organizmie. Pełni wiele znaczących funkcji, między innymi reguluje pracę tkanek i narządów, wydziela też dwa kluczowe dla naszego ciała hormony: insulinę i glukagon. Nic więc dziwnego, że dbanie o jego zdrowie jest niezwykle istotne. Chora trzustka może dawać wiele niepokojących objawów, a nasilającemu się stanowi zapalnemu towarzyszy intensywny ból. Właściwe wybory żywieniowe będą pomocne w dbaniu o ten organ. Jakich produktów należy unikać? Co szkodzi trzustce? Sprawdź, czego nie jeść, by zachować zdrowy stan trzustki. 📢 To najlepsze produkty na kolację. Koniecznie włącz je do swojej diety. To warto jeść przed snem! Dobre zdrowie i samopoczucie to coś, o co nieustannie trzeba dbać niezależnie od wieku. By cieszyć się zdrowiem fizycznym i psychicznym należy pamiętać o odpowiednio zbilansowanej diecie, piciu kilku litrów wody dziennie oraz o regularnej aktywności fizycznej. Na to, jak się czujemy, wpływają także inne rzeczy, między innymi sen. Jest on niezwykle istotny, ponieważ w jego trakcie cały organizm się regeneruje i odpoczywa. By zapewnić sobie długie i jakościowe spanie, należy zwrócić uwagę na wiele czynników, choćby to, co jest spożywane wieczorem. Co warto zatem jeść i pić przed snem? Które produkty są najlepsze? Sprawdź i przekonaj się, jak możesz polepszyć swój komfort spania!

📢 Masz w domu takie znaczki pocztowe z PRL? Możesz się wzbogacić! Tyle są teraz warte stare kolekcjonerskie znaczki pocztowe [zdjęcia] Kiedyś modne hobby, dziś skarb. Polskie i zagraniczne, sprzed wojny, z czasów PRL – stare znaczki pocztowe są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Masz takie w domu? Możesz się wzbogacić! Zobacz najdroższe oferty sprzedaży znaczków pocztowych na portalu OLX.

📢 W tych miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej osób. Oto najnowszy ranking! W Wielkopolsce żyje około 3,5 miliona mieszkańców. W regionie znajduje się 117 miast, w których łącznie mieszka prawie 2 miliony osób. Które miejscowości są najbardziej zaludnione? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przejdź do galerii i zobacz, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej osób. Ranking powstał na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W naszym zestawieniu prezentujemy pierwszą dwudziestkę.

📢 Najwyższy budynek w Poznaniu pnie się do góry. Zobacz, jak powstaje gigantyczny wieżowiec! Trwa budowa gigantycznego wieżowca w centrum Poznania. Silver Andersia będzie najwyższym budynkiem w mieście. Ma osiągnąć wysokość 116 metrów i składać się z 25 kondygnacji. Biurowiec będzie architektoniczną wizytówką stolicy Wielkopolski. - To aktualnie największa realizowana inwestycja na poznańskim rynku nieruchomości komercyjnych - zaznacza inwestor. Zajrzeliśmy na budowę najwyższego budynku w mieście. Zobacz najnowsze zdjęcia. 📢 Wykolejenie tramwaju w Poznaniu. MPK wprowadziło komunikację zastępczą Do niebezpiecznego zdarzenia doszło we wtorek rano na pętli Połabska. - Tramwaj się wykoleił. Przyczyny są ustalane - mówi dyżurny MPK. Podróżni musieli liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Wytyczono objazdy i wprowadzono komunikację zastępczą. 📢 Zmiany na maturze z języka polskiego. Wracają egzaminy ustne, pytań będzie mniej. "Ciągłe obniżanie poziomu nie służy polskiej szkole" Nie tylko powrót egzaminów ustnych z języka polskiego, ale też zmiana liczby jawnych pytań. Maturzystów czeka rewolucja. - To nie problem dla uczniów, którzy mieli czas na przygotowanie. Kłopotliwe jest to jednak dla absolwentów, którzy przystępują do poprawki. Rok temu nie musieli zdawać egzaminu ustnego - zauważa Andrzej Kaczmarek, dyrektor Zespołu Szkół Handlowych.

📢 Tak teraz wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis z serialu "Dynastia". W 2023 roku skończy 90 lat. Zobaczcie zdjęcia! [28.03.2023] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2023 roku skończy 90 lat i nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu. 📢 Uczestnicy pierwszej edycji Big Brother. Tacy byli kiedyś, a tak wyglądają teraz Big Brother (pol. Wielki Brat) to polski program telewizyjny typu reality show. Jego pierwsza edycja emitowana była od 4 marca 2001 do 26 maja 2002 na antenie TVN i cieszyła się ogromną popularnością. Bohaterowie zyskali sympatię widzów, a na transmisję "Big Brothera" przed telewizorami zasiadały całe rodziny. Zobaczcie, jak zmienili się bohaterowie tego programu, jak wyglądają dziś oraz jak wyglądali ponad 20 lat temu!

📢 Tak powstawał kultowy obiekt w Poznaniu. Oto wyjątkowe zdjęcia sprzed 50 lat! Hala Arena to niewątpliwie jeden z symboli Poznania. W przyszłym roku wysłużony obiekt będzie świętował swoje 50. urodziny. W najbliższych latach hala widowiskowo-sportowa przejdzie gruntowną modernizację i stolica Wielkopolski znów będzie mogła gościć muzyczne gwiazdy oraz organizować imprezy sportowe światowej rangi. Postanowiliśmy przypomnieć, jak powstawał kultowy poznański obiekt. Zobacz zdjęcia sprzed 50 lat i sprawdź, jak budowano Arenę. 📢 Zabił ochroniarza z klubu na Starym Rynku w Poznaniu. Artur M. ps. Ogór prawomocnie skazany Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w poniedziałek w mocy wyrok sądu I instancji skazujący Artura M., ps. Ogór na karę 25 lat za zabójstwo w 2004 r. ochroniarza klubu "Sami Swoi" Macieja K., ps. Kowal. Wyrok jest już prawomocny.

📢 Filip Marchwiński młodzieżowcem miesiąca w ekstraklasie. To pierwsze takie wyróżnienie dla tego zawodnika Ofensywny pomocnik Lecha Poznań, Filip Marchwiński został doceniony przez kapitułę PKO BP Ekstraklasy. 21-latek otrzymał w marcu wyróżnienie dla najlepszego młodzieżowca ligi w tym miesiącu. Co ciekawe, to jego pierwsze takie wyróżnienie w karierze, choć nie jedyne dla zawodnika Kolejorza. 📢 Zabójstwo Fabiana Zydora. Podejrzani zostali zatrzymani. To przełom w sprawie 17-letni Fabian w 2016 roku został zamordowany, a jego ciało ukryte. Teraz trzy osoby podejrzane o jego zabójstwo zostały zatrzymane i tymczasowo aresztowane. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy okazał się ich zdaniem przełomowy. 📢 Skandal na cmentarzu parafialnym w Wielkopolsce. Sprawę bada policja Do skandalicznego aktu wandalizmu doszło na cmentarzu w parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Brodach Poznańskich. Sprawą zajmuje się policja we Lwówku.

📢 Śmiertelny wypadek pod Śremem. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu Kierowca samochodu osobowego zginął w wyniku wypadku, do którego doszło na granicy powiatu śremskiego w poniedziałkowy poranek. Między Dalewem a Jerką prowadzony przez niego pojazd zjechał z drogi i roztrzaskał się na drzewie. 📢 Wymieniamy plastik na rośliny! W sobotę rozdaliśmy poznaniakom 1500 sadzonek kwiatów i drzew W sobotę rozdaliśmy przed wejściem do Posnanii rozdaliśmy poznaniakom 1500 sadzonek drzew i kwiatów, a przy tym zebraliśmy 20039 plastikowych nakrętek i 1088 butelek PET. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, sadzonki zniknęły błyskawicznie. 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź na co się przygotować! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź obowiązkowo i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Wstrząsająca historia najdłużej poszukiwanego dziecka w Polsce. Beatka miała tylko 9 lat Pierwszy raz opuściła sama dom i przepadła. 9-letnia Beata Radke zaginęła w kwietniu 1975 roku, idąc na lekcję religii. Nigdy nie odnaleziono jej żywej ani martwej, co czyni ją najdłużej poszukiwanym dzieckiem w powojennej historii Polski. Ale takich historii jest więcej.

📢 Jarmark Wielkanocny 2023 startuje w Poznaniu. Mnóstwo atrakcji dla zwiedzających! Ręcznie wyrabiana ceramika, ozdoby świąteczne, biżuteria, a także regionalne i zagraniczne smakołyki czekać będą na mieszkańców Poznania i turystów podczas Jarmarku Wielkanocnego. W tym roku jarmark na placu Wolności potrwa od czwartku 30 marca do niedzieli 2 kwietnia. 📢 Niecodzienny wypadek w Wielkopolsce. Brał w nim udział... koń! Wypadek w miejscowości Węgorzewo w gminie Kiszkowo. Zderzyły się dwa samochody, w tym jeden z przyczepą, w której znajdował się koń. 📢 Bieg Kibolska Dycha w Poznaniu. Fani Kolejorza uczcili rocznicę powstania ukochanego klubu. Zobacz zdjęcia W niedzielne przedpołudnie nad poznańską Maltą, z udziałem prawie 1000 zawodników, odbyła się pierwsza edycja Biegu Kibolska Dycha. W zawodach startowali sympatycy Lecha Poznań, którzy w ten sposób świętowali 101. rocznicę powstania klubu. Zamiarem organizatorów jest kontynuowanie tradycji biegowej z okazji jubileuszu Kolejorza także w następnych latach.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są cały czas na wolności! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 4 stycznia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są bardzo niebezpieczni! 📢 Nie żyje Adam Wize, działacz i przedsiębiorca z Poznania. Miał zaledwie 42 lata Zmarł Adam Wize - poznański przedsiębiorca, prezes Fundacji im. Świętej Rodziny oraz założyciel i dyrektor szkoły podstawowej tego samego imienia. Działał m.in. w Korporacji Akademickiej Lechia oraz współorganizował poznańskie Bale Seledynowe, był wieloletnim wiceprezesem Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, a także wielkim propagatorem nauczania domowego.

📢 Oto jakie prawa nabywamy po ślubie. Zobaczcie do czego ma prawo współmałżonek W momencie, w którym w świetle polskiego prawa para staje się oficjalnie małżeństwem, powstanie między nimi wspólność majątkowa. Oczywiście poza przypadkami, gdy przed ślubem zdecydują się na spisanie intercyzy. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące praw i obowiązków po zawarciu związku małżeńskiego. 📢 Zaginęła 12-latka z Wielkopolski. Została odnaleziona w Poznaniu! Policjanci z wolsztyńskiej komendy poszukiwali zaginionej 12-letniej Dagmary. W niedzielny poranek, 26 marca, została ona odnaleziona w Poznaniu, w okolicach Starego Miasta. 📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła salony. Zobacz pokoje dzienne od znanej projektantki Skandynawski, loftowy, boho, eklektyczny - to tylko część pomysłów na salon urządzony przez Dorotę Szelągowską. Najbardziej znana polska projektantka chętnie wykorzystuje w realizacjach drewno, beton, marmur, metal. Zobacz w galerii salony od Szelągowskiej.

📢 Poznań to uniwersyteckie miasto! Zobacz, na których poznańskich uczelniach studiuje najwięcej studentów Poznań to jeden z największych ośrodków akademickich w Polsce. Pod względem liczby studentów przypadających na 1000 mieszkańców stolica Wielkopolski zajmuje pierwsze miejsce wśród największych polskich miast! Sprawdziliśmy, które uczelnie w Poznaniu wybiera najwięcej osób. 📢 Brutalne zabójstwo w Kaliszu. Nie żyje 64-letni mężczyzna. Narzędziem zbrodni była siekiera Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, 25 marca, w jednym z mieszkań przy ul. Chopina w Kaliszu. Policjanci znaleźli tam zwłoki 64-letniego mężczyzny z ranami głowy. Zatrzymany w tej sprawie został 54-latek. Sam poinformował policję o zajściu. 📢 Samochody na ulicach Polski sprzed 20 lat. Małe fiaty, duże fiaty, polonezy, żuki, nyski, trabant Rzuca się w oczy, że samochody na ulicach polskich miast pod koniec minionego i na początku bieżącego wieku były zupełnie inne niż teraz. Dominowały wówczas polskie fiaty i polonezy, czasem pojawiał się zachodni wóz, ale już raczej wysłużony. Dziś wszystko się zmieniło.

📢 Dom "Wielkiego Brata" pod Warszawą popada w ruinę, trafił na licytację. W przeszłości zagrał w kilku produkcjach telewizyjnych Powstały przed 10 laty podwarszawski dom to absolutna perełka architektoniczna. W latach świetności był wart kilkanaście milionów złotych. Nagrywano w nim „Top Model”, seriale „1983” i „Pułapka”, a także kultowy reality show "Big Brother". Dziś jednak niszczeje. Ten bardzo smutny obraz zauważyli byli uczestnicy programu "Big Brother", a także Paweł Naduk, który go zaprojektował. Apeluje także by uratować nieruchomość. 📢 Ostrzeżenie IMGW dla Poznania i całej Wielkopolski. Uwaga na burze, grad i silny wiatr! Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie dla województwa wielkopolskiego, dotyczące burz, opadów gradu oraz mocnych porywów wiatru, osiągających 70km/h. Ostrzeżenie dotyczy wszystkich powiatów Wielkopolski.

📢 Najlepszy okulista w Poznaniu 2023. Poznaj lekarzy polecanych w serwisie ZnanyLekarz.pl Szukasz dobrego okulisty w Poznaniu? Zobacz, kogo polecają inni pacjenci! Przedstawiamy 10 najlepszych okulistów według użytkowników portalu ZnanyLekarz.pl. Podajemy nazwiska lekarzy, adresy i liczbę pozytywnych opinii (5 gwiazdek). By poznać najlepiej ocenianych i najczęściej polecanych ortopedów przejdź do galerii.

📢 Strefa mroku w Niechanowie. Próba gwałtu, narkotyki, bójki. Co dzieje się w OHP? 13-letnia wychowanka Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Niechanowie została zabrana do szpitala - była pod wpływem narkotyków. To nie pierwsza niepokojąca sytuacja w ośrodku. 📢 Najtańszy sklep w Polsce. Lider zestawienia ma zdecydowanie najlepsze ceny [RANKING] Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Średnia cena koszyka zakupowego w lutym 2023 r. wyniosła 285,46 zł. Co wzięto pod uwagę? 40 produktów z dziesięciu różnych kategorii. Szczegóły poniżej. Z kolei po kliknięciu w zdjęcie przejdziesz do rankingu. Na ostatnim slajdzie zwycięzca, czyli najtańszy sklep w Polsce w marcu 2023. 📢 Tak mieszkaliśmy w PRL-u. Zobacz wnętrza i wyposażenie pokoi, łazienek, kuchni z lat 70. i 80. XX wieku Boazeria, przaśne tapety, wersalki, meblościanki – wielu pamięta, jaki wystrój panował w latach 70., 80. i na początku 90. w polskich wnętrzach: salonach, pokojach dziecięcych, kuchniach, łazienkach. Oto zdjęcia, które przypomną, jak mieszkaliśmy kilka dekad temu.

📢 Porcelana, kryształy i kolorowe szkło z PRL. Zobacz najdroższe kolekcjonerskie unikaty Starocie z czasów PRL są znowu modne i wracają do łask. Kryształowe i porcelanowe naczynia, kolorowe szkło, wazony, papierośnice i inne i bibeloty schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują te kolekcjonerskie unikaty. Oto najdroższe oferty z aukcji internetowych. Kto by pomyślał, że mogą być aż tyle warte!

📢 Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Nowe hity ze sprawdzianów, kartkówek i klasówek oglądasz na własną odpowiedzialność! Dramat nauczycieli trwa. Tego już nie odzobaczysz. Przez te prace niejeden nauczyciel płakał podczas poprawiania. Czytanie ich to istna katorga i dlatego nauczyciele powinni dostawać nagrody lub przynajmniej dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Twórczość uczniów, którą zamieściliśmy w tym artykule, potrafi doprowadzić do rozstroju nerwowego. Dlatego belfrowie radzą sobie jak tylko mogą i niektórzy z nich publikują w sieci prace swoich uczniów jako hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek. Niestety często jest to śmiech przez łzy. Sprawdźcie jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 Emerytura: 13. emerytura 2023 - sprawdź, ile dostaniesz na rękę [KALKULATOR] Trzynasta emerytura to roczny dodatek przysługujący emerytom i rencistom, niezależnie od wysokości ich podstawowego świadczenia. Wypłacana jest w wysokości najniższej obowiązującej emerytury od 1 marca danego roku. W kwietniu 2023 roku, ZUS dokona wypłaty trzynastej emerytury automatycznie, bez konieczności składania wniosku. Wysokość dodatku wynosić będzie 1588,44 zł brutto, co po marcowej waloryzacji przekłada się na kwotę 1445,48 zł netto. Poznaj szczegóły. 📢 Najmodniejsze paznokcie na marzec 2023 - stylizacje, wzory, kolory na przedwiośnie. Zobacz zdjęcia Stylistki paznokci pokazują jakie są trendy na przedwiośnie. Zobacz jakie stylizacji paznokci są modne. Prezentujemy najmodniejsze zdobienie paznokci na marzec 2023.

📢 Taki był Poznań 25 lat temu. Od tego czasu dużo się zmieniło. Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia! W czerwcu Lech Poznań rozgromił Legię 3:0 (Reiss zaliczył hat-tricka). Dzięki temu Kolejorz utrzymał się w lidze. W grudniu Ryszard Grobelny został wybrany prezydentem Poznania. Ale był to i straszny rok. W marcu na Głównej została zamordowana 12-letnia Ula. Jej zabójcę udało się schwytać i skazać po 12 latach! To wszystko działo się w 1998 roku, czyli 25 lat temu! A jak wtedy wyglądał Poznań? Przypomnijcie sobie! 📢 Wybieramy KOBIECĄ TWARZ ROKU 2023. Czekają nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X! Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukazały się na stronach specjalnego dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X!

📢 Poznań: Nieznane murale, które zachwycają. Zobacz najlepszy street-art w stolicy Wielkopolski [ZDJĘCIA] Poznański street-art zachwyca, ale żeby go odkryć, trzeba trochę się naszukać. Tomasz Bombrych, autor bloga Typo Poznań i mapy "Z bliska/Z daleka" odnajduje najpiękniejsze malowidła na poznańskich budynkach i murach. Właśnie tworzy trzecią edycję mapy poznańskiej sztuki ulicznej. Jakie perełki znajdziemy w Poznaniu? Zobacz najpiękniejsze poznańskie murale!

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!