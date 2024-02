Prasówka 3.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Martyna Klatt sportowcem roku, a Tomasz Kryk najlepszym trenerem! Na Enea Balu Sportowca poznaliśmy laureatów naszego plebiscytu!”?

Prasówka 3.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Martyna Klatt sportowcem roku, a Tomasz Kryk najlepszym trenerem! Na Enea Balu Sportowca poznaliśmy laureatów naszego plebiscytu! W piątkowy wieczór, 2 lutego na 66. Enea Balu Sportowca w hotelu Andersia w Poznaniu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski w 2023 r.

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek!

Prasówka 3.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze memy o Jacku Jaśkowiaku. Zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany. Zobacz śmieszne obrazki! Internauci nie mają wątpliwości: Jacek Jaśkowiak przejdzie do historii jako ten, który zastał Poznań murowany, a zostawi zabetonowany! Świadczy o tym niezliczona ilość memów, których bohaterem jest popularny Dżej Dżej. Postanowiliśmy je zebrać i pokazać Wam w jednej dużej galerii, bo przyjemne rzeczy powinny trwać jak najdłużej. Uwaga: ten materiał ma charakter wyłącznie humorystyczny i ma na celu wywołanie uśmiechu na twarzach poznaniaków. Leeeejcie, Poznań wytrzyma!

📢 Kup tani samochód od komornika! Ceny są wyjątkowo zachęcające. Oto nowe licytacje aut osobowych. Sprawdź zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Tu opłaca się studiować! Oto 15 kierunków w Poznaniu, po których zarabia się najwięcej. Tak wygląda prestiżowy ranking! Gdzie w Poznaniu opłaca się studiować? Prezentujemy 15 najlepszych kierunków studiów z Poznania i Wielkopolski. Po ich ukończeniu zarabia się najwięcej. W pierwszej piętnastce znalazło się trzynaście kierunków z Poznania i dwa z Wielkopolski. Ranking stworzyliśmy na podstawie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się prestiżowe zestawienie!

📢 "Makabryła" w centrum miasta. Tak ponad 10 lat temu powstawała Galeria MM w Poznaniu. Zobacz zdjęcia Galeria MM od początku wzbudzała wiele kontrowersji. W trakcie jej budowy, poznaniacy ze zdumieniem obserwowali postęp prac i kolejne pojawiające się elementy. Efekt końcowy także nie wszystkich zachwycił, skutkiem czego była nominacja i trzecie miejsce w konkursie Makabryła. Czy faktycznie zasłużyła na to miano? Zdania do dziś są podzielone. W naszym artykule przypominamy początki tej poznańskiej galerii. 📢 Studniówka 2024. Wielki bal w środku tygodnia. Tak bawili się uczniowie ZSGD i XVIII LO w Poznaniu! Zobacz zdjęcia Luty rozpoczął się kolejną studniówką. W pałacu w Batorowie spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Przy Podgórnej w Poznaniu robotnicy odkryli wielkiego potwora! Nasz reporter zrobił unikalne zdjęcia Doosanusa posnaniensisa! Żyje zazwyczaj w miastach, ale spotykany jest również poza nimi. Chętnie bytuje w wysoko przekształconym środowisku. Jest wszystkożerny - beton, cegła, gruz, ziemia stanowią jego ulubiony pokarm. Doosanusa posnaniensisa odkryli robotnicy pracujący przy ulicy Podgórnej w Poznaniu. 📢 Anita Lipnicka - tak mieszka. Nie ma drugiego takiego domu. Mamy zdjęcia! [3.02.2024] Anita Lipnicka od 2016 roku jest mężem Marka Graya. Ten znany producent i artysta opuścił dla niej Anglię i na warszawskiej Pradze wspaniale urządził im loftowe mieszkanie. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, w jakich wnętrzach toczy się codzienne życie Anity Lipnickiej, byłej wokalistki zespołu Varius Manx. 📢 "Rolnicy. Podlasie" - Oto dom Justyny i Łukasza. Zobaczcie zdjęcia! [3.02.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Oto Patrycja Wieja z "Projekt Lady" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia! [3.02.2024] Patrycja Wieja, zwyciężczyni pierwszej edycji "Projekt Lady" w TVN w 2016 roku, jest postacią wielowymiarową. To nie tylko zawodniczka Fame MMA, ale również instruktorka fitness, trenerka personalna, a nawet żołnierka. Odkąd wystąpiła w programie "Projekt Lady", niemal nieustannie jest o niej głośno. To niezwykle piękna kobieta. Zobaczcie, jak Patrycja Wieja wygląda na odważnych zdjęciach! 📢 Oto Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [3.02.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 National Geographic: Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce! Zobaczcie zdjęcia [3.02.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie! 📢 Oto Sylwia Dekiert na prywatnych zdjęciach! Tak żyje piękna dziennikarka TVP Sport. Zobaczcie! [3.02.2024] Sylwia Dekiert to ceniona polska dziennikarka, urodzona 12 marca 1979 roku w Zielonej Górze. Mierząc się z wyzwaniami branży medialnej, zyskała rozgłos jako prezenterka telewizyjna, reportażystka i spikerka. Prześledźmy razem jej niezwykłą karierę oraz spojrzymy na fascynujący świat Sylwii, zarówno zawodowy, jak i prywatny.

📢 Oto Conan, syn Dagmary Kaźmierskiej z "Królowych życia", na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [3.02.2024] Conan Kaźmierski, syn Dagmary Kaźmierskiej, niezapomnianej uczestniczki "Królowej życia" na antenie TTV, aktualnie studiuje medycynę. Można go zobaczyć w dwóch innych programach telewizyjnych: "Bogate dzieciaki bez kasy" i "Dagmara szuka męża". A jak wygląda jego życie prywatne? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia. 📢 Oto wnętrza domu Justyny Steczkowskiej. Zobaczcie zdjęcia! [3.02.2024] Tak wygląda dom Justyny Steczkowskiej. Polska piosenkarka wraz z mężem Maciejem Myszkowskim i rodziną mieszkają pod Warszawą. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pokazuje wnętrza swojego domu. Dzięki temu wiemy, jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Wróciła po dziesiątkach latach nieobecności. W 1939 roku zniszczyli ją Niemcy. Teraz została odtworzona W poznańskim parku upamiętniono zbliżającą się setną rocznice śmierci Woodrowa Wilsona, prezydenta Stanów Zjednoczonych. Był on orędownikiem powstania po pierwszej wojnie światowej niepodległej polski. Podczas ceremonii odsłonięto replikę tablicy upamiętniającej uzyskanie przez USA niepodległości. Została ona zniszczona przez Niemców w 1939 roku.

📢 Oto dom Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [3.02.2024] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła! 📢 Tak żyje Tomasz Adamek. "Bez rodziny nie ma człowieka". Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [3.02.2024] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia!

📢 Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" - podróż poślubna. Zobaczcie zdjęcia! [3.02.2024] Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości"! Iwona i Gerard to najbardziej znana para tego kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas. 📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [3.02.2024] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje.

📢 Wakacje Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Tym razem wybrali Dominikanę. Zobaczcie zdjęcia! [3.02.2024] Ania i Grzegorz Bardowscy, znani z udziału w programie "Rolnik szuka żony," postanowili uciec przed zimową szarugą w Polsce i spędzić upragnione wakacje na gorącej Dominikanie. Para wraz z dziećmi, Liwią i Janem, zamieszkali w malowniczym Punta Cana, na wschodnim wybrzeżu Dominikany, znanym również jako Wybrzeże Kokosowe. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej. Zobaczcie zdjęcia! [3.02.2024] Oto mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej, dziennikarki i projektantki wnętrz, znanej z takich programów telewizyjnych jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Wielkanocne metamorfozy Doroty", "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje" czy "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Wie doskonale, jak urządzić nasze domy, by żyło się w nich idealnie i wręcz zachwycały naszych gości. Zobaczcie, jak wyglądają mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej.

📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [3.02.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem. 📢 Wypadki w Polsce z lat 1920-1939 na archiwalnych zdjęciach [3.02.2024] Oto wypadki i katastrofy w Polsce na przedwojennych zdjęciach. Ruch na drogach, torach i w powietrzu w okresie międzywojennym był dużo mniejszy niż aktualnie. Dochodziło jednak do wielu wypadków, a nawet katastrof. Na miejsce przybywali dziennikarze ogólnopolskich mediów i relacjonowali te wydarzenia na łamach prasy. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof, do których doszło w latach 1920-1939 w Polsce. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Gwiazdy i wielkie muzyczne wydarzenia w Poznaniu! Oto 20 najciekawszych koncertów w lutym 2024 roku. Sprawdź rozpiskę W lutym 2024 roku w Poznaniu odbędzie się wiele ciekawych koncertów. W stolicy Wielkopolski wystąpią muzyczne gwiazdy: zaśpiewają popularne wokalistki, uznani wokaliści oraz wybitne zespoły. Nie zabraknie również spektakularnych koncertów z muzyką filmową i największymi hitami sprzed lat. Oto 20 najciekawszych i największych koncertów w Poznaniu w lutym 2024. Sprawdź naszą muzyczną rozpiskę i weź udział w którymś z muzycznych wydarzeń. 📢 Oliwia Bieniuk - tak wygląda córka Anny Przybylskiej. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

📢 Czy w banku w Grodzisku Wielkopolskim dochodziło do oszustw finansowych? "Szkody liczone są setkach tysięcy złotych" - informuje prokuratura Prokuratura bada sprawę oszustw finansowych, do których miało dochodzić w oddziale partnerskim banku Millennium w Grodzisku Wielkopolskim. Jak przekazał nam rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, mowa o kilkunastu osobach poszkodowanych i kwocie nawet kilkuset tysięcy złotych. Bank zapewnia, że w chwili wykrycia nieprawidłowości natychmiast zareagowano. 📢 Po raz pierwszy zaprezentowano mury dawnej kuchni królewskiej na Zamku Przemysła. Zobacz zdjęcia! Badania archeologiczne na wzgórzu Przemysła trwają od sierpnia 2023 roku. Dziś, w piątek 2 lutego, po raz pierwszy zaprezentowano mury najstarszej - lub jednej z najstarszych - dawnej kuchni królewskiej. Zabytek pochodzi z XIV lub XV wieku. Zobacz zdjęcia!

📢 Studniówka 2024 w Szkole Baletowej w Poznaniu. Zobacz, jak bawiły się przyszłe maturzystki! Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się już na początku stycznia. 27 stycznia swoją studniówkę mieli uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej w Poznaniu. Imprezę zorganizowali w 3-gwiazdkowym hotelu w Przeźmierowie!

📢 Policjant zastrzelił 21-latka z Konina. Jest wyrok w głośnej sprawie! "Strzelił, choć nie istniały przesłanki do użycia broni" Trzy lata bezwzględnego pozbawienia wolności oraz zakaz wykonywania zawodu przez sześć lat: przed Sądem Okręgowym w Kaliszu w piątek, 2 lutego zapadł wyrok w sprawie policjanta Sławomira L., który śmiertelnie postrzelił 21-letniego Adama Czerniejewskiego podczas interwencji w Koninie. Wyrok nie jest prawomocny. 📢 Prezes poznańskiej Grupy Enea odwołany ze stanowiska! Znamy nazwisko jego następcy Dotychczasowy prezes mającej swą siedzibę w Poznaniu Grupy Energetycznej Enea Paweł Majewski na dzisiejszym posiedzeniu rady nadzorczej spółki został odwołany ze stanowiska. Posady stracili również członek zarządu ds. handlowych – Jakub Kowaleczko oraz członek zarządu ds. korporacyjnych – Dariusz Szymczak. 📢 Tak mieszka Sylwia Grzeszczak. Oto prywatne zdjęcia znanej piosenkarki, która w zeszłym roku rozstała się z Liberem Sylwia Grzeszczak od lat utrzymuje się w czołówce polskich piosenkarek. Jej przeboje nucą osoby w różnym wieku. Przez lata tworzyła udany związek z Liberem. Ostatnio gruchnęła wiadomość, że para rozstała się. Ta wiadomość opublikowana 20 września wstrząsnęła fanami artystów. Jak poinformowali we wspólnym oświadczeniu do rozstania doszło już jakiś czas temu. Jak zapewniają nadal się szanują i przyjaźnią. Wspólnie chcą wychowywać córkę.

📢 Wielka Złota Pieczęć Miasta Poznania wręczona! Wojciech Pawłowski z kolejnym ważnym wyróżnieniem. Zobacz zdjęcia 2 lutego wręczono Wielką Złotą Pieczęć Miasta Poznania. Trafiła do Wojciecha Pawłowskiego - znanej w Poznaniu osobistości. Jest wybitnym przedsiębiorcą, mecenasem sztuki i filantropem, którzy od lat pomaga poznańskim artystom i angażuje się w działalność charytatywną.

📢 Młody zawodnik Lecha Poznań włączony do kadry pierwszego zespołu. Trener widzi w nim ogromny potencjał. "Może wystąpić już za tydzień" Kornel Lisman, który wielokrotnie zachwycał w tym sezonie na drugoligowych boiskach, został włączony do kadry pierwszego zespołu. Trener Mariusz Rumak widzi w nim ogromny potencjał. 📢 Wybrano nowego dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu! Dwudziesty w ponad 100-letniej historii Wiesław Krzewina, wcześniej kierujący Leśnym Zakładem Doświadczalnym w Murowanej Goślinie należącym do Uniwersytetu Przyrodniczego, został nowym dyrektor Lasów Państwowych w Poznaniu. Na stanowisku zastąpił Andrzeja Koniecznego, kierującego poznańską dyrekcją od 1 sierpnia 2021 roku.

📢 Najlepsze memy na tłusty czwartek 2024. Oto zabawne obrazki o pączkach. Zobacz! Tłusty czwartek to wielkie święto dla wszystkich, którzy uwielbiają pączki. Najsłodszy dzień w 2024 roku przypada 8 lutego i zaowocował wysypem w internecie niezliczonej liczby memów, demotywatorów i innych śmiesznych obrazków. Wszystkie łączą ci sami słodcy i nadziani bohaterowie, czyli pyszne pączki. Zobacz najśmieszniejsze memy i demotywatory o tłustym czwartku. 📢 Wielka beka z Poznania! Internauci wyśmiewają betonozę i niekończące się remonty. Zobacz najlepsze memy Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii. 📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 atrakcyjnych miejsc na krótką wyprawę. Sprawdź i pojedź koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Poznaj je w naszej galerii.

📢 Tak wygląda najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest znakomite na wycieczkę. Pyzdry poleca popularny blog Addicted2travel Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel. 📢 Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" wygląda nieszablonowo. Zobacz zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Wojsko wietrzy magazyny. Ubierz się od stóp do głów! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Mamy zdjęcia i ceny Ubierz się od stóp do głów z wojskiem! W sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można kupić koszule, spodnie, bluzy, a także obuwie i okrycia wierzchnie. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! W naszej galerii znajdziesz aktualne oferty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. 📢 Pogrzeb Ewy Wanat w Poznaniu. Wybitna dziennikarka spoczęła w Lesie Pamięci. Jej prochy złożono w kolorowej urnie. Zobacz zdjęcia W poniedziałek w Poznaniu odbył się pogrzeb Ewy Wanat. Znana dziennikarka radiowa i telewizyjna spoczęła w Lesie Pamięci, a jej prochy złożono w kolorowej urnie. W ostatniej drodze towarzyszyli jej bliscy i przyjaciele. Zobacz zdjęcia z pogrzebu Ewy Wanat.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 02.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Rolnicy będą protestować w Poznaniu. "Organizujemy protest, jakiego jeszcze nie było" Rolnicy zapowiadają wielki protest w Poznaniu. Rozpocznie się on w piątek, 9 lutego o godzinie 10 przed Urzędem Wojewódzkim. - Organizujemy protest, jakiego jeszcze nie było - zapowiada Sebastian Dziamski, jeden z organizatorów protestu. 📢 Wychowanek Lecha Poznań przenosi się do hiszpańskiej La Ligi Kamil Jóźwiak, wychowanek Lecha Poznań, w ostatnim dniu okienka transferowego zmienił klub. 25-letni skrzydłowy z amerykańskiego Charlotte FC przeszedł do hiszpańskiego Granada CF. 📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Ciasne, ale własne? Najtańsze mieszkania do kupienia w Poznaniu. Zobacz ogłoszenia do 290 tys. złotych! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom.

📢 Tak wyglądają luksusowe i bajecznie drogie mieszkania i apartamenty w Poznaniu! Oto najdroższe mieszkania na sprzedaż Wnętrza tych mieszkań robią wrażenie, ale... ich ceny także. Za duży metraż, piękny wystrój i dobrą lokalizację trzeba sporo zapłacić. W stolicy Wielkopolski nawet kilka milionów złotych! Jakie luksusowe apartamenty są obecnie dostępne? Przygotowaliśmy dla Was galerię najdroższych mieszkań w Poznaniu na sprzedaż.

📢 Koci seniorzy czekają na swój ostatni dom. Zobacz dojrzałe koty do adopcji ze schroniska w Poznaniu W Schronisku dla Zwierząt w Poznaniu na nowy dom czeka kilkaset kotów. Wśród nich jest wielu kocich seniorów, którzy szukają kochającego domu na ostatnie kilka lat swojego życia. Szare, rude, łaciate i czarne. Łagodne i z charakterem. Prezentujemy Wam dojrzałe kotki z poznańskiego schroniska. 📢 Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce! Znalazły się w czołówce rankingu za 2023 rok W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce. 📢 Korupcja w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu? Prokuratura zatrzymała pięć osób Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali pięć osób w związku ze śledztwem dotyczącym korupcji w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. W celu zabezpieczenia dowodów w miejscu zamieszkania oraz prowadzonych działalności gospodarczych osób zatrzymanych zostały przeprowadzone przeszukania - informuje Prokuratura Krajowa.

📢 Ranking 6 najlepszych miejsc na zimowy urlop all inclusive. Słońce, plaże i dodatkowe atrakcje za niecałe 1900 zł Szukacie miejsca na zimowy urlop, gdzie temperatura powietrza jest wysoka, a ceny wycieczek all inclusive niskie? W naszej galerii znajdziecie ranking 6 takich miejsc, gdzie nasiąknięcie słońcem w lutym 2024 bez wydawania majątku. To gotowe pomysły na wycieczki w ferie zimowe, na walentynki czy po prostu na ucieczkę przed zimową pluchą. Sprawdźcie, gdzie wypoczynek jest najtańszy!

📢 "Sami swoi" w Lipce koło Złotowa. Sąsiedzi posprzeczali się o kury. Konflikt rozstrzygnął sąd Sąsiedzkie zatargi nigdy nie należą do łatwych do rozwiązania. W tym przypadku poszło o kury i to na czyjej działce spędzają one czas. Tę sprawę musiał rozstrzygać Sąd Rejonowy w Złotowie. 📢 Studniówka 2024. To z pewnością była niezapomniana noc! Tak na studniówce bawili się uczniowie XVI LO w Poznaniu To była dla nich niezapomniana noc! Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu spotkali się na wspólnej zabawie na 100 dni przed tegoroczną maturą. W nowoczesnym otoczeniu restauracji Concordia Design bawili się do późnych godzin nocnych. Zobaczcie zdjęcia z wyjątkowej imprezy XVI LO!

📢 Studniówka 2024. Był piękny wystrój, suknie i szykowne garnitury! Zobacz zdjęcia z eleganckiej studniówki XXI LO i ZSB nr 1 w Poznaniu Już mniej niż 100 dni dzieli tegorocznych maturzystów od egzaminu dojrzałości. Z tej okazji w sobotę, w hotelu Andersia spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Budownictwa Nr 1. Ich studniówka to był bardzo elegancki bal! 📢 Gang nastolatków grasował w galerii handlowej Posnania? Dyrektor galerii: "Media dały się ponieść emocjom" Temat gangu nastolatków w galerii Posnania rozlał się na całą Polskę. Przez wiele dni w najważniejszych mediach dyskutowało się na temat sytuacji, do których miało tam dochodzić. Temat został w czwartek, 1 lutego poruszony także na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Urzędu Miasta Poznania. Wniosek jest jeden - sprawa została rozdmuchana.

📢 Rachunki za prąd pójdą w górę! "To będzie wybór między ciepłem w domu a ciepłą zupą". Kiedy podwyżki? Podczas konferencji prasowej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oszacowała prawdopodobny wzrost cen za prąd w drugiej połowie roku kalendarzowego. Zaznaczyła przy tym chęci, by pomóc najuboższym rodzinom.

📢 Niesamowite zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych i XXVIII LO! Uczniowie bawili się do białego rana! Uczniowie Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu przeżyli niezapomniane chwile w poznańskim Domu Żołnierza! Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" uwiecznił wyjątkową imprezę tegorocznych maturzystów. Zobacz zdjęcia ze studniówki uczniów ZSBD. Jednego możemy być pewni, emocji nie zabrakło! 📢 Wyjątkowa zabawa! Tak bawili się uczniowie XVII LO w Poznaniu. Emocji nie zabrakło! Zobacz zdjęcia! Studniówka to niesamowite wydarzenia w życiu każdego ucznia! W piątek, 26 stycznia w hotelu Mercure odbyła się studniówka XVII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" uwiecznił wyjątkowe chwile uczniów. Oto zdjęcia ze studniówki XVII LO! Piękni, młodzi i szczęśliwi - właśnie tymi słowami można opisać uczniów poznańskiego liceum.

📢 Świeżo upieczony kierowca lub senior - to główni sprawcy wypadków w Wielkopolsce Do zdarzeń drogowych dochodzi najczęściej z winy człowieka - kierowcy samochodu osobowego. Jego wiek i zachowanie na drodze nie pozostają bez znaczenia. Kto w 2023 roku najczęściej powodował wypadku i kolizje na drogach w Wielkopolsce? 📢 Miał być kościół, będzie park. Poznań ogłasza konkurs na jego zaprojektowanie Na poznańskiej Łacinie, w miejscu planowanego kościoła, powstanie park wzorowany na koncepcji tzw. ogrodów św. Franciszka. Miasto ogłosiło właśnie konkurs na jego zagospodarowanie. Będą mogli się do niego zgłaszać studenci czterech poznańskich uczelni wyższych. 📢 Tak ubiera się Maluba, zwyciężczyni programu Projekt Lady TVN. Zobaczcie zdjęcia! [2.02.2024] Maluba naprawdę nazywa się Magdalena Lubacz. Polska poznała ją dzięki jej zwycięstwu w programu "Projekt Lady" w TVN. Jest niezwykle aktywną kobietą. Za sobą ma już pierwszą walkę Prime Show MMA oraz pierwszy signiel disco-polo. Podbija Instagram i salony. Zobaczcie, jak ubiera się Maluba z "Projekt Lady".

📢 Wielki baner reklamowy przy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Urzędnicy widzą tam siatkę ochronną Miała być siatka ochronna na czas remontu elewacji, jest wielki baner reklamujący pobliską inwestycję deweloperską. Mimo ochrony konserwatorskiej i uchwały krajobrazowej przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu stanęła jedna z największych nowych reklam w mieście. Miasto kwestionuje nasze pytania, twierdząc, że na zdjęciu widzimy siatkę ochronną, nie baner. 📢 Normalny czynsz wraca na Stary Rynek w Poznaniu. Przedsiębiorca: Czuję się oszukany ZKZL poinformowało o zmniejszeniu o połowę czynszu dla najemców lokali przy Starym Rynku w Poznaniu na pół roku po zakończeniu remontu. Jak informuje nas jeden z najemców, normalny czynsz powrócił jednak wraz z nowym rokiem. 📢 Protest "Nie bezprawiu" przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. "Jestem problemem Tuska" Przedstawiciele poznańskich środowisk związanych głównie z prawicą oraz partią Prawo i Sprawiedliwość protestowali w czwartkowy wieczór przed poznańskim Urzędem Wojewódzkim. W ten sposób wyrazili swój sprzeciw wobec zmian wprowadzanych przez obecną władzę w mediach publicznych i sądownictwie. Wielu protestujących miało ze sobą tabliczki z napisem "Jestem problemem Tuska".

📢 Takie znaki zodiaku mają najgorsze mamy. Zobacz horoskop Według horoskopów nasze znaki zodiaku wpływają na to jacy jesteśmy. To właśnie jeden z dwunastu znaków zodiaku może odpowiadać za to czy jesteśmy nerwowi, kochliwi, opiekuńczy czy zaborczy. Właśnie na podstawie znaczenia przypisanego znakom zodiaku sprawdziliśmy kobiety spod jakich znaków zodiaku najgorzej odnajdują się w roli matki. 📢 Kontrola na terenie synagogi w Poznaniu. "Nie stwierdzono katastrofy budowlanej" Poznańska synagoga od wielu lat stanowi źródło dyskusji. Jeszcze 25 stycznia informowaliśmy, że obiekt może zostać wpisany na listę zabytków. Kilka dni temu czytelnicy zauważyli, że dach budynku jest rozbierany. Po naszym artykule na miejsce z interwencją wybrał się Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego. Nie stwierdził katastrofy budowlanej.

📢 Ponad 650 drzew zniknie z Poznania? Urząd miasta mówi "nie", a PKP odpowiada: "Musimy to zrobić!" Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Poznania odmówił spółce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A usunięcia ponad 650 drzew położonych wzdłuż linii kolejowej w Poznaniu. PKP odpowiada, że wycinka jest konieczna.

📢 W Poznaniu powstanie nowoczesna pływalnia. Stara pójdzie do rozbiórki Przetarg na budowę nowoczesnej pływalni przy ul. Taborowej ogłosiły właśnie Poznańskie Inwestycje Miejskie. Obiekt powstanie przy w sąsiedztwie parku Gustawa Manitiusa. 📢 Gang Posnaniaków terroryzuje klientów galerii handlowej, a internauci tworzą mocne memy. Oto najlepsze! Informacja o grupie niebezpiecznych i agresywnych nastolatków, która grasuje w centrum handlowym Posnania i w jego okolicy wstrząsnęła mieszkańcami. Zatrważające filmy i relacje poszkodowanych świadków ujawnił Poznański Trójkąt Bermudzki. Od dłuższego czasu nieletni chodzą po galerii handlowej pijani oraz pod wpływem środków odurzających, zaczepiają klientów i przechodniów, a także dokonują kradzieży. Internauci nie przepuszczą żadnej okazji i postanowili podejść do tematu z przymrużeniem oka. W sieci pojawiły się memy, które komentują wybryki "gangu Posnaniaków". Zobacz je w naszej galerii.

📢 W Poznaniu powstanie nowa szkoła. Na Strzeszynie wmurowano kapsułę czasu. Zobacz zdjęcia Na Strzeszynie powstanie nowa szkoła. 31 stycznia wmurowano kapsułę czasu. W kapsule znalazło się m.in. środowe wydanie "Głosu Wielkopolskiego", inna lokalna gazeta oraz... 10 złotych. 📢 Rodzina Rutkowskich, trener i legendy Lecha Poznań. Gwiazd na premierze filmu "Okoń - moja droga" nie zabrakło. Zobacz zdjęcia! Nazwisko Okoński kilkadziesiąt lat temu elektryzowało wielu kibiców. Nie inaczej było tym razem. Wiele znanych osobistości chciało na własne oczy zobaczyć prawdziwą historię wielkiego artysty futbolu. We wtorkowy wieczór w Cinema City Kinepolis odbyła się premiera filmu legendy Lecha Poznań pt. "Okoń - moja droga" w reżyserii Piotra Łuczaka. Zobaczcie, kto przyszedł na długo oczekiwaną produkcję.

📢 Piłkarski król życia znów na piedestale. Prezes Lecha Poznań zachwycony filmem o Mirosławie Okońskim. Zobacz zdjęcia z premiery Ta opowieść o jednej z najważniejszych legend Lecha Poznań nie jest cukierkowa. Był śmiech, były łzy, była nostalgia oraz ważna lekcja dla innych. Za nami premiera filmu "Okoń - moja droga", która miała miejsce we wtorkowy wieczór (30 stycznia) w sali kinowej Cinema City Kinepolis w Poznaniu.

📢 Najbardziej szczegółowa kontrola w Polsce. Lasy Państwowe zapowiadają dogłębny audyt w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie 12 stycznia ze stanowiskiem dyrektorki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie pożegnała się Ewa Jedlikowska. Teraz Lasy Państwowe zapowiadają w swojej jednostce kontrolę, która ma być jedną z bardziej szczegółowych w skali całego kraju. Wszystko przez huczne imprezy i aferę billboardową, z której "zasłynęła" była już dyrektorka.

📢 Wielka premiera filmu o Mirosławie Okońskim! Zaproszeni goście zobaczyli historię legendy Lecha Poznań Na ten moment czekaliśmy dość sporo czasu, ale w końcu jest! We wtorek, 30 stycznia w poznańskim Cinema City Kinepolis odbyła się premiera filmu o Mirosławie Okońskim, legendzie Lecha Poznań pt. "Okoń - moja droga" w reżyserii Piotra Łuczaka. 2,5-godzinną produkcję obejrzało ponad 400 zaproszonych gości.

📢 Targi BUDMA 2024 ruszyły w Poznaniu. To najważniejsze wydarzenie w branży budowlanej! Zobacz program i zdjęcia edycja Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2024 rozpoczęła się we wtorek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To największe i najważniejsze wydarzenie branży budowlanej w Polsce i Europie Centralnej. Sprawdź program imprezy i zobacz zdjęcia. 📢 Błyszczące paznokcie, czyli lipgloss nails to hit tego roku. Wyglądają naturalnie, a jednocześnie są zjawiskowe. Zobacz, jak je zrobić Lipgloss nails to paznokcie, które z pewnością prędko nie wyjdą z mody. Są subtelne, a inspiracją do ich stworzenia był błyszczyk do ust. Świetnie sprawdzą się zarówno u dojrzałych pań, jak i młodych dziewczyn. Taki manicure zachwyci zarówno koleżanki z pracy, jak i znajomych na balu karnawałowym. Zobacz, jak wygląda i jak go zrobić.

📢 Przysięga wojskowa 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Wśród 60 nowych żołnierzy jest m.in. wiolonczelista, grafik i terapeuta Blisko 60 rekrutów 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka złożyło w sobotę przysięgę wojskową. Uroczystość odbyła się na Placu Kolegiackim w Poznaniu. W tym roku wśród przysięgających znaleźli się m.in. terapeuta w ośrodku młodzieżowym, informatycy, nauczyciele, grafik w drukarni, muzyk - wiolonczelista.

📢 Oto idealne imiona na trudne czasy. Wyrażają miłość i dobro! Niosą za sobą prawdę i pokój. Zobacz listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej rodzice przy wyborze imienia dla dziecka patrzą na jego znaczenie. Niektórzy z nich unikają imion, które niosą w sobie negatywne cechy. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, niosą za sobą miłość, dobro, piękno i pokój. To cechy szczególnie pożądane w tych trudnych czasach.

📢 Kryształy, kolorowe szkło, porcelana z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Dziś te stare naczynia, wazony, figurki warte są majątek W latach 70. i 80. były bardzo modne i zdobiły niejedną meblościankę peerelowskiego mieszkania. Stare kryształowe i porcelanowe wazony, naczynia, figurki, kury i takie z kolorowego szkła w 2024 roku nie dość, że wracają do łask, to kosztują krocie. 📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Możesz jeszcze zgłosić swojego kandydata! Znasz sympatycznego sprzedawcę, który z uśmiechem doradza kupującym? Albo florystę, który tworzy piękne bukiety i miło obsługuje klientów kwiaciarni? Masz swój ulubiony sklep albo kwiaciarnię, którą możesz polecić innym? Zgłoś kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Handlu. Na laureatów czekają nagrody, a wśród nich samochód Peugeot 208.

📢 Rusz się z domu! 21 miejsc idealnych na krótką wycieczkę w Wielkopolsce. Poleca je Addicted2travel.pl Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad gdzieś niedaleko Poznania? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 21 miejsc w Wielkopolsce, gdzie warto wybrać się na wycieczkę.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?