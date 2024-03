Prasówka 3.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady [3.03.2024]”?

Prasówka 3.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady [3.03.2024] Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy.

📢 Koncert baletowy na deskach Teatru Wielkiego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! W sobotę uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu zwieńczyli swoją naukę w placówce wyjątkowym koncertem dyplomowym. Po 5 latach powrócili na deski Teatru Wielkiego 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 2.03.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

Prasówka 3.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia [3.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura.

📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 02.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy! 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 2.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Śmierć w trakcie pracy. Mężczyznę przygniotła maszyna rolnicza w miejscowości Oleszno W sobotę ok. godz. 16 w miejscowości Oleszno doszło do tragedii. Mężczyzna został przygnieciony przez maszynę rolniczą. Nie udało się go uratować 📢 Wielkopolska Konwencja Wyborcza KW Koalicji Samorządowej OK Samorząd w Poznaniu Pod hasłem "Daleko od polityki, blisko mieszkańców" startuje kampania samorządowców skupionych w Koalicji Samorządowej OK Samorząd. W sobotę, podczas wielkopolskiej konwencji, zaprezentowano kandydatów do sejmiku wojewódzkiego i do rad powiatów w Wielkopolsce. 📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [2.03.2024] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Modelka ma 53 lata. Zobaczcie zdjęcia [2.03.2024 r.] Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Ma 53 lata! Zobaczcie zdjęcia. Claudia Schiffer do modelka i aktorka, która sławę zdobyła na początku lat 90. XX wieku. Była wówczas jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających modelek na świecie. O pracę rywalizowała wówczas z takimi modelkami, jak: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Elle Macpherson czy Naomi Campbell. Porównywano ją do Brigitte Bardot. Zobaczcie, jak dziś wygląda Claudia Schiffer. 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [2.03.2024 r.] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [2.03.2024 r.] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii. 📢 Oto Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [2.03.2024 r.] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [2.03.2024 r.] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [2.03.2024 r.] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [2.03.2024 r.] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Oto Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [2.03.2024 r.] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Afera w Collegium Humanum! Na liście absolwentów nazwiska dyrektorów Urzędu Miasta Poznania. Co na to Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania? Czarne chmury zbierają się nad Collegium Humanum. CBA zatrzymało władze uczelni w sprawie nielegalnego handlu dyplomami. 13 wysoko postawionych urzędników urzędu miasta kończyło studia MBA w Collegium Humanum. Co w tej sprawie zamierza zrobić prezydent Poznania? 📢 Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Na wiosnę kup sobie działkę! Zobacz, jak wyglądają i ile kosztują Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż.

📢 Loty z Poznania do znanych miast i ciepłych krajów. Dokąd polecisz wiosną i latem 2024 z lotniska Ławica? Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki!

📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na weekendową wyprawę. Wybierz się koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Oto najstarsze osiedla z blokami wielkiej płyty w Poznaniu. Zobacz ranking! Ile lat jeszcze wytrzymają? Osiedla z blokami z wielkiej płyty to symbol czasów PRL i krajobraz wielu osiedli w Polsce. Charakterystyczne budynki, choć często krytykowane, mają swoją niepowtarzalną historię i znaczenie. Które osiedla z blokami z wielkiej płyty w Poznaniu są najstarsze? Sprawdź ranking w przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

📢 Tu jest pysznie! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie bloga MyTuJemy. Zobacz nowy ranking Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu.

📢 Taki Poznań mało kto pamięta. Te unikalne zdjęcia w 1959 roku zrobił wysłannik rządu USA. Zmiany są ogromne! Taki Poznań naprawdę mało kto pamięta! Jesteście ciekawi, jak wyglądało miasto w 1959 roku? To możliwe za sprawą wysłannika rządu USA, który odwiedził stolicę Wielkopolski pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Zobaczcie, jakie unikalne zdjęcia udało mu się zrobić podczas swojej wizyty. Zmiany są ogromne!

📢 Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało kampanię w powiecie poznańskim. Zaprezentowano kandydatów Podczas sobotniej konferencji przekazano szczegóły, dotyczące startu w wyborach kandydatów PiS w aglomeracji poznańskiej. Zaprezentowano kandydatów do rady powiatu poznańskiego z kilku okręgów.

📢 Opuszczone miasto-widmo nadal straszy. Stacjonowała tam armia radziecka. Co wydarzyło się w tym miejscu? Miasto-widmo na granicy województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego przyciąga żądnych wrażeń. Do 1992 roku mogło tam żyć nawet 5 tys. osób, teraz opustoszałe Kłomino popada w ruinę. Co wydarzyło się w tym tajemniczym miejscu? Odwiedzili je dziennikarze Głosu Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda i poznajcie jego historię. 📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Rozegrały się tu wyjątkowo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie.

📢 Magazyn we wsi Cerekwica pod Poznaniem wypełniony chemikaliami. "Czuję bezradność, fetor jest ogromny" W magazynie w podpoznańskiej miejscowości Cerekwica znajdują się beczki z chemikaliami. Właściciel, pan Antoni, opowiada, że najemca przestrzeni po wygaśnięciu umowy pozostawił po sobie litry problemu. - Czuję bezradność. Wycieków nie ma, ale fetor jest ogromny w upały. To jest chemia, więc nie mogę tego wylać - opowiada pan Antoni. 📢 Śledztwo w sprawie śmierci Cieślewicza z 1982 roku w Poznaniu. Są nowi świadkowie Nowi świadkowie zostali ustaleni w postępowaniu dotyczącym śmierci 2 marca 1982 roku w Poznaniu pobitego przez ZOMO dziennikarza Wojciecha Cieślewicza. W 2023 roku prezes IPN Karol Nawrocki poinformował o podjęciu na nowo śledztwa w tej sprawie. 📢 Zakakujące odkrycie na poznańskim Starym Rynku! Czy to tu śmieci wyrzucał Przemysł II? Na zakończenie remontu Starego Rynku w Poznaniu wykonawca odsłonił tajemniczy obiekt na tyłach domków budniczych i Wielkopolskiego Muzeum Wojskowości. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że to rekonstrukcja gemyli, gdzie swoje klamoty wyrzucał Przemysł II!

📢 Ikona walki z czyścicielami kamienic stoi pusta. Co dalej z domem przy ul. Stolarskiej 2 w Poznaniu? Kamienica przy ulicy Stolarskiej 2 w Poznaniu była przed laty świadkiem działalności czyścicieli. Wsypywali gruz w bramie, zalewali mieszkania, podnosili czynsze. Doszło nawet do zabarykadowania się mieszkańców kamienicy, którzy nie wpuścili robotników. Ostatecznie czyściciele zostali skazani na karę więzienia. Budynek jednak do dziś stoi pusty, a w jego otoczeniu nic się nie dzieje. 📢 Oto córka Izabelli Scorupco - tak dziś wygląda 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! [2.03.2024 r.] Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia!

📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [2.03.2024 r.] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy. 📢 Sklepy "Żabka" na rynku w Rumunii. Uzyskano już niezbędne zgody Żabka udziałowcem jednego z największych dystrybutorów w Rumunii. 29 lutego firma spełniła wszystkie wymogi regulacyjne i tym samym sfinalizowała transakcję. 📢 Pożar w powiecie szamotulskim. Palił się zabytkowy pałac W piątek 1 marca ok. godz. 21.20 doszło do pożaru mieszkania w zabytkowym budynku w miejscowości Sękowo w powiecie szamotulskim. Jedna osoba została poszkodowana, a 14 ewakuowano.

📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie! 📢 Pobicia i kradzieże w Poznaniu. Tak wyglądają osoby poszukiwane przez policję. Rozpoznajesz kogoś? Oto nowe zdjęcia z monitoringu! Policja z Poznania poszukuje kilkudziesięciu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnich miesiącach w mieście. Chodzi między innymi o pobicia, kradzieże i zniesławienie. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych osób lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 1 marca 2024 roku. Mundurowi dziękują za każdą informację.

📢 Te dziewczyny olśniewały kreacjami na studniówkach 2024 w Poznaniu. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Oto zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Cegła między kostką brukową w Poznaniu. "Tego nie da się skomentować..." Widok pomarańczowych ceglanych fragmentów między kostką na ul. Paderewskiego czy na ulicy Jana Baptysty Quadro na Starym Rynku w Poznaniu zdziwił wielu poznaniaków, którzy raczej negatywnie wypowiadają się o tym pomyśle architektonicznym. Zapytaliśmy o to PIM i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zobacz zdjęcia! 📢 Czy Ryanair ogłosi kierunki lotów z lotniska Ławica w Poznaniu? Już wkrótce dowiemy się, co przygotowała dla nas tania linia lotnicza Tania linia lotnicza Ryanair organizuje we wtorek konferencję na poznańskim lotnisku Ławica. W przypadku tej firmy takie wydarzenia często łączą się z miłymi niespodziankami! Czy będzie to okazja do ogłoszenia nowych kierunków lotów z lotniska Ławica w Poznaniu?

📢 Z "The Voice of Poland" na plan filmu "Sami Swoi. Początek". 17-letniego Wielkopolanina możemy oglądać na dużym ekranie Z domowej estrady, przez telewizyjne talent show na wielki ekran filmowy... i być może na ekonomię w przyszłości. O swojej artystycznej drodze opowiada nam Kuba Kośmider, który zagrał w filmie "Sami Swoi. Początek". 📢 "Wielkie wizje muszą poczekać, czas na pracę u podstaw" - mówi Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej Musimy propagować myślenie poznańskie. Racjonalne patrzenie, obejrzenie złotówki dokładnie zanim ją wydamy - mówi Piotr Malepszak, gnieźnianin, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za transport kolejowy. Rozmawialiśmy z nim o przebudowie stacji Poznań Główny, inwestycjach na poznańskim węźle kolejowym, kolei dużych prędkości i kolei regionalnej w Wielkopolsce

📢 Dziennikarze „wkręcili" posłanki i posłów od Szymona Hołowni. Parlamentarzyści podpisali się pod interpelacją dotyczącą psów Posłanka Barbara Oliwiecka reprezentująca Leszno i ziemię leszczyńską w sejmie podpisała się pod interpelacją dotyczącą leku dla psów rasy shiba inu. Nie było by w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, że nie ma takiego leku, i wszystko okazało się zwykłą hucpą dziennikarską. Dziennikarze chcieli sprawdzić, czy parlamentarzyści weryfikują przekazywane im informacje, oraz biegunce legislacyjnej i pośpiechowi towarzyszącemu stanowieniu prawa.

📢 Lewicowa aktywistka chce zostać prezydentą Poznania! Czy kontrowersyjna Maja Staśko ma szansę? Maja Staśko, kontrowersyjna lewicowa aktywistka urodzona w Poznaniu, stwierdziła na portalu X.com, że skoro nie może zostać prezydentą Polski, czas kandydować na prezydentę Poznania! Czy weganka, freak-fighterka, polonistka, była pracownica Amazona, ale też zadeklarowana kibicka Lecha miałaby szansę w wyścigu o fotel prezydencki w Poznaniu? 📢 Piwnice Ratusza otwarte dla poznaniaków po 27 latach! Poznaniacy mogą je zwiedzać W piątek o godz. 18 po kilkuletnim remoncie otwarto dla zwiedzających Muzeum Poznania w Ratuszu na Starym Rynku. Po raz pierwszy od 27 lat poznaniacy mogli zwiedzać zabytkowe piwnice 📢 40-letnia kobieta uwiodła 14-latka? Rodzice zarzucają policjantom z Tarnowa Podgórnego zaniedbania Pani Katarzyna ma ogromne problemy z synem. Adam wciąż ucieka z domu. Powodem ma być 40-letnia kobieta, która jest jego "dziewczyną". 17-latek ma również brać narkotyki i mieć ogromne problemy z prawem. Matka chłopaka zgłosiła się do nas z bezsilności - jej zdaniem policjanci z Tarnowa Podgórnego nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

📢 Wyjątkowa parada już niedługo w Wielkopolsce. Na tory w Wolsztynie wyjadą parowozy Parowozownia w Wolsztynie jest ostatnią czynną na świecie. Co więcej, wciąż obsługuje przewozy pasażerskie trakcją parową. Od lat potężne lokomotywy parowe wjeżdżają na tory w Wolsztynie w ramach Parady Parowozów. Wydarzenie za każdym razem przyciąga tłumy.

📢 Rowerzysta zderzył się z jeleniem w Biedrusku pod Poznaniem. Na miejscu lądowało LPR Do zdarzenia doszło w piątek popołudniu na ul. Poznańskiej w Biedrusku, która jest przedłużeniem poznańskiej ulicy Naramowickiej. 📢 W Poznaniu ruszyły największe targi wędkarskie w Europie – Rybomania 2024. Zobacz zdjęcia! Największe i najważniejsze wydarzenie wędkarskie w Europie – tak reklamują jego organizatorzy rozpoczynające się w piątek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trzydniowe targi Rybomania 2024. W piątek obserwowaliśmy tłumy zwiedzających i 250 wystawców.

📢 Tak wyglądały obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Poznaniu. Co powiedziała wojewoda wielkopolska? 1 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sejm ustanowił 1 marca świętem w 2011 roku. Główne uroczystości odbyły się o godzinie 11:30 pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu. Organizowała je wojewoda wielkopolska, Agata Sobczak. 📢 Oto galeria liderów akcji Ona i On 2024. Zobacz wyjątkowe pary z naszego regionu Zobacz galerię par z naszego regionu, które są liderami w głosowaniu.

Głosami naszych Czytelników zostaną wybrane najsympatyczniejsze pary w dwóch kategoriach:

ze stażem w związku poniżej 7 lat oraz będące w związkach więcej niż 7 lat. 📢 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu. Znalazły się w ogólnopolskim rankingu! Sprawdź, które są na liście Portal waszaedukacja.pl przygotował najnowszy ranking najlepszych szkół podstawowych w kraju. Wśród nich znalazło się kilka z Wielkopolski. Sprawdziliśmy, które miejsca zajęły placówki ze stolicy naszego województwa. Zobacz 10 najlepszych szkół podstawowych w Poznaniu!

📢 Faceci nie chorują, oni walczą o życie! Zobacz memy, zabawne obrazki, demotywatory o przeziębieniu i chorobach Przeziębienie to dla każdego trudny okres, jednak zazwyczaj panowie znoszą go ciężej niż panie. Zmęczone usługiwaniem "umierającym" partnerom internautki przygotowują o nich mniej lub bardziej zabawne memy i demotywatory. W internecie znajdziemy też wiele obrazków na temat samego przeziębienia. Masz już dość choroby lub partnera? Ta galeria może Ci pomóc! W końcu śmiech to zdrowie.

📢 Oto choroby, z którymi można pojechać do sanatorium bez kolejki w 2024 roku Sanatorium to miejsce, do którego jedziemy podreperować zdrowie. To pewnego rodzaju leczenie pomocnicze. W sanatorium poza odpoczynkiem, relaksem, przechodzimy tam także szereg zabiegów dostosowanych do naszych schorzeń. Niestety, na turnus trzeba czasem długo czekać. Zobaczcie, kto może pojechać do uzdrowiska poza kolejnością.

📢 W takim domu mieszka Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - zdjęcia. Ich posiadłość ocieka luksusem Marmury, ogromny ogród z basenem i ptaszarnią, kort tenisowy, egzotyczne palmy - tak mieszkają milioner Józef Wojciechowski i jego dużo młodsza partnerka Patrycja Tuchlińska. Modelka i deweloper mieszkają w luksusowej posiadłości nad Jeziorem Zegrzyńskim. Zobacz, jak wygląda ich willa. 📢 Oto mieszkania na sprzedaż w Poznaniu w kamienicach. Tak wyglądają lokale w klimatycznych budynkach. Zobacz zdjęcia Klimatyczne i urokliwe kamieniczki, a w środku nich mieszkania czekające na swoich nowych właścicieli. Stare budownictwo zdecydowanie nie powinno się już kojarzyć ze złymi warunkami, ponieważ teraz można natrafić na wiele perełek. Oto najlepsze oferty mieszkań na sprzedaż w kamienicach w Poznaniu. 📢 Nauczyciele dostają podwyżki i pokazują paski. Wiemy, ile trafiło na ich konta. Niektórzy jeszcze poczekają Pensje nauczycieli to temat, który wciąż wzbudza emocje. Od dłuższego czasu słyszymy o podwyżkach dla tej grupy zawodowej. W niektórych miejscach teoria wreszcie stała się rzeczywistością, a nauczyciele zobaczyli wyższe pensje na swoich kontach. Jak obecnie prezentują się zarobki nauczycieli? Poprosiliśmy ich o pokazanie tzw. pasków z wypłaty. Nasi rozmówcy podzielili się także przemyśleniami na temat nowych wynagrodzeń: „Widzę różnicę na koncie” – komentuje jedna z nauczycielek.

📢 Wybory 2024. Znamy kandydatkę Lewicy na prezydenta Poznania! To szefowa poznańskich struktur. "Chcę zakończyć w Poznaniu Jackizm" Beata Urbańska, szefowa poznańskich struktur i była radna miejska będzie kandydatką Lewicy na prezydenta Poznania. Taką informację lokalne struktury podały podczas konferencji prasowej. Wcześniej była ona wieloletnia radną miejską w Poznaniu. 📢 Lech Poznań nie ma już miejsca na pomyłkę. Trener Rumak przed meczem z Rakowem: "Cierpienie wzmacnia zespół" Po porażce z Pogonią Szczecin i odpadnięciu z Pucharu Polski piłkarzy Lecha Poznań czeka kolejne trudne zadanie. Kolejorz w niedzielę uda się na mecz z Rakowem Częstochowa. Zwycięstwo będzie najlepszym sposobem na zmazanie plamy po dwóch ostatnich spotkaniach. Trener Mariusz Rumak powiedział, że jego zawodnicy są głodni zwycięstw i są doskonale świadomi, że jest to jeden z kluczowych momentów w walce o mistrzostwo Polski.

📢 Łazarz - dzielnica Poznania o dwóch twarzach. Tam nie warto się zapuszczać i tam warto mieszkać [Galeria] W ostatnich dekadach pozostawał w cieniu sąsiednich Jeżyc. Tak jak i one miał swój czarny piar - Dolnym Łazarzem i jego ekami straszono turystów. Po dziś dzień ul. Małeckiego, choć zmieniona w ostatnich latach nie do Poznania, ma swój unikalny klimat. Ale bób, hummus i włoszczyzna rosną tu szybko w siłę. Zobacz zdjęcia z pięknego poznańskiego Łazarza! 📢 Mobbing w szpitalu im. Degi w Poznaniu? "Ty stara ku**o" i inne obelgi to codzienność wśród salowych Dramatyczne sceny mają rozgrywać się na jednym z oddziałów Rehabilitacyjno-Ortopedycznego Szpitala Klinicznego im. Degi w Poznaniu. Cierpią pracownice, pacjenci są zszokowani.

📢 Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniu znika w oczach! Tak teraz wygląda. Zobacz zdjęcia [01.03.2024] Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniujest wyburzany od kilku tygodni. Większość betonowej konstrukcji zostało już rozgryzione przez maszyny kruszące beton i tnące zbrojenia. Jej budowa przy ul. abp. Baraniaka trwała niecałe 3 lata. Teraz za trzy lata ma tam powstać osiedle mieszkaniowe. W galerii prezentujemy najnowsze zdjęcia z placu rozbiórki.

📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom. 📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu w Poznaniu! Co sprzedawcy Giełdy Staroci oferują klientom? Zobacz zdjęcia przedmiotów! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"!

📢 Kaziuk Wileński 2024 w Poznaniu już w najbliższą niedzielę! Sprawdź program imprezy W najbliższy weekend, w sobotę i niedzielę, poznański oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej zaprasza na trzydziestą pierwszą edycję Kaziuka Wileńskiego w Poznaniu.

📢 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu z prestiżowym wyróżnieniem! To tutaj są jedne z najlepszych studiów MBA Studia MBA, czyli o profilu menadżerskim, są ostatnio gorącym tematem w Polsce. Po wypłynięciu afery w Collegium Humanum, wiele osób zastanawiało się czy dyplomy absolwentów są kupione i czy wszystkie osoby oszukiwały podczas swojej edukacji. Także w Poznaniu. Tu jednak mamy jedne z najlepszych studiów MBA - na Uniwersytecie Ekonomicznym. 📢 Kiedyś było tam luksusowo! Tak teraz wygląda w środku schron przeciwatomowy prezydenta Poznania. Zobacz zdjęcia Wiedzieliście, że w stolicy Wielkopolski znajduje się schron przeciwatomowy prezydenta Poznania? Nigdy nie został użyty, ale wzbudza spore zainteresowanie, nie tylko wśród miłośników historii. Obiekt z okresu zimnej wojny, obecnie udostępniany jest przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości. Poznaj jego historię i zobacz nowe zdjęcia ze schronu udostępnione nam przez Stowarzyszenie Schrony w Polsce.

📢 Rozpoznasz te miejsca? Tak wyglądały Winogrady i Piątkowo ponad pół wieku temu. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Ponad pół wieku temu, w 1962 roku zatwierdzony został Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Zapisane zostały w nim plany zmian w krajobrazie miasta do 1980 roku. Postanowiono wówczas rozbudować północną część Poznania. Tak zaczęły powstawać Winogrady. Zobacz Winogrady i Piątkowo na archiwalnych zdjęciach. 📢 Grażyna Torbicka zachwyca swoim stylem ubierania. Zobacz dwie stylizacje dziennikarki, które możesz założyć na co dzień Grażyna Torbicka od wielu lat gości w polskim show-biznesie. Gwiazda zapracowała na to, aby mówiono o niej pozytywnie w kontekście nie tylko kwestii zawodowych, ale także i modowych. Stała się inspiracją dla dojrzałych kobiet, ale z pewnością i młodsze panie spoglądają na to, co na siebie zakłada. Dzisiaj chcieliśmy zaciekawić was jej stylizacjami, w których się pojawiła na festiwalu filmowym w Kazimierzu Dolnym.

📢 Oto największe miasta w Wielkopolsce. Rozrosły się najbardziej! Oto 10 ranking miast pod względem powierzchni. Warto je odwiedzić! Mówiąc o największych miastach w Wielkopolsce zazwyczaj mamy na myśli te najbardziej zaludnione. Postanowiliśmy sprawdzić, które miasta w naszym województwie są największe pod względem powierzchni. O ile liderzy rankingu mogą być dość oczywiści, to pozostałe miejsca mogą zaskoczyć! Zestawienie przygotowaliśmy na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przejdź do galerii i sprawdź TOP 10 dużych miast w Wielkopolsce. 📢 Kiedyś symbol nowoczesności, dziś ruina. Tak teraz wygląda opuszczona elektrownia w Poznaniu. Zobacz niezwykłe zdjęcia ze środka! Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu stoi opuszczona elektrociepłownia Garbary. To jedna z największych zabytkowych industrialnych budowli dwudziestolecia międzywojennego na terenie miasta. Elektrociepłownia działała do 2016 roku. Jakie są plany względem niej i jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia ze środka.

📢 Poznański Klub na Fali "planuje" usunąć infrastrukturę. Ma 500 tysięcy złotych strat! Miasto wszczyna postępowanie Klub na Fali w Poznaniu ma usunąć infrastrukturę. Miasto twierdzi, że elementy znajdują się na ich działkach, a ci zaprzeczają. Dopiero interwencja Wód Polskich zmusiła właścicieli do reakcji. Elementy mają być wkrótce usunięte. Telenowela trwa, a infrastruktura nadal stoi. Kiedy to się skończy? 📢 Stoi w Poznaniu od 12 lat, a nadal zadziwia. Kultowy "chlebak" nie ma sobie równych! Zobacz na zdjęciach, jak powstawał nowy budynek dworca Nowy budynek dworca PKP w Poznaniu, potocznie nazywany "chlebakiem" oddano do użytku tuż przed Euro 2012. W ocenie mieszkańców, turystów i architektów pozostawia on wiele do życzenia. Wielu poznaniaków narzeka na jego niefunkcjonalność i wygląd. W galerii przypominamy, jak wyglądała budowa "chlebaka".

📢 25 lat minęło jak jeden dzień! Oto 20 wyjątkowych zdjęć Poznania z 1999 roku. Zobacz galerię i wyrusz w podróż w czasie Tak wyglądał Poznań w 1999 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, przebudowy ulic, wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 25 lat temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca! 📢 Gwiazdy estrady w marcu 2024 r. w Poznaniu! Oto 30 najważniejszych imprez muzycznych nadchodzącego miesiąca w stolicy Wielkopolski! Gwiazdy estrady w Poznaniu! W marcu w stolicy Wielkopolski nie zabraknie wydarzeń dla fanów muzyki. Tych starszych, tych w średnim wieku i tych młodszych. Będą gwiazdy pop, będą gwiazdy rocka, będą gwiazdy piosenki autorskiej. Oto 30 koncertów, które odbędą się w Poznaniu w marcu 2024 r.

📢 Afera w Collegium Humanum. Na liście absolwentów pracownicy Urzędu Miasta Poznania: dyrektorzy, zastępcy i kierownicy. "Nie podamy nazwisk" CBA zatrzymało sześć osób w sprawie nielegalnego handlu dyplomami na warszawskiej uczelni Collegium Humanum. Placówka posiadająca filię również w Poznaniu szkoliła między innymi 13 pracowników Urzędu Miasta Poznania. - Pracodawca nie jest uprawniony do oceny akredytacji posiadanych przez uczelnie, na których pracownicy chcą podnosić kwalifikacje - mówi Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta. Którzy urzędnicy z Poznania kształcili się w Collegium Humanum? Na liście są dyrektorzy, zastępcy i kierownicy. 📢 Znamy datę otwarcia Ratusza w Poznaniu. Koziołki przygotowały niespodziankę! 1 marca 2024 roku, po kilkuletnim remoncie, swoje drzwi dla zwiedzających otworzy Muzeum Poznania w Ratuszu na Starym Rynku. Jego gotycka część niedostępna była dla publiczności przez 27 lat! Z tej okazji w najbliższy weekend koziołki będą trykały się aż 3 razy dziennie.

📢 Pełno żółtych kwiatów na granicy Poznania! Kwitną tysiące ranników na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie. Zobacz zdjęcia! Na Kokoryczowym Wzgórzu w Radojewie kwitną już tysiące żółtych ranników. Te niezwykle fotogeniczne kwiaty co roku przyciągają spragnionych pierwszych oznak wiosny mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego. To jednak nie jedyna atrakcja rezerwatu. W kolejnych miesiącach połacie zmienią barwę na fioletowo-białą, a spomiędzy gałęzi drzew będzie można usłyszeć śpiew wielu gatunków ptaków. 📢 Smutny wieczór w Lechu Poznań. Miało być wesele, a wyszedł pogrzeb. Zobacz zdjęcia z trybun Enea Stadionu Nie tak kibice Lecha Poznań wyobrażali sobie wtorkowy wieczór na Enea Stadionie. Miało być wielkie święto, a skończyło się stypą. Kolejorz po 120 minutach spotkania przegrał z Pogonią Szczecin 0:1, po straconej bramce w ostatnich fragmentach pojedynku. Fani Lecha kolejny rok mogą planować majówkę w inny sposób, niż na Stadionie Narodowym w Warszawie.

📢 Najpopularniejsze przedmioty z lat 90. - zdjęcia. Wtedy była na nie moda. Pamiętasz je wszystkie? Kultowe przedmioty sprzed 30 lat odeszły już w niepamięć, ale dzisiejsi trzydziestolatkowie wspominają je z rozrzewnieniem. Walkman, Game Boy, „zeszyty złotych myśli”, wymiana karteczek do segregatora. Lata 90. miały swój niepowtarzalny klimat. Przypominamy najpopularniejsze gadżety, które kojarzą się z latami dziewięćdziesiątymi. 📢 Oto najpiękniejsze wiosenne imiona dla dziewczynek! Kojarzą się z kwiatami i przyrodą. Rodzice nadają je coraz częściej Wiosna to czas pełen życia i odrodzenia, często stanowi inspirację przy wyborze imienia dla dziewczynki. Przygotowaliśmy listę pięknych i unikalnych imion idealnie pasujących do dzieci urodzonych w tej porze roku.

📢 Pierwsza w tym roku odsłona programu "Mieszkanie do remontu". ZKZL w Poznaniu oferuje 13 mieszkań Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu organizuje pierwszą w tym roku edycję programu „Mieszkanie do remontu”. Tym razem można ubiegać się o 13 lokali, które przeznaczone są do remontu. Ten trzeba będzie przeprowadzić w ciągu 6 lub 12 miesięcy.

📢 Kultowe Targi Rzeczy Ładnych wreszcie w Poznaniu! Wydarzenie roku dla fanek i fanów designu już 2-3 marca w MTP “Open’er polskiego designu” wreszcie w Poznaniu! Największe w Polsce wydarzenie promujące współczesny design i unikalne produkty po raz pierwszy pojawi się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. To na Targach Rzeczy Ładnych od 10 lat pokazują się najciekawsze nowe marki, to tu spotkacie najlepszych twórców plakatu, ceramiki, czy tekstyliów. Każdą edycję TRŁ odwiedzają tłumy, a impreza słynie ze znakomitego klimatu i najlepszej selekcji wystawców. Na pierwszej edycji TRŁ POZNAŃ! pokaże się aż 300 wystawców, zobaczymy wystawę zdjęć 50 IKON TRŁ oraz najnowszy projekt artystycznego kolektywu Pol / Sztyma / Wolna. Zapowiada się designerskie wydarzenie roku w Poznaniu. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 10 cech toksycznej matki. Zobacz, jakie zachowania mogą zepsuć twoją relację z dzieckiem Toksyczna matka i jej destrukcyjne zachowania mogą mieć wpływ na życie, zarówno małego, jak i dużego dziecka. Relacja matka-dziecko odgrywa kluczową rolę w życiu niemal każdego człowieka, a jej poprawność kształtuje osobowość na całe życie. To matka uczy jak radzić sobie z porażkami czy kłopotami. Dlatego tak ważne jest, aby każda matka umiała właściwie zachować się wobec własnego dziecka. Warto wiedzieć, jakie są cechy toksycznej matki i odpowiednio wcześniej zacząć pracować nad sobą. 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Najmodniejsze paznokcie w tym sezonie! [luty, marzec, kwiecień] Jeśli jesteś na bieżąco z najnowszymi trendami w manicure, na pewno słyszałeś już o lipgloss nails! Ten stylowy i elegancki wygląd zyskuje coraz większą popularność w mediach społecznościowych oraz w salonach kosmetycznych. Co więcej, niezależnie od długości paznokci, lipgloss nails wyglądają dobrze i są łatwe w wykonaniu. Niektórzy nazywają je "młodszą siostrą" glazed donut nails, które zostały wprowadzone do świata beauty przez Hailey Bieber i jej manicurzystkę. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego modnego trendu w pielęgnacji paznokci? W takim razie, koniecznie przeczytaj dalej! 📢 Oto jak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie, jak wyglądał znany architekt Krzysztof Miruć jest gospodarzem popularnych programów remontowo-wnętrzarskich w HGTV. W programie poznajemy go jako wyjątkowo zabawnego, ale i zaangażowanego w pracę. Jego projekty są spójne, praktyczne i zgodne z ulubionym stylem właściciela mieszkania. Zobaczcie, jak architekt zmienił sie na przestrzeni lat.

📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety! 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Tak przez lata wyglądał Dom Studencki Jowita. Stał się ikoną Poznania! Zobacz archiwalne zdjęcia Kultowy Dom Studencki Jowita przez lata stał się ikoną miasta Poznania. Odwiedzało go mnóstwo znanych osób, a w trakcie swojej edukacji mieszkało w niej wiele pokoleń studentów. Dziś już wiadomo, że popularne "Akumulatory" zostaną sprzedane.

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem