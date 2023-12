Prasówka 3.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek”?

📢 Korona Kielce - Lech Poznań 0:1 (0:0): Velde wykonał wyrok, ale rządził przypadek. Zobacz oceny lechitów Mecz Korony Kielce z Lechem Poznań rozgrywany był w arktycznych warunkach. Powinien być przerwany w 60. minucie, ale zabrakło odwagi, by podjąć taką decyzję. Bohaterem meczu i zdobywcą jedynej bramki był w 86. minucie Kristoffer Velde, który po indywidualnej akcji huknął nie do obrony.

📢 Skandal w meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. To spotkanie nie powinno się odbyć, choć sędzia Frankowski zadecydował inaczej Skandal. To jest jedyne słowo, które idealnie opisuje to, co wydarzyło się w sobotę w Kielcach. Powiemy wprost, mecz Lecha Poznań z Koroną, przy tak obficie padającym śniegu nie miał prawa w ogóle się odbyć. Sędzia Bartosz Frankowski zadecydował inaczej i postanowił narazić 22 zawodników na poważne urazy. To spotkanie było jednym wielkim przypadkiem, a wynik rywalizacji można było śmiało wylosować. Efekt byłby taki sam. Ostatecznie poznaniacy wyszli z tego pojedynku z tarczą, wygrywając 1:0 po trafieniu rezerwowego, Kristoffera Velde.

Prasówka 3.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [3.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [3.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Tego nie wiedzieliście o Irku z "Rolnik szuka żony". Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! [3.12.2023] Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii.

📢 To zadziwia i śmieszy pasażerów MPK! Zobacz zaskakujące zdjęcia z poznańskich autobusów i tramwajów Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie! 📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [3.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia!

📢 Wypadek na Pułaskiego w Poznaniu. Taksówka zderzyła się z tramwajem. Jedna osoba została ranna Wypadek na Pułaskiego w Poznaniu wydarzył się przed godz. 19 w sobotę, 2 grudnia. Taksówka zderzyła się z tramwajem. Jedna osoba została ranna. 📢 Oto dom Ewy z "Rolnik szuka żony", wybranki Waldemara. Zobaczcie te wiklinowe fotele. Mamy zdjęcia! [3.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak dziś wygląda Jane Fonda. Wkrótce skończy 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [3.12.2023] Jane Fonda 21 grudnia skończy 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Magdalena Narożna z "Piękni i Młodzi" na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [3.12.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Taką metamorfozę przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Internauci: "Sama słodycz. Miód i malina". Tak się zmieniła! [3.12.2023] Oto metamorfoza, jaką przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak dziś wygląda! Blanka brała udział w 10. edycji programu TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem!

📢 Tak Teresa Lipowska z "M jak miłość" wyglądała w młodości. Zobaczcie zdjęcia! [3.12.2023] Teresa Lipowska ma 85 lat. Nie zamierza żegnać się z serialem "M jak miłość". Współczesnym widzom znana jest przede wszystkim jako Barbara Mostowiak z serialu w TVP. Tymczasem gra nieprzerwanie od 1950 roku, gdy jako 13-letnia dziewczyna zadebiutowała w filmie Leonarda Buczkowskiego "Pierwszy start". Zobaczcie, jak wyglądała w młodości. 📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [3.12.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony 10". W oczy rzuca się podświetlany sufit. Zobaczcie zdjęcia! [3.12.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [3.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [3.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Takie będą randki w przedostatnim odcinku "Rolnik szuka żony". Będzie bardzo romantycznie. Mamy zdjęcia! [3.12.2023] Zobaczcie, co będzie się działo w przedostatnim odcinku "Rolnik szuka żony". Zobaczcie romantyczne zdjęcia! Nasi bohaterowie wybrali się na randki. We dwoje romantyczne chwile spędzili: Waldemar z Ewą, Darek z Nicolą, Jakub z Anią i Artur z Sarą. Zobaczcie, jak zachowywali się rolnicy na tych niezwykłych spotkaniach. Mamy zdjęcia!

📢 Koniec z jazdą hulajnogami po Poznaniu! Z jakiego powodu? Hulajnogi firmy Lime będą dostępne w Poznaniu do poniedziałku, 4 grudnia. Na czas przerwy jesienno-zimowej jednoślady te znikną z poznańskich ulic. Lime dokona przeglądu swojej floty i przygotuje ją na kolejny sezon. 📢 Paznokcie z efektem kociego oka to najmodniejszy manicure. Takie zdobienie sprawdzi się na co dzień i od święta. Zobacz, jak go zrobić Paznokcie kocie oko to trójwymiarowa świetlista smuga, która przypomina kocią źrenicę Zobacz, jak wyglądają, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Taniej nie będzie! Oto mieszkania do 250 tys. zł w Poznaniu. Zobacz kawalerki na sprzedaż. Czy są warte swojej ceny? Z najnowszych raportów wynika, że mieszkania w Polsce są coraz droższe. Wzrost cen jest napędzany głównie przez program "Bezpieczny kredyt 2%". Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mieszkania z rynku wtórnego można teraz kupić w Poznaniu do 250 tys. zł. Są to jedynie kawalerki i ofert jest niezbyt wiele. Zobacz je w naszej galerii. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl.

📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! Można je kupić wyjątkowo okazyjnie. Oto nowe oferty od AMW. Prezentujemy zdjęcia i ceny Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Gwiazdy wystąpią w Poznaniu! Oto 20 najciekawszych koncertów w grudniu 2023. Tak wygląda muzyczna rozpiska na koniec roku Koncertowy grudzień 2023 roku w Poznaniu przyniesie wiele wyjątkowych wydarzeń. W stolicy Wielkopolski wystąpią muzyczne gwiazdy z Polski i zagranicy. Będą królować koncerty świąteczne, ale nie tylko. Zaśpiewają popularni wokaliści, uznane wokalistki oraz świetne zespoły. Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w grudniu. Sprawdź naszą rozpiskę na koniec roku i weź udział w którymś z muzycznych wydarzeń.

📢 Świąteczna bimba zmienia trasę. Sprawdź, jakimi ulicami Poznania pojedzie tramwaj linii numer 24 Świąteczny tramwaj linii numer 24, który w połowie listopada wyjechał na ulice Poznania, zmieni trasę. Zobacz, jak od poniedziałku, 4 grudnia będzie kursował ozdobiony lampkami tramwaj.

📢 Prawie 800 kibiców Lecha Poznań pociągiem dotarło do Kielc. Pod eskortą policji zostali przewiezieni na Suzuki Arenę na mecz z Koroną Kielce Prawie 800 kibiców Lecha Poznań przyjechało do Kielc specjalnym pociągiem na mecz swojej drużyny z Koroną Kielce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy. Z dworca PKP autokarami zostali przewiezieni na Suzuki Arenę. O 20 rozpoczęło się spotkanie Korony Kielce z Lechem Poznań. 📢 Strzelanina i obława we Wrocławiu. Maksymilian F. zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Mamy nagrania W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia), doszło we Wrocławiu do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez napastnika. Sytuacja była na tyle fatalna, że wrocławianie dostali ostrzeżenia RCB. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci.

📢 Józef Wojciechowski na starych zdjęciach. Tak się zmienił milioner, szef JW Construction 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił. 📢 Takie znaki zodiaku mają osoby, które unikają alkoholu. Znacie kogoś z listy? Wśród znaków zodiaku mamy te które kochają przepych, spokój czy imprezowanie. To właśnie z horoskopu można się dowiedzieć wielu rzeczy dotyczących upodobań, preferencji czy cech charakteru dwunastu znaków zodiaku. Oczywiście nie tylko zaszeregowanie do znaku determinuje jacy jesteśmy. Sprawdzamy, które znaki według horoskopu nie przepadają za alkoholem. Jesteście na liście, a może znacie jakieś wyjątki?

📢 Ponadstuletni budynek stajni i wozowni Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze odzyskał blask. Zobacz zdjęcia! W Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze podczas wernisażu wystawy „Generał sam się broni” oficjalnie otwarto zmodernizowany, ponadstuletni budynek stajni i wozowni. Prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na przestrzeń wystawienniczo-usługową wraz z częścią biurową trwały półtora roku. 📢 Dziennikarka Anna Karbowniczak zginęła w wypadku. Termin oddania nowej opinii biegłych został wydłużony Dziennikarka "Głosu Wielkopolskiego" i portalu chodziez.naszemiasto.pl Anna Karbowniczak zginęła 3 września 2020 roku. W Brzekińcu w powiecie chodzieskim, jadąc rowerem została śmiertelnie potrącona przez kierowcę busa. Początkowo prokuratura przyjęła, że do zdarzenia doszło z winy dziennikarki. Obecnie Prokuratura Okręgowa w Poznaniu czeka na kolejną, trzecią już opinię biegłych, która ma być rozstrzygająca sprawę.

📢 Makabryczne odkrycie na parkingu przy markecie w Krzywiniu. Znaleziono zwłoki z raną postrzałową Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę, 2 grudnia na parkingu przed marketem w Krzywiniu w powiecie kościańskim. W zaparkowanym samochodzie znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Sprawę wyjaśnia policja. 📢 To miejsce w Poznaniu przez wiele lat było kultowe. Wszyscy robili tu zakupy! Tak wyglądało targowisko na Bema w latach 90. Ponad 40 lat temu władze Poznania podjęły decyzję o uruchomieniu giełdy przy ul. Bema (później nazwę ulicy zmieniono na Drogę Dębińską). Targowisko ostatecznie powstało w czerwcu 1989 r. i przez niemal całe lata 90. było to kultowe miejsce zakupów, gdzie można było kupić wszystko - od markowych ubrań po meble. Zobaczcie archiwalne zdjęcia.

📢 Jarmark w Poznaniu nominowany do prestiżowej europejskiej nagrody. Jako jedyny w Polsce! Betlejem Poznańskie weźmie udział w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie. Poznański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został uwzględniony w rywalizacji przez organizację European Best Destinations.

📢 Życzenia na Boże Narodzenie 2023. Ładne życzenia świąteczne. Wesołe, poważne, śmieszne obrazki i SMS. Wyślij je najbliższym! Przygotowaliśmy dla Was najlepsze życzenia świąteczne. Czego życzyć na Boże Narodzenie 2023? Prezentujemy ładne życzenia świąteczne, tradycyjne i poważne, a także wesołe. Znajdziecie tu również życzenia SMS oraz śmieszne obrazki. Wybierzcie te, które podobają się Wam najbardziej i wyślijcie je do swoich znajomych oraz bliskich. 📢 Popularni YouTuberzy z Anglii odwiedzili Poznań. Ośmieszyli osobę, która zaoferowała im pomoc. "Zrobili z siebie ignorantów" Popularni YouTuberzy z Anglii odwiedzili Poznań. Film, którzy nagrali Brytyjczycy, miał pokazać, że w Londynie są bardzo wysokie ceny produktów spożywczych. Ich zachowanie w Poznaniu nie spodobało się wielu internautom. Josh i Archie w negatywnym świetle przedstawili także osobę, która zaoferowała im darmowy nocleg.

📢 Paragony grozy w Poznaniu. Mieszkańcy zszokowani! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach! 📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Poznań musi zapłacić gigantyczne odszkodowanie. Wszystko przez jeden błąd urzędnika. "Nie zatrudniamy fachowców, bo nas na nich nie stać" Przez błąd urzędników miasto Poznań musi wypłacić deweloperowi z Warszawy blisko 10 mln zł odszkodowania. Poszło o wadliwie wydane pozwolenie na budowę. - Zapłata większej części tej należności już nastąpiła - informuje rzeczniczka prasowa prezydenta Poznania Joanna Żabierek. - Ta sprawa powinna zostać skierowana do prokuratury, a miasto powinno obciążyć urzędnika, który podjął taką decyzję - uważa radny miejski z PiS Michał Grześ. 📢 Kalesony, zaspy śniegu i narzekanie na mróz. Oto najlepsze memy o zimie! "Ulubiona" pora roku Polaków w krzywym zwierciadle! "Zima znów zaskoczyła kierowców" - takie hasło prawie co roku pojawia się w przestrzeni publicznej. Choć prognozy pogody zapowiadają mróz i opady śniegu, to i tak na drogach można spodziewać się śliskiej nawierzchni, do wymiany opon ustawiają się kolejki, a pociągi spóźniają się o kilka godzin. Zima jednak nie zaskoczyła naszej redakcji, więc już teraz publikujemy najlepsze memy o zimie. Sprawdźcie naszą galerię!

📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. To miejsce miało swój klimat. Oto przepiękne zdjęcia! Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku.

📢 Cher ma już 77 lat i ciągle jest bardzo aktywna - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [2.12.2023 r.] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 77 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Niedawno obchodziła swoje 77. urodziny. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Gala 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej! Paweł Wojtala gościł Cezarego Kuleszę i Michała Probierza. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór, 1 grudnia, w Sali Ziemi na MTP odbyła się gala 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W uroczystości wzięli udział m.in. prezes PZPN, Cezary Kulesza i selekcjoner Michał Probierz. Na zaproszenie prezes Wielkopolskiego ZPN, Pawła Wojtali przybyli też inni działacze piłkarscy, reprezentujący kluby i związki regionalne. 📢 Agata Kornhauser-Duda w świątecznych stylizacjach z poprzednich lat. Zobacz kreacje pierwszej damy i zainspiruj się Agata Kornhauser-Duda może się pochwalić nie tylko piękną i zgrabną sylwetką, ale również i wyczuciem stylu. Jej kreacje są zawsze dopasowane, eleganckie i z pewnością mogą się nimi zainspirować zarówno dojrzałe panie, jak i te nieco młodsze. Jeśli nadal nie masz pomysłu na świąteczną stylizację, zobacz, w czym się ostatnio pokazywała pierwsza dama.

📢 Będzie się działo! Darmowe wydarzenia w weekend w Poznaniu. Sprawdź, co robić w mieście 2 i 3 grudnia 2023 r. W pierwszy weekend grudnia nie brakuje w Poznaniu różnych atrakcji! W kilku z nich można wziąć udział bezpłatnie. Sprawdź w galerii, co robić w mieście 2 i 3 grudnia 2023 roku. Będzie się działo!

📢 Pijany kierowca wjechał na skrzyżowanie w Poznaniu na czerwonym świetle. Obok stał radiowóz Wyjątkową głupotą i bezczelnością popisał się jeden z kierowców, który wjechał na skrzyżowanie w Poznaniu na czerwonym świetle. Tymczasem obok stał policyjny radiowóz. Podczas kontroli wyszło na jaw, że 36-letni mieszkaniec Wrześni jest pijany. 📢 W fabryce Volkswagena w Poznaniu ruszy produkcja golfa i aut elektrycznych! "Mamy perspektywy na przyszłość" Jeszcze w tej dekadzie na liniach produkcyjnych zakładu w Poznaniu produkowana będzie część wolumenu modelu Golf (przekazanie nadprodukcji zakładu w Wolfsburgu). To jednak nie wszystko. W najbliższych latach Volkswagen Poznań będzie stopniowo, ale sukcesywnie zmieniał profil swojej działalności w kierunku produkcji samochodów elektrycznych z nowej rodziny SPACE oraz części aluminiowych do aut elektrycznych w Odlewni - poinformował w komunikacie zarząd poznańskiego Volkswagena.

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź koniecznie! Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się że trzeba tam spędzić więcej czasu niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami! 📢 Piękna akcja wolontariuszy z Poznania. Wyremontowali budynek Zupy na Głównym! "Nigdy nie wiadomo, kiedy to my będziemy potrzebować pomocy" Poznańscy wolontariusze zdecydowali się połączyć siły i pomóc organizacji serwującej ciepły posiłek wszystkim potrzebującym. Budynek, w którym wolontariusze Zupy na Głównym przygotowują posiłki, przeszedł gruntowny remont.

📢 Takie są skutki picia piwa jesienią. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom. 📢 Oto największe miasta w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Prezentujemy pierwszą dwudziestkę! W Wielkopolsce żyje około 3,5 miliona mieszkańców. W regionie znajduje się 117 miast, w których łącznie mieszka prawie 2 miliony osób. Które miejscowości są najbardziej zaludnione? Postanowiliśmy to sprawdzić. Przejdź do galerii i zobacz, w których miastach w Wielkopolsce mieszka najwięcej osób. Ranking powstał na podstawie najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W naszym zestawieniu prezentujemy pierwszą dwudziestkę. Oto jak się prezentuje!

📢 Ambasador USA Mark Brzeziński na UAM w Poznaniu. "Pozytywna zmiana jest możliwa" Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński odwiedził w piątek, 1 grudnia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wygłosił tam wykład dla studentów. - Młodzi ludzie w Polsce pokazują wszystkim na całym świecie, że pozytywna zmiana jest możliwa - powiedział podczas przemówienia. 📢 Nowy rozkład jazdy Kolei Wielkopolskich i PKM: 10 grudnia 2023 r. więcej pociągów lokalnych wyjedzie na tory Nowe połączenia lokalne i więcej składów na trasach zapowiada samorząd województwa wielkopolskiego. Z ponad 14,2 mln kilometrów przejechanych w tym roku przez Koleje Wielkopolskie i Poznańską Kolej Metropolitalną deklaruje na rok 2024 ponad 15,5 kilometrów!

📢 Śmiertelny wypadek w Poznaniu. Kierowca Ubera potrącił 26-letnią rowerzystkę. "Ona zmarła na moich rękach" Kierowca Ubera 35-letni Aliaksandr S., obywatel Białorusi odpowiada przed sądem za spowodowanie śmiertelnego wypadku. W lutym na ul. Dąbrowskiego w Poznaniu potrącił 26-latkę jadącą rowerem. – Ona zmarła na moich rękach – mówił w sądzie oskarżony.

📢 To spotkanie zapamiętali wszyscy kibice Lecha Poznań. 13. rocznica najzimniejszego meczu Kolejorza w XXI wieku! To był jeden z najzimniejszych meczów Lecha Poznań przy Bułgarskiej. Dokładnie 13 lat temu - 1 grudnia 2010 roku - Kolejorz w obecności ponad 40 tysięcy widzów oraz temperaturze ok. -15 stopni Celsjusza zremisował z Juventusem 1:1 i zapewnił sobie wyjście z grupy Ligi Europy. Kibice, którzy tłumnie przybyli na stadion przy Bułgarskiej z pewnością na zawsze zapamiętają to spotkanie. 📢 Elektryka prąd nie tyka! Najśmieszniejsze wpadki fachowców z internetu. Efekt ich prac rozbawia do łez Mieli naprawiać, a psują. Elektrycy wysokich napięć i niskich lotów. Przed wami zbiór najśmieszniejszych zdjęć polskiego internetu. Efekt prac tych fachowców rozbawi do łez, bo takich fikołków ze strony monterów instalacji elektrycznych jeszcze nie widziałeś.

📢 Oto Poznań miasto doznań! 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! Nie będziesz rozczarowany Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Stroik świąteczny na cmentarz – pomysły na wyjątkową dekorację. Wybraliśmy najpiękniejsze kompozycje na grób na Boże Narodzenie 2023 Stroik świąteczny na cmentarz to piękna dekoracja pomnika na Boże Narodzenie. Zobacz, jak wyjątkowo można ozdobić płyty nagrobne i uczcić pamięć bliskich w tym ważnym czasie. Przedstawiliśmy w galerii piękne świąteczne stroiki na grób, które przystroją groby rodziny i przyjaciół.

📢 Było głośno w Biedrusku! Pod Poznaniem saperzy wysadzili przeciwpancerną zaporę minową Zapora przeciwpancerna została zdetonowana pod Poznaniem - miny wysadzone, czołgi mogą przechodzić! To na szczęście krótki opis ćwiczenia, jakie właśnie realizowali saperzy na poligonie w Biedrusku. 📢 Poznaniak karał lisy za zagryzanie kur. "Łapał w klatkę, głodził, bił kijem" W Poznaniu znaleziono skrajnie wycieńczonego i zagłodzonego lisa. Poznaniak karał zwierzęta za zagryzanie kur. O sprawie poinformowała w piątek Fundacja Dla Zwierząt Bahati. 📢 Dzisiaj essa i śpiulkolot, a kiedyś lajerkasta, krasnulka i żłób automatyczny. Tak mówila młodzież w latach 30. XX wieku Starsze pokolenia mają w zwyczaju narzekać na młodzież. Często język młodych ludzi jest niezrozumiały, uważany za dziwny, bywa wulgarny. Co roku wybieramy Młodzieżowe Słowo Roku. W ubiegłym roku była to „essa”, a w 2021 „śpiulkolot”. W tym roku w rankingu pojawiły się słowa takie jak: „bambik”, „cringe” czy „odklejka”. Specyficzny język młodzieży to jednak nie wymysł współczesnych. Jak wyglądała gwara uczniowska w 1939 roku? Co to znaczy „szukać pluskwy” lub „być żłobem automatycznym”? Oto najciekawsze powiedzonka młodzieży z lat 30. XX wieku. Niektórych słów nadal slangowo używamy, choć to może być już nieco boomerskie...

📢 Oto najmniejsze psie rasy. Te psy są mniejsze od kota Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Aktualnie sklasyfikowano ponad 300 ras psów, a do tego dochodzą jeszcze psy nierasowe. Nie jest trudno znaleźć odpowiedniego towarzysza dla siebie. Psy mają różne charaktery, jedne wymagają dużo pracy, inne nadają się dla osób poczatkujących. Oto najmniejsze rasy psów. Zobaczcie, jakie psy są mniejsze od kotów. 📢 W ten sposób można obniżyć podatki w 2024 roku. Zobacz Rozliczanie podatków jeszcze przed nami, jednak warto pomyśleć już dziś, jak nieco obniżyć podatki w 2024 roku. Poznajcie sposoby na zyskanie dodatkowych pieniędzy. Zobacz, co warto jeszcze zrobić i jakie ulgi wziąć pod uwagę, żeby w 2024 roku dostać zwrot pieniędzy z podatku. Można zyskać całkiem sporo. Koniecznie sprawdźcie.

📢 Tyle mają zarabiać nauczyciele od 2024 roku. Oto możliwe warianty Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy. 📢 Mecze Lecha Poznań i rezerw Kolejorza zagrożone. W Kielcach ma padać, a w Kołobrzegu kibice... odśnieżają boisko Zima w tym roku przyszła zdecydowanie szybciej, niż miało to miejsce w ostatnich latach. To przełożyło się już na kilka przełożonych spotkań głównie w niższych klasach rozgrywkowych. W ekstraklasie w tym sezonie obecnie problemu z tym nie ma. Prognozy jednak nie są jednak optymistyczne w niektórych rejonach Polski. Tak jest choćby w Kielcach, gdzie Lech Poznań zagra z Koroną. Czy sobotni mecz jest zagrożony?

📢 Oto skutki jedzenia śledzi! To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz te ryby. Są zdrowe? Sprawdź Śledź jest jedną z najpopularniejszych ryb na polskich stołach. Zjadamy go najchętniej podczas świąt. Jak śledzie wpływają na nasz organizm? Sprawdziliśmy, jakie wartości odżywcze, witaminy i minerały zawiera ta ryba. Zobacz to w naszej galerii! 📢 Deweloper planuje wycinkę kilkuset drzew na Wildzie. Poznaniacy protestują Rada Osiedla Wilda w Poznaniu stworzyła petycję w celu zatrzymania planów dewelopera, który planuje wycinkę kilkuset drzew pod budowę kompleksu hotelowego. Miałby on powstać w samym środku południowego klina zieleni w Poznaniu, położonego w sąsiedztwie z użytkiem ekologicznym “Dębina”. 📢 Poważna awaria w Poznaniu! Tramwaje nie kursowały na trasie PST. Objazdy i komunikacja zastępcza Z powodu zerwanej sieci trakcyjnej na pętli na osiedlu Sobieskiego w Poznaniu, w piątek od rana nie kursowały tramwaje na trasie PST w obu kierunkach. Podstawiane był autobusy za tramwaj, a tramwaje jeździły objazdami. - Dojazd do pracy zajął mi dwa razy więcej czasu niż zwykle - skarży się nasza Czytelniczka. Ruch wznowiono przed godz. 8.

📢 Wkrótce nie napijesz się kawy? „Niedługo może zabraknąć czarnego napoju. Zapasy na najniższym poziomie od 10 lat" Mało komu rynek surowców kojarzy się z... kawą. Jak podkreśla ekspert, rynek kawy jest jednym z najbardziej aktywnych rynków surowcowych na świecie, tuż za ropą naftową. Wkrótce może zabraknąć kawy na rynku? – Rynek może być bliski deficytu na sezon 2023/2024 – prognozuje Michał Stajniak z XTB. – Na rynku faktycznie może brakować kawy, przynajmniej tej najlepszej jakości – dodaje.

📢 Odnaleziono luksusowe auta skradzione w Niemczech i Francji. Jedno z nich zatrzymano w Wielkopolsce Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwa samochody, które były poszukiwane na terenie Europy. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że oba pojazdy zostały skradzione. 📢 Centrum Poznania ponownie będzie bez tramwajów! Na wyremontowane tory mają wrócić przed świętami Jeszcze przed świętami tramwaje mają przejeżdżać po nowych torowiskach przez centrum i najnowszy odcinek trasy kórnickiej do os. Lecha. Zanim to nastąpi, w centrum czekają nas duże zmiany. Pierwsze już od soboty, 2 grudnia.

📢 Wybrano najładniejsze ogródki i balkony w Poznaniu. Zobacz, jak wyglądają! Rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejsze ogródki i balkony "Zielony Poznań". W tym roku do rywalizacji zgłoszono 2,7 tys. obiektów. Nagrodzeni odebrali dyplomy podczas uroczystej gali. 📢 „Piłkarskie Orły”: Nieoszlifowany diament Lecha Poznań. Ma 16 lat i jest podstawowym zawodnikiem rezerw Kolejorza Mateusz Pruchniewski to 16-letni golkiper, który regularnie występuje na poziomie drugiej ligi, w barwach rezerw Lecha Poznań. Pomimo młodego wieku, jest silnym punktem zespołu i wielokrotnie ratował skórę starszym kolegom. Jego interwencje są na wysokim poziomie i z całą pewnością to nazwisko warto sobie zapamiętać. Już teraz młody bramkarz uczestniczy w treningach pierwszego zespołu, pod okiem trenera Johna van den Broma. 📢 Coraz więcej kostki na Starym Rynku w Poznaniu. Tak teraz wygląda centrum. Mamy zdjęcia Prace na Starym Rynku w Poznaniu miały zakończyć się 20 listopada. Jak już wiadomo, termin ukończenia robót uległ przesunięciu. Kostki na starówce jednak cały czas przybywa. Jak teraz wygląda centrum stolicy Wielkopolski? Mamy aktualne zdjęcia! Jak wam się podoba?

📢 Te futrzaki trafiły do schroniska dla zwierząt w Poznaniu, bo się zgubiły. Ich właściciele są poszukiwani! Poznajesz któregoś z nich? Pieski, kotki, a nawet jeden króliczek. Do schroniska dla zwierząt w Poznaniu trafiają często futrzaki, które zgubiły się właścicielom. Zostają przywiezione przez ludzi, którzy zauważają, jak samotnie przemierzają kolejne ulice. Nie wiadomo, co działo się wcześniej, ale za to wiadomo na pewno, że tęsknią za swoim domem i dotychczasowym życiem. Sprawdź naszą galerię, może poznajesz któregoś z tych uroczych milusińskich! 📢 Kto według nas zarabia za dużo? Zobacz, jak Polacy postrzegają różne zawody Czy wiesz, jak Polki i Polacy postrzegają dziś stanowiska pracy związane z różnymi branżami, a które profesje uznajemy za najbardziej wymagające, stresujące czy dochodowe? Konsultanci serwisu Cveasy.pl próbowali to ustalić.

📢 Tak zmieniła się córka "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej-Borowiak - Eliza. Zobacz zdjęcia nastolatki Związana z Poznaniem Izabela Macudzińska-Borowiak i jej mąż Patryk Borowiak to znani bohaterowie programów TTV "Królowe życia" i "Diabelnie boskie". Chętnie dzielą się swoim życiem. W ślady celebrytów idzie ich córka Eliza. 15-latka jest bardzo aktywna w social mediach. Zobaczcie jak się zmieniła. 📢 Lech Poznań nie będzie mógł narzekać na warunki. Tak wygląda miejsce, w którym Kolejorz będzie szlifować formę Lech Poznań od 15 do 26 stycznia 2024 roku będzie przebywał na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort, położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Lechici oprócz dobrze zaopatrzonego ośrodka treningowego, który należy do resortu, będą mieli do dyspozycji wiele dogodności oraz pięknych widoków, które oferuje hotel.

📢 Trasą kórnicką jeżdżą już tramwaje! Na razie testowe, ale wkrótce pasażerowie będą dojeżdżać do os. Lecha Cztery przystanki, siedem tramwajów, jeden dzień testów – na trasie kórnickiej, na odcinku między Posnanią a osiedlem Lecha, trwa testowanie jej torowiska, trakcji i zachowania tramwajów na niej. Byliśmy na pokładzie jednego z tramwajów – test wypadł bardzo dobrze, pasażerowie mogą mieć nadzieję, że w grudniu połączenie będzie uruchomione. 📢 Kibice Lecha Poznań rozczarowani i zziębnięci. Nie tak miał wyglądać ten wieczór na Enea Stadionie. Zobacz zdjęcia Dla fanów Lecha Poznań niedzielny wieczór przy Bułgarskiej nie mógł zakończyć się gorzej. Ich ulubieńcy nie sprostali drużynie, która w tym roku zaliczyła zaledwie jedno wyjazdowe zwycięstwo. Widzew Łódź w doliczonym czasie gry wypunktował Kolejorza dwoma golami, wygrywając z poznaniakami 3:1. Rozczarowani i zmarznięci kibice opuszczali Enea Stadion jeszcze przed ostatnim gwizdkiem.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [23.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia! 📢 Prosta czynność, niezwykły efekt – jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój? W świecie, gdzie ekran często zastępuje bliskość, istnieje magiczny klucz, który otwiera dziecięce umysły i serca – to książka. Wartościowa literatura nie tylko rozpala wyobraźnię najmłodszych. Uczy języka, logicznego myślenia i empatii. Potrafi też łączyć pokolenia. W polskich domach, szkołach i bibliotekach trwa czytelnicza rewolucja. Za sprawą kampanii „Mała książka – wielki człowiek” dorośli przypominają sobie o tym, jak dużą moc ma prosta czynność – czytanie dzieciom książek.

📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

