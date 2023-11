Prasówka 30.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pogrzeb Macieja Damięckiego. Znany aktor został pożegnany w Warszawie”?

Prasówka 30.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pogrzeb Macieja Damięckiego. Znany aktor został pożegnany w Warszawie W tę środę oddaliśmy cześć wybitnemu aktorowi Maciejowi Damięckiemu. Zmarły niedawno artysta pożegnany został przez bliskich oraz fanów w kościele na warszawskich Powązkach. Zobacz zdjęcia z uroczystości.

📢 Iga Świątek na prywatnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Pretty woman!" [30.11.2023] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Ella Bleu - tak wygląda. To 23-letnia już córka Johna Travolty na zdjęciach [30.11.2023] Tak wygląda córka Johna Travolty i Kelly Preston. Ella Bleu skończyła właśnie 23 lata. Jest piękna. Ma już za sobą pierwszy aktorskie próby. Córka Johna Travolty zagrała między innymi w takich filmach, jak "Stare wygi" i "The Poison Rose". Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiemy, że swoje 23. urodziny spędziła z tatą. Jest przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak wygląda dziś Ella Bleu Travolta.

Prasówka 30.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Katarzyna Warnke jak bogini! Zobaczcie jej zdjęcia z pokazu mody MMC [30.11.2023] Tak wyglądała Katarzyna Warnke na listopadowym pokazie mody MMC. Zobaczcie zdjęcia! Zdecydowanie wyróżniała się na tle pozostałych gwiazd, które przybyły na warszawski pokaz. Postawiła na odważne, rzucające się w oczy stylizacje. Trudno nie było zwrócić na nią uwagi. Wyglądała jak boginie! Sprawdźcie sami.

📢 Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. "Bardzo spodobał mi się ten dom i jego otoczenie". Zobaczcie zdjęcia! [30.11.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". To jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Niedawno wzięli ślub. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [30.11.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze.

📢 Nicole Kidman. Tak wygląda obecnie 56-letnia gwiazda wielu amerykańskich filmów [30.11.2023] Tak dziś wygląda Nicole Kidman. W tym roku skończyła 56 lat. "Widać, że dba o siebie" - komentują media. Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Oby więcej takich naturalnych ludzi". Zobaczcie! [30.11.2023] Oto Aleksandra Żebrowska na bardzo odważnych zdjęciach. To żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie.

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z "Dewajtis". Zobaczcie! [30.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony 10". W oczy rzuca się podświetlany sufit. Zobaczcie zdjęcia! [30.11.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. 📢 Tak wygląda mieszkanie Sary z "Rolnik szuka żony", kandydatki na żonę Artura. Zobaczcie zdjęcia! [30.11.2023] Oto mieszkanie Sary, kandydatki na żonę Artura z "Rolnik szuka żony 10". Sara dobrze poznała życie na jego gospodarstwie oraz jego rodzinę. Teraz przyszedł czas na rewanż. Zobaczcie, jak mieszka Sara z Siedlec, kobieta, którą wybrał Artur z "Rolnik szuka żony".

📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [30.11.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 Natalia i Marek z Sanatorium miłości. Zobaczcie, jak mieszkają bohaterowie programu TVP [30.11.2023] Tak mieszkają i żyją na co dzień Natalia i Marek z "Sanatorium miłości". Mieszkają w Borku, niewielkiej miejscowości pod Głogowem w województwie dolnośląskim. Poznali się na czwartym turnusie kultowego programu TVP1. Zakochali się w sobie, zaręczyli się i zamieszkali razem. W niedalekiej przyszłości planują ślub. Jak im się żyje? Jak mieszkają? Zobaczcie!

📢 Oto dom Nicoli z "Rolnik szuka żony", kandydatki na żonę Dariusza. Zobaczcie zdjęcia! [30.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka Nicola z "Rolnik szuka żony". Zaprosiła Dariusza do swojego rodzinnego domu w Borównie pod Bydgoszczą. Para wybrała się też na randkę po bydgoskiej Wyspie Młyńskiej. Zobaczcie, jak mieszka Nicola z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Tak wygląda dziś Kylie Minogue. Mamy aktualne zdjęcia 55-letniej już piosenkarki [30.11.2023] Tak wygląda teraz 55-letnia Kylie Minogue. To australijska aktorka i piosenkarka. Sławę zdobyła jako główna bohaterka serialu "Sąsiedzi". Potem podbiła świat jako wokalistka. Od ponad 30 lat ma podwójne obywatelstwo i mieszka w Wielkiej Brytanii. Zobaczcie, jak dziś wygląda Kylie Minogue. 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [30.11.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [30.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Liczba zachorowań na koronawirusa rośnie. Kolejne szpitale w Wielkopolsce wstrzymują odwiedziny. Nowa szczepionka już za chwilę! W dość szybkim tempie rośnie liczba zachorowań na koronawirusa. Już w grudniu ma pojawić się kolejna, czwarta dawka szczepionki przeciwko COVID-19. Wszyscy, od 12 roku życia, będą mogli z niej skorzystać.

📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek [30.11.2023] Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek. 📢 Gwałcił i molestował ministranta w Chodzieży. Osiem lat bezwzględnego więzienia dla byłego księdza Krzysztofa G. Na karę 8 lat bezwzględnego więzienia skazał w środę Sąd Rejonowy w Chodzieży b. księdza Krzysztofa G. Sąd uznał oskarżonego za winnego dokonywania gwałtów i molestowania Szymona B. Czyny objęte aktem oskarżenia miały miejsce na przestrzeni kilkunastu lat.

📢 Poznaniacy pozbywają się małych zwierząt. Bezbronny królik zamarzł przy wiacie śmietnikowej Poznaniacy na potęgę pozbywają się małych zwierząt domowych w bestialski sposób - wystawiają je w klatkach na śmietnik! To okrutne, zwłaszcza teraz, gdy na dworze panują ujemne temperatury. Może być to potraktowane jako znęcanie się nad zwierzętami, za które grozi do trzech lat więzienia. 📢 Na remontowanym Starym Rynku w Poznaniu pojawiły się pierwsze drzewa. Stworzą wyspy zieleni. Zobacz zdjęcia Na poznańskim Starym Ryku pojawiły się pierwsze drzewa. Są to już dorosłe rośliny, dzięki czemu latem będą one dawały tak bardzo potrzebny w centrum Poznania cień. 📢 Nie ma historii polskiego lotnictwa bez Poznania. Przypominają o tym historycy i oficerowie Wielkopolska jest związana z wszystkimi aspektami polskiego lotnictwa, od jego powstania w 1918 roku – podkreślano w czasie konferencji historyków i wojskowych w Poznaniu.

📢 Pożar w domu w Psarskiem pod Śremem. Ogień zauważył sąsiad. Interweniowała straż pożarna. Zobacz zdjęcia Czujny sąsiad to dobry sąsiad. Mogli się o tym przekonać mieszkańcy miejscowości Psarskie pod Śremem w środę 29 listopada. Na jednej z posesji pojawił się ogień. Na miejsce wezwano straż pożarną oraz pogotowie energetyczne i gazowe. 📢 Jest decyzja Sejmu. Wiemy, które niedziele będą handlowe w grudniu. Czy w Wigilię będzie można zrobić zakupy? Mamy komentarz Lewiatana Niższa Izba polskiego parlamentu przyjęła właśnie projekt ustawy Polski 2050-TD o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Już wiemy, które niedziele w grudniu będą handlowe, a w które nie zrobimy zakupów. Co w takim razie z Wigilią? 📢 Dwa nowe egzotyczne kierunki z lotniska w Poznaniu! Zobacz, dokąd jesienią i zimą polecisz z Ławicy! Jesień i zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. W ostatnim czasie uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące!

📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! Oto nowe oferty od AMW. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne. Mamy zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Dyrektor szpitala w Trzciance zawieszony w obowiązkach. Winny alkohol? Dyrektor Szpitala Powiatowego w Trzciance został zawieszony w prawie wykonywania zawodu lekarza. Ten stan potrwa przynajmniej do zakończenia postępowania karnego. Prokuratura zbiera dowody, aby postawić akt oskarżenia. 📢 II Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania w SP 13 w Poznaniu. Poznaliśmy mistrza! Zobacz zdjęcia z wydarzenia! Dzieci z poznańskich szkół podstawowych mogły 29 listopada zaprezentować swoje umiejętności. Dziesięcioro z nich, które pięknie czytają, sprawdziły się w II Międzyszkolnym Konkursie Pięknego Czytania. Poznaliśmy mistrza, wice mistrza oraz wyróżnioną nagrodę publiczności.

📢 Niebezpiecznie na drogach. Samochód uderzył w drzewo na trasie Dobrzyca-Koźmin Wielkopolski Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę, 29 listopada w godzinach porannych na drodze powiatowej prowadzącej z Dobrzycy do Koźmina Wielkopolskiego. Kierowca samochodu osobowego wpadł w poślizg i uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu pojawili się strażacy i ochotnicy z OSP Dobrzyca. 📢 Mecz rezerw Lecha Poznań odwołany. Arbiter nie miał wątpliwości! Mecz drugoligowy rezerw Lecha Poznań z Olimpią Elbląg zaplanowany na środę o godz. 12:00 został odwołany. Boisko na stadionie we Wronkach nie nadawało się do gry. 📢 Zakłady Cegielskiego mają nowego prezesa. Został nim obecny prezes WZMot Nowym prezesem zakładów imienia Hipolita Cegielskiego została Elżbieta Wawrzynkiewicz. Jednocześnie jest ona prezesem poznańskich Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych. Będzie prowadziła obie spółki jednocześnie i już spotkała się z pracownikami Cegielskiego.

📢 Maja Rutkowski na starych zdjęciach jest nie do poznania. Zobacz, jak się zmieniała żona najsłynniejszego detektywa w Polsce Maja Rutkowski znana wcześniej jako Plich to kobieta wielu twarzy. Na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Metamorfozie ulegały nie tylko jej uczesania i kolor włosów, ale także i sylwetka. Żona Rutkowskiego w swoich mediach społecznościowych chwaliła się efektami ciężkiej pracy nad zrzuceniem zbędnych kilogramów i wyrzeźbieniem figury.

📢 Najlepsze atrakcje turystyczne Polski wybrane! Eksperci wskazali 15 miejsc, które was zachwycą. To sprawdzone hity i zupełne nowości Eksperci Polskiej Organizacji Turystycznej przyznali certyfikaty jakości dla najlepszych atrakcji turystycznych Polski w 2023 r. To 15 miejsc, które po prostu musicie odwiedzić. Są wśród nich zarówno sprawdzone hity, jak i zupełne nowości. Która atrakcja została uznana za najlepszą w kraju? Gdzie najlepiej wybrać się z dziećmi? Sprawdźcie w naszej galerii – przedstawiamy wyniki konkursu i wszystkie wyróżnione atrakcje.

📢 Po Poznaniu jeździ mniej tramwajów niż przed pandemią, a liczba pasażerów rośnie Poznańskie linie tramwajowe obsługiwało w zeszłym roku o ponad 20 proc. mniej tramwajów w dni robocze niż w 2019 roku. Tramwajów jest mniej, a pasażerów przybywa. 📢 Mama zostawiła w domu dwójkę małych dzieci. Drzwi się zatrzasnęły. Pomogli strażacy Strażacy z Leszna i OSP Wilkowice od rana mieli pełne ręce roboty. Pomogli matce dwójki małych dzieci, która nie mogła dostać się do mieszkania z powodu zatrzaśniętych drzwi. Dzieci miały 2 lata i 2,5 miesiąca. 📢 Wypadek we Wrocławiu. Driftujące BMW wpadło do Odry! Samochód zatonął We wtorkowy wieczór samochód osobowy marki BMW z dwiema młodymi osobami wpadł z wysokiego nabrzeża do Odry we Wrocławiu. Samochód zatonął w głębokiej, lodowatej rzece. Zabawa młodzieży "driftującej" na lodzie autami mogła skończyć się tragicznie. O szczegółach przeczytajcie poniżej.

📢 Jakie pamiątki z Poznania sprzedają się najczęściej? Zapytaliśmy sprzedawców! Zakup pamiątek z wakacji to, według niektórych, jedna z najważniejszych rzeczy, które należy spełnić podczas odpoczynku w innym mieście. A co kupują turyści, którzy przyjeżdżają do Poznania? Zapytaliśmy sprzedawców. 📢 Oto osoby, które dostaną zwrot z podatku w 2024 roku. Takie pieniądze można zyskać Zbliża się sezon podatkowy a wraz z nim wiele pytań. Jakie ulgi będziemy mogli odliczyć i kto dostanie zwrot a kto będzie musiał dopłacić do podatku. Już w połowie lutego będzie można złożyć deklaracje podatkową i skorzystać z przysługujących ulg. Zobaczcie kto w 2024 roku może liczyć na zwrot podatku. 📢 To są najmądrzejsze rasy psów. Te psy bardzo szybko się uczą Psy z reguły to mądre stworzenia. Szybko się uczą, są wierne i lubią poznawać nowe rzeczy. Zaobserwowano, że niektóre z tej grupy czworonogów są mądrzejsze od pozostałych. Okazuje się, że kilka ras wyróżnia się szczególną psią inteligencją. Które z naszych pupili to prawdziwe bystrzaki? Zobaczcie sami.

📢 Tak zmieniła się córka "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej-Borowiak - Eliza. Zobacz zdjęcia nastolatki Związana z Poznaniem Izabela Macudzińska-Borowiak i jej mąż Patryk Borowiak to znani bohaterowie programów TTV "Królowe życia" i "Diabelnie boskie". Chętnie dzielą się swoim życiem. W ślady celebrytów idzie ich córka Eliza. 15-latka jest bardzo aktywna w social mediach. Zobaczcie jak się zmieniła. 📢 Te futrzaki trafiły do schroniska dla zwierząt w Poznaniu, bo się zgubiły. Ich właściciele są poszukiwani! Poznajesz któregoś z nich? Pieski, kotki, a nawet jeden króliczek. Do schroniska dla zwierząt w Poznaniu trafiają często futrzaki, które zgubiły się właścicielom. Zostają przywiezione przez ludzi, którzy zauważają, jak samotnie przemierzają kolejne ulice. Nie wiadomo, co działo się wcześniej, ale za to wiadomo na pewno, że tęsknią za swoim domem i dotychczasowym życiem. Sprawdź naszą galerię, może poznajesz któregoś z tych uroczych milusińskich!

📢 Uwaga! Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach. Sprawdź i przygotuj się na wyłączenia prądu od 27 listopada do 2 grudnia! Poznańska Enea poinformowała o wyłączeniach prądu od 27 listopada do 2 grudnia w Poznaniu i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? W galerii sprawdzisz szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Tak wyglądała naprawdę polska wieś w czasach "Znachora". To archiwalne zdjęcia z okresu II RP! Na ekranach króluje obecnie nowa filmowa wersja "Znachora". Ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza obejrzało już wiele osób. Filmowe dzieła nie oddają w pełni jednak tego, jak wyglądała wówczas polska rzeczywistość. Przedstawiamy archiwalne zdjęcia z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, które prezentują polską wieś z czasów II Rzeczpospolitej.

📢 Najpiękniejsze Polki 2023 wybrane. Wśród nich Wielkopolanka. Oto Nikola Białek! Jak wygląda? Mamy prywatne zdjęcia nastolatki Po raz kolejny zostały wybrane najpiękniejsze Polki! W tym roku wśród nich znalazła się mieszkanka Wielkopolski. Osiemnastoletnia Nikola Białek z Wronek zdobyła tytuł IV Wicemiss Nastolatek 2023. Jak wygląda? Przedstawiamy prywatne zdjęcia dziewczyny. Jedno jest pewne, urody jej nie brakuje!

📢 Stare banknoty warte majątek. Będziesz zaskoczony. Ile kosztują stare i kolekcjonerskie banknoty z PRL-u i nie tylko? 29.11.2023 Pieniądze PRL dla kolekcjonerów. Możesz na nich dużo zarobić. Wartość tych starych banknotów cały czas rośnie. Może masz je schowane w swoim domu? Kolekcjonerzy szukają jak najlepszych okazji, aby zakupić banknoty, które są warte fortunę. Taka jest obecnie jest ich wartość. Sprawdź, od czego ona zależy. Będziesz w szoku! Możesz za nie dostać sporo pieniędzy. Na ich cenę wpływa wiele czynników. Sprawdź szczegóły!

📢 Lech Poznań nie będzie mógł narzekać na warunki. Tak wygląda miejsce, w którym Kolejorz będzie szlifować formę Lech Poznań od 15 do 26 stycznia 2024 roku będzie przebywał na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort, położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Lechici oprócz dobrze zaopatrzonego ośrodka treningowego, który należy do resortu, będą mieli do dyspozycji wiele dogodności oraz pięknych widoków, które oferuje hotel.

📢 Oto mieszkanie Magdy Mołek. Takie ma gniazdko w Warszawie. Zobaczcie zdjęcia! [29.11.2023] Oto mieszkanie Magdy Mołek. Tak wygląda jej warszawskie gniazdko. Magda Mołek to polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna, a od pewnego czasu również youtuberka. Ma piękne mieszkanie w Warszawie. Hitem w jej czterech kątach jest kuchnia, nad którą internauci się wprost rozpływają. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek. 📢 Wielki finał akcji "Pierwszy krok wioślarski" w powiecie poznańskim. Zwycięzca bierze wszystko, czyli ergometr jedzie do SP 2 Plewiska W hotelu Sheraton w Poznaniu we wtorek wieczorem, 28 listopada, zakończyła się ósma edycja akcji "Pierwszy krok wioślarski", organizowanej przez Fundację Wielkopolskie Wioślarstwo, a wspieranej przez powiat poznański i Grupę Enea. W finale z udziałem 24 uczniów najlepsi okazali się zawodnicy ze Szkoły Podstawowej nr 2 Plewiskach i to właśnie do niej powędruję nagroda główna, czyli ergometr wioślarski.

📢 Matka bliźniąt zmarła, bo pielęgniarka pomyliła dawki leku. Sąd zadecyduje, czy rodzina 36-letniej Anny otrzyma zadośćuczynienie Anna Kołcz zmarła po skorzystaniu z usług kliniki medycyny naturalnej w Poznaniu. Kobieta osierociła dwójkę 8-miesięcznych bliźniąt. Za śmierć 36-latki odpowiedziała Lucyna P., pielęgniarka, która podła kobiecie kroplówkę. W Sądzie Okręgowym w Poznaniu zakończyła się sprawa o zadośćuczynienie za śmierć kobiety. Rodzina domaga się 1,8 mln zł. Orzeczenie w tej sprawie ma zapaść w grudniu.

📢 Nad jeziorem Maltańskim powstanie hotel. Miasto wydało pozwolenie na budowę 27 listopada Urząd Miasta Poznania wydał pozwolenie na powstanie na hotelu nad jeziorem Maltańskim. Przy Malta Ski, centralnie nad Maltą powstanie ogromny nowoczesny budynek. 📢 Ulica Kolejowa w Poznaniu na finiszu. Od 29 listopada dwukierunkowa na całej długości! Uwaga kierowcy - od środy 29 listopada na ulicy Kolejowej będzie przywrócony ruch dwukierunkowy na całej długości ulicy - i to w ramach już stałej organizacji ruchu. Trwają tam jeszcze odbiory techniczne i ostatnie prace wykończeniowe.

📢 Te imiona najczęściej nadawano dzieciom w PRL. Zobaczcie, jakie to imiona i jakie jest ich znaczenie Imię wraz z ewentualnym drugim imieniem i nazwiskiem stanowi sposób na naszą identyfikację. Tradycyjne polskie od lat są chętnie nadawane dzieciom. Aktualnie wraca "moda" na imiona naszych dziadków. Wiele imion jest ostatnio nadawanych rzadziej, ale były popularne w PRL. Zobaczcie, jakie imiona nadawano dzieciom przed kilkoma dekadami i jakie jest ich znaczenie. 📢 Sławomir Peszko - tak mieszka i żyje na co dzień. Zaglądamy do mieszkania byłego piłkarza Tak mieszka i żyje Sławomir Peszko tuż przed i po zakończeniu kariery piłkarskiej. Sławomir Peszko to były reprezentant Polski i czołowy piłkarz polskiej ligi. Mimo iż oczekiwano, że osiągnie w piłce więcej, kibice darzą go wielką sympatią. Na początku czerwca 2023 roku zdecydował się zakończyć piłkarską karierę. - Koniec to jednak równocześnie początek. Mogę Was zapewnić, że dopiero teraz będzie się działo - napisał na Instagramie Sławomir Peszko. Zobaczcie, jak mieszka i żyje jeden z ulubionych piłkarzy polskich kibiców.

📢 Tak wygląda ogród Kamila Stocha. Zobaczcie na zdjęciach ten piękny widok na Tatry Zobaczcie ogród Kamila Stocha z widokiem na Tatry. Nasz skoczek narciarski ma przepiękny dom we wsi Ząb na Pogórzu Gubałowskim, na Podhalu. Ma niecodzienne hobby. Jeśli tylko ma na to czas, uwielbia kosić trawę w swoim ogrodzie. A że ogród jest sporych rozmiarów, więc pracy ma sporo. W trakcie jazdy kosiarka może podziwiać przepiękne tatrzańskie widok. Zresztą przekonajcie się sami i zobaczcie te zdjęcia. 📢 Nowe muzeum w Poznaniu! Można w nim zobaczyć dawne magnetofony, wzmacniacze i głośniki Głośniki, magnetofony, wzmacniacze i radia wyprodukowane pod marką Unitry można podziwiać w nowym muzeum przy ul. Bronowej 3 w Poznaniu. Najbliższa okazja, by je zobaczyć już w ten weekend. 📢 Trasą kórnicką jeżdżą już tramwaje! Na razie testowe, ale wkrótce pasażerowie będą dojeżdżać do os. Lecha Cztery przystanki, siedem tramwajów, jeden dzień testów – na trasie kórnickiej, na odcinku między Posnanią a osiedlem Lecha, trwa testowanie jej torowiska, trakcji i zachowania tramwajów na niej. Byliśmy na pokładzie jednego z tramwajów – test wypadł bardzo dobrze, pasażerowie mogą mieć nadzieję, że w grudniu połączenie będzie uruchomione.

📢 Kupujesz boczniaki? A możesz mieć własne. Te grzyby łatwo wyhodujesz, albo zbierzesz. Sprawdź, gdzie ich szukać, bo już rosną Boczniaki ostrygowate to jedne z bardziej popularnych grzybów. Przeważnie kupujemy je w sklepach, ale te grzyby można też samodzielnie uprawiać. W dodatku boczniaki także rosną „dziko”, a pojawiają się późną jesienią. Sprawdź, jak uprawiać boczniaki, ale też jak je zbierać i gdzie ich szukać oraz z czym można pomylić te grzyby.

📢 Lech Poznań objął patronatem kolejny wielkopolski klub. To beniaminek czwartej ligi Po Kani Gostyń oraz Polonii Środa Wielkopolska - Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski została objęta oficjalnym patronatem przez Lecha Poznań. - Umowa z najlepszym wielkopolskim klubem, który jest wizytówką naszego regionu to cenny krok naprzód - powiedział na klubowej stronie Kolejorza prezes zarządu beniaminka IV ligi Mariusz Kwiecień.

📢 Parking przy jednej z największych przychodni w Poznaniu stanie się płatny. "Nigdzie nie jest napisane, że należy się wam darmowy parking" Parking przed przychodnią przy ulicy Opolskiej w Poznaniu ma stać się płatny - tak zdecydował ZKZL, który administruje budynkiem przychodni. W ten sposób parkowanie ma zostać uporządkowane, a miejsca będą bardziej dostępne. Nie oznacza to jednak, że okoliczni mieszkańcy nie będą już mogli korzystać z parkingu. 📢 Zespół ABBA - tak teraz wyglądają członkowie zespołu. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków zespołu rozeszły się już w 1982 roku, ich przeboje nadal grywane są w stacjach radiowych na całym świecie. Sprawdźcie, jak przez lata zmienili się członkowie zespołu ABBA!

📢 Wynosili sejfy w środku nocy. Przestępczy duet wpadł na gorącym uczynku w Przeźmierowie Policjanci z Poznania zatrzymali na gorącym uczynku przestępczą parę, która w nocy włamała się do jednej z firm w rejonie Przeźmierowa. Ich łupem padły dwa sejfy. 20-letnia kobieta i 48-letni mężczyzna usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu.

📢 Kibice Lecha Poznań nie pozostawiają złudzeń. Wypowiedzieli się na temat pracy trenera Johna van den Broma Czarne chmury pojawiły się nad trenerem Lecha Poznań - Johnem van den Bromem. Holender nie cieszy się dobrą opinią wśród kibiców Kolejorza, którzy coraz głośniej domagają się zwolnienia holenderskiego szkoleniowca. Obecnie taki scenariusz nie jest brany pod uwagę (a na pewno nie przed końcem 2023 roku). Przed Kolejorzem jeszcze 4 mecze i to one dadzą odpowiedź na pytanie, czy 57-latek pozostanie na tej funkcji w trakcie trwania rundy wiosennej.

📢 Te osoby dostaną trzynastą pensję. Wiemy, kiedy będą wypłacane trzynastki Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule. 📢 Oto osoby, które nie powinny jeść mandarynek. Im mogą one szkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Skandaliczne przejście w remontowanym centrum Poznania. Mieszkańcy kamienicy mogą wpaść do wykopu Na remontowanej ulicy Kantaka w Poznaniu, przy jednej z kamienic, powstał wykop, który utrudnia wyjście z budynku. Robotnicy ustawili nad wykopem kładkę, jednak jest ona tak zabezpieczona, że nietrudno o upadek wprost do głębokiego wykopu.

📢 Oto horoskop finansowy na grudzień 2023. Oni powinni zagrać w Lotto Co gwiazdy przygotowały dla nas na grudzień 2023 roku? Tego można się dowiedzieć z horoskopu finansowego. Horoskop to przepowiednia dotycząca przyszłości, ale także przeszłości i teraźniejszości. Nas jednak najbardziej interesuje to co dopiero przed nami. Zobaczcie, które znaki zodiaku w grudniu mają szansę na dodatkowy zastrzyk gotówki. 📢 Oto najbardziej leniwe znaki zodiaku. Oni nie będą pomocni przy świątecznych porządkach Na tapczanie siedzi leń - brzmi jeden z popularniejszych wierszy dla dzieci. Jak się okazuje miłośników siedzenia na kanapie jest zdecydowanie więcej i może mieć na to wpływ gwiazda pod którą się urodzili. Wskazuje się, ze niektóre znaki zodiaku są bardziej leniwe od innych. Zobaczcie, które znaki nie przepadają za codziennymi obowiązkami.

📢 Kibice Lecha Poznań rozczarowani i zziębnięci. Nie tak miał wyglądać ten wieczór na Enea Stadionie. Zobacz zdjęcia Dla fanów Lecha Poznań niedzielny wieczór przy Bułgarskiej nie mógł zakończyć się gorzej. Ich ulubieńcy nie sprostali drużynie, która w tym roku zaliczyła zaledwie jedno wyjazdowe zwycięstwo. Widzew Łódź w doliczonym czasie gry wypunktował Kolejorza dwoma golami, wygrywając z poznaniakami 3:1. Rozczarowani i zmarznięci kibice opuszczali Enea Stadion jeszcze przed ostatnim gwizdkiem. 📢 Januszowa wigilia w Poznaniu. Poszli z własnymi kanapkami i grzańcem na Betlejem Poznańskie Poznańska Młodzież Wszechpolska poszła za namową prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka i zabrała na Betlejem Poznańskie własny prowiant. Był grzaniec z termosa, kanapki, kabanosy, a nawet słoik z domowej roboty przetworami. 📢 Katarzynki 2023. "Wspomnienia wracają" Poznaniacy zachwyceni paradą tramwajów. Zobacz zdjęcia! Parada tramwajów była wspaniałym wydarzeniem. W zajezdni przy ul. Madalińskiego spotkaliśmy dziesiątki osób, które fascynują się tramwajami. Głównie były to dzieci. Mieszkańcy podzielili się z nami również wspomnieniami związanymi z tymi pojazdami. Pani Izabela opowiedziała o wykolejeniu drewnianym tramwajem.

📢 Poznań to jest miasto doznań! Oto 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! 📢 Kto według nas zarabia za dużo? Zobacz, jak Polacy postrzegają różne zawody Czy wiesz, jak Polki i Polacy postrzegają dziś stanowiska pracy związane z różnymi branżami, a które profesje uznajemy za najbardziej wymagające, stresujące czy dochodowe? Konsultanci serwisu Cveasy.pl próbowali to ustalić. 📢 Cringe, bambik i delulu. Trwa głosowanie na Młodzieżowe Słowa Roku 2023. Niektóre propozycje trudno zrozumieć! Właśnie zakończył się pierwszy etap plebiscytu PWN Młodzieżowe Słowo Roku 2023. Z prawie 18 tysięcy słów wybrano 20, na które mogą teraz głosować internauci. Wśród propozycji znalazły się m.in. takie określenia jak odklejka, bambik, cringe, imo czy delulu. Co one oznaczają? Sprawdziliśmy!

📢 Dlaczego potrzebujemy ekonomii społecznej? W centrum ekonomii społecznej stoi człowiek. Ta forma działania skupia się na wsparciu osób, które są w potrzebie, to znaczy m.in. wsparciu osób z niepełnosprawnościami, starszych czy bezrobotnych. Ważnym działaniem w tym kontekście jest reintegracja, czyli np. znalezienie zatrudnienia i ponowne włączenie do społeczeństwa. 📢 Paragony grozy w Poznaniu! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile! Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach!

📢 Oto najbardziej ambitne znaki zodiaków według horoskopu. Jesteś na liście? Horoskop to przepowiednia zapisana w gwiazdach, może dotyczyć naszej przyszłości zarówno tej bliskiej jak i dalekiej. Z horoskopu możemy również dowiedzieć się jacy jesteśmy. Czy jesteśmy wierni, czy zdradzamy, czy lubimy samotność, czy mamy pecha? Tego wszystkiego możemy dowiedzieć się z naszego znaku zodiaku. Zobaczcie, które spośród dwunastu znaków zodiaku uznawane są za najbardziej ambitne.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [23.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia! 📢 Takie dodatki na święta dostaną pracownicy w 2023 roku. Zobacz ile świątecznej premii dostaniemy Przed nami intensywny czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. To czas wzmożonych wydatków. Prezenty, ozdoby czy przygotowanie światy to nie lada wydatek dla domowego budżetu. Podreperowaniem domowego budżetu będą świąteczne premie, które pracodawcy co roku wypłacają w okresie Bożego Narodzenia. Ile dostaniemy w 2023 roku? Sprawdzamy.

📢 Prosta czynność, niezwykły efekt – jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój? W świecie, gdzie ekran często zastępuje bliskość, istnieje magiczny klucz, który otwiera dziecięce umysły i serca – to książka. Wartościowa literatura nie tylko rozpala wyobraźnię najmłodszych. Uczy języka, logicznego myślenia i empatii. Potrafi też łączyć pokolenia. W polskich domach, szkołach i bibliotekach trwa czytelnicza rewolucja. Za sprawą kampanii „Mała książka – wielki człowiek” dorośli przypominają sobie o tym, jak dużą moc ma prosta czynność – czytanie dzieciom książek.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [11.11.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak wyglądał dworzec Poznań Główny. Został zamknięty 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Oto wyjątkowe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu.

