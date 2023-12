Prasówka 31.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szybkie i łatwe dania na sylwestra. TOP25 przepisów na pyszne przekąski, które umilą wam sylwestrową noc - koniecznie spróbujcie!”?

📢 Oto Oliwia, córka Anny Przybylskiej, na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! [31.12.2023] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [31.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Oto dom Anny i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Aktualnie są na etapie remontów. Zobaczcie zdjęcia! [31.12.2023] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Tak mieszka Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [31.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Oto dom Ewy z "Rolnik szuka żony 10". Okna zdobią szare zasłony. Mamy zdjęcia! [31.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 W tych miejscach kręcono film "Żona dla Australijczyka". Zobaczcie zdjęcia [31.12.2023] Oto miejsca, w których kręcono film "Żona dla Australijczyka". To kultowa polska komedia, którą wyreżyserował Stanisław Bareja. Zdjęcia do filmu kręcono w Gdańsku i w Gdyni oraz w Konstancinie-Jeziornie. Sławomir Szeliga z Inowrocławia od lat podąża śladami plenerów znanych ze słynnych polskich filmów i seriali. Tym razem wraz z rodziną podróżował śladami filmu "Żona dla Australijczyka". Zobaczcie, co odnaleźli Szeligowie z Inowrocławia. Mamy zdjęcia!

📢 W takim domu mieszkają Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [31.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkają Klaudia i Valentyn z "Rolnik szuka żony". To sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Niedawno oświadczył się Klaudii, a ona oświadczyny przyjęła. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony". 📢 Nicola z "Rolnik szuka żony 10" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [31.12.2023] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [31.12.2023] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 "Rolnicy. Podlasie". Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy. Zobaczcie zdjęcia domu! [31.12.2023] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Sylwester 2023: Zobacz najlepsze memy i demotywatory o tym, jak Polacy zamierzają witać nowy rok 2024 Sylwester to jedyna taka zabawa w roku. Nic zatem dziwnego, że oczekiwania często rozmijają się z rzeczywistością, co zaowocowała wysypem internetowych memów i demotywatorów. Zobacz te najlepsze i najbardziej śmieszne obrazki znalezione w sieci. 📢 75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać - zobacz Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu w latach 70. Jedna rzecz zaskakiwała! O co chodzi? Sprawdź archiwalne zdjęcia! Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta powoli zbliża się do końca. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobaczcie galerię zdjęć!

📢 Życzenia noworoczne 2024. Wierszyki, SMS, śmieszne, poważne i krótkie życzenia na Nowy Rok i sylwestra! Wyślij bliskim lub znajomym Życzenia noworoczne to piękna tradycja. Przygotowaliśmy dla Was krótkie wierszyki, śmieszne, poważne i piękne życzenia na Sylwestra 2023 i Nowy Rok 2024. Wyślijcie je bliskim lub znajomym za pomocą SMS, Messengera, e-maila czy po prostu złóżcie osobiście!

📢 Kup tanio mieszkanie od wojska! Ceny są bardzo atrakcyjne. To najnowsze oferty od Agencji Mienia Wojskowego. Zobacz zdjęcia! Szukasz mieszkania w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Sprawdź, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Przystanek między robotami drogowymi. Tak teraz wygląda centrum Poznania! Tu samochód, tu tramwaj, tu koparka. A pośrodku tego wszystkiego ludzie czekający na przystanku. Ulica 27 grudnia cały czas jest remontowana, jednak ruch odbywa się już na całego! Jak teraz wygląda centrum Poznania? Nasz fotoreporter to sprawdził. Zobacz galerię zdjęć!

📢 Najlepsze życzenia noworoczne 2024. Zabawne, krótkie, wzruszające oraz wierszyki SMS i śmieszne obrazki. Czego życzyć na Nowy Rok? Krótkie, zabawne, poważne, rymowane, idealne do wysłania w formie SMS. Napisanie życzeń noworocznych swoim bliskim nie musi sprawiać kłopotu. Jeżeli nie masz pomysłu na życzenia z okazji Nowego Roku, a nawet nie wiesz, czego życzyć, to koniecznie przeczytaj nasze propozycje! Zebraliśmy najlepsze życzenia noworoczne 2024 oraz najśmieszniejsze obrazki!

📢 Mosty Berdychowskie w Poznaniu coraz bliżej! Tak teraz wygląda to miejsce. Trwają roboty budowlane. Zobacz niezwykłe zdjęcia Trwa budowa tzw. mostów berdychowskich w Poznaniu. Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstaną dwa mosty dla pieszych i rowerzystów. Obecnie prowadzone są głównie roboty ziemne. Jak teraz wygląda ten teren? Mamy zdjęcia naszego fotoreportera. Wśród nich także takie wykonane z lotu ptaka.

📢 Krzyżacki szeląg i naczynia sprzed wieków. Odkrycie kaliskich archeologów Krzyżacki szeląg z czasów Michała I Küchmeistera, kopiejkę z 1860 roku oraz naczynia średniowieczne i nowożytne odkryli kaliscy archeolodzy podczas badań, które prowadzili przy ulicy Garncarskiej w Kaliszu.

📢 10 najładniejszych i najlepiej zlokalizowanych stadionów piłkarskich w Wielkopolsce. Nie zgadniecie, kto znalazł się na podium [Ranking] Nasz region skrywa w sobie wiele wyróżniających się obiektów piłkarskich zachwycających m.in. świetnym położeniem czy nowoczesną infrastrukturą. Wielkopolskie stadiony w małych miejscowościach posiadają również bardzo ciekawą historię, którą postanowiliśmy przybliżyć w zestawieniu najlepiej położonych obiektów piłkarskich w naszym regionie. Oto nasz subiektywny ranking. 📢 Oto Poznań miasto doznań! Zobacz 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Szok! Tak wyglądał Poznań w 2002 roku. Jak zmieniło się miasto? Oto wyjątkowe zdjęcia! Znów zajrzeliśmy do naszego fotograficznego archiwum. Tym razem postanowiliśmy pokazać Wam (a w zasadzie przypomnieć!), jak wyglądał Poznań na początku XXI wieku. Zobaczcie sami, jak zmieniło się miasto. Jest za czym tęsknić? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia stolicy Wielkopolski z 2002 roku. Zapraszamy na sentymentalną podróż w czasie! 📢 Oto 15 najśmieszniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Wprawiają w osłupienie Niektóre nazwy miejscowości potrafią wprawić w osłupienie. Inne powodują, że na twarzy pojawia się szeroki uśmiech. Stworzyliśmy subiektywne zestawienie 15 najśmieszniejszych i najzabawniejszych nazw wsi w Wielkopolsce. Czy mieszkańcy są dumni, że tam żyją? W niektórych przypadkach sprawa może wydawać się dyskusyjna. Czy Ty chciałbyś tam mieszkać? Przejdź do galerii i sam się przekonaj. Sprawdź naszą listę!

📢 Oto popularne poznańskie obelgi! Poznaj niegrzeczną listę. Takimi słowami obrazisz poznaniaka i poznaniankę! Wyzwiska są mało kulturalne, ale większości z nas zdarza się ich używać... Dlatego wyzwiska wykształciły się nie tylko w każdym języku narodowym, ale też w gwarach i językach lokalnych. W gwarze poznańskiej również nie brakuje słów, którymi poznaniacy się wzajemnie okładają, kiedy tracą do kogoś cierpliwość lub zwyczajnie chcą kogoś obrazić. Poznaj poznańskie wyzwiska! Kliknij w "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Brutalny atak w Ostrowie Wielkopolskim. 17-latka rzuciła się z nożem na swoją 67-letnią babcię. Dziewczyna usłyszała zarzuty Prokuratura wszczęła śledztwo ws. zaatakowania nożem 67-letniej kobiety przez jej 17-letnią wnuczkę – poinformował w piątek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler. 📢 Gdzie w Poznaniu można spędzić sylwestra? Oto przewodnik po noworocznych wydarzeniach! Władze miasta Poznania czwarty rok z rzędu nie zdecydowały się na organizację miejskiego sylwestra. W tym roku zabraknąć może również kultowego sąsiedzkiego sylwestra na Łazarzu. Gdzie w takiej sytuacji w Poznaniu można spędzić noc sylwestrową?

📢 Dobra wiadomość dla studentów! Przyszło dofinansowanie na DS Jowita! Uniwersytet im. Adama Mickiewicza poinformował o otrzymaniu dużego dofinansowania na organizację konkursu architektonicznego na remont domu studenckiego znajdującego się w centrum Poznania. 📢 Po silnych opadach śniegu i deszczu targowisko miejskie w Łobżenicy znalazło się pod wodą Władze gminy Łobżenica podjęły kroki, by przeciwdziałać sytuacji, jednak woda ustępuje powoli. Wystąpiły też z apelem do handlujących na targowisku w tym mieście. - Prosimy o rozważenie konieczności targowania w nadchodzącą niedzielę - w komunikacie podaje łobżenicki magistrat.

📢 39. Bieg Sylwestrowy na Malcie z udziałem prawie 500 zawodników. Na starcie rozgrzewka i słońce, a na mecie Mikołaj i ciepła herbata Prawie 500 zawodników wystartowało w 39. edycji Biegu Sylwestrowego na poznańskiej Malcie. W zawodach kończących sezon biegowy nie zabrakło akcentów noworocznych, Mikołaja, ciepłej herbaty i słońca, które podobnie jak rok temu znów było sprzymierzeńcem biegaczy.

📢 Ewakuacja Poczty Polskiej w Wągrowcu. Na miejsce jedzie specjalistyczna grupa chemiczna z Poznania Ewakuowane zostało kilkanaście osób z budynku Poczty Polskiej w Wągrowcu. Przebywający personel i klienci zaczęli czuć duszności. Na miejscu pracują już strażacy. Do Wągrowca została wysłana specjalistyczna grupa chemiczna z Poznania. 📢 Sylwester miejski 2023/2024: Zakopane, Kraków, Gdańsk, Białystok, Wrocław, Warszawa. Gdzie się odbędzie, a gdzie odwołano imprezę? Sylwester 2023/2024 zbliża się wielkimi krokami. Wielu Polaków lubi go spędzać hucznie, na miejskich imprezach, które przed pandemią były organizowane w wielu polskich miastach. Władze niektórych miejscowości zrezygnowały z organizacji noworocznej imprezy – nie oznacza to jednak, że w tym roku nie odbędzie się żaden miejski sylwester. Sprawdziliśmy, w których miastach będzie można powitać Nowy Rok. 📢 Sylwestrowe zmiany w komunikacji miejskiej. Jak będzie działać transport publiczny? W sylwestra oraz pierwszego dnia nowego 2024 roku komunikacja miejska będzie działać według zmienionego rozkładu. Jak będą kursować autobusy oraz tramwaje w okresie sylwestrowo-noworocznym?

📢 Straszne odkrycie podczas pożaru na działkach! Znaleziono zwłoki mężczyzny Strażacy gaszący pożar, który wybuchł na jednej z działek w Brokęcinie (woj. wielkopolskie), dokonali makabrycznego odkrycia. W pobliskim budynku znaleźli zwłoki mężczyzny, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Tragiczny wypadek w powiecie nowotomyskim. Nie żyje 27-letnia rowerzystka Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek, 29 grudnia, w powiecie nowotomyskim. Na drodze łączącej Trzciel i Miedzichowo zginęła 27-letnia rowerzystka.

📢 Tak pięknie wyglądał kiedyś Poznań! Od tego czasu wiele się zmieniło! Dotarliśmy do wyjątkowego archiwum Bez Fontanny Wolności, ale za to z Wieżą Górnośląską i Powszechną Wystawą Krajową. Taki Poznań odszedł już w zapomnienie, a od tego czasu w mieście bardzo wiele się zmieniło. Dotarliśmy do wyjątkowego archiwum fotograficznego Henryka Poddębskiego, dzięki któremu możemy się przekonać, jak wyglądał Poznań w latach 1929 i 1933. Zapraszamy Was na wyjątkową podróż w czasie! Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia. 📢 Regionalne rozgłośnie Polskiego Radia postawione w stan likwidacji. W tym Radio Poznań! Zgodnie z decyzją podjętą przez Bartłomieja Sienkiewicza, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, wraz z dniem 29 grudnia, zadecydowano o likwidacji 17. spółek regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Decyzję te poprzedziło postawienie w stan likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz PAP.

📢 „Ludzie nigdy nie wstydzili się bawić do disco polo”. Wodzirej o tym, jak bawią się Polacy Łukasz „Komar” Muszyński jest wokalistą, aktorem, prowadzi zajęcia ze śpiewu, ale przede wszystkim jest wodzirejem – przewodniczy imprezom. Jego ulubioną muzyką podczas zabaw są kawałki z lat 90. czy dwutysięcznych. - Jest to dla mnie taka muzyka, która najbardziej do mnie przemawia. Dzisiejsza muzyka nie do końca jest w moim guście – mówi. 📢 Nie żyje prof. Marceli Kosman z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. "Wychowawca wielu pokoleń studentów" Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM poinformował, że zmarł prof. dr hab. Marceli Kosman. "Odszedł szanowany uczony i nauczyciel akademicki, wychowawca wielu pokoleń studentów". 📢 Te osoby nie dostaną podwyżki w 2024 r. Sprawdź, czy nie należysz do pracowników zatrudnionych w tych zawodach Wysokie zarobki - kto nie marzy o tym, żeby dobrze zarabiać? Od 1 stycznia 2024 pewne zawody i osoby w nich zatrudnione mają dostawać wyższe wynagrodzenia. Podwyżki płac dla nauczycieli i podwyżki mundurowych zostały zagwarantowane w ustawie budżetowej. Jednak nie każdy dostanie podwyżkę. Kto nie będzie mógł liczyć na lepsze pieniądze? Wzrost wynagrodzeń jest przewidziany tylko dla pewnych pracowników.

📢 Po stu latach otwarto grób gen. Józefa Wybickiego w Brodnicy. Archeolodzy zarejestrowali, co znajduje się we wnętrzu grobowca Już informowaliśmy o tym, że historycy oraz archeologowie chcą zajrzeć do grobowca generała Józefa Wybickiego w Brodnicy. Pierwsze wykopy odbyły się jeszcze przed świętami, były to wykopy sondażowe, natomiast w piątek 29 grudnia udało się nie tylko odsłonić sklepienie grobowca, ale i zobaczyć, co znajduje się wewnątrz grobu, gdzie pierwotnie został pochowany autor słów hymnu polskiego.

📢 Pożar komisu samochodowego w Swarzędzu. W ogniu stanęły pojazdy i budynek! Do zdarzenia doszło w Swarzędzu, około godziny 16:00. Przyczyny pożaru nie są znane, wiadomo jednak, że całkowitemu spaleniu uległ budynek oraz trzy samochody. 📢 Zabójstwa, gwałty, wypadki. Najgłośniejsze wyroki wydane w Wielkopolsce w 2023 roku Koniec roku to zawsze czas podsumowań. Mijający rok był pełen bulwersujących spraw, które znalazły swój finał w sądach. Zapadły wyroki nieprawomocne, ale też te ostateczne. Na wieloletnie kary więzienia zostali skazani sprawcy brutalnych zabójstwa, gwałtów, czy wypadków drogowych. Przypominamy głośne wyroki, które zapadły w 2023 roku w Wielkopolsce.

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje na co dzień marszałek sejmu. Tak mieszka Szymon Hołownia z ukochaną żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu. 📢 Paznokcie brokatowe na sylwestra to strzał w dziesiątkę. Sprawdź modne i piękne inspiracje na manicure Paznokcie brokatowe to jeden z najpopularniejszych wzorów manicure. Sprawdzają się na różnorodne okazje, ale warto o nich pamiętać w szczególności przed sylwestrem oraz karnawałem. Jak się okazuje, brokat ma wiele odsłon i można za jego pomocą tworzyć rozmaite zdobienia, od delikatnych, po rzucające się w oczy wzory. Spójrz na poniższe inspiracje i śmiało sięgaj po nie w najbliższym czasie!

📢 Warta Poznań traci menadżera do spraw sportu. Umowa nie zostanie przedłużona Rafał Grodzicki nie będzie dłużej piastował funkcji menadżera do spraw sportu w Warcie Poznań. Klub z Dolnej Wildy postanowił nie przedłużać wygasającej umowy z byłym piłkarzem ekstraklasy. Zieloni po raz kolejny w krótkim odstępie czasu będą musieli poszukać osoby odpowiedzialnej m.in. za przeprowadzanie transferów w klubie. 📢 Policjanci z Tarnowa Podgórnego przewozili zatrzymanego mężczyznę. "Wyglądało to tak, jakby policjant go uderzał". Jest stanowisko policji Zatrzymany mężczyzna, przewożony w radiowozie przez policjantów z Tarnowa Podgórnego, był bity przez funkcjonariusza? Takie podejrzenia miał kierowca samochodu, który jechał za radiowozem. Zdarzenia nagrał telefonem. Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji wyjaśnia, co zaszło. 📢 Koszmar psów rasy Cane Corso spod Pleszewa. Zwierzęta bardzo powoli dochodzą do siebie. Była właścicielka zgotowała im prawdziwe piekło W połowie grudnia w Kuczkowie pod Pleszewem odbyła się szokująca interwencja służb mundurowych, weterynaryjnych i pracowników urzędu. Wspólna akcja pozwoliła uratować siedem psów. Sześć psów rasy Cane Corso trafiło pod opiekę Fundacji Cane Corso Rescue Poland. Buldog francuski trafił do kolejnego stowarzyszenia. Kobieta, do której należały zwierzęta, zrzekła się ich.

📢 Podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu wypożyczonych zawodników Lecha Poznań. "Trener Galca mocno z nim jechał" „Niebiesko-biała obserwacja” ma na celu podsumowanie sytuacji klubowej, a także gry lechitów, którzy zostali wypożyczeni do innych zespołów. Czterech zawodników Lecha Poznań zostało wypożyczonych w rundzie jesiennej. Dwóch z nich zagrało w klubach z PKO BP Ekstraklasy (Filip Borowski oraz Krzysztof Bąkowski), a pozostała dwójka w zespołach z Fortuna 1. ligi (Jakub Antczak oraz Antoni Kozubal). Postanowiliśmy podsumować występy młodych lechitów, opierając się na wypowiedziach ekspertów, trenerów, a także danych z serwisu WyScout. W galerii opisaliśmy zmagania trójki z nich: Filipa Borowskiego, Antoniego Kozubala i Jakuba Antczaka.

📢 Lech Poznań znalazł się na zakręcie. Oto nasze wnioski po kiepskiej jesieni Na ten sezon kibice Lecha czekali z dużymi nadziejami. Celem była faza grupowa Ligi Konferencji i walka o mistrzostwo Polski. Pierwsza część sezonu zakończyła się rozczarowaniem. Efektem było zwolnienie trenera Johna van den Broma. Holendra nie broniły ani wyniki, ani styl gry zespołu. Strata do lidera jest spora, bo wynosi aż 8 punktów. Na arenie międzynarodowej Kolejorz poniósł klęskę, która będzie przypominana przez wiele lat. Wniosków po tych ostatnich kilku miesiącach jest więcej. Prezentujemy je, by podsumować dokonania poznańskiego klubu w tej części rozgrywek.

📢 Dni wolne w 2024 roku. Jak wypoczywać dłużej wykorzystując jak najmniej urlopu? Oto urlopowe układanki Urlop zaplanowany tak, by wykorzystać święta państwowe pozwala zyskać dłuższe okresy nieprzerwanego wypoczynku. W 2024 roku kalendarz raczej sprzyja takim operacjom. 📢 Najsłynniejszy film z otwierania szampana jest z Kielc! Przed sylwestrem warto obejrzeć zabawny "instruktaż". Zobacz film i zdjęcia Nie ma chyba osoby, która choć raz nie obejrzałaby słynnego filmu z otwierania szampana. Jest rok 1997, a przy stole siedzi zwyczajna, polska rodzina. Najpierw butelkę z szampanem próbuje otworzyć syn, ale ta ani drgnie. Zaczyna pomagać mu ojciec i po chwili piana idzie w górę zalewając pokój. Filmik stał się w sieci viralem i ma miliony wyświetleń. Okazuje się, że rodzina ta mieszka w… Kielcach. Na chwilę przed sylwestrem przypominamy, jak doszło do słynnego wydarzenia sprzed lat.

📢 Nowa wojewoda wielkopolska oficjalnie przywitała się z mieszkańcami. Agata Sobczyk do urzędu przyjechała autobusem MPK Nowym wojewodą wielkopolskim została Agata Sobczyk. Wcześniej była ona związana ze Stowarzyszeniem Polska 2050. W wyborach parlamentarnych kandydowała do Sejmu z poznańskiej listy Trzeciej Drogi. Swój urząd objęła ona 28 grudnia, a z mieszkańcami i współpracownikami przywitała się 29 grudnia rano. Do pracy przyjechała autobusem MPK.

📢 Jedna z najstarszych restauracji w Poznaniu kończy działalność. "Złota Kaczka" karmiła mieszkańców przez 45 lat! "To był wspaniały czas" To koniec "Złotej Kaczki" w Poznaniu. Restauracja, której specjałem była kaczka pieczona w jabłkach i czernina, zamyka się na dobre. W czwartek, 28 grudnia poinformowali o tym właściciele. Lokal działał przy Głogowskiej 123 przez 45 lat! 📢 Nauczą poznaniaków, jak wbić gwóźdź i zrobić rosół. Na Jeżycach powstanie Koło Gospodyń i Gospodarzy Miejskich Zrobienie rosołu czy wbicie gwoździa to ważne umiejętności przydatne każdemu. Jednak w Kole Gospodyń i Gospodarzy Miejskich można będzie nauczyć się o wiele więcej - jak zrobić sushi, kuchnie kirgiską czy nawet stół. Planują płatne i bezpłatne warsztaty dla każdego.

📢 Tysiące rac zapłonęło w centrum Poznania! Kibice Lecha uczcili 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia Punktualnie o godzinie 16:40 cały Poznań stanął na chwilę, aby upamiętnić ofiary oraz bohaterów Powstania Wielkopolskiego. 27 grudnia 2023 obchodzimy jej 105. rocznicę. Jak co roku, udział w wydarzeniu wzięli kibice Lecha Poznań, którzy stworzyli na ulicach miasta iluminację stworzoną z tysięcy rac. Ta powróciła na swoją pierwotną trasę. 📢 Powstańcy na Starym Rynku w Poznaniu. Mieli armatę i samolot Fokker. Trwają obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego Trwają obchody 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W środę Poznaniu otwarte było Muzeum Powstania Wielkopolskiego, a wstęp tam, z okazji Narodowego Dnia Pamięci Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego był bezpłatny. Żywą lekcję historii zapewniali też na Starym Rynku rekonstruktorzy historyczni.

📢 Zmiany dla kierowców w 2024 roku. To zmieni się w przepisach Konfiskata pojazdu pijanym kierowcom, utworzenie stref czystego transportu czy nowe przepisy dotyczące rejestracji pojazdów. To tylko niektóre ze zmian na jakie muszą przygotować się kierowcy. Co jeszcze zmieni się w przepisach? 📢 Piękne życzenia na Boże Narodzenie 2023. Oto ładne życzenia świąteczne. Wesołe, poważne, śmieszne obrazki i SMS. Zobacz i wyślij! Przygotowaliśmy dla Was najlepsze życzenia świąteczne. Czego życzyć na Boże Narodzenie 2023? Prezentujemy ładne życzenia świąteczne, tradycyjne i poważne, a także wesołe. Znajdziecie tu również życzenia SMS oraz śmieszne obrazki. Wybierzcie te, które podobają się Wam najbardziej i wyślijcie je do swoich znajomych oraz bliskich. 📢 Wraz z narodzinami dziecka rodzi się matka i cała rodzina. To wyjątkowy moment Narodziny dziecka bywają różne. Mogą być łatwe, mogą być bolesne. Każda ciąża może być inna - jedna przebiegać bezproblemowo, innej mogą towarzyszyć powikłania. I przede wszystkim każda mama jest inna, bo każda ma swój bagaż doświadczeń i swoją historię. To, co je łączy, to fakt, że każda z nich narodziny nazywa cudem. Mało tego, o cudzie narodzin mówią też same położne, które w swojej pracy obecne są przy nawet kilku porodach dziennie.

📢 Robią wrażenie! Oto popularne szopki bożonarodzeniowe w Poznaniu. Zobacz zdjęcia W poznańskich kościołach podziwiać możemy szopki bożonarodzeniowe. Budowie tej jednej z największych w Europie zlokalizowanej przy placu Bernardyńskim w kościele pw. św. Franciszka Serafickiego, przewodniczył w tym roku gwardian o. Hieronim. 📢 Tyle zostało z Biedronki w Mieścisku po wielkim pożarze! Co dalej ze sklepem? Zobacz zdjęcia Market Biedronka w Mieścisku stanął w ogniu. Pożar wybuchł ok. 16.00 w sobotę, 23 grudnia. Z relacji ogn. Piotra Kaczmarka, oficera prasowego KP PSP w Wągrowcu, na miejscu walczyło z ogniem 18 jednostek straży pożarnej z okolicy. Wezwania służb dokonała kierowniczka marketu.

📢 Oto Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [22.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku. Zobaczcie, na kogo czekają wielkie pieniądze Pieniądze, pieniądze - śpiewano niegdyś w musicalu "Metro". I choć nie są w życiu najważniejsze, to warto je mieć. Już niedługo przekonają się o tym niektóre znaki zodiaku. 2024 rok będzie sowity. Kto może spodziewać się zastrzyku gotówki już w styczniu 2024 roku? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Oto horoskop finansowy na nowy rok. Te znaki zodiaku będą bogate w 2024 roku. 📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [21.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Jest opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Sprawdź Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Zaniemówisz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Mieszkasz tu? Takie są najmniejsze gminy wiejskie w Wielkopolsce. Niektóre z nich mają mniej niż 50 km². Poznaj ranking Mówiąc o najmniejszych gminach w Wielkopolsce zazwyczaj mamy na myśli te słabo zaludnione. Postanowiliśmy sprawdzić, które gminy wiejskie w naszym województwie są najmniejsze pod względem powierzchni. Najmniejsza z nich ma zaledwie 44,06 km²! Zestawienie przygotowaliśmy na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Przejdź do galerii i sprawdź ranking małych gmin wiejskich w Wielkopolsce. 📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 Tak podróżuje Patrycja Tuchlińska. Partnerka Józefa Wojciechowskiego pokazuje prywatne zdjęcia z luksusowych miejsc Józef Wojciechowski i młodsza o 48 lat Patrycja Tuchlińska są razem od pięciu lat. Razem ze swoim 2-letnim synkiem Augustem mieszkają w ogromnej, luksusowej wilii nad Zalewem Zegrzyńskim. Często jednak opuszczają swoją posiadłość i podróżują po Polsce i świecie. Deweloper ma nawet swój prywatny helikopter, którym zabiera rodzinę do Hotelu Czarny Potok, którego jest właścicielem. Będąc w egzotycznych krajach, bywają drogich restauracjach, hotelach i wypoczywają na lazurowych wybrzeżach.

📢 Rozpoczął się wojewódzki etap Plebiscytu Sportowego. Już w piątek, 29 grudnia, poznamy zwycięzców! Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 Tak obecnie wygląda Stary Rynek w Poznaniu. Turyści i mieszkańcy przeciskają się między barierkami Żeby było ładniej, trzeba się przemęczyć. Poznaniacy męczą się więc z remontem Starego Rynku od wielu miesięcy. Oficjalny termin jego zakończenia zbliża się nieubłaganie, dlatego na płycie ruszyły w październiku intensywne prace. Tymczasem mieszkańcy i turyści cierpliwie lawirują między kałużami i barierkami. Tym zmaganiom przyjrzał się nasz fotoreporter, który odwiedził w ubiegłym tygodniu z aparatem budowlańców i restauratorów. Zobacz, jak obecnie wygląda Stary Rynek w Poznaniu. 📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście.

📢 Oto największe gminy w Wielkopolsce. Sprawdź, czy Twoja jest w TOP20! Po cieszącym się dużym zainteresowaniem rankingu wielkopolskich powiatów, kontynuujemy naszą zabawę. Dziś sprawdzamy powierzchnie wielkopolskich gmin i publikujemy ranking 20 największych. 📢 Szalone lata 90. w Poznaniu na zdjęciach. Poznajesz te miejsca? Tak kiedyś wyglądało miasto! Poznań w latach 90. wyglądał zupełnie inaczej niż obecnie. Nie było wtedy jeszcze galerii handlowych i biurowców. Po mieście jeździły zabytkowe już obecnie tramwaje, a ulice były mniej zakorkowane. Niektórych obiektów już nie ma, a niektóre - jak straszyły - tak straszą nadal. Zapraszamy Was na sentymentalną podróż w czasie. Oto zwariowane lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobacz, jak wyglądało wtedy miasto!

📢 Uczestnicy Gogglebox 2023. Zobacz jak zmieniły się gwiazdy popularnego programu TTV Gogglebox to program telewizyjny emitowany od 2014 roku. Program oparty na brytyjskim formacie na licencji All3Media International, którego oryginał jest emitowany na antenie Channel 4. Program za sprawą uczestników szybko stał się hitem stacji TTV. Zobaczcie, jak przez te dziewięć lat zmienili się uczestnicy Gogglebox.

📢 Tak zmienił się Kuba Wojewódzki. Właśnie skończył 60 lat. Tak obchodził swoje urodziny! Zobaczcie zdjęcia [11.08.2023] Kuba Wojewódzki niedawno skończył 60 lat. Tak zmieniał się przez lata. Kuba Wojewódzki to polski dziennikarz i publicysta, który swoją karierę rozpoczynał już w latach 80. XX wieku. W telewizji pracował już w latach 90. Jednak największą sławę przyniósł mu program "Idol", w którym był jednym z jurorów. Od 2002 roku pozostaje jedną najbarwniejszych postaci show-biznesu w Polsce. Niedawno skończył 60 lat. Zobaczcie, jak zmieniał się przez lata Kuba Wojewódzki. 📢 Oto 10 najmniejszych wsi w Wielkopolsce. Tu mieszka tylko jedna osoba! Złośliwi twierdzą, że w takich miejscach psy... czterema literami szczekają. Sprawdziliśmy, gdzie w Wielkopolsce mieszka najmniej osób. Statystyki pokazują, że najwięcej wyludnionych wsi w regionie znajduje się w powiecie konińskim. Mało tego. W najmniejszej z nich mieszka tylko jedna osoba! Zobacz, w jakich miejscowościach w Wielkopolsce żyje najmniej mieszkańców. Będziesz zaskoczony.

📢 Tak mieszka i żyje Julia Wróblewska. Dziecięca gwiazda zmaga się z zaburzeniem psychicznym! Zobacz, jak wygląda jej codzienność! Julia Wróblewska zadebiutowała na ekranie jako kilkuletnia dziewczynka. Szybko zyskała ogromną popularność i stała się jedną z najbardziej znanych polskich dziecięcych gwiazd. W listopadzie 2021 roku opowiedziała o zdiagnozowanym u niej schorzeniu. Wycofała się wówczas z show-biznesu i odbyła półroczną terapię. W kwietniu 2022 roku zaczęła pracę jako kelnerka. Jak dzisiaj wygląda jej życie? Mamy prywatne zdjęcia!

📢 Studniówka VI LO w Poznaniu 2019: Tak bawili się maturzyści z "Paderka" [ZDJĘCIA] W sobotę na swojej studniówce bawili się tegoroczni maturzyści z "Paderka", czyli VI Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zobaczcie zdjęcia.

