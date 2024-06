Prasówka 4.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 4.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Bez prądu w wielkopolskim. Gdzie 4.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 4.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 4.06 w wielkopolskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w wielkopolskim.

📢 Oto Michałowa z "Rancza" - tak wyglądała w młodości. Oto Marta Lipińska. Zobaczcie zdjęcia! [4.06.2024] Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała Michałowa z serialu "Ranczo". Była przepiękną kobietą! Marta Lipińska-Englert to dziś 83-letnia aktorka, która na swoim koncie ma mnóstwo fantastycznych ról. Masowa publiczność telewizyjna pokochała ją zwłaszcza za rolę Michałowej, czyli gosposi proboszcza w serialu "Ranczo" w TVP 1. Marta Lipińska po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 1962 roku. Była przepiękna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia przedstawiające Martę Lipińską w młodości.

📢 Oto najbardziej oryginalne nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź, czy jesteś na liście! [4.06.2024 r.] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uczestnicy "Rolnik szuka żony 11". Poznajcie ich bliżej. Mamy zdjęcia! [4.06.2024] Za nami zerowy odcinek kultowego programu TVP 1, "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy dziewięciu uczestników, którzy wkrótce zawalczą o miłość na ekranach telewizorów. Jednak, kto ostatecznie wystąpi w programie, w dużej mierze zależy od zaangażowania widzów. Aktualnie rolnicy i rolniczki, którzy dostali szansę wzięcia udziału w programie, czekają na listy od potencjalnych partnerów, gotowych do bliższego poznania oraz nawiązania relacji z bohaterami "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [4.06.2024 r.] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher. 📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" na śmiałym zdjęciu. "Aga, pięknie wyglądasz!" [4.06.2024 r.] Agnieszka z 10. edycji "Rolnik szuka żony" zdobyła serca wielu widzów. Program przyniósł jej rozgłos, ale dał jej również wiele radości i pozytywnych zmian w życiu. Obecnie cieszy się większym uznaniem i popularnością, zwłaszcza na platformach społecznościowych, gdzie jej autentyczność i naturalność spotykają się z entuzjastycznym przyjęciem. Przyjrzyjmy się bliżej życiu Agnieszki po "Rolniku szuka żony" i zobaczmy jej zdjęcie z maja 2024. Jest niezwykle śmiałe.

📢 Agnieszka Olczyk-Kot, żona Tomasza Kota - tak wygląda. Mamy zdjęcia! [4.06.2024] Tomasz Kot jest jednym z najbardziej utalentowanych aktorów współczesnej polskiej sceny filmowej. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że już od 18 lat jego partnerką życiową jest Agnieszka Olczyk-Kot, utalentowana operatorka filmowa i reżyserka. Przyjrzyjmy się bliżej, kim jest żona Tomasza Kota, znanego z takich filmów jak "Akademia Pana Kleksa", "Skazany na bluesa" czy "Zimna wojna". 📢 Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [4.06.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [4.06.2024 r.] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Adrianna Eisenbach z "Królowych życia". Tak wygląda na seksownych zdjęciach [4.06.2024] Kim tak naprawdę jest 54-letnia Adrianna Eisenbach? Ta wyjątkowa osobowość zyskała rozgłos dzięki udziałowi w kultowym programie "Królowe życia" na antenie TTV. Choć jej pobyt na ekranach nie był długi, pozostawiła trwałe wrażenie wśród widzów. Trudno też zapomnieć o najbardziej wytatuowanej kobiecie w Polsce. Zobaczmy, jak Adrianna Eisenbach prezentuje się na odważnych zdjęciach. 📢 Oto Chuck Norris i jego syn, Dakota Alan Norriss - tak wyglądają. Mamy zdjęcia! [4.06.2024 r.] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Oto Magda z "Barw szczęścia" na śmiałych zdjęciach! Natalia Sierzputowska: "Dużo dziewczyn dodaje takie zdjęcia, bo je lubi!" [4.06.24] Natalia Sierzputowska, młoda polska aktorka, zdobyła rozgłos dzięki roli Magdy w popularnym serialu "Barwy szczęścia". Jej talent i urok przynoszą jej coraz większą popularność, zarówno na ekranie, jak i w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Aktorka zaskakuje swoich fanów śmiałymi zdjęciami, które regularnie publikuje. " I tutaj was kochani zaskoczę, dziewczyny nie zawsze wstawiają takie zdjęcia tylko po to, żeby podobać się chłopcom. Niesamowite, prawda?" - mówi Sierzputowska. Zobaczcie te fotografie!

📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [4.06.2024] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [4.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini. 📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [4.06.2024 r.] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [4.06.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych.

📢 Urszula Radwańska - tak wygląda na śmiałych zdjęciach. "Kobieco i z klasą" [4.06.2024 r.] Urszula Radwańska to utalentowana polska tenisistka, młodsza siostra znanej na całym świecie Agnieszki Radwańskiej. Jest również właścicielką marki luksusowych torebek. Urszula zdobyła Medal Świętego Brata Alberta za swoje wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Na Instagramie dzieli się momentami ze swojego życia, w tym odważnymi fotografiami. Zapraszamy do naszej galerii, aby zobaczyć więcej.

📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [4.06.2024 r.] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [4.06.2024] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Wielkopolsce. Rekordzistę na mapie regionu znajdziemy aż 22 razy! [4.06.2024] Jakie nazwy miejscowości są najpopularniejsze w Wielkopolsce? Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazuje się, że lider na mapie regionu występuje aż 22 razy! Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie wielkopolskim? Tego dowiecie się z artykułu poniżej. 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [4.06.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [4.06.2024] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej.

📢 Oto Alexis z "Dynastii". Właśnie skończyła 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins. Zobaczcie zdjęcia! [4.06.2024 r.] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończyła 91 lat/ Nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu.

📢 Oto Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [4.06.2024] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty. 📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [4.06.2024] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Toast za Wolność w Poznaniu. Tak świętował Adam Szłapka i jego wyborcy oraz koledzy z partii. Zobacz zdjęcia Poseł Platformy Obywatelskiej przyjechał 3 czerwca do Poznania, by wspólnie z partyjnymi kolegami i wyborcami świętować rocznicę 4 czerwca. Na placu Wolności zebrało się kilkadziesiąt osób, by wspólnie wypić "Toast za Wolność".

📢 Lech Wałęsa w Poznaniu: "4 czerwca powinien być dniem wolnym od pracy!" Prezydent odebrał nagrodę "Za Odwagę". Zobacz zdjęcia Czerwiec 1989 roku to kamień milowy w historii Polski, który zapoczątkował proces demokratycznych zmian w kraju. Wybory parlamentarne przeprowadzone 4 czerwca były pierwszymi częściowo wolnymi wyborami po II wojnie światowej w Polsce. W przeddzień rocznicy tych wydarzeń Lech Wałęsa odebrał w Poznaniu ważną nagrodę. 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Oto wnuki miliarderów Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk. Jeremi ma 20 lat, a Weronika - 16 [4.06.2024] Coraz młodsze pokolenia klanu miliarderów Kulczyków pojawiają się na salonach. 27 maja 2024 roku duże zainteresowanie mediów wzbudziło pojawienie się na gali „Nagrody Polskiej Rady Biznesu” wnuków Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk - 20-letniego Jeremiego i 16-letniej Weroniki. Oto jak wyglądają. 📢 Wielkie opóźnienia pociągów w Poznaniu. Wszystko przez awarię systemów na dworcu. Przyczyny zbada komisja kolejowa 3 czerwca na dworcu głównym w Poznaniu doszło do awarii systemu sterowania ruchem pociągów. Pasażerowie musieli się liczyć z dużymi opóźnieniami. Sytuacja zaczęła wracać do normy dopiero późnym popołudniem.

📢 Takie są najstarsze miasta w Wielkopolsce. Zyskały prawa miejskie w XIII wieku. Są jak z obrazka! Warto je zwiedzić Wiele miast w województwie wielkopolskim pamięta odległą historię. Które z nich najwcześniej otrzymały prawa miejskie? Oto najstarsze miasta w Wielkopolsce - zobacz je w naszej galerii.

📢 Ruina straszy w centrum Poznania. Tak wygląda opuszczona elektrownia. Kiedyś była symbolem nowoczesności. Mamy wyjątkowe zdjęcia ze środka! Na Ostrowie Tumskim w Poznaniu stoi opuszczona elektrociepłownia Garbary. To jedna z największych zabytkowych industrialnych budowli dwudziestolecia międzywojennego na terenie miasta. Elektrociepłownia działała do 2016 roku. Jakie są plany względem niej i jak wygląda teraz? Mamy zdjęcia ze środka. 📢 Gdzie pojechać w weekend w Wielkopolsce? Oto 10 doskonałych miejsc na wycieczkę. Sprawdź naszą listę! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii. 📢 Kiedyś był tu słynny "Zajazd pod Kaczorem". Teraz pozostały tylko ruiny! Popularna restauracja została wyburzona. Zobacz zdjęcia Czasy PRL-u i lata 90. to okres świetności słynnego "Zajazdu pod Kaczorem". Przy trasie z Poznania do Wrocławia mieściła się kiedyś znana w całej Wielkopolsce restauracja. To tu podawano pieczoną kaczkę, tak pyszną, że zjeżdżali na nią zagraniczni goście. Dzisiaj restauracja "Pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym oficjalnie przestała istnieć. Na miejsce wjechał ciężki sprzęt i wyburzył z powierzchni wszystkie budynki. Zobacz zdjęcia!

📢 Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś wyjątkowym szczęściarzem! Mamy ranking Jakiś czas temu przygotowaliśmy ranking najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Kluczem do jego powstania były opinie mieszkańców. Tym razem czas na coś przyjemniejszego. Zapytaliśmy Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najpiękniejsze. Otrzymaliśmy ponad sześćset odpowiedzi. W naszym subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 miast, które wymienialiście najczęściej. Warto potraktować ten ranking z przymrużeniem oka, a najlepiej samemu je odwiedzić i wyrobić sobie zdanie. Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś szczęściarzem!

📢 Znany ksiądz obejmie nową parafię. Zmiany personalne w wielu kościołach w Wielkopolsce. Sprawdź! Arcybiskup Stanisław Gądecki podjął decyzje w sprawie zmian personalnych w archidiecezji poznańskiej. W wielu wielkopolskich kościołach w miesiącach wakacyjnych pojawią się nowi proboszczowie. Jednym z nich jest popularny w internecie ksiądz Adam Pawłowski.

📢 Warta Poznań na krawędzi. Klub może nie wystartować w I lidze. "Możemy przebierać się w autobusie" Warcie Poznań grozi wycofanie z rozgrywek Fortuna 1 Ligi, o czym w poniedziałek poinformował właściciel klubu, Bartłomiej Farjaszewski. Zieloni mają tylko czas do 18 czerwca, by porozumieć się w sprawie gry na stadionie przy Bułgarskiej.

📢 Kontrowersyjny Klub na Fali wraca do Poznania. "Rozpoczynamy budowę". Mamy zdjęcia! Kiedy otwarcie? Jeszcze pod koniec maja informowaliśmy, że Klub na Fali w Poznaniu nie wróci w tym roku nad Wartę. Wtedy Miasto poinformowało, że inwestor nie dopełnił formalności. 3 czerwca właściciele podali, że właśnie rusza ponowna budowa klubu. 📢 Schronisko dla zwierząt w Koninie zalane po ulewie. "Psiaki nie miały miejsca by swobodnie się poruszać" W niedzielę 2 czerwca nad Wielkopolską przeszły potężne ulewy. Choć nawałnice trwały krótko, to poczyniły duże straty. Ucierpiało m.in. schronisko dla zwierząt w Koninie.

📢 Najcięższy parowóz, wspaniałe mosty i wciąż czynna parowozownia! Oto atrakcje w Wielkopolsce dla miłośników kolei Dla jednych kolej to środek transportu, który umożliwia dotarcie do atrakcji turystycznych, dla innych - atrakcja sama w sobie, nie tylko sposób na podróżowanie, ale też podróż w głąb historii i technologii. W województwie wielkopolskim znajdziemy wiele kolejowych "przystanków", które miłośnicy kolei powinni odwiedzić. Zobacz najciekawsze atrakcje turystyki kolejowej w Wielkopolsce! 📢 Chcesz spędzić wakacje na RODOS? Najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu - ceny, miejsca i zdjęcia! Dla mieszkańców bloków w upalne dni są wybawieniem, dla miłośników ogrodnictwa spełnieniem marzeń, a dla gzubów dobrym miejscem do zabaw. Ogródki działkowe nieustannie cieszą się popularnością. Ile w Poznaniu trzeba zapłacić za swój kawałek ziemi? Jak wyglądają tanie działki ROD wystawione na sprzedaż? Zobacz najtańsze ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu!

📢 Ten opuszczony szpital budzi grozę! Znany w całej Wielkopolsce obiekt popadł w ruinę... Zobacz, jak wygląda w środku! Wybite okna, potłuczone kafelki, zniszczone parkiety i porozrzucane dokumenty z danymi pacjentów - wnętrza opuszczonego Szpitala Rehabilitacyjnego w Miłowodach mrożą krew w żyłach. Kiedyś był miejscem, do którego przyjeżdżali pacjenci z całego województwa. Z czasem placówkę zlikwidowano, personel przeniósł się do Szpitala Kardiologicznego w Kowanówku, a obiekt popadł w ruinę. Zobacz, jak po kilkunastu latach wyglądał w środku.

📢 Oto najlepsze i najsmaczniejsze restauracje w Wielkopolsce. Trafiły na prestiżową listę „Poland 100 Best Restaurants Score” 2024 Sześć restauracji z Wielkopolski trafiły na tegoroczną listę „Poland 100 Best Restaurants Score”. To właśnie tam, według twórców rankingu, podaje się najlepsze dania w całym województwie. Sprawdź, co to za miejscówki!

📢 Wycieczki godzinę drogi od Kalisza. Zobacz propozycje wycieczek! Ciekawa jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa? Oczywiście, że tak! Przedstawiamy miejsca w naszym województwie, które warte są zobaczenia, a dojazd samochodem lub pociągiem z Kalisza potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje. 📢 Tu Adam Mickiewicz wdał się w płomienny romans. Zobacz zdjęcia wyjątkowego pałacu w Śmiełowie! To właśnie w Śmiełowie w powiecie jarocińskim przebywał wieszcz narodowy Adam Mickiewicz i tutaj wdał się w płomienny romans. W tej chwili w malowniczym obiekcie znajduje się muzeum. Zajrzeliśmy do jego wnętrz. Zobacz w galerii, jak wyjątkowy pałac wygląda w środku! 📢 Deszczowy Garmin Iron Triathlon w Ślesinie. Zła pogoda nie odstraszyła zawodników [FOTO] Pogoda nie dopisała podczas niedzielnego Garmin Iron Triathlon w Ślesinie. To jednak nie zniechęciło zawodników do startu, który przez silne opady musiał zostać przesunięty o 30 minut. Na starcie zameldowało się około 600 zawodników. W biegach udział wzięli także najmłodsi.

📢 Lech Wałęsa odbierze nagrodę w Poznaniu. Uroczystość odbędzie się podczas "Koncertu Wolności" W ramach Święta Wolności w 35. rocznicę czerwca 1989 r., były prezydent RP, Lech Wałęsa odbierze "Nagrodę za Odwagę". Uroczystość będzie miała miejsce dziś podczas "Koncertu Wolności" w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. One są najinteligentniejsze Psie mózgi rozwinięte są na poziomie dwuletniego dziecka. I choć nie robi to wielkiego wrażenia to warto podkreślić, że ich rozwój obejmuje rozumienie komend i komunikowanie się z człowiekiem. Wśród psich ras znajdziemy te które uznaje się za najmądrzejsze. Zobaczcie TOP 10 najinteligentniejszych psich ras na świecie. 📢 Za to dostaniesz mandat w ogrodach działkowych. Tego nie można robić na działce Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) to miejsca, w których możemy aktywnie spędzać czas, uprawiać owoce, warzywa i zioła na własny użytek. To jednak także miejsca w których nie możemy zamieszczać czy uprawiać roli. Zobaczcie, za co zostaniemy ukarani mandatem na ogrodach działkowych.

📢 Oto kwoty, jakie dostają emerytowani policjanci. Tyle trafia na ich konto Policjanci przechodzą na emeryturę dużo szybciej niż osoby pracujące w innych zawodach. Ze względu na specyfikę pracy mundurowi na emeryturę mogą przejść dużo szybciej. A jak to wpływa na wysokość ich świadczenia? Zobaczcie ile w praktyce dostają policjanci. Mamy przykłady ich emerytur. 📢 Uwaga! Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 3 do 7 czerwca. Przygotuj się na wyłączenia. Sprawdź listę ulic Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 3 do 7 czerwca Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Wielka ulewa w Poznaniu. "Cały Poznań pływa". Jacek Jaśkowiak: To test dla Starego Rynku Wczoraj, 2 czerwca doszło w Poznaniu do poważnej ulewy. Całe miasto było zalane. Prezydent miasta, Jacek Jaśkowiak, pozwolił sobie skomentować sytuację na mediach społecznościowych. Napisał, że taka pogoda jest testem Starego Rynku.

📢 Niezwykła moda z czasów PRL. Takie niesamowite rzeczy nosiły dziewczyny! Moda wraca? Sprawdź! Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024. Oto najnowsze trendy i inspiracje na manicure! Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024!

📢 Lednica 2024: Trwa XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych. Tysiące pielgrzymów na Polach Lednickich. Zobacz zdjęcia Trwa XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2000. Po raz kolejny młodzi spotykają się na Polach Lednickich pod Gnieznem. – Już po raz dwudziesty ósmy, w tym roku słyszymy zawołanie na Pola Lednickie, by ponownie wybrać na nich Chrystusa. Tym razem to zawołanie szczególne, bowiem słyszymy „Wracaj do domu!”. Kto z nas nie usłyszał tego, choć raz w swoim życiu, wypowiadanego z troską przez rodziców – pyta o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz XXVIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych. 📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni!

📢 Sześcioletni chłopiec wypadł z okna w Szczecinku. Został przetransportowany do szpitala w Koszalinie Dramat w Szczecinku - 6-letnie dziecko wypadło z okna bloku na jednym z osiedli. 📢 Tu mieszkają prawdziwi krezusi! Oto najdroższe dzielnice w Poznaniu. Sprawdź najnowszy ranking Ceny na rynku nieruchomości cały czas szaleją. Z najnowszych analiz wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły o 0,34 proc., natomiast od początku roku aż o 4,46 proc. W tej chwili średnia cena mieszkania w stolicy Wielkopolski wynosi 10 147 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 433 zł od początku roku. Wiemy, które dzielnice w Poznaniu są najdroższe. Najnowszy ranking przygotował Portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi. Tam ceny mieszkań są najwyższe.

📢 Bezludna wyspa w Lubuskiem istnieje! Ukryta jest za mostem. To zupełnie inny świat | ZDJĘCIA Kiedyś zatrudniano tu mnóstwo osób... Dziś opuszczona fabryka na terenie woj. lubuskiego jest miejscem eksploracji fanatyków historii i opuszczonych miejsc. Z pewnością przyciąga wielu ciekawskich chcących sprawdzić, czy w starych budynkach nie zostało coś ciekawego, a może nawet cennego? Miejsce intryguje, przeraża i jest bardzo niebezpieczne. 📢 Osoby z tymi chorobami nie powinny jeść brzoskwini. Komu mogą zaszkodzić? Najzdrowsza brzoskwinia to ta świeżo zerwana. Takie owoce dostarczają najwięcej witamin i składników odżywczych. Są niskokaloryczne, w 100 gramach jest zaledwie 39 kcal. Składają się głównie z wody, która zajmuje 89% ich zawartości oraz cukrów i błonnika. Zobaczcie, kto powinien ich unikać.

📢 Jubileusz Lecha Poznań z udziałem koszykarzy, kolarzy i hokeistów na trawie. Wspominali wielkie sukcesy i tęsknili za wielkim Kolejorzem Byłe koszykarki i koszykarze Lecha, wsparci przez dawnych kolarzy i hokeistów na trawie, świętowali w sobotę, 2 czerwca w restauracji Estella, 102-lecie KKS Lech Poznań.

📢 To miejsce w Poznaniu było kultowe. Wszyscy zjeżdżali tu na zakupy! Tak wyglądało w latach 90. Ponad 40 lat temu władze Poznania podjęły decyzję o uruchomieniu giełdy przy ul. Bema (później nazwę ulicy zmieniono na Drogę Dębińską). Targowisko ostatecznie powstało w czerwcu 1989 r. i przez niemal całe lata 90. było to kultowe miejsce zakupów, gdzie można było kupić wszystko - od markowych ubrań po meble. Zobaczcie archiwalne zdjęcia. 📢 Ponad 3 tys. osób na starcie 10 km Szpot Swarzędz. Wygrał w świetnym czasie doświadczony biegacz z Leszna Ponad 3 tys. osób wystartowało w niedzielę, 2 czerwca w 11. edycji 10 km Szpot Swarzędz i w 4. Biegu Rodzinnym Szpot Swarzędz. To jeden z najszybszych biegów w naszym kraju, słynący z płaskiej trasy i bardzo dobrych rezultatów. Tym razem dopisała pogoda, bo nie było tak upalnie jak w poprzednich dniach. Zwycięzcą został ubiegłoroczny triumfator, 37-letni Ukrainiec Dmytro Didowodiuk z Leszna, osiągając świetny czas 29:52.

📢 Zalane ulice w Kościelnej Wsi. Strażacy walczą z żywiołem Intensywne opady deszczu mocno dają się we znaki mieszkańcom Kościelnej Wsi w gminie Gołuchów. Strażacy z trzech powiatów od rana interweniują w kilku miejscach. Najtrudniejsza jest sytuacja na ulicy Strumykowej. W godzinach popołudniowych prognozowane są kolejne opady. Służby przygotowują się na ich nadejście.

📢 Kto pamięta Dom Handlowy Stokłosa w Pile? Mamy zdjęcia sprzed 30 lat! To było coś więcej niż sklep... W latach 90. w Pile nie było bardziej popularnego i obleganego przez mieszkańców i osoby przyjezdne miejsca jak Dom Handlowy Stokłosa. Dzisiaj jest jedynie wspomnieniem, które możemy odświeżyć dzięki zdjęciom fotografa Daniela Cichego. Zobaczcie te niezwykłe historyczne perełki. 📢 Palił się punkt gastronomiczny przy szkole w Pleszewie W niedzielny poranek doszło do pożaru punktu gastronomicznego znajdującego się na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie. W akcji gaśniczej uczestniczyły dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

📢 Wawrzyniaka do remontu: drogowcy zajmą kolejny odcinek wąskiej i poniszczonej ulicy Ulica Wawrzyniaka będzie remontowana: Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na wymianę jej nawierzchni wraz z założeniem zieleni i roczną pielęgnacją. Oferty można składać jeszcze do 5 czerwca. 📢 Wycieczki godzinę drogi od Leszna! Sprawdź nasze propozycje Ciekawa jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce. W naszej galerii znajdziecie miejsca w województwie wielkopolskim, które warte są zobaczenia, a dojazd samochodem lub pociągiem z Leszna potrwa około godzinę! Sprawdź, gdzie możesz się udać! 📢 Tak wygląda opuszczony pałac Kwileckich w Oporowie koło Szamotuł. Jego właściciel był majętnym Wielkopolaninem. Teraz pałac niszczeje... Pielgrzymowali tu polscy patrioci, by poznać wnuczkę twórcy Legionów Polskich, gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Zjeżdżały tu wycieczki rolników z Niemiec i Wielkopolski, aby przyjrzeć się nowoczesnym metodom gospodarowania na roli. Wszystko dzięki Mieczysławowi Kwileckiemu, jednemu z najbogatszych Wielkopolan przełomu XIX i XX w., dyrektora Bazaru w Poznaniu, jednego z fundatorów Teatru Polskiego. Teraz pałac, w którym kwitło życie towarzyskie Wielkopolski, powoli popada w ruinę. Czy znajdzie się dla niego właściciel, który przywróci mu świetność?

📢 Palce lizać! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie bloga MyTuJemy. Zobacz wyjątkowo smakowity ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. 📢 Gdzie pojechać z dzieckiem na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto parki rozrywki, muzea, skanseny. Zobacz wyjątkowe miejsca W Wielkopolsce jest co robić! Nie wiesz gdzie się wybrać na wycieczkę z dzieckiem? Mamy coś dla Ciebie! Prezentujemy 10 ciekawych miejsc w Wielkopolsce. Są wśród nich parki rozrywki, skanseny i muzea "pod chmurką". W naszym artykule znajdziecie mapy oraz informacje o biletach wstępu i godzinach otwarcia najciekawszych atrakcji w Wielkopolsce dla dzieci na wakacje 2024 i nie tylko.

📢 Zakopany skarb w lesie pod Kępnem? Mógł być garniec złota, a była reklamówka ze skradzionymi pieniędzmi Historie o zakopanych skarbach zna chyba każdy. Garnce złota w bajkach występują na końcu tęczy. Zdarzają się takie również w rzeczywistości. W Słuszkowie pod Kaliszem w 1935 r. wykopano "garniec" z ponad 13 tysiącami srebrnych monet i sztabek, pochodzący z XII-XIII w. Być może tymi historiami sugerował się złodziej, który w lesie pod Wieluniem ukrył około 30 tysięcy złotych? 📢 Transfery Lecha Poznań. Odchodzi Kristoffer Velde. Podano zawrotną kwotę Lech Poznań zakończył sezon PKO Ekstraklasy 2023/2024 znacznie poniżej oczekiwań. Jeszcze przed końcem rozgrywek z rolą pierwszego trenera pożegnał się Mariusz Rumak. Klub również zdecydował się nie przedłużać kontraktów z dwójką piłkarzy. Ekipę Kolejorza opuści też Kristoffer Velde. Władze Kolejorza oczekują za swoją gwiazdę zawrotnej kwoty.

📢 Oto długi, które są już przedawnione. Ich nie trzeba spłacać Przedawnienie długu to termin, który znajdziemy w kodeksie cywilnym. Może być szansą na rozwiązanie finansowych kłopotów dla dłużników. Aby do niego doszło, musi zostać spełniony szereg warunków. Dlatego nie wystarczy tylko, aby upłynął określony czas. Zobaczcie, które długi są już przedawnione. 📢 Pogrzeb majora Zenona Wechmanna. "Zasłużonego dla Miasta Poznania" pożegnały tłumy. Zobacz zdjęcia Zenon Wechmann, poznański patriota, powstaniec Czerwca '56, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej zmarł w wieku 96 lat. W piątek na poznańskim Junikowie odbył się pogrzeb "Zasłużonego dla Miasta Poznania". 📢 Te tajne kody w telefonie z systemem Android warto znać! Mogą się przydać! Nieznane, ukryte kody na telefon z Androidem są niezwykle pomocne. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że one istnieją, a szkoda. Można ich używać, pozwalają one na odblokowanie części funkcji oraz ustawień. Po wpisaniu kodów na telefon nie trzeba niczego zatwierdzać, a ich funkcja zostanie zastosowana. Co dają te kody? Jak z nich korzystać? Zobaczcie!

📢 Nowe połączenia kolejowe z Poznania na sezon wakacyjny i atrakcje na Dzień Dziecka Na czas wakacyjny Polregio uruchomi nowe połączenia z Poznania. Przewoźnik planuje również w całej Polsce wydarzenia z okazji Dnia Dziecka. 📢 Takie wynagrodzenia dostają nauczyciele w czasie wakacji. Oto ich zarobki! Nauczyciele ze względu na specyfikę swojej pracy zatrudnieni są w oparciu o Kartę Nauczyciela. I choć nie każdy zdaje sobie sprawę to zgodnie z tym dokumentem etat nauczyciela wynosi 40 godzin tygodniowo, z czego 18 godzin to praca "przy tablicy". A jak nauczyciele zarabiają w czasie wakacji? Sprawdzamy.

📢 Ślub Dawida Kownackiego. Na weselu piłkarza bawili się reprezentanci Polski Sezon weselny wśród piłkarzy oficjalnie rozpoczęty. W środę to Dawid Kownacki zmienił stan cywilny. Piłkarz niemieckiego Werderu Brema poślubił Aleksandrę Adamczak, z którą jest od blisko dekady. W tej szczególnej chwili parze towarzyszyli m.in. znajomi Kownasia z boiska - w tym przyszły uczestnik Euro 2024, Jakub Piotrowski. - Celebrujemy miłość - napisała jego partnerka, Wiktoria Jankowska, dołączając zdjęcia.

