Prasówka 4.12.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 4.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 4.12 Czy są planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim 4.12? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 4.12. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

📢 To zadziwia i śmieszy pasażerów MPK! Zobacz zaskakujące zdjęcia z poznańskich autobusów i tramwajów. Padniesz z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Tak Teresa Lipowska z "M jak miłość" wyglądała w młodości. Zobaczcie zdjęcia! [4.12.2023] Teresa Lipowska ma 85 lat. Nie zamierza żegnać się z serialem "M jak miłość". Współczesnym widzom znana jest przede wszystkim jako Barbara Mostowiak z serialu w TVP. Tymczasem gra nieprzerwanie od 1950 roku, gdy jako 13-letnia dziewczyna zadebiutowała w filmie Leonarda Buczkowskiego "Pierwszy start". Zobaczcie, jak wyglądała w młodości.

Prasówka 4.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto dom Ewy z "Rolnik szuka żony", wybranki Waldemara. Zobaczcie te wiklinowe fotele. Mamy zdjęcia! [4.12.2023] Tak mieszka Ewa z "Rolnik szuka żony", kandydatka na żonę Waldemara! Ewa ma dom w Wyrzysku w Wielkopolsce. Zgłosiła się do programu, bo bardzo chciała poznać Waldemara spod Pakości. Spędziła trochę czasu na jego gospodarstwie. Dzięki temu, że zaprosiła go do swojego domu w Wyrzysku, wiem jak mieszka na co dzień. Zobaczcie, jak wygląda dom Ewy z "Rolnik szuka żony".

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [4.12.2023] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 "Rolnik szuka żony 10". Wnętrza domu Dariusza. W oczy rzuca się podświetlany sufit. Zobaczcie zdjęcia! [4.12.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. 📢 Magdalena Narożna z "Piękni i Młodzi" na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Figurka sztos". Zobaczcie! [4.12.2023] Oto odważne zdjęcia Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi". Fani są pod wrażeniem: "Wyglądasz Skarbie zjawiskowo" - piszą na jej Instagramie. Magdalena Narożna to aktualnie jedna z najpopularniejszych wokalistek disco-polo. Śpiewa w zespole Piękni i Młodzi. Przez ostatni rok przeszła wspaniałą metamorfozę. Jest szczuplejsze i chętniej prezentuje na zdjęciach swoje wdzięki. Zobaczcie odważne zdjęcia Magdy Narożnej z zespołu Piękni i Młodzi.

📢 "Rolnik szuka żony". Takie będą randki w przedostatnim odcinku. Będzie bardzo romantycznie. Mamy zdjęcia! [3.12.23 r.] Zobaczcie, co będzie się działo w przedostatnim odcinku "Rolnik szuka żony". Zobaczcie romantyczne zdjęcia! Nasi bohaterowie wybrali się na randki. We dwoje romantyczne chwile spędzili: Waldemar z Ewą, Darek z Nicolą, Jakub z Anią i Artur z Sarą. Zobaczcie, jak zachowywali się rolnicy na tych niezwykłych spotkaniach. Mamy zdjęcia!

📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [4.12.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki! 📢 Taką metamorfozę przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony 10". Internauci: "Sama słodycz. Miód i malina". Tak się zmieniła! [4.12.2023] Oto metamorfoza, jaką przeszła Blanka z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak dziś wygląda! Blanka brała udział w 10. edycji programu TVP 1. I choć internauci przekonywali, że jest najlepszą partią dla Artura, rolnik podjął inną decyzję. Wybrał Sarę. Zobaczcie, jak dziś wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony". Przeszła kapitalną metamorfozę. Ludzie są pod wrażeniem!

📢 Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Reakcje jej fanów: "Kobieta rakieta". Zobaczcie! [4.12.2023] Oto odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!". Zobaczcie! Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Tak mieszka Anna z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia [4.12.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [4.12.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [4.12.2023] Zobaczcie, jak mieszka Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszka i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia!

📢 Tego nie wiedzieliście o Irku z "Rolnik szuka żony". Tak promuje Islandię. Musicie to zobaczyć! [4.12.2023] Oto niesamowita pasja Irka z "Rolnik szuka żony". Musicie ją poznać. Tak promuje Islandię. Irek to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Przyjechał z Reydarfjordur na Islandii, by zdobyć serce Agnieszki z Biskupca. Dotarł niemal do samego finału. Ostatecznie jednak rolniczka się z nim pożegnała, gdyż jej zdaniem skrywał zbyt wiele tajemnic. Nam udało się odkryć jedną z nich. Zobaczcie, w jak piękny sposób Irek promuje Islandię. Warto zajrzeć do naszej galerii. 📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 04.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu!

📢 Rezerwy Lecha Poznań wygrywają na koniec roku z Kotwicą Kołobrzeg, liderem drugiej ligi. Dziuba, Lisman i Pruchniewski filarami zespołu W ramach 20. kolejki rezerwy Kolejorza zmierzyły się na wyjeździe z Kotwicą Kołobrzeg, liderem drugiej ligi. W tym starciu lepsi okazali się goście, którzy pokonali podpiecznych trenera Bartoszka 2:1, po trafieniach Kornela Lismana i Maksymiliana Dziuby. Lechici udanie się zrewanżowali za spotkanie w rundzie zasadniczej, które przegrali 1:5. 📢 Żołnierze armii amerykańskiej wystąpili w Poznaniu. Zagrali dwa bezpłatne koncerty Trwa świąteczna trasa po Europie orkiestry z chórem żołnierzy amerykańskich. W Poznaniu żołnierze wystąpili podczas dwóch bezpłatnych koncertów. Pierwszy z nich odbył się w sobotę, w ramach Poznańskiego Betlejem. Drugi - w niedzielę w auli Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego. 📢 Miejska choinka na placu Kolegiackim rozświetlona! Świąteczny klimat na dobre zagościł w Poznaniu W niedzielę, 3 grudnia światłem białych lampek rozbłysła choinka miejska na placu Kolegiackim w Poznaniu. Chwilę później rozpoczął się pokaz akrobacji oraz koncert muzycznych zimowych hitów.

📢 Ogromny sukces adeptów Kolejorza podczas Lech Cup! Reprezentant Polski wierzy, że któryś z nich trafi do pierwszej drużyny Lech Poznań po raz kolejny udowodnił, że na szkoleniu zawodników zna się bardzo dobrze. Podczas kolejnej, 16. edycji turnieju Lech Cup, Kolejorz drugi raz w historii zwyciężył w tej prestiżowej imprezie. Młodzi adepci Niebiesko-Białych w wielkim finale po wyrównanym meczu pokonali portugalski Sporting Lizbona 4:2. Brązowy medal wywalczyli sobie triumfator z poprzedniego roku - ekipa Chelsea Londyn. 📢 Pionierskie zabiegi w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu. Wszczepiono najnowocześniejszy kardiowerter-defibrylator W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Poznaniu przeprowadzono dwa pionierskie zabiegi z zakresu elektrokardiologii. Po raz pierwszy w Polsce wszczepiono pacjentowi najnowocześniejszy kardiowerter-defibrylator.

📢 Nowe autobusy hybrydowe uzupełnią Poznańską Kolej Metropolitalną Jeszcze w tym miesiącu na trasy regionalne wyjadą cztery nowe autobusy hybrydowe Iveco, przeznaczone dla obsługi tras w centralnej i zachodniej Wielkopolsce.

📢 Taniej już nie będzie! Oto mieszkania do 250 tys. zł w Poznaniu. Zobacz kawalerki na sprzedaż! Czy są warte swojej ceny? Z najnowszych raportów wynika, że mieszkania w Polsce są coraz droższe. Wzrost cen jest napędzany głównie przez program "Bezpieczny kredyt 2%". Postanowiliśmy sprawdzić, jakie mieszkania z rynku wtórnego można teraz kupić w Poznaniu do 250 tys. zł. Są to jedynie kawalerki i ofert jest niezbyt wiele. Zobacz je w naszej galerii. Oferty pochodzą z serwisu otodom.pl. 📢 Wojsko sprzedaje domy i mieszkania! Można je kupić wyjątkowo okazyjnie. Oto nowe oferty od AMW! Prezentujemy ceny i zdjęcia Szukasz mieszkania lub domu w atrakcyjnej cenie? Warto sprawdzić ofertę Agencji Mienia Wojskowego! Na licytacje wystawione są zapomniane powojskowe tereny, działki, ale i nieruchomości, w których można mieszkać. Oferta AMW jest bogata. Znajdziemy w niej mieszkania i domy zarówno w dużych miastach, jak i miasteczkach powiatowych. Zobacz, jakie obecnie mieszkania można kupić od wojska. Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Rekordowy wynik licytacji podczas Aukcji dla Domu w Poznaniu. Na pomoc dla dorosłych osób z autyzmem zebrano ponad 140 tysięcy złotych W Centrum Kultury Zamek w Poznaniu odbyła się Aukcja dla Domu. Udało się zebrać ponad 145 tysięcy złotych. - Dochód z aukcji zostanie przeznaczony na pomoc dorosłym osobom z autyzmem - mówi Adam Kompowski, prezes Fundacji Dom Autysty.

📢 Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn w Kaliszu zadłużone na kilkaset tysięcy złotych. Jednak to nie jedyny problem Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn im. św. Brata Alberta w Kaliszu jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Duże zadłużenie to nie jedyny problem domu przy ul. Warszawskiej. Brakuje dosłownie wszystkiego. Oświadczenie w tej sprawie wydał Urząd Miasta Kalisza, który współpracuje z Zarządem Komisarycznym kaliskiego koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

📢 Akcja służb w powiecie pleszewskim. Ze stawu wyciągnięto zwłoki mężczyzny W niedzielę, 3 grudnia ze stawu w miejscowości Kwileń w powiecie pleszewskim wyciągnięto człowieka. "Odstąpiliśmy od czynności ratunkowych ze względu na stężenie pośmiertne" - informuje straż. Zmarły mężczyzna to mieszkaniec gminy Chocz. 📢 Korona Kielce - Lech Poznań 0:1 (0:0): Velde wykonał wyrok, ale rządził przypadek. Zobacz oceny lechitów Mecz Korony Kielce z Lechem Poznań rozgrywany był w arktycznych warunkach. Powinien być przerwany w 60. minucie, ale zabrakło odwagi, by podjąć taką decyzję. Bohaterem meczu i zdobywcą jedynej bramki był w 86. minucie Kristoffer Velde, który po indywidualnej akcji huknął nie do obrony. 📢 Dziecko ofiarą zabójstwa. Przemoc zaczyna się od przyzwolenia na klapsa Rok 2016 jest przełomowy. Wtedy ofiarami zabójstw padło 10 dzieci, gdy w poprzednich trzech latach nie odnotowano żadnego. Dalej było już tylko gorzej. Co się stało, że sytuacja aż tak się zmieniła? - Nie pamiętam, by w dawnych czasach dzieci padały ofiarami zabójstw dokonywanych przez rodziców. W ostatnich latach liczba takich przypadków wzrosła - mówi były policjant Maciej Szuba.

📢 Po choinkę do nadleśnictwa albo do leśniczówki. Za nielegalne wycięcie drzewka z lasu grożą srogie mandaty Każde nadleśnictwo ustala swój cennik dotyczący sprzedaży świerka pospolitego - mówi Rafał Banaś, nadleśniczy Nadleśnictwa Złotów. Tam ceny choinek startują od około 35 zł za drzewka o wysokości do 2 m i od około 55 zł za drzewka powyżej 2 m. Z kolei mandaty za nielegalne wycięcie drzewka wynoszą co najmniej kilkaset złotych.

📢 Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Mieszkańcy wsi zostali przesiedleni, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy opuścili wieś na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała dawniej ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Wynajem Świętego Mikołaja i Gwiazdora. Ile kosztuje? Gdzie szukać? Sprawdź, co znajduje się w mikołajowej ofercie! Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. Wiele osób decyduje się na wynajem świętego Mikołaja lub Gwiazdora. Ile kosztuje taka wizyta? Co jest w mikołajowej ofercie? 📢 Oto kto nie powinien jeść pomarańczy. Przy tych schorzeniach lepiej ich unikać! Pomarańcza obok mandarynki to najpopularniejszy owoc sezonu jesienno-zimowego w Polsce. Aż trudno wyobrazić sobie święta Bożego narodzenia bez towarzystwa tych cytrusów. Pomarańcza to bomba witaminowa, którą warto włączyć do diety w formie surowej lub soku. Zobaczcie, kto powinien unikać tych owoców. Przy tych chorobach lepiej ich unikać. 📢 Tak wygląda Poznań z wieży niedostępnej dla turystów. Zobacz niezwykłą panoramę miasta z wieży katedralnej. Mamy unikalne zdjęcia! Dwie wieże poznańskiej katedry, które dominują nad Ostrowem Tumskim znane są chyba każdemu poznaniakowi. Wstęp turystów do wieży katedralnych nie jest możliwy ze względu na ich stan techniczny. Udało się tam jednak wejść naszemu fotoreporterowi. Zobacz wyjątkowe zdjęcia! Tak wygląda panorama Poznania z wieży katedralnej.

📢 Te znaczki pocztowe są warte fortunę. Zobacz, ile są warte stare znaczki. Nie spodziewasz się, że mogą tyle kosztować 3.12.2023 Filatelistyka to jedno ze starszych hobby z długą tradycją. Te stare znaczki z PRL są warte majątek! Sprawdź, jakie znaczki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Wielu Polaków z sentymentem lubi wracać do czasów PRL, a szczególnie do przedmiotów, którymi w ówczesnym czasie się posługiwaliśmy. Mają one swój wyjątkowy charakter.

📢 TOP 10 najchętniej kupowanych książek. Nadadzą się idealnie na prezent świąteczny Po jakie książki sięgają Polacy? Przedstawiamy ranking 10 najchętniej kupowanych publikacji w księgarni Empik online w ostatnim miesiącu. Podpowiadamy, że nadadzą się idealnie na prezent świąteczny! 📢 Mandarynki - oto skutki jedzenia tych owoców. To dzieje się z nami, gdy jemy dużo mandarynek Sezon na mandarynki w pełni. Te pyszne owoce są u nas najbardziej popularne w sezonie jesienno-zimowym. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez zapachu mandarynek. Trzeba jednak wiedzieć, że poza smakiem i zapachem te owoce mają też wiele korzystnych właściwości dla organizmu. Zobacz, co się dzieje, gdy jesz dużo mandarynek.

📢 „Najgorętsza walka wszechczasów” odwołana! Niemniej bokserski symbol seksu będzie bronić tytułu [ZDJĘCIA] Mistrzyni świata IBF w wadze koguciej Ebanie Bridges znalazła przeciwniczkę, która zgodzia się zastąpić pierwotną przeciwniczkę tydzień przed „Najgorętszą walką bokserską wszechczasów”. 📢 Skandal w meczu Lecha Poznań z Koroną Kielce. To spotkanie nie powinno się odbyć, choć sędzia Frankowski zadecydował inaczej Skandal. To jest jedyne słowo, które idealnie opisuje to, co wydarzyło się w sobotę w Kielcach. Powiemy wprost, mecz Lecha Poznań z Koroną, przy tak obficie padającym śniegu nie miał prawa w ogóle się odbyć. Sędzia Bartosz Frankowski zadecydował inaczej i postanowił narazić 22 zawodników na poważne urazy. To spotkanie było jednym wielkim przypadkiem, a wynik rywalizacji można było śmiało wylosować. Efekt byłby taki sam. Ostatecznie poznaniacy wyszli z tego pojedynku z tarczą, wygrywając 1:0 po trafieniu rezerwowego, Kristoffera Velde.

📢 Wypadek na Pułaskiego w Poznaniu. Taksówka zderzyła się z tramwajem. Jedna osoba została ranna Wypadek na Pułaskiego w Poznaniu wydarzył się przed godz. 19 w sobotę, 2 grudnia. Taksówka zderzyła się z tramwajem. Jedna osoba została ranna.

📢 Tak dziś wygląda Jane Fonda. Wkrótce skończy 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [3.12.2023] Jane Fonda 21 grudnia skończy 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd. 📢 Koniec z jazdą hulajnogami po Poznaniu! Z jakiego powodu? Hulajnogi firmy Lime będą dostępne w Poznaniu do poniedziałku, 4 grudnia. Na czas przerwy jesienno-zimowej jednoślady te znikną z poznańskich ulic. Lime dokona przeglądu swojej floty i przygotuje ją na kolejny sezon.

📢 Paznokcie z efektem kociego oka to najmodniejszy manicure. Takie zdobienie sprawdzi się na co dzień i od święta. Zobacz, jak go zrobić Paznokcie kocie oko to trójwymiarowa świetlista smuga, która przypomina kocią źrenicę Zobacz, jak wyglądają, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny. 📢 Gwiazdy wystąpią w Poznaniu! Oto 20 najciekawszych koncertów w grudniu 2023. Tak wygląda muzyczna rozpiska na koniec roku Koncertowy grudzień 2023 roku w Poznaniu przyniesie wiele wyjątkowych wydarzeń. W stolicy Wielkopolski wystąpią muzyczne gwiazdy z Polski i zagranicy. Będą królować koncerty świąteczne, ale nie tylko. Zaśpiewają popularni wokaliści, uznane wokalistki oraz świetne zespoły. Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w grudniu. Sprawdź naszą rozpiskę na koniec roku i weź udział w którymś z muzycznych wydarzeń.

📢 Wielki koncert charytatywny w centrum Poznania! Jakub Czubak zbiera na protezy kończyn Na placu Wolności w Poznaniu, w ramach Poznańskiego Betlejem, zorganizowano koncert charytatywny "Razem ku nadziei". Celem wydarzenia jest zbiórka pieniędzy dla Jakuba Czubaka na zakup protez. Na scenie zagrała m.in. grupa żołnierzy armii amerykańskiej. 📢 Śmiertelny wypadek na DK11 w Wełnie pod Obornikami. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba nie żyje W sobotę, 2 grudnia, o godzinie 14 wpłynęło zgłodzenie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach o wypadku drogowym na drodze krajowej numer 11, na wysokości zjazdu na Wełnę. Jedna osoba nie żyje.

📢 Te dodatkowe dni wolne w Kodeksie pracy wkrótce przepadną. Wykorzystaj je przed końcem roku Urlop, niedziele i święta, a może coś więcej? Kodeks pracy przewiduje także szereg innych dni wolnych od pracy. Spora część z nich przepada jednak z końcem roku. Sprawdzamy, które urlopy warto wykorzystać przed końcem 2023? Ile to dodatkowych dni wolnych w ciągu roku? Więcej niż myślisz.

📢 Wielka awaria wodociągowa w Poznaniu. Wielu mieszkańców nie miało wody Grunwald, Chartowo, Jeżyce, Rataje, Górczyn... - mieszkańcy Poznania masowo zgłaszają problemy z wodą. Jedni całkowicie zostali od niej odcięci, inni skarżą się na słabe ciśnienie. Co się stało? 📢 Wypadek na drodze wylotowej z Kobylca w powiecie wągrowieckim. Samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba jest ranna Na drodze wylotowej z Kobylca w powiecie wągrowieckim doszło do wypadku. Samochód uderzył w drzewo. W wyniku zdarzenia jedna osoba jest poszkodowana. 📢 Józef Wojciechowski na starych zdjęciach. Tak się zmienił milioner, szef JW Construction 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił.

📢 Takie znaki zodiaku mają osoby, które unikają alkoholu. Znacie kogoś z listy? Wśród znaków zodiaku mamy te które kochają przepych, spokój czy imprezowanie. To właśnie z horoskopu można się dowiedzieć wielu rzeczy dotyczących upodobań, preferencji czy cech charakteru dwunastu znaków zodiaku. Oczywiście nie tylko zaszeregowanie do znaku determinuje jacy jesteśmy. Sprawdzamy, które znaki według horoskopu nie przepadają za alkoholem. Jesteście na liście, a może znacie jakieś wyjątki?

📢 Ponadstuletni budynek stajni i wozowni Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze odzyskał blask. Zobacz zdjęcia! W Pałacu Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze podczas wernisażu wystawy „Generał sam się broni” oficjalnie otwarto zmodernizowany, ponadstuletni budynek stajni i wozowni. Prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na przestrzeń wystawienniczo-usługową wraz z częścią biurową trwały półtora roku.

📢 Makabryczne odkrycie na parkingu przy markecie w Krzywiniu. Znaleziono zwłoki z raną postrzałową Do makabrycznego odkrycia doszło w sobotę, 2 grudnia na parkingu przed marketem w Krzywiniu w powiecie kościańskim. W zaparkowanym samochodzie znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Sprawę wyjaśnia policja. 📢 Jarmark w Poznaniu nominowany do prestiżowej europejskiej nagrody. Jako jedyny w Polsce! Betlejem Poznańskie weźmie udział w konkursie na najlepszy jarmark świąteczny w Europie. Poznański jarmark bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został uwzględniony w rywalizacji przez organizację European Best Destinations. 📢 Popularni YouTuberzy z Anglii odwiedzili Poznań. Ośmieszyli osobę, która zaoferowała im pomoc. "Zrobili z siebie ignorantów" Popularni YouTuberzy z Anglii odwiedzili Poznań. Film, którzy nagrali Brytyjczycy, miał pokazać, że w Londynie są bardzo wysokie ceny produktów spożywczych. Ich zachowanie w Poznaniu nie spodobało się wielu internautom. Josh i Archie w negatywnym świetle przedstawili także osobę, która zaoferowała im darmowy nocleg.

📢 Paragony grozy w Poznaniu. Mieszkańcy zszokowani! Takie są ceny na jarmarku świątecznym na placu Wolności. Sprawdź, co można kupić i za ile Betlejem Poznańskie odbywa się w tym roku na placu Wolności oraz na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji, a na w centrum miasta już teraz czynne są stoiska z rozmaitymi produktami. Zobacz, co możesz kupić i w jakich cenach!

📢 Zobacz dom Szymona Hołowni. Tu żyje marszałek sejmu i pilotka myśliwca MiG-29. Tak mieszka Szymon Hołownia z żoną, córeczkami i psiakiem Dom Szymona Hołowni zlokalizowany jest nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który jest nowym marszałkiem Sejmu.

📢 Poznań musi zapłacić gigantyczne odszkodowanie. Wszystko przez jeden błąd urzędnika. "Nie zatrudniamy fachowców, bo nas na nich nie stać" Przez błąd urzędników miasto Poznań musi wypłacić deweloperowi z Warszawy blisko 10 mln zł odszkodowania. Poszło o wadliwie wydane pozwolenie na budowę. - Zapłata większej części tej należności już nastąpiła - informuje rzeczniczka prasowa prezydenta Poznania Joanna Żabierek. - Ta sprawa powinna zostać skierowana do prokuratury, a miasto powinno obciążyć urzędnika, który podjął taką decyzję - uważa radny miejski z PiS Michał Grześ. 📢 Kalesony, zaspy śniegu i narzekanie na mróz. Oto najlepsze memy o zimie! "Ulubiona" pora roku Polaków w krzywym zwierciadle! "Zima znów zaskoczyła kierowców" - takie hasło prawie co roku pojawia się w przestrzeni publicznej. Choć prognozy pogody zapowiadają mróz i opady śniegu, to i tak na drogach można spodziewać się śliskiej nawierzchni, do wymiany opon ustawiają się kolejki, a pociągi spóźniają się o kilka godzin. Zima jednak nie zaskoczyła naszej redakcji, więc już teraz publikujemy najlepsze memy o zimie. Sprawdźcie naszą galerię!

📢 Zachwycał i imponował! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu przed wojną. To miejsce miało swój klimat. Oto przepiękne zdjęcia! Stary Rynek w Poznaniu przed wojną zachwycał i imponował. Turystyczna perła stolicy Wielkopolski jest uznawana za jedną z najpiękniejszych w kraju. Pod względem wielkości ustępuje tylko krakowskiemu i wrocławskiemu. Przed wojną Stary Rynek był głównym miejscem handlowo - usługowym miasta. Stanowił także centrum komunikacyjne, gdzie do 1955 roku kursowały tramwaje. Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy poczuć przedwojenny klimat tego miejsca. Zobacz fotografie i przekonaj się, jak wyglądało to miejsce w latach 20. i 30. XX wieku. 📢 Cher ma już 77 lat i ciągle jest bardzo aktywna - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [2.12.2023 r.] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 77 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Niedawno obchodziła swoje 77. urodziny. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Gala 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej! Paweł Wojtala gościł Cezarego Kuleszę i Michała Probierza. Zobacz zdjęcia W piątkowy wieczór, 1 grudnia, w Sali Ziemi na MTP odbyła się gala 110-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. W uroczystości wzięli udział m.in. prezes PZPN, Cezary Kulesza i selekcjoner Michał Probierz. Na zaproszenie prezes Wielkopolskiego ZPN, Pawła Wojtali przybyli też inni działacze piłkarscy, reprezentujący kluby i związki regionalne. 📢 Będzie się działo! Darmowe wydarzenia w weekend w Poznaniu. Sprawdź, co robić w mieście 2 i 3 grudnia 2023 r. W pierwszy weekend grudnia nie brakuje w Poznaniu różnych atrakcji! W kilku z nich można wziąć udział bezpłatnie. Sprawdź w galerii, co robić w mieście 2 i 3 grudnia 2023 roku. Będzie się działo!

📢 W fabryce Volkswagena w Poznaniu ruszy produkcja golfa i aut elektrycznych! "Mamy perspektywy na przyszłość" Jeszcze w tej dekadzie na liniach produkcyjnych zakładu w Poznaniu produkowana będzie część wolumenu modelu Golf (przekazanie nadprodukcji zakładu w Wolfsburgu). To jednak nie wszystko. W najbliższych latach Volkswagen Poznań będzie stopniowo, ale sukcesywnie zmieniał profil swojej działalności w kierunku produkcji samochodów elektrycznych z nowej rodziny SPACE oraz części aluminiowych do aut elektrycznych w Odlewni - poinformował w komunikacie zarząd poznańskiego Volkswagena.

📢 Nowy rozkład jazdy Kolei Wielkopolskich i PKM: 10 grudnia 2023 r. więcej pociągów lokalnych wyjedzie na tory Nowe połączenia lokalne i więcej składów na trasach zapowiada samorząd województwa wielkopolskiego. Z ponad 14,2 mln kilometrów przejechanych w tym roku przez Koleje Wielkopolskie i Poznańską Kolej Metropolitalną deklaruje na rok 2024 ponad 15,5 kilometrów! 📢 To spotkanie zapamiętali wszyscy kibice Lecha Poznań. 13. rocznica najzimniejszego meczu Kolejorza w XXI wieku! To był jeden z najzimniejszych meczów Lecha Poznań przy Bułgarskiej. Dokładnie 13 lat temu - 1 grudnia 2010 roku - Kolejorz w obecności ponad 40 tysięcy widzów oraz temperaturze ok. -15 stopni Celsjusza zremisował z Juventusem 1:1 i zapewnił sobie wyjście z grupy Ligi Europy. Kibice, którzy tłumnie przybyli na stadion przy Bułgarskiej z pewnością na zawsze zapamiętają to spotkanie.

📢 Oto Poznań miasto doznań! 40 najlepszych memów o poznaniakach. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle! Nie będziesz rozczarowany Hasło "Poznań miasto doznań" do czegoś zobowiązuje! To nie tylko popularny slogan. Można się o tym przekonać, przeglądając memy i demotywatory, które stworzyli internauci. Wiele z nich śmieszy, kilka zadziwia, a niektóre są powodem do wstydu. Chcecie się o tym przekonać? Zajrzyjcie do naszej wyjątkowej galerii. Prezentujemy w niej 40 najlepszych memów o Poznaniu. Tak wyglądamy w krzywym zwierciadle!

📢 Było głośno w Biedrusku! Pod Poznaniem saperzy wysadzili przeciwpancerną zaporę minową Zapora przeciwpancerna została zdetonowana pod Poznaniem - miny wysadzone, czołgi mogą przechodzić! To na szczęście krótki opis ćwiczenia, jakie właśnie realizowali saperzy na poligonie w Biedrusku. 📢 Zimowa moda z PRL wiecznie żywa. Tak chroniliśmy się przed zimnem w PRL-u. Niektórych elementów używamy do dzisiaj Zimowa moda w PRL, choć była wyzwaniem, była różnorodna – nawet mimo panujących pustek w sklepach. Jak wtedy chroniliśmy się przed zimnem? Ludzie byli kreatywni, szyli ubrania u krawcowych, przerabiali lub korzystali z wykrojów z magazynów modowych. To, co kiedyś było modne, wraca cyklicznie jako „ostatni krzyk mody” albo… w ogóle nas nigdy nie opuściło. Zobacz, zimową modę z PRL-u.

📢 Oto najmniejsze psie rasy. Te psy są mniejsze od kota Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Aktualnie sklasyfikowano ponad 300 ras psów, a do tego dochodzą jeszcze psy nierasowe. Nie jest trudno znaleźć odpowiedniego towarzysza dla siebie. Psy mają różne charaktery, jedne wymagają dużo pracy, inne nadają się dla osób poczatkujących. Oto najmniejsze rasy psów. Zobaczcie, jakie psy są mniejsze od kotów. 📢 Deweloper planuje wycinkę kilkuset drzew na Wildzie. Poznaniacy protestują Rada Osiedla Wilda w Poznaniu stworzyła petycję w celu zatrzymania planów dewelopera, który planuje wycinkę kilkuset drzew pod budowę kompleksu hotelowego. Miałby on powstać w samym środku południowego klina zieleni w Poznaniu, położonego w sąsiedztwie z użytkiem ekologicznym “Dębina”. 📢 Poważna awaria w Poznaniu! Tramwaje nie kursowały na trasie PST. Objazdy i komunikacja zastępcza Z powodu zerwanej sieci trakcyjnej na pętli na osiedlu Sobieskiego w Poznaniu, w piątek od rana nie kursowały tramwaje na trasie PST w obu kierunkach. Podstawiane był autobusy za tramwaj, a tramwaje jeździły objazdami. - Dojazd do pracy zajął mi dwa razy więcej czasu niż zwykle - skarży się nasza Czytelniczka. Ruch wznowiono przed godz. 8.

📢 Te futrzaki trafiły do schroniska dla zwierząt w Poznaniu, bo się zgubiły. Ich właściciele są poszukiwani! Poznajesz któregoś z nich? Pieski, kotki, a nawet jeden króliczek. Do schroniska dla zwierząt w Poznaniu trafiają często futrzaki, które zgubiły się właścicielom. Zostają przywiezione przez ludzi, którzy zauważają, jak samotnie przemierzają kolejne ulice. Nie wiadomo, co działo się wcześniej, ale za to wiadomo na pewno, że tęsknią za swoim domem i dotychczasowym życiem. Sprawdź naszą galerię, może poznajesz któregoś z tych uroczych milusińskich! 📢 Pogrzeb Macieja Damięckiego. Znany aktor został pożegnany w Warszawie W tę środę oddaliśmy cześć wybitnemu aktorowi Maciejowi Damięckiemu. Zmarły niedawno artysta pożegnany został przez bliskich oraz fanów w kościele na warszawskich Powązkach. Zobacz zdjęcia z uroczystości. 📢 Na remontowanym Starym Rynku w Poznaniu pojawiły się pierwsze drzewa. Stworzą wyspy zieleni. Zobacz zdjęcia Na poznańskim Starym Ryku pojawiły się pierwsze drzewa. Są to już dorosłe rośliny, dzięki czemu latem będą one dawały tak bardzo potrzebny w centrum Poznania cień.

📢 Lech Poznań potwierdził odejście trenera. Maciej Kędziorek poprowadzi samodzielnie Radomiaka Radom PKO Ekstraklasa. Lech Poznań potwierdził to, o czym spekulowano od kilku dni. Trener Maciej Kędziorek uszczuplił sztab szkoleniowy. Asystent Johna van den Broma odszedł "na swoje". Od teraz samodzielnie będzie odpowiadać za wyniki Radomiaka Radom. 📢 Tak mieszka Agnieszka z "Rolnik szuka żony". Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [23.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Prosta czynność, niezwykły efekt – jak czytanie dzieciom książek wpływa na ich rozwój? W świecie, gdzie ekran często zastępuje bliskość, istnieje magiczny klucz, który otwiera dziecięce umysły i serca – to książka. Wartościowa literatura nie tylko rozpala wyobraźnię najmłodszych. Uczy języka, logicznego myślenia i empatii. Potrafi też łączyć pokolenia. W polskich domach, szkołach i bibliotekach trwa czytelnicza rewolucja. Za sprawą kampanii „Mała książka – wielki człowiek” dorośli przypominają sobie o tym, jak dużą moc ma prosta czynność – czytanie dzieciom książek.

📢 Tak mieszka Dariusz z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia! [15.10.2023 r.] Tak wygląda dom i gospodarstwo Dariusza z programu "Rolnik szuka żony 10". Dariusz spod Łodzi to kolejny gospodarz, który zgłosił się do tego programu, by odmienić swój los. W życiu zawodowym czuje się spełniony. Czas odnieść sukces w życiu prywatnym. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolnik z Łódzkiego. Tak wygląda jego dom i gospodarstwo. Mamy zdjęcia! 📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [10.11.2023 r.] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 Do finału powiatowego coraz bliżej! Nagroda główna to aż 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, stworzyliśmy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Oto Waldemar z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka bohater programu TVP1. Zobaczcie zdjęcia! [14.10.2023] Zobaczcie, jak mieszka Waldemar, uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Pierwszy odcinek jubileuszowego reality show TVP 1 będziemy mogli zobaczyć już 17 września o godzinie 21.15. 41-letni Waldemar z pewnością będzie jedną z bardziej barwnych postaci "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie, jak mieszka i żyje ten gospodarz.

📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia! 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Emocje rosną - rozpoczęło się głosowanie w finale wojewódzkim! Sprawdź aktualny ranking i głosuj na swoich faworytów Nasz wielki plebiscyt edukacyjny nabiera tempa! W poniedziałek, 27 listopada rozpoczął się wojewódzki etap głosowania. Potrwa do 8 grudnia. Sprawdź, jak przebiega głosowanie i wspólnie wybierzmy najbardziej charyzmatycznych i lubianych nauczycieli oraz placówki polecane przez uczniów i ich rodziców.

📢 Uczestnicy Gogglebox 2023. Zobacz jak zmieniły się gwiazdy popularnego programu TTV Gogglebox to program telewizyjny emitowany od 2014 roku. Program oparty na brytyjskim formacie na licencji All3Media International, którego oryginał jest emitowany na antenie Channel 4. Program za sprawą uczestników szybko stał się hitem stacji TTV. Zobaczcie, jak przez te dziewięć lat zmienili się uczestnicy Gogglebox. 📢 TOP wzory tatuaży dla mężczyzn. Zobacz tatuaże na męskich rękach W galerii prezentujemy zdjęcia tatuaży mężczyzn wykonane na rękach. 📢 To było najcięższe więzienie w Polsce. Zakład karny w Gębarzewie. Tak wygląda od środka To było kiedyś jedno z najcięższych więzień w Polsce. Zakład Karny w Gębarzewie jest jednostką typu zamkniętego przeznaczoną dla skazanych dorosłych odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy oraz dla skazanych młodocianych z wydzielonym oddziałem typu półotwartego. Od 1 grudnia 2014 roku utworzono oddział terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu.

📢 Uwaga! Nowe leki wycofane z aptek w całej Polsce! GIF wycofuje nowe popularne leki z aptek. Masz je w domu? Natychmiast wyrzuć! Główny Inspektor Farmaceutyczny w ciągu ostatnich dni poinformował o wycofaniu kolejnych leków. Sprawdzamy najnowszą listę leków wycofanych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Powody takiej decyzji GIF mogą być różne, od złego opakowania leku po niewłaściwy skład specyfiku. Na liście wycofanych leków przez GIF znajdują się także leki, które mogą zagrażać zdrowiu a nawet życiu. Tych leków nie kupicie już w aptece, warto jednak sprawdzić czy nie macie ich w swojej apteczce, gdyż niektóre z nich mają długa datę przydatności. Poniżej publikujemy listę leków wycofanych przez GIF, ich serie oraz datę produkcji. W razie wątpliwości co do przydatności lekarstw należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

📢 Gdzie na sanki w Poznaniu? Najlepsze górki w Poznaniu, z których można pozjeżdżać na sankach. Zobacz TOP 12 sprawdzonych miejsc W Poznaniu pada najprawdziwszy śnieg, po którym można zjeżdżać na sankach. Poznaniacy są zachwyceni i ruszyli na górki, wzgórza i do parków. Sprawdziliśmy, gdzie są najlepsze górki w mieście, na które w śnieżną pogodę warto udać się z dziećmi. Zobacz, gdzie w Poznaniu można jeździć na sankach i jabłuszkach.

