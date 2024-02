Prasówka 5.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze”?

Prasówka 5.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Wojsko wietrzy magazyny. Można się ubrać od stóp do głów! Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. Mamy zdjęcia i ceny Ubierz się od stóp do głów z wojskiem! W sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można kupić koszule, spodnie, bluzy, a także obuwie i okrycia wierzchnie. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! W naszej galerii znajdziesz aktualne oferty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie.

📢 Wielka beka z Poznania! Biden w szoku. Internauci wyśmiewają betonozę i niekończące się remonty. Zobacz najlepsze memy Wieczne i niekończące się remonty w Poznaniu stały się dla internautów inspiracją do tworzenia memów. Ich autorzy wyśmiewają głównie przedłużającą się rewitalizację Starego Rynku oraz wszechobecną "betonozę". Te śmieszne obrazki rozbawią cię do łez! Zobacz najlepsze memy w naszej galerii.

