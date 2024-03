Prasówka 5.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [5.03.2024]”?

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [5.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie!

📢 Demi Moore - tak dziś wygląda 61-letnia aktorka filmu "Niemoralna propozycja". Mamy zdjęcia! [5.03.2024] Demi Moore, aktorka znana miedzy innymi z takich filmów jak "Ghost", "A Few Good Men" czy "Niemoralna propozycja", nadal olśniewa swoim wyglądem, mimo iż ma już 61 lat. Jej życie prywatne jest równie fascynujące jak jej kariera filmowa. Pozwólmy sobie na krótką podróż przez jej życie i karierę. Mamy zdjęcia!

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [5.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z programu "Rolnicy. Podlasie". Mamy zdjęcia! [5.03.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie".

📢 Linda Hamilton z filmu "Terminator" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [5.04.2024] Od premiery "Terminatora" mija właśnie 40 lat. Linda Hamilton to amerykańska aktorka, której wspaniała rola w tym kultowym filmie Jamesa Camerona na długo pozostała w pamięci widzów na całym świecie. Wcieliła się w rolę Sarah Connor, matki i nauczycielki przyszłego przywódcy ruchu oporu Johna Connora. Zobaczcie, jak dziś wygląda Linda Hamilton.

Wideo 📢 Oto syn Chucka Norrisa - tak wygląda Dakota Alan Norriss. Mamy zdjęcia! [5.03.2024] Oto syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa.

📢 Tak wygląda dziś blok z serialu "Alternatywy 4". Można odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia! [5.03.2024] Tutaj kręcono kultowy serial "Alternatywy 4". Tak dziś wyglądają te miejsca! Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wybrali się w kolejną podróż śladami polskiego filmu. Tym razem odwiedziili Warszawę, by odnaleźć kultowe miejsca znane z serialu "Alternatywy 4". Dziś każdy może je odwiedzić i przypomnieć sobie doskonale znane kadry z komedii Stanisława Barei. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto córka Izabelli Scorupco - tak dziś wygląda 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! [5.03.2024] Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [5.03.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. 📢 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Modelka ma 53 lata. Zobaczcie zdjęcia [5.03.2024] Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Ma 53 lata! Zobaczcie zdjęcia. Claudia Schiffer do modelka i aktorka, która sławę zdobyła na początku lat 90. XX wieku. Była wówczas jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających modelek na świecie. O pracę rywalizowała wówczas z takimi modelkami, jak: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Elle Macpherson czy Naomi Campbell. Porównywano ją do Brigitte Bardot. Zobaczcie, jak dziś wygląda Claudia Schiffer.

📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [5.03.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [5.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim. 📢 Te SUV-y uchodzą za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [5.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [5.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Tak wygląda dziś Dieter Bohlen z Modern Talking. Ma 70 lat. Zobaczcie zdjęcia [5.03.2024] Dieter Bohlen z Modern Talking ma już 70 lat. Co ciekawe, dziś wygląda lepiej niż 40 lat temu. Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [5.03.2024] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto Mariolka z serialu "Świat według Kiepskich" - tak zmieniła się Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia! [5.03.2024] Oto Barbara Mularczyk z serialu "Świat według Kiepskich" - tak dziś wygląda Mariolka! Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola właśnie Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Oto Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [5.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Ten zajazd-widmo w Wielkopolsce kryje mroczne tajemnice. Rozegrały się tu wyjątkowo dramatyczne wydarzenia! Za czasów PRL i także po 90 roku "Zajazd pod Kaczorem" przy trasie z Poznania do Wrocławia był znany w całej Wielkopolsce. Słynął z serwowanej w nim pieczonej kaczki. Dziś dawna restauracja „Pod Kaczorem” w Piotrowie Pierwszym to ruiny, które straszą od 2015 roku, kiedy to doszło do wielkiego pożaru. Poznajcie tajemniczą historie tego miejsca i zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda obecnie. 📢 Śnieżycowy Jar pod Poznaniem pełen kwiatów! Turyści są zachwyceni! Oto zdjęcia Rezerwat Śnieżycowy Jar budzi się do życia. W lesie pod Obornikami pojawiły się już pierwsze kwiaty. Turyści, którzy przyjechali zobaczyć kwitnące kwiaty, są wprost zachwyceni! 📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w marcu. Oni będą mieć szczęście na początku wiosny [5.03.2024] Na początku wiosny meteorologicznej odmieni się los niektórych znaków zodiaku. Wróżka Roma przewiduje niektórym osobom szybki sukces finansowy. Oni mają szansę wygrać na loterii dużo pieniędzy lub nowe auto. Sprawdź, jakie znaki zodiaku są na liście.

📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady [5.03.2024] Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy.

📢 Cegła między kostką brukową w Poznaniu. Mieszkańcy zdumieni i zbulwersowani! "Tego nie da się skomentować..." Widok pomarańczowych ceglanych fragmentów między kostką na ul. Paderewskiego czy na ulicy Jana Baptysty Quadro na Starym Rynku w Poznaniu zdziwił wielu poznaniaków, którzy raczej negatywnie wypowiadają się o tym pomyśle architektonicznym. Zapytaliśmy o to PIM i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zobacz zdjęcia! 📢 Wielkopolanie budują przydomowe schrony. Ile kosztują i jak powinny być wyposażone? Zobacz, jak wygląda taki schron w środku! Od wybuchu wojny w Ukrainie zainteresowanie postawieniem przydomowych schronów w Polsce rośnie lawinowo. Ich dystrybutorzy nie nadążają z zamówieniami. Schronami na prywatnych posesjach zainteresowani są także mieszkańcy Wielkopolski. Ile kosztuje taki schron i jakie powinien mieć wyposażenie? Sprawdziliśmy.

📢 Dramat! Po tych studiach najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Oto 15 najgorszych kierunków Znalezienie satysfakcjonującej pracy od razu po studiach to często bardzo trudne wyzwanie. Dla wielu absolwentów to prawdziwa droga przez mękę. Prezentujemy 15 kierunków studiów w Poznaniu, po których najdłużej szuka się pracy. Wstydliwy ranking powstał na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Oto kierunki studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Sprawdź zestawienie!

📢 Tak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Zobacz, jak zmieniało się miasto! Zajrzeliśmy do archiwum "Głosu Wielkopolskiego", żeby pokazać Wam, jak budowano Poznań w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Te lata to okres intensywnego rozwoju miasta, który przyniósł wiele znaczących inwestycji. Powstałe wtedy budynki i osiedla nie tylko zaspokoiły rosnące potrzeby mieszkańców, ale także nadały stolicy Wielkopolski nowoczesny charakter. Zobaczcie, jak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia, które pokazują, jak dynamicznie zmieniało się wtedy miasto.

📢 Oto memy po klęsce Lecha Poznań. Kibice są załamani, a internauci bezlitośni. Kolejorz ma za sobą katastrofalny tydzień! Lech Poznań ma za sobą katastrofalny tydzień. Kolejorz najpierw odpadł z Pucharu Polski po dramatycznym boju z Pogonią Szczecin, a w niedzielę skompromitował się na boisku mistrza Polski, przegrywając aż 0:4 z Rakowem Częstochowa. Trener Mariusz Rumak obiecywał walkę o dublet, tymczasem już na starcie wiosny on i jego piłkarze zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię. Kibice Kolejorza są załamani i wściekli, natomiast internauci bezlitośni. Te memy o Lechu Poznań mówią wszystko. Zobaczcie. 📢 Cichy protest dla Lizy w Poznaniu na Placu Wolności. Została brutalnie pobita i zgwałcona. Nie przeżyła ataku 25 lutego w Warszawie doszło do brutalnego ataku na 25-letnią Białorusinkę. Naga, nieprzytomna kobieta, bez "funkcji życiowych", została znaleziona na schodach budynku przy ulicy Żurawiej 47 w Śródmieściu. 1 marca kobieta zmarła w szpitalu. Dziś w Poznaniu na Placu Wolności odbył się cichy protest dla Lizy.

📢 48-letni Białorusin zatrzymany w Gnieźnie. Odpowie za pobicie i znęcanie się nad żoną. Kobieta znosiła groźby, wyzwiska, szarpanie 48-letni obywatel Białorusi najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna został zatrzymany w Gnieźnie. Jest podejrzany o pobicie i znęcanie się psychicznie i fizycznie nad swoją 50-letnią żoną. - Kobieta od 2022 roku znosiła wyzwiska, szarpanie, popychanie oraz bicie i groźby pozbawienia życia - informują policjanci.

📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Znaleźli się na nowej liście 100 najbogatszych Polaków według "Forbes". Kto ma najwięcej? Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii.

📢 "Budynek się marnuje". Kandydaci Lewicy w wyborach samorządowych w Poznaniu chcą otwarcia starego budynku dworca Budynek starego dworca stoi i niszczeje. Od wielu lat nic się z nim nie dzieje, a "chlebak", czyli dworzec w Poznaniu, wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem - mówią politycy poznańskiej Lewicy. Kandydaci w wyborach samorządowych chcą, by budynek został otwarty dla pasażerów.

📢 Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej mierzy się z problemami. Mąż jego partnerki przedstawił listę zarzutów Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego ZPN, znalazł się na celowniku prokuratury. Członek zarządu PZPN miał wykazywać zainteresowanie zakładami bukmacherskimi. Oprócz tego śledczy uważają, że pomógł swojej partnerce w wyprowadzeniu majątku w jednej z poznańskich spółek. Wcześniej prezes Wojtala wytłumaczył jego punkt widzenia w jednym z wywiadów. 📢 Spór o opłaty za parkowanie przy bloku przy ul. Powstańczej w Poznaniu. Sąd Apelacyjny w Poznaniu stanął po stronie mieszkańców Sąd Apelacyjny w Poznaniu podtrzymał decyzję Sądu Okręgowego o uchyleniu uchwały w sprawie opłat za parkowanie na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej imienia Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Uchwała spółdzielni jest nieważna.

📢 Wypadek na Zachodniej Obwodnicy Poznania. Na drodze S11 w Dąbrowie ciężarówka śmiertelnie potrąciła pracownika służby drogowej. Lądował LPR Pracownik służby drogowej, wysiadając z samochodu został potrącony przez kierowcę ciężarówki. Do zdarzenia doszło na drodze ekspresowej S11 w Dąbrowie pod Poznaniem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Niestety, ofiara wypadku zmarła. 📢 Nowy Poznań Główny musi poczekać, czas na pracę u podstaw. Wywiad z Piotrem Malepszakiem, wiceministrem infrastruktury Musimy propagować myślenie poznańskie. Racjonalne patrzenie, obejrzenie złotówki dokładnie zanim ją wydamy - mówi Piotr Malepszak, gnieźnianin, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za transport kolejowy. Rozmawialiśmy z nim o przebudowie stacji Poznań Główny, inwestycjach na poznańskim węźle kolejowym, kolei dużych prędkości i kolei regionalnej w Wielkopolsce 📢 Dodatkowe 1500 zł miesięcznie trafi do rodziców! SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY [04.03.2024r.] Babciowe 2024: do kogo trafi 1500 zł miesięcznie? "Babciowe" to świeży program wsparcia, kierowany głównie do rodziców małych dzieci, a zwłaszcza do kobiet. Krótko mówiąc, zasady przyznawania tego świadczenia o wartości 1500 zł co miesiąc są takie, że kobieta, decydująca się na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim lub w jego trakcie, ma szansę otrzymać "babciowe". Co istotne, świadczenie to przysługuje także ojcom, o ile zdecydują się oni na powrót do aktywności zawodowej. Sprawdź szczegóły!

📢 Grasz w lotto? Postaw na te liczby - one najczęściej wygrywają w losowaniach [04.03.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Marcowa waloryzacja emerytur. Emerycie, tyle wpłynie na Twoje konto [04.03.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur.

📢 Brak prądu w Poznaniu i okolicach! Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź listę planowanych wyłączeń od 4 do 8 marca Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 4 do 8 marca Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 40-letnia kobieta uwiodła 14-latka? "Odcięła go od rodziny i znajomych". Rodzice zarzucają policjantom z Tarnowa Podgórnego zaniedbania Pani Katarzyna ma ogromne problemy z synem. Adam wciąż ucieka z domu. Powodem ma być 40-letnia kobieta, która jest jego "dziewczyną". 17-latek ma również brać narkotyki i mieć ogromne problemy z prawem. Matka chłopaka zgłosiła się do nas z bezsilności - jej zdaniem policjanci z Tarnowa Podgórnego nie wywiązują się ze swoich obowiązków.

📢 Korowód i wielki jarmark na placu Wolności, czyli Kaziuk Wileński 2024 w Poznaniu. Zobacz, co się działo! Kaziuk Wileński w Poznaniu rozpoczął się jak co roku od przemarszu z Fary Poznańskiej na plac Wolności. To właśnie tam do godziny 16:30 trwa zorganizowany z tej okazji jarmark. Towarzyszą mu występy artystyczne, a całość uświetni wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych. W galerii prezentujemy, co można kupić na jarmarku, a także ceny niektórych produktów.

📢 Dzień Kota: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy. Zobacz demotywatory, memy i zabawne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach!

📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu w Poznaniu! Co sprzedawcy Giełdy Staroci oferują klientom? Zobacz zdjęcia! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"! 📢 Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniu znika w oczach! Tak teraz wygląda. Zobacz zdjęcia [04.03.2024] Parking przy kultowej Galerii Malta w Poznaniujest wyburzany od kilku tygodni. Większość betonowej konstrukcji zostało już rozgryzione przez maszyny kruszące beton i tnące zbrojenia. Jej budowa przy ul. abp. Baraniaka trwała niecałe 3 lata. Teraz za trzy lata ma tam powstać osiedle mieszkaniowe. W galerii prezentujemy najnowsze zdjęcia z placu rozbiórki.

📢 Loty z Poznania do znanych miast i ciepłych krajów! Dokąd polecisz wiosną i latem 2024 z lotniska Ławica? Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki!

📢 Oto najtańsze ogródki działkowe na sprzedaż w Poznaniu. Na wiosnę kup sobie działkę! Zobacz, ile kosztują i jak wyglądają Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż.

📢 10 miast w Wielkopolsce, w których przybyło najwięcej mieszkańców. Jest moda na te miasta [4.03.2024 r.] Większość miast w Wielkopolsce wyludnia się. Jest to trend ogólnopolski. Są jednak wyjątki. Dotyczą one głównie miejscowości znajdujących się w niewielkiej odległości od Poznania. Zobaczcie, na jakie miasta jest dziś moda w Wielkopolsce. W których w ostatnich 20 latach przybyło najwięcej mieszkańców? Oto TOP 10 miast, do których najchętniej się przeprowadzamy. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 04.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Magdalena Perlińska odkryciem „Tańca z gwiazdami”! O jej pokaźnym biuście mówiła cała Polska! Magdalena Perlińska - lepiej zapamiętajcie to imię i nazwisko, bo piękna modelka i tancerka idzie jak burza, podbijając polski show-biznes. Jeszcze kilka lat temu cała Polska mówiła wyłącznie o jej pokaźnym biuście mówiła cała Polska, a teraz Magdalena Perlińska pokazała, jak ogromny drzemie w niej talent! Jest wielkim odkryciem 14. edycji „Tańca z gwiazdami”? Z całą pewnością!

📢 Porażająca bezradność Lecha Poznań doprowadziła do katastrofy 0:4 w Częstochowie. Zobacz oceny piłkarzy Kolejorza Lech Poznań skompromitował się w Częstochowie. Przegrał 0:4, a najlepszą ilustracją postawy podopiecznych Mariusza Rumaka był czwarty gol dla gospodarzy autorstwa... Bartosza Mrozka. Powiedzieć, że Kolejorz grał słabo, to nic nie powiedzieć. To była katastrofa. Już kolejna w tym sezonie, bo przecież przeżyliśmy Trnavę, Wrocław, Szczecin i wstydliwe wpadki przy Bułgarskiej.

📢 Jedna wielka katastrofa Lecha Poznań w Częstochowie! Raków sprowadził Kolejorza do parteru i sprzedał mu cztery brutalne ciosy Był to jeden z najgorszych tygodni Lecha Poznań w tym sezonie. Najpierw we wtorkowy wieczór Kolejorz odpadł z Pucharu Polski, by kilka dni później zostać zmiażdżonym przez Raków Częstochowa. Niebiesko-Biali bez woli walki oddali niedzielne spotkanie, przegrywając z aktualnym mistrzem Polski 0:4, choć wynik tego pojedynku powinien być wyższy. Trener Mariusz Rumak przed spotkaniem mówił, że kryzysu w Kolejorzu nie ma. Ten mecz pokazał zupełnie coś innego. 📢 Pobicia i kradzieże w Poznaniu. Tak wyglądają osoby poszukiwane przez policję. Rozpoznajesz kogoś? Oto zdjęcia z monitoringu! Policja z Poznania poszukuje kilkudziesięciu osób w związku ze zdarzeniami kryminalnymi, do których doszło w ostatnich miesiącach w mieście. Chodzi między innymi o pobicia, kradzieże i zniesławienie. Funkcjonariusze opublikowali nowe zdjęcia z monitoringu i proszą o pomoc w zidentyfikowaniu poszukiwanych. Rozpoznajesz którąś z tych osób lub byłeś świadkiem któregoś zdarzenia? Koniecznie skontaktuj się z policją. Numery telefonów kontaktowych znajdziesz w opisach w galerii. Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu z dnia 1 marca 2024 roku. Mundurowi dziękują za każdą informację.

📢 Impreza z okazji roczku dziecka postawiła na nogi strażaków i energetyków z Leszna. "Woleliśmy nie ryzykować" Impreza z okazji roczku dziecka zakończyła się w niedzielę 3 marca 2024 roku interwencją strażaków i energetyków z Leszna. Wszystko z powodu balonów z helem, które zaplątały się w linię energetyczną i powodowały zwarcie. Balonami wcześniej bawiły się dzieci z jednego z pobliskich domów. 📢 Wybory samorządowe 2024: Społeczny Poznań ogłosił kandydatów do rady miasta. Na razie tylko "jedynki" Komitet Społeczny Poznań, w którego skład wchodzą społecznicy oraz poznańscy działacze partii Razem, ogłosił kandydatów do Rady Miasta Poznania. Na razie przedstawili oni osoby startujące z pierwszych miejsc na listach w poznańskich okręgach. Całe listy mają być gotowe 4 marca, kiedy to upływa termin ich rejestracji.

📢 Niecodzienny wypadek w Poznaniu. "Pani pomyliła pedał gazu z hamulcem". Wjechała samochodem do sali gimnastycznej! Niecodzienny wypadek w Poznaniu. Samochód elektryczny wjechał do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu. Pojazd wyważył boczne drzwi do hali. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, dlatego nie odbywały się w tym czasie lekcje wychowania fizycznego. - Pani pomyliła pedał gazu z hamulcem - informuje poznańska policja. 📢 Takie wyrównania po podwyżce dostają nauczyciele w 2024 roku. Mamy przykłady Podwyżki nauczycieli już nie tylko w obietnicach. Na konta nauczycieli trafiają już wyrównania z poprzednich miesięcy i dostają już "nowe" wypłaty po podwyżce. Najpóźniej w kwietniu wszyscy nauczyciele będą mieli już wyrównania i wypłaty z 30% podwyżką. Kilkoro nauczycieli podzieliło się z nami wysokością wyrównań. Zobaczcie.

📢 Oto zawody, w których można zarobić 10 tys. złotych. Nie tylko prezesi i lekarze! Mamy listę Średnie wynagrodzenie w naszym kraju to niespełna 8 tys. złotych brutto. Jednak zdecydowana większość pracowników zarabia w okolicach minimalnego krajowego wynagrodzenia. W jakich zawodach można zarobić więcej? Nie tylko kierowniczych czy po skończeniu trudnych i wymagających studiów. Oto zawody w którym zarabia się nawet 10 tys. złotych. 📢 Wybory samorządowe 2024: Społeczny Poznań ogłosił swojego kandydata na prezydenta Poznania. Nie jest nim Tomasz Hejna! Łukasz Garczewski, członek Partii Razem, został oficjalnym kandydatem komitetu Społeczny Poznań na prezydenta Poznania. Ta zaskakująca - z punktu widzenia wcześniejszych doniesień - decyzja została ogłoszona podczas konferencji prasowej 3 marca. Dotychczas mówiło się, że kandydatem komitetu zostanie społecznik Tomasz Hejna.

📢 Mieszkania jak z horroru. Trzeba mieć odwagę, by tam zamieszkać! Najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce. 📢 Wybory samorządowe 2024: Zjednoczona Prawica zaprezentowała kandydatów do Rady Miasta Poznania. Kpi z plakatów Jacka Jaśkowiaka Komitet Zjednoczonej Prawicy, w którego skład wchodzą przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i partii Polska Jest Jedna, zaprezentował kandydatów na radnych miejskich w Poznaniu. To większość obecnych radnych PiS. Kandydaci zakpili także z plakatów Jacka Jaśkowiaka.

📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem! 📢 Tych roślin nie lubią kleszcze. Warto je posadzić w ogrodzie Kleszcze są niebezpieczne, a ich ukąszenia nie należy bagatelizować. Choć to tylko małe pajęczaki to mogą przenosić bardzo niebezpieczne choroby, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Sezon na kleszcze w naszym klimacie trwa niemal cały rok. Jak się bronić przed tymi pajęczakami? Czego nie lubią kleszcze? Zobacz co posadzić w ogrodzie aby się nie pojawiły w tym roku.

📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku. 📢 12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. Gdzie jest teraz najpiękniej? Gdzie wiosnę czuć najmocniej? Pomysły na weekend Wiosna zaczyna się w końcu marca, ale przedwiośnie już trwa. To najlepsza pora na wycieczki do wyjątkowych miejsc w Polsce, gdzie przyroda odżywa i pięknieje wyjątkowo wcześnie. Przedstawiamy 12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. To gotowe pomysły na wycieczki w marcu i kwietniu. Sprawdźcie, gdzie najbardziej warto się wybrać już teraz, by poczuć wiosnę, uniknąć tłumów turystów i nawet nieco zaoszczędzić.

📢 Taki Poznań mało kto pamięta. Te unikalne zdjęcia w 1959 roku zrobił wysłannik rządu USA. Zmiany są ogromne! Taki Poznań naprawdę mało kto pamięta! Jesteście ciekawi, jak wyglądało miasto w 1959 roku? To możliwe za sprawą wysłannika rządu USA, który odwiedził stolicę Wielkopolski pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Zobaczcie, jakie unikalne zdjęcia udało mu się zrobić podczas swojej wizyty. Zmiany są ogromne! 📢 Trwają Targi Rzeczy Ładnych w Poznaniu, czyli największe targi designu w Polsce! Zobacz zdjęcia "Na jednym stoisku wszystkiego chce się dotykać, na drugim wszystko się chce przytulić, na trzecim powąchać i zrobić zdjęcie". Trwają Targi Rzeczy Ładnych. Zobacz zdjęcia!

📢 Ogromne korki w centrum Poznania. Kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość! Centrum Poznania stoi w ogromnym korku. W okolicy Międzynarodowych Targów Poznańskich kierowcy muszą się uzbroić w cierpliwość. "Jest dramat" mówią czytelnicy Głosu Wielkopolskiego.

📢 Ikona walki z czyścicielami kamienic stoi pusta. Co dalej z domem przy ul. Stolarskiej 2 w Poznaniu? Kamienica przy ulicy Stolarskiej 2 w Poznaniu była przed laty świadkiem działalności czyścicieli. Wsypywali gruz w bramie, zalewali mieszkania, podnosili czynsze. Doszło nawet do zabarykadowania się mieszkańców kamienicy, którzy nie wpuścili robotników. Ostatecznie czyściciele zostali skazani na karę więzienia. Budynek jednak do dziś stoi pusty, a w jego otoczeniu nic się nie dzieje. 📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 Wiosenny horoskop miłosny 2024. Horoskop na wiosnę dla wszystkich znaków zodiaku Horoskop miłosny na wiosnę 2024. Po intensywnych zimowych miesiącach, nadchodzące tygodnie prezentują się zgoła optymistycznie. Szczęściem w miłości będzie cieszyć się większość znaków zodiaku, choć niestety nie wszystkie. Będzie namiętnie, romantycznie i burzliwie! Zobacz, co czeka twoje życie uczuciowe w najbliższych miesiącach. Sprawdź nasz wiosenny horoskop 2024. 📢 To dzieje się z twoim organizmem, gdy jesz rzodkiewkę. Poznaj właściwości zdrowotne tego chrupiącego warzywa Rzodkiewka jest jednym z najpopularniejszych warzyw na polskich stołach. Szczególnie chętnie jemy ją wiosną. Jak rzodkiewki wpływają na nasz organizm? Sprawdziliśmy, jakie wartości odżywcze, witaminy i minerały zawiera to warzywo. Zobacz to w naszej galerii! 📢 Rozpoznasz te miejsca? Tak wyglądały Winogrady i Piątkowo ponad pół wieku temu. Zobacz wyjątkowe zdjęcia Ponad pół wieku temu, w 1962 roku zatwierdzony został Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Zapisane zostały w nim plany zmian w krajobrazie miasta do 1980 roku. Postanowiono wówczas rozbudować północną część Poznania. Tak zaczęły powstawać Winogrady. Zobacz Winogrady i Piątkowo na archiwalnych zdjęciach.

📢 Afera w Collegium Humanum. Na liście absolwentów pracownicy Urzędu Miasta Poznania: dyrektorzy, zastępcy i kierownicy. "Nie podamy nazwisk" CBA zatrzymało sześć osób w sprawie nielegalnego handlu dyplomami na warszawskiej uczelni Collegium Humanum. Placówka posiadająca filię również w Poznaniu szkoliła między innymi 13 pracowników Urzędu Miasta Poznania. - Pracodawca nie jest uprawniony do oceny akredytacji posiadanych przez uczelnie, na których pracownicy chcą podnosić kwalifikacje - mówi Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Prezydenta Poznania i Urzędu Miasta. Którzy urzędnicy z Poznania kształcili się w Collegium Humanum? Na liście są dyrektorzy, zastępcy i kierownicy.

📢 Najpopularniejsze przedmioty z lat 90. - zdjęcia. Wtedy była na nie moda. Pamiętasz je wszystkie? Kultowe przedmioty sprzed 30 lat odeszły już w niepamięć, ale dzisiejsi trzydziestolatkowie wspominają je z rozrzewnieniem. Walkman, Game Boy, „zeszyty złotych myśli”, wymiana karteczek do segregatora. Lata 90. miały swój niepowtarzalny klimat. Przypominamy najpopularniejsze gadżety, które kojarzą się z latami dziewięćdziesiątymi.

📢 Dzikie zwierzęta żyją obok nas. Są bliżej, niż myślisz! Zobacz niesamowite zdjęcia z lasów pod Poznaniem Sarny, jelenie, daniele, lisy czy wilki - te i wiele innych dziko żyjących gatunków możemy spotkać w lasach pod Poznaniem. Dzikie zwierzęta są na wyciągnięcie ręki, czasami nawet bliżej, niż nam się wydaje. Nie trzeba jechać daleko, by móc stanąć z nimi oko w oko. Znaleźć może je tak naprawdę każdy z nas - wystarczy tylko wiedzieć jak i gdzie szukać. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia dzikich zwierząt, zrobione właśnie w podpoznańskich lasach. Robią wrażenie!