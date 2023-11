Prasówka 5.11.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Pieczyńska z "Dewajtis". "Żyje na dwa domy". Zobaczcie zdjęcia! [5.11.2023]”?

Prasówka 5.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Pieczyńska z "Dewajtis". "Żyje na dwa domy". Zobaczcie zdjęcia! [5.11.2023] Małgorzata Pieczyńska w serialu "Dewajtis" zagrała Olgę Czertwan, macochę Marka. Film wyprodukowany przez Telewizję Polską zbiera świetne recenzje. Podobnie, jak aktorzy, którzy w nim zagrali. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Pieczyńska z "Dewajtis".

📢 Oto Gabrysia Raczyńska, czyli Basia z "M jak miłość". Ma już 18 lat. Tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [5.11.2023] Basia z "M jak miłość", czyli Gabrysia Raczyńska, ma już 18 lat! Gabrysia Raczyńska to młoda polska aktorka, która na planie serialu "M jak miłość" pojawiła się, gdy miała zaledwie 7 lat. Z filmem związana jest od 2012 roku. Zobaczcie, jak dziś wygląda Gabriela Raczyńska, czyli Barbara Zduńska z serialu "M jak miłość".

📢 Najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Poznaj te dane [5.11.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbogatsze. Poznajcie 15 najzamożniejszych gmin w naszym regionie.

Prasówka 5.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najpiękniejsze zamki w Wielkopolsce według National Geographic. Zobaczcie zdjęcia! [5.11.2023] Wielkopolska pełna jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedza zamki i ruiny zamków oraz przepiękne pałace. National Geographic pokusił się o wybranie 5 najpiękniejszych zamków w Wielkopolsce. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście.

📢 Te gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Sprawdź tę listę [5.11.2023] Jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Wielkopolsce są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie. 📢 Oto odważne zdjęcia Michaliny Olszańskiej z serialu "Dewajtis". Zobaczcie! [5.11.2023] Oto Michalina Olszańska z serialu "Dewajtis". To polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Ireny w serialu "Dewajtis" w TVP 1. To również świetna skrzypaczka, autorka powieści i tekstów piosenek, a również kompozytorka i wokalistka. Świetnie również pozuje do zdjęć. Zobaczcie odważne zdjęcia aktorki!

📢 Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Uwagę zwraca asymetrycznie ustawione łóżko. Zobaczcie zdjęcia! [5.11.2023] Oto wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Dariusz to uczestnik 10. edycji kultowego programu w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. 📢 Te kobiety wybrał Artur z "Rolnik szuka żony 10"? Sprawdźcie! [5.11.2023] Artur z "Rolnik szuka żony 10" otrzymał sporo listów od kobiet, które się nim zainteresowały. Do programu zaprosił 9 z nich. Ostatecznie wybrał trzy i to one pojadą do jego gospodarstwa na Mazowszu. Są to: Aleksandra z Zalewa, Sara z Siedlec i Blanka z Szydłowca. Poznajcie je bliżej, zobaczcie zdjęcia!

📢 Oto Agnieszka z "Rolnik szuka żony" - tak mieszka. Ma hotel, restaurację i stadninę koni. Zobaczcie zdjęcia! [5.11.2023] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10. edycji programu TVP 1. Mieszka w odlotowym miejscu. Ma piękny dom, hotel, restaurację i ośrodek jeździecki. Musicie zobaczyć te zdjęcia!

📢 Oto oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Sprawdź tę listę! [5.11.2023] Oto lista najdziwniejszych nazwisk w województwie wielkopolskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Wielkopolsce. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę! 📢 Tak wygląda Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie! [5.11.2023] Oto Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! Blanka to jedna z wybranek Artura z "Rolnik szuka żony". Zaprosił ją do swojego gospodarstwa na Mazowszu. W szóstym odcinku postanowił się z nią pożegnać. Blanka odeszła z klasą. - Sorry, ale księżniczki nie płaczą - wyznała przed kamerami. A jak wygląda jej życie poza programem? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Lech Poznań - Ruch Chorzów 2:0 Ishak i Velde nie do zatrzymania dla Niebieskich. Zobacz oceny lechitów Lech Poznań był zdecydowanym faworytem starcia z Ruchem Chorzów i tak jak było do przewidzenia, pewnie wygrał z beniaminkiem 2:0. Worek z bramkami przy Bułgarskiej otworzył w pierwszej części Mikael Ishak, a po przerwie Szwed świetnie podał do Kristoffera Velde, który zdobył drugiego gola. Kolejorz mógł wygrać wyżej, zmarnował jednak kilka dobrych sytuacji. Kibice jednak nie narzekali na nudę i wychodzili z poznańskiego stadionu zadowoleni. Zobacz, jak oceniliśmy lechitów za mecz z Ruchem Chorzów.

📢 Spokojna wygrana Lecha Poznań. Ruch Chorzów nie postawił Kolejorzowi trudnych warunków Lech Poznań wykonał plan w stu procentach. Kolejorz w sobotnim spotkaniu wygrał z Ruchem Chorzów 2:0 (1:0). Swojego szóstego gola w tym sezonie w ekstraklasie zdobył Mikael Ishak, natomiast tuż po zmianie stron wynik ustalił Kristoffer Velde. Przy Bułgarskiej kibice mieli okazję po raz pierwszy zobaczyć Aliego Gholizadeha, dla którego był to debiut na ligowych boiskach.

📢 Śmiertelny wypadek na DK11 w powiecie obornickim. Trasa jest zablokowana Do tragedii doszło w sobotnie popołudnie na drodze krajowej nr 11 na odcinku między Obornikami a Rogoźnem. W wyniku zderzenia dwóch pojazdów zginęła jedna osoba. 📢 Groby znanych Polaków na Powązkach - mapa. Zobacz, jak wyglądają Na cmentarzu powązkowskim w Warszawie zostali pochowani ludzie zasłużeni dla polskiej historii. Wśród nich są żołnierze, politycy, artyści i sportowcy. Jak dziś wyglądają ich groby? 📢 Widzew Łódź - Warta Poznań 0:1. Jedna kontra wystarczyła do zwycięstwa. Zobacz oceny Zielonych! Jedna kontra i gol Martona Eppela w 20 minucie dały Warcie Poznań cenne zwycięstwo w Łodzi. Bohaterem Zielonych był świetnie broniący Jędrzej Grobelny, któremu też sprzyjało szczęście. Warta zdobyła cenne punkty, a Łodź znów okazała się miastem, w którym poznaniakom świetnie się gra. Zobacz oceny Zielonych.

📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! 05.11.2023 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Hubertus na Łęgach Mechlińskich. W corocznej "Pogoni za lisem" wystartowało blisko dwudziestu uczestników Hubertus ponownie zagościł na Łęgach Mechlińskich w powiecie śremskim. W sobotnie popołudnie, 4 listopada blisko dwudziestu uczestników, jeźdźców i amazonek wzięło udział w tradycyjnej pogoni za listem, która jest symbolicznym zakończeniem sezonu jeździeckiego.

📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 To było najbrzydsze miejsce w Poznaniu? Tak wyglądał dawny dworzec PKS. Zobacz zdjęcia! Miał być na chwilę, a służył przez blisko 50 lat. Wspomnienie dawnego budynku dworca autobusowego w Poznaniu budzi u poznaniaków różne emocje. Jedni, niezadowoleni z obecnego dworca, wspominają go z sentymentem, inni cieszą się, że "wehikuł czasu" zniknął z panoramy miasta. W naszej galerii przypominamy, jak wyglądał w ostatnich latach przed zamknięciem.

📢 Nowe jezioro w Wielkopolsce napełnia się wodą. Już teraz zachęca do spacerów W Tulcach w powiecie poznańskim powstał nowy zbiornik wodny. Teraz powoli napełnia się wodą - jego urok zachęca do jesiennych spacerów. Zobacz zdjęcia! 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Anny z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [4.11.2023 r.] Oto wnętrza domu-zamku, w którym mieszka Anna z "Rolnik szuka żony"! Anna z dziesiątej edycji programu emitowanego w TVP 1 mieszka w niewielkiej miejscowości pod Kaliszem. Jej dom internauci nazywają zamkiem, bo rzeczywiście go przypomina. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza domu-zamku Anny z Wielkopolski.

📢 Nudy na pudy. Pierwsze historyczne spotkanie Lecha II Poznań z Sandecją Nowy Sącz zakończyło się bezbramkowym remisem Podopieczni trenera Artura Węski w poprzedniej kolejce wygrali z Hutnikiem Kraków 4:3, po bramkach Szymona Pawłowskiego, Macieja Wichtowskiego, Kornela Lismana i Igora Kornobisa. Efektowne zwycięstwo pozwoliło rezerwom Kolejorza uciec z ostatniego miejsca w tabeli i rywalizacja z Sandecją Nowy Sącz miała dać szansę na wydostanie się ze strefy spadkowej. Wyjazdowe starcie Lecha II Poznań z biało-czarnymi w ramach 16. kolejki drugiej ligi zakończyło się bezbramkowym remisem.

📢 Złodziej rowerów zatrzymany. Policja szuka właścicieli skradzionych jednośladów Policjanci z Pobiedzisk zatrzymali mężczyznę podejrzanego o liczne kradzieże rowerów i odzyskali kilkadziesiąt jednośladów, elementów oraz akcesoriów od tych pojazdów. 37-latek usłyszał zarzuty, a policjanci poszukują właścicieli odzyskanego mienia. 📢 Psy policyjne zaprezentowały się na MTP. Trwają Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych Na Międzynarodowych Targach Poznańskich od piątku trwają Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych. Oprócz pięknie prezentujących się w ringu pupili, można było zobaczyć także pokaz psów policyjnych. Zobacz zdjęcia! 📢 "Sadźcie drzewa, a nie wieże". Mieszkańcy Przeźmierowa protestowali przeciwko budowie wieży telekomunikacyjnej Sieć Play planuje postawić nową wieżę telekomunikacyjną w Wielkopolsce. Jej lokalizacja na jednej z prywatnych działek w Przeźmierowie nie podoba się jednak mieszkańcom, którzy w sobotę, 4 listopada protestowali w tej sprawie.

📢 Ekipa budowlana na Legionów w Łodzi "zabetonowała" auto! Samochód stał się atrakcją turystyczną. Tłumy gapiów go oglądają. Zobaczcie zdjęcia Na ulicy Legionów w Łodzi remont trwa w najlepsze. Mimo fatalnej pogody ekipa budowlana leje beton i żadna przeszkoda im nie straszna.

📢 Nie żyje 3-miesięczna dziewczynka. Młoda matka stanie przed sądem Nie żyje 3-miesięczna dziewczynka, która z obrażeniami głowy trafiła do kolskiego szpitala 22 października. Lekarze w miniony piątek stwierdzili jej zgon. 21-letnia matka oraz 30-letni ojciec dziecka zostali już obszernie przesłuchani. Prawdopodobnie przed sądem odpowie tylko jedno z rodziców. 📢 Ten sam problem od wielu lat. Park w Poznaniu ponownie zalany. Zobacz zdjęcia! Sołacki Park Wodziczki zmaga się z częstymi zalaniami od lat. W wyniku ostatnich opadów deszczu sytuacja znowu się powtórzyła.

📢 Oto najpiękniejsze kamienice Poznania. Tak wyglądają zabytkowe perły dzielnic: Łazarz, Jeżyce, Wilda i Stare Miasto. Mamy zdjęcia W Poznaniu znajduje się ponad 400 zabytków nieruchomych wpisanych do Rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Znaczna część z nich to kamienice. Niektóre już po renowacji odzyskały dawny blask. Inne pozostają jeszcze odrapane i zabrudzone, ale wszystkie są tak samo cenne. Poznańskie kamienice zachwycają bogatymi zdobieniami, uroczymi balkonami czy pięknymi klatkami schodowymi. Wiele z nich powstała na początku XX wieku i reprezentuje panujący wtedy styl secesyjny, bogaty w sztukaterię czy w kwieciste ornamenty. Przedstawiamy subiektywną listę najpiękniejszych poznańskich kamienic wraz z historią ich powstania. 📢 "Kto wpadł na taką pstrokaciznę?". Poznaniacy krytykują nową kostkę na Starym Rynku! Zobacz zdjęcia i oceń sam Mieszkańcy odliczają dni do końca wielkiego remontu Starego Rynku w Poznaniu. Ten - według tabliczek informacyjnych - ma zakończyć się w listopadzie. W ostatnich tygodniach prace wyraźnie przyspieszyły, jednak patrząc na najnowsze zdjęcia z placu budowy, trudno być optymistą. Czy robotnicy zakończą przebudowę płyty zgodnie z harmonogramem? Trzymamy kciuki, tymczasem mieszkańców rozpala temat nowej kostki brukowej na Starym Rynku. - Kto wpadł na taką pstrokaciznę? - pytają jedni. - Idealnie komponuje się z kolorowymi kamienicami - odpowiadają drudzy. Zobaczcie najnowsze zdjęcia i osądźcie sami. Tak wygląda teraz Stary Rynek w Poznaniu.

📢 Zobacz, w którym powiecie w Wielkopolsce oddaje się rocznie najwięcej mieszkań. Zobacz TOP 10 województwa wielkopolskiego W którym wielkopolskim powiecie oddano do użytku najwięcej mieszkań na 10 tys. ludności? Przeglądamy dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego za 2022 rok. 📢 Najemcy mieszkań i właściciele nieruchomości masowo składają wnioski do poznańskiego magistratu! Już 336 wniosków o wynajęcie mieszkania – jak podaje poznański magistrat – złożono w ramach uruchomionej właśnie w stolicy Wielkopolski Społecznej Agencji Najmu. Właściciele mieszkań do 20 października zgłosili z kolei do programu 74 nieruchomości. 📢 Mężczyzna zabrał broń policjantowi i oddał kilka strzałów Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności strzelaniny, do której doszło w piątek, 3 listopada w miejscowości Władysławów w powiecie tureckim. Podczas policyjnej interwencji napastnik zabrał funkcjonariuszowi broń i oddał kilka strzałów. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

📢 Ranczo, serial pełen życiowej mądrości. Mija 7 lat od emisji ostatniego odcinka kultowej serii. Kto to powiedział? Najwięksi fani serialu dokończą dialogi, wskażą autora złotej myśli i powiedzą, w jakiej sytuacji daną kwestię wypowiedział wójt, Czerepach, ksiądz albo Kusy. Serial Ranczo, mimo że nie ma nowych odcinków już od 7 lat, nadal jest uwielbianą produkcją wielu telewidzów. Postanowiliśmy wspomnieć kilka życiowych mądrości wypowiedzianych przez bohaterów Rancza. 📢 Te powiaty w Wielkopolsce są najbardziej zmotoryzowane! Zobacz ranking Na koniec 2022 roku zarejestrowanych było w Polsce 26,675 mln aut osobowych, o 577 tysięcy więcej (+2,2%) niż rok wcześniej. W którym wielkopolskim powiecie jest ich najwięcej w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców?

📢 Tu w Wielkopolsce umiera najwięcej osób! Sprawdź ranking powiatów. Mieszkasz tam? W którym wielkopolskim powiecie umiera najmniej ludzi na 1000 mieszkańców, a w którym najwięcej? Odpowiedź przynosi zestawienie opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

📢 Mieszkańcy Przeźmierowa nie chcą wieży telefonii komórkowej między domami. Będą protestować. Jest odpowiedź operatora Firma Play postanowiła postawić nową wieżę telekomunikacyjną w Wielkopolsce. Jej lokalizacja na jednej z prywatnych działek w Przeźmierowie nie podoba się jednak mieszkańcom, którzy w sobotę zbiorą się na proteście w tej sprawie. 📢 Tak mieszka Bartosz Zmarzlik, mistrz świata na żużlu. Zobaczcie zdjęcia! [4.11.2023] Oto Bartosz Zmarzlik, jego żona Sandra i syn Antek. Tak mieszka mistrz świata na żużlu i jego rodzina. Bartosz Zmarzlik to polski żużlowiec, który ma zaledwie 28 lat, a na swoim koncie już cztery tytuły mistrza świata. Mieszka wraz z żoną Sandrą i synkiem Antkiem w niewielkie miejscowości Kinice w województwie zachodniopomorskim. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Zmarzlik. Mamy zdjęcia!

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Waldemara z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [4.11.2023] Tak wyglądają wnętrza domu Waldemara z "Rolnik szuka żony". Waldemar jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu TVP1. Mieszka w niewielkiej wsi pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Ma dwupiętrowy dom. Uwielbia podróże, taniec i film. We wnętrzach jego domu znajdziemy sporo pamiątek związanych z tymi wyprawami oraz prywatne małe kino. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Rozpoznajesz tego mężczyznę? Mógł pobić dwie osoby. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach Policjanci z Poznania szukają mężczyzny podejrzanego o zaatakowanie dwóch osób w autobusie. Udostępniają jego wizerunek i proszą o kontakt osoby, które posiadają wszelkie informacje.

📢 Psy rasowe opanowały Poznań. Ile kosztują i jak trzeba o nie dbać? Sprawdź i zobacz zdjęcia! Od 3 do 5 listopada 2023 roku na MTP w Poznaniu odbywają się Międzynarodowe Wystawy Psów Rasowych. W stolicy Wielkopolski pojawi się w sumie ponad sześć tysięcy psów różnych ras. Zapytaliśmy właścicieli kilku z nich, jak wygląda opieka nad ich pupilami i ile pieniędzy należy przeznaczyć na kupno wystawowego szczeniaka.

📢 Manipulacje czy bunt w Teatrze Nowym w Poznaniu? "Sygnaliści" zarzucają dyrektorowi kłamstwa, ten jednak zaprzecza Grupa "sygnalistów" - artystów Teatru Nowego w Poznaniu, zarzuca dyrektorowi Piotrowi Kruszczyńskiemu manipulacje finansowe. Ten jednak zaprzecza i twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca. W sprawę zaangażowała się także aktywistka Alina Czyżewska, która zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego z prośbą o interwencję. 📢 Będzie rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu? Jest decyzja wojewody Po wpłynięciu kilku skarg na decyzję dotyczącą rozbiórki Galerii Malta w Poznaniu, wojewoda wielkopolski podjął decyzję, co dalej z obiektem. 📢 Takiego meczu jeszcze nie było! Rezerwy Lecha Poznań przed spotkaniem o sześć punktów. "Chcemy wygrać i odbić się od strefy spadkowej" Rezerwy Lecha Poznań po remontadzie z Hutnikiem Kraków (4:3) zmierzą się na wyjeździe z Sandecją Nowy Sącz. Co ciekawe, takiego spotkania jeszcze nie było, ponieważ obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy w historii. Jedni i drudzy mają swoje problemy, chociaż to lechici mogą przystępować do tej rywalizacji w lepszych humorach.

📢 Huczne obchody 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. Zobacz zdjęcia z uroczystości! Swoje 60-lecie obchodzi w tym roku Szkoła Podstawowa nr 80 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu. W piątek, 3 listopada, odbyły się oficjalne uroczystości - boisko po remoncie otwierał Mariusz Wiśniewski.

📢 Gwiazdy Lecha Poznań wracają do składu na mecz z Ruchem Chorzów. Młodzi jadą do Nowego Sącza Pauzujący w meczu pucharowym z Zawiszą Antonio Milić, Afonso Sousa, Jesper Karstroem, Mika Ishak i Filip Marchwiński znajdą się w składzie na sobotni (godz. 20) mecz z Ruchem Chorzów - zapowiedział na konferencji prasowej trener Lecha Poznań John van den Brom. Z kolei Maksymilian Dziuba, który udanie zadebiutował w Bydgoszczy, pojedzie do Nowego Sącza na mecz z Sandecją. 📢 Kup tanio samochód od komornika przez internet! Sprawdź najnowsze licytacje komornicze aut osobowych. Zobacz zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy pojazdy sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii!

📢 Kup mieszkanie od komornika w Poznaniu! Oto najnowsze licytacje komornicze w listopadzie 2023. Sprawdź oferty W Poznaniu dość często pojawiają się nowe licytacje komornicze nieruchomości. Możesz na nich kupić mieszkanie w atrakcyjnej, niższej niż rynkowa cenie. Nieruchomości są zajmowane osobom zadłużonym, a później trafiają na licytacje. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty z Poznania w listopadzie 2023 roku. Zobacz zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Tak wygląda jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu! "Złamany Dom" zdobył prestiżową nagrodę. Zobacz niezwykłe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył tegoroczną Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia!

📢 Tak prezentuje się zapomniana nekropolia pod Poznaniem. Należała do wielkiego rodu i ma mroczną historię. Oto zdjęcia! W przededniu święta Wszystkich Świętych, wielu wolontariuszy starało się zadbać o jak największą liczbę cmentarzy w całym kraju. Wszystko dla upamiętnienia spoczywających tam osób, które od wielu lat nie mają już rodzin, albo ich miejsca pochówku zostały całkowicie zapomniane. Tak też było w jednej z osad pod Poznaniem. Znajduje się tu tajemnicza nekropolia, która kiedyś należała do wielkiego rodu. Poznaj jej historię i zobacz zdjęcia.

📢 Tak wyglądają opuszczone groby dzieci na cmentarzach w Poznaniu. Ten widok wyciska łzy z oczu. Zobacz zdjęcia W dniu Wszystkich Świętych zdecydowana większość z odwiedzających cmentarze wybiera się na groby bliskich, którzy mieli szansę przeżyć kilkadziesiąt lat. Niektórzy jednak muszą radzić sobie z utratą własnych dzieci, co w społeczeństwie uchodzi za jedną z największych możliwych traum i wielu złamało. Zobaczcie, jak wyglądają opuszczone groby dzieci na poznańskich cmentarzach. Ten widok wyciska łzy z oczu.

📢 Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w listopadzie 2023. Wystąpią gwiazdy! Koncertowa jesień w Poznaniu trwa w najlepsze. W listopadzie 2023 roku w stolicy Wielkopolski wystąpi wiele muzycznych gwiazd. Zaśpiewają popularni wokaliści, uznane wokalistki oraz świetne zespoły. Nie zabraknie również wybitnych artystów z zagranicy. Oto 20 najciekawszych koncertów w Poznaniu w listopadzie. Sprawdź naszą rozpiskę i wybierz się na któryś z nich. 📢 Oto wycofane aplikacje, które musisz szybko usunąć. To one kradną dane i pieniądze Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Kolekcjonerskie monety z PRL warte majątek - zdjęcia, ceny z OLX. Na takich egzemplarzach można zarobić W drugiej połowie XX wieku wyemitowano wiele monet, które obecnie stanowią interesujący element kolekcjonerski dla numizmatów i miłośników historii. Kolekcjonowanie takich starych monet to dla niektórych fascynujące hobby. Dziś niektóre egzemplarze mogą być sporo warte. Zobacz, które są poszukiwane przez kolekcjonerów i na jakich monetach można się wzbogacić.

📢 Kolorowe szkło i kryształy PRL - zdjęcia i ceny z OLX. Takich poszukują kolekcjonerzy. W 2023 można na nich zarobić W czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało kryształy i kolorowe szkło za piękne i eleganckie. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Takich kryształowych naczyń i wazonów poszukują kolekcjonerzy. W 2023 roku można na nich sporo zarobić. Ile są warte? Zobacz najdroższe oferty z OLX.

📢 „Niebiesko-białe talenty”: Wybierz najlepszego młodzieżowca Lecha Poznań października. Skrzydłowi Kolejorza są w gazie. Wilak z dubletem „Niebiesko-białe talenty” mają na celu podsumowanie gry lechitów, którzy są młodzieżowcami. Dodatkowo, na podstawie opisów można wziąć udział w naszej sondzie, w której wybierzemy najlepszego młodego zawodnika Kolejorza. W ubiegłym miesiącu Maksymilian Dziuba został wybrany przez czytelników "Głosu Wielkopolskiego" najlepszym młodzieżowcem Lecha Poznań za rozgrywki we wrześniu. Kto zabłysnął w październiku? 📢 Dawniej kupowały tam tłumy. Później przez lata popularna galeria i market w Poznaniu świeciły pustkami. Zobacz zdjęcia budynku po Tesco Sieć supermarketów Tesco zakończyła swoją działalność w Polsce październiku 2021 roku, zostawiając po sobie ogromne niezagospodarowane budynki. Jeden z nich znajduje się przy ulicy Serbskiej w Poznaniu. Kiedyś tętniło tam życie, każdego dnia przez market i galerię handlową przewijały się setki klientów. Po zamknięciu Tesco, przez długi czas w budynku nic się nie działo. Otwartych sklepów było zaledwie kilka, a korytarze były opustoszałe. Wkrótce ma się to jednak zmienić za sprawą nowego marketu Leroy Merlin. Zobacz, jak do niedawna wyglądał budynek po Tesco przy ulicy Serbskiej w Poznaniu.

📢 Opuszczona i zapomniana. Galeria Malta w Poznaniu świeci pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wygląda w środku? Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy! 📢 "Nie chcemy chlewni dla bogatych". Rozbrat przeciwny planom budowy bloku na ul. Pułaskiego w Poznaniu Na terenie Sołacza w Poznaniu ma powstać nowy budynek mieszkalny. Jest to jednak teren sporny - od wielu lat walczą o niego zarówno Rozbrat jak i Rada Osiedla Sołacz. Plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na zbudowanie budynku, jednak Rozbrat i postanowił zaprotestować. 📢 Oto Artur z Rolnik szuka żony 10 - tak wygląda gospodarstwo gwiazdy programu TVP 1. Zobaczcie zdjęcia! [3.11.2023] Oto gospodarstwo Artura z "Rolnik szuka żony 10". Mamy zdjęcia! Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Nowy układ tras tramwajowych sparaliżuje centrum Poznania? Radni z Jeżyc są zaniepokojeni. "Pojedzie tam siedem obciążonych linii" Od nowego roku ma być wprowadzony nowy stały układ linii tramwajowych w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego zapewnia, że pozwoli on na lepsze dopasowanie przebiegu linii do potrzeb pasażerów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają nowe inwestycje. Jak się jednak okazuje, przy moście Teatralnym powstanie wówczas węzeł kumulujący przebieg newralgicznych linii – i może dojść do paraliżu w razie ich awarii w tym miejscu.

📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Prywatne korty tenisowe, ptaszarnia, egzotyczne palmy, basem i własny helikopter. Tak mieszkają milionerzy - Józef Wojciechowski z Patrycją Tuchlińską. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim ocieka luksusem. Deweloper rozpieszcza młodą narzeczoną i ich synka Augustyna. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z młodszą o pół wieku modelką.

📢 Takie kwoty będziemy dawać w prezencie ślubnym w 2024 roku. Mamy przykłady Ślub i wesele to bardzo ważne wydarzenie w życiu pary młodej ale także jej rodziny i przyjaciół. I to właśnie najbliżsi powinni uszanować decyzje pary młodej odnośnie ich wesela. To młodzi musza zdecydować czy chcą wystawnej i drogiej imprezy czy skromnej uroczystości. Wesele dla gości zawsze rodzi problem ile powinniśmy wsadzić do koperty w ramach prezentu aby nie popełnić gafy. Sprawdzamy na przykładach internautów, jakie kwoty trafią do kopert w 2024 roku. 📢 Takie fryzury odejmą lat. Wybierają je nie tylko kobiety dojrzałe Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Darmowy listopad w Zamku Przemysła w Poznaniu! Muzeum Narodowe zaplanowało wiele wydarzeń Niedostępne na co dzień, tajemnicze zakamarki Zamku Królewskiego w Poznaniu będzie można zwiedzić zupełnie za darmo. Do tego zaplanowano wiele innych bezpłatnych atrakcji. To gratka dla turystów!

📢 Wielki remont na Starym Rynku w Poznaniu zbliża się ku końcowi. Wygląda coraz lepiej! Zobacz zdjęcia Już późną jesienią poznaniacy będą mogli cieszyć się z zakończonego remontu na Starym Rynku w Poznaniu. - Do tej pory wykonano ponad połowę wszystkich planowanych nawierzchni - informuje Tomasz Płóciniczak, wiceprezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie. 📢 10 niesamowitych miejsc w Wielkopolsce. Mało kto o nich wie. Są idealne na jesienną wycieczkę! Poleca je znany blog Addicted2travel.pl Szukasz ciekawego miejsca na krótki wypad w Wielkopolsce? Autorzy bloga Addicted2travel.pl polecają 10 niesamowitych miejsc w województwie wielkopolskim, gdzie warto wybrać się na wycieczkę. Mało kto je zna! Poznaj je w naszej galerii.

📢 Kultowe zabawki PRL - zdjęcia. Ile dziś kosztują stare zabawki? Takie były najpopularniejsze Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki –nie były one tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują. 📢 Te osoby nie skorzystają z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobacz, kto nie dostanie pieniędzy Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie.

📢 Nowy zespół ratowniczy pod Poznaniem. Mieszkańcy mogą czuć się bezpieczniej! Stacjonuje w Koziegłowach 1 listopada dyżurować zaczął nowy zespół ratownictwa medycznego, stacjonujący w Koziegłowach. Nowe miejsce stacjonowania zostało sfinansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

📢 Tak wygląda Poznań z dachu najwyższego drapacza chmur w mieście! Zobacz, jak powstaje wieżowiec Andersia Silver. Imponujące zdjęcia! Trwa budowa imponującego wieżowca Andersia Silver w Poznaniu. Budynek osiągnął swoją docelową wysokość i już góruje na centrum miasta, budząc ciekawość poznaniaków i turystów. - Andersia Silver zmieniła panoramę Poznania. Stała się najwyższym budynkiem nie tylko miasta, ale Wielkopolski - zaznacza wykonawca inwestycji. Byliśmy na dachu i w środku tego kolosa. Co się tam dzieje? Jak prezentuje się widok z najwyższego budynku w mieście? Sprawdź i zobacz najnowsze zdjęcia. 📢 Znany dziennikarz odwiedził poznański rynek. Nie gryzł się w język. "Dramatycznie to wygląda" Wchodzimy na rynek, a tam jest normalnie g*o - żartuje znany piłkarski dziennikarz Jakub Olkiewicz z wycieczki do Poznania wraz z rodziną w celu obejrzenia niedawnego meczu Lecha z ŁKS Łódź. Influencer opowiedział o swoich odczuciach w jednym z materiałów i nie pozostawił na centrum miasta suchej nitki.

📢 Te drogi ekspresowe w Wielkopolsce powstaną w najbliższych latach. Sprawdź, gdzie dojedziesz jeszcze szybciej Choć w ciągu ostatnich kilkunastu lat zbudowano wiele kilometrów dróg ekspresowych w Wielkopolsce, do niektórych miast dojazd wciąż jest bardzo powolny. Na szczęście GDDKiA planuje dalsze przebudowy szlaków komunikacyjnych w regionie. Zobaczcie o jakie fragmenty dróg chodzi! 📢 Taki jest horoskop numerologiczny na 2024 roku. Zobacz, co Cię czeka w nadchodzącym roku Numerologia uznawana jest za pseudonaukę, która bada mistyczne lub magiczne właściwości liczb. Numerologia zakłada, że w liczbie zapisany jest los. I tak znaczenie ma nie tylko liczba powstała po zsumowanie daty naszych urodzin, ale także numer mieszkania, dzień urodzenia, nawet numer telefonu czy rejestracyjny samochodu. Horoskop numerologiczny oparty jest o liczbę ściśle powiązaną z datą naszych narodzin. Sprawdźcie co szykuje dla Was horoskop numerologiczny na 2024 rok.

📢 Kibice Lecha Poznań na meczu w Bydgoszczy - zdjęcia. Tak kibicowali "Kolejorzowi" W meczu 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski Zawisza Bydgoszcz podejmował Lecha Poznań. Na stadionie zasiadło 14 tysięcy kibiców, w tym blisko 4 tysiące kibicowało drużynie gości. Piłkarscy kibice oglądali cztery gole. 📢 Szila urodziła szczeniaki w polu kukurydzy. Teraz poszukuje swojego domu! Oczy jak węgielki, sierść jak niedźwiadek. Piękna suczka urodziła siedem szczeniąt w polu, uratowało ją Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Teraz pilnie potrzebuje swojego własnego domu! 📢 Mamy najnowszy horoskop na listopad 2023. Oto co czeka Twój znak zodiaku Horoskop finansowy to przepowiednia dotycząca naszych finansów wyczytana z gwiazd. To właśnie kwestie finansowe interesują nas najbardziej. Listopad to miesiąc, w którym żyjemy już świątecznymi wydatkami, więc warto sprawdzić, co się będzie działo na naszych bankowych kontach i w portfelach. Sprawdzamy horoskop finansowy na listopad.

📢 Pogrzeb Wojciecha Kordy w Poznaniu. "Tworzyłeś muzykę, która miała zmienić świat i zmieniła". Tłumy pożegnały artystę. Zobacz zdjęcia Pogrzeb Wojciecha Kordy odbył się 27 października na cmentarzu miłostowskim w Poznaniu. Wybitny artysta, lider grupy Niebiesko-Czarni zmagał się z ciężką chorobą. Zmarł w wieku 79 lat. Żegnały go tłumy. - Pokolenie, którego byłeś i pozostaniesz wojującym przedstawicielem znalazło swoją wolność w muzyce - padły słowa podczas ostatniego pożegnania Wojciecha Kordy. 📢 Tak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. "Duża część uliczek jest już wybrukowana". Oto nowe zdjęcia! Trwa wielki remont Starego Rynku w Poznaniu. Widać już coraz więcej powierzchni wyłożonej nową kostką brukową. W ostatnich dniach kamienny bruk zaczął już pokrywać zachodnią i północną część rynku. Układana jest nowa, granitowa kostka, ale wykorzystywany jest także bruk, który był tam przed remontem. Zobacz, jak zmienia się Stary Rynek w Poznaniu. Oto najnowsze zdjęcia!

📢 Taka porcelana z PRL ma wysoką cenę. Po tyle na OLX chodzą stare filiżanki, talerze, kubki, wazony, kury i figurki Porcelanowe naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Na niektórych można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje starej porcelany osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z października 2023. 📢 Józef Wojciechowski i jego kobiety - zdjęcia. Dwie żony, dwie partnerki, sześcioro dzieci Najbogatszy deweloper w kraju Józef Wojciechowski obecnie związany jest z Patrycją Tuchlińską, młodszą o 48 lat modelką. Zanim jednak została partnerką, na drodze Wojciechowskiego stanęło kilka innych kobiet. Milioner dwukrotnie był żonaty i doczekał się szóstki dzieci.

📢 Oto 20 niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Musisz uważać! Znamy ranking najbardziej niebezpiecznych miast w Wielkopolsce. Najnowsze dane zaprezentował Główny Urząd Statystyczny. Dowiadujemy się z niego, w których miejscowościach w regionie jest popełnianych najwięcej przestępstw kryminalnych, gospodarczych i drogowych. Gdzie w Wielkopolsce jest najbardziej niebezpiecznie? Sprawdź w galerii, czy twoje miasto znalazło się na liście. 📢 Biżuteria modna w PRL-u. Taką nosiły kobiety 50 lat temu - dziś jest warta fortunę. Zobacz zdjęcia i ceny z 2023 roku Biżuteria jest nieodłącznym elementem ozdoby ciała i stroju kobiety. W czasach PRL odzwierciedlała styl i możliwości tamtych czasów. Jaką biżuterię nosiły wtedy kobiety? Ile dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła? Zobacz, jak wyglądają stare pierścionki, kolczyki, bransoletki i naszyjniki.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 Stylizacje Patrycji Tuchlińskiej. Takie stroje nosi partnerka 76-letniego milionera Józefa Wojciechowskiego Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski są na świeczniku plotkarskich mediów. Młodsza od milionera o 48 lat modelka pokazuje w mediach społecznościowych prywatne życie rodzinne, podróże i luksusową posiadłość nad Jeziorem Zegrzyńskim. Stylizacje 28-latki są zawsze przemyślane i niebanalne. Ukochana dewelopera gustuje zazwyczaj w klasycznych kolorach. Zobacz w galerii, jak się ubiera narzeczona szefa JW Construction. 📢 Te miasta w Wielkopolsce wyludniają się najbardziej. Nowe dane zatrważają! Miasta w całej Polsce się wyludniają. To niestety trend, który w ostatnich latach jest coraz bardziej widoczny. Problem spadku liczby mieszkańców dotyczy większości miast w całym kraju. Jak sytuacja wygląda w naszym regionie? Sprawdziliśmy, które miasta w Wielkopolsce wyludniły ostatnio się najbardziej. Zobacz, gdzie w regionie mieszka coraz mniej ludzi. W galerii prezentujemy 15 miast, w których ubyło najwięcej obywateli.

📢 W Tulcach pod Poznaniem powstało nowe jezioro. Ma to uratować mieszkańców przed suszami i powodziami We wtorek odbędzie się oficjalne otwarcie nowego sztucznego zbiornika wodnego w Tulcach. To wyjątkowa inwestycja w tym regionie. 📢 Patrycja Tuchlińska i jej zdjęcia sprzed lat. Zobacz, jak się zmieniła partnerka 76-letniego biznesmena Józefa Wojciechowskiego Józef Wojciechowski kilka lat temu poznał młodziutką modelkę Patrycję Tuchlińską, z którą jest do dzisiaj. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Modelkę i miliardera dzieli 48 lat różnicy. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Zobacz jej stare zdjęcia.

