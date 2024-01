Prasówka 6.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „20 zdjęć Poznania z czasów II wojny światowej. Tak wyglądało miasto w czasie okupacji”?

Prasówka 6.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 20 zdjęć Poznania z czasów II wojny światowej. Tak wyglądało miasto w czasie okupacji Poznań został zajęty przez Niemców 10 września 1939 roku. W czasie okupacji miasto wcielono do Niemiec jako stolicę Kraju Warty. W 1944 roku Poznań stał się twierdzą, a działania wojenne zakończyły się 23 lutego 1945 roku. W Narodowym Archiwum Cyfrowym znaleźliśmy zdjęcia miasta z lat 1939-1945. Zobacz galerię 20 okupacyjnych fotografii Poznania!

📢 Leżała na poznańskim Starym Rynku kilkadziesiąt lat. Historyczna kostka trafiła na licytację WOŚP Rozpoczęły się licytację na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 32. finał odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia. Cegiełkę postanowił dołożyć także Jacek Jaśkowiak - wystawił na licytację historyczną kostkę ze Starego Rynku.

📢 "Mężczyzna skakał po samochodach i rzucał się po całej stacji". Niecodzienne zdarzenie w Obornikach W piątek, 5 stycznia na stacji paliw w Obornikach doszło do niecodziennej sytuacji. Jak relacjonują świadkowie, mężczyzna rzucał się pod stojące samochody, skakał po nich, rzucał telefonem i wołał o pomoc. Na miejsce dotarli policjanci oraz karetka pogotowia.

📢 Śmiertelny wypadek pod Poznaniem. Bus zderzył się z osobówką. Zginął strażak Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 5 stycznia po południu na terenie gminy Pobiedziska.

📢 „Blaszane i hałasujące 24h”. Dalszy bój o paczkomat. ZKZL potwierdza, że postawi go na działce obok Jeden paczkomat InPostu został tu już usunięty – zagrażał życiu mieszkańców. Teraz ma stanąć kolejny, jeszcze bliżej posesji Marciniaków. ZKZL potwierdza - dbamy o dobro ogółu. 📢 Burmistrz Mieściska zasiądzie na fotelu wicewojewody? Przemysław Renn niedawno objął nowe stanowisko Z dniem 28 rudnia 2023 r. stanowisko Wojewody Wielkopolskiej objęła Agata Sobczyk. Szefem Gabinetu Wojewody został już Piotr Pałczyński. Obecnie na swojego kandydata czekają "fotele" wicewojewodów. Jednym z nich, prawdopodobnie, zostanie obecny burmistrz Mieściska Przemysław Renn.

📢 Podczas interwencji odebrano 14 psów, w tym 11 szczeniąt. Wielkopolskie schronisko szuka im domu Schronisko w Wysocku Wielkim w powiecie ostrowskim szuka nowych właścicieli dla kilkunastu psów. Zwierzęta zostały odebrane podczas interwencji. 📢 Trzech Króli w Poznaniu bez miejskiego orszaku. Dlaczego? Tradycyjny miejski Orszak Trzech Króli w tym roku się nie odbędzie. Organizację miała przejąć inna firma, która jednak nie podjęła się tego działania.

📢 Po wizycie na komisariacie trafił do szpitala. Policjanci zawieszeni, a sprawę bada prokuratura Prokuratura bada co wydarzyło się na komisariacie w Starym Mieście pod Koninem. Mężczyzna, którego zabrali policjanci, po opuszczeniu komisariatu trafił do szpitala z licznymi obrażeniami. Twierdzi on, że pobili go funkcjonariusze. Ci z kolei mówią, że w takim stanie znaleźli go na ulicy. 📢 Adepci Lecha Poznań powrócili do treningów. Jest kilka istotnych zmian! Lech Poznań powraca do treningów. Co prawda na razie dotyczy to zespołów młodzieżowych, jednak jest to znak, że piłkarska wiosna powoli budzi się do życia. Juniorów starszych i młodszych czeka intensywny okres przygotowawczy do wznowienia rozgrywek w Centralnej Lidze Juniorów. Szczególnie ekipę U19, która będzie bronić nie tylko pierwszego miejsca w lidze, ale także tytułu wywalczonego przed sezonem.

📢 Nicolas zaginął w sylwestra. Trwają poszukiwania 15-latka w Lesznie Policja w Lesznie szuka 15-letniego Nicolasa Maćkowiaka. Ostatni raz był widziany przez rodzinę 31 grudnia 2023 roku. Od tego dnia bliscy nie mają z nim żadnego kontaktu, a policjanci liczą na pomoc mieszkańców.

📢 Zwolnienia grupowe w 13 wielkopolskich powiatach w 2024 roku! Sprawdź, czy Twój jest na liście 1 867 osób - tylu pracowników według prognoz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu może stracić w Wielkopolsce pracę w 2024 roku w ramach przekazanych tej instytucji informacji o planowanych zwolnieniach grupowych.

📢 W Poznaniu odchodzi się od ślubów konkordatowych i rodzi się coraz mniej dzieci. Mamy statystki za 2023 rok Jak wyglądały statystyki dotyczące Poznania w minionym roku? Zdaniem pracowników Urzędu Stanu Cywilnego, był to lepszy rok, niż poprzednie lata, na które znaczący wpływ miała pandemia koronawirusa. Wciąż jednak w stolicy Wielkopolski spada liczba urodzeń.

📢 Tego nie może zabrać komornik w 2024 roku. To warto wiedzieć Komornik to tak naprawdę już ostateczność, kiedy notorycznie nie spłacamy swoich zobowiązań. Wbrew niektórym opinią komornik nie przyjdzie do nas gdy zalegamy miesiąc z opłatą za telefon czy mieszkanie. Jeśli już mamy do czynienia z komornikiem warto wiedzieć, że nie zostawi on nas w skarpetkach. Przepisy prawa jasno określają czego komornik nie może nam zabrać. Zobaczcie. 📢 Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Działała przez 14 lat. To jej oficjalny koniec! Zobacz zdjęcia Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Od lipca 2023 roku było wiadomo o tych planach, później rozbiórka została wstrzymana przez skargi różnych podmiotów. W listopadzie podjęto ostateczną decyzję.

📢 Transferów z Lecha Poznań do Francji dawno nie było. Kristoffer Velde to zmieni? Lech Poznań sprzedaje piłkarzy do klubów z całej Europy. Lecz transferu do Francji dawno nie zrobił. Kristoffer Velde to zmieni? OCG Nice zależy na pozyskaniu Norwega.

📢 Tramwaj wbił się w sklep w Poznaniu. Mija 6 lat od wielkiego wypadku w centrum miasta Do groźnego wypadku doszło w czwartek 4 stycznia 2018 roku na Al. Marcinkowskiego. Przy ul. Podgórnej tramwaj MPK Poznań linii nr 23 wykoleił się i uderzył w sklep. W wypadku ranny został motorniczy.

📢 Klub Manhattan w Czekanowie zostanie zamknięty. Kończy działalność po 28 latach 27 stycznia w Klubie Manhattan w Czekanowie pod Ostrowem Wielkopolskim odbędzie się ostatnia impreza. Lokal kończy swoją działalność po 28 latach. - Nigdy w życiu nie spodziewalibyśmy się, że ten moment kiedyś nadejdzie... Wierzyliśmy i walczyliśmy do samego końca, że będzie lepiej, że się uda... - czytamy w oświadczeniu właścicieli lokalu.

📢 50 największych talentów polskiej piłki. To oni będą kosztować miliony! Młode talenty - to w nich jest cała nadzieja polskiej piłki. W naszym kraju coraz prężniej rozwijają się klubowe akademie, które w świat wysyłają swoje największe diamenty. Lista utalentowanych zawodników jest spora, dlatego postanowiliśmy wybrać 50 najbardziej obiecujących piłkarzy do rocznika 2005. 📢 Oto Galeria Malta w Poznaniu tuż przed zamknięciem. Świeciła pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wyglądała w środku? Sprawdź! Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy! 📢 Budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Trwa rozbiórka historycznego obiektu. Mamy zdjęcia! Budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwają prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski.

📢 Tak Poznań przywitał nowy rok! Mieszkańcy bawili się na Starym Rynku. Mamy zdjęcia! Poznaniacy oraz poznanianki bawili się do późnej nocy podczas sylwestra na Starym Rynku. Mimo że władze Poznania nie zorganizowały miejskiej zabawy, mieszkańcy tłumnie udali się pod ratusz. 📢 Oto Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Śliczna jesteś". Zobaczcie! [4.01.2024] Tak wygląda Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Internauci szczerze: "Ale ty jesteś piękna"! Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji programu. Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Enea Stadion w Poznaniu będzie błyszczał! Są pieniądze na kompleksowe czyszczenie membrany obiektu Lecha Poznań Od wielu miesięcy kibice Lecha Poznań narzekają na czystość obiektu przy Bułgarskiej. W końcu po 12 latach membrana Enea Stadionu zostanie umyta. Nie wiadomo dokładnie, w której części roku, jednak są już na to zabezpieczone pieniądze. Oprócz czyszczenia stadionu wykonane zostaną drobne prace naprawcze.

📢 Styczeń w Teatrze Wielkim w Poznaniu pełen atrakcji! Co się będzie działo? Zaplanowano koncerty, gale i ciekawe przedsięwzięcia. Zobacz w galerii, co będzie działo się w poznańskim Teatrze Wielkim w styczniu! 📢 75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 Koszmar psów rasy Cane Corso spod Pleszewa. Zwierzęta bardzo powoli dochodzą do siebie. Była właścicielka zgotowała im prawdziwe piekło W połowie grudnia w Kuczkowie pod Pleszewem odbyła się szokująca interwencja służb mundurowych, weterynaryjnych i pracowników urzędu. Wspólna akcja pozwoliła uratować siedem psów. Sześć psów rasy Cane Corso trafiło pod opiekę Fundacji Cane Corso Rescue Poland. Buldog francuski trafił do kolejnego stowarzyszenia. Kobieta, do której należały zwierzęta, zrzekła się ich. 📢 Tak wyglądał ostatni dzień Galerii Malta w Poznaniu. "Atmosfera jest depresyjna". Zobacz zdjęcia 18 grudnia był ostatnim dniem funkcjonowania Galerii Malta w Poznaniu. Ostatnim działającym lokalem jest klub, w którym można zagrać w squasha. Od 19 grudnia galeria jest całkowicie zamknięta, a jej rozbiórka może rozpocząć się jeszcze w grudniu. 📢 Tak spaceruje się po nowej płycie Starego Rynku w Poznaniu. To jeszcze nie koniec remontu Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak osobiście zapraszał do świątecznych spacerów po nowej płycie Starego Rynku. Sprawdziliśmy, czy mieszkańcy Poznania skorzystali z tego zaproszenia. Remont jednak jeszcze się całkowicie nie zakończył.

📢 Robi fenomenalne wrażenie! Tak wygląda przepiękna panorama Poznania z najwyższego wieżowca w mieście. Oto niesamowite zdjęcia W Poznaniu powstaje najwyższy wieżowiec w mieście. Prace potrwają jeszcze prawie dwa lata, ale imponujący budynek Andersia Silver osiągnął swoją docelową wysokość i już góruje na centrum stolicy Wielkopolski. Nasz fotoreporter wspiął się na sam szczyt tego kolosa, by sprawdzić, jak wygląda panorama z dachu najwyższego drapacza chmur w Poznaniu. Widok zapiera dech w piersiach. Zobacz niesamowite zdjęcia i przekonaj są sam. Ta perspektywa robi fenomenalne wrażenie! 📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 Wiemy, kiedy bank może zablokować konto. To musicie wiedzieć Blokada pieniędzy na bankowym koncie może dotknąć każdego z nas. Czasem to zwykłe zapominalstwo, czasem finansowe problemy, a w jeszcze innych przypadkach tzw. siła wyższa. Zobaczcie, w jakich sytuacjach może dojść do zablokowania pieniędzy na koncie i jak możemy odzyskać dostęp do konta. 📢 Oto najbogatsze powiaty w Wielkopolsce! Zobacz ranking w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zaskakujący zwycięzca? Postanowiliśmy sprawdzić, który z wielkopolskich powiatów osiągnął w 2022 roku najwyższy dochód per capita, czyli w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Zwycięzca zaskakuje. Co więcej, wygrał z imponującą przewagą nad resztą!

📢 Tu w Wielkopolsce umiera najwięcej osób! Sprawdź ranking powiatów. Mieszkasz tam? W którym wielkopolskim powiecie umiera najmniej ludzi na 1000 mieszkańców, a w którym najwięcej? Odpowiedź przynosi zestawienie opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

📢 Koszmar dzieje się na polskich drogach. Giną matki, ojcowie, dzieci i całe rodziny, a ocaleni walczą o normalność Mnóstwo krwi, złamań, ludzkiego, w tym dziecięcego, cierpienia. Chwilę później klęczysz nad umierającym 11 miesięcznym dzieckiem, starając się uratować mu życie... Tak, życie… - opisywał strażak ochotnik tuż po zdarzeniu. 16 września na autostradzie A1 w pobliżu Sierosławia zginęła trzyosobowa rodzina. Ofiarami byli rodzice i ich 5-letnie dziecko. Samochód, którym jechali uderzył w bariery energochłonne, po czym stanął w płomieniach. Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków. Giną matki, ojcowie dzieci i całe rodziny... Tylko w ubiegłym roku zginęło 1 896 osób. Liczba ta to nie tylko policyjna statystyka, to utracone życie. Ci, którzy ocaleli zmagają się z cierpieniem, walczą o zdrowie i powrót do normalności...

