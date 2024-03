Prasówka 6.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Poznaniu odbyły się największe targi wędkarskie w Europie – Rybomania 2024. Zobacz zdjęcia!”?

Prasówka 6.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Poznaniu odbyły się największe targi wędkarskie w Europie – Rybomania 2024. Zobacz zdjęcia! Największe i najważniejsze wydarzenie wędkarskie w Europie – tak reklamują jego organizatorzy rozpoczynające się w piątek na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trzydniowe targi Rybomania 2024. W piątek obserwowaliśmy tłumy zwiedzających i 250 wystawców.

📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Tyle zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym. Sprawdź! 05.03.2024 Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Polacy budują przydomowe schrony. Ile kosztują i jak powinny być wyposażone? Zobacz, jak wygląda taki schron w środku! Od wybuchu wojny w Ukrainie zainteresowanie postawieniem przydomowych schronów w Polsce rośnie lawinowo. Ich dystrybutorzy nie nadążają z zamówieniami. Schronami na prywatnych posesjach zainteresowani są także mieszkańcy Wielkopolski. Ile kosztuje taki schron i jakie powinien mieć wyposażenie? Sprawdziliśmy.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Są wszystko wiedzące, wścibskie, wtrącają się we wszystko. Te teściowe utrudniają życie Kobiety o tych imionach to najgorsze teściowe. Na naszej liście znalazły się te damskie imiona, których znaczenie może przerazić młode żony oraz młodych mężów. Te kobiety są najczęściej nieprzewidywalne, zaborcze, wybuchowe i uwielbiają się wtrącać w życie młodych małżeństw. Zobaczcie, które imiona kobiet oznaczają najgorsze teściowe. Piątego marca obchodzimy w Polsce Dzień Teściowej. 📢 Bruce Willis ma sobowtóra z milionem fanów na Instagramie. Tak wygląda Pablo Perillo. Mamy zdjęcia! [6.03.2024] Bruce Willis ma sobowtóra. To Pablo Perillo, aktor pochodzący z Argentyny, który zdobył rozpoznawalność jako sobowtór Bruce'a Willisa. Jego popularność na Instagramie jako Bruce Willis Double albo Dobledebruce szybko rośnie, przyciągając uwagę milionów internautów. W tym artykule zgłębimy tajemnicę fenomenu tego niezwykłego sobowtóra.

📢 Blok z serialu "Alternatywy 4" - tak dziś wygląda. Można odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia! [6.03.2024] Tutaj kręcono kultowy serial "Alternatywy 4". Tak dziś wyglądają te miejsca! Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wybrali się w kolejną podróż śladami polskiego filmu. Tym razem odwiedziili Warszawę, by odnaleźć kultowe miejsca znane z serialu "Alternatywy 4". Dziś każdy może je odwiedzić i przypomnieć sobie doskonale znane kadry z komedii Stanisława Barei. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Linda Hamilton z filmu "Terminator" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [6.04.2024] Od premiery "Terminatora" mija właśnie 40 lat. Linda Hamilton to amerykańska aktorka, której wspaniała rola w tym kultowym filmie Jamesa Camerona na długo pozostała w pamięci widzów na całym świecie. Wcieliła się w rolę Sarah Connor, matki i nauczycielki przyszłego przywódcy ruchu oporu Johna Connora. Zobaczcie, jak dziś wygląda Linda Hamilton.

📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [6.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Magdalena Boczarska - tak mieszka i żyje na co dzień. Zobaczcie zdjęcia! [6.03.2024] Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. To aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska. 📢 Tak mieszka Małgorzata Pieczyńska. "Żyje na dwa domy". Zobaczcie zdjęcia! [6.03.2024] Małgorzata Pieczyńska w serialu "Dewajtis" zagrała Olgę Czertwan, macochę Marka. Film wyprodukowany przez Telewizję Polską zbiera świetne recenzje. Podobnie, jak aktorzy, którzy w nim zagrali. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Pieczyńska z "Dewajtis".

📢 Tak wygląda dom Justyny i Łukasza z programu "Rolnicy. Podlasie". Mamy zdjęcia! [6.03.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Tak wygląda dziś Dieter Bohlen z Modern Talking. Ma 70 lat. Zobaczcie zdjęcia [6.03.2024] Dieter Bohlen z Modern Talking ma już 70 lat. Co ciekawe, dziś wygląda lepiej niż 40 lat temu. Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [6.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Modelka ma 53 lata. Zobaczcie zdjęcia [6.03.2024] Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Ma 53 lata! Zobaczcie zdjęcia. Claudia Schiffer do modelka i aktorka, która sławę zdobyła na początku lat 90. XX wieku. Była wówczas jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających modelek na świecie. O pracę rywalizowała wówczas z takimi modelkami, jak: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Elle Macpherson czy Naomi Campbell. Porównywano ją do Brigitte Bardot. Zobaczcie, jak dziś wygląda Claudia Schiffer.

📢 Oto Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [6.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [6.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [6.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Oto Erika Eleniak ze "Słonecznego Patrolu" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia i jej tatuaże! [6.03.2024] Erika Eleniak, amerykańska aktorka, zdobyła sławę rolą Shaun McLain w kultowym serialu "Słoneczny Patrol". Ten film przyniósł jej międzynarodową rozpoznawalność. Sprawdźmy, jak dziś, po kilku dekadach, prezentuje się gwiazda "Słonecznego Patrolu".

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [6.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [6.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [6.03.2024] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony". 📢 Kobieta spędziła noc zamknięta w budynku poczty. Co się wydarzyło na urzędzie w Poznaniu? Do nietypowego zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Kobieta została zamknięta w urzędzie przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu i tam spędziła całą noc. Jak do tego doszło? 📢 Rolnicy znów wyjadą na drogi w Wielkopolsce. 6 i 7 marca będą utrudnienia na A2 Kierowcy znów muszą uzbroić się w cierpliwość. W dniach 6-7 marca odbędzie się protest rolników, który spowoduje utrudnienia w ruchu na węzłach Dąbie i Koło autostrady A2.

📢 Oto najtańsze ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu. Zobacz, ile kosztują i jak wyglądają! Na wiosnę kup sobie działkę Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż. 📢 Opuszczajcie klapy i kupujcie kwiaty! Nadchodzi wielkie święto. Zobacz najlepsze memy o dniu kobiet, demotywatory i zabawne obrazki! Dzień kobiet to święto pań i... sprzedawców tulipanów. Tego dnia życzenia i kwiatek dla ukochanej, koleżanki z klasy i mamy to niemal obowiązek dla wszystkich panów! Kto go nie wypełni, tego mogą czekać "ciche dni". Z okazji dnia kobiet o zapominalskich panach i roszczeniowych paniach powstało wiele memów, zabawnych obrazków i demotywatorów. W naszej galerii znajdziecie te najlepsze!

📢 Dzień Kota: Wielkie święto mruczków i ich oddanych kociarzy. Zobacz memy, demotywatory i zabawne obrazki o kotach i życiu z kotami 17 lutego obchodzimy Dzień Kota! W ten jeden z najważniejszych dni w kalendarzu kociarzy, kłaniamy się głęboko naszym mruczkom i serwujemy im najlepsze puszki z rybką. Gdy już spełnimy nasz obowiązek, możemy zabrać się za przeglądanie zebranych w tej galerii zabawnych obrazków. Gwarantujemy, że odnajdziesz tu wiele sytuacji z Waszego wspólnego życia, których wspomnienie poprawi Ci humor. Zobacz najlepsze memy i obrazki o kotach! 📢 Dyrektorka zoo w Poznaniu komentuje zatrzymanie przez policję. Podejmie kroki prawne! "Złożymy stosowne wnioski dowodowe do prokuratury" Kobieta twierdząca, że działa w imieniu zatrzymanej dyrektorki zoo w Poznaniu Ewy Z., opublikowała w mediach społecznościowych wiadomość niepokojącej treści. Z kolei adwokat dyrektorki zapowiada złożenie zażalenia.

📢 Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [5.03.2024] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku. 📢 Wielka awaria Facebooka, Instagrama i Messengera. Co się wydarzyło z platformą? Około godziny 16.00 przestał działać Facebook. Platforma, z której korzystają miliardy osób w tym Wielkopolan, najpierw wylogowała wszystkich użytkowników, a następnie nie pozwoliła na ponowne logowanie. 📢 Śmiertelny wypadek na obwodnicy Piły. Osobówka zderzyła się czołowo z tirem Na obwodnicy Piły - we wtorek 5 marca - doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem trzech pojazdów. Zderzyły się dwie osobówki i tir. Nie żyje jedna osoba.

📢 Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało kandydatów w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Zaskoczenie? Kandydatów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego PiS przedstawił na konferencji prasowej przed wejściem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Zbigniew Hoffmann, przewodniczący zarządu Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości w Województwie Wielkopolskim. 📢 Zwłoki w stawie w Grodzisku Wielkopolskim. Strażacy wydobyli ciało na brzeg We wtorek, 5 marca na terenie jednej z posesji w Grodzisku Wielkopolskim strażacy wyłowili z wody zwłoki kobiety. Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratora. 📢 Zapadła decyzja w sprawie dyrektorki zoo w Poznaniu. Ewa Z. zostanie zwolniona Zastępca prezydenta Poznania, Jędrzej Solarski w rozmowie z Radiem Poznań poinformował o podjęciu decyzji wobec przyszłości dyrektorki poznańskiego zoo. - Jeszcze dziś, jutro chcemy panią dyrektor zwolnić i powołać osobę z zewnątrz na pełniącą obowiązki - mówi Jędrzej Solarski.

📢 Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka? Mieszkańcy pytają, co powstaje przed CK Zamek w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Od kilku miesięcy przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwają prace budowlane. Na dziedzińcu pojawił się nowy pawilon, który wzbudza ciekawość mieszkańców. Co tam dokładnie powstaje? Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka - padają propozycje zdezorientowanych poznaniaków. Zobacz zdjęcia i sprawdź, co znajdzie się w tym miejscu. 📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu w Poznaniu! Co sprzedawcy Giełdy Staroci pod M1 oferują klientom? Zobacz zdjęcia! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"!

📢 Dokąd polecisz wiosną i latem 2024 z Poznania? Loty z lotniska Ławica do znanych miast i ciepłych krajów! Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki! 📢 Wybory samorządowe: Znamy program kandydata na prezydenta Poznania z Trzeciej Drogi. Przemysław Plewiński chce przywrócić poznański porządek Przemysław Plewiński członek partii Polska 2050 Szymona Hołowni, został oficjalnym kandydatem Trzeciej Drogi na prezydenta Poznania. We wtorek, 5 marca, podczas konferencji prasowej przedstawił swój program wyborczy, dodając, że jego celem jest "przywrócenie Poznaniowi poznańskiego porządku".

📢 Córka Izabelli Scorupco - tak wygląda dziś 26-letnia Julia. Mamy zdjęcia! [5.03.2024] Julia Scorupco, córka znanej aktorki i modelki Izabelli Scorupco oraz legendarnego hokeisty Mariusza Czerkawskiego, od lat przyciąga uwagę mediów i fanów. Niedawno 26 lat, a jej życie jest przedmiotem zainteresowania wielu osób. Zobaczmy, jak wygląda obecnie Julia Scorupco. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto Mariolka z serialu "Świat według Kiepskich" - tak zmieniła się Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia! [5.03.2024 r.] Oto Barbara Mularczyk z serialu "Świat według Kiepskich" - tak dziś wygląda Mariolka! Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola właśnie Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - w takim domu mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [5.03.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". 📢 Brutalnie pobito Ukraińca w poznańskim hotelu. Jeden ze sprawców był poszukiwany 11 listami gończymi Zatrzymano czterech mężczyzn, którzy dopuścili się pobicia 63-letniego obywatela Ukrainy w jednym z hoteli na terenie Poznania. Ofiara miała złamane żebra. Jednego ze sprawców poszukiwano aż 11 listami gończymi.

📢 Lech Poznań ma problem w ataku. A miało być tak pięknie... Przedłużająca się absencja Mikaela Ishaka, koniec sezonu dla Artura Sobiecha, to nie jedyne problemy Lecha Poznań w ataku. W kolejnym, bardzo ważnym meczu w Zabrzu, zabraknie Filipa Marchwińskiego, który będzie musiał pauzować za kartki. Trenerowi Rumakowi został więc tylko Filip Szymczak. 📢 Kim jest Sylwia Bomba? Tak celebrytka prezentuje się na co dzień! Zobacz zdjęcia Sylwia Bomba, znana jako celebrytka, influencerka i fotografka, uarodziła się 2 grudnia 1987 roku w malowniczym Kwidzynie, województwo pomorskie. To właśnie tam spędziła dzieciństwo i lata młodości, rozwijając zainteresowania i zdobywając pierwsze doświadczenia życiowe. Po ukończeniu edukacji w szkole średniej postanowiła podążać ścieżką artystyczną, kształcąc się na Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Ludwika Schillera w Łodzi, gdzie zdobyła wykształcenie magistra sztuki. Jesteście ciekawi tej postaci? Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 Tak wyglądał Poznań na początku pandemii. Zobacz opustoszałe miasto nocą Cztery lata temu Poznań opustoszał. Po ogłoszeniu pierwszych obostrzeń, w tym zakazu swobodnego poruszana się po mieście, wieczorami na ulicach można było spotkać jedynie pojedyncze osoby wracające z pracy do domów. Zobacz zdjęcia Poznania wykonane pod koniec marca 2020 roku. 📢 Afera w Collegium Humanum. Na liście absolwentów są pracownicy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Urzędnicy z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego studiowali w Collegium Humanum. W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się o 13 wysoko postawionych pracownikach Urzędu Miasta Poznania, którzy kończyli studia MBA na uczelni. Władze Collegium Humanum podejrzane są o handel dyplomami. 📢 Będą jarmarki, pokazy i parady! Najciekawsze wydarzenia w Wielkopolsce w 2024 roku. Gdzie i kiedy warto się wybrać? Takich wydarzeń nie można przegapić! W 2024 roku w Wielkopolsce wiosną, latem i jesienią czekają na nas liczne pokazy, jarmarki, festiwale i parady. Specjalnie dla Was wybraliśmy te najciekawsze! Zobacz rozkład imprez na nadchodzące miesiące.

📢 Słynna dyrektorka zoo w Poznaniu zatrzymana przez policję! Długa lista zarzutów. Grozi jej do 10 lat więzienia Dyrektorka zoo w Poznaniu, Ewa Z. została zatrzymana przez policję w poniedziałek, 4 marca. Prokuratura postawiła jej szereg zarzutów m.in polecanie pracownikowi złożenie nieprawdziwych zeznań. Dyrektorce zoo grozi do 10 lat więzienia. 📢 Dyrektorka zoo w Poznaniu zatrzymana. Prezydent Jacek Jaśkowiak: "Nie możemy akceptować nadużyć". O sprawie zrobiło się głośno Dyrektorka zoo w Poznaniu, Ewa Z. została zatrzymana przez policję w poniedziałek, 4 marca. Prokuratura postawiła jej szereg zarzutów. Sytuacje dyrektorki zoo, której grozi do 10 lat więzienia, komentuje prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

📢 Urzędnicy żądają godnej płacy. Pikieta na placu Kolegiackim w Poznaniu. "250 złotych nie załatwia sprawy podwyżek!" Pracownicy Urzędu Miasta Poznania mają dość. W poprzednim roku prezydent zaproponował im 250 złotych podwyżki brutto, czyli de facto 170 złotych na rękę. Płaca minimalna wzrosła o 700 złotych. Urzędnicy uważają, że jest to kpina z ich pracy. Chcą godnie zarabiać. 5 marca pikietowali przed urzędem w Poznaniu. Pojawią się także na sesji Rady Miasta.

📢 Nowości Ryanaira z poznańskiego lotniska Ławica! Kolejny samolot w bazie, większa częstotliwość i nowe kierunki! Polecimy do Malagi! Podczas specjalnej konferencji prasowej linia lotnicza Ryanair ogłosił rozwój siatki połączeń z poznańskiego lotniska Ławica. Związane jest to ze zbazowaniem na poznańskim lotnisku dodatkowego samolotu, przeniesionego z lotniska w Modlinie. Oznacza to zwiększenie częstotliwości na już obsługiwane lotniska oraz nowe kierunki lotów z Poznania!

📢 Wysypisko śmieci i pustostan, którzy zagraża mieszkańcom. Tak dziś wygląda budynek przy ul. Sokoła w Poznaniu W centrum Poznania stoi pustostan, wokół leżą śmieci. Przebywają tam bezdomni, którzy doprowadzili do pożaru budynku. Z dachu lecą cegły – mieszkańcy boją się o swoje życie i zdrowie. Pani Martyna, która się do nas zgłosiła, przekazała sprawę do Rady Osiedla Winiary oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

📢 Lech Poznań znów na deskach. Nadzieje na sukcesy wyparowały jak kamfora Lech Poznań w ciągu pięciu dni dwukrotnie znalazł się na deskach. Trener Rumak roztrwonił wszystko co na początku wiosny wypracował. Ten sezon to nieustające pasmo rozczarowań. 📢 Oto memy po klęsce Lecha Poznań. Kibice są załamani, a internauci bezlitośni. Kolejorz ma za sobą katastrofalny tydzień! Lech Poznań ma za sobą katastrofalny tydzień. Kolejorz najpierw odpadł z Pucharu Polski po dramatycznym boju z Pogonią Szczecin, a w niedzielę skompromitował się na boisku mistrza Polski, przegrywając aż 0:4 z Rakowem Częstochowa. Trener Mariusz Rumak obiecywał walkę o dublet, tymczasem już na starcie wiosny on i jego piłkarze zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię. Kibice Kolejorza są załamani i wściekli, natomiast internauci bezlitośni. Te memy o Lechu Poznań mówią wszystko. Zobaczcie.

📢 Dramat! Po tych studiach najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Oto 15 najgorszych kierunków. Mamy ranking! Znalezienie satysfakcjonującej pracy od razu po studiach to często bardzo trudne wyzwanie. Dla wielu absolwentów to prawdziwa droga przez mękę. Prezentujemy 15 kierunków studiów w Poznaniu, po których najdłużej szuka się pracy. Wstydliwy ranking powstał na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Oto kierunki studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Sprawdź zestawienie!

📢 W Poznaniu ruszy fala eksmisji, jeśli zadłużeni lokatorzy nie pójdą na układ z miastem Aż 4 932 gospodarstwa domowe w Poznaniu posiadały dług wobec miasta na koniec 2023 roku. Najbardziej zadłużeni lokatorzy, których prawo nie chroni extra na tę okoliczność, a którzy nie dogadają się z miastem, mogą spodziewać się najgorszego. Eksmisja to jednak – jak słyszymy w poznańskim Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych – ostateczność.

📢 Tak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Tak zmieniało się miasto! Zajrzeliśmy do archiwum "Głosu Wielkopolskiego", żeby pokazać Wam, jak budowano Poznań w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Te lata to okres intensywnego rozwoju miasta, który przyniósł wiele znaczących inwestycji. Powstałe wtedy budynki i osiedla nie tylko zaspokoiły rosnące potrzeby mieszkańców, ale także nadały stolicy Wielkopolski nowoczesny charakter. Zobaczcie, jak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia, które pokazują, jak dynamicznie zmieniało się wtedy miasto. 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [5.03.2024 r.] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G.

📢 Najśmieszniejsze memy o teściowej. Dzień Teściowej obchodzimy 5 marca. Te żarty o "mamusi" podbijają internet. A jaka jest Wasza teściowa? 5 marca 2024 roku świętujemy Dzień Teściowej. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o teściowej. Te żarty są hitem internetu. Zebraliśmy dla Was kilkadziesiąt żartów o matkach naszych żon i mężów. Teściowe to od lat ulubiony temat do żartów. Wcześniej Polacy opowiadali o nich dowcipy, które dzisiaj zastąpiły memy. Czy naprawdę mamy takie niedobre i złośliwe teściowe? To mit, ale nie zaszkodzi, aby trochę z nich się pośmiać.

📢 Czy Ryanair ogłosi kierunki lotów z lotniska Ławica w Poznaniu? Tania linia lotnicza przygotowała zapowiada niespodziankę Tania linia lotnicza Ryanair organizuje we wtorek konferencję na poznańskim lotnisku Ławica. W przypadku tej firmy takie wydarzenia często łączą się z miłymi niespodziankami! Czy będzie to okazja do ogłoszenia nowych kierunków lotów z lotniska Ławica w Poznaniu? Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że dzięki czwartemu samolotowi Ryanair z Poznania zwiększy się częstotliwość lotów na dotychczasowych kierunkach.

📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Znaleźli się na nowej liście 100 najbogatszych Polaków według "Forbes". Kto ma najwięcej? Sprawdź! Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii. 📢 Warta wylewa! Wartostrada nadal zamknięta, a hydrolodzy ostrzegają. Zobacz niesamowite zdjęcia z lotu ptaka! Wszyscy poznaniacy marzący o przejściu się Wartostradą muszą odłożyć swoje plany na później. Na wielu odcinkach Warty nadal panuje stan ostrzegawczy, a hydrolodzy ostrzegają przed powolną tendencją spadkową. - Trzeba być czujnym, ponieważ miejscami rzeka ma wypełnione koryto, rozlewając się na okoliczne tereny - mówi hydrolog Emilia Szewczyk.

📢 Oto najstarsze osiedla z blokami wielkiej płyty w Poznaniu. Mamy ranking. Ile lat jeszcze wytrzymają? Możecie być zaskoczeni! Osiedla z blokami z wielkiej płyty to symbol czasów PRL i krajobraz wielu miast w Polsce. Charakterystyczne budynki, choć często krytykowane, mają swoją niepowtarzalną historię i znaczenie. Które osiedla z blokami z wielkiej płyty w Poznaniu są najstarsze? Sprawdź ranking w przygotowanej przez nas galerii zdjęć.

📢 Gdzie na kawę i deser w Poznaniu? Oto 10 najlepszych kawiarni. Wygrały w plebiscycie znanego bloga MyTuJemy. Mamy nowy ranking Zastanawiasz się, gdzie w Poznaniu wypijesz smaczną kawę i zjesz pyszny deser? Przychodzimy z pomocą! Odkryj 10 najlepszych kawiarni w Poznaniu, wybranych przez internautów w plebiscycie popularnego bloga kulinarnego "MyTuJemy". Przejdź do galerii o zobacz ranking.

📢 Kup dom lub mieszkanie od wojska! Oto najnowsze oferty Agencji Mienia Wojskowego. Ceny są atrakcyjne. Zobacz zdjęcia Chcesz kupić mieszkanie lub dom w atrakcyjnej cenie? Agencja Mienia Wojskowego wystawia na licytacje zapomniane powojskowe tereny, działki, a także nieruchomości, w których możesz zamieszkać. Oferta jest zróżnicowana – znajdziesz w niej propozycje zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miasteczkach powiatowych. 📢 Tu jest smacznie! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie znanego bloga MyTuJemy. Mamy nowy ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu.

📢 Bartłomiej Stroiński, kandydat Lewicy do Rady Miasta Poznania w taneczny sposób zwraca uwagę na niedziałające w mieści obiekty Bartłomiej Stroiński, kandydat Lewicy do Rady Miasta Poznania, opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym tańczy przy obiektach, które nie działają w Poznaniu. 📢 Cegła między kostką brukową w Poznaniu. Mieszkańcy zdumieni i zbulwersowani! "Tego nie da się skomentować..." Widok pomarańczowych ceglanych fragmentów między kostką na ul. Paderewskiego czy na ulicy Jana Baptysty Quadro na Starym Rynku w Poznaniu zdziwił wielu poznaniaków, którzy raczej negatywnie wypowiadają się o tym pomyśle architektonicznym. Zapytaliśmy o to PIM i Miejskiego Konserwatora Zabytków. Zobacz zdjęcia!

📢 Cichy protest dla Lizy w Poznaniu na Placu Wolności. Została brutalnie pobita i zgwałcona. Nie przeżyła ataku 25 lutego w Warszawie doszło do brutalnego ataku na 25-letnią Białorusinkę. Naga, nieprzytomna kobieta, bez "funkcji życiowych", została znaleziona na schodach budynku przy ulicy Żurawiej 47 w Śródmieściu. 1 marca kobieta zmarła w szpitalu. Dziś w Poznaniu na Placu Wolności odbył się cichy protest dla Lizy.

📢 Grasz w lotto? Postaw na te liczby - one najczęściej wygrywają w losowaniach [04.03.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Marcowa waloryzacja emerytur. Emerycie, tyle wpłynie na Twoje konto [04.03.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur.

📢 40-letnia kobieta uwiodła 14-latka? "Odcięła go od rodziny i znajomych". Rodzice zarzucają policjantom z Tarnowa Podgórnego zaniedbania Pani Katarzyna ma ogromne problemy z synem. Adam wciąż ucieka z domu. Powodem ma być 40-letnia kobieta, która jest jego "dziewczyną". 17-latek ma również brać narkotyki i mieć ogromne problemy z prawem. Matka chłopaka zgłosiła się do nas z bezsilności - jej zdaniem policjanci z Tarnowa Podgórnego nie wywiązują się ze swoich obowiązków. 📢 Korowód i wielki jarmark na placu Wolności, czyli Kaziuk Wileński 2024 w Poznaniu. Zobacz, co się działo! Kaziuk Wileński w Poznaniu rozpoczął się jak co roku od przemarszu z Fary Poznańskiej na plac Wolności. To właśnie tam do godziny 16:30 trwa zorganizowany z tej okazji jarmark. Towarzyszą mu występy artystyczne, a całość uświetni wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych. W galerii prezentujemy, co można kupić na jarmarku, a także ceny niektórych produktów.

📢 Magdalena Perlińska odkryciem „Tańca z gwiazdami”! O jej pokaźnym biuście mówiła cała Polska! Magdalena Perlińska - lepiej zapamiętajcie to imię i nazwisko, bo piękna modelka i tancerka idzie jak burza, podbijając polski show-biznes. Jeszcze kilka lat temu cała Polska mówiła wyłącznie o jej pokaźnym biuście mówiła cała Polska, a teraz Magdalena Perlińska pokazała, jak ogromny drzemie w niej talent! Jest wielkim odkryciem 14. edycji „Tańca z gwiazdami”? Z całą pewnością!

📢 Porażająca bezradność Lecha Poznań doprowadziła do katastrofy 0:4 w Częstochowie. Zobacz oceny piłkarzy Kolejorza Lech Poznań skompromitował się w Częstochowie. Przegrał 0:4, a najlepszą ilustracją postawy podopiecznych Mariusza Rumaka był czwarty gol dla gospodarzy autorstwa... Bartosza Mrozka. Powiedzieć, że Kolejorz grał słabo, to nic nie powiedzieć. To była katastrofa. Już kolejna w tym sezonie, bo przecież przeżyliśmy Trnavę, Wrocław, Szczecin i wstydliwe wpadki przy Bułgarskiej.

📢 Niecodzienny wypadek w Poznaniu. "Pani pomyliła pedał gazu z hamulcem". Wjechała samochodem do sali gimnastycznej! Niecodzienny wypadek w Poznaniu. Samochód elektryczny wjechał do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Poznaniu. Pojazd wyważył boczne drzwi do hali. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, dlatego nie odbywały się w tym czasie lekcje wychowania fizycznego. - Pani pomyliła pedał gazu z hamulcem - informuje poznańska policja. 📢 Atomowe riposty nauczycieli dla bezczelnych uczniów. Koniec cackania się! Oto najciekawsze hity sprawdzianów 2024 Nauczyciele często muszą znosić bezczelne teksty uczniów, ale na szczęście są i tacy, którzy nie gryzą się w język. Oczywiście nie chodzi o to by odpowiadać bezczelnością na bezczelność, ale nie brakuje pedagogów, którzy na zgryźliwe gadanie czy po prostu słowną zaczepkę potrafią odpowiedzieć z gracją i humorem!

📢 Tych roślin nie lubią kleszcze. Warto je posadzić w ogrodzie Kleszcze są niebezpieczne, a ich ukąszenia nie należy bagatelizować. Choć to tylko małe pajęczaki to mogą przenosić bardzo niebezpieczne choroby, które zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Sezon na kleszcze w naszym klimacie trwa niemal cały rok. Jak się bronić przed tymi pajęczakami? Czego nie lubią kleszcze? Zobacz co posadzić w ogrodzie aby się nie pojawiły w tym roku.

📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku.

📢 Ikona walki z czyścicielami kamienic stoi pusta. Co dalej z domem przy ul. Stolarskiej 2 w Poznaniu? Kamienica przy ulicy Stolarskiej 2 w Poznaniu była przed laty świadkiem działalności czyścicieli. Wsypywali gruz w bramie, zalewali mieszkania, podnosili czynsze. Doszło nawet do zabarykadowania się mieszkańców kamienicy, którzy nie wpuścili robotników. Ostatecznie czyściciele zostali skazani na karę więzienia. Budynek jednak do dziś stoi pusty, a w jego otoczeniu nic się nie dzieje.

📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 Oto najpiękniejsze wiosenne imiona dla dziewczynek! Kojarzą się z kwiatami i przyrodą. Rodzice nadają je coraz częściej Wiosna to czas pełen życia i odrodzenia, często stanowi inspirację przy wyborze imienia dla dziewczynki. Przygotowaliśmy listę pięknych i unikalnych imion idealnie pasujących do dzieci urodzonych w tej porze roku.

📢 Oto znane w całym kraju i najpilniej strzeżone więzienie w Polsce. Zobacz, jak wygląda od środka Zakład Karny we Wronkach To jedno z najbardziej charakterystycznych i zarazem najpilniej strzeżonych więzień w kraju. Na przestrzeni lat Zakład Karny we Wronkach obrósł wieloma legendami. Więzieni tu byli m.in. znani Polacy. W 2024 roku będzie obchodzić jubileusz 130-lecia działalności. Jak słynne więzienie wygląda od środka? Zobaczcie wyjątkowe zdjęcia i przekonajcie się, co dzieje się za murami zakładu karnego.