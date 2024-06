Prasówka 6.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli”?

Prasówka 6.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 6.06.24

📢 Makabryczna zbrodnia w Stęszewie pod Poznaniem. Znaleziono ciała trzech osób W środę po południu w Stęszewie pod Poznaniem znaleziono ciała trzech osób - małżeństwa oraz ich dorosłego syna. Policja informuje, że według wstępnych ustaleń małżeństwo zostało zamordowane, a 29-letni syn popełnił samobójstwo.

📢 Córka Tomasza Kota - tak wygląda Blanka Kot. Sprawdź, do kogo jest podobna! [6.06.2024] Blanka Kot, córka znanego polskiego aktora Tomasza Kota, jest młodą i obiecującą aktorką. Debiutowała w głośnym filmie "Wielka woda", który zdobył uznanie zarówno w Polsce, jak i za granicą. Talent Blanki dostrzegli nie tylko widzowie, ale i krytycy, co rokuje świetlaną przyszłość dla jej kariery. Zobaczmy, jak wygląda życie i kariera tej młodej aktorki.

Prasówka 6.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Cher - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! [6.06.2024 r.] Tak wygląda teraz Cher. Właśnie skończyła 78 lat. Zobaczcie zdjęcia! Cher to popularna amerykańska piosenkarka i aktorka. Choć do listy jej aktywności zawodowych powinniśmy jeszcze dopisać co najmniej kilka: pisarka, tancerka, modelka, autorka tekstów, prezenterka telewizyjna. Mimo słusznego wieku ciągle jest bardzo aktywna i świetnie wygląda. Niedawno rozstała się ze swoim o 40 lata młodszym partnerem. Zobaczcie, jak wygląda dziś Cher.

📢 Skolim - tak żyje wykonawca hitu "Wyglądasz idealnie". Mamy zdjęcia! [6.06.2024 r.] Konrad Skolimowski, znany bardziej pod pseudonimem Skolim, to wszechstronny artysta, którego muzyka disco-polo i muzyka taneczna zdobyły serca młodzieży w Polsce. Przyjrzyjmy się bliżej temu utalentowanemu artyście, który rozkochał publiczność swoim przebojem "Wyglądasz idealnie". Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 Oto Magda z "Barw szczęścia" na śmiałych zdjęciach! Natalia Sierzputowska: "Dużo dziewczyn dodaje takie zdjęcia, bo je lubi!" [6.06.24] Natalia Sierzputowska, młoda polska aktorka, zdobyła rozgłos dzięki roli Magdy w popularnym serialu "Barwy szczęścia". Jej talent i urok przynoszą jej coraz większą popularność, zarówno na ekranie, jak i w mediach społecznościowych, szczególnie na Instagramie. Aktorka zaskakuje swoich fanów śmiałymi zdjęciami, które regularnie publikuje. " I tutaj was kochani zaskoczę, dziewczyny nie zawsze wstawiają takie zdjęcia tylko po to, żeby podobać się chłopcom. Niesamowite, prawda?" - mówi Sierzputowska. Zobaczcie te fotografie!

📢 Natasza Urbańska na seksownych zdjęciach. "Czas się dla Ciebie zatrzymał" [6.06.2024 r.] Natasza Urbańska, wszechstronna artystka polskiego show-biznesu, znana jest nie tylko z talentu scenicznego, ale również z niezwykłej urody. Zanurz się w jej świat, odkrywając nie tylko jej karierę, ale również odważne i inspirujące obrazy, jakie prezentuje na swoich platformach społecznościowych. 📢 Kelly z "Beverly Hills 90210" - tak dziś wygląda Jennie Garth. Zobaczcie zdjęcia! [6.06.2024 r.] Tak wygląda dziś Jennie Garth, czyli Kelly w "Beverly Hills 90210". Właśnie skończyła 51 lat! Jennie Garth na początku lat 90. XX wieku była jedną z najpopularniejszych aktorek na świecie. Wszystko za sprawą głównej roli w serialu "Beverly Hills 90210", który przyciągał przed telewizory miliony widzów, również w Polsce. Czym dziś się znajduje i jak wygląda popularna Kelly z "Beverly Hills 90210"? Zobaczcie!

📢 Oto Alexis z "Dynastii". Właśnie skończyła 91 lat. Tak dziś wygląda Joan Collins. Zobaczcie zdjęcia! [6.06.2024] Tak dziś wygląda Joan Collins, czyli słynna Alexis, gwiazda serialu "Dynastia". Joan Collins w latach 90. XX wieku zdobyła fanów na całym świecie, również w Polsce. Swego czasu była uznawana za jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie. 23 maja 2024 roku skończyła 91 lat/ Nadal wygląda wspaniale. Jest ikoną Hollywood. Zobaczcie, jak dziś prezentuje się kobieta, którą w latach 80. XX wieku okrzyknięto symbolem seksu. 📢 Miss z Rio na odważnych zdjęciach. Tak wygląda Emilia Ankiewicz, prześliczna polska lekkoatletka! [6.06.2024] Emilia Ankiewicz to postać, która na sportowej arenie pozostawiła niezatarte ślady. Już od najmłodszych lat interesowała się sportem, a szczególnie pociągała ją lekkoatletyka. Specjalizując się w biegu na 400 metrów przez płotki, odnosiła liczne sukcesy, zdobywając medale na różnych zawodach. Na igrzyska olimpijskich okrzyknięto ją miss z Rio. Tak dziś prezentuje się na odważnych zdjęciach!

📢 Oto Olga Nowicka, tak wygląda żona Łukasza Nowickiego. Mamy jej prywatne zdjęcia! [6.06.2024] Łukasz Nowicki to popularny prezenter telewizyjny oraz aktor. Jest synem Jana Nowickiego. W przeszłości jego żoną była wokalistka Halina Mlynkowa. Od 2016 roku jego żoną jest Olga Paszkowska. Jest od niego młodsza od 13 lat. Zobaczcie, jak wgląda i czym się zajmuje żona Łukasza Nowickiego. 📢 Oto Iga Świątek w bikini - tak wygląda. Ludzie pod wrażeniem: "Pretty woman!" [6.06.2024] Tak wygląda Iga Świątek na odważnych zdjęciach. Fani pod wrażeniem: "Jesteś najseksowniejszą tenisistką wszech czasów". Iga Świątek to aktualnie najlepsza tenisistka na świecie. Udowodniła to wygrywając WTA Finals i w wielkim stylu powróciła na szczyt rankingu singlowego WTA. Jest niezwykle pracowitym sportowcem. W swoim napiętym grafiku znajduje jednak czas na relaks. W trakcie jej ostatnich wakacji można ją było zobaczyć w bikini. Mamy odważne zdjęcia Igi Świątek!

📢 Wiemy, kim są uczestnicy "Sanatorium miłości 6". Poznajcie ich bliżej. Zobaczcie zdjęcia! [6.06.2024 r.] Poznajcie osoby, które zdecydowały się wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do Krynicy-Zdroju, gotowi na poszukiwanie przyjaźni i być może nawet miłości. Oto sześć pań i sześciu panów, którzy zostali bohaterami tego kultowego programu TVP1. 📢 Oto Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego, legendy polskiego kina. Mamy zdjęcia! [6.06.2024] Krzysztof Kowalewski był jednym z najwybitniejszych aktorów polskiej kinematografii. Jego talent niezaprzeczalnie wyróżniał się w branży filmowej, w której z powodzeniem działał przez dziesięciolecia. Zmarł 6 lutego 2021 roku w wieku 83 lat, pozostawiając po sobie niezatarte ślady w historii rodzimego kina. Zobaczcie, jak wygląda jego syn, Wiktor Kowalewski. Jest podobny do swego taty. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [6.06.2024] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Aktualnie jest główną rywalką Igi Świątek. Zajmuje drugie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Urszula Radwańska - tak wygląda na śmiałych zdjęciach. "Kobieco i z klasą" [6.06.2024 r.] Urszula Radwańska to utalentowana polska tenisistka, młodsza siostra znanej na całym świecie Agnieszki Radwańskiej. Jest również właścicielką marki luksusowych torebek. Urszula zdobyła Medal Świętego Brata Alberta za swoje wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Na Instagramie dzieli się momentami ze swojego życia, w tym odważnymi fotografiami. Zapraszamy do naszej galerii, aby zobaczyć więcej.

📢 Oto Maria Andrejczyk na seksownych zdjęciach. "Gratulacje dla fotografa i pięknej modelki" [6.06.2024 r.] Maria Andrejczyk to wybitna polska lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, zdobywając srebrny medal. Co wiemy o jej codziennym życiu? Jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach? Zajrzyjcie do naszej galerii i odkryjcie jej odważne fotografie. 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [6.06.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Wielkopolsce. Rekordzistę na mapie regionu znajdziemy aż 22 razy! [6.06.2024] Jakie nazwy miejscowości są najpopularniejsze w Wielkopolsce? Postanowiliśmy to sprawdzić. Okazuje się, że lider na mapie regionu występuje aż 22 razy! Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie wielkopolskim? Tego dowiecie się z artykułu poniżej. 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda jedna z najpiękniejszych kobiet na świecie. Mamy zdjęcia! [6.06.2024 r.] Julia Roberts, jedna z najwybitniejszych aktorek amerykańskich, od zawsze budziła zachwyt swoją talentem i urodą. Zyskała światową sławę rolą w kultowym filmie "Pretty Woman", a jej kariera ciągle kwitnie. Sprawdźmy, jak dziś prezentuje się ta niezwykła aktorka. 📢 Córka Magdaleny Różczki - tak wygląda Wanda Marzec. Zobaczcie zdjęcia! [6.06.2024 r.] Magdalena Różczka, znana polska aktorka, zagrała w najnowszym serialu "Rojst Millenium" razem ze swoją najstarszą córką, Wandą Marzec. 16-latka zebrała pozytywne recenzje za swój debiutancki występ aktorski. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, czy córka Magdaleny Różczki jest podobna do swej słynnej matki.

📢 Oto Jonasz Rewiński, syn Janusza Rewińskiego. Wiemy, jak wygląda i czym dziś się zajmuje. Zobaczcie zdjęcia! [6.06.2024] 1 czerwca 2024 roku Polska straciła jednego z najważniejszych polskich satyryków i aktorów, Janusza Rewińskiego. Informację o jego śmierci podał jego syn, Jonasz Rewiński. Kim jest Jonasz Rewiński? Czym zajmuje się na co dzień? Zobaczcie, jak wygląda syn Janusza Rewińskiego. Mamy jego prywatne zdjęcia! 📢 20 najbogatszych gmin w Wielkopolsce! Mamy dane na 2024 rok [6.06.2024] Ministerstwo Finansów udostępniło dane dotyczące wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Dzięki temu wiemy, jakie są aktualnie najbogatsze gminy w Wielkopolsce. Poznajcie 20 wielkopolskich miast i gmin z najwyższym wskaźnikiem G. 📢 Tak żyje Janina z "Sanatorium miłości" po opuszczeniu programu. Mamy jej prywatne zdjęcia! [6.06.2024 r.] Janina, uczestniczka szóstej edycji popularnego programu "Sanatorium miłości", zgłosiła się do show, by walczyć z samotnością i znaleźć mężczyznę, który wniesie radość do jej życia. Widzowie mieli nadzieję, że z Tadeuszem z Krzyżanowic stworzą parę po zakończeniu programu, ale rzeczywistość okazała się inna. Mimo że nie znaleźli wspólnej drogi, Janina nie ukrywa swojego szczęścia, co widać na jej prywatnych zdjęciach.

📢 Oto Krzysztof Krysiak. Był pierwszym mężem Agnieszki Chylińskiej. Tak dziś wygląda! [6.06.2024] Agnieszka Chylińska jest obecnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Niewielu jednak wie, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, który w tamtym czasie pełnił rolę menedżera działu marketingu w "Sony Music". Zobaczmy, jak wygląda teraz i czym zajmuje się mężczyzna, który był mężem Agnieszki Chylińskiej.

📢 Tak wygląda Kamil Holden Kryszak, syn Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka. Mamy zdjęcia! [6.06.2024] Jerzy Kryszak to jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów i satyryków. Szczególną sympatię zyskał dzięki roli doktora Kołka w kultowym serialu "Alternatywy 4". Jego talent komediowy sprawia, że wciąż przyciąga tłumy na swoich występach kabaretowych. Jerzy Kryszak ma trzech synów, w tym Kamila, utalentowanego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka - mamy dla Was zdjęcia!

📢 Rekrutacja na UAM: oto nietypowe kierunki, które można studiować na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1 czerwca po raz kolejny ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wśród kierunków, które mogą wybrać kandydaci, znajdują się zarówno te od lat cieszące się ogromną popularnością wśród młodych osób, jak i te mniej znane. Sprawdziliśmy, jakie mniej typowe kierunki studiów można podjąć na UAM. Oto niektóre z nich!

📢 Skorzęcin u progu sezonu. Jak wygląda „Wielkopolska Ibiza”? Te miejsce znają wszyscy Wielkopolanie. Skorzęcin, miejsce znane wczasowiczom, którzy łakną zabawy lada moment przeżyje prawdziwe oblężenie. 📢 MPK Poznań: Duże zmiany w rozkładach jazdy - na Morasku, Umultowskiej, Dąbrowskiego i przy Bałtyku. Tramwaje i autobusy pojadą inaczej Szykujcie się na zmiany w rozkładach jazdy MPK Poznań - 6 i 7 czerwca na Morasku, od piątku 7 czerwca na Umultowskiej, a od soboty 8 czerwca - na Dąbrowskiego i Roosevelta przy Bukowskiej. Duży remont, do końca wakacji czekać nas będzie od 22 czerwca na moście Dworcowym.

📢 Warta Poznań odpowiada na oświadczenie Lecha: Wierzymy, że pomoc zostanie nam udzielona Lech Poznań wydał w środę rano oświadczenie dotyczące gry Warty Poznań na stadionie przy Bułgarskiej. Kilka godzin później odpowiedziała na to Warta. Zieloni głęboko wierzą w to, że w krytycznym momencie zostanie im udzielona pomoc ze strony władz Poznania. - Sprowadzenie dyskusji do tego, by toczyła się wyłącznie wokół samych kosztów, bez mówienia też o korzyściach finansowych wynikających z zarządzania Stadionem Miejskim – nie jest w porządku - czytamy w tym oświadczeniu warciarzu. 📢 Oto wnuki miliarderów Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk. Jeremi ma 20 lat, a Weronika - 16 [6.06.24] Coraz młodsze pokolenia klanu miliarderów Kulczyków pojawiają się na salonach. 27 maja 2024 roku duże zainteresowanie mediów wzbudziło pojawienie się na gali „Nagrody Polskiej Rady Biznesu” wnuków Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk - 20-letniego Jeremiego i 16-letniej Weroniki. Oto jak wyglądają.

📢 "Orientację seksualną da się zmienić". Oburzeni studenci żądali odwołania wykładu na UAM w Poznaniu. Dziekan podjął decyzję Dr Jolanta Próchniewicz 13 czerwca ma wygłosić wykład na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej poglądy oraz głoszone teorie nie podobają się studentom, którzy poprosili o odwołanie wystąpienia. - Charakter tego wydarzenia stoi w wyraźnej sprzeczności z misją uniwersytetu - napisali w liście.

📢 Zbliża się duży remont w Poznaniu. Prace potrwają do końca wakacji! Most Dworcowy będzie remontowany od 22 czerwca Trwa seria koniecznych remontów torowisk w kluczowych miejscach Poznania. Kończy się naprawa rozjazdów w rejonie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego i Kraszewskiego, w przyszłą sobotę naprawiane będą następne – na węźle Roosevelta – Bukowska, a 22 czerwca rozpocznie się remont torowiska na moście Dworcowym. Ten potrwa do 31 sierpnia.

📢 Ojciec chciał wywieźć córkę za granicę bez zgody matki. Policjanci z Konina we współpracy z innymi komendami udaremnili porwanie 4 czerwca policjanci z Konina otrzymali zgłoszenie od młodej matki, że ojciec jej dziecka chce je wywieźć za granicę bez jej zgody. Dzięki współpracy mundurowych z różnych miast udało się udaremnić porwanie 3-latki. Do zatrzymania mężczyzny doszło na lotnisku. 📢 Popularny jarmark w Poznaniu nie odbędzie się w tym roku. Dlaczego? W tym roku w Poznaniu nie odbędzie się Jarmark Świętojański, który od ponad czterdziestu lat gromadzi w czerwcu na Starym Rynku wystawców, rzemieślników oraz miłośników staroci. Dlaczego? 📢 Śmiertelne potrącenie na przejeździe kolejowym w Poznaniu. Nie żyje mężczyzna Do tragicznego zdarzenia doszło w środę o godz. 14:20 na przejeździe kolejowym na ulicy Beskidzkiej w Poznaniu. - Będziemy ustalać, czy był to wypadek, czy próba samobójcza - przekazał nam mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

📢 Duży sukces studentów z Poznania! Ich lokomotywa okazała się najlepsza. Wygrali międzynarodowe zawody Własnoręcznie zbudowane lokomotywy na torze o rozstawie 10 ¼ cala zaprezentowali studenci Politechniki Poznańskiej w niemieckim Bad Schussenried. Poznaniacy zdobyli nie tylko prestiżowy tytuł Grand Champion poznaniacy, ale też triumfowali w pięciu kategoriach.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024. Oto najnowsze trendy i inspiracje na manicure! Sprawdź wzory i kolory Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2024 - poznaj najnowsze trendy i inspiracje. Lato 2024 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim nowe trendy w stylizacji paznokci. Czerwiec to idealny czas, aby odświeżyć swoje manicure i wypróbować najnowsze inspiracje. W tym artykule przedstawiamy najmodniejsze wzory i kolory, które będą królować na paznokciach w nadchodzącym miesiącu. Oto przegląd najgorętszych trendów na czerwiec 2024!

📢 Niezwykłe zjawisko na niebie! W nocy nad Polską przelecą Starlinki. Wystartowała misja Starlink G8-5 Misja Starlink Group 8-5 - jak podaje portal nocneniebo.pl - wyniosła na niską orbitę okołoziemską (LEO) kolejną grupę satelitów Starlink. - Start zaplanowany na 5 czerwca 2024 roku o godzinie 04:16 z Cape Canaveral na Florydzie odbył się o czasie. 📢 Nowe logo Poznania nie pojawi się na ulicach miasta? "Nie jest planowana wymiana nośników informacji" Prezydent Poznania poinformował o braku planów wymiany starego logo na nowe w przestrzeni miejskiej. Oznacza to częściowe pozostanie przy dotychczasowym wizerunku. Dotychczasowe logo Poznania wciąż będzie widoczne w miejscach takich jak: tablice informacyjne, pylony oraz wiaty. 📢 Poznaniak został burmistrzem w Londynie! Sławek Szczepański wyemigrował 20 lat temu. "Zaczynałem w budownictwie" Jedną z 32 gmin Wielkiego Londynu pokieruje w roli burmistrza Sławek Szczepański, który do stolicy Wielkiej Brytanii wyemigrował z Poznania 20 lat temu. - Poprzez bycie aktywnym w społecznościach możemy osiągnąć wszystko. Razem budujemy lepszy Merton - mówi na nagraniu.

📢 Kiedyś był tu słynny "Zajazd pod Kaczorem". Teraz pozostały tylko ruiny! Popularna restauracja została wyburzona. Zobacz zdjęcia Czasy PRL-u i lata 90. to okres świetności słynnego "Zajazdu pod Kaczorem". Przy trasie z Poznania do Wrocławia mieściła się kiedyś znana w całej Wielkopolsce restauracja. To tu podawano pieczoną kaczkę, tak pyszną, że zjeżdżali na nią zagraniczni goście. Dzisiaj restauracja "Pod Kaczorem" w Piotrowie Pierwszym oficjalnie przestała istnieć. Na miejsce wjechał ciężki sprzęt i wyburzył z powierzchni wszystkie budynki. Zobacz zdjęcia!

📢 Tu w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi! Oto najdroższe dzielnice w mieście. Sprawdź najnowszy ranking Ceny na rynku nieruchomości cały czas szaleją. Z najnowszych analiz wynika, że w porównaniu z ubiegłym miesiącem ceny mieszkań w Poznaniu wzrosły o 0,34 proc., natomiast od początku roku aż o 4,46 proc. W tej chwili średnia cena mieszkania w stolicy Wielkopolski wynosi 10 147 zł za metr kwadratowy. To oznacza wzrost o 433 zł od początku roku. Wiemy, które dzielnice w Poznaniu są najdroższe. Najnowszy ranking przygotował Portal Sonar Home. Sprawdź, gdzie w Poznaniu mieszkają prawdziwi krezusi. Tam ceny mieszkań są najwyższe.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni! Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa - zdjęcia i listy gończe Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 3 kwietnia 2024 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Będzie nowa obwodnica w Wielkopolsce! Jest zgoda wojewody. Wartość inwestycji to ponad 76 mln zł To już pewne: będzie nowa obwodnica w Wielkopolsce! Wojewoda wielkopolska Agata Sobczyk wydała zgodę na budowę obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w powiecie krotoszyńskim w ciągu drogi krajowej nr 15 - poinformował Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Wartość inwestycji przekroczy 76 mln zł.

📢 Tak kiedyś wyglądał dworzec Poznań Główny. Zamknięto go ponad 10 lat temu! Budynek zostanie wyburzony. Zobacz niezwykłe zdjęcia Oddany do użytku w maju 2012 roku nowy budynek dworca PKP w Poznaniu jest w ogniu krytyki - za niefunkcjonalność i wygląd. Warto przypomnieć, jak wyglądał Poznań Główny, gdy pasażerowie mieli tutaj do dyspozycji tylko stary budynek, który zamknięto dla pasażerów 25 października 2013 roku. Zobacz w galerii, jak wyglądał stary dworzec jeszcze kilkanaście lat temu. 📢 Gdzie pojechać w weekend w Wielkopolsce? Oto 10 doskonałych miejsc na wycieczkę. Sprawdź listę i wybierz się koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii.

📢 Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś szczęściarzem! Sprawdź ranking Jakiś czas temu przygotowaliśmy ranking najbrzydszych miast w Wielkopolsce. Kluczem do jego powstania były opinie mieszkańców. Tym razem czas na coś przyjemniejszego. Zapytaliśmy Czytelników "Głosu Wielkopolskiego", które miasta w regionie są najpiękniejsze. Otrzymaliśmy ponad sześćset odpowiedzi. W naszym subiektywnym rankingu zamieściliśmy 10 miast, które wymienialiście najczęściej. Warto potraktować ten ranking z przymrużeniem oka, a najlepiej samemu je odwiedzić i wyrobić sobie zdanie. Oto 10 najpiękniejszych miast w Wielkopolsce. Mieszkasz tu? Jesteś szczęściarzem! 📢 Uczniowie przechodzą samych siebie, a nauczyciele? Załamują ręce. Nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek zalały internet. Zobacz! Trudno uwierzyć, co na klasówkach, sprawdzianach i kartkówkach potrafią pisać uczniowie. Uśmiejecie się do łez! Poczucia humoru często nie brakuje także nauczycielom. Jest to jednak śmiech przez łzy... Zobaczcie w galerii, jakie kwiatki występują w pracach domowych, wypracowaniach oraz kartkówkach.

📢 Kto jest szybki, kto jest wolny? Porównujemy piłkarzy Lecha Poznań i Warty Poznań Podczas ubiegłotygodniowego spotkania z dziennikarzami, Piotr Rutkowski, właściciel Lecha Poznań sporo mówił o planach transferowych na przyszły sezon. Jednym z ważniejszych kryterium, ma być szybkość nowych piłkarzy. To zdaniem Rutkowskiego wyklucza transfer Kajetana Szmyta. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest z szybkością i intensywnością Kajetana Szmyta oraz jak wygląda pomocnik Warty na tle innych lechitów oraz piłkarzy z ekstraklasy. 📢 Oto fryzura, która odejmie kilogramów. Ten bob wyszczupla Fryzura może wiele zdziałać. Jeśli ją odpowiednio dobierzemy podkreśli nasze atuty i ukryje mankamenty. Jeśli jednak nie dopasujemy jej do siebie może nas pogrubiać, postarzać podkreślać to czego u siebie nie lubimy. Zobaczcie, jak dzięki fryzurze ukryć dodatkowe kilogramy. Zobaczcie kilka propozycji na wyszczuplającego boba.

📢 Ten opuszczony szpital budzi grozę! Znany w całej Wielkopolsce obiekt popadł w ruinę. Tak wygląda w środku! Wybite okna, potłuczone kafelki, zniszczone parkiety i porozrzucane dokumenty z danymi pacjentów - wnętrza opuszczonego Szpitala Rehabilitacyjnego w Miłowodach mrożą krew w żyłach. Kiedyś był miejscem, do którego przyjeżdżali pacjenci z całego województwa. Z czasem placówkę zlikwidowano, personel przeniósł się do Szpitala Kardiologicznego w Kowanówku, a obiekt popadł w ruinę. Zobacz, jak po kilkunastu latach wyglądał w środku. 📢 Uwaga na te numery telefonów! Nigdy ich nie odbieraj i nie oddzwaniaj. Możesz stracić pieniądze 5.06.2024 Oszuści nie próżnują i wymyślają kolejne metody "jak zarobić" pieniądze kosztem niewinnych osób. Wystarczy, że jedynie odbierzemy połączenie z tych numerów, a stracimy duże pieniądze. Sprawdź jakich połączeń unikać i z jakich numerów nie odbierać telefonu.

📢 Uwaga kierowcy! Będą utrudnienia w Luboniu. Potrwają aż do końca sierpnia Jak informuje spółka Aquanet wkrótce w Luboniu rozpocznie się budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Spowoduje to spore utrudnienia komunikacyjne, które potrwają do końca sierpnia. 📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Poznań najlepszy w Polsce w międzynarodowym rankingu. W jakiej kategorii? Poznań wypadł najlepiej spośród wszystkich polskich miast w prestiżowym międzynarodowym rankingu. Co okazało się być mocną stroną stolicy Wielkopolski i wpłynęło na pozycję naszego miasta?

📢 Lech Poznań ściąga do klubu dwóch wychowanków. Warta Poznań ogłasza odejścia Lech Poznań poinformował z powrotach z wypożyczenia dwóch wychowanków, Warta Poznań traci dwóch doświadczonych piłkarzy. 📢 Autostrada A2 zostanie rozbudowywana o trzeci pas między węzłami Poznań Krzesiny a Poznań Wschód. Prace ruszają 10 czerwca! Za kilka dni, 10 czerwca rozpoczną się prace na autostradowym odcinku A2 Poznań Krzesiny- Poznań Wschód, które zakończą się jeszcze w 2025 roku i sprawią, że kierowcy pojadą obwodnicą Poznania, rozbudowaną o trzeci pas ruchu dla każdego kierunku na kolejnych 10 kilometrach.

📢 Pociągi w Poznaniu kursują już zgodnie z rozkładem. W poniedziałek z powodu awarii odwołano 59 pociągów PKP Polskie Linie Kolejowe podsumowują skutki poniedziałkowej usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym, do której doszło w Poznaniu. Zapewniają też, że we wtorek, 4 czerwca wszystkie pociągi kursują już zgodnie z rozkładem.

📢 Banki ograniczają wypłaty z konta po zastrzeżeniu numeru PESEL. Taki jest limit 1 czerwca 2024 roku weszły przepisy, które pozwalają bankom na sprawdzenie, czy klient zastrzegł swój numer PESEL. Od weryfikacji będzie zależało, w jaki sposób będziesz mógł korzystać z usług i produktów banku. Placówki w całej Polsce wprowadzają limit wypłat pieniędzy. Sprawdź, czego nie załatwisz, mając zastrzeżony PESEL.

📢 Tyle pieniędzy dostajemy od pracodawcy na wakacje w 2024 roku. Mamy przykłady Dofinansowanie wakacji to wsparcie pracownika z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To dodatkowe pieniądze, które osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę dostają na urlop. Pracownicy, którzy chcą dostać pieniądze muszą złożyć oświadczenie o zarobkach w swojej rodzinie. Zobaczcie, jakie kwoty dostaną w 2024 roku. Oto przykłady. 📢 Mamy horoskop na wakacje 2024. Wiemy, co przyniosą Wam gwiazdy w miłości, finansach i zdrowiu Zbliżają się wakacje a wraz z nimi wiele zmian. Zobaczcie, co szykują gwiazdy dla wszystkich dwunastu znaków zodiaku. Przygotowaliśmy dla Was horoskop, z którego dowiecie się co Was czeka w miłości, finansach i zdrowiu. Koniecznie sprawdźcie.

📢 Te imiona noszą wredne osoby. One potrafią sprawić przykrość Imiona nadawane dzieciom zwykle mają znaczenie dla rodziców. Często jeszcze przed narodzinami przyszła mama i tata sprawdzają jakie znaczenie ma wybrane przez nich imię. To właśnie na podstawie znaczenia przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion. Tym razem sprawdzamy, które imiona mają w swoim znaczeniu zakodowane bycie złośliwym. 📢 Jeśli chętnie wypłacasz gotówkę BLIK–iem, możesz teraz przeżyć niemiłą niespodziankę. Duży bank wprowadza opłatę za BLIK. Ile wynosi? Wprowadzenie opłat prowizyjnych za transakcje bankomatowe, przy pobraniu gotówki z pomocą BLIKA–a to, jak na razie, ostatnia dotkliwa zmiana dla klientów mBanku, zapowiedziana jeszcze w styczniu tego roku. Już w kwietniu posiadacze kont w tym banku musieli zmierzyć się z podwyżkami niektórych opłat. Wprowadzenie prowizji za niektóre transakcje z użyciem popularnego BLIK–a jest jednak symboliczna.

📢 Ulewa i grad w Poznaniu. Zalane ulice, garaże i podtopione lotnisko Ławica. Zobacz zdjęcia Strażacy w niemal całej Wielkopolsce mają ręce pełne roboty. Także w Poznaniu widać ślady ulewy, jaka w niedzielę, 2 czerwca przechodzi przez nasz region. 📢 Lednica 2024: XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych. Tysiące pielgrzymów na Polach Lednickich. Zobacz zdjęcia XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Młodych LEDNICA 2000 za nami. Po raz kolejny młodzi spotkali się na Polach Lednickich pod Gnieznem. – Już po raz dwudziesty ósmy, w tym roku słyszymy zawołanie na Pola Lednickie, by ponownie wybrać na nich Chrystusa. Tym razem to zawołanie szczególne, bowiem słyszymy „Wracaj do domu!”. Kto z nas nie usłyszał tego, choć raz w swoim życiu, wypowiadanego z troską przez rodziców – pyta o. Tomasz Nowak OP, duszpasterz XXVIII Ogólnopolskiego Spotkania Młodych.

📢 Uwaga! Tu nie będzie prądu w Poznaniu i okolicach od 4 do 7 czerwca. Przygotuj się na wyłączenia. Sprawdź listę ulic Kolejny tydzień przynosi następną listę planowanych wyłączeń prądu. W dniach od 3 do 7 czerwca Enea Operator zapowiedział przerwy w dostawie prądu w różnych częściach Poznania i w okolicach. Gdzie i kiedy nie będzie prądu? Sprawdź w galerii szczegółowe daty, godziny i adresy. 📢 Te psy uznawane są za najmądrzejsze. One są najinteligentniejsze Psie mózgi rozwinięte są na poziomie dwuletniego dziecka. I choć nie robi to wielkiego wrażenia to warto podkreślić, że ich rozwój obejmuje rozumienie komend i komunikowanie się z człowiekiem. Wśród psich ras znajdziemy te które uznaje się za najmądrzejsze. Zobaczcie TOP 10 najinteligentniejszych psich ras na świecie.

📢 Nowy kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. To agroturystyka. Ruszyła rekrutacja na studia Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ogłosił rekrutację na studia i otwiera nowy kierunek. Agroturystyka ma być odpowiedzią na zwiększające się zainteresowanie ekologicznym trybem życia. 📢 Tak wygląda Złamany Dom w Poznaniu! To jeden z najpiękniejszych domów w mieście. Prezentuje się nietuzinkowo. Zobacz zdjęcia! "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Wycieczki godzinę drogi od Kalisza. Zobacz propozycje wycieczek! Ciekawa jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce jest możliwa? Oczywiście, że tak! Przedstawiamy miejsca w naszym województwie, które warte są zobaczenia, a dojazd samochodem lub pociągiem z Kalisza potrwa około godzinę! Zobacz w galerii nasze propozycje.

📢 To są najbardziej niebezpieczne rośliny. One są trujące Rośliny doniczkowe, które mamy w domach pełnia głównie funkcję ozdobną, ale mogą też oczyszczać powietrze, a przede wszystkim dodawać wnętrzu ciepła i charakteru. Niestety, niektóre z tych roślin mogą być toksyczne. I choć wiadome jest, że rośliny ozdobne nie nadają się do jedzenia, to w przypadku zwierząt i dzieci może być bardzo ważną informacją. Zobaczcie toksyczne rośliny domowe. 📢 Ulewa w Poznaniu. Wiele miejsc zalanych i liczne interwencje strażaków. Ucierpiało m.in. lotnisko i teatr muzyczny W niedzielę 2 czerwca nad Poznaniem i częścią Wielkopolski przeszły intensywne ulewy. Przez nawałnicę zalanych zostało wiele miejsc w Poznaniu, a strażacy interweniowali ponad dwieście razy.

📢 W lipcu polską branżę gastronomiczną czeka ekorewolucja Opłaty za opakowania z tworzyw sztucznych w barach i restauracjach to dopiero początek wielkich zmian w branży gastronomicznej. Plastikowe „jednorazówki” mają zniknąć całkowicie. Właściciele lokali przygotowują się do nowych przepisów, które w życie wejdą w lipcu.

📢 Przepiękny dom Krzysztofa Mirucia zachwyca. Tak mieszka w lesie znany architekt. Krzysztof Miruć mieszka w domu Jerzego Połomskiego Dom Krzysztofa Mirucia jest wyjątkowy, jak przystało na specjalistę od aranżacji wnętrz. Zaglądamy do zacisza ulubionego projektanta wielu Polaków. Tak mieszka Krzysztof Miruć w przepięknej okolicy za miastem. Zobacz, jaki znany artysta był poprzednim właścicielem domu Krzysztofa Mirucia.

📢 Wycieczki godzinę drogi od Leszna! Sprawdź nasze propozycje Ciekawa jednodniowa wycieczka w Wielkopolsce. W naszej galerii znajdziecie miejsca w województwie wielkopolskim, które warte są zobaczenia, a dojazd samochodem lub pociągiem z Leszna potrwa około godzinę! Sprawdź, gdzie możesz się udać! 📢 Palce lizać! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie bloga MyTuJemy. Zobacz wyjątkowo smakowity ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu.

📢 Gdzie pojechać z dzieckiem na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto parki rozrywki, muzea, skanseny. Zobacz wyjątkowe miejsca W Wielkopolsce jest co robić! Nie wiesz gdzie się wybrać na wycieczkę z dzieckiem? Mamy coś dla Ciebie! Prezentujemy 10 ciekawych miejsc w Wielkopolsce. Są wśród nich parki rozrywki, skanseny i muzea "pod chmurką". W naszym artykule znajdziecie mapy oraz informacje o biletach wstępu i godzinach otwarcia najciekawszych atrakcji w Wielkopolsce dla dzieci na wakacje 2024 i nie tylko. 📢 Czas na Złotą Setkę Wielkopolski 2023. Czas na najlepsze wielkopolskie firmy! Po raz kolejny przy udziale ekspertów nagrodzimy firmy z Wielkopolski za najlepsze wyniki finansowe w czterech kategoriach oraz dzięki Państwa zgłoszeniom wybierzemy "Lidera społecznej odpowiedzialności biznesu". Zapraszamy na kolejną odsłonę naszego prestiżowego rankingu "Złota Setka Wielkopolski", którego laureatów poznamy podczas wrześniowej gali „Złotej 100”.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Osobowość Roku 2023 - trwa głosowanie. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 MISTRZOWIE URODY. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce.

📢 Patrycja Tuchlińska - stare zdjęcia. Tak kiedyś wyglądała narzeczona Józefa Wojciechowskiego W 2018 roku Józef Wojciechowski poznał pół wieku młodszą modelkę Patrycję Tuchlińską. Dziś wychowują razem 2-letniego synka. Razem wiodą luksusowe życie w podwarszawskiej willi. Ukochana 76-latka pokazuje w mediach społecznościowych, jak mieszka i podróżuje. Jak wyglądała piękna modelka, zanim związała się z Wojciechowskim i została matką? Mamy jej stare zdjęcia.

📢 Plebiscyt ważna informacja - Limity w głosowaniu za pomocą SMS-ów Od 12 grudnia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, zmienił się sposób korzystania z usług Premium, w tym SMS-ów za pomocą których można oddawać głosy w plebiscycie. Przeczytaj ważną informację.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych zwierząt możesz już nie zobaczyć