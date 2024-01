Prasówka 7.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów”?

Prasówka 7.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Nowy dom Kasi i Jędrka z Gogglebox. Ich "Gąsienicówka" - dom w sadzie. Zobaczcie zdjęcia! [7.01.2024] Tak wygląda nowy góralski dom Kasi i Jędrka Gąsieniców z Gogglebox. Kasia i Jędrek Gąsienicowie postanowili wybudować sobie mały domek letniskowy w stylu góralskim. Już możemy zobaczyć efekty ich ponad rocznej pracy. Zobaczcie, jak wygląda ich dom - to "Gąsienicówwka" - dom w sadzie. Mamy zdjęcia!

📢 Oliwia Bieniuk - córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Piękna jak mamusia!". Zobaczcie! [7.01.2024] Oto córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna. Nogi do nieba!" - przekonują internauci. Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

Prasówka 7.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Krzysztof Radzikowski z Gogglebox. Schudł 37 kilogramów. Zobaczcie zdjęcia! [7.01.2023] Zobaczcie, jak zmienił się Krzysztof Radzikowski! Jest byłym strongmanem, wielokrotnym medalistą mistrzostw Polski, Europy i świata. Jest też gwiazdą programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Ostatnio schudł aż 37 kilogramów! Zobaczcie, jak dziś wygląda Krzysztof Radzikowski!

📢 Oto dom Justyny i Łukasza z "Rolnicy. Podlasie". Zobaczcie zdjęcia! [7.01.2024] Tak mieszkają Justyna i Łukasz Maciorowscy z Ciemnoszyj! To bohaterowie niezwykle popularnego serialu dokumentalnego "Rolnicy. Podlasie". Codzienne przygody rolników z Podlasia można oglądać w telewizji Focus TV. Zobaczcie, jak żyją i mieszkają na co dzień Justyna i Łukasz z programu "Rolnicy. Podlasie". 📢 Tak wygląda dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [7.01.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Oto Zosia z serialu "Rodzinka.pl" na odważnych zdjęciach. Emilia Dankwa ma już 18 lat! [7.01.2024] Emilia Dankwa to młoda aktorka znana z serialu "Rodzinka.pl" niedawno skończyła 18 lat. Dziś jest modelką, fotomodelką i infuencerką. Jest częstym gościem na eventach. Zachwyca swoją uroda i kreacjami. Na Instagramie zaskakuje czasami bardzo odważnymi zdjęciami. Zajrzyjcie do naszej galerii i przekonajcie się sami. 📢 Oto Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Przepiękna twarz, przepiękna sylwetka". Zobaczcie zdjęcia! [7.01.2024] Tak wygląda Mikołaj z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Fajny facet z Ciebie" - przekonują internautki. Mikołaj to jeden z uczestników 10. edycji programu. Był jednym z trzech wybrańców Anny z Wielkopolski. Ostatecznie rywalizacje o sympatię rolniczki spod Kalisza przegrał z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Zyskał jednak ogromną sympatię widzów. Zobaczcie Mikołaja z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach.

📢 Oto żona wójta z serialu "Ranczo". Taką metamorfozę przeszła Violetta Arlak. Zobaczcie zdjęcia [7.04.2024] Tak zmieniła się Violetta Arlak z serialu "Ranczo". Schudła aż 20 kilogramów! Violetta Arlak to aktorka, której największą sławę przyniosła rola wójtowej w serialu "Ranczo" w TVP 1. Łatwo zauważyć, że w ostatnich sezonach kultowego filmu była znacznie szczuplejsza, niż w pierwszych odcinkach. Okazuje się, że w tym czasie aktorka bardzo schudła. Zobaczcie, jak wyglądała 20 lat temu, a jak prezentuje się dziś. Wspaniała metamorfoza! Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. 📢 Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce według National Geographic! Zobaczcie zdjęcia [7.01.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie!

📢 Tak mieszka Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony 10". Zobaczcie zdjęcia jej domu [7.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony"

📢 Prawosławni świętują wigilię w parafii św. Mikołaja w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! – Chrystus się Rodzi Wychwalajcie Go! Chrystos Razdajetsa Slawymy Jeho! – napisał w mediach społecznościowych o. Sławomir z tej poznańskiej parafii. W sobotę 6 stycznia o godz. 17:00 wierni i sympatycy parafii pw. św. Mikołaja zasiedli do uroczystej wieczerzy wigilijnej.

📢 Studniówka 2024. Tak bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i XXIX LO w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Olśniewające suknie, eleganckie garnitury i tradycyjny polonez. W piątek, 5 stycznia rozpoczął się sezon studniówkowy w Poznaniu! W sali bankietowej Pałacu Jaśminowego wspaniale bawili się uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu. Na ich studniówce nie zabrakło też fotoreportera "Głosu Wielkopolskiego". Zobaczcie zdjęcia! 📢 Te psy czekają na ciebie! Daj dom psu z poznańskiego schroniska W schronisku na ulicy Kobylepole 51 w Poznaniu swój dom tymczasowy ma wiele psów. Małe, średnie czy duże. Suczki i psy. Starsze i młodsze – na stronie schroniska możesz według tych kategorii zobaczyć, jakie psy czekają na adopcję. Dzięki opisom możesz poznać ich charakter, stosunek do dzieci oraz innych zwierząt. Przybliżony wiek oraz ewentualne schorzenia, chociaż większość z nich to okazy zdrowia i wulkany energii!

📢 Maleńka wydra znaleziona pod Poznaniem! Znajdowała się w stanie głębokiej hipotermii! Pod jednym z domów w gminie Tarnowo Podgórne leżała maleńka wydra. Zwierzę udało się uratować tylko dlatego, że dobrzy ludzie przewieźli je do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Kościanie. 📢 Wypadek na drodze ekspresowej pod Poznaniem. Dwie osoby zostały poszkodowane Dwa auta osobowe zderzyły się miedzy węzłami Strumiany i Kleszczewo. W akcji ratunkowej brały udział trzy zastępy straży pożarnej.

📢 Pasażerowie z Podolan napisali do sądu. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nie ma sobie nic do zarzucenia Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego złożyli sygnatariusze petycji. Ma związek z proponowanymi przez poznański Zarząd Transportu Miejskiego zmianami układu linii autobusowych na północy Poznania. Mamy komentarz ZTM. 📢 Miastowi są bezczelni. Znowu się śmieją. Zobacz najgłupsze memy o rolnikach 2024 Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Tak wyglądają domy polskich skoczków narciarskich: Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego. Zobaczcie zdjęcia! Domy Kamila Stocha, Piotra Żyły i Dawida Kubackiego! Tak mieszkają polscy skoczkowie. Zobaczcie, jak wyglądają ich domy zarówno na zewnątrz, jak i w środku. Sprawdźcie też, jakie mają widoki ze swoich okien. Który dom podoba wam się najbardziej? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie zdjęcia! 📢 V Mistrzostwa Polski na Ergometrach Kajakowych, czyli 370 zawodników wiosłowało na sucho. To początek arcyciekawego sezonu W sobotę w Poznaniu odbyły się V Mistrzostwa Polski na Ergometrach Kajakowych. W zawodach wzięło udział 370 zawodników, w tym kilkunastu kadrowiczów. Impreza zainaugurowała sezon, w którym Wielkopolski Związek Kajakowy będzie m.in. organizatorem Pucharu Świata na Malcie. 📢 Poznaniacy świętowali 105. rocznicę zdobycia lotniska Ławica przez powstańców W 105. rocznicę zdobycia przez Powstańców Wielkopolskich lotniska Ławica odbyły się w Poznaniu uroczystości oddania hołdu bohaterom tamtych czasów.

📢 Najdziwniejsze łazienki w Polsce. Zobacz najgorsze pomysły właścicieli Łazienka to ważna część każdego domu. Często mają ograniczony metraż, ale to nie zraża właścicieli przed urządzeniem jej w wyjątkowy sposób. Jak możecie zobaczyć na zdjęciach niektóre pomysły "dekoratorów" mogą przyprawić o gęsią skórkę... 📢 Wielka parada wesołych, przyjaznych, merdających ogonami golden retrieverów w Poznaniu. Zobacz zdjęcia! Punktualnie o godz. 12:00 na poznańskim Starym Rynku odbyła się parada Golden Retrieverów. Nasz fotoreporter był oczywiście na miejscu. 📢 Jak będzie wyglądała kadra Lecha Poznań na zgrupowaniu w Belek? Trener Mariusz Rumak da szanse kilku młodym zawodnikom z Akademii Zawodnicy Lecha Poznań od 15 do 26 stycznia 2024 roku będą przebywali na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Jak się okazuje, trener Mariusz Rumak postanowi dać szanse kilku zawodnikom z zespołu rezerw, a także juniorów starszych. Nie obędzie się także bez niespodzianek.

📢 Autostrada A2 w stronę Poznania zablokowana! Osobówka najechała na tył ciężarówki Siedem jednostek straży pożarnej usuwa skutki kolizji samochodu osobowego z ciężarowym na węźle Leonia na A2. Stan zdrowia trzech osób sprawdzają służby medyczne. 📢 Te osoby nie trafią do wojska w 2024 r. Kto nie zostanie powołany na ćwiczenia? Kogo ominą wezwania Wojskowego Centrum Rekrutacji do armii? Powołania do wojska w 2024 r. Wojskowe Centrum Rekrutacji tylko w nadchodzącym roku może powołać na ćwiczenia nawet 250 tys. osób. Wszystko w związku z działaniami Ministerstwa Obrony Narodowej. Opublikowano listę osób, które mogą dostać powołanie do odbycia służby wojskowej. W Polsce powszechny obowiązek służby wojskowej obejmuje mężczyzn. W niektórych przypadkach obejmuje on także kobiety. Kogo dokładnie dotyczy? Powołania spodziewać może się każdy, kto podczas komisji wojskowej otrzymał kategorię wojskową "A". Od tej reguły istnieją jednak pewne wyjątki. Kto dostanie, a kto uniknie wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 r.?

📢 Czy zima zagości w Wielkopolsce na dłużej? Sprawdź pogodę na najbliższe dni Zachmurzenie umiarkowane okresami duże, temperaturę maksymalną od –5°C na wschodzie do –1°C na zachodzie Wielkopolski prognozuje na niedzielę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A co nas czeka w kolejnych dniach? 📢 Oto lista osób, które nie dostaną zwrotu z podatku w 2024 roku Rozliczenie podatków rozpocznie się w połowie lutego. To wtedy będziemy mogli złożyć zeznanie podatkowe i zyskać zwrot dzięki ulgą podatkowym. Niektórzy jednak nie mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. Sprawdźcie, komu nie należy się zwrot z podatku w 2024 roku. Oto lista przypadków.

📢 Te imiona należą do najinteligentniejszych. Osoby o tych imionach uznaje się za najmądrzejsze Do imion przypisuje się cechy charakteru, które opisują jego posiadacza. Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie osób najinteligentniejszych. Zobaczcie, kto znalazł się na liście.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku. Tyle zarabiają nauczyciele w nowym roku W 2024 roku nauczyciele mają dostać wysokie, aż 30% podwyżki płac. Na razie jednak rozpoczęli rok ze starymi pensjami. To nie jest zaskoczenie bo od początku rząd mówił o podwyżkach od 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia. Możliwe, że to nie będą jedyne podwyżki jakie dostaną nauczyciele. Do sejmu skierowano obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela. 📢 Tym osobom należy się trzynasta pensja w 2024 roku. Oni dostają dodatkowa wypłatę Trzynastki to dodatkowe wypłaty, które dostają pracownicy budżetówki, ale nie tylko. Trzynastą pensję pracownicy dostają maksymalnie w pierwszym kwartale nowego roku. Sprawdzamy, kto w 2024 roku odbierze trzynastą pensję. Szczegóły w naszym artykule. 📢 Stary Rynek w Poznaniu się podoba, ale jest wielką niedoróbką. "To najmniej hejtowany remont w mieście" O remoncie Starego Rynku można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że jest skończony. Przechodnie chwalą równą nawierzchnię, po której można w końcu przejść bez obaw o uszkodzenie obuwia. Są też głosy, że nowy kamień jest nijaki, a w wielu miejscach nawierzchnia ma szereg niedoróbek.

📢 Tak wyglądał Poznań w PRL. Zobacz 50 wyjątkowych zdjęć. Zakręci ci się łezka w oku! Te zdjęcia wiele osób obejrzy z łezką w oku. Zapraszamy na niezapomnianą podróż w czasie do Poznania lat 60., 70. i 80. Pamiętasz, jak wyglądało miasto w PRL-u? Oglądając te fotografie, wielu z Was z pewnością się wzruszy. W naszej galerii znajdziecie miejsca, które poznaniacy wspominają z sentymentem, między innymi kultową Adrię, pływalnię przy ul. Niestachowskiej, Cyrk Olimpia i wiele innych. Miłego oglądania!

📢 75 niezwykłych zdjęć Poznania z szalonych lat 90. Tak wtedy wyglądało miasto. Możesz go nie poznać! Zdjęcia Poznania z lat 90. to niezapomniana podróż w czasie. Tego miasta już nie ma, a wiele miejsc ciężko nawet poznać. Przeglądają archiwalne fotografie czasami można złapać się za głowę. Przekonacie się o tym, oglądając naszą wyjątkową galerię. Zabieramy Was w wielką podróż w czasie. Oto szalone lata 90. minionego wieku w Poznaniu na zdjęciach. Zobaczcie, jak prezentowało się wtedy miasto!

📢 20 zdjęć Poznania z czasów II wojny światowej. Tak wyglądało miasto w czasie okupacji Poznań został zajęty przez Niemców 10 września 1939 roku. W czasie okupacji miasto wcielono do Niemiec jako stolicę Kraju Warty. W 1944 roku Poznań stał się twierdzą, a działania wojenne zakończyły się 23 lutego 1945 roku. W Narodowym Archiwum Cyfrowym znaleźliśmy zdjęcia miasta z lat 1939-1945. Zobacz galerię 20 okupacyjnych fotografii Poznania! 📢 Oto Galeria Malta w Poznaniu tuż przed zamknięciem. Świeciła pustkami, a kiedyś przyciągała tłumy. Jak wyglądała w środku? Sprawdź! Galeria Malta w Poznaniu powstała w 2009 roku. Miała świetną lokalizację, atrakcyjne wnętrze i wiele sklepów. Pomimo początkowego sukcesu, kolejne punkty wycofywały swoje usługi z obiektu, a grono odwiedzających klientów sukcesywnie się zmniejszało. Dzisiaj galeria świeci pustkami. Jak wygląda w środku? Sprawdziliśmy!

📢 Tak wyglądał Poznań w 1959 roku. Oto niesamowite zdjęcia z tamtych lat! Przechadzając się każdego dnia po Poznaniu, doskonale zna się pewne miejsca. Na przestrzeni lat mocno się one zmieniły. Stary Rynek, ulica Święty Marcin czy Aleje Marcinkowskiego - między innymi te lokalizacje znalazły się na zdjęciach dostępnych w Narodowym Archiwum Cyfrowym. Jak kiedyś wyglądała stolica Wielkopolski?

📢 To dziwi i śmieszy poznaniaków! Zobacz zaskakujące zdjęcia z tramwajów i autobusów MPK. Szczęka ci opadnie z wrażenia! Codzienne podróżowanie pojazdami MPK Poznań dostarcza wielu niezapomnianych przeżyć. Zobacz, co zaskakuje, dziwi i śmieszy pasażerów poznańskich autobusów i tramwajów. Bo przecież nigdy nie wiesz, kogo spotkasz w bimbie lub na przystanku... Zdjęcia członków społeczności Spotted: MPK Poznań potrafią wprawić w osłupienie. Przekonaj się sam i zobacz naszą wyjątkową galerię. To doprawdy niezwykle ekscytujące doświadczenie!

📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów od zdrowia. Zobacz! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom. 📢 Rozpoznasz te miejsca? Tak wyglądały Winogrady i Piątkowo ponad pół wieku temu. Mamy wyjątkowe zdjęcia Ponad pół wieku temu, w 1962 roku zatwierdzony został Ogólny Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania. Zapisane zostały w nim plany zmian w krajobrazie miasta do 1980 roku. Postanowiono wówczas rozbudować północną część Poznania. Tak zaczęły powstawać Winogrady. Zobacz Winogrady i Piątkowo na archiwalnych zdjęciach.

📢 Osoby o takich imionach są wyjątkowo wierne! Tworzą trwałe związki i są oddane partnerowi. Zobacz listę Imiona kryją w sobie pewne cechy. Coraz częściej single i singielki podczas wyboru partnera na życie zwracają uwagę na jego znaczenie. Chcą zapewnić sobie ich wierność, lojalność i oddanie. Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby, które są wierne. Zobacz w naszej galerii imiona wiernych osób!

📢 Zwolnienia grupowe w 13 wielkopolskich powiatach w 2024 roku! Sprawdź, czy Twój jest na liście 1 867 osób - tylu pracowników według prognoz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu może stracić w Wielkopolsce pracę w 2024 roku w ramach przekazanych tej instytucji informacji o planowanych zwolnieniach grupowych. 📢 Podczas interwencji odebrano 14 psów, w tym 11 szczeniąt. Wielkopolskie schronisko szuka im domu Schronisko w Wysocku Wielkim w powiecie ostrowskim szuka nowych właścicieli dla kilkunastu psów. Zwierzęta zostały odebrane podczas interwencji.

📢 Prawosławne Boże Narodzenie. Jak obchodzone jest w Poznaniu? Boże Narodzenie w wyznaniu prawosławnym wypadało zawsze dwa tygodnie po katolickim celebrowaniu tego święta. W tym roku jednak część wyznawców obchodziła je w tym samym czasie co katolicy, dodatkowo korzystając z katolickiej świątyni. W parafii Świętego Mikołaja święto tradycyjnie jednak przypadnie 7 stycznia. 📢 Jane Fonda - tak dziś wygląda. Właśnie skończyła 86 lat. Zobaczcie zdjęcia! [6.01.2024 r.] Jane Fonda 21 grudnia skończyła 86 lat. To niezwykle popularna na świecie aktorka i aktywistka, która w latach 80. XX wieku mocno spopularyzowała zajęcia fitnessu. Okrzyknięto ją królową aerobiku. Po roli w filmie "Barbarella" uznano ja również symbolem seksu. Nie miała łatwego dzieciństwa. Zmagała się z bulimią i anoreksją. Ciągle wygląda wspaniale. Zobaczcie zdjęcia. Poznajcie jej patenty na dobry wygląd.

📢 Edward Furlong z filmu "Terminator 2" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia [6.01.2024 r.] Zobaczcie, jak zmienił się Edward Furlong, gwiazda filmu "Terminator 2". Edward Furlong jako 12-latek zagrał u boku Arnolda Schwarzeneggera młodego Johna Connora. Film okazał się hitem lat 90., a młody Edward Furlong zyskał miliony fanów na całym świecie i pokaźne pieniądze. W latach 90. XX wieku błyszczał. W XXI wieku jego blask minął. Był uzależniony od narkotyków i alkoholu. Trafił nawet do więzienia. Zobaczcie, jak dziś wygląda Edward Furlong.

📢 Dorota Szelągowska zrzuciła ubrania. Te zdjęcia powaliły Internautów. W celu atencyjnym pokazała swoje ciało! ZDJĘCIA 6.01.2024 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia. 📢 Został lekarzem, bo chciał pomagać innym. Po wypadku sam potrzebuje pomocy 29 -letni Mateusz Barabasz marzył, by zostać lekarzem. Gdy po wielu latach ciężkiej pracy jego marzenie się spełniło, możliwość wykonywania zawodu pokrzyżował tragiczny wypadek. Dzisiaj młody mężczyzna nie może wykonać samodzielnie nawet najmniejszej czynności. Wymaga on długotrwałej i bardzo kosztownej rehabilitacji. Bez pomocy innych może się nie udać, dlatego rodzina apeluje o wsparcie.

📢 Oto najdrożsi zawodnicy Lecha Poznań wg portalu Transfermarkt. Wielu piłkarzy zanotowało spadki. I to spore! Ostatnie pół roku w wykonaniu Lecha Poznań nie należało do najlepszych. Odpadnięcie z Ligi Konferencji Europy oraz wpadki w ekstraklasie musiały się przełożyć na wartość poszczególnych piłkarzy. Wielu z nich zanotowało spadki swoich wartości, a zaledwie sześciu zawodnikom, pomimo przeciętnego sezonu całej drużyny, udało się wywindować cenę. Zobaczcie, który z piłkarzy Kolejorza jest wyceniany najwyżej. 📢 Leżała na poznańskim Starym Rynku kilkadziesiąt lat. Historyczna kostka trafiła na licytację WOŚP Rozpoczęły się licytację na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 32. finał odbędzie się w niedzielę, 28 stycznia. Cegiełkę postanowił dołożyć także Jacek Jaśkowiak - wystawił na licytację historyczną kostkę ze Starego Rynku. 📢 "Mężczyzna skakał po samochodach i rzucał się po całej stacji". Niecodzienne zdarzenie w Obornikach W piątek, 5 stycznia na stacji paliw w Obornikach doszło do niecodziennej sytuacji. Jak relacjonują świadkowie, mężczyzna rzucał się pod stojące samochody, skakał po nich, rzucał telefonem i wołał o pomoc. Na miejsce dotarli policjanci oraz karetka pogotowia.

📢 „Blaszane i hałasujące 24h”. Dalszy bój o paczkomat. ZKZL potwierdza, że postawi go na działce obok Jeden paczkomat InPostu został tu już usunięty – zagrażał życiu mieszkańców. Teraz ma stanąć kolejny, jeszcze bliżej posesji Marciniaków. ZKZL potwierdza - dbamy o dobro ogółu. 📢 Burmistrz Mieściska zasiądzie na fotelu wicewojewody? Przemysław Renn niedawno objął nowe stanowisko Z dniem 28 rudnia 2023 r. stanowisko Wojewody Wielkopolskiej objęła Agata Sobczyk. Szefem Gabinetu Wojewody został już Piotr Pałczyński. Obecnie na swojego kandydata czekają "fotele" wicewojewodów. Jednym z nich, prawdopodobnie, zostanie obecny burmistrz Mieściska Przemysław Renn. 📢 Adepci Lecha Poznań powrócili do treningów. Jest kilka istotnych zmian! Lech Poznań powraca do treningów. Co prawda na razie dotyczy to zespołów młodzieżowych, jednak jest to znak, że piłkarska wiosna powoli budzi się do życia. Juniorów starszych i młodszych czeka intensywny okres przygotowawczy do wznowienia rozgrywek w Centralnej Lidze Juniorów. Szczególnie ekipę U19, która będzie bronić nie tylko pierwszego miejsca w lidze, ale także tytułu wywalczonego przed sezonem.

📢 W więzieniu łatwiej być matką. W Zakładzie Karnym w Krzywańcu kobiety odbywają karę z dziećmi Urodziła się w więzieniu. Jej życie było naznaczone alkoholem, porzuceniem przez matkę, a potem, już jako osadzona, wróciła do więzienia i tu urodziła dziecko. Ta dziewczyna podziękowała nam za wszystko, mówiąc, że po raz pierwszy w życiu doświadczyła normalnego traktowania. Istnieje nadzieja, że w jej przypadku to błędne koło zakończy się na niej, bo nie pozwoli, by jej dziecko przeszło przez to samo, co kiedyś ona - mówi Diana Klaus, kierownik Domu Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. 📢 Poznańskich podstawówek jest za dużo. "Demografia jest nieubłagana". Zostaną zlikwidowane? Poznański wydział oświaty chce wprowadzić zmiany. Podstawówek jest za dużo, a dzieci nie przybywa. Urzędnicy zaplanowali reformę, która miałby wejść w życie w 2025 roku.

📢 Lista wycofanych aplikacji z Google Play. Sprawdź, czy je masz w swoim telefonie Nasze telefony zawierają wiele cennych informacji o nas. mamy na ich dostęp do poczty, kont społecznościowych, bankowych, czasem nawet zdjęcia dowodu osobistego. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy jak takie informacje są cenne dla przestępców, którzy nie tylko chcą włamać się na nasze bankowe konto ale przejąć dane osobowe, które pozwolą nas zadłużyć. Zobaczcie niebezpieczne aplikacje, które możecie mieć zainstalowane na swoich smartfonach. 📢 Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Działała przez 14 lat. To jej oficjalny koniec! Zobacz zdjęcia Rozpoczęła się rozbiórka Galerii Malta w Poznaniu. Od lipca 2023 roku było wiadomo o tych planach, później rozbiórka została wstrzymana przez skargi różnych podmiotów. W listopadzie podjęto ostateczną decyzję.

📢 Klub Manhattan w Czekanowie zostanie zamknięty. Kończy działalność po 28 latach 27 stycznia w Klubie Manhattan w Czekanowie pod Ostrowem Wielkopolskim odbędzie się ostatnia impreza. Lokal kończy swoją działalność po 28 latach. - Nigdy w życiu nie spodziewalibyśmy się, że ten moment kiedyś nadejdzie... Wierzyliśmy i walczyliśmy do samego końca, że będzie lepiej, że się uda... - czytamy w oświadczeniu właścicieli lokalu. 📢 Oto lista osób, którym nie przysługuje ulga na dziecko w 2024 roku Ulga na dziecko przysługuje rodzicom na każde dziecko do 18 roku, a w niektórych sytuacjach i dłużej. Jest jednak kilka wyjątków przez które opiekunowie nie otrzymają pieniędzy w ramach ulgi prorodzinnej. Zobaczcie, w jakich sytuacjach nie będzie nam przysługiwała ulga i dlaczego. 📢 Miała być przestrzeń kulturalno-artystyczna, będą mieszkania. To się stanie z dawnym budynkiem Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu Budynek dawnej Biblioteki Raczyńskich przy ulicy Święty Marcin w Poznaniu został kilka lat temu sprzedany. Deweloper pierwotnie chciał go zmienić w centrum sztuki. Dawny gmach biblioteki, w którym przed wojna mieściło się wzorcowa Miejska Szkoła Elementarna dla Chłopców, stanie się kamienica mieszkalną. Pozwalają na to miejscy urzędnicy.

📢 Budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Trwa rozbiórka historycznego obiektu. Mamy zdjęcia! Budynek Warty Poznań znika z powierzchni ziemi. Od wtorku, 2 stycznia trwają prace rozbiórkowe obiektu, który przez blisko 50 lat służył zawodnikom różnych warciarskich sekcji. Jest to pierwszy krok w celu postawienia nowego i nowoczesnego kompleksu dla najstarszego klubu piłkarskiego w stolicy Wielkopolski. 📢 Tak Poznań przywitał nowy rok! Mieszkańcy bawili się na Starym Rynku. Mamy zdjęcia! Poznaniacy oraz poznanianki bawili się do późnej nocy podczas sylwestra na Starym Rynku. Mimo że władze Poznania nie zorganizowały miejskiej zabawy, mieszkańcy tłumnie udali się pod ratusz.

📢 Osoby o takich imionach mają wyjątkowo silny charakter! Są konsekwentne i uparcie dążą do celu. Mamy listę Imiona niosą ze sobą pewne cechy. Coraz częściej rodzice przy wyborze imienia dla dziecka patrzą na jego znaczenie. Chcą zapewnić swoim pociechom dobrobyt i szczęście, ale także siłę! Sprawdziliśmy jakie imiona, zarówno męskie jak i żeńskie, noszą osoby o silnej osobowości. Zobacz w naszej galerii imiona silnych osób!

📢 Najwyższy budynek w Poznaniu ma nową nazwę. Teraz to AND2. Zobacz zdjęcia! Dawniej znany pod nazwą Andersia Silver - najwyższy budynek w Poznaniu zyskał nową nazwę. Teraz to AND2. 📢 Kultowe przedmioty z lat 80., których nie mogło zabraknąć w żadnej kuchni. Zobacz, czym posługiwały się kobiety w PRL-u W PRL-u żyło się różnie. Niektórzy tęsknią za tymi czasami, część osób cieszy się, że dawno już minęły, a młode pokolenie kompletnie nie ma pojęcia, jak się wtedy żyło. To właśnie dla tej ostatniej grupy osób prezentujemy gadżety kuchenne z PRL-u. Niektóre przedmioty funkcjonują do dzisiaj, tyle że w nowej odsłonie. Przypominamy kultowe urządzenia i przybory kuchenne z PRL-u. 📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Lech Poznań nie będzie mógł narzekać na warunki. Tak wygląda miejsce, w którym Kolejorz będzie szlifować formę Lech Poznań od 15 do 26 stycznia 2024 roku będzie przebywał na zgrupowaniu w tureckim Belek. Piłkarze Kolejorza będą stacjonować w hotelu Calista Luxury Resort, położonym bezpośrednio nad Zatoką Antalya. Lechici oprócz dobrze zaopatrzonego ośrodka treningowego, który należy do resortu, będą mieli do dyspozycji wiele dogodności oraz pięknych widoków, które oferuje hotel. 📢 Wiemy, kiedy bank może zablokować konto. To musicie wiedzieć Blokada pieniędzy na bankowym koncie może dotknąć każdego z nas. Czasem to zwykłe zapominalstwo, czasem finansowe problemy, a w jeszcze innych przypadkach tzw. siła wyższa. Zobaczcie, w jakich sytuacjach może dojść do zablokowania pieniędzy na koncie i jak możemy odzyskać dostęp do konta.

📢 O jego muralach pisze cały świat! Upiększają miasto, a grafficiarz zyskuje na popularności. Gdzie można zobaczyć prace Kawu w Poznaniu? Grafficiarz Kawu zyskuje na popularności, a jego prac w stolicy Wielkopolski z każdym miesiącem przybywa. Podziwiać je można na różnych poznańskich ulicach. Media nie tylko polskie, ale też zagraniczne, dużo pisały o artyście w kontekście jego antywojennych murali. Chwilę po wybuchu wojny w Ukrainie namalował przy ul. Hetmańskiej dzieło przedstawiające Władimira Putina, jako Voldemorta (słynną, złą postać z serii o Harrym Potterze), a następnie zamalował go, żeby przedstawić Wołodymyra Zełenskiego, przypominającego swoim wyglądem Harry’ego Pottera – postać, która w finale pokonuje złego czarnoksiężnika. Antywojenna działalność to niejedyny aspekt zróżnicowanej twórczości Kawu. Zobaczcie naszą galerię z pracami autora!

📢 Koszmar dzieje się na polskich drogach. Giną matki, ojcowie, dzieci i całe rodziny, a ocaleni walczą o normalność Mnóstwo krwi, złamań, ludzkiego, w tym dziecięcego, cierpienia. Chwilę później klęczysz nad umierającym 11 miesięcznym dzieckiem, starając się uratować mu życie... Tak, życie… - opisywał strażak ochotnik tuż po zdarzeniu. 16 września na autostradzie A1 w pobliżu Sierosławia zginęła trzyosobowa rodzina. Ofiarami byli rodzice i ich 5-letnie dziecko. Samochód, którym jechali uderzył w bariery energochłonne, po czym stanął w płomieniach. Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do wypadków. Giną matki, ojcowie dzieci i całe rodziny... Tylko w ubiegłym roku zginęło 1 896 osób. Liczba ta to nie tylko policyjna statystyka, to utracone życie. Ci, którzy ocaleli zmagają się z cierpieniem, walczą o zdrowie i powrót do normalności...

📢 Uczestnicy Gogglebox 2023. Zobacz jak zmieniły się gwiazdy popularnego programu TTV Gogglebox to program telewizyjny emitowany od 2014 roku. Program oparty na brytyjskim formacie na licencji All3Media International, którego oryginał jest emitowany na antenie Channel 4. Program za sprawą uczestników szybko stał się hitem stacji TTV. Zobaczcie, jak przez te dziewięć lat zmienili się uczestnicy Gogglebox. 📢 TOP 20 restauracji w Poznaniu. Tu warto zjeść według internautów! Sprawdź ranking Ponad 1000 restauracji, barów i kawiarni działa w Poznaniu według portalu TripAdvisor. Które z nich są najlepsze i najsmaczniejsze? Prezentujemy 20 najlepszych restauracji w Poznaniu, które są najwyżej oceniane przez internautów. W naszym zestawieniu znajdziecie adresy oraz rodzaj kuchni serwowanej przez dany lokal. Oto TOP 20 lokali w Poznaniu na podstawie głosowania samych internautów.

📢 To będzie największy taki teatr w Polsce! Poznań szuka wykonawcy dla Teatru Muzycznego. Zobacz wizualizacje Teatr Muzyczny w Poznaniu w ogłosił przetarg na generalnego wykonawcę swojej nowej siedziby. Decyzję o budowie ogłosili wspólnie Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym Jadwigę Emilewicz i Szymona Szynkowskiego vel Sęka. Pierwszego spektaklu w nowym miejscu możemy się jednak spodziewać najwcześniej w 2026 roku. 📢 Tak mieszkają i żyją Sylwia Grzeszczak i Liber. Artystka z Poznania tworzy udany związek z muzykiem! Sylwia Grzeszczak to popularna piosenkarka z Poznania. Przeboje wokalistki takie jak „Małe rzeczy”, „Sen o przyszłości” czy „Tamta dziewczyna” szybko stawały się przebojami w rozgłośniach radiowych. W 2014 roku wyszła za muzyka Libera. Rok później w szpitalu w Poznaniu na świat przyszła ich córka Bogna. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Mamy zdjęcia!

📢 10 zakazanych produktów dla psów! Tego nie mogą jeść psy. Po zjedzeniu tych produktów nasz pies może się rozchorować, a nawet umrzeć Każdy właściciel psa chciałby, by jego pupil cieszył się zdrowiem i żył długo. Niestety, często zdarza się tak, że psy chorują i cierpią przez złą dietę. Właściciele, przekonani, że robią dobrze, podsuwają im produkty żywnościowe, ale niestety wyrządzają tym krzywdę zwierzęciu. Sprawdziliśmy, czego nie mogą jeść psy. Po zjedzeniu tych produktów nasz pies może się poważnie rozchorować. Niektóre z nich stanowią śmiertelne zagrożenie dla naszych pupili. 📢 Oto kościoły i związki wyznaniowe w Wielkopolsce. Sprawdź, ilu mają wiernych Polska należy do najbardziej religijnych krajów w Europie. Jesteście ciekawi, ilu wiernych mają kościoły i związki wyznaniowe w Wielkopolsce? Najnowsze dane prezentuje "Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego". Sprawdźcie, ilu jest katolików w regionie, a ilu wiernych należy do pozostałych kościołów i związków wyznaniowych.

📢 Te kluby i dyskoteki były popularne w Poznaniu. Bawiły się tam tłumy. Niestety już ich nie ma... Zniknęły z miasta Kiedyś bawiły się tam tłumy poznaniaków i osób przyjezdnych. Te kultowe kluby i legendarne dyskoteki były popularne w Poznaniu. Obecnie już nie istnieją i pozostało po nich zaledwie wspomnienie. Popularność clubbingu, czyli chodzenia do klubów rozpoczęła się na dobre w latach 80. Część mieszkańców bawiła się w miejscach na północy Poznania, a inni we wschodnich fyrtlach miasta. Sprawdźcie, czy pamiętacie te lokale z różnych okresów! Obecnie już ich nie ma. 📢 Tak bawili się uczniowie klas maturalnych z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu podczas studniówki 2023 [ZDJĘCIA] Swoje sto dni do matury świętowali w sobotę, 21 stycznia, także przyszli maturzyści z VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Tradycyjnie inaugurującemu studniówkę polonezowi i szampańskiej zabawie do białego rana towarzyszył nasz fotoreporter. Zobacz zdjęcia!

📢 10 powodów, przez które nie warto mieszkać w Poznaniu Poznań? A kto chciałby tu mieszkać? Oto 10 powodów, przez które nie warto mieszkać w Poznaniu. Korki, koszmary architektoniczne i przepełniona komunikacja miejska to dopiero początek.

