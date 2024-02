Prasówka 8.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najlepsze memy na tłusty czwartek 2024. Zobacz śmieszne obrazki o pączkach. Pękniesz... ze śmiechu!”?

Prasówka 8.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy na tłusty czwartek 2024. Zobacz śmieszne obrazki o pączkach. Pękniesz... ze śmiechu! Tłusty czwartek to wielkie święto dla wszystkich, którzy uwielbiają pączki. Najsłodszy dzień w 2024 roku przypada 8 lutego i zaowocował wysypem w internecie niezliczonej liczby memów, demotywatorów i innych śmiesznych obrazków. Wszystkie łączą ci sami słodcy i nadziani bohaterowie, czyli pyszne pączki. Zobacz najśmieszniejsze memy i demotywatory o tłustym czwartku.

📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie!

📢 Tak dziś wygląda Zosia z "Rodziny zastępczej". Misheel Jargalsaikhan ma już 35 lat. Zobaczcie zdjęcia! Misheel Jargalsaikhan to aktorka, która sympatię polskich widzów zyskała dzięki roli Zosi Kwiatkowskiej w serialu "Rodzina zastępcza". Dziś jest lekarzem medycyny naturalnej. Zagrała też w serialu "BrzydUla 2". Zobaczcie, jak aktualnie wygląda Misheel Jargalsaikhan, czyli Zosia z "Rodziny zastępczej".

Prasówka 8.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kryształowe wazony i naczynia z PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Tyle można zarobić na starych kryształach Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX.

📢 Oto Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" - tak dziś mieszka. Zobaczcie zdjęcia jej domu [8.02.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Anna z 10. edycji programu "Rolnik szuka żony"! Anna to 35-letnia rolniczka z Wielkopolski, dokładnie z powiatu kaliskiego, która zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", by znaleźć męża. To bardzo zaradna bizneswoman, która prowadzi gospodarstwo rolno-ogrodnicze oraz salon kosmetyczny. Zobaczcie, jak mieszka, pracuje i żyje na co dzień Anna z programu "Rolnik szuka żony". W październiku wprowadził się do niej Jakub z Ostrowa Wielkopolskiego - mężczyzna, którego wybrała w programie "Rolnik szuka żony" 📢 Tak mieszka i żyje Mamed Chalidow. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [8.02.2024] Mamed Chalidow urodził się Groznym, stolicy Czeczenii. Choć jego korzenie sięgają daleko na wschód, od 24 lat ma obywatelstwo polskie. Jego historia to nie tylko sportowe sukcesy, ale także fascynująca podróż życiowa, która przyczyniła się do jego obecnej pozycji na arenie międzynarodowej. Zobaczcie, jak mieszka Mamed Chalidow.

📢 Shazza, królowa disco-polo - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [8.02.2024] Shazza to polska piosenkarka, którą niegdyś okrzyknięto królową disco-polo. Jej piosenki takie jak "Bierz co chcesz", "Baiao Bongo" czy "Tak bardzo zakochani" znała cała Polska. Shazza dziś ma 56 lat i ciągle występuje na scenie i nadal przyciąga tłumy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Shazza, królowa disco-polo. 📢 Dorota Szelągowska - oto mieszkania zaprojektowane przez jej zespół. Zobaczcie zdjęcia! [8.02.2024] Oto mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej, dziennikarki i projektantki wnętrz, znanej z takich programów telewizyjnych jak: "Dorota Was urządzi", "Polowanie na kuchnie", "Weekendowe metamorfozy Doroty", "Wielkanocne metamorfozy Doroty", "Polowanie na mieszkanie", "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Tu jest pięknie", "Dorota inspiruje" czy "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej". Wie doskonale, jak urządzić nasze domy, by żyło się w nich idealnie i wręcz zachwycały naszych gości. Zobaczcie, jak wyglądają mieszkania zaprojektowane przez zespół Doroty Szelągowskiej.

📢 Oto Anita Lipnicka - tak mieszka. Nie ma drugiego takiego domu. Mamy zdjęcia! [8.02.2024] Anita Lipnicka od 2016 roku jest mężem Marka Graya. Ten znany producent i artysta opuścił dla niej Anglię i na warszawskiej Pradze wspaniale urządził im loftowe mieszkanie. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, w jakich wnętrzach toczy się codzienne życie Anity Lipnickiej, byłej wokalistki zespołu Varius Manx. 📢 Oto dom Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" - tak mieszkają. Zobaczcie zdjęcia! [8.02.2024] Marta Paszkin i Paweł Bodzianny nie byliby razem, gdyby nie siódma edycja programu "Rolnik szuka żony". Dziś są małżeństwem, założyli rodzinę i zamieszkali razem. Razem wychowują córkę Marty z poprzedniego związku. Dwa lata temu na świat przyszedł ich synek Adam. Wkrótce urodzi się córeczka. "Jesteś bardzo pracowity i dzięki Tobie mamy piękne mieszkanie" - taka karta wisi na ich lodówce. Zobaczcie, jak pięknie wygląda mieszkanie wyremontowane przez Pawła!

📢 National Geographic: Najciekawsze atrakcje turystyczne w Wielkopolsce! Zobaczcie zdjęcia [8.02.2024] Na liście znalazły się miejsca, które warto wg National Geographic odwiedzić w województwie wielkopolskim! W tym regionie nie można się nudzić. Znajdziemy tu atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Są piękne zabytki, obiekty historyczne, ale i niezwykle malownicze krajobrazy. W Wielkopolsce nie można się nudzić. A jakie atrakcje województwa znalazły się w TOP 12 przygotowanym przez prestiżowy National Geographic? Zobaczcie! 📢 W takim domu mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! [8.02.2024] Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Tak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". Krzysztof Stroiński ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [8.02.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy". 📢 Dom Jakuba z "Rolnik szuka żony", wybranka Anny. Ma ciekawe, stylowe meble. Zobaczcie zdjęcia! [8.02.2024] Zobaczcie, jak mieszkał Jakub z "Rolnik szuka żony", kandydat na męża Anny. Jakub to mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego, który zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony", by lepiej poznać Annę spod Kalisza. Rolniczka wybrała go spośród wielu. Zobaczcie, jak na co dzień mieszkał i żyje Jakub z "Rolnik szuka żony". Tak wygląda jego dom. Mamy zdjęcia! W październiku przeprowadził się do Anny. Mieszkają razem w domu pod Kaliszem.

📢 Niewolnica Isaura - tak dziś wygląda. Lucelia Santos wraca do polskiej telewizji [8.02.2024] Doskonałe wieści dla miłośników kultowego serialu "Niewolnica Isaura". Już 17 lutego w TVP Kobieta zobaczymy pierwszy odcinek tego filmu. Przypominamy dziś Lucelię Santos, brazylijską aktorkę, którą polscy widzowie wręcz pokochali. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje "Niewolnica Isaura". 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto tabela podwyżek. Zobacz szacunkowe wyliczenia [8.02.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Tabele z wyliczeniami dla takiego wskaźnika zamieszczamy w galerii.

📢 Oto tanie samochody od komornika! Ceny są atrakcyjne. Sprawdź nowe licytacje aut osobowych - mamy zdjęcia i ceny W najbliższym czasie "pod młotek" na licytacjach komorniczych trafi kilka naprawdę ciekawych samochodów osobowych. W ofercie są pojazdy w dobrym stanie i atrakcyjnej cenie. Prezentujemy auta sprzedawane przez komorników na internetowych aukcjach. Zobaczcie zdjęcia i ceny w naszej galerii! 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Oto najdroższe psy na świecie. Te szczeniaki mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! Oto najdroższe rasy psów na świecie. Te szczeniaki mogą kosztować krocie! Co powoduje, że cena niektórych psów osiąga zawrotne ceny? W głównej mierze chodzi rzecz jasna o rodowód. Jeśli dany szczeniak pochodzi od utytułowanych przodków, to cena winduje mocno do góry. Niewątpliwie prawdą jest to, że wygląd psa oraz jego charakter również odgrywa kolosalną rolę. Ile trzeba zapłacić średnio za szczeniaka z hodowli? Sprawdź koniecznie, najdroższe psy na świecie! 📢 Emeryci dostaną zwrot nadpłaconego podatku za 13. i 14. emeryturę. Oto tabela wyliczeń w lutym. Seniorzy odzyskają pieniądze 7.02.2024 Emeryci czekający na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mogą liczyć na dodatkową gotówkę. Niektórzy z nich dostaną zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury w 2023 roku. Sprawdź tabelę wyliczeń. Kto dostanie dodatkowe pieniądze? Jakie są warunki? Sprawdź szczegóły!

📢 Oto najlepsze pączki w Poznaniu. Te cukiernie są najwyżej oceniane. Sprawdź, gdzie warto pójść w tłusty czwartek! Tłusty czwartek coraz bliżej, a to oznacza poszukiwanie najlepszych pączków w całym Poznaniu. W mieście nie brakuje różnych kawiarni, cukierni i pączkarni, które oferują bardzo dobre produkty. Jednak niektóre takie miejsca cieszą się większym uznaniem klientów niż inne. Gdzie w Poznaniu kupimy najlepsze i najsmaczniejsze pączki? Przedstawiamy listę najlepiej ocenianych miejsc według użytkowników wyszukiwarki Google. 📢 Wycięto drzewa na ul. 27 Grudnia w Poznaniu! Jest skarga mieszkańców na miasto i sposób prowadzenia remontu W środę, 7 lutego na ulicy 27 Grudnia w Poznaniu, mimo sprzeciwu organizacji ekologicznych, wycięto cztery drzewa. Organizacje wskazują na wyniszczający wpływ remontów na miejską zieleń. - Drzewa są niszczone: rozjeżdżane ciężkim sprzętem, odsłaniane są również ich korzenie. Obawiamy się, że nie dotrwają one do kolejnej wiosny - mówi Anna Sokolnicka-Elzanowska ze Stowarzyszenia Plac Wolności.

📢 Niepokojąca przesyłka trafiła do lekarzy ze szpitala w Poznaniu. W środku były rozkładające się ryby i maska Anonymous Vendetta Do lekarzy ze Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu trafiły we wtorek dwie niezidentyfikowane przesyłki. W środku znajdowały się rozkładające ryby oraz maska Anonymous Vendetta. Nie wiadomo, kto i dlaczego wysłał paczki. Niepokojące jest jednak to, za kogo podaje się nadawca. 📢 Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O ile wzrosną świadczenia? [07.02.2024, KALKULATOR] Waloryzacja 2024: emerytury i renty. O ile wzrosną świadczenia? [KWOTY]. Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował o wskaźniku inflacji wynoszącym 11,9 procent. Istnieje zatem pytanie, czy planowana waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych będzie równie znacząca, jak miało to miejsce w poprzednim roku. Jakie są prognozy co do wzrostu emerytur w roku 2024? Dodatkowo, jaką wysokość mają mieć świadczenia rentowe w bieżącym roku? Poniżej przedstawiamy szacowane stawki.

📢 Wybory na prezydenta Poznania 2024. Jest pierwszy potencjalny kontrkandydat Jacka Jaśkowiaka. Nie jest związany z żadną partią Wybory samorządowe 2024, w tym te na prezydenta Poznania odbędą się 7 kwietnia. Kilka dni temu złożono wniosek o zarejestrowanie komitetu wyborczego skupiającego wokół siebie społeczników i osoby niezadowolone z obecnej polityki Poznania oraz działań radnych. Społeczny Komitet Wyborczy zamierza wystawić swojego kandydata na prezydenta Poznania. Prawdopodobnie zostanie nim poznański społecznik i radny osiedlowy Tomasz Hejna. Jest to pierwszy potencjalny kontrkandydat Jacka Jaśkowiaka znany z imienia i nazwiska. 📢 Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? [07.02.2024] Renta wdowia 2024: dla kogo, jakie warunki trzeba spełnić, na jakie pieniądze można liczyć? Renta wdowia, potencjalnie uchwalona jeszcze w obecnym roku, otworzyłaby możliwość dodatkowego wsparcia finansowego dla wdów i wdowców. W ramach obywatelskiego projektu przewiduje się możliwość uzyskania nawet 50 proc. wysokości emerytury zmarłego małżonka, przy uwzględnieniu ograniczeń kwotowych. Istnieje również prawdopodobieństwo wprowadzenia nowego świadczenia stopniowo, przy użyciu tzw. modelu kroczącego. Nie jest jeszcze jasne, czy planowane jest wyrównanie świadczenia od 1 stycznia. Pomimo braku pewności co do tego, już pojawiają się pierwsze oszacowania dotyczące wysokości renty wdowiej. Oznacza to, że około 1,5 miliona wdów i wdowców w Polsce może spodziewać się dodatkowych środków każdego miesiąca.

📢 Dodatek węglowy 2024 - są nowe informacje dodatku węglowym [07.02.2024] Wsparcie finansowe na zakup węgla podczas zimy to znaczące wsparcie dla wielu rodzin w Polsce w okresie niskich temperatur. Ministerstwo Klimatu poinformowało niedawno o wprowadzeniu nowego wzoru wniosku, który będzie obowiązywał od 2024 roku w kontekście dodatkowych środków ochronnych. Z tego powodu osoby korzystające z węgla do ogrzewania swoich domów mają nadzieję na możliwość skorzystania z nowych form wsparcia finansowego. Monitorujemy aktualne informacje dotyczące daty uruchomienia nowego programu dodatków węglowych przez rząd.

📢 Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach.

📢 Synagoga w Poznaniu stanie się zabytkiem? Konserwator wszczyna postępowanie. "Jest na to duża szansa" Wojewódzki Konserwator Zabytków wszczął z urzędu postępowanie o wpisanie synagogi w Poznaniu do rejestru zabytków. W postępowanie włączyło się Stowarzyszenie Ahawas Tora, zrzeszające osoby wyznania mojżeszowego, które zostało uznane za stronę. Następnym krokiem będzie miedzy innymi przeprowadzenie oględzin budynku. 📢 Dyrektorka poznańskiej Fundacji "Razem Łatwiej" zatrzymana. Jest podejrzana o przywłaszczenie 600 tys. zł. Miały trafić do chorych dzieci 38-letnia dyrektorka generalna poznańskiej Fundacji "Razem Łatwiej" została zatrzymana przez policjantów z Poznania. Kobieta jest podejrzana o przywłaszczenie 600 tys. złotych zgromadzonych na subkontach podopiecznych fundacji. Pieniądze od darczyńców zamiast na leczenie chorych dzieci, trafiały do kieszeni 38-latki. 📢 Oto Tomasz Adamek - tak żyje. Zobaczcie jego prywatne zdjęcia! [7.02.2024 r.] Tomasz Adamek, polski bokser urodzony 1 grudnia 1976 roku w Żywcu, to postać z imponującą karierą. To prawdziwy weteran ringu: zdobywca tytułów mistrza świata w wadze junior ciężkiej oraz półciężkiej. Od najmłodszych lat podążał sportową ścieżką. W wieku 19 lat zdobył swój pierwszy tytuł mistrza Polski seniorów, a potem nieprzerwanie gromadził kolejne laury, pasy i medale. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Tomasz Adamek. Mamy zdjęcia!

📢 Oto Marta Krupa, siostra Joanny Krupy, na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz olśniewająco". Zobaczcie zdjęcia! [7.02.2024 r.] Marta Krupa to modelka, aktorka i piosenka. Jest młodszą siostrą Joanny Krupy z programu "Top Model". Po tym, jak wzięła udział w programie "Taniec z gwiazdami", stała się bardzo popularna. Na Instagramie obserwuje ją już ponad 80 tysięcy internautów. Bardzo lubi pozować do zdjęć. Zobaczcie jej niezwykle odważne stylizacje. 📢 Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Oto 10 idealnych miejsc na krótką wyprawę. Zobacz i wybierz się koniecznie! W Wielkopolsce nie można się nudzić! Są tu wspaniałe zabytki, obiekty historyczne, ale i wyjątkowo malownicze krajobrazy. Wybraliśmy 10 atrakcyjnych miejsc w województwie wielkopolskim, które są idealne na jednodniową wycieczkę. Gdzie pojechać na wycieczkę w Wielkopolsce? Poznaj ciekawe miejsca w naszej galerii.

📢 Pociąg Zwycięstwa wyjechał na wielkopolskie tory. "Nie będzie nudy". Zobacz zdjęcia i sprawdź rozkład! 7 lutego na wielkopolskie tory wyjechał "Pociąg Zwycięstwa". Inicjatywa jest związana ze 105. rocznicą zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Przez 3 dni pociągiem przejedzie ok. 3 tysięcy dzieci i młodzieży z wielkopolskich szkół. 📢 Libacja alkoholowa w tramwaju w Poznaniu. Pili piwo i palili w pojeździe. Interweniowała straż miejska Najpierw pili piwo i palili papierosy pod wiatą przystankową, po czym kontynuowali libację w tramwaju linii nr 5 w Poznaniu. Interweniowali strażnicy miejscy. Pijany trafił do izby wytrzeźwień, trzy osoby zostały zabrane na komendę policji, a palący i pijący alkohol - ukarani mandatem. 📢 Oto najbardziej wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na wycieczkę. Znani blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Wyróżnia się! Oto jeden z najpiękniejszych domów w Poznaniu. "Złamany Dom" prezentuje się niebanalnie. Mamy wyjątkowe zdjęcia "Złamany Dom" w Poznaniu zdobył w 2023 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania im. Jana Baptysty Quadro. Architekci z pracowni Ultra Architecs otrzymali statuetkę za najlepszy projekt architektoniczny zrealizowany w stolicy Wielkopolski w 2022 roku. Jak wygląda "Złamany Dom" na zewnątrz i w środku? Mamy zdjęcia! 📢 Podwyżki w Poznańskim TBS zatrzymały dwie rzeczy. "Odpowiedzialna polityka finansowa" i pozwy do sądów Niedawno informowaliśmy o wstrzymaniu podwyżek czynszów dla mieszkańców Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego po raz pierwszy od 10 lat. Jest to to pokłosie ubiegłorocznych protestów mieszkańców. Sam PTBS tłumaczy to "odpowiedzialną polityką finansową". Część mieszkańców, ze względu na toczące się postępowania sądowe, wciąż nie została objęta ubiegłorocznymi podwyżkami.

📢 Targi Arena Zawodów 2024 w Poznaniu: Nie wiesz, kim chcesz zostać, gdy dorośniesz? Odpowiedź znajdziesz na MTP! Wystartowały targi Arena Zawodów 2024 w Poznaniu. Nie wiesz, w którym kierunku chcesz się kształcić? Zastanawiasz się, czy warto wybrać zawód kucharza, fryzjera, fotografa, a może dekarza? Przyjdź na Międzynarodowe Targi Poznańskie i uzyskaj odpowiedzi na te i inne pytania podczas Areny Zawodów. Wydarzenie skierowane do młodzieży właśnie się rozpoczęło. 📢 Tłusty czwartek 2024. Takich pączków jeszcze nie jadłeś! Oto najbardziej nietypowe pączki w Poznaniu! To jedyny dzień w roku, kiedy można pozwolić sobie na odstępstwo od diety. Grzechem jest wręcz nie zjeść pączka w tłusty czwartek. Do wyboru jest cała gama smaków począwszy od klasyka z marmoladą po... No właśnie! Sprawdziliśmy, jakie są nietypowe pączki, które można kupić w Poznaniu. Koniecznie zobacz naszą galerię. Uprzedzamy: znajdzie się też coś dla tych, którzy nie lubią słodyczy!

📢 Wypadek przy pracy w Strzegowej koło Ostrowa Wielkopolskiego. Maszyna zmiażdżyła rękę 32-letniemu pracownikowi Do poważnego wypadku przy pracy doszło w hali produkcyjnej w Strzegowej koło Ostrowa Wielkopolskiego. Maszyna do produkcji kartonów wciągnęła i zmiażdżyła rękę 32-latkowi podczas pracy na hali produkcyjne. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. 📢 Mistrzostwa Poznania w jedzeniu pączków. Zwycięzca "zjadł" konkurencję! [Zdjęcia] W XVIII Mistrzostwach Poznania w jedzeniu pączków udział wzięło aż 75 śmiałków, którzy stanęli naprzeciw stercie słodkości. Najlepszy z nich "zjadł" konkurencję i oczyścił talerz w czasie 5 minut i 38 sekund. Jako nagrodę wziął na wynos... paczkę pączków.

📢 Tak mieszka Krzysztof Stanowski. Luksusowa posiadłość z boiskiem właściciela Kanału Zero. Drogi dom Krzysztofa Stanowskiego – galeria zdjęć Jak mieszka Krzysztof Stanowski? Musisz zajrzeć do luksusowej posiadłości właściciela Kanału Zero. Popularny dziennikarz uwił swoje rodzinne gniazdko w samym środku lasu. Boiska i strefy kibica pozazdrości każdy fan piłki nożnej. Zobacz w galerii przepiękny dom Krzysztofa Stanowskiego.

📢 Tak wyglądają luksusowe i bajecznie drogie apartamenty w Poznaniu! Zobacz najdroższe mieszkania na sprzedaż Wnętrza tych mieszkań robią wrażenie, ale... ich ceny także. Za duży metraż, piękny wystrój i dobrą lokalizację trzeba sporo zapłacić. W stolicy Wielkopolski nawet kilka milionów złotych! Jakie luksusowe apartamenty są obecnie dostępne? Przygotowaliśmy dla Was galerię najdroższych mieszkań w Poznaniu na sprzedaż.

📢 Ciasne, ale własne? Zobacz najtańsze mieszkania do kupienia w Poznaniu. Oto ogłoszenia do 290 tys. złotych! Kupno taniego mieszkania to dobre rozwiązanie dla osób o ograniczonych zasobach, ale też dla doświadczonych inwestorów. Zakup warto jednak dobrze przemyśleć, by uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i nie przepłacić. Co ciekawego można znaleźć? Zobacz ogłoszenia najtańszych mieszkań do kupienia w Poznaniu wystawione w serwisach Olx i Otodom. 📢 Tłusty czwartek na archiwalnych zdjęciach. Zobacz, jak kiedyś go obchodzono! Było inaczej Tłusty czwartek od lat jest jednym z bardziej lubianych świąt w Polsce. W tym roku przypada 8 lutego, jednak, jak wiadomo, jest to święto ruchome, więc co roku jego data jest inna. Jak ten dzień był obchodzony kilkadziesiąt lat temu? Jak wyglądała praca w ówczesnych cukierniach? Dzięki fotografiom z Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego możemy zobaczyć, jak kiedyś wyglądał najsłodszy czas w roku! Jeśli jesteś ciekawy, to koniecznie zobacz zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze pary na studniówkach 2024 w Poznaniu! Oto piękni, młodzi i uśmiechnięci! Zobacz pary na wyjątkowych zdjęciach! Sezon balów maturalnych trwa w najlepsze! Co weekend w Poznaniu uczniowie ostatnich klas szkół średnich bawią się na swoich studniówkach. Serca wszystkich skradają często urocze pary pięknych i uśmiechniętych przyszłych maturzystów. Na studniówkach towarzyszą im fotoreporterzy "Głosu Wielkopolskiego", a w ich obiektywach często pojawiają się roztańczone, radosne, a czasami nieukrywające swoich uczuć duety. Zobaczcie piękne pary z poznańskich studniówek! 📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Te dziewczyny olśniły swoimi kreacjami. Zobacz najpiękniejsze stylizacje z balów maturalnych. Mamy zdjęcia! Studniówki to prawdziwe kopalnie oszałamiających kreacji! Niektóre przyszłe maturzystki stawiają na klasykę w postaci długich czarnych sukienek, inne zaskakują swoimi wyborami, decydując się na odważne kolory czy niespotykane fasony. Jedno jest pewne, nie sposób wybrać tylko jednej najpiękniejszej! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Mosty berdychowskie w Poznaniu z fundamentami. Kolejny etap prac został zakończony. Tak teraz wygląda to miejsce! Trwa budowa tzw. mostów berdychowskich w Poznaniu. Pomiędzy Chwaliszewem, Ostrowem Tumskim i Berdychowem powstaną dwa mosty dla pieszych i rowerzystów. Na przełomie stycznia i lutego zakończyły się prace fundamentowe. Zapadła również decyzja o docelowej separacji ruchu. 📢 Miał być lepszy niż Pałac Kultury. Tak powstawał Bałtyk, charakterystyczny biurowiec w centrum Poznania Obchodząc go można przez chwilę mieć wrażenie, że budynek się wali – tak w 2016 roku opisywali powstający w centrum Poznania wieżowiec dziennikarze "Głosu Wielkopolskiego". Mimo początkowych obaw dotyczących odważnego projektu, Bałtyk zyskał uznanie nie tylko architektów, ale też poznaniaków. Dziś ciężko sobie wyobrazić rondo Kaponiera bez tej charakterystycznej bryły. W naszym artykule przypominamy, jak przebiegała budowa i jak wyglądało otwarcie Bałtyku.

📢 Idealne na ferie! Zobacz kierunki lotów z lotniska w Poznaniu. Gdzie polecisz z Ławicy? Zima to idealny czas na podróże do cieplejszych krajów. Z poznańskiego lotniska Ławica polecimy do wielu ciekawych miejsc. Pod koniec ubiegłego roku uruchomiono nowe połączenia, wśród nich - Dubaj, Lizbona, czy jordański Amman, ale też miasta idealne na tzw. city break. Zobacz kierunki lotów z Poznania na najbliższe miesiące! 📢 Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce! Znalazły się w TOP 10 rankingu za ubiegły rok W których polskich miastach żyje się najlepiej? Na to pytanie odpowiada Indeks Zdrowych Miast, w którego czołówce znalazł się Poznań. Stolica Wielkopolski wraz z innym miastem z naszego regionu znalazła się także w zestawieniu najzdrowszych miast w Polsce.

📢 TOP 20 największych miast w Wielkopolsce. Tak wygląda najnowszy ranking. Zobacz, kto znalazł się w czołówce! Prezentujemy najnowszy ranking miast w Wielkopolsce pod względem liczby ludności. Kto znalazł się w czołowej dwudziestce? Zajrzyj do naszej galerii i sprawdź aktualne zestawienie. Ranking największych miast w Wielkopolsce 2024 powstał na podstawie najbardziej aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Czy na liście są jakieś zaskoczenia? Lider jest oczywisty, ale kolejne miejsca mogą być niespodzianką. Zwłaszcza, że w porównaniu do poprzedniego rankingu doszło do kilku zmian. Zobacz i przekonaj się sam!

📢 Poczta Polska sprzedaje domy, mieszkania i działki. Ceny zachęcają, a lokalizacja jest bardzo atrakcyjna. Oto najnowsze oferty i zdjęcia! Szukasz nieruchomości w okazyjnej cenie i atrakcyjnej lokalizacji? Warto sprawdzić ofertę... Poczty Polskiej! Na licytacje wystawione są działki, domy i mieszkania. Mało kto wie, że Poczta Polska sprzedaje również nieruchomości. Stawki podane w ogłoszeniach są bardzo atrakcyjne, jednak uwaga: podczas licytacji mogą wzrosnąć. Oferta Poczty Polskiej jest bardzo bogata. Nieruchomości zlokalizowane na terenie całego kraju. Sprawdź w galerii, jakie obecnie mieszkania i działki można kupić od poczty. Zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Tłusty czwartek narodowym dniem rzucania diety. Oto najlepsze memy o najsłodszym święcie w roku! Tłusty czwartek 2024 to dzień, kiedy króluje on: pączek, czyli słodki przedmiot pożądania wszystkich Polaków. Wielu twierdzi, że to narodowy dzień rzucania diety i moment, kiedy wszyscy zaczynają robić masę. I jest w tym dużo racji! Tłusty czwartek, który w tym roku wypada 8 lutego, to także dzień, kiedy możemy bezkarnie pośmiać się z nadmiaru kilogramów. Zobacz najśmieszniejsze memy oraz demotywatory o tłustym czwartku i... zjedz kolejnego pączka.

📢 Warta wylewa! Stan ostrzegawczy przekroczony na 14 stacjach pomiarowych Z powodu wiosennych roztopów oraz częstszych opadów deszczu poziom wody został przekroczony już na 14 stacjach pomiarowych Warty. Wody w następnych dniach będzie jednak przybywać. ZDM zabezpieczył infrastrukturę – ławki, kosze na śmieci i latarnie uliczne wzdłuż odcinka Wartostrady zostały zdemontowane w styczniu, gdy poziom wody się podniósł – przekazuje rzeczniczka ZDM, Agata Kaniewska 📢 Zwłoki w jeziorze pod Poznaniem. "Niestety kolejne ciało oddaliśmy rodzinie" Strażacy z Mosiny wyłowili we wtorek, 6 lutego, ciało z Jeziora Dymaczewskiego. To zaginiony mężczyzna poszukiwany od ubiegłego roku. 📢 Oto 5 najmniejszych miast w Polsce. Nie do wiary, jak są malutkie! Jak to się stało, że mają prawa miejskie? Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania! Można się wystroić od stóp do głów! Zobacz oferty. Mamy zdjęcia i ceny Ubierz się od stóp do głów z wojskiem! W sklepie internetowym Agencji Mienia Wojskowego można kupić koszule, spodnie, bluzy, a także obuwie i okrycia wierzchnie. Ceny są wyjątkowo atrakcyjne! W naszej galerii znajdziesz aktualne oferty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. 📢 Nie do wiary! Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Pamiętasz takie miasto? Zobacz niezwykłe zdjęcia Tak wyglądał Poznań w 2000 roku. Miasto bardzo się zmieniło? Narzekamy na korki, na przebudowy ulic, na wieczne remonty. Szybko ulatuje z pamięci, że Poznań jeszcze zaledwie 24 lata temu wyglądał zupełnie inaczej... Zobaczcie niezwykłe zdjęcia z archiwum "Głosu Wielkopolskiego" i oceńcie sami, czy rozpoznacie wszystkie miejsca!

📢 Kolejne przedszkole zostanie zlikwidowane. Tak zdecydowali radni na sesji rady miasta Liczba dzieci w Poznaniu z roku na rok maleje. Przez to kolejne szkoły czy przedszkola są likwidowane, gównie w centrum miasta. 6 lutego radni zdecydowali o usunięciu kolejnego – przy ulicy Grobla 1. 📢 Silny wiatr w Wielkopolsce. Jest ostrzeżenie IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem w Wielkopolsce, które będzie obowiązywać od wtorku od godziny 17 do godziny 4 w środę. 📢 Stoi w Poznaniu od 12 lat, a nadal zadziwia. Słynny "chlebak" nie ma sobie równych! Zobacz na zdjęciach, jak powstawał nowy budynek dworca Nowy budynek dworca PKP w Poznaniu, potocznie nazywany "chlebakiem" oddano do użytku tuż przed Euro 2012. W ocenie mieszkańców, turystów i architektów pozostawia on wiele do życzenia. Wielu poznaniaków narzeka na jego niefunkcjonalność i wygląd. W galerii przypominamy, jak wyglądała budowa "chlebaka".

📢 Śmiech na etacie: najlepsze memy o pracy. Sprawdź, co wymyślili internauci 06.02.2024 Memy o pracy! Mało osób lubi swoją pracę, ale jeżeli jesteś jednym z nich - serdecznie gratulujemy! A tych, którzy za nią nie przepadją, zapraszamy do obejrzenia galerii z wybranymi memami. Ostrzegamy, można popłakać się ze śmiechu. 📢 Pij na nadciśnienie i obrzęki. Najlepszy naturalny sposób to zioła. Zobacz skuteczne herbatki na obniżenie wysokiego ciśnienia krwi Zioła lecznicze pomagają przy nadciśnieniu – chorobie prowadzącej do zawału serca i udaru mózgu. By naturalnie obniżyć zbyt wysokie wartości ciśnienia tętniczego krwi i zmniejszać związane z nim obrzęki ciała, można sięgać po herbatki i napary. Zobacz, co pić przy nadciśnieniu.

📢 Gwiazda Lecha Poznań: Będę ciężko pracował, żeby być jeszcze lepszym piłkarzem Pomocnik Lecha Poznań, Filip Marchwiński zajął trzecie miejsce w Plebiscycie "Głosu Wielkopolskiego" na najlepszych sportowców Wielkopolski. Utalentowany lechita miał świetną końcówkę poprzedniego sezonu, a jesienią strzelił 8 bramek i zaliczył trzy asysty. W październiku zadebiutował też w reprezentacji Polski. W sali bankietowej Hotelu Andersia prezentował się bardzo efektownie i jak zapewnił nas w rozmowie, bo wręczeniu nagród, w tym roku nie zamierza spoczywać na laurach.

📢 Tak bawili się sportowcy i goście w hotelu Andersia w Poznaniu. Oto zdjęcia z 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" Za nami 66. Enea Bal Sportowca "Głosu Wielkopolskiego". W piątkowy wieczór w hotelu Andersia w Poznaniu poznaliśmy najlepszych sportowców i trenera Wielkopolski w 2023 roku. Triumfowali kajakarka Martyna Klatt oraz jej trener Tomasz Kryk. Na bal przybyli wybitni sportowcy i liczni goście. Jak zwykle zabawa trwała do białego rana. Zobaczcie na zdjęciach, jak bawili się uczestnicy 66. Enea Balu Sportowca "Głosu Wielkopolskiego" w Poznaniu.

📢 Te zdjęcia Poznania w 1959 roku zrobił wysłannik rządu USA. Takie miasto mało kto pamięta. Zobacz wyjątkowe fotografie! Taki Poznań naprawdę mało kto pamięta! Jesteście ciekawi, jak wyglądało miasto w 1959 roku? To możliwe za sprawą wysłannika rządu USA, który odwiedził stolicę Wielkopolski pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. Zobaczcie, jakie unikalne zdjęcia udało mu się zrobić podczas swojej wizyty. Zmiany są ogromne!

📢 Będzie kolejna rozbudowa autostradowej obwodnicy Poznania. Autostrada Wielkopolska SA ogłosiła przetarg na odcinek Krzesiny - Wschód Na 11 kilometrach autostradowej obwodnicy Poznania (autostrada A2), pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny i Poznań Wschód, powstanie trzeci pas ruchu. Autostrada Wielkopolska SA ogłosiła właśnie przetarg na prace budowlane. Ale to nie wszystkie zaplanowane przez AW SA roboty na poznańskim odcinku A2. 📢 Protestujący rolnicy zapowiadają: „9 lutego stolica Wielkopolski będzie sparaliżowana” Zapowiadany na 9 lutego wielki protest rolników będzie miał swój finał pod Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim. Protestujący domagają się zatrzymaniu niekontrolowanego napływu towarów z Ukrainy oraz zmiany przepisów w kwestii ugorowania gruntów. 📢 Takie będą najmodniejsze fryzury wiosną 2024. Mamy zdjęcia i inspiracje Modne fryzury to takie, które aktualnie są w trendach, widzimy je na Instagramie czy w serialach i filmach Netflixa. To też takie uczesania, w których czujemy się dobrze. Warto pamiętać, ze dobrze dobrana fryzura nie tylko poprawi naszą samoocenę, ale nawet odejmie nam lat. Zobaczcie zdjęcia i inspiracje.

📢 Awantura o wypłaty w Urzędzie Miasta Poznania. Księgowe mają dość: Nie szanuje się nas, ani naszej pracy Kadrowe, które pracują w szkołach i przedszkolach mają dość. Od dawna czują się niedoceniane – zarabiają mało, obowiązków mają aż nadto, a odpowiedzialności jeszcze więcej. Wdzięczności nie uświadczą. Jacek Jaśkowiak odpowiada: - Chciałbym, żeby zarabiały więcej.

📢 Zobacz, jak bawili się na studniówce uczniowie XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Mamy zdjęcia Sezon studniówkowy dobiega końca. Na początku lutego w Domu Żołnierza spotkali się uczniowie ostatnich klas XV LO im. prof. Wiktora Degi w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Widowiskowe tańce i piękni przyszli maturzyści. Tak wyglądała studniówka 2024 IX LO w Poznaniu! Zobacz zdjęcia Sezon studniówkowy trwa w pełni. W Poznaniu rozpoczął się już na początku stycznia. 3 lutego swoją studniówkę mieli przyszli maturzyści IX Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. W zabawie towarzyszył im fotoreporter Głosu Wielkopolskiego! Zobacz jak bawiła się młodzież!

📢 Studniówka 2024 w Poznaniu. Wielki bal w środku tygodnia. Tak bawili się uczniowie ZSGD i XVIII LO. Zobacz zdjęcia z tej wyjątkowej imprezy Luty rozpoczął się kolejną studniówką. W pałacu w Batorowie spotkali się uczniowie ostatnich klas Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a przyszłym maturzystom towarzyszył fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Studniówka 2024. Zobacz, jak bawili się przyszli maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Domu Żołnierza w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego im. Poznańskich Olimpijczyków. Zobacz zdjęcia z ich studniówki! 📢 Widowiskowe tańce na Studniówce 2024 w III LO. Zobacz zdjęcia! Lutym jest kolejnym miesiącem sezonu studniówkowego, który rozpoczął się już na początku stycznia. W Hotelu Mercure w Poznaniu spotkali się uczniowie klas maturalnych III LO w Poznaniu. Towarzyszył im fotoreporter z Głosu Wielkopolskiego. Zobacz zdjęcia z ich studniówki!

📢 Protest rolników w Poznaniu. 1000 traktorów ma wjechać do stolicy Wielkopolski. Znamy szczegóły! 9 lutego dobędzie się wielki protest rolników. Wyjadą na autostrady, drogi krajowe i lokalne, ale przede wszystkim zablokują granicę z Ukrainą. W ten sposób chcą pokazać swój sprzeciw wobec polityki Komisji Europejskiej. Głównie chodzi o import produktów rolnych z Ukrainy oraz Europejski Zielony Ład. Organizatorzy zapowiadają, że do Poznania przyjedzie tego dnia 1000 traktorów. 📢 Ta szkoła w Wielkopolsce zrezygnowała z prac domowych już kilka lat temu. "Nasi uczniowie uwielbiają to" Obowiązkowe zadania domowe znikną ze szkół podstawowych. Jednak są placówki, dla których brak prac domowych to codzienność od wielu lat. Jedną z nich jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Śremie, gdzie kilka lat temu zrezygnowano z zadawania codziennych zadań domowych.

📢 Tu opłaca się studiować! Oto 15 kierunków w Poznaniu, po których zarabia się najwięcej. Tak wygląda prestiżowy ranking! Gdzie w Poznaniu opłaca się studiować? Prezentujemy 15 najlepszych kierunków studiów z Poznania i Wielkopolski. Po ich ukończeniu zarabia się najwięcej. W pierwszej piętnastce znalazło się trzynaście kierunków z Poznania i dwa z Wielkopolski. Ranking stworzyliśmy na podstawie Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się prestiżowe zestawienie! 📢 Ile kalorii mają pączki? Z jakim nadzieniem są najbardziej kaloryczne? Sprawdziliśmy to Tłusty czwartek przypada w tym roku już 16 lutego. Podczas tego dnia w jadłospisie wielu Polek i Polaków królują przede wszystkim różnego rodzaju pączki. Z cukrem lub lukrem a do tego wiele smaków nadzienia: powidła, dżem, budyń, czekolada i znacznie więcej. To, z czym wybierzemy ten wypiek, ma jednak duże znaczenie, szczególnie dla osób, które są na diecie lub liczą spożyte kalorie. Które pączki mają najwięcej kalorii? Przygotowaliśmy listę!

📢 Znaczki pocztowe z PRL mogą dziś kosztować majątek. Szukają ich kolekcjonerzy! Zobacz zdjęcia i aktualne ceny Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Prześlij Wasze zdjęcie do wielkiej galerii i dodatku do gazety z okazji święta zakochanych! Czeka nagroda: 50 000 zł na realizację marzeń Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Takich mebli z PRL poszukują kolekcjonerzy - ceny, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić Urządzanie wnętrz w starym stylu czy duchu vintage jest obecnie w modzie. Stare meble z czasów PRL dostają drugie życie - takie odrestaurowane perełki na aukcjach internetowych są niekiedy sporo warte. Masz takie stare fotele, krzesła, komody, kredensy? Możesz na niektórych zarobić. Zobacz stare meble poszukiwane przez kolekcjonerów. Oto ceny i zdjęcia. 📢 Retro biżuteria vintage PRL warta krocie - zdjęcia, ceny. Masywne kolczyki, pierścionki, naszyjniki dziś są na topie Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Wybierz z nami Mistrzów Handlu. Trwa głosowanie - zobacz liderów handlu w naszym regionie! Od 16 stycznia trwa głosowanie w plebiscycie Mistrzowie Handlu 2024. Zgłoszeni do konkursu przez naszych Czytelników, a swoich klientów kandydaci walczą o atrakcyjne nagrody. Sprawdź, jak sobie radzą Twoi faworyci, oddaj głos i pomóż im w drodze do zwycięstwa w naszej akcji! 📢 Znaczki pocztowe z PRL - aktualne ceny i zdjęcia. Tyle są warte najdroższe unikaty i kolekcje Stare znaczki pocztowe z czasów PRL są dziś na wagę złota. Można je sprzedać i dostać za nie sporą sumę. Kiedyś było to modne hobby - dziś to prawdziwy skarb. Polskie, zagraniczne, z PRL-u, a nawet przedwojenne –niektóre są warte majątek. Zobacz najdroższe oferty sprzedaży starych znaczków pocztowych na portalu OLX.

