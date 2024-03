Prasówka 8.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pewniaki w Lotto - te liczby statystycznie padają najczęściej! [08.03.2024]”?

Pewniaki w Lotto - te liczby statystycznie padają najczęściej! [08.03.2024] Pewne numery w lotto. Te liczby statystycznie padają najczęściej! Analiza dotycząca najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto przeprowadzona przez naszą redakcję obejmuje blisko dwie dekady. Istnieje teoria, że numery, które regularnie pojawiały się w przeszłości, mogą mieć potencjał przyniesienia szczęścia również w przyszłych losowaniach. Z tej analizy wynika, że pewne liczby mają tendencję do częstszego występowania, co może stanowić ciekawy punkt odniesienia dla entuzjastów Lotto.

📢 Sylwia Bomba - tak celebrytka prezentuje się na co dzień! Zobacz zdjęcia Sylwia Bomba, znana jako celebrytka, influencerka i fotografka, uarodziła się 2 grudnia 1987 roku w malowniczym Kwidzynie, województwo pomorskie. To właśnie tam spędziła dzieciństwo i lata młodości, rozwijając zainteresowania i zdobywając pierwsze doświadczenia życiowe. Po ukończeniu edukacji w szkole średniej postanowiła podążać ścieżką artystyczną, kształcąc się na Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Ludwika Schillera w Łodzi, gdzie zdobyła wykształcenie magistra sztuki. Jesteście ciekawi tej postaci? Zapraszamy do galerii zdjęć!

📢 Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Modelka ma 53 lata. Zobaczcie zdjęcia [8.03.2024] Tak wygląda dziś Claudia Schiffer. Ma 53 lata! Zobaczcie zdjęcia. Claudia Schiffer do modelka i aktorka, która sławę zdobyła na początku lat 90. XX wieku. Była wówczas jedną z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających modelek na świecie. O pracę rywalizowała wówczas z takimi modelkami, jak: Linda Evangelista, Cindy Crawford, Elle Macpherson czy Naomi Campbell. Porównywano ją do Brigitte Bardot. Zobaczcie, jak dziś wygląda Claudia Schiffer.

Prasówka 8.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [8.03.2024] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski.

📢 Magdalena Cielecka - tak wyglądała 20 lat temu. Dziś ma 52 lata. Zobaczcie zdjęcia [8.03.2024] Tak Magdalena Cielecka wyglądała 20 lat temu. Zobaczcie zdjęcia! Magdalena Cielecka to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek teatralnych, telewizyjnych i filmowych. Znana jest z gry w takich filmach, jak między innymi: "Samotność w sieci", "Magda M.", "Belle Epoque" czy "Chyłka". Niedawno skończyła 52 lata. Zobaczcie, jak wyglądała na początku XXI wieku. 📢 Bruce Willis ma sobowtóra z milionem fanów na Instagramie. Tak wygląda Pablo Perillo. Mamy zdjęcia! [8.03.2024] Bruce Willis ma sobowtóra. To Pablo Perillo, aktor pochodzący z Argentyny, który zdobył rozpoznawalność jako sobowtór Bruce'a Willisa. Jego popularność na Instagramie jako Bruce Willis Double albo Dobledebruce szybko rośnie, przyciągając uwagę milionów internautów. W tym artykule zgłębimy tajemnicę fenomenu tego niezwykłego sobowtóra.

📢 Oto 10 miast w Wielkopolsce, w których jest ciasno. Sprawdźcie, gdzie najbardziej! [8.03.2024] Są miasta w Wielkopolsce, w których jest naprawdę ciasno. O co chodzi? Na stosunkowo niewielkiej powierzchni mieszka sporo osób. Są to miasta o największej gęstości zaludnienia w regionie. W pierwszej trzydziestce w Polsce jest aż 7 miast z naszego regionu. W jakich miastach województwa wielkopolskiego gęstość zaludnienia jest największa? Gdzie jest ciasno? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w naszej galerii. 📢 Leszek z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Krzysztof Stroiński. Ma już 73 lata. Zobaczcie zdjęcia! [8.03.2024] Krzysztof Stroiński to wybitny polski aktor, którego polski widz kojarzy głównie z roli Leszka w serialu "Daleko od szosy". A niesłusznie. Bo aktor ma na swoim koncie wiele bardzo ciekawych ról. Niedawno skończył 73 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Leszek z "Daleko od szosy".

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [8.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Blok z serialu "Alternatywy 4" - tak dziś wygląda. Można odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia! [8.03.2024] Tutaj kręcono kultowy serial "Alternatywy 4". Tak dziś wyglądają te miejsca! Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wybrali się w kolejną podróż śladami polskiego filmu. Tym razem odwiedziili Warszawę, by odnaleźć kultowe miejsca znane z serialu "Alternatywy 4". Dziś każdy może je odwiedzić i przypomnieć sobie doskonale znane kadry z komedii Stanisława Barei. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Anna Mucha na odważnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda! [8.03.2024] Oto odważne zdjęcia Anny Muchy. Zobaczcie, jak na nich wygląda! Anna Mucha to polska aktorka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych ról. Widzowie pokochali ja między innymi za rolę Magdy w serialu "M jak miłość". Anna Micha jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zamieszcza tam wiele odważnych zdjęć. Jak odważnych? Zajrzyjcie do naszej galerii i sami się przekonacie! 📢 Oto Erika Eleniak ze "Słonecznego Patrolu" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia i jej tatuaże! [8.03.2024] Erika Eleniak, amerykańska aktorka, zdobyła sławę rolą Shaun McLain w kultowym serialu "Słoneczny Patrol". Ten film przyniósł jej międzynarodową rozpoznawalność. Sprawdźmy, jak dziś, po kilku dekadach, prezentuje się gwiazda "Słonecznego Patrolu".

📢 Oto Julia Kamińska w samej bieliźnie. Serialowa "Brzydula" na odważnych zdjęciach! "Piękna i zjawiskowa" [8.03.2024] Serial "Brzydula" sprawił, że Julia Kamińska stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Za rolę Urszuli Cieplak otrzymała nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Tak Julia Kamińska wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Urszulę z "Brzyduli" w samej bieliźnie.

📢 Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak się zmieniła! [8.03.2024] Tak wygląda Anna z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach sprzed kilkunastu lat. Anna to uczestniczka 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Prowadzi gospodarstwo rolne w powiecie kaliskim w Wielkopolsce i stworzyła parę z Jakubem z Ostrowa Wielkopolskiego. Dotarliśmy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie, jak zmieniła się Anna z "Rolnik szuka żony". 📢 Tu miłość smakuje najlepiej! Gdzie wybrać się na randkę w Poznaniu? Oto 10 restauracji w wyjątkowych lokalizacjach. Sprawdź Romantyczna randka to idealny pomysł na uczczenie Dnia Kobiet. Gdzie wybrać się na klimatyczną randkę w Poznaniu? Prezentujemy 10 wyjątkowych restauracji w stolicy Wielkopolski. Są one położone w niezwykłych lokalizacjach, dzięki którym kolację możesz połączyć ze spacerem z drugą połówką. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Maciek z "Klanu" - tak dziś wygląda Piotr Swend, 34-letni aktor z zespołem Downa. Mamy zdjęcia! [8.03.2024] Piotr Swend, polski aktor z zespołem Downa, znany jest głównie z serialu "Klan" w TVP 1. Urodził się 23 sierpnia 1989 roku w Warszawie. Ma już 34 lata. W młodości uczęszczał do Zespołu Społecznych Szkół Specjalnych "Dać Szansę" STO na Mokotowie w Warszawie, gdzie rozwijał swoje talenty muzyczne i aktorskie. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciek z "Klanu".

📢 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce! Mamy nowe dane na 2024 rok! [8.03.2024] Mamy najnowsze dane z Ministerstwa Finansów, na podstawie których stworzyliśmy listę 20 najbiedniejszych gmin w Wielkopolsce. Dane dotyczą tak zwanych wskaźników G, czyli wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin na 2024 rok. Poznajcie najbiedniejsze gminy w województwie wielkopolskim.

📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Kobiet 2024. Wierszyki, SMS, krótkie, oryginalne życzenia na 8 marca. Wybierz i i koniecznie wyślij! 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Życzenia warto złożyć swojej żonie, dziewczynie, siostrze lub koleżance z pracy. Z pewnością sprawi im to ogromną radość w tym wyjątkowym dniu! Poniżej przedstawiamy najpiękniejsze, oryginalne i zabawne życzenia z okazji Dnia Kobiet 2024. Zobacz, wybierz i wyślij! 📢 Oto Ewa Swoboda na odważnych zdjęciach. "Tak właśnie wygląda milion dolarów w złocie"! [8.03.2024] Ewa Swoboda, utalentowana polska lekkoatletka, specjalizuje się w biegach na 60 i 100 metrów. Jej ostatni wyczyn podczas Orlen Copernicus Cup w Toruniu zachwycił świat. Z wynikiem 7,01 sekundy na 60 metrów, Swoboda wykręciła najlepszy tegoroczny czas na świecie, demonstrując nie tylko talent, ale i determinację. Ewa Swoboda zapracowała na ten sukces. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka? Zdezorientowani mieszkańcy pytają, co powstaje przed zamkiem w Poznaniu. Mamy zdjęcia! Od kilku miesięcy przed Centrum Kultury Zamek w Poznaniu trwają prace budowlane. Na dziedzińcu pojawił się nowy pawilon, który wzbudza ciekawość mieszkańców. Co tam dokładnie powstaje? Mikrokawalerka, bunkier czy Żabka - padają propozycje zdezorientowanych poznaniaków. Zobacz zdjęcia i sprawdź, co znajdzie się w tym miejscu.

📢 Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024: Śmieszne i poważne, wierszyki, obrazki i SMS. Wyślij życzenia dla kobiet 8 marca! Oto życzenia na Dzień Kobiet 2024 śmieszne i poważne wierszyki, życzenia SMS oraz zabawne obrazki. Na pewno sprawią przyjemność każdej pani. Wyślij piękne życzenia swojej mamie, żonie, dziewczynie, siostrze, przyjaciółce czy koleżance. Wśród naszych życzeń na Dzień Kobiet 2024 na pewno znajdziesz coś, co sprawi im radość!

📢 Oto miliarderzy z Wielkopolski! Pojawili się na nowej liście 100 najbogatszych Polaków magazynu "Forbes". Kto ma najwięcej pieniędzy? Magazyn "Forbes" opublikował listę 100 najbogatszych Polaków w 2023 roku. W zestawieniu jest 13 bogaczy z Wielkopolski. Jeden z nich - właściciel sieci sklepów spożywczych - ponownie znalazł się na drugim miejscu. Na liście widnieją też nazwiska właścicieli jednej z największych polskich firm farmaceutycznych. Zobacz listę najbogatszych Wielkopolan w naszej galerii. 📢 Oto wyjątkowo wystrzałowe miasto w Wielkopolsce! Jest idealne na weekendową wycieczkę. Popularni blogerzy Addicted2travel polecają Pyzdry Szukasz pomysłu na weekend w Wielkopolsce? Znamy miejsce, które idealnie nadaje się na wycieczkę! Pyzdry, bo o nie chodzi, noszą miano najbardziej "wystrzałowego" miasta w regionie. To właśnie właśnie tutaj po raz pierwszy w Polsce użyto armaty podczas wojny domowej w 1383 roku. Sielskie widoki, wydmy śródlądowe, baseny, bajecznie położone pole lawendy, ciekawy street art, piesze wędrówki, spływ po Warcie, place zabaw, zabytki – to wszystko i wiele więcej znajdziesz zaledwie godzinę jazdy od Poznania. Pyzdry są szczególnie polecane przez popularny blog Addicted2travel.

📢 Mogliby kręcić tu sceny do serialu "The Last Of Us", a to tylko... Galeria Malta. Zobacz nowe zdjęcia z rozbiórki. Robią wrażenie! Gruzowisko, opuszczone parkingi, drzwi prowadzące donikąd, zwisające przewody czy wysuszone i połamane rośliny - tak mogłaby wyglądać scenografia do słynnego już serialu "The Last Of Us", będącego adaptacją postapokaliptycznej gry komputerowej. Czy tak mógłby wyglądać Poznań? Takie wrażenie można odnieść patrząc na zdjęcia z rozbiórki Galerii Malta. Na miejscu był nasz fotoreporter. Zobacz niesamowite ujęcia, także z powietrza!

📢 Lech Poznań: Oto transfery Tomasza Rząsy. Więcej niewypałów niż hitów. Kibice już dawno stracili cierpliwość! Nastroje w Lechu Poznań potrafią zmieniać się jak w kalejdoskopie. Raz potrafi być fantastycznie, by za moment kibice wyrazili swoje niezadowolenie w stronę włodarzy Kolejorza. Nie inaczej jest tym razem. Po słabych spotkaniach ze Śląskiem, Pogonią oraz fatalnym meczu z Rakowem, poznańscy fani ponownie tracą cierpliwość do właścicieli Lecha oraz do dyrektora sportowego Tomasza Rząsy. Powoli rozpoczyna się ze strony sympatyków wielkie rozliczanie za transfery, które zostały przeprowadzone w letnim okienku transferowym. Miało być wielkie "wow", a jak na razie jest wielka klapa. Postanowiliśmy sprawdzić transfery Lecha Poznań z ostatnich 5 lat. Kto dał drużynie sporo, a kto jest zupełnym niewypałem?

📢 Afera w zoo w Poznaniu. Ewa Zgrabczyńska, zawieszona dyrektorka: Nawet największe skurw**stwo ma kres Zawieszona dyrektorka zoo nie gryzie się w język w sprawie ostatnich zajść. Ewa Zgrabczyńska komentuje sprawę swojego zatrzymania, postawionych zarzutów oraz przyszłości zoo i zwierząt. - Ściągnięto mi kaganiec poprawności urzędniczej i lojalności, upokarzając mnie, upadlając i łamiąc prawo - mówi zawieszona dyrektorka zoo w Poznaniu. 📢 Lista kandydatów do rady powiatu poznańskiego. Sprawdź, kto startuje w wyborach 2024 4 marca skończył się czas na zgłaszanie list kandydatów na radnych. Poznaliśmy zatem wszystkich kandydatów na przyszłych radnych powiatu poznańskiego. Już 7 kwietnia wybierzemy przedstawicieli naszych interesów na najbliższe 5 lat. Prezentujemy listę kandydatów do rady powiatu poznańskiego. 📢 Poznańskie Targi Książki 2024: Do Poznania zjadą najsłynniejsi pisarze! Sprawdź! Program, bilety, wystawcy, harmonogram Poznańskie Targi Książki po raz kolejny ugoszczą nie tylko tłumy czytelników, ale też największe polskie nazwiska sceny pisarskiej! Od 8 do 10 marca na Międzynarodowych Targach Poznańskich rządzić będą książki. Jakie atrakcje przygotowano? Ile kosztują bilety? Jacy autorzy przyjadą? Sprawdź!

📢 Wielka wycinka drzew przy lotnisku Ławica w Poznaniu. Wiemy, co tam powstanie! Zobacz zdjęcia Przy ul. Bukowskiej w okolicach lotniska Ławica w Poznaniu doszło do wycięcia wielu drzew, co uchwycił na zdjęciach fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego". Mimo bliskiej odległości do lotniska wycinka nie ma nic wspólnego z remontem Ławicy. Na ul. Bukowskiej w Poznaniu powstaną budynki usługowo-handlowe. 📢 Oto najlepsze cytaty z serialu "1670". Złotousty Jan Paweł Adamczewski i inni. Netflix ogłosił właśnie, że będzie II sezon! "1670" to prawdziwy hit Netflixa! Pierwszy sezon oglądały miliony i śmiały się do łez. Netflix ogłosił właśnie, że powstanie II sezon. Wróci więc złotousty i ambitny Jan Paweł Adamczewski, jego syn Jakub, który robi karierę w korporacji, szwagier Bogdan, który brał udział we wszystkich klęskach polskiej armii w ostatniej dekadzie. Teksty z satyry na współczesną i dawną Polskę znowu będą na ustach wszystkich! Oto najlepsze cytaty z serialu "1670", które bawią do łez!

📢 Będą kolejne remonty na Starym Rynku w Poznaniu! Muzeum Narodowe pozyskało prawie 90 mln zł na prace w ratuszu i kamienicach Muzeum Narodowe w Poznaniu uzyska 90 milionów złotych na dokończenie remontu Poznańskiego Ratusza, remont i przebudowę należących do muzeum kamienic przy Starym Rynku i utworzenie tam Muzeum Mieszkańców. Koniec prac zaplanowano na 2029 rok. 📢 To największa inwestycja drogowa w historii powiatu poznańskiego. Będzie kosztować aż 240 milionów złotych! W historii powiatu poznańskiego nie było jeszcze tak wielkiej inwestycji drogowej. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłosił przetarg na budowę dróg Borówiec – Koninko – lotnisko Poznań-Krzesiny, który będzie kosztować blisko 240 mln zł. - To ogromne wyzwanie, największe w naszej 25-letniej historii - mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

📢 Dramat! Po tych studiach najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Oto 15 najgorszych kierunków. Mamy ranking! Znalezienie satysfakcjonującej pracy od razu po studiach to często bardzo trudne wyzwanie. Dla wielu absolwentów to prawdziwa droga przez mękę. Prezentujemy 15 kierunków studiów w Poznaniu, po których najdłużej szuka się pracy. Wstydliwy ranking powstał na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Oto kierunki studiów, po których najdłużej szuka się pracy w Poznaniu. Sprawdź zestawienie!

📢 Dzień Sołtysa Powiatu Poznańskiego: "Bronią interesów mieszkańców i zabiegają o nowe inwestycje". Zobacz zdjęcia Okazją do rozmów, podsumowań i wręczenia wyróżnień dla sołtysek i sołtysów był obchodzony w czwartek Dzień Sołtysa Powiatu Poznańskiego. Nie zabrakło tam naszego fotoreportera. Blisko 200 sołtysek i sołtysów po raz ósmy przyjęło zaproszenie Jana Grabkowskiego, starosty poznańskiego. 📢 Mam talent - oto lista polskich gwiazd, które próbowały swych sił w tym programie [7.03.2024 r.] 2 marca telewizyjna stacja TVN rozpoczęła emisję 15. edycji programu "Mam Talent". To właśnie tutaj niezwykli ludzie mają szansę zaprezentować swoje wyjątkowe talenty, wzbudzając zachwyt widzów. Występujący prezentują swoje umiejętności wokalne, taneczne, iluzjonistyczne i akrobatyczne. Jakie gwiazdy dzisiejszej sceny wzięły udział w tym programi. Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Energetyki za ćwierć miliona złotych zarekwirowane w Poznaniu. Przyjechały z zagranicy Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa nie dopuściła do obrotu blisko 150 tys. sztuk napojów energetycznych, których szacunkowa wartość wyniosła blisko 252 tys. zł.

📢 Wypadek na S11 w Krzesinkach pod Poznaniem. Zderzenie dwóch samochodów, są osoby poszkodowane Do zdarzenia doszło na S11 w miejscowości Krzesinki w kierunku Kórnika. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Niestety są osoby poszkodowane, GDDKiA informuje o jednej, straż pożarna o dwóch. Utrudnienia trwały do godz. 13.50.

📢 Oto partnerka Tomasza Fornala na odważnych zdjęciach. "Fotki to mu wychodzą sztosowe!" Tomasz Fornal, jedna z największych postaci polskiego świata siatkówki, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Wspiera go nie tylko talent, ale także jego partnerka, Sylwia Gaczorek, która prowadzi popularne salony fryzjerskie. Odkryliśmy niezwykle gorące ujęcia tej influencerki i bizneswoman, która podziwiana jest przez szerokie grono fanów. 📢 Minuta ciszy dla tych, którzy zapomną. Zobacz najlepsze memy na dzień kobiet, zabawne obrazki i demotywatory Dzień kobiet to święto pań i... sprzedawców tulipanów. Tego dnia życzenia i kwiatek dla ukochanej, koleżanki z klasy i mamy to niemal obowiązek dla wszystkich panów! Kto go nie wypełni, tego mogą czekać "ciche dni". Z okazji dnia kobiet o zapominalskich panach i roszczeniowych paniach powstało wiele memów, zabawnych obrazków i demotywatorów. W naszej galerii znajdziecie te najlepsze!

📢 Oferta była atrakcyjna cenowo. Urząd Miasta Poznania wydał ponad 50 tys. zł na studia absolwentów uczelni Collegium Humanum! 13 urzędników z Poznania ukończyło studia MBA na Collegium Humanum. Urząd miasta nie ujawnił nazwisk absolwentów, jednak podał kwotę, jaką wydał na dofinansowywanie ich edukacji. Oferta Collegium Humanum w porównaniu z innymi uczelniami była atrakcyjna cenowo - mówi Joanna Żabierek, rzeczniczka urzędu miasta. 📢 Rezerwy Lecha Poznań przed wyjątkową szansą. Takiej sytuacji nie było od wielu lat! "Nie będę hipokrytą. Nie spodziewałem się tego" Rezerwy Lecha Poznań w udany sposób weszły w rundę wiosenną. Podopieczni trenera Artura Węski w pierwszych trzech spotkaniach zdobyli siedem punktów. W ostatnich dwóch sięgnęli po komplet punktów. W niedzielę młodzi lechici podejmą Radunię Stężyca i mogą wygrać trzeci mecz z rzędu. Warto zaznaczyć, że takiej sytuacji nie było od wielu lat. Ostatni raz rezerwy Kolejorza wygrały trzy ligowe spotkania z rzędu w 2020 roku, za kadencji trenera Rafała Ulatowskiego. Wówczas młodzi lechici wygrali ze Skrą Częstochowa (1:0), Garbarnią Kraków (4:2) i Śląskiem II Wrocław (2:1). O przygotowaniach, stanie kadry i najbliższym rywalu porozmawialiśmy z trenerem Lecha Poznań, Arturem Węską.

📢 Warta wylewa, a hydrolodzy ostrzegają: "tendencja spadkowa jest bardzo powolna". Zobacz wyjątkowe zdjęcia z lotu ptaka! Wszyscy poznaniacy marzący o przejściu się Wartostradą muszą odłożyć swoje plany na później. Na wielu odcinkach Warty nadal panuje stan ostrzegawczy, a hydrolodzy ostrzegają przed powolną tendencją spadkową. - Trzeba być czujnym, ponieważ miejscami rzeka ma wypełnione koryto, rozlewając się na okoliczne tereny - mówi hydrolog Emilia Szewczyk. 📢 Burzliwy protest rolników w Warszawie. Wielkopolscy rolnicy w centrum zajść. "Pałowali nas i strzelali". Pokazują ranę po gumowej kuli Gaz w naszą stronę szedł na okrągło, pałowali nas i strzelali w naszą stronę z gumowych kul. Kilku kolegów z Wielkpolski zostało zatrzymanych - opisuje środowe wydarzenia pod gmachem Sejmu Sebastian Dziamski, lider organizacji Rola Wielkopolski, organizator niedawnych protestów rolniczych w regionie.

📢 Groźny wypadek na DK 12 w Zdunach. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Droga jest zablokowana Do wypadku doszło w czwartek, 7 marca około godziny 7:40 na drodze krajowej nr 12 w Zdunach, w kierunku Kalisza. GDDKiA poinformowała, że utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 9:40. Samochód ciężarowy z cysterną zderzył się z samochodem osobowym. 📢 Dieter Bohlen z Modern Talking -tak dziś wygląda. Ma 70 lat. Zobaczcie zdjęcia [7.03.2024 r.] Dieter Bohlen z Modern Talking ma już 70 lat. Co ciekawe, dziś wygląda lepiej niż 40 lat temu. Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Dostała zamek od brata jako prezent ślubny. Para młoda długo tam nie mieszkała. Z zamku na wodzie pozostały ruiny! Co tam się stało? Do tego miejsca można dotrzeć jedynie łodzią, pieszo jest to niemożliwe. Niewielki zamek na wyspie położonej w samym środku Jeziora Góreckiego to prezent, który podarował swojej siostrze i jej mężowi znany poznaniak. Pomysłowy i drogi podarunek niestety nie miał okazji cieszyć parę młodą zbyt długo. Małżonkowie mieszkali tam zaledwie przez pięć lat. Potem nigdy do niego nie wrócili. Co się wydarzyło, że ta niesamowita rezydencja dzisiaj stoi i niszczeje? Zobacz zdjęcia z tego bardzo tajemniczego miejsca, a także poznaj jego historię! Robi wrażenie!

📢 Rzuć wszystko i poprowadź własną agroturystykę! Oto gospodarstwa na sprzedaż w Wielkopolsce idealne pod własny biznes! Piękne widoki, cisza, spokój oraz lokalne specjały kulinarne sprawiają, że agroturystyka w Polsce cieszy się rosnącym zainteresowaniem. To doskonała opcja dla osób pragnących odpocząć od miejskiego hałasu, a także świetna okazja biznesowa. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty sprzedaż gospodarstw w Wielkopolsce, w których można założyć agroturystykę!

📢 Dokąd wiosną i latem polecisz z Poznania? Loty z lotniska Ławica do znanych miast i ciepłych krajów w 2024 roku Zastanawiasz się, dokąd można polecieć z Poznania? Lotnisko Ławica oferuje wiele ciekawych kierunków. Jeśli chcesz wybrać się w weekend na tzw. city break lub na dłuższy wyjazd do ciepłych krajów, bez problemu znajdziesz połączenie z Poznania. Gdzie jeszcze można polecieć z Ławicy wiosną i latem 2024 roku? Wracają ciekawe kierunki! 📢 Poważny wypadek na ul. Obornickiej w Złotnikach. Auto wylądowało na boku. Uwaga na utrudnienia! Do groźnego wypadku doszło około godziny 7:00 rano na ulicy Obornickiej w Złotnikach, na drodze w kierunku Poznania. Zderzyły się dwa samochody - bus i osobówka. Jedna osoba została ranna, a na miejscu wciąż trwają czynności. Mogą występować utrudnienia na ul. Obornickiej.

📢 Oto najtańsze ogródki działkowe do kupienia w Poznaniu. Zobacz, ile kosztują i jak wyglądają! Na wiosnę kup sobie zieloną działkę Ogródki działkowe to ratunek dla spragnionych zieleni mieszkańców bloków i kamienic. Pierwsze ciepłe i słoneczne dni sprawiają, że wiele osób coraz częściej myśli o takim zakupie. Ile kosztują najtańsze działki w Poznaniu? Sprawdzamy najnowsze ogłoszenia ogródków działkowych na sprzedaż.

📢 Prawdziwe skarby na Pchlim Targu! Co sprzedawcy oferują klientom na Giełdzie Staroci w Poznaniu? Zobacz zdjęcia! Poznaniacy po raz kolejny spotkali się w niedzielę na Pchlim Targu pod centrum handlowym M1. Wydarzenie to przyciąga tłumy, ze względu na ciekawe przedmioty, których nie znajdziemy nigdzie indziej, a przynajmniej nie w takiej cenie. Na straganach 25 lutego nie zabrakło staroci - mebli, zabawek i książek, ale też rękodzieła. Zobacz, co jeszcze można było "upolować"!

📢 Gdzie na kawę i deser w Poznaniu? Oto 10 najlepszych kawiarni. Wygrały w plebiscycie popularnego bloga MyTuJemy. Zobacz nowy ranking Zastanawiasz się, gdzie w Poznaniu wypijesz smaczną kawę i zjesz pyszny deser? Przychodzimy z pomocą! Odkryj 10 najlepszych kawiarni w Poznaniu, wybranych przez internautów w plebiscycie popularnego bloga kulinarnego "MyTuJemy". Przejdź do galerii o zobacz ranking. 📢 Palce lizać! Oto 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. Wygrały w plebiscycie znanego bloga MyTuJemy. Zobacz nowy ranking! Plebiscyt blogerów z "Mytujemy" wyłonił najlepsze restauracje w Poznaniu. Wybrali je sami poznaniacy! Są to najlepsze miejsca na gastronomicznej mapie Poznania w 2023 roku. Z tych restauracji klienci wychodzili najedzeni i zadowoleni. Sprawdź w naszej galerii ranking 15 najlepszych restauracji w Poznaniu. 📢 Oto memy po klęsce Lecha Poznań. Kibice są zdruzgotani, a internauci bezlitośni. Kolejorz został boleśnie sprowadzony na ziemię! Lech Poznań ma za sobą katastrofalny tydzień. Kolejorz najpierw odpadł z Pucharu Polski po dramatycznym boju z Pogonią Szczecin, a w niedzielę skompromitował się na boisku mistrza Polski, przegrywając aż 0:4 z Rakowem Częstochowa. Trener Mariusz Rumak obiecywał walkę o dublet, tymczasem już na starcie wiosny on i jego piłkarze zostali brutalnie sprowadzeni na ziemię. Kibice Kolejorza są załamani i wściekli, natomiast internauci bezlitośni. Te memy o Lechu Poznań mówią wszystko. Zobaczcie.

📢 Pieniądze wyrzucone w błoto? "Poznań Przyciąga" kosztował ponad milion złotych. "Ten portal to wał!" Urząd Miasta Poznania wydał ponad milion złotych na promocję portalu poznanprzyciaga.pl. Zdaniem Kacpra Nowickiego jest to wyrzucanie pieniędzy w błoto, wskazuje jak inaczej można było je wydać. Miasto odbija piłeczkę, twierdzą, że portal jest sukcesem i wygenerował bardzo dużo "kontaktów". Urzędnicy nie tłumaczą jednak, czym one są.

📢 Spada liczba transplantacji w Polsce! Szpital Wojewódzki w Poznaniu podpisał pakt z innymi. Chcą poprawić sytuację transplantologii Spada liczba transplantacji w Polsce. Sytuacja jest zatrważająca, a co więcej, w Wielkopolsce szacuje się, że jest gorsza niż w skali całego kraju. Szpital Wojewódzki w Poznaniu, który w tym roku obchodzi 30-lecie transplantologii w środę podpisał z innymi placówkami medycznymi specjalny pakt, którego celem jest poprawa sytuacji przeszczepów narządów.

📢 LOTTO - te liczby najczęściej wygrywają w losowaniach [07.03.2024] Te liczby najczęściej padają w Lotto. Sprawdź, które liczby najczęściej padają w losowaniach od blisko dwóch dekad. Zwycięskie sumy sięgają wielu milionów złotych, co czyni Lotto jedną z najbardziej popularnych gier oferowanych przez Totalizator Sportowy. Przeprowadziliśmy analizę dotyczącą najczęściej występujących numerów w losowaniach Lotto w ciągu ostatnich dwóch dekad. Istnieje szansa, że numery, które najczęściej pojawiały się w przeszłości, mogą przynieść szczęście również w przyszłych losowaniach. 📢 Marcowa waloryzacja emerytur. Emerycie, tyle wpłynie na Twoje konto [07.03.2024] Emerycie, sprawdź, czego się spodziewać! Oto prognozy waloryzacji emerytur w 2024 roku [TABELA]. W roku 2024 prognozowane są znaczące podwyżki dla osób w wieku emerytalnym. Przygotowaliśmy szczegółowe wyliczenia dotyczące emerytur po marcowej waloryzacji, uwzględniając wcześniej zapowiadany wskaźnik. Poniżej przedstawiamy prognozowane wzrosty emerytur.

📢 Prawdziwe Fame MMA. Biedronka z Lidlem walczą na ceny, internauci robią memy. Najlepsze memy o wojnie gigantów. Weźcie popcorn! To prawdziwe Fame MMA: dwóch gigantów handlu - Biedronka i Lidl - walczy na ceny, nie oszczędza się, nie udaje. A Polacy robią popcorn, biją brawo i chcą więcej. Nie tylko stojąc w kolejkach do dyskontów po kolejne artykuły w promocyjnych cenach, także w przed ekranem telefonu i komputera. Kto wygrywa tę wojnę w Internecie? Sprawdźcie sami!

📢 Nagość w przestrzeni publicznej. Skandaliczna sesja zdjęciowa w Krakowie i ekshibicjoniści z Wielkopolski Nieoczekiwane sesje zdjęciowe, nagie parady i publiczne wystąpienia seksualne stają się coraz częstszymi zjawiskami w polskich miastach. Ostatnio mieszkańcy Krakowa byli zszokowani sesją zdjęciową nagiej kobiety, która odbyła się w świetle dnia. Nie jest to jednak jedyny przykład ekshibicjonizmu w miejscach publicznych - podobne zdarzenia mają miejsce również w Wielkopolsce.

📢 Oto najpiękniejsze zamki w Wielkopolsce według National Geographic. Zobaczcie zdjęcia! [7.03.2024] Wielkopolska pełna jest historycznych obiektów pamiętających początki państwa polskiego. Do dziś możemy zwiedzać zamki i ruiny zamków oraz przepiękne pałace. National Geographic pokusił się o wybranie 5 najpiękniejszych zamków w Wielkopolsce. Zobaczcie, jakie warownie znalazły się na tej liście. 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa 2024, czyli nocna 40-kilometrowa wędrówka. Zobacz trasy z Poznania 40 km pokonane pieszo ciemną nocą to nie lada wyzwanie. Na 22 marca zaplanowano tegoroczną edycję Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Aż pięć tras wyruszy z Poznania, wszystkie z kościoła Karmelitów Bosych na św. Wojciechu. Sprawdź trasy w naszej galerii! 📢 Koleje Dolnośląskie chcą jeździć przez Wielkopolskę do Warszawy. Leszno zyska bezpośrednie połączenie ze stolicą, Konin z Wrocławiem? Koleje Dolnośląskie planują uruchomienie codziennego połączenia kolejowego między Wrocławiem a Warszawą. Pociąg, o atrakcyjnym czasie przejazdu, miałby kursować przez Wielkopolskę. Czy dzięki samorządowej spółce z Dolnego Śląska Leszno zyska bezpośrednie połączenie ze stolicą Polski, a Konin z Wrocławiem?

📢 Poproś swoją manicurzystkę o pastelowe paznokcie. To najmodniejszy manicure na wiosnę. Pazurki wyglądają obłędnie Pastelowe paznokcie mogą mieć różne oblicze. Wybierz swój ulubiony kolor i zabłyśnij idealnym manicurem na wiosnę. Na taką stylizację decyduje się każda pazuromaniaczka! Dlaczego, bo delikatny manicure jest na topie. Zobacz inspiracje na pastelowe paznokcie i modne kolory, które będą rządzić już niedługo!

📢 Wielka wycinka drzew przy Ławicy w Poznaniu. Czy ma związek z remontem lotniska? Przy ul. Bukowskiej w okolicach lotniska Ławica w Poznaniu doszło do wycięcia wielu drzew. Władze lotniska otrzymały zielone światło na remont drogi kołowania samolotów. Czy te sprawy mają ze sobą związek? 📢 Rolnicy znów wyjechali na drogi w Wielkopolsce. 6 i 7 marca będą utrudnienia na A2 i DK11 Kierowcy znów muszą uzbroić się w cierpliwość. W dniach 6-7 marca odbędzie się protest rolników, który spowoduje utrudnienia w ruchu na węzłach Dąbie i Koło autostrady A2, a także na DK11.

📢 Oto zawody, w których zarabia się najmniej. To najsłabiej opłacane prace W 2024 roku najniższe zarobki dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynoszą 4242 zł brutto, a od 1 lipca będą wynosić 4300 zł brutto. Przy zatrudnieniu na pełnym etacie otrzymują niewiele ponad 3200 zł na rękę. Kto w Polsce zarabia najmniej? Oto najgorzej opłacane profesje. 📢 Pierwsze tramwaje elektryczne w Poznaniu pojawiły się już 126 lat temu. Nie miały wtedy numerów Bez numerów, ale za to z kolorami - tak były kiedyś oznaczone tramwaje w Poznaniu. Pierwsze z nich, te elektryczne, wjechały na ulice stolicy Wielkopolski aż 126 lat temu. 📢 Tak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia z lat 60. i 70. ubiegłego wieku. Zobacz, jak zmieniało się miasto! Zajrzeliśmy do archiwum "Głosu Wielkopolskiego", żeby pokazać Wam, jak budowano Poznań w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Te lata to okres intensywnego rozwoju miasta, który przyniósł wiele znaczących inwestycji. Powstałe wtedy budynki i osiedla nie tylko zaspokoiły rosnące potrzeby mieszkańców, ale także nadały stolicy Wielkopolski nowoczesny charakter. Zobaczcie, jak wyglądała wielka budowa Poznania. Oto wyjątkowe zdjęcia, które pokazują, jak dynamicznie zmieniało się wtedy miasto.

📢 Kobieta spędziła noc zamknięta w budynku poczty. Co się wydarzyło w urzędzie w Poznaniu? Do nietypowego zdarzenia doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Kobieta została zamknięta w urzędzie przy ulicy Głogowskiej w Poznaniu i tam spędziła całą noc. Jak do tego doszło? 📢 Myślistwo to nie tylko polowanie, ale także nauka! Poznański profesor przewodniczącym pierwszej w historii Komisji Naukowej PZŁ W podejmowaniu decyzji przez Polski Związek Łowiecki odnośnie m.in polowań pomagać będą naukowcy. Powstała Komisja Naukowa Naczelnej Rady Łowieckiej, na której czele stanął prof. Dariusz J. Gwiazdowicz z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. - Wiemy, że spadek liczebności niektórych gatunków nie jest związany z polowaniami - mówi profesor Gwiazdowicz.

📢 Nowości Ryanaira z poznańskiego lotniska Ławica! Kolejny samolot w bazie, większa częstotliwość i nowe kierunki! Polecimy do Malagi! Podczas specjalnej konferencji prasowej linia lotnicza Ryanair ogłosił rozwój siatki połączeń z poznańskiego lotniska Ławica. Związane jest to ze zbazowaniem na poznańskim lotnisku dodatkowego samolotu, przeniesionego z lotniska w Modlinie. Oznacza to zwiększenie częstotliwości na już obsługiwane lotniska oraz nowe kierunki lotów z Poznania!

📢 Wysypisko śmieci i pustostan, którzy zagraża mieszkańcom. Tak dziś wygląda budynek przy ul. Sokoła w Poznaniu W centrum Poznania stoi pustostan, wokół leżą śmieci. Przebywają tam bezdomni, którzy doprowadzili do pożaru budynku. Z dachu lecą cegły – mieszkańcy boją się o swoje życie i zdrowie. Pani Martyna, która się do nas zgłosiła, przekazała sprawę do Rady Osiedla Winiary oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 📢 W Poznaniu ruszy fala eksmisji, jeśli zadłużeni lokatorzy nie pójdą na układ z miastem Aż 4 932 gospodarstwa domowe w Poznaniu posiadały dług wobec miasta na koniec 2023 roku. Najbardziej zadłużeni lokatorzy, których prawo nie chroni extra na tę okoliczność, a którzy nie dogadają się z miastem, mogą spodziewać się najgorszego. Eksmisja to jednak – jak słyszymy w poznańskim Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych – ostateczność.

📢 Prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej mierzy się z problemami. Mąż jego partnerki przedstawił listę zarzutów Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego ZPN, znalazł się na celowniku prokuratury. Członek zarządu PZPN miał wykazywać zainteresowanie zakładami bukmacherskimi. Oprócz tego śledczy uważają, że pomógł swojej partnerce w wyprowadzeniu majątku w jednej z poznańskich spółek. Wcześniej prezes Wojtala wytłumaczył jego punkt widzenia w jednym z wywiadów.

📢 15 najgorszych kierunków studiów w Poznaniu. Po nich zarobisz marne grosze. Oto kompromitujący ranking! Tu w Poznaniu nie opłaca się studiować! Prezentujemy 15 najgorszych kierunków studiów z Poznania. Po ich ukończeniu zarabia się najmniej. Ten wstydliwy ranking stworzyliśmy na podstawie danych Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Sprawdź, jak prezentuje się to wyjątkowo nieopłacalne zestawienie! 📢 Jedna rzecz zaskakiwała! Tak wyglądał Stary Rynek w Poznaniu 50 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Stary Rynek w Poznaniu to wizytówka miasta i miejsce najchętniej odwiedzane przez turystów. Od dłuższego czasu to jeden wielki plac budowy. Na szczęście remont serca miasta powoli zbliża się do końca. Zajrzeliśmy do zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego i znaleźliśmy zdjęcia Starego Rynku w Poznaniu z początku lat 70. XX wieku. Jedna rzecz szczególnie zaskakiwała. O co chodzi? Zobacz galerię zdjęć! Tak wyglądało to miejsce ponad 50 lat temu.

📢 Działała przez 14 lat, teraz Galeria Malta w Poznaniu znika z powierzchni ziemi. Zobacz jej budowę na archiwalnych zdjęciach Galeria Malta była jedną z ładniejszych poznańskich galerii, jednak wygląd, ogromne kino, a także piękna panorama na jezioro Maltańskie nie uchroniły jej przed zamknięciem. Z roku na rok ubywało klientów, a gwoździem do trumny okazało się powstanie w bliskim sąsiedztwie Galerii Posnania. Po raz ostatni korytarzami "Malty" poznaniacy mogli się przejść w grudniu 2023 roku. Teraz czeka ją rozbiórka. My z tej okazji postanowiliśmy przypomnieć, jak przebiegała budowa galerii. 📢 MISTRZOWIE AGRO Doceń sołtysa i nominuj go do tytułu Sołtys Roku w wielkim plebiscycie Znasz sołtysa, który doskonale sprawdza się w roli gospodarza wsi i lidera sołeckiej społeczności? Doceń jego aktywność i zaangażowanie - nominuj go do tytułu Sołtys Roku 2024 w wielkim plebiscycie.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Wielkopolski. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Głosowanie trwa! Wybierz z nami Super Babcię i Super Dziadka 2024! Zobacz piękne życzenia dla seniorów i oddaj swój głos! Z okazji Dni Babci i Dziadka publikujemy życzenia dla seniorów przesłane przez Czytelników. Sami seniorzy opowiadają także, jak pięknie być dziadkami. Trwa głosowanie, w którym Czytelnicy wybierają Super Babcię i Super Dziadka 2024. Na laureatów czeka mnóstwo nagród.

📢 90 najlepszych MEMÓW na Dzień Kobiet. Śmieszne obrazki na Dzień Kobiet 2023 Memy na Dzień Kobiet 2023. W poniedziałek 8 marca swoje święto obchodzą nasze piękne kobiety. W internecie jak zwykle roi się od memów o kobietach. Zobaczcie najlepsze MEMY na Dzień Kobiet! W wszystkim paniom składamy najserdeczniejsze życzenia. To Wasz dzień! 📢 Gotowe kartki z życzeniami na Dzień Kobiet za darmo. Nowe pionowe projekty 2023 Dzień Kobiet, który obchodzimy w środę 8 marca 2023, to okazja to złożenia życzeń paniom. Jeśli nie możesz tego zrobić osobiście, wyślij e-kartkę. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki z życzeniami dla pań, w wersji pionowej, idealnej na telefon, do wysłania za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger.

📢 Wielkopolskie więzienie owiane złą sławą. Tu odsiadywali wyroki znani Polacy. Uchodziło za jedno z najcięższych w kraju Więzienie w Rawiczu owiane jest złą sławą. Przez większość swojego funkcjonowania - m.in. podczas zaborów, okupacji niemieckiej i w czasach PRL - uchodziło za jedno z najcięższych w Polsce. Przebywali tu skazani w procesach politycznych. Nie brakuje znanych nazwisk, których właściciele byli niewygodni dla panującej w danym czasie władzy. Wśród nich znajdowali się idealiści, przedstawiciele inteligencji, duchowni oraz wojskowi, m.in. Bartoszewski, Skalski czy Gomułka. Zobaczcie, kto jeszcze trafił do tego więzienia.